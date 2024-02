Previsão de preço da avalanche 2024 – 2030

Antes da previsão de preço da Avalanche, precisamos explicar que Avalanche é uma rede blockchain de contrato inteligente alimentada por um token nativo, este, por sua vez, é o $AVAX.

Aliás, o token é a moeda principal para todas as transações na Avalanche e serve como meio de segurança graças à sua utilidade de staking.

Além disso, o AVAX funciona como uma unidade fundamental para unificar diversas sub-redes da Avalanche, posicionando-se assim como um instrumento vital na rede.

Curiosamente, os desenvolvedores criaram o mecanismo blockchain da Avalanche competir com a rede Ethereum. Dessa maneira, poderia suportar blockchains personalizados e vários aplicativos descentralizados (dApps).

Este atributo contribuiu para o crescimento dramático do preço do token AVAX, mesmo afetado por diversas condições relacionadas ao mercado e fatores específicos do setor.

Após as recentes circunstâncias que cercam o mercado de criptomoedas, os investidores demonstraram interesse em conhecer a previsão de preços do AVAX.

O preço aumentará? Quão alto o AVAX pode chegar? Que fatores poderiam impulsionar e puxar a sua trajetória potencial?

Para responder a essas perguntas, publicamos um artigo apresentando a previsão de preço da Avalanche de 2024 até 2030. Dessa maneira, analisamos seus parâmetros determinantes de preço e uma breve visão geral do desempenho do token. Confira!

Resumo da previsão de preços da Avalanche

A alta escalabilidade e as sub-redes da Avalanche o posicionam como uma rede atraente com melhores chances de atrair investidores.

Cerca de 16% de sua oferta total foi oferecida ao público por US$ 0,33 e US$ 0,85.

Em 2020, o token foi lançado em exchanges de criptomoedas, sendo vendido por US$ 5,3217.

A previsão de preços de 2024 a 2030 parece promissora, considerando que o próximo halving do Bitcoin e os interesses das instituições financeiras poderiam impactar sua trajetória ascendente.

Ano Potencial mínimo Potencial máximo 2024 US$ 30 US$ 55,3 2025 US$ 50 US$ 70 2030 US$ 85 US$ 97

História do mercado da rede Avalanche

Antes do lançamento da Avalanche em 2020, o projeto foi submetido a um programa inicial de oferta de moedas para arrecadar fundos (ICO). Nesta fase, o token nativo da rede, AVAX, foi vendido por valores entre US$ 0,33 e US$ 0,85.

Cerca de 16% da oferta total do AVAX foi reservada para o programa de arrecadação de fundos, permitindo que a maioria dos investidores adquirisse o ativo a preços acessíveis.

Quando o AVAX foi lançado em corretoras cripto, ele começou a ser negociado a US$ 5,3217 antes de cair para US$ 2,92 em dezembro de 2020. A perda ocorreu devido ao aumento do medo no mercado geral quando a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) processou a Ripple Labs.

A SEC entrou com uma ação legal contra a Ripple Labs Inc. em dezembro de 2020 por oferecer títulos não registrados aos cidadãos dos EUA. Este evento desfavorável causou um sentimento negativo prolongado do mercado para a maioria dos criptoativos, incluindo o AVAX.

Durante este período, o token sofreu uma enorme perda de preço de 82% em relação ao seu valor de mercado, uma vez que investidores de longo prazo e traders hesitaram em realizar trading.

No entanto, em fevereiro de 2021, o AVAX teve um bom aumento, resultando em um enorme ganho de preço de US$ 55. Mas em julho de 2021, o preço do AVAX caiu novamente para US$ 9,6.

Depois de atingir um máximo histórico de US$ 146,22 na corrida de touros de novembro do mesmo ano, a moeda registrou mais perdas ao longo de 2021 e mais de 874% em 2022 após o colapso da Terra (LUNA).

Em 2023, o AVAX começou com movimentos positivos de mercado, registrando a alta anual mais recente de US$ 22,79 em 2 de fevereiro de 2023.

