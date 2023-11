Como rastrear localização no Google Maps de graça

Uma visão do processo

De modo geral, rastrear localização no Google Maps envolve duas etapas básicas. Eles incluem um aplicativo de rastreamento de celular e o recurso de compartilhamento de localização no aplicativo Google Maps.

O uso de um aplicativo de rastreamento permite monitorar a localização GPS do dispositivo do indivíduo, e o melhor, sem seu conhecimento ou permissão.

Alguns aplicativos a serem observados para isso são: mSpy, Geofinder.mobi e SpyBubble. Todos os três aplicativos possuem recursos como monitoramento de mensagens de aplicativos de bate-papo, atividades em mídias sociais, registros de chamadas telefônicas e mensagens de texto.

Outras opções como Location Tracker e Geofinder.mobi realizam ações semelhantes, mas usando o número de telefone do alvo no Maps.

Por outro lado, o recurso compartilhamento de localização revela a posição do alvo no aplicativo Google Maps. No entanto, a principal diferença entre os dois métodos é que o recurso de compartilhamento de localização não permite um rastreamento 100% secreto. Assim sendo, a pessoa rastreada pode estar ciente do processo.

Encontre seu alvo usando um aplicativo de rastreamento de celular

Primeiramente, um aplicativo de rastreamento de celular é um software exclusivo que ajuda você a localizar sua família, amigos e telefones com precisão. Isso porque você recebe uma notificação de GPS usando o aplicativo sempre que um alvo é fechado.

Ele otimiza a saúde da bateria por meio de GPS e funções de rastreamento de celular, que também são fatores-chave para uma localização precisa.

Esses aplicativos de rastreamento estão em duas categorias: aplicativos de rastreamento de telefone e software de rastreamento de número de telefone. Embora ambas as categorias desempenhem a mesma função, suas abordagens são um pouco diferentes.

Por que você deve usar aplicativos de rastreamento de celular?

Os aplicativos de rastreamento de celular têm vários benefícios, portanto, você se beneficia se escolhê-los ao invés de outras opções. Alguns notáveis ​​​​são o rastreamento do histórico do navegador da web, operação em modo furtivo, rastrear localização no Google Maps, rastreamento de mensagens de mídia social e rastreamento de mensagens de texto.

Alguns aplicativos importantes nesta categoria incluem mSpy, Geofinder.mobi e SpyBubble. Ademais, é importante ressaltar que esses aplicativos funcionam bem nos sistemas operacionais Android e iOS.

Enquanto isso, a categoria de software de rastreamento de número de telefone lida principalmente com o número de telefone do alvo. A principal vantagem desta opção é a capacidade de rastrear o telefone do alvo sem acessá-lo fisicamente.

O que torna o mSpy a melhor escolha?

Um dos principais motivos pelos quais o mSpy se destaca como a melhor escolha entre os aplicativos de rastreamento de telefone são seus vários recursos de rastreamento por GPS. Notavelmente, este aplicativo possui mais recursos de GPS do que aplicativos semelhantes, aumentando seu preço baixo e função de suporte de chat ao vivo.

Usando mSpy em um dispositivo iOS

O mSpy oferece recursos de monitoramento altamente secretos do iPhone. Ele permite rastrear um iPhone sem o conhecimento do usuário, elimina a necessidade de instalação de software e conclui esse processo em minutos.

O rastreador mSpy não requer contato físico com o telefone do alvo para instalar o aplicativo mSpy para esses dispositivos. Tudo o que é necessário são as credenciais de login do usuário no iCloud.

Comparado com seus equivalentes, o aplicativo de rastreamento mSpy oferece uma gama mais ampla de rastreamento de plataforma de mídia social. Essa faixa inclui Facebook, WhatsApp, Instagram e Tinder.

Usando mSpy em um dispositivo Android

O mSpy se destaca como uma escolha altamente eficaz para supervisionar e rastrear dispositivos Android. Ademais, o que torna este aplicativo particularmente atraente é sua compatibilidade com todos os dispositivos Android que usam o sistema operacional Android 4 ou mais recente.

