Agenda da Eurocopa 2024 – Como assistir aos jogos ao vivo no Brasil e em qualquer lugar

Os campeonatos europeus de futebol, (conhecidos no Brasil como Eurocopa), começam nesta sexta-feira. Tendo a Alemanha, país anfitrião, dando o pontapé inicial contra a aguerrida seleção escocesa. E, como sempre, este evento promete cativar a atenção de centenas de milhões de espectadores ao redor do mundo.

Por isso, se você sempre quis saber como acompanhar a Eurocopa 2024 ao vivo do Brasil ou de qualquer canto do globo, você encontrou o guia perfeito. Neste artigo, explicaremos detalhadamente como você pode assistir a este grandioso torneio internacional de onde estiver.

Em países como o Reino Unido, é possível assistir gratuitamente através de plataformas como ITVX e BBC iPlayer, usando apenas um código postal britânico. No entanto, para aqueles em regiões onde o acesso é mais restrito ou os custos são mais elevados, preparamos dicas valiosas sobre como utilizar uma VPN para solucionar essas barreiras.

No Brasil temos diferentes canais que transmitem os principais jogos. No entanto, se você pretende acompanhar este torneio emocionante ao vivo pode precisar de alguma ajuda.

Continue conosco para descobrir mais sobre a Eurocopa 2024. Além disso, incluimos dicas essenciais sobre onde e como assistir a este espetacular evento esportivo, independentemente de onde você esteja.

Onde assistir a Eurocopa 2024 Devido a restrições de licenciamento complexas e por vezes desgastantes associadas a eventos de futebol internacional, alguns jogos estarão disponíveis em várias plataformas, enquanto outros podem não ser acessíveis em determinados países. No entanto, não se preocupe; para facilitar sua experiência, elaboramos uma tabela detalhada que indica precisamente onde cada partida pode ser assistida e qual o custo associado.

Como o Brasil não está contemplado nesta lista, há uma solução: utilizar uma VPN. Você pode alterar seu endereço IP para outro país, como o Reino Unido, por exemplo, permitindo assim o acesso a plataformas como ITVX e BBC iPlayer. A seguir, apresentamos uma lista completa dos locais onde você poderá acompanhar todas as partidas da Eurocopa 2024 ao vivo:

Serviço de Streaming Preço por Mês Países Onde O Serviço de Streaming está Disponível 🇬🇧 BBC iPlayer Gratuito UK 🇬🇧 ITVX Gratuito UK 🇺🇸 ESPN+ US$10,99 USA 🇺🇸 FuboTV US$79,99 USA, Canada, e Espanha 🇺🇸 SlingTV (Blue) US$40,00 USA 🇺🇸 Paramount+ US$5,99 USA, Australia, França, Alemanha, Itália, e outros 🇺🇸 ViX Gratuito USA, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, e outros

Assista a Eurocopa 2024 na ITVX

ITVX é a nossa recomendação número um para assistir a Eurocopa 2024. A principal razão para essa escolha é o fato de ser uma opção totalmente gratuita para residentes do Reino Unido. Além disso, é acessível através da maioria das VPNs de ponta. No entanto, é importante lembrar que utilizar VPNs para acessar o serviço pode violar os Termos de Serviço do ITV.

A interface do ITVX é simples e intuitiva. É organizada em categorias de fácil acesso, como esportes ao vivo, melhores momentos e muito mais. Assim, mesmo depois do término da Eurocopa 2024, você continuará tendo acesso a uma vasta gama de conteúdos.

Você pode assistir ao ITVX de qualquer parte do mundo usando uma VPN. Simplesmente conecte-se a um servidor no Reino Unido, crie uma conta no ITVX e desfrute de toda a emoção da Eurocopa 2024 que quiser. No entanto, é importante lembrar que acessar o ITVX através de uma VPN fora do Reino Unido contraria os Termos de Uso do serviço.

Assista a Eurocopa 2024 no BBC iPlayer

Nossa segunda opção para acompanhar a Eurocopa 2024 é através da BBC. Isso utilizando o aplicativo BBC Sport ou o BBC iPlayer. No entanto, diferentemente do ITVX, a BBC não é uma plataforma gratuita.

Assim como o ITVX, voce pode acessar o BBC iPlayer de qualquer lugar do mundo com uma boa VPN que tenha servidores no Reino Unido. No entanto, isso também violaria os Termos de Uso, já que a BBC é financiada por uma taxa de licença.

Dito isso, eles oferecem um aplicativo fácil de usar por meio do BBC iPlayer ou do site BBC Sport e contam com algumas das figuras mais populares e familiares do jogo, analisando toda a ação diariamente.

