Copa América 2024: Como assistir em qualquer lugar.

O torneio de futebol Copa América 2024 começou com os campeões defensores, a Argentina, vencendo por 2-0 contra os estreantes Canadá. Lionel Messi fez sua aparição recorde de 35 jogos, e a Argentina é a favorita para o torneio deste ano.

A princípio, a 48ª edição da competição, que ocorre apenas pela segunda vez fora da América do Sul, a CONMEBOL e a CONCACAF se uniram para sediar o torneio conjuntamente, assim como fizeram em 2016. A competição apresenta as dez equipes da CONMEBOL e outras seis da CONCACAF.

Os EUA são uma das nações convidadas e também são os anfitriões do torneio deste ano. Portanto, se você está se perguntando como assistir à Copa América nos EUA ou em outros países, você está no lugar certo.

Além disso, vale mencionar que a Fase de Grupos será disputada do dia 20 de junho ao dia 2 de julho, seguida pelos Quartos de Final de 4 a 6 de julho, as Semifinais em 9 e 10 de julho, o terceiro lugar em 13 de julho e, por último, a grande Final em 14 de julho. Em resumo, é um torneio emocionante que reúne o melhor do futebol das Américas!

A seguir, vamos mostrar onde você pode assistir ao vivo de qualquer lugar do mundo.

Calendário da Copa América 2024:

Fase de Grupos : 20 de junho a 2 de julho

: 20 de junho a 2 de julho Quartas de Final : 4 e 6 de julho

: 4 e 6 de julho Semifinais : 9 e 10 de julho

: 9 e 10 de julho Disputa pelo Terceiro Lugar : 13 de julho

: 13 de julho Final: 14 de julho

Onde assistir à Copa América 2024

A Copa América 2024 está disponível em diferentes regiões. Além disso, os organizadores têm acordos de transmissão com diferentes plataformas, algumas transmitindo via assinatura e outras gratuitamente.

Nos EUA, várias opções estão disponíveis, embora todas exijam uma assinatura mensal ou anual. Aqui estão suas opções:

Serviço de Streaming Preço por mês 🇺🇸 Sling TV US$ 22,5 🇺🇸 Fubo TV US$ 79,99 🇺🇸 Hulu US$ 76,99 🇬🇧 Premier Sports Player US$ 13,9 🇮🇹 Sportitalia Grátis 🇲🇽 TV Azteca Sports Grátis 🇨🇱 13Go Grátis 🇨🇦 TSN US$ 14,6 🇳🇴 Viaplay US$ 19 🌍StarTimes US$ 10

Por exemplo, se você viajou ou gostaria de acessar um serviço de streaming diferente do disponível em sua área, você pode usar um VPN.

Assistir à Copa América 2024 no Sling TV / Fubo TV

Primeiramente, a rede Fox detém os direitos de transmissão da Copa América 2024. Portanto, a rede foi dividida entre Fox e Fox Sports 1 e 2, sendo o FS1 o principal canal da Copa América.

Os fãs de futebol nos EUA podem acessar esses canais através de assinaturas de TV a cabo. Assim, em termos de serviços de streaming, você tem várias opções. Nossas principais recomendações são Sling TV e Fubo TV.

Além disso, o pacote Blue da Sling TV oferece mais de 30 canais, incluindo três canais da Fox, e custa US$ 45 por mês; você obtém 50% de desconto no primeiro mês, então pode obter por apenas US$ 22,5.

Outra opção digna é o Fubo TV. Seu novo plano básico começa em US$ 79,99 para mais de 120 canais. Há também um teste gratuito de 7 dias, então você pode assistir à Copa América 2024 online gratuitamente.

No entanto, note que essas duas plataformas usam restrições geográficas. Se você deseja acessá-las fora dos EUA, precisa usar um VPN para se conectar a um servidor dos EUA.

Assistir à Copa América 2024 gratuitamente no Sportitalia

A seguir, o Sportitalia é outra ótima opção para assistir à Copa América 2024. Em outras palavras, é um canal de TV esportiva italiano que oferece uma ampla gama de esportes, incluindo futebol, basquete e automobilismo.

Contudo, a melhor coisa sobre o Sportitalia é que está transmitindo partidas da Copa América totalmente de graça para os espectadores italianos.

Começar com o Sportitalia também é fácil. Você nem precisa criar uma conta. Uma vez que você acessa o site, selecione um canal e comece a assistir.