Em julho, novamente, iniciou uma desaceleração, apesar de algum potencial positivo retratado no indicador Média Móvel Simples (SMA).

Por fim, atualmente (janeiro de 2024), o AVAX está sendo vendido por US$ 36,17, com uma variação positiva em um ano de 79%.

Ponto-chave no histórico de preços do AVAX

A Avalanche passou por uma sessão de arrecadação de fundos com preços de venda variando de US$ 0,33 a US$ 0,85.

Começou a ser negociado em corretoras em 2020 a US$ 5,3217.

Após a corrida de touros em novembro de 2021, o AVAX registrou um máximo histórico de US$ 146,22.

O ativo cripto teve uma queda colossal de 874% em relação ao seu nível mais alto em 2022, após o colapso do Terra Luna.

Previsão de preço da Avalanche para 2024 – 2030

A dinâmica dos preços da Avalanche é atualmente de alta em meio a uma tendência geral de recuperação do mercado. Isto implica que os investidores podem ter demonstrado mais interesse no token, esperando pelo seu potencial de aumento e pela tendência passada dos preços. Tanto é que o token está entre os 10 maiores criptoativos do mercado.

Previsão de preço da Avalanche para 2024

De acordo com alguns relatórios, a parceria da Avalanche com vários gigantes globais da tecnologia e empresas como MasterCard e Amazon Web Services poderá impulsionar o crescimento.

Considerando que novas conquistas e colaborações podem atrair investidores e traders, aumentando assim o preço de uma criptomoeda, esta recente parceria com os principais gigantes da tecnologia é uma grande vitória para a Avalanche.

Mais uma vez, a rede fez parceria com outras redes descentralizadas, incluindo GMX, Aave e Curve, para melhorar as atividades relacionadas com finanças no espaço DeFi.

Dado que a sua intenção para esta parceria é revolucionária, a Avalanche tem um forte potencial de crescimento e pode atrair empresas blockchain e não-blockchain a longo prazo.

Além disso, por ser uma rede compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM), a possibilidade da Avalanche disparar até o final de 2024 é alta. A rede também projetou seu blockchain para oferecer sub-redes nas quais os desenvolvedores possam lançar facilmente projetos personalizados.

Além disso, o próximo halving do Bitcoin em 2024 pode gerar um forte sentimento positivo em todo o mercado de criptomoedas. Isto significa que o mercado da Avalanche também pode registar uma corrida de alta, fazendo com que o seu preço suba.

Notavelmente, as ações dos preços de todas as altcoins estão sujeitas aos sentimentos positivos ou negativos gerados no mercado pelo Bitcoin. Portanto, além do impacto potencial do halving, a aprovação recente de ETFs à vista de Bitcoin pela SEC pode afetar o AVAX positivamente.

Como tal, podemos prever com segurança que o preço de mercado da Avalanche poderá variar de US$ 30 a US$ 55,3 em 2024, com uma média de US$ 39. Os investidores já estão esperando pacientemente com grandes esperanças antes do halving do BTC.

Previsão de preço da Avalanche para 2025

A previsão de preço do ativo para 2025 é baseada nos possíveis eventos favoráveis ​​às criptomoedas neste ano de 2024. Espera-se que a empolgação após o halving do Bitcoin e o ETF do Bitcoin possa se estender até 2025.

Novamente, a rede Avalanche é um projeto com alta escalabilidade e capacidade de executar até 4.500 transações por segundo.

Seu recurso de escalabilidade, que o torna um bom concorrente do blockchain Ethereum, atrairá mais investidores e desenvolvedores. Ademais, outra vantagem é que a rede oferece taxas de gás mais baixas, ao contrário do Ethereum, que cobra altas taxas de gás para transações na rede.

Além disso, as instituições financeiras estão gradualmente aumentando o seu interesse pelas criptomoedas. Um relatório mostra que Schwab, Fidelity Investments e Citadel Securities fizeram parceria e lançaram uma exchange de criptomoedas.

