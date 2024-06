Como assistir ao Tour de France 2024 de qualquer lugar.

À medida que nos preparamos para a corrida de ciclismo anual mais lendária de todos os tempos, muitos de nós estamos nos perguntando como assistir ao Tour de France 2024 ao vivo, em nossa parte do mundo.

É uma preocupação válida, especialmente se você não estiver em um dos poucos países que transmitirão o Tour de France ao vivo e gratuitamente.

Ninguém deve perder o que promete ser um evento de ciclismo espetacular, e a boa notícia é que você não precisa.

Neste artigo, mostraremos onde e como assistir o Tour de France ao vivo, trazendo todo o drama, paixão e emoção do ciclismo, para você.

Detalhes do evento Tour de France 2024

Quando : 29 de junho – 21 de julho de 2024

: 29 de junho – 21 de julho de 2024 Onde : Florença, Itália, até Nice, França

: Florença, Itália, até Nice, França Distância total : 3.498 km

: 3.498 km Ganho vertical total: 52.230m

Onde assistir ao Tour de France 2024 ao vivo

O Tour de France está sendo transmitido em 200 países. Esta é uma excelente notícia para aqueles na França, Itália, Bélgica, Reino Unido e Austrália, que podem assistir este evento épico ao vivo e gratuitamente.

No entanto, para o resto de nós, isso pode significar desembolsar algum dinheiro. Aqui está uma visão de alguns dos serviços de streaming que transmitirão o Tour de France em regiões selecionadas:

Serviço de Streaming Preço por mês 🇺🇸Fubo US$ 79.99 🇺🇸Sling TV US$ 40 🇺🇸Peacock TV US$ 5.99 🇺🇸Hulu + Live US$ 76.99 🇺🇸DirecTV US$ 64.99 🇿🇦🌍DStv Premium US$ 44.20 🇪🇺Discovery+ Eurosport US$ 8.89 🇬🇧ITVX Grátis 🇦🇺SBS On Demand Grátis 🇧🇪RTBF Grátis 🇫🇷France TV Grátis 🇮🇹 RAI Grátis

Estar fora dos países que estão transmitindo o Tour de France gratuitamente não significa necessariamente que você não poderá assistir. Vamos dar uma olhada em algumas de suas opções:

Assistir ao Tour de France 2024 no Fubo

A NBC Sports é uma das transmissoras oficiais do Tour de France nos EUA, o que é uma ótima notícia para aqueles que assinam o serviço de streaming ao vivo Fubo.

Isso porque ele também tem um acordo com a Disney, então uma assinatura inclui acesso ao ESPN, ESPN2, ESPN3 e NBC.

Isso é além dos 200 outros canais — cerca de 20 deles sendo canais de esportes — oferecidos em seu pacote básico, Fubo Pro.

O Fubo está disponível apenas nos EUA, mas com um pouco de engenhosidade — ou seja, usando uma VPN para contornar restrições geográficas — este é um obstáculo que pode ser facilmente superado.

O pacote Fubo Pro custa US$ 79,99, mas também há um teste gratuito de sete dias. Infelizmente, isso não cobrirá o período inteiro do Tour de France.

Além de ter muitas opções de canais, ele possui DVR em nuvem e um recurso de multiview. Então, enquanto você está grudado na corrida, seus familiares menos inclinados ao esporte podem assistir o que quiserem.

No entanto, dependendo da sua área, sua assinatura Fubo pode estar sujeita a uma taxa de rede esportiva regional.

Ao se inscrever, você será solicitado a inserir seu código postal para determinar qual será a taxa, mas ela não excederá US$ 14,99/mês.

Assistir ao Tour de France 2024 no Sling

Outra opção para os fãs do TdF nos EUA é o Sling TV, que transmitirá ao vivo a lendária tour de ciclismo via ESPN, complementando sua programação de cerca de 50 outros canais, dependendo do plano que você escolher.

O Sling TV oferece dois pacotes — Orange e Blue — mas você também pode optar por assinar ambos. Por que você faria isso?

Bem, a opção Orange é rica em esportes, mas só pode ser transmitida em um dispositivo por vez, enquanto o plano Blue pode ser transmitido em três.

