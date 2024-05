xAI de Elon Musk lançará supercomputador até o outono de 2025 para aprimorar o Grok

Elon Musk informou recentemente aos investidores de sua empresa (xAI) que eles estão planejando construir um supercomputador até o outono do próximo ano. O objetivo é alimentar a próxima versão do Grok – o chatbot de IA da xAI.

Ele não compartilhou muito sobre o projeto, mas sabemos que ele está planejando fazer parceria com a Oracle para isso.

Nem a xAI, nem a Oracle estavam disponíveis para comentários.

Elon Musk informou a seus investidores por meio de uma apresentação que sua startup de Inteligência Artificial, a xAI, está planejando construir um supercomputador para alimentar a próxima versão do Grok, que é seu chatbot de IA.

Muito sobre esse projeto ainda está para ser decidido, mas Musk diz que quer fazer parceria com a Oracle para criar o supercomputador. Assim sendo, planeja colocá-lo em funcionamento até o outono do próximo ano.

Assim que este projeto for concluído, o grupo de chips que o supercomputador terá conectado (as principais unidades de processamento gráfico (GPUs) H100 da Nvidia) seria pelo menos 4x maior que o tamanho do maior cluster de GPU que existe hoje.

É importante notar que o treinamento do Grok AI 2 exigiu mais de 10.000 GPUs Nvidia H100, enquanto o treinamento do Grok AI 3 provavelmente exigirá mais de 100.000 GPUs Nvidia H100. É provavelmente por isso que Musk precisa de um supercomputador – para levar a IA do Grok a um nível totalmente novo.

Em outras notícias, a xAI conseguiu garantir financiamento de US$ 6 bilhões na rodada de financiamento da Série B. Elon Musk compartilhou por meio de uma postagem no X que a avaliação da xAI antes desta rodada de financiamento era de US$ 18 bilhões – o que significa que agora aumentou para US$ 24 bilhões.

Sobre xAI e Grok AI

A xAI é uma empresa de IA totalmente nova, criada por Elon Musk em 2023 para competir com os gigantes da indústria Google e Microsoft – e, por extensão, também com a OpenAI. No momento, o chatbot Grok AI é seu único produto.

Enquanto isso, Grok AI é o chatbot com tecnologia de IA da xAI lançado em resposta ao ChatGPT (da OpenAI) e Gemini (do Google). O chatbot foi lançado no ano passado e está disponível para os usuários Premium e Premium+ do X.

O que o diferencia dos demais chatbots de IA é que ele possui uma certa “inteligência e traço rebelde” ao responder perguntas. Na verdade, o próprio Elon Musk disse que apenas pessoas com bom senso de humor deveriam usar o Grok. Confira este exemplo postado no X pelo próprio Elon Musk:

Um chatbot de IA sendo espirituoso e sarcástico é algo deveras fascinante, especialmente quando os chatbots rivais são comprovadamente racistas e muitas vezes extremamente imprecisos. O recurso mais recente de visões gerais de IA do Google também está em todo lugar.

Em segundo lugar, a xAI tornou o Grok de código aberto, o que significa que os usuários podem verificar e experimentar seu código back-end gratuitamente. Isso torna o Grok AI extremamente transparente e, portanto, super confiável.

Além disso, ao contrário de outras ferramentas, o Grok terá conhecimento em tempo real. Deixe-me explicar como isso funciona… Basicamente, todas as ferramentas de IA são treinadas em vários conjuntos de dados que usam para obter respostas quando você faz uma pergunta.

No entanto, o banco de dados do Grok será constantemente atualizado (através de tweets públicos da plataforma X) e poderá então responder com maestria a perguntas sobre eventos ocorridos recentemente.

Curiosamente, porém, isso parece semelhante ao que a OpenAI está tentando fazer com o ChatGPT. A empresa anunciou recentemente uma parceria com o Reddit para utilizar os dados da plataforma de mídia social para treinar o ChatGPT.

Agora, estou assumindo que a quantidade de desinformação no Reddit e no X não é muito diferente, então será interessante ver se Grok e ChatGPT podem lidar com isso e produzir informações precisas.