Esta é uma grande vitória para a indústria cripto, uma vez que mais investidores poderão canalizar os seus fundos para o mercado de criptoativos.

Por fim, o interesse das instituições financeiras em criptomoedas crescerá exponencialmente em 2025. Com esses parâmetros, a previsão de preço do AVAX para 2025 é um mínimo e um máximo anuais de US$ 50 e US$ 70, respectivamente.

Previsão de preço da avalanche para 2030

Em nossa previsão do preço dos tokens AVAX para 2030, a principal força motriz potencial é a crescente demanda pela utilização de sua rede blockchain. Como plataforma, a Avalanche oferece soluções de blockchain adaptáveis ​​para empresas e projetos de criptomoedas.

Notavelmente, projetos cripto importantes e grandes empresas globais alavancaram a rede Avalanche, mostrando o seu potencial duradouro. Uma vantagem significativa é a compatibilidade da Avalanche com a Ethereum através de sua “C-Chain”, facilitando uma transição suave para desenvolvedores que desejam migrar seus projetos.

Além disso, a “P-Chain” permite que os desenvolvedores construam blockchains personalizados usando as ferramentas de desenvolvimento e mecanismos de consenso da Avalanche. Em resumo, as sub-redes da rede trazem escalabilidade e compatibilidade com outras cadeias dentro do ecossistema Avalanche.

Isto promove um ambiente altamente escalável e interconectado onde dados e ativos podem ser transferidos sem problemas.

Seu algoritmo de consenso exclusivo diferencia a Avalanche, impedindo que um invasor manipule a rede, a menos que tenha 80% de controle. Aliás, este é um limite mais alto do que o do Ethereum ou até do Bitcoin, que é de 51%.

Coletivamente, esses fatores posicionam a Avalanche como uma plataforma blockchain atraente, versátil e segura para desenvolvedores. Consequentemente, há uma forte possibilidade de que o projeto possa ser amplamente adotado até 2030.

Portanto, nossa previsão de preço do AVAX para 2030 sugere que o pico potencial do token poderia ser de US$ 97. Além disso, com base em uma projeção de longo prazo mais conservadora e estável, o preço médio da moeda pode chegar a US$ 85.

Como um projeto cripto, o valor da Avalanche pode cair abaixo dessa faixa no longo prazo, principalmente devido ao desbloqueio do token programado para 2030. Isso pode exercer pressão descendente sobre o preço, potencialmente empurrando-o para menos de US$ 70.

Potenciais altos e baixos segundo nossa previsão de preço da Avalanche

Avalanche é uma criptomoeda com promessas substanciais, ostentando numerosos fatores que poderiam impulsionar seu preço positivamente. No entanto, é crucial reconhecer que estes fatores em jogo podem não influenciar a sua trajetória de preços conforme esperado durante este período.

Portanto, delineamos nossa faixa de preço projetada para a Avalanche de 2024 a 2030. Isso compreende os valores previstos mais baixos e mais altos.

Ano Potencial Mínimo Potencial Máximo 2024 US$ 30 US$ 55,3 2025 US$ 50 US$ 70 2030 US$ 85 US$ 97

Previsão de preço da avalanche segundo outros especialistas

Para verificar o potencial de crescimento dos preços do AVAX, vários especialistas e analistas divulgaram suas previsões para a moeda de 2024 a 2030, respectivamente.

O WalletInvestor, um site baseado em algoritmos, ofereceu uma previsão menos otimista para o AVAX. Os especialistas do site previram um ano desafiador pela frente, com a moeda se mantendo estável e fechando o ano com valor próximo ao atual, na casa de $ 37.

Enquanto isso, especialistas da Changelly prevêem um ano ainda mais difício, com o preço máximo da Avalanche esperado em 2024 em torno de US$ 20, enquanto o nível mínimo deve ser em torno de US$ 18.