Isso elimina a necessidade de contornar as restrições do dispositivo ou se aprofundar em configurações complexas e muitas configurações. O processo de instalação do mSpy é simples – instale-o no dispositivo de destino e pronto.

O aplicativo oferece uma série de funcionalidades, incluindo acesso a registros de chamadas com carimbos de data e hora e identificação de chamadas. Além disso, aprimora a leitura de conversas de diversas plataformas de mensagens instantâneas renomadas como WhatsApp, Skype, Telegram, Snapchat e Tinder.

Como rastrear alguém usando o aplicativo de rastreamento mSpy?

Passo 1 – Inicie a configuração

Comece o processo de configuração visitando o site www.mspy.com. Você precisará fornecer seu endereço de e-mail para adquirir o plano apropriado e suas credenciais de login serão enviadas para seu e-mail.

Em seguida, selecione o sistema operacional do dispositivo que deseja monitorar, seja Android ou iOS. É importante lembrar que o processo inicial de instalação exigirá acesso físico. Enquanto isso, neste exemplo, trataremos do procedimento de rastreamento de um dispositivo Android.

Passo 2 – Seleção do dispositivo

A etapa seguinte envolve a escolha do gerenciador de dispositivos. Você encontrará várias opções lá, incluindo Samsung, Xiaomi, Huawei, Moto, LG, Google Pixel e outros. Porém, neste caso, iremos com a Samsung.

Depois de fazer sua escolha, clique em Continuar. Na próxima tela, selecione a versão do Android e certifique-se de que o PlayProtect esteja desativado no dispositivo móvel de destino.

Passo 3 – Instruções de instalação

Vá para o dispositivo de destino e abra um navegador da web. Baixe a ferramenta mSpy e siga cuidadosamente as instruções de instalação fornecidas na tela.

Passo 4 – Acesse o painel do mSpy

Depois que a ferramenta mSpy estiver instalada, aguarde 2 a 3 horas para permitir que ela registre a atividade e sincronize com o servidor. A velocidade de sincronização pode variar dependendo da conexão com a Internet do dispositivo de destino.

Assim que a sincronização for concluída, faça login no painel do mSpy. Aqui, você pode encontrar as informações do alvo, como contatos mais chamados, mensagens e sites mais visitados.

O aplicativo mSpy também fornece dados sobre a localização GPS do dispositivo, histórico do WhatsApp, lista de sites bloqueados, e-mails, histórico de navegação e histórico de pesquisa na Internet.

Alguns dos melhores aspetos do mSpy

Não necessita de jailbreak ou acesso root.

Acesso ao suporte telefônico AO VIVO.

Fácil instalação e desempenho consistente.

Atualizações instantâneas sobre rastreamento de localização em tempo real.

Valioso para implementar medidas de controle parental.

Preços dos aplicativos rastreadores do Google Maps

Dois fatores determinam o preço de um aplicativo para rastrear localização Google Maps: a duração da assinatura e o provedor de serviços. Mas geralmente as opções mais competitivas são os planos anuais, enquanto os planos mensais são mais caros.

Comparação de preços

Considerando os dados de preços da tabela abaixo, concluímos que o aplicativo de rastreamento mSpy é cerca de 7% mais barato que os outros. Embora algumas pessoas possam considerá-lo caro, a taxa mais baixa em comparação com o resto dá ao mSpy uma vantagem sobre outros aplicativos de rastreamento.



Descobrir a localização de alguém usando o rastreador de número de telefone

Para rastrear a localização de qualquer pessoa no Maps usando seu número de telefone, você precisará da ajuda de uma ferramenta de rastreamento. Essas soluções de software usam técnicas de triangulação de torres de telefonia celular para determinar a posição GPS exata de um smartphone ou dispositivo móvel.