Assista a Eurocopa 2024 na ESPN+

A ESPN+ é nossa escolha final para onde assistir a Eurocopa 2024. Isso porque a potência americana de esportes cobre todos os jogos por meio do aplicativo e do site da ESPN.

Em termos de restrições, a ESPN+ está disponível apenas para usuários nos EUA. Assim como os demais serviços mencionados nesta lista, você precisará de uma VPN para acessar o site e o aplicativo de outros países.

Ainda assim, eles oferecem cobertura excepcional de todos os eventos esportivos, com assinaturas a partir de US$10,99 por mês. Com isso, você terá acesso total à emoção da Eurocopa 2024 e a uma vasta gama de outros conteúdos esportivos.

Tudo o que você precisa saber sobre a Eurocopa 2024

A Eurocopa 2024 é um torneio que dura um mês e conta com a participação de 24 seleções. Ele se inicia em 14 de junho, com a grande final marcada para 14 de julho. Por isso, vamos explorar detalhadamente a programação:

Grupo A Alemanha

Escócia

Hungria

Suíça Grupo B Espanha

Croácia

Itália

Albânia Grupo C Eslovênia

Dinamarca

Sérvia

Inglaterra Grupo D Polônia

Holanda

Áustria

França Grupo E Bélgica

Eslováquia

Romênia

Ucrânia Grupo F Turquia

Geórgia

Portugal

República Tcheca

Agenda da Eurocopa 2024 – Como assistir aos Jogos da UEFA 2024 no Brasil e em qualquer outro lugar

A seguir, está a agenda completa da Eurocopa 2024. Todos os horários apresentados estão no horário de Brasília.

Fase dos Grupos

Partida Onde Quando Alemanha vs Escócia Munique Sexta 14 Junho – 16hr Hungria vs Suíça Colônia Sábado 15 Junho – 10hr Espanha vs Croácia Berlim Sábado 15 Junho – 13hr Itália vs Albânia Dortmund Sábado 15 Junho – 16hr Polônia vs Holanda Hamburgo Domingo 16 Junho – 10hr Eslovênia vs Dinamarca Stuggart Domingo 16 Junho – 13hr Sérvia vs Inglaterra Gelsenkirchen Domingo 16 Junho – 16hr Romênia vs Ucrânia Munique Segunda 17 Junho – 10hr Bélgica vs Eslováquia Frankfurt Segunda 17 Junho – 13hr Áustria vs França Düsseldorf Segunda 17 Junho – 16hr Turquia vs Geórgia Dortmund Terça 18 Junho – 12pm Portugal vs Tchéquia Leipzig Terça 18 Junho – 16hr Croácia vs Albânia Hamburgo Quarta 19 Junho – 10hr Alemanha vs Hungria Stuttgart Quarta 19 Junho – 13hr Escócia vs Suíça Colônia Quarta 19 Junho – 16hr Eslovênia vs Sérvia Munique Quinta 20 Junho – 10hr Dinamarca vs Inglaterra Frankfurt Quinta 20 Junho – 13hr Espanha vs Itália Gelsenkirchen Quinta 20 Junho – 16hr Eslováquia vs Ucrânia Düsseldorf Sexta 21 Junho – 10hr Polônia vs Áustria Berlim Sexta 21 Junho – 13hr Holanda vs França Leipzig Sexta 21 Junho – 16hr Geórgia vs Tchéquia Hamburgo Sábado 22 Junho – 10hr Turquia vs Portugal Dortmund Sábado 22 Junho – 13hr Bélgica vs Romênia Colônia Sábado 22 Junho – 16hr Escócia vs Hungria Stuttgart Domingo 23 Junho – 16hr Suíça vs Alemanha Frankfurt Domingo 23 Junho – 16hr Albânia vs Espanha Düsseldorf Segunda 24 Junho – 16hr Croácia vs Itália Leipzig Segunda 24 Junho – 16hr França vs Polônia Dortmund Terça 25 Junho – 13hr Holanda vs Áustria Berlim Terça 25 Junho – 13hr Dinamarca vs Sérvia Munique Terça 25 Junho – 16hr Ucrânia vs Bélgica Stuttgart Quarta 26 Junho – 13hr Eslováquia vs Romênia Frankfurt Quarta 26 Junho – 13hr Tchéquia vs Turquia Hamburgo Quarta 26 Junho – 16hr Geórgia vs Portugal Gelsenkirchen Quarta 26 Junho – 16hr

Oitavas de Final

TBD vs TBD Dortmund Sábado 29 Junho – 13hr TBD vs TBD Berlim Sábado 29 Junho – 16hr TBD vs TBD Colônia Domingo 20 Junho – 13hr TBD vs TBD Gelsenkirchen Domingo 20 Junho – 16hr TBD vs TBD Frankfurt Segunda 1 Julho – 13hr TBD vs TBD Düsseldorf Segunda 1 Julho – 16hr TBD vs TBD Munique Terça 2 Julho – 13hr TBD vs TBD Leipzig Terça 2 Julho – 16hr

