Zoom está pronto para se juntar ao Apple Vision Pro

O Zoom está se preparando para entrar na realidade mista e conquistar um lugar indispensável na indústria com o Vision Pro da Apple – o primeiro computador espacial da Apple. Ela lançou seu aplicativo visionOS no mesmo dia em que o Apple Vision Pro chegou ao mercado.

O Apple Vision Pro pode ser usado para tirar fotos e vídeos espaciais, de modo que você pode reviver seus melhores momentos outras vezes.

No entanto, isso é ser humilde, pois você também terá uma interface de usuário tridimensional com a capacidade de combinar perfeitamente conteúdo digital (como interfaces de aplicativos) com o mundo físico ao seu redor.

O que o novo aplicativo Zoom fará?

Espera-se que o aplicativo de computação espacial Zoom revolucione a forma como as equipes se conectam e colaboram online.

Por exemplo, todos os participantes receberão uma representação 3D, que permitirá aos demais membros ver facilmente suas mãos e movimentos faciais.

Você também poderá dimensionar o aplicativo para o tamanho desejado (o que fará com que pareça que você está na mesma sala que seu colega) e desfocar perfeitamente o fundo. Espera-se que todos esses recursos sejam lançados em 2 de fevereiro.

No entanto, este é apenas o começo – em uma postagem recente no blog, o Zoom anunciou que está planejando adicionar mais recursos ainda este ano.

Isso incluirá o compartilhamento de objetos 3D, que permitirá aos usuários compartilhar arquivos 3D com os membros de sua equipe. Portanto, se você estiver projetando um novo produto, poderá compartilhar facilmente seu design 3D com sua equipe.

Além disso, você também poderá adicionar até 5 participantes ao topo da reunião. Isso removerá o plano de fundo, adicionando um maior nível de realismo à reunião.

Por fim, o Zoom também planeja adicionar um aplicativo de bate-papo para toda a equipe, e também dentro do visionOS, para melhorar ainda mais a colaboração da equipe.

A união da Apple e do Zoom está sendo considerada um movimento positivo por especialistas em tecnologia de todo o mundo. Veja por si mesmo:

…ferramentas como o aplicativo Vision Pro do Zoom tornarão o novo headset da Apple mais atraente, permitindo que os usuários se envolvam com…aplicativos de produtividade e colaboração…sem ter que trocar de dispositivo. – Raul Castanon, analista de pesquisa sênior da 451 Research

A única desvantagem

Embora o novo aplicativo do Zoom pareça funcionar como um sonho, há uma pequena desvantagem: não há muitos apps de terceiros para se conectar.

Como empresa, você pode querer ter opções de integração suficientes para centralizar seu fluxo de trabalho. No entanto, pelo menos por agora, isso não parece afetar as vendas.

A Apple já vendeu mais de 200.000 unidades, o que tornou sua nova linha de fones de ouvido um negócio de US$ 700 milhões antes mesmo de as unidades serem entregues.

Parece que toda a indústria digital está maravilhada com esta colaboração futurística, salvo algumas exceções, como YouTube e Netflix.

A Netflix, por exemplo, acredita que esse recurso não é muito relevante para seus usuários, por isso, afirmou que a Netflix não lançará um aplicativo dedicado para Apple Vision Pro. No entanto, como cabe a cada um de nós ver, o Zoom pensa o contrário.