Benefícios de usar um software de rastreamento de número de telefone

Alguns benefícios do uso de software para localizar e rastrear indivíduos incluem:

Não há software de instalação necessário no dispositivo do seu destino.

Rastreando a localização do seu alvo sem acessar fisicamente o dispositivo dele.

Essas ferramentas de rastreamento fornecem atualizações consistentes sobre as informações de localização.

Embora existam vários softwares nesta categoria, os poucos que se destacam são:

Geofinder.mobi

Rastreador de localização

Rastrear localização no Google Maps gratuitamente

Embora seja impossível rastrear localização no Google Maps de alguém com seu número de telefone gratuitamente, o recurso “Compartilhamento de localização” ou “Encontre meu dispositivo” torna isso possível.

Os recursos “Compartilhamento de localização do Google Maps” e “Encontre Meu Dispositivo” são ferramentas úteis que permitem aos usuários compartilhar suas informações precisas de GPS com um determinado grupo de contatos.

Essa funcionalidade atende principalmente a amigos e familiares que desejam acompanhar o paradeiro uns dos outros em tempo real. Os usuários estão abertos a diversas vantagens desses métodos de rastreamento, pois fornecem acesso a dados de coordenadas GPS em tempo real, permitindo o rastreamento a partir de um smartphone ou computador.

Curiosamente, eles vêm sem nenhum custo. No entanto, há uma desvantagem a considerar. Você não pode rastrear a localização de alguém sem consentimento ao usar esses serviços.

O Compartilhamento de localização do Google, em particular, leva a segurança a sério e notifica o indivíduo por e-mail e notificações sempre que alguém rastrear localização no Google Maps.

Ademais, o “Compartilhamento de Localização” e o app “Encontre Meu Dispositivo” são ferramentas valiosas para pais e cônjuges que buscam localizar ou monitorar o paradeiro de seus entes queridos.

Requisitos para ativar a função de compartilhamento de localização em um dispositivo

Você deve atender a vários requisitos para ativar o Compartilhamento de Localização em um dispositivo móvel, que incluem:

Obter acesso físico ao telefone de destino e familiarizar-se com sua senha de desbloqueio.

Certificar-se de que o aplicativo Google Maps foi instalado com sucesso no dispositivo de destino.

Confirmar se o usuário está conectado à conta do Google no dispositivo de destino.

Uma vez atendidas essas condições, você pode prosseguir com as etapas a seguir para iniciar o rastreamento da localização do usuário.

Etapas para usar o compartilhamento de localização para encontrar e rastrear localização no Google Maps

Você pode rastrear pessoas facilmente por meio do aplicativo Google Maps gratuitamente. Aqui estão as etapas para o rastreamento.

Abra o aplicativo Google Maps usando o celular alvo ou qualquer outro dispositivo. Clique na foto do perfil do usuário do Google Maps no canto superior direito da tela. Clique no botão ‘Compartilhamento de localização’. Clique no botão ‘Compartilhar localização’. Na próxima página exibida, clique em ‘Até você desligar’. Selecione o seu dispositivo na lista de dispositivos e clique no botão ‘Compartilhar’. Isso iniciará o compartilhamento da localização do seu dispositivo. Continue abrindo o Google Maps em seu telefone. Clique na foto do seu perfil. Clique no botão ‘Compartilhamento de localização’ A localização do telefone de destino ficará visível no mapa do Google.

Depois de concluir todas as etapas listadas acima, a localização do telefone de destino será exibida no aplicativo Google Maps. Você também pode atualizar as informações de localização do telefone clicando nos três pontos próximos ao nome do usuário e no botão ‘Atualizar’.

Notavelmente, o recurso Compartilhamento de localização notificará os usuários se sua localização for compartilhada. Essas notificações podem vir por e-mail ou mensagens no telefone.

Além disso, as notificações alertam os usuários para que estejam cientes de que a localização de seus telefones está sendo compartilhada com outras pessoas.