De acordo com o CryptoNews, a projeção de preço do AVAX para o próximo ano deve variar entre US$ 15,01 (o mínimo) e US$ 36,46 (o máximo) em 2024.

Mais uma vez, DigitalCoinPrice apresentou uma previsão otimista de longo prazo para o preço do AVAX em 2025, sugerindo um preço médio de negociação de US$ 60,55.

Olhando para 2030, a DigitalCoinPrice antecipou um crescimento ainda maior, com uma previsão de preço da avalanche em US$ 179,91.

O que é Avalanche e para que é usado?

Avalanche é uma plataforma blockchain descentralizada projetada para enfrentar desafios de escalabilidade, interoperabilidade e segurança em criptomoedas e blockchain. Foi criado pela Ava Labs e lançado em 2020.

A rede Avalanche se distingue por seu mecanismo de consenso, o qual emprega uma nova abordagem chamada consenso da Avalanche.

Este consenso promove a rápida confirmação de transações, alto rendimento e eficiência energética. Ademais, ele atinge tal característica por meio de uma rede descentralizada de validadores que concordam rapidamente, tornando-o adequado para diversas aplicações.

Portanto, a Avalanche suporta a criação e execução de contratos inteligentes, semelhantes ao Ethereum. Os desenvolvedores podem usar facilmente sua “C-Chain” compatível com EVM para construir aplicativos descentralizados (DApps) e migrar projetos Ethereum existentes.

Além disso, a Avalanche oferece uma “P-Chain” que permite aos desenvolvedores criar blockchains personalizados adaptados a casos de uso específicos. Essa flexibilidade o torna adequado para empresas que buscam soluções de blockchain personalizadas.

A arquitetura de rede Avalanche promove a interoperabilidade entre várias redes blockchain. Isso permite que ativos e dados se movam perfeitamente entre diferentes cadeias dentro e fora do ecossistema Avalanche.

Ademais, suas sub-redes proporcionam escalabilidade, permitindo que a rede lide com um grande volume de transações e DApps sem congestionamento ou altas taxas.

A rede Avalanche é usada para vários serviços financeiros, incluindo aplicativos DeFi, emissão de tokens e stablecoins. Sua velocidade e baixos custos de transação a tornam atraente para esses fins.

Esta rede pode ser empregada na gestão da cadeia de suprimentos para rastrear e autenticar produtos, garantindo transparência e segurança na movimentação de mercadorias. O AVAX serve como criptomoeda nativa da Avalanche, com um suprimento de 720 milhões de tokens AVAX.

Mas o token também serve a vários propósitos, como cobrir taxas de transação e garantir a segurança da plataforma por meio de staking. Também pode estabelecer uma unidade fundamental de valor nas diversas sub-redes da rede Avalanche.

Visão geral do AVAX

Criptomoeda Avalanche Símbolo de ação AVAX Valor de mercado US$ 13,307 bilhões Classificação por valor de mercado 9 Preço US$ 36,25 Alteração de Preço 24H 0.95% Fornecimento Circulante 367 mi AVAX Volume de Negociação 24H US$ 674 milhões Valor mais alto de todos os tempos US$ 146,22 Valor mais baixo de todos os tempos US$ 2,80

Fatores que podem influenciar o preço do AVAX

Como a maioria das criptomoedas, o preço do AVAX é significativamente influenciado pela dinâmica mais ampla do mercado. Durante o mercado de alta anterior, o valor do AVAX subiu, mas sofreu um declínio subsequente junto com o mercado em geral.

À medida que o mercado cripto ganha impulso em 2024, prevemos que o AVAX seguirá o exemplo e subirá novamente.

Outro fator crítico de preço é a adoção da blockchain Avalanche. A base de usuários se expandirá se a equipe da Avalanche continuar estabelecendo parcerias com empresas e outros projetos de criptomoeda.

Esta expansão contribuirá para um aumento da procura de AVAX, uma vez que é necessário para cobrir as taxas de gás, e à medida que a atividade da rede cresce, também aumentará a procura e o preço do AVAX.