Escolhendo ambos, você obtém sua fatia generosa do Tour de France (e outros esportes), e a opção de assistir em até quatro dispositivos.

O plano Sling TV Range custa US$ 40 por mês, US$ 45 para o Blue, e US$ 60 para ambos. E lembre-se, embora o Sling TV seja restrito geograficamente, se você tiver uma VPN, não precisa estar nos EUA para assinar.

Assistir ao Tour de France 2024 no Peacock

Este serviço de streaming é cortesia da NBCUniversal. Como parte do grupo NBC, ele tem uma ampla cobertura esportiva, incluindo o Tour de France.

E vem a um preço particularmente competitivo. Mesmo o Premium Plus, o mais caro dos dois pacotes oferecidos, é consideravelmente mais barato do que Hulu + Live, Fubo e Sling.

Dito isso, o Peacock tem pouco mais de 50 canais para escolher.

A principal vantagem de optar pelo pacote Premium Plus em vez do plano Premium se resume à publicidade. O primeiro, embora não seja totalmente sem anúncios, tem muito menos intervalos comerciais.

Então, a menos que você não se importe de ter sua visualização interrompida ocasionalmente por um anúncio, recomendamos escolher o Premium Plus.

O Peacock também é compatível com um número impressionante de dispositivos; no entanto, como é comum, a plataforma é restrita a assinantes dos EUA.

No entanto, isso não deve impedi-lo de se inscrever de qualquer lugar do mundo. Você só precisará de uma VPN.

Tour de France: Detalhes completos do evento

Um pouco de sangue, baldes de suor e sem dúvida muitas lágrimas são a ordem do dia do prestigioso Tour de France, que remonta a 1903. Com suas paisagens insanas, ciclismo de classe mundial e espírito esportivo, é certamente um sucesso de público.

Ele tem um enorme apelo global e números de visualização na casa dos milhões. A série documental da Netflix Tour de France, só aumentou sua base de fãs.

Pela primeira vez na história da corrida, o 111º Tour de France começará na Itália, tem o grand départ em Florença.

Somente na Etapa 4 o pelotão, composto por 176 ciclistas divididos em 22 equipes, cruzará para a França, indo de Pinerolo a Valloire.

No caminho para a linha de chegada, o Tour de France passará por quatro países — Itália, San Marino, Mônaco e França, cobrindo quase 3.500 km, só de pensar nisso já dá dor nas pernas, mesmo do conforto do sofá.

A deslumbrante, mas igualmente extenuante, rota do Tour de France 2024 de Florença a Nice (não Paris este ano por causa das Olimpíadas) será dividida em 21 etapas emocionantes:

Oito etapas planas

Quatro etapas montanhosas

Sete etapas de montanha

Quatro finais de cúpula

Dois contra relógios individuais

Mais informações:

Aqui está o site oficial do Tour de France para todos os detalhes da rota completa.

As etapas do Tour de France, datas, rota e tipo de pista

Você não precisa ser um ciclista ou mesmo um fã de ciclismo para se entusiasmar com a corrida de ciclismo mais antiga do mundo, e você definitivamente não quer perder o que promete ser uma edição emocionante. Aqui estão todos os detalhes das próximas 21 etapas do Tour de France para assistir:

Tour de França Etapa 1-10

Etapa Data Rota Comprimento da rota Tipo de trilha Etapa 1 29 de junho Florença – Rimini 205 km Montanhoso Etapa 2 30 de junho Cesenatico – Bolonha 200 km Montanhoso Etapa 3 1º de julho Piacenza – Torino 225 km Plano Etapa 4 2 de julho Pinerolo – Valloire 138 km Montanha Etapa 5 3 de julho Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas 177 km Plano Etapa 6 4 de julho Mâcon – Dijon 163 km Plano Etapa 7 5 de julho Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin 25 km Contra-relógio individual Etapa 8 6 de julho Semur-en-Auxois – Colombey-les-deux-Églises 176 km Plano Etapa 9 7 de julho Troyes – Troyes 145 km Montanhoso Etapa 10 9 de julho Orléans – Saint-Amand-Montrond 187 km Plano

Tour de França Etapa 11-21

Etapa Data Rota Comprimento da rota Tipo de trilha Etapa 11 10 de julho Évaux-les-Bains – Le Lioran 211 km Montanhoso Etapa 12 11 de julho Aurillac – Villeneuve-sur-Lot 204 km Plano Etapa 13 12 de julho Agen – Pau 171 km Plano Etapa 14 13 de julho Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet 152 km Montanha Etapa 15 14 de julho Loudenvielle – Plateau de Beille 198 km Montanha Etapa 16 16 de julho Gruissan – Nîmes 187 km Plano Etapa 17 17 de julho Saint-Paul-Trois-Châteaux – Superdévoluy 178 km Montanha Etapa 18 18 de julho Gap – Barcelonnette 179 km Montanhoso Etapa 19 19 de julho Embrun – Isola 2000 145 km Montanha Etapa 20 20 de julho Nice>Col de la Couillole 133 km Montanha Etapa 21 21 de julho Mônaco – Nice 35 km Contra-relógio individual

Rankings finais do Tour de France 2023

Será que o campeão defensor Jonas Vingegaard da Team Jumbo-Visma levará a vitória pelo terceiro ano consecutivo? Ou o bicampeão Tadej Pogačar da UAE Team Emirates irá recuperar a camisa amarela depois de perder por pouco em 2023?

Qualquer um pode dar um palpite, e há apenas uma maneira de descobrir.

Como assistir ao Tour de France 2024 ao vivo de qualquer lugar

O mundo pode estar altamente conectado pela maravilhosa Big Wide Web, mas isso não significa necessariamente fácil acesso a todos os sites de streaming disponíveis por aí.

Isso se deve a restrições de licenciamento, o que significa que, a menos que você esteja em um país com acesso gratuito ao Tour de France ao vivo — como França, Itália, Bélgica, Reino Unido e Austrália — é provável que você precise pagar para assistir este importante evento do ciclismo, assinando um serviço de streaming ao vivo.

O site oficial do Tour de France publicou esta lista de transmissoras ao vivo onde você pode assistir à corrida:

Mesmo assim, muitos serviços de streaming, como Fubo, Sling, DirecTV e outros, são restritos geograficamente. Então, como você pode assistir ao Tour de France ao vivo se não estiver em um país onde ele é transmitido na TV nacional ou em um país que não oferece um serviço de streaming que o exibe?

👉 A resposta está em uma VPN.

Uma VPN é projetada para aumentar sua segurança online criptografando seus dados, impedindo o rastreamento de terceiros do seu histórico de navegação e mascarando seu endereço IP.

Esse último ponto — mascaramento de endereço IP — é importante quando você deseja acessar um serviço de streaming fora de sua região, pois permite que você escolha um endereço IP de outra localização.

Por exemplo, digamos que você mora na África do Sul e quer assistir ao Tour de France no ITVX (que é gratuito se você estiver no Reino Unido). Basta mudar e conectar-se a um servidor do Reino Unido (o que lhe dará um endereço IP do Reino Unido), acessar o serviço de streaming ITVX e se registrar para assistir ao conteúdo.

O mesmo se aplica aos serviços de streaming, como Fubo, que estão disponíveis apenas para aqueles nos EUA. Portanto, você pode acessá-lo do Reino Unido, por exemplo, simplesmente conectando-se a um servidor dos EUA.

Melhores VPNs para assistir o Tour de France 2024 de qualquer lugar

Existem muitas VPNs no mercado, algumas melhores que outras. Com mais de 20 anos de testes e revisão de produtos tecnológicos, estamos confiantes de que estas são as melhores VPNs para assistir ao Tour de France:

VPN Preço inicial Versão gratuita Desbloqueios Servidores Análise completa PureVPN US$ 2,14/mês (plano de 2 anos) Avaliação de 7 dias + política de reembolso de 31 dias Netflix, BBC, Hulu, Amazon Prime 6.500+ servidores em mais de 71 países PureVPN – Análise ExpressVPN US$ 8,32/mês (plano de 12 meses) Política de reembolso de 30 dias Hulu, Disney Plus, Spotify, BBC iPlayer, Prime Video, YouTube, ESPN, HBO, ITV Player, Discovery+ 3.000+ servidores em mais de 105 países Análise ExpressVPN NordVPN US$ 4,39/mês (plano de 2 anos) Aplica Política de reembolso de 30 dias Hulu, Amazon Prime, BBC, Disney+, DAZN 6.000+ servidores em mais de 111 países NordVPN – Análise Surfshark US$ 2,19/mês (plano de 2 anos) Política de reembolso de 30 dias + teste de 7 dias Netflix, Prime Video, Disney+, BBC iPlayer, HBO Max, Hulu, DAZN, Hotstar, IPTV, Crunchyroll, Roku, YLE Areena, AbemaTV 3.200+ servidores em mais de 100 países Análise Surfshark

Escolha do editor:

Pure VPN tem uma sólida reputação e é facilmente a melhor VPN para streaming. Sua vasta frota de servidores abrange o globo, o que significa que você poderá encontrar um servidor para transmitir o Tour de France de qualquer lugar do mundo.

Em alguns países, as VPNs são altamente controladas por legislação e, em alguns casos, proibidas inteiramente. No entanto, o PureVPN também tem um recurso de ofuscação para contornar isso. Todos os seus recursos de segurança são impressionantes.

Ele oferece criptografia de ponta e uma política de ‘auditoria sempre ativa‘, na qual seus sistemas e servidores estão sempre abertos a auditorias não programadas. Além disso, ele oferece muitos outros recursos excelentes e, para completar, é muito barato e oferece um período de teste.

Considerações finais

Não há razão para que você não possa assistir a cada momento emocionante do Tour de France deste ano. Especialmente se você estiver em um país onde ele está sendo transmitido gratuitamente.

Mas se você vive fora dessas regiões, ainda tem opções. Muitos serviços de streaming ao vivo estarão transmitindo o Tour de France, embora alguns sejam restritos geograficamente e/ou por assinatura.

Porém, não desanime. Com uma VPN como PureVPN, você pode mudar sua localização de endereço IP para um país que está transmitindo o Tour de France gratuitamente. Por exemplo, França, Itália, Bélgica, Reino Unido e Austrália, assim, terá acesso às plataformas que o estão transmitindo.

Por fim, junte-se aos milhões de outros espectadores para assistir à paixão, deceções e vitórias do Tour de France 2024.

FAQ

Onde posso assistir o Tour de France 2024? Você tem muitas opções quando se trata de assistir o Tour de France. Ele será transmitido gratuitamente para espectadores baseados na França (France TV), Itália (RAI), Bélgica (RTBF), Reino Unido (ITVX) e Austrália (SBS On Demand). No entanto, podem se aplicar restrições geográficas. Logo, uma boa VPN pode mudar sua localização de endereço IP para uma região onde o acesso é permitido. Como assistir ao Tour de France no Reino Unido? O ITVX transmitirá o Tour de France ao vivo para espectadores baseados no Reino Unido. O acesso é gratuito, mas se você preferir visualização sem anúncios da biblioteca on-demand do ITVX, recomendamos assinar o ITVX Premium por £5,99 por mês. Preciso pagar para assistir ao Tour de France 2024? Não necessariamente. Na França, Itália, Bélgica, Reino Unido e Austrália, você pode transmitir o Tour de France gratuitamente. Os serviços de streaming por assinatura que incluímos neste guia também transmitirão o tour de ciclismo, mas você precisará se inscrever e pagar um prêmio mensal. Alternativamente, se você usar uma VPN, mude sua localização de endereço IP para um dos países onde o streaming gratuito se aplica, registre-se (gratuitamente) e assista à vontade. Onde posso assistir ao Tour de France gratuitamente? O Tour de France está sendo transmitido gratuitamente para espectadores baseados na França, Itália, Bélgica, Reino Unido e Austrália. No entanto, cada um desses serviços de streaming — embora gratuitos — são restritos geograficamente, o que significa que apenas endereços IP baseados em cada um dos respetivos países terão acesso. Contudo, isso não é um problema se você usar uma boa VPN. Basta mudar sua localização de endereço IP para um desses países, e você estará pronto para assistir.