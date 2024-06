Como assistir ao Grande Prêmio da Espanha de F1 2024 — Tudo o que você precisa saber

Você está se perguntando como assistir ao Grande Prêmio da Espanha de F1 2024 neste final de semana? Este evento altamente aguardado de três dias irá apresentar os pilotos buscando garantir pontos cruciais para si mesmos e suas equipes nas classificações do campeonato.

Max Verstappen, sem surpresa, chega ao final da semana como favorito, liderando o campeonato de pilotos com 5 vitórias e 169 pontos. Charles Leclerc e Lando Norris estarão ansiosos para fechar a diferença, mas precisarão estar no seu melhor em Barcelona.

Contudo, Lewis Hamilton é um para ficar de olho, dado que ele está empatado com Michael Schumacher com o maior número de vitórias (seis) no Circuito de Barcelona-Catalunha. Após alguns anos ruins na Mercedes, conquistar o recorde na Espanha é algo em seu radar antes de sair para a Ferrari no final da temporada.

Em resumo, este guia sobre como assistir ao Grande Prêmio da Espanha de F1 2024 de qualquer lugar do mundo irá explorar as plataformas onde você pode assistir à corrida e os melhores VPNs, caso esses serviços de streaming não estejam disponíveis em seu país.

Resumo dos detalhes da corrida do Grande Prêmio da Espanha:

Localização : Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmelo, Espanha

: Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmelo, Espanha Data : 23 de junho de 2024

: 23 de junho de 2024 Hora: 10:00 horário de Brasília

Onde você pode assistir ao Grande Prêmio da Espanha ao vivo

A princípio, assistir ao Grande Prêmio da Espanha de F1 2024 ao vivo pode ser difícil devido a restrições de transmissão entre regiões. Aqui está uma tabela detalhando onde você pode assistir à corrida:

Serviço de streaming Preço por mês Sky Sports US$ 38,08 (£ 30) ESPN + US$ 10,99 Now TV US$ 19,02 (£ 14,99 para um passe diário) Hulu + Live TV US$ 76.99 Sling TV US$ 20 (US$ 25 de desconto no primeiro mês) DAZN US$ 9,99 F1 TV Pro US$ 10,99 (varia dependendo da localização)

Assistir ao Grande Prêmio da Espanha 2024 no Sky Sports Main Event

O Sky Sports Main Event é uma excelente escolha para assistir ao Grande Prêmio da Espanha de F1 2024 no Reino Unido. Como parte do extenso pacote esportivo da Sky, o Sky Sports Main Event oferece transmissões de alta qualidade em Ultra HD e HDR, garantindo que você não perca nenhuma ação na pista.

As assinaturas do Sky Sports começam em £30 por mês (aproximadamente US$ 38.08) e exigem um contrato de 18 meses, tornando-se um compromisso de longo prazo. Isso pode valer a pena para fãs ávidos de esportes que desejam acesso a mais do que apenas a F1. Além disso, o Sky Sports cobre a Premier League e muito mais com nove canais esportivos dedicados.

Principais Benefícios do Sky Sports Main Event:

Cobertura Exclusiva ao Vivo : O Sky Sports oferece mais eventos esportivos ao vivo exclusivos do que qualquer outro provedor, tornando-o a fonte ideal para fãs de F1.

: O Sky Sports oferece mais eventos esportivos ao vivo exclusivos do que qualquer outro provedor, tornando-o a fonte ideal para fãs de F1. Transmissões de Alta Qualidade : Aproveite as corridas em Ultra HD e qualidade HDR, que trazem você mais perto da ação com visuais nítidos e claros.

: Aproveite as corridas em Ultra HD e qualidade HDR, que trazem você mais perto da ação com visuais nítidos e claros. Pacote Esportivo Abrangente: Além da F1, a assinatura inclui acesso a partidas da Premier League, críquete, golfe e mais, proporcionando excelente valor pelo dinheiro.

No entanto, se o Sky Sports não estiver disponível em seu país, você ainda pode acessar o Sky Sports fora do Reino Unido usando um VPN. Ou seja, ao se conectar a um servidor no Reino Unido através de um VPN, você pode desbloquear o Sky Sports usando o Sky Go App e assistir ao Grande Prêmio da Espanha ao vivo.

Assistir ao Grande Prêmio da Espanha 2024 no ESPN+

Para os fãs dos EUA, o ESPN será o canal que transmitirá o Grande Prêmio da Espanha de F1 2024. Ele irá fornecer acesso a todos os momentos emocionantes, incluindo análises pré-corrida e discussões pós-corrida.

Benefícios da assinatura ESPN+:

Cobertura Esportiva Diversificada : Além da F1, o ESPN+ oferece milhares de eventos ao vivo de várias ligas esportivas.

: Além da F1, o ESPN+ oferece milhares de eventos ao vivo de várias ligas esportivas. Visualização Flexível: Com o ESPN+, você pode transmitir ao vivo, retroceder ou reproduzir eventos em vários dispositivos simultaneamente, garantindo que você nunca perca um momento da ação.

Antes de tudo, o ESPN+ é bastante acessível, considerando sua cobertura esportiva extensa. Custa US$ 10,99/mês (ou US$ 109,99 por ano). E há uma notícia emocionante no horizonte, com a ESPN prestes a lançar um serviço de streaming esportivo dedicado até o outono de 2025.

Porém, se o ESPN+ não estiver disponível em sua região, você ainda pode assistir ao Grande Prêmio da Espanha conectando-se a um servidor dos EUA através de um VPN. Isso permite que você ignore as restrições geográficas e acesse a corrida como se estivesse nos EUA. Em outras palavras, basta configurar seu VPN, escolher um servidor dos EUA e aproveitar a corrida sem interrupções.

Assistir ao Grande Prêmio da Espanha 2024 no F1 TV Pro

O F1 TV Pro é um serviço de streaming de primeira linha para entusiastas da Fórmula 1. Além disso, ele oferece a experiência mais abrangente e imersiva para assistir ao Grande Prêmio da Espanha de 2024.

Benefícios da assinatura F1 TV Pro:

Transmissão ao Vivo e Sob Demanda : O F1 TV Pro fornece cobertura ao vivo de todas as sessões de prática, rodadas de qualificação e a corrida principal, tudo em HD e sem interrupções de anúncios.

: O F1 TV Pro fornece cobertura ao vivo de todas as sessões de prática, rodadas de qualificação e a corrida principal, tudo em HD e sem interrupções de anúncios. Câmeras Onboard : Você pode escolher e alternar entre câmeras onboard de qualquer piloto para uma perspectiva única da corrida, permitindo que você siga seu piloto favorito de perto.

: Você pode escolher e alternar entre câmeras onboard de qualquer piloto para uma perspectiva única da corrida, permitindo que você siga seu piloto favorito de perto. Rádio da Equipe: Obtenha uma compreensão aprofundada da dinâmica da corrida com comunicações ao vivo do rádio da equipe. Desde chamadas estratégicas no pitwall até momentos emocionantes de vitória.

Está disponível em mais de 188 países, com custos variando por país. No entanto, é importante notar que este serviço não está disponível no Reino Unido. Para os espectadores do Reino Unido, a versão básica ‘Access’ está disponível, que inclui horários ao vivo, mas não as transmissões ao vivo das corridas.

Portanto, se você estiver nessa situação e quiser usar o F1 TV Pro, pode acessá-lo usando um VPN. Vale a pena notar que o F1 TV Pro é acessível através de várias plataformas. Isso inclui o site do F1 TV, aplicativos para iOS e Android, Roku TV, Apple TV, Android TV e Google TV.

O Grande Prêmio da Espanha: Detalhes completos do evento

O Grande Prêmio da Espanha de F1 2024 promete ser um evento espetacular, cheio de drama em alta velocidade e alguns duelos intensos. Aqui está a programação:

Agenda do Evento Data Hora Sessão prática 1 21 de junho de 2024 07:30 (Br) Sessão prática 2 21 de junho de 2024 11hr (Br) Sessão prática 3 22 de junho de 2024 07:30 (Br) Qualificação 22 de junho de 2024 11hr (Br) Corrida principal 23 de junho de 2024 10h (Br)

O Circuito de Barcelona-Catalunha, localizado em Montmelo, Espanha, tem sido um marco no calendário da F1 desde 1991. É bem conhecido por ter uma mistura de retas de alta velocidade e curvas técnicas, oferecendo um ambiente desafiador para pilotos e equipes.

O layout do circuito muitas vezes leva a batalhas estratégicas e ultrapassagens emocionantes, particularmente à medida que os pilotos usam o DRS na reta principal e entram na chicane das curvas 1 e 2.

Lembrando que, Max Verstappen é o atual favorito, liderando o campeonato de pilotos com 31 pontos à frente de Charles Leclerc. Ambos venceram recentemente, com Charles conquistando uma vitória momentosa em sua cidade natal, Mônaco, e Max vencendo a corrida mais recente em Montreal.

No entanto, Lewis Hamilton, que compartilha o recorde de maior número de vitórias no Grande Prêmio da Espanha com Michael Schumacher, deve ser considerado um concorrente, mesmo que sua temporada não tenha sido tão maravilhosa.

Hamilton tem um histórico notável neste circuito, e uma vitória aqui lhe daria uma histórica sétima vitória, estabelecendo um novo marco em sua carreira excepcional. Dado que o Grande Prêmio da Espanha está se mudando para uma pista perto de Madri em 2026, Hamilton tem apenas algumas tentativas restantes.

Estatísticas e fatos divertidos:

Vitórias Recorde : Lewis Hamilton e Michael Schumacher possuem seis vitórias no Grande Prêmio da Espanha. Porém, Hamilton tem a chance de quebrar esse recorde com uma sétima vitória.

: Lewis Hamilton e Michael Schumacher possuem seis vitórias no Grande Prêmio da Espanha. Porém, Hamilton tem a chance de quebrar esse recorde com uma sétima vitória. Primeiro Vencedor : O primeiro Grande Prêmio da Espanha neste circuito foi vencido por Nigel Mansell em 1991, dirigindo pela Williams.

: O primeiro Grande Prêmio da Espanha neste circuito foi vencido por Nigel Mansell em 1991, dirigindo pela Williams. Favorito Local: Fernando Alonso, o piloto de F1 mais bem-sucedido da Espanha, sempre recebeu um tremendo apoio da torcida local. Tendo vencido aqui duas vezes, em 2006 e 2013, ele poderia surpreender os locais?

Como assistir ao vivo o Grande Prêmio da Espanha de qualquer lugar

Devido às restrições de licenciamento, transmitir o Grande Prêmio da Espanha de F1 2024 pode ser um pouco complicado, dependendo de sua localização. Diferentes emissoras detêm direitos exclusivos em vários países, o que significa que a corrida pode estar disponível gratuitamente em algumas regiões, enquanto exige uma assinatura paga em outras.

A corrida está disponível na maioria dos países do mundo. No entanto, vários países na África, Ásia e mercados menores podem não ter um transmissor local para o evento. Felizmente, um VPN pode ajudá-lo a superar essas restrições geográficas.

Os VPNs mascaram seu endereço IP, fazendo parecer que você está acessando a internet de uma localização diferente. Portanto, se o Grande Prêmio da Espanha não estiver disponível em seu país, um VPN permite que você se conecte a um servidor no país onde a corrida está sendo transmitida para assisti-la ao vivo.

Por exemplo, você pode se conectar a um servidor do Reino Unido para transmitir via Sky Sports ou Now TV de qualquer lugar do mundo. Além disso, você também pode usar um VPN para obter assinaturas mais baratas.

Melhores VPNs para assistir ao vivo o Grande Prêmio da Espanha de qualquer lugar

Se você quer obter uma assinatura mais barata ou não consegue acessar os serviços de streaming ao vivo do Grande Prêmio da Espanha de F1 2024, aqui estão os melhores VPNs para usar para transmitir a corrida de qualquer lugar do mundo:

VPN Preço inicial Versão gratuita Desbloqueios Servidores Análise completa PureVPN US$ 2,14/mês Avaliação de 7 dias por US$ 0,99 Sky Sports Main Event, ESPN+, DAZN, Now TV, Hulu + Live TV, Sling TV, F1 TV Pro Mais de 6.500 servidores em mais de 71 países Análise PureVPN ExpressVPN US$ 6,67/mês Teste gratuito de 7 dias Sky Sports Main Event, ESPN+, DAZN, Now TV, Hulu + Live TV, Sling TV, F1 TV Pro Mais de 3.000 servidores em mais de 105 países Análise ExpressVPN NordVPN US$ 3,69/mês N/A Sky Sports Main Event, ESPN+, DAZN, Now TV, Hulu + Live TV, Sling TV, F1 TV Pro Mais de 6.000 servidores em mais de 111 países Análise NordVPN Surfshark US$ 2,19/mês Teste gratuito de 7 dias Sky Sports Main Event, ESPN+, DAZN, Now TV, Hulu + Live TV, Sling TV, F1 TV Pro Mais de 3.200 servidores em mais de 100 países Análise Surfshark

Escolha do Editor:

O PureVPN se destaca como o melhor VPN para streaming do Grande Prêmio da Espanha de F1 2024. Ele oferece servidores de streaming dedicados para conexões rápidas e confiáveis. Isso garante uma experiência HD suave e sem lag, que é crucial para eventos esportivos ao vivo como o Grande Prêmio da Espanha.

O PureVPN também oferece mais de 6.000 servidores em mais de 65 países. Você poderá contornar as restrições geográficas e acessar Sky Sports, ESPN+, DAZN, Now TV, Hulu, Sling TV e F1 TV Pro.

Por apenas US$ 2,14/mês, o PureVPN é facilmente um dos VPNs mais baratos. Ele também oferece uma avaliação gratuita de 7 dias e uma garantia de devolução do dinheiro de 31 dias.

Considerações finais

Em resumo, se você está se perguntando como assistir ao Grande Prêmio da Espanha de F1 2024, este guia abrangente cobre todas as opções disponíveis para você. Além disso, você pode assistir a corrida no Sky Sports Main Event/F1 no Reino Unido, ESPN+ nos EUA, DAZN na Espanha e F1 TV Pro em vários outros países.

Cada plataforma oferece vantagens únicas e opções de acesso dependendo de sua localização. No entanto, devido às restrições de licenciamento, essas plataformas não são acessíveis em todo o mundo. Portanto, um serviço de VPN confiável pode ajudá-lo a superar quaisquer restrições e obter acesso à sua plataforma de streaming desejada, permitindo que você assista ao Grande Prêmio da Espanha de 2024 de qualquer lugar do mundo.

Por fim, para a melhor experiência de streaming, recomendamos fortemente começar com o PureVPN.

FAQ

Onde posso assistir o Grande Prêmio de F1 2024? Você pode assistir o Grande Prêmio de F1 2024 em plataformas como Sky Sports Main Event, ESPN+ e F1 TV Pro. Cada plataforma oferece cobertura ao vivo e sob demanda de todas as sessões de prática, rodadas de qualificação e corridas. Em qual canal de TV está o Grande Prêmio da Espanha 2024? O Grande Prêmio da Espanha 2024 será transmitido no Sky Sports F1 no Reino Unido, ESPN nos EUA e outras redes esportivas regionais. Verifique suas listagens locais para canais específicos. Como assistir F1 na Espanha em 2024? Na Espanha, você pode assistir as corridas de F1 no DAZN, que fornece cobertura ao vivo abrangente de todos os eventos. Certifique-se de que sua assinatura esteja ativa para não perder nenhum momento do Grande Prêmio da Espanha de 2024.