O serviço de streaming também oferecerá análises pré e pós-jogo. No entanto, o Sportitalia está disponível apenas para espectadores na Itália.

Porém, se você deseja acessá-lo de uma região diferente, precisa usar um VPN.

Assistir à Copa América 2024 gratuitamente na TV Azteca Sports / 13Go

A TV Azteca detém os direitos de transmissão da Copa América 2024 no México, enquanto o Canal 13 faz o mesmo no Chile. Ambos são canais gratuitos com opções de streaming.

Se você está no México, pode assistir às transmissões ao vivo da Copa América 2024 através do aplicativo ou site da Azteca. A plataforma transmitirá todos os 32 jogos, desde a fase de grupos até a final.

O 13Go oferece transmissões ao vivo da programação do Canal 13 e tem uma enorme biblioteca de filmes e programas de TV sob demanda. Você nem precisa de uma conta para começar a assistir.

No entanto, se você está fora do México ou do Chile, não pode acessar esses serviços de streaming a menos que use um VPN.

Além disso, se você está viajando ou gostaria de os acessar para reduzir os custos de assinatura, um VPN pode ajudá-lo a contornar as restrições geográficas.

O Campeonato de Futebol Copa América 2024 em Detalhe

O torneio Copa América 2024 é uma edição especial do torneio de longa duração, que será usado como um precursor para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Os EUA sediarão a Copa do Mundo junto com o México e o Canadá, que também estão participando do torneio. 8 dos 14 estádios que sediarão a Copa América também foram selecionados para sediar a Copa do Mundo.

Quais equipes estão jogando?

O torneio Copa América 2024 apresenta 16 equipes:

10 são da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) — Brasil, Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Equador, Colômbia e Venezuela.

6 são da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) — EUA, México, Canadá, Costa Rica, Jamaica e Panamá.

As nações da CONMEBOL se classificaram automaticamente, enquanto as seis outras nações se classificaram através da Liga das Nações da CONCACAF.

Grupos

Aqui está uma olhada nos diversos grupos. As 16 equipes foram agrupadas em quatro grupos de quatro equipes cada:

A: : Argentina, Canadá, Jamaica, Paraguai

B: Brasil, Costa Rica, México, Venezuela

C: Uruguai, Panamá, Peru, EUA

D: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador

Os dois primeiros times de cada grupo avançam para as quartas de final.

Calendário

A seguir, está o calendário completo da Copa América 2024. Contudo, note que todos os horários exibidos são no fuso horário do leste dos EUA (Eastern):

A

20 de junho: Argentina vs. Canadá, 19h00

21 de junho: Jamaica vs. Paraguai, 21h00

24 de junho: Argentina vs. Jamaica, 19h00

25 de junho: Canadá vs. Paraguai, 21h00

29 de junho: Argentina vs. Paraguai, 19h00

30 de junho: Canadá vs. Jamaica, 21h00

B

20 de junho: Brasil vs. Costa Rica, 19h00

21 de junho: México vs. Venezuela, 21h00

24 de junho: Brasil vs. México, 19h00

25 de junho: Costa Rica vs. Venezuela, 21h00

29 de junho: Brasil vs. Venezuela, 19h00

30 de junho: Costa Rica vs. México, 21h00

C

21 de junho: Uruguai vs. Panamá, 19h00

22 de junho: Peru vs. EUA, 21h00

26 de junho: Uruguai vs. Peru, 19h00

27 de junho: Panamá vs. EUA, 21h00

1 de julho: Uruguai vs. EUA, 19h00

2 de julho: Panamá vs. Peru, 21h00

D

20 de junho: Bolívia vs. Chile, 19h00

21 de junho: Colômbia vs. Equador, 21h00

24 de junho: Bolívia vs. Colômbia, 19h00

25 de junho: Chile vs. Equador, 21h00

29 de junho: Bolívia vs. Equador, 19h00

30 de junho: Chile vs. Colômbia, 21h00

Como Assistir ao Vivo a Copa América 2024 de Qualquer Lugar

Em primeiro lugar, a Copa América possui acordos de licenciamento com diferentes redes esportivas ao redor do mundo. No entanto, você pode ter dificuldade em assisti-la gratuitamente ou de todo, se estiver no exterior.

Nesse caso, você pode usar um VPN para acessar um serviço de streaming gratuito de uma região como Itália, México e Chile.

