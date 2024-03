Zoom Workplace apresenta novos recursos de IA

O Zoom Workplace reúne todas as ferramentas de IA da Zoom em um só lugar. Portanto, conta com mais de 40 recursos que irão agilizar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.

Os novos recursos começarão a ser implementados entre abril e maio.

Embora o Zoom Workplace tenha um plano gratuito, o AI Companion estará disponível apenas para usuários pagos no plano Pro

Na segunda-feira, a Zoom anunciou o lançamento do Zoom Workplace — uma plataforma colaborativa baseada em IA que abrigará todas as ferramentas de IA que a plataforma construiu até agora.

Ele conterá mais de 40 recursos, incluindo o Zoom AI complementar e uma versão atualizada do Zoom Events, Contact Center, Team Chat e Phone.

O Zoom Workplace tem como objetivo fornecer às empresas um espaço de trabalho abrangente, simplificado, eficiente e adaptado às necessidades dos escritórios modernos.

Mas vale destacar também que a Zoom anunciou recentemente que vai se juntar ao Apple Vision Pro e vir com um aplicativo especial de computação espacial.

As mais recentes inovações da Zoom demonstram o seu compromisso em implementar IA que seja intuitiva e eficaz numa única plataforma para melhorar a produtividade e a colaboração. – Zeus Kerravala, analista principal da ZK Research

Zoom Workplace: o que você ganha com isso?

Vamos dar uma olhada rápida no que o Zoom Workplace tem a oferecer:

Acesso ao AI Companion sem custo adicional.

Uma ferramenta de reuniões renovada.

Melhor gestão do trabalho para funcionários híbridos.

Melhor colaboração com chats em grupo.

Ask AI Companion (a ser adicionado em breve)

Agora vamos dar uma olhada em detalhes nas novas atualizações.

AI Companion

A Zoom está expandindo seu AI Companion para Zoom Phone, Team Chat, Events e Contact Center. Ele atuará como seu assistente virtual em todo o aplicativo.

Reuniões: o AI Companion o ajudará a acompanhar rapidamente os assuntos discutidos na reunião, sem interromper os outros. Se quiser revisitar os assuntos discutidos na reunião mais tarde, você pode acessar as gravações inteligentes e fazer uma revisão rápida por meio de destaques, capítulos inteligentes, resumos e próximas etapas.

Se for você quem lidera a reunião, o AI Companion o ajudará a criar um resumo e compartilhá-lo por e-mail e chat.

Bate-papo em equipe: desde a elaboração de respostas com base em mensagens anteriores até o resumo de um texto longo, o AI Companion pode fazer tudo. Também pode agendar reuniões com base em seus bate-papos.

Zoom Phone: o AI Companion pode priorizar automaticamente seus correios de voz com base no tópico ou intenção e, em seguida, criar uma lista de tarefas a partir dessas mensagens. Assim como as reuniões, as conversas por chamada e os tópicos de SMS também podem ser resumidos.

Outros: o AI Companion do Zoom também ajudará na geração de respostas a e-mails e na redação de conteúdo para eventos, como biografias de palestrantes, anúncios de lobby e descrições de eventos. Ademais, ele também vem com um gerador de imagens de IA integrado que você pode usar para criar recursos visuais para suas campanhas.

Pergunte ao AI Companion

O Ask AI Companion será adicionado em breve ao AI Companion e estará disponível ao seu alcance em toda a plataforma. Simplificando, isso tornará seu assistente virtual (ou seja, o AI Companion) mais inteligente.

Por exemplo, ele pode ajudá-lo a se preparar para uma reunião, extraindo as informações necessárias de resumos e bate-papos de reuniões. Você pode definir lembretes por meio dele para nunca se atrasar para uma reunião, evento ou compromisso.

Além disso, como terá acesso a todos os documentos do aplicativo, qualquer dúvida que você tiver sobre o seu trabalho será respondida em segundos.

Nova guia de reuniões do Zoom

O Zoom Workplace também apresentará uma nova guia de reuniões, onde você terá um espaço de mensagens dedicado para conversas pré, durante e pós-reunião e a capacidade de continuar os bate-papos fora da reunião.

Também permitirá que você compartilhe várias telas, documentos e quadros brancos ao mesmo tempo. Além disso, uma visualização de vários alto-falantes que destaca o orador ativo tornará mais fácil acompanhar o fluxo da discussão.

Além dos principais recursos técnicos, a interface do usuário também foi renovada. Só para ilustrar, você terá acesso para incluir 4 novos temas de cores personalizados e a capacidade de criar fundos virtuais personalizados que podem ser gerados em poucos segundos com prompts de texto.

Bate-papo da equipe Zoom

O maior objetivo do Zoom é simplificar a colaboração para todos. Por isso, adicionou bate-papos de equipe no Zoom Workspace gratuitamente.

Nos espaços compartilhados, você pode criar canais separados para cada conversa e compartilhá-los com membros relevantes.

Além do mais, o novo Team Chat mantém tudo organizado. Todos os seus ativos de bate-papo, como links, documentos, quadros brancos e outros recursos, estarão disponíveis em uma única visualização. Por fim, como eles estão em um só lugar, você pode colaborar nesses ativos e conversar simultaneamente.

Gerenciamento de tempo híbrido

Como a maioria dos locais de trabalho hoje se adaptou a um modelo híbrido, o Zoom Workplace está tentando garantir que você possa gerenciar os dois mundos.

Em breve, o Zoom Rooms adicionará tags de nome inteligentes que permitirão que seus funcionários remotos se conectem melhor com sua equipe no escritório.

Além disso, para elevar a experiência visual para todos, sua tecnologia de diretor inteligente analisará vários ângulos de câmera para selecionar a melhor visualização para cada participante.

Para quem está dentro do escritório, a plataforma disponibiliza uma nova aba chamada Workspaces. Aqui, você encontrará ferramentas como gerenciamento de visitantes (para reuniões com clientes), reserva de espaço de trabalho (para reservar uma mesa) e um recurso de orientação que o levará ao seu espaço de trabalho.

Outras adições notáveis

O Zoom Workplace foi integrado ao WorkVivo, um aplicativo de comunicação com funcionários que pode ser usado para enviar mensagens, criar espaços de equipe, realizar pesquisas com funcionários e transmitir notícias importantes.

Resumindo, é uma plataforma que dá à sua equipe um sentimento de pertencimento ao mesmo tempo que ajuda a gestão a manter uma comunicação aberta com eles.

A Zoom também está tentando ser mais flexível, oferecendo mais integrações por meio de APIs e SDKs. Ademais, para aqueles que desejam integrações simples e nativas, mais de 2.500 opções exclusivas estarão disponíveis no Zoom Marketplace.

Ainda não temos uma data oficial de lançamento, mas a empresa confirmou que lançará os recursos gradualmente durante abril e maio.