Como rastrear localização no Google Maps gratuitamente, sem o conhecimento deles

É possível rastrear localização no Google Maps de uma pessoa usando-o sem que ela saiba. O processo de rastreamento é gratuito e inclui duas etapas distintas.

Em primeiro lugar, você deve ativar o recurso de “compartilhamento de localização” no menu do Google Maps. A próxima etapa envolve desativar as notificações de compartilhamento de localização no menu do Google Maps para desligar todos os e-mails e notificações aos usuários.

Ao desativar as notificações de compartilhamento de localização, o usuário não poderia receber notificações sobre o compartilhamento de sua localização. Uma de suas principais vantagens é que pais, cônjuges ou amigos próximos podem rastrear a localização GPS de um telefone sem o conhecimento do usuário.

Os seguintes requisitos permitirão rastrear localização no Google Maps de uma pessoa, de forma secreta.

O telefone alvo e sua senha de desbloqueio devem estar acessíveis.

O telefone alvo deve instalar o aplicativo Google Maps.

O usuário deve permanecer logado em sua conta Google no telefone alvo.

O recurso de compartilhamento de localização deve estar ativado no telefone.

Etapas para rastrear localização no Google Maps gratuitamente

Abra o aplicativo Google Maps no telefone ou dispositivo móvel de destino. Habilite o recurso de compartilhamento de localização no telefone seguindo as etapas listadas na seção acima. Em seguida, desative as notificações de compartilhamento de localização por meio do aplicativo Google Maps no telefone ou dispositivo móvel de destino.

Quando você concluir todas as etapas acima, o telefone de destino deixará de receber notificações de compartilhamento de localização, seja como e-mails ou mensagens. Assim, o usuário nunca saberá o rastreamento secreto da localização de seu telefone.

Compartilhamento de localização no aplicativo Google Maps

Quando o recurso de compartilhamento de localização estiver ativado, ele exibirá a localização de um telefone no aplicativo Google Maps. É bastante simples de usar e exibirá sua localização em tempo real para todos os contatos selecionados que você deseja ver.

Para usar o recurso, primeiro você criará uma lista de contatos selecionando os contatos com os quais deseja compartilhar a localização do seu telefone. Prossiga para ativar o recurso Compartilhamento de localização usando as etapas descritas acima. Você também pode clicar na sua ‘localização atual’ tocando no ponto azul no mapa.

Você poderá definir os contatos e o período em que deseja compartilhar a localização do seu telefone (pode ser entre 15 minutos e três dias). Alternativamente, você pode clicar no botão ‘Até desligar’, que mantém sua localização compartilhada pelo tempo que desejar.

Ademais, ativar a navegação GPS passo a passo ativará o compartilhamento de localização. Essa prática é uma boa maneira de compartilhar seu paradeiro com seus pais ou entes queridos sempre que você se mudar.

O recurso Compartilhamento de localização se tornou uma ótima ferramenta para obter sugestões precisas de rotas e anúncios relevantes do Google. Isso porque ele serve como uma medida prática e rápida para rastrear o paradeiro de sua família, amigos e entes queridos.

O recurso de compartilhamento de localização requer o uso de dados celulares para a atualização dos dados de localização de qualquer telefone ou dispositivo. Todavia, o uso de dados é quase insignificante, pois a localização do telefone só será atualizada mediante solicitação de qualquer contato na lista de locais selecionada.

Notavelmente, o recurso de compartilhamento de localização do Google Maps não funcionará eficientemente quando o telefone estiver no modo avião. Entretanto, o Google Maps pode procurar e usar qualquer sinal WiFi disponível para rastrear seus dados de localização.

Como o aplicativo Google Maps rastreia os dados de localização?

O aplicativo Google Maps usa três métodos principais para rastrear localização do Google Maps em um telefone ou outros dispositivos móveis. As abordagens de rastreamento oferecem dados de localização precisos de forma significativa no Maps.