Além disso, o token é necessário para que os validadores participem na proteção dos blockchains da Avalanche por meio de staking. À medida que a demanda por validação de blockchains Avalanche aumenta, também aumenta a demanda pelo AVAX.

O fornecimento de moedas Avalanche também desempenha um papel fundamental na determinação do seu preço. Quando as moedas adquiridas são desbloqueadas, os detentores são, potencialmente, recompensados com lucros. Isto pode levar a uma rápida venda de tokens, o que poderia impactar negativamente o preço do AVAX.

Por fim, o sentimento do mercado e a especulação continuarão a influenciar o preço do AVAX. Os investidores especulam frequentemente sobre atualizações futuras, alterações regulamentares, ciclos de mercado, narrativas e concorrência. Tudo isso pode aumentar ou diminuir a demanda pelo token AVAX.

Avalanche é uma boa compra?

Avalanche é um projeto robusto de criptomoedas que garantiu parcerias notáveis ​​e testemunhou uma adoção importante. No entanto, o seu preço apresentou um desempenho medíocre durante o mercado de baixa, mas se recuperou bem quando o mercado subiu novamente.

Dessa maneira, fica evidente que o desempenho do AVAX está intimamente ligado com os fatores macro do mercado cripto. Portanto, se o Bitcoin subir, o AVAX sobe, e vice-versa. Nós gostamos mais das moedas com potencial para subir por conta própria.

Se a rede Avalanche continuar evoluindo e atrair atenção para suas próprias soluções, pode chegar a este patamar.

A Avalanche promete ganhos potenciais de preços, mas o cronograma de aquisição de suas moedas pode impor limitações à extensão de sua trajetória ascendente. Portanto, aqueles que consideram a Avalanche como uma opção de investimento podem também ficar de olho nesses fatores ao tomar decisões.

Conclusão

Avalanche é uma rede blockchain especial com um mecanismo único que se destaca entre outros. É um blockchain de camada 1 altamente escalonável e seguro, com potencial de crescimento notável no longo prazo.

Em 2023, a parceria do projeto com empresas reconhecidas mundialmente ajudou a registar um máximo anual de US$ 48 dólares, apesar das pressões do mercado. Mais uma vez, a previsão de preço do AVAX para 2024 é positiva graças ao evento de halving do Bitcoin e à aprovação de EFTs à vista do Bitcoin, os quais já geraram algum impacto no mercado.

Além disso, de 2025 a 2030, a moeda pode recompensar investidores e traders com ganhos atraentes. No entanto, é aconselhável ficar de olho no sentimento mais amplo do mercado e nos fatores que podem afetar as ações de preços esperadas do AVAX no longo prazo.

Perguntas frequentes

O que é Avalanche (AVAX)?

Avalanche é uma plataforma descentralizada para lançar redes blockchain personalizadas e aplicativos descentralizados (dApps). Além disso, é conhecido por seus recursos de alto rendimento, escalabilidade e interoperabilidade.

Quais são alguns casos de uso da Avalanche?

A rede Avalanche pode ser usada para diversas aplicações, incluindo a criação de novas redes blockchain, projetos de finanças descentralizadas (DeFi), plataformas de jogos e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Portanto, sua flexibilidade a torna adequado para uma ampla variedade de casos de uso.

Onde posso comprar tokens AVAX?

Você pode comprar tokens AVAX em várias corretoras de criptomoedas, incluindo Binance, Coinbase, Kraken e muitas outras. Ademais, os usuários podem trocar moedas fiduciárias populares ou outras criptomoedas por AVAX nessas plataformas.

Quanto valerá a Avalanche em 2030?

Em nossa previsão de 2030 para a Avalanche, prevemos que o valor da criptomoeda atingirá um pico de US$ 97. Prevemos também um preço mínimo potencial de 70 dólares e um valor médio de 85 dólares em 2030.