YouTube revela seus 3 princípios para adoção de tecnologias de IA

Em uma publicação de blog feita em 21 de agosto, o YouTube revelou suas três principais diretrizes em relação à tecnologia de IA ao estabelecer parcerias com a indústria musical. A empresa escreveu no blog: “A IA está presente, e a adotaremos de forma responsável, juntamente com nossos parceiros musicais.”

A IA tem evoluído rapidamente nos últimos tempos, revolucionando indústrias ao ampliar capacidades e eficiência. No entanto, o uso da IA na criação de conteúdo também tem gerado controvérsias em diversas indústrias, com artistas acusando a IA de usurpar seus trabalhos e oportunidades.

Os 3 princípios de IA do YouTube

Na postagem do blog, assinada pelo CEO do YouTube, Neal Mohan, a empresa declarou sua colaboração com a Universal Music Group e outros parceiros da indústria musical para desenvolver suas diretrizes sobre o uso da IA.

“Esses três princípios fundamentais de IA têm como objetivo aprimorar a expressão criativa única da música, ao mesmo tempo em que protegem os artistas musicais e a integridade de seu trabalho.”- Postagem no blog do YouTube

O primeiro princípio deixa claro que o YouTube tem a intenção de abraçar a IA generativa. Neal Mohan destacou que milhões de pessoas já usam a IA generativa em suas vidas diárias. Além disso, revelou que o YouTube teve mais de 1,7 bilhão de visualizações em vídeos relacionados à IA somente em 2023.

O YouTube lançou o Music AI Incubator, que auxiliará a garantir o uso responsável da tecnologia de IA na criação de música.

Além disso, o YouTube, juntamente de seus parceiros em toda a indústria, concordaram em “abraçar de forma responsável esse campo em rápido avanço”. E assim, aproveitar as formas ambiciosas de criatividade possibilitadas pela IA generativa.

Dessa forma, o YouTube tem como objetivo trabalhar em conjunto com a indústria da música para promover a criatividade de uma maneira que aprimore sua “busca conjunta por inovação responsável“.

Colaboração com artistas renomados

A empresa também está colaborando com uma equipe composta por artistas, compositores e produtores renomados. Entre os nomes, vale destacar Anitta, Max Richter, Yo Gotti, Rosanne Cash e Ryan Tedder, vencedor do Grammy três vezes, entre outros.

Assim, essa equipe ajudará a empresa a obter insights sobre experimentos de IA generativa, bem como desenvolver pesquisa.

O segundo princípio gira em torno da proteção das obras criativas dos artistas na plataforma. Para isso, o YouTube está trabalhando no Content ID, uma tecnologia de gerenciamento de direitos. Esta tecnologia visa garantir que os detentores dos direitos autorais sejam remunerados pelo uso de seu conteúdo.

“Ao longo dos anos, fizemos investimentos massivos em sistemas que ajudam a equilibrar os interesses dos detentores de direitos autorais com os da comunidade criativa no YouTube.”- Postagem no blog do YouTube

Por fim, o YouTube revelou seu terceiro e último princípio, focado em medidas de segurança e atualizações de políticas. Com o objetivo de lidar com desafios potenciais, a empresa planeja expandir suas amplas políticas de confiança e segurança.

“Os sistemas de IA generativa podem amplificar desafios existentes, como abuso de marcas registradas e direitos autorais, desinformação, spam e muito mais“, escreveu o CEO. No entanto, ele também acrescentou que a IA pode ser usada para identificar esse tipo de conteúdo e proteger a comunidade de espectadores.

Próximos passos

Fica evidente que, por meio de seus três princípios, o YouTube está adotando uma abordagem abrangente para aceitar o uso da IA generativa na criação musical. Isso, enquanto protege tanto os artistas quanto os espectadores.

Além disso, conforme mencionado na postagem do blog, o YouTube continuará dialogando com parceiros adicionais sobre como ampliar seus esforços. Ademais, a empresa fornecerá mais informações sobre tecnologias específicas, políticas e oportunidades de monetização.