Quartas de Final

TBD vs TBD Stuttgart Sexta 5 Julho – 13hr TBD vs TBD Hamburgo Sexta 5 Julho – 16hr TBD vs TBD Berlim Sábado 6 Julho – 13hr TBD vs TBD Düsseldorf Sábado 6 Julho – 16hr Semi-Final BD vs TBD Munique Terça 9 Julho – 16hr TBD vs TBD Dortmund Quarta 10 Julho – 16hr Final

TBD vs TBD Berlim Sábado 14 Julho – 16hr Como assistir ao vivo a Eurocopa 2024 de qualquer lugar Devido às rígidas regulamentações de transmissão impostas por várias plataformas de streaming, pode ser que você não consiga acessar e assistir todos os jogos da Eurocopa 2024 no Brasil. Felizmente, é possível contornar essas restrições usando uma VPN. Para ajudá-lo a começar, elaboramos uma tabela comparativa das principais VPNs para assistir a Eurocopa 2024 de qualquer lugar. Todas elas conseguem facilmente burlar as restrições geográficas de plataformas como ITVX, BBC iPlayer e ESPN+. VPN Preço Inicial Versão Gratuita Desbloqueia Servidores Revisão Completa PureVPN US$3,48/mês Teste gratuito de 7 dias ITVX, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Hulu, BBC, HBO Max, etc. Mais de 6.000 servidores em mais de 65 países PureVPN Análise ExpressVPN US$6,67/mês Teste gratuito de 30 dias ITVX, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, etc.

Mais de 3.000 servidores em mais de 105 países ExpressVPN Análise NordVPN US$4,69/mês Teste gratuito de 30 dias ITVX, Netflix, Hulu, Amazon Prime, BBC iPlayer, Disney+, etc.

Mais de 6.400 servidores em mais de 111 países NordVPN Análise Surfshark US$2,19/mês Teste gratuito de 30 dias ITVX, Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Hotstar, BBC, Hulu, etc. Mais de 3.200 servidores em mais de 100 países Surfshark Análise Nossa principal escolha é o PureVPN. Ele consegue desbloquear sites importantes como BBC iPlayer e ITVX, além de muitos outros serviços de streaming populares. Assim, graças aos servidores dedicados ao streaming, você pode assistir aos jogos ou qualquer conteúdo de qualquer localização geográfica. Se você deseja saber mais sobre outras ótimas opções de VPNs, confira este guia sobre os 11 melhores serviços de VPN disponíveis atualmente. Conclusão A Eurocopa 2024 é um dos maiores torneios de futebol do mundo. Por isso, você pode querer acompanhar ao vivo os principais jogos. Como, por exemplo, os favoritos: França, Inglaterra, Portugal e Espanha que lutarão para serem os indiscutíveis “reis da Europa”, prometendo um espetáculo fantástico. Por isso, neste guia, escolhemos os principais serviços de streaming onde você pode assistir a todos os jogos ao vivo. Destacando a ITVX do Reino Unido como a melhor opção para todas as suas necessidades relacionadas a Eurocopa 2024. Lembre-se, no entanto, de que, a menos que você resida no Reino Unido, será necessário usar uma VPN e um código postal do Reino Unido para assistir aos jogos. Mas tenha cuidado, isso viola os Termos de Uso da ITV. Vale ressaltar que muitos canais de streaming no Brasil também fazem transmissão de alguns jogos. No entanto dificilmente você terá acesso a todos os jogos ao vivo. Por fim, todos os produtos que revisamos foram testados por nossos especialistas para fornecer análises precisas e honestas, permitindo que você tome uma decisão informada ao escolher. No entanto, não confie apenas na nossa palavra. Experimente-os você mesmo e proteja seus dispositivos. Perguntas Frequentes: Como posso assistir aos jogos ao vivo da Eurocopa 2024 no Brasil? Muitos serviços de streaming como ESPN irão transmitir, mas para acompanhar todos os jogos ao vivo considere usar uma VPN. Em qual canal será transmitido o Eurocopa 2024? Os canais esportivos tradicionais como ESPN ou Globo Esportes costumam transmitir os principais jogos. No entanto, para assistir a todos os jogos ao vivo considere o ITVX. Onde posso assistir aos playoffs da Eurocopa? No Brasil, os fãs podem assistir aos playoffs em serviços de streaming com foco em esportes. Onde será realizada a Eurocopa 2024? A Eurocopa 2024 será realizado na Alemanha. O torneio acontecerá em 10 estádios em diversas cidades alemãs. Essas cidades incluem Berlim, Colônia, Düsseldorf, Dortmund, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart.