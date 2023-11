YouTube integra novos recursos em IA que prometem revolucionar as experiências

À medida que o Google continua a fortalecer seu chatbot de IA, o Bard, os usuários devem se preparar para uma experiência totalmente nova ao se conectar ao YouTube. A recente atualização está pronta para revolucionar a forma como consumimos o conteúdo do YouTube, pois o chatbot foi integrado a uma extensão sofisticada.

Estamos dando os primeiros passos na capacidade do Bard de entender vídeos do YouTube… Estamos expandindo a Extensão do YouTube para entender algum conteúdo em vídeo, para que você possa ter uma conversa mais rica com o Bard sobre isso. – Google

Como resultado, o desenvolvimento mais recente permite que o Bard extraia informações valiosas de vídeos sem que os usuários precisem pausá-los. Contudo, enquanto os usuários do YouTube ficarão felizes com esse novo recurso, isso levanta preocupações potenciais para os criadores de conteúdo.

Este anúncio vem após a incursão inicial do Bard na análise de vídeos do YouTube, quando lançou a Extensão do YouTube em setembro.

Extensão do YouTube para o Bard se torna mais poderosa

No passado, o único propósito da Extensão do YouTube para o Bard era localizar vídeos específicos, como procurar recomendações de conteúdo engraçado.

Agora, com a atualização recente, o Bard é capaz de responder a consultas mais específicas sobre o conteúdo real dentro dos vídeos.

Por exemplo, imagine assistir a um vlog de viagem no YouTube. Suponha que você veja um local incrível e queira saber mais sobre aquele lugar. Você pode simplesmente pedir para o Bard detalhar aquele lugar sem precisar procurá-lo separadamente no Google.

A atualização ocorre em um momento em que o YouTube tem explorado novos recursos em IA generativa. Essa ferramenta de conversação de IA foi projetada para o YouTube e é capaz de responder a perguntas sobre o conteúdo na plataforma.

Ela funciona com LLM, acessando informações da web e do YouTube para produzir respostas. Como usuário, você pode realizar conversas em tempo real com a IA para obter mais detalhes sobre o vídeo que está assistindo.

YouTube experimenta ferramenta de resumo de comentários com IA generativa

O YouTube também realizou experimentos com uma ferramenta de resumo de comentários com IA generativa. Ela organiza diferentes tópicos discutidos na seção de comentários, onde os usuários podem obter uma visão concisa da conversa em andamento.

Curiosamente, esta atualização está alinhada com a decisão do Google de expandir o acesso ao Bard. A gigante da tecnologia deseja disponibilizá-lo globalmente para adolescentes.

Em um post, a empresa afirmou que os adolescentes podem se beneficiar do Bard para “encontrar inspiração, descobrir novos hobbies e resolver problemas cotidianos”.

Em conclusão, com a última atualização, o Bard surge como um ótimo companheiro para os adolescentes, podendo ajudá-los com informações sérias sobre a escolha de universidades, assim como tópicos mais leves, como esportes.

Embora o Bard tenha tido um início morno, esses avanços refletem que o Google tem trabalhado consistentemente na melhoria de seu chatbot de IA com novas capacidades. Agora, resta ver como esses desenvolvimentos afetam os criadores de conteúdo e como eles respondem às novas funcionalidades de IA do Bard.