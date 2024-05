YouTube apresenta mau funcionamento para milhões de usuários intencionalmente para sabotar bloqueadores de anúncios

O YouTube continua a combater bloqueadores de anúncios de terceiros. Na segunda-feira (27 de maio), vários usuários que utilizam bloqueadores de anúncios reclamaram que, ao reproduzir um vídeo no YouTube, ele pulava automaticamente para o final ou ficava mudo após alguns segundos.

Por exemplo, um usuário do Reddit chamado ‘Freemanhl2’ compartilhou sua experiência no subreddit do YouTube: “Não há som sempre que uso bloqueador de anúncios no YouTube. Você pode ajustar o controle de volume por um segundo, mas depois fica mudo novamente.”

Outro usuário do Reddit relatou algo semelhante: “Se eu tento reproduzir um vídeo com o adblock ativado, o vídeo reproduz o primeiro segundo com som e depois fica em silêncio,” disse ele. Aparentemente, os vídeos funcionam bem apenas nos primeiros segundos e depois ficam sem som pelo restante de suas durações.

Essa medida foi muito extrema?

A princípio, fazer algo assim sem um aviso prévio não seria o ideal. Contudo, a frustração e o desespero do YouTube em tentar parar o bloqueio ilegítimo de anúncios é compreensível.

Além disso, seria injusto dizer que esse “comportamento estranho” é completamente surpreendente. Afinal, o YouTube anunciou no mês passado que tomaria medidas contra usuários com bloqueadores de anúncios ativados porque isso viola os termos de serviço.

Queremos enfatizar que nossos termos não permitem que aplicativos de terceiros desliguem os anúncios, porque isso impede que o criador seja recompensado pela visualização, e os anúncios no YouTube ajudam a apoiar os criadores e permitem que bilhões de pessoas em todo o mundo usem o serviço de streaming.

– YouTube

A empresa também avisou que esses usuários poderiam enfrentar problemas de buffering ou receber uma mensagem de erro dizendo: “Este conteúdo não está disponível para reprodução.”

Entendendo a posição do YouTube contra os bloqueadores de anúncios

É preciso compreender que o YouTube é uma plataforma de vídeo revolucionária (a plataforma de streaming mais assistida nos EUA), e que continua sendo absolutamente gratuita, com o tempo gasto em anúncios sendo a única moeda que busca dos usuários não pagantes.

De fato, é verdade que a duração e a frequência dos anúncios no YouTube aumentaram ao longo dos anos. Anteriormente, havia apenas um anúncio “pulável” em cada dois vídeos. Agora, muitas vezes você recebe dois anúncios em um único vídeo – e se tiver azar, ambos podem ser não puláveis.

Se o vídeo for realmente longo, como um podcast ou um episódio de uma série, você pode até receber anúncios no meio do vídeo. Ainda pior, o YouTube está planejando lançar um novo recurso chamado ‘Pause Ads‘. Estes serão anúncios não puláveis que serão exibidos quando você pausar um vídeo.

Naturalmente, tudo isso pode ser bastante frustrante para os usuários, que acabam recorrendo a bloqueadores de anúncios para parar os anúncios do YouTube – sem ter que pagar pelo YouTube Premium.

No entanto, os bloqueadores de anúncios realmente prejudicam o YouTube; sem anúncios significa sem receita, e sem receita significa nada para pagar os criadores. Além disso, a plataforma oferece uma maneira acessível de se livrar dos anúncios.

Também entendemos que algumas pessoas preferem uma experiência totalmente sem anúncios, por isso oferecemos o YouTube Premium.

O YouTube Premium também tem um plano familiar, onde você pode incluir até 5 membros da família. Este é o plano que recomendamos, pois oferece um valor imbatível pelo seu dinheiro.

Resumindo, precisamos ser um pouco mais conscientes dos problemas do YouTube com os bloqueadores de anúncios e apoiar nossos criadores favoritos, permitindo os anúncios (se quisermos continuar desfrutando do YouTube gratuitamente) ou assinando o YouTube Premium.

Também vale a pena notar que pagar pelo YouTube Premium é uma opção melhor do que assistir anúncios – assumindo um futuro onde os bloqueadores de anúncios serão completamente inúteis para o YouTube. Isso porque o YouTube usa rastreamento comportamental para mostrar anúncios, o que é invasivo para a privacidade.