Os VPNs tornam isso possível fornecendo servidores em diferentes regiões. Por exemplo, quando você se conecta a um, o servidor oculta seu endereço IP e lhe dá um novo correspondente à localização do servidor.

Ou seja, se você se conectar a um servidor na Itália, você pode acessar transmissões ao vivo gratuitas da Copa América 2024 através do Sportitalia.

Melhores VPNs para Assistir a Copa América 2024 de Qualquer Lugar

Por fim, testamos muitos serviços de VPN diferentes e os avaliamos com base em capacidades de desbloqueio, velocidade, recursos e desempenho geral.

Abaixo estão nossas principais recomendações para assistir à Copa América 2024 de qualquer lugar:

VPN Preço inicial Versão gratuita Desbloqueios Servidores Análise completa PureVPN US$ 2,14/mês Avaliação de 7 dias + política de reembolso de 31 dias Sling TV, Fubo TV, Sportitalia, 13Go, TV Azteca Sports, Netflix, Disney+, BBC iPlayer, ITVX, HBO Max, etc. 6.500+ servidores em mais de 71 países PureVPN – Análise ExpressVPN US$ 6,67/mês Política de reembolso de 30 dias Sling TV, Fubo TV, Sportitalia, 13Go, TV Azteca Sports, Netflix, Disney+, BBC iPlayer, ITVX, HBO Max, etc. 3.000+ servidores em mais de 105 países Análise ExpressVPN NordVPN US$ 3,99/mês Política de reembolso de 30 dias Sling TV, Fubo TV, Sportitalia, 13Go, TV Azteca Sports, Netflix, Disney+, BBC iPlayer, ITVX, HBO Max, etc. 6.000+ servidores em mais de 111 países NordVPN – Análise Surfshark US$ 2,19/mês Política de reembolso de 30 dias Sling TV, Fubo TV, Sportitalia, 13Go, TV Azteca Sports, Netflix, Disney+, BBC iPlayer, ITVX, HBO Max, etc. 3.200+ servidores em mais de 100 países Análise Surfshark

Escolha do editor

PureVPN é nossa principal recomendação se você está procurando o melhor VPN para streaming para assistir à Copa América 2024 nos EUA ou em qualquer outro lugar. Além disso, ele oferece servidores dedicados para streaming.

O PureVPN também possui uma enorme rede de servidores que consiste em mais de 6.000 servidores espalhados por mais de 65 países. Todos eles suportam o protocolo WireGuard líder da indústria, então você terá segurança e velocidades de primeira linha, para que possa assistir sem preocupações e sem buffering.

Para completar, uma única assinatura do PureVPN permite até dez conexões simultâneas e vem com uma garantia de devolução do dinheiro em 31 dias.

Considerações finais

Em resumo, a Copa América 2024 promete ser um torneio emocionante, e podemos aproveitar a rara chance de ver nações da CONMEBOL e da CONCACAF disputando o título.

Assim, os fãs ao redor do mundo têm diferentes opções de onde assistir à Copa América 2024. No entanto, se o torneio não estiver disponível em sua região ou você gostaria de assistir por meio de um serviço de streaming gratuito, tudo o que você precisa é de um VPN.

Por fim, ele ajudará a falsificar sua localização virtual e lhe dará acesso a qualquer serviço de streaming. Aproveite os jogos e que vença o melhor time.

FAQ

Como posso assistir à Copa América? Você pode assistir à Copa América 2024 através de serviços de streaming que oferecem os canais da rede Fox. Dois dos melhores são Sling TV e Fubo TV. Essas plataformas requerem uma assinatura, mas você também pode acessar opções de streaming gratuito, como TV Azteca Sports e 13Go, com um VPN. Em que canal estará a Copa América 2024? A Copa América 2024 será transmitida na Fox e na Fox Sports 1 e 2. Você pode acessar esses canais através de serviços de streaming como Sling TV e Fubo TV. Onde posso assistir aos playoffs da Copa América? Os playoffs da Copa América, incluindo as quartas de final, semifinais e final, estarão disponíveis nos canais Fox Sports nos EUA. Sportitalia (Itália), TV Azteca Sports (México) e 13Go (Chile) também fornecerão transmissões ao vivo gratuitas. Quem está sediando a Copa América 2024? Os EUA estão sediando a Copa América 2024. É apenas a segunda vez que o torneio é realizado fora da América do Sul, e está sendo usado como um precursor para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. O evento é uma colaboração entre CONMEBOL e CONCACAF.