Sistema de Posicionamento Global (GPS)

Pontos de acesso à rede WiFi

Triangulação de Torre Celular

Sistema de Posicionamento Global (GPS)

Todos os dispositivos móveis Android e iOS são projetados com um sensor GPS que facilita o rastreamento. O GPS usa a rede do sistema global de navegação por satélite (GNSS), composta por 24 a 32 satélites movidos a energia solar.

Cada um dos satélites em órbita transmite sinais de micro-ondas para receptores. O Google Maps aproveitará os sinais e calculará os dados exatos de localização do telefone a partir de um mínimo de quatro de todos os satélites.

Finalmente, o sistema irá triangular a sua posição precisa, aproximando os metros mais próximos para fornecer a sua localização final.

Pontos de acesso à rede WiFi

Com uma rede WiFi, o Google Maps iniciará o rastreamento de localização detectando a intensidade do sinal dos pontos de acesso da rede WiFi. Mais importante ainda, as redes WiFi devem estar próximas do telefone ou dispositivo móvel alvo. Os dados de localização das redes WiFi são menos precisos do que os dados do GPS quando usados ​​ao ar livre.

Triangulação de Torre Celular

CTT é um método para rastrear os dados de localização do seu telefone com a menor precisão. O processo geralmente emparelha o “Cell ID” exclusivo com a “intensidade do sinal” de pelo menos três torres de celular próximas ao dispositivo alvo.

Cada torre de celular cobrirá um setor de 120 graus, com o dispositivo alvo no centro do foco. Convencionalmente, os setores são chamados de alfa, beta e gama ( α, β e γ ).

O Google Maps calculará os dados de localização do dispositivo ou telefone alvo medindo a intensidade do sinal da torre e obtendo o tempo de ida e volta do sinal.

A precisão dos dados de compartilhamento de localização do Google Maps

A precisão dos dados de localização GPS do Google Maps está dentro de 20 metros (65,61 pés) do usuário. Normalmente, a precisão dos dados de localização diminuirá se o telefone do usuário estiver dentro de um túnel ou edifício subterrâneo.

O Google Maps usará redes WiFi disponíveis e próximas para rastrear a localização de um usuário se o GPS do telefone parecer indisponível. Neste caso, a medição da precisão dos dados de localização está dentro de 100 metros (equivalente a 328,08 pés).

Porém, com a indisponibilidade do GPS do seu telefone ou de qualquer rede WiFi, o Google Maps escolherá os CTT para rastrear a sua localização. A triangulação de torres celulares oferece as medições menos precisas no rastreamento da localização de smartphones. Sua medida de precisão está dentro de três quartos de milha quadrada (equivalente a 1.207,01 pés quadrados).

O compartilhamento de localização funcionará se o telefone estiver desligado?

Se você desligar o telefone, o recurso compartilhamento de localização não funcionará no Maps. Os dados de localização para rastrear a localização de um telefone só podiam ser obtidos através de GPS, redes Close WiFi ou CTT.

Desligar o telefone impedirá que todos os sinais cheguem a qualquer método de rastreamento. Nessas situações, entretanto, o Google Maps só conseguia detectar o último local conhecido antes de desligar o telefone.

No entanto, se o telefone se mover, a sua localização atual não será atualizada, uma vez que foi desligado. Além disso, o recurso de compartilhamento de localização pode esgotar a bateria do telefone. Isso ocorre porque o recurso funciona verificando, atualizando e relatando regularmente os dados de localização do telefone para fornecer uma localização precisa.

No entanto, a taxa de consumo da bateria do recurso de compartilhamento de localização é mínima em comparação com a tela do telefone e outras funções.

Prós e Contras do recurso de compartilhamento de localização no Google Maps

Embora o recurso de compartilhamento de localização no aplicativo Google Maps ofereça grandes benefícios aos usuários, ele também apresenta alguns contratempos.

👍 Prós Simplicidade de uso de recursos.

Simplicidade de uso de recursos. Os usuários podem desativar o recurso quando quiserem.

Os usuários podem desativar o recurso quando quiserem. É um recurso útil que pode servir a vários propósitos.

É um recurso útil que pode servir a vários propósitos. Ele permite que muitos contatos rastreiem facilmente sua localização, mesmo quando não estão usando o Google Maps.

Ele permite que muitos contatos rastreiem facilmente sua localização, mesmo quando não estão usando o Google Maps. Você receberá notificações do Google sobre o compartilhamento de localização e lembre-se de desativá-lo. 👎 Contras O recurso expõe seus dados de localização para serem usados ​​em anúncios.

O recurso expõe seus dados de localização para serem usados ​​em anúncios. Dá ao Google acesso aos dados de localização dos usuários em tempo real.

Dá ao Google acesso aos dados de localização dos usuários em tempo real. Os hackers podem obter acesso aos seus dados de localização em tempo real se os e-mails dos seus contatos forem comprometidos e você enviar links por e-mail.

Como rastrear a localização de um dispositivo Android usando o “Encontre Meu Dispositivo”

Existem dois métodos disponíveis para rastrear a localização de um dispositivo Android. Você pode fazer isso por meio da opção Encontre Meu Dispositivo no dispositivo ou aplicativo de destino.

Aqui estão etapas simples para rastrear a localização de um dispositivo Android usando a opção integrada Encontre Meu Dispositivo:

Visite android.com/find em seu navegador.

Faça login na sua conta do Google.

Se vários dispositivos forem mostrados, clique no dispositivo de destino na parte superior da barra lateral.

Se o dispositivo de destino tiver vários perfis de usuário, faça login com uma Conta do Google associada ao perfil principal ou pessoal para solicitar uma notificação no dispositivo de destino.

Posteriormente, você receberá informações de localização aproximada no mapa. Como tal, a precisão pode variar.

Se não for possível localizar o dispositivo, você poderá ver seu último local conhecido, se disponível.

Se solicitado, clique em ativar bloqueio e exclusão.

Escolha entre as seguintes opções:

Reproduzir som – Toca o dispositivo alvo muito alto por no máximo 5 minutos, mesmo quando no modo silencioso ou vibratório.

Dispositivo seguro – Esta opção bloqueia o dispositivo com o código PIN ou senha exclusiva do proprietário. Se não houver bloqueio no dispositivo, você poderá definir um.

Apagar dispositivo – Exclui permanentemente todos os dados do seu dispositivo, mas pode não afetar os cartões SD. Observe que Encontre Meu Dispositivo não funcionará no dispositivo após apagá-lo.

Usando o aplicativo Encontre Meu Dispositivo

Inicie o aplicativo Encontre Meu Dispositivo em seu dispositivo.

Se o aplicativo não estiver instalado, baixe-o no Google Play.

Faça login em sua conta do Google.

Toque em Continuar como (usando seu nome).

Nas opções de dispositivos disponíveis, escolha o dispositivo de destino.

Dependendo da versão do Android, pode ser necessário fornecer o PIN da tela de bloqueio ou sua senha do Google para continuar.

Essas etapas permitem localizar seu alvo e bloquear ou apagar os dispositivos remotamente.

Conclusão

Rastrear a localização de alguém no Google Maps sem que ele perceba pode ser conseguido, mas requer planejamento cuidadoso e cautela. Dessa forma, usar aplicativos espiões como o mSpy é o método mais eficaz para rastrear alguém no aplicativo.

Enquanto isso, você pode empregar o recurso de compartilhamento de localização no Google Maps para localizar seu alvo se estiver procurando alternativas econômicas ou gratuitas e se sentir confortável com uma abordagem menos secreta.

No entanto, é crucial reconhecer que a utilização do Google Maps ou do WhatsApp para este fim proporcionará um grau de sigilo e eficácia diferente dos aplicativos de rastreamento mencionados anteriormente.

Perguntas frequentes