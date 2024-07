Copa América 2024 – veja onde assistir ao vivo as semifinais

Estamos chegando mais perto de determinar o vencedor da edição deste ano da mais antiga competição continental de futebol. Isso porque após as intensas quartas de final, apenas quatro dos dezesseis times da Copa América de 2024 permanecem na competição.

Com um dos maiores favoritos antes do torneio (o Brasil) perdendo para o Uruguai nas Quartas de Final, as outras seleções ficam mais animadas. Fica difícil olhar além da Argentina, vencedora da Copa do Mundo, mas todos os times restantes vão se imaginar com mais chances agora.

As duas partidas semifinais estão marcadas para 9 e 10 de julho, com a favorita Argentina enfrentando o Canadá e o gigante matador Uruguai contra a Colômbia. Os vencedores terão a chance de levantar o famoso troféu em 14 de julho nas finais em Miami, enquanto os perdedores se enfrentarão pela medalha de terceiro lugar em 13 de julho.

Se você está procurando onde assistir às semifinais da Copa América 2024, este é o seu guia. Veremos as opções de streaming nos EUA e outras regiões, incluindo as gratuitas que você pode acessar com uma VPN.

Visão geral das semifinais da Copa América 2024:

Argentina vs Canadá: 9 de julho, 21h BRT.

Uruguai vs Colômbia: 10 de julho, 21h BRT.

Onde assistir às semifinais da Copa América 2024 ao vivo

A Copa América 2024 está sendo transmitida para o mundo todo. Na maioria das regiões, você precisa de uma assinatura para assistir aos jogos, mas fãs em alguns países podem acessar e assistir aos jogos das semifinais de graça. Abaixo estão alguns serviços que transmitirão as partidas em diferentes regiões.

Serviço de streaming Preço por mês 🇺🇸 SlingTV US$ 22,5 🇺🇸 FuboTV US$ 79,99, com teste gratuito de 7 dias 🇺🇸 Hulu+TV ao vivo US$ 76,99, com teste gratuito de 3 dias 🇬🇧 Premier sports player US$ 13,9 🇬🇧 Jogador de esportes Premier US$ 13,9 🇮🇹 Sportitalia Grátis 🇲🇽 TV Azteca Sports Grátis 🇨🇱 13Go Grátis 🇨🇦 TSN US$ 14,6 🇳🇴 Viaplay US$19

Esses serviços de streaming estão disponíveis apenas nos respectivos países, pois devem obedecer a acordos de licenciamento. No entanto, você ainda pode acessar qualquer um deles de qualquer lugar com uma VPN.

Transmissão ao vivo das semifinais da Copa América 2024 na Sling TV / Fubo TV

Os fãs de futebol dos EUA podem assistir às semifinais da Copa América de 2024 pela Fox Sports 1 (FS1). O canal transmitirá os dois jogos, além da disputa pelo terceiro lugar e também a grande final. Você pode acessar o FS1 online por meio de alternativas de TV a cabo, como Sling TV e FuboTV.

A Sling TV é a opção mais barata para assistir aos jogos. Ela tem dois pacotes, Sling Orange e Sling Blue. Este último oferece FS1, FS2 e Fox, além de mais de 40 outros canais. Custa US$ 45/mês, mas o serviço de streaming atualmente tem um desconto de 50% no primeiro mês.

Já a FuboTV é mais cara, US$ 79,99 para o plano básico, mas dá acesso a mais de 120 canais. Como o nome sugere, o serviço de streaming é voltado para esportes. Você pode usá-lo para assistir NASCAR, NHL, MLS, tênis, golfe, MMA, boxe, esportes universitários e muito mais.

No entanto, você deve saber que esses serviços de streaming estão disponíveis apenas nos EUA. Você precisa usar uma VPN se quiser acessar qualquer um deles fora do país.

Transmissão ao vivo das semifinais da Copa América 2024 na Sportitalia

Sportitalia é uma emissora aberta da Itália, e detém os direitos de todas as partidas da Copa América 2024 no país. A emissora também tem uma plataforma de streaming que não exige registro para começar a assistir.

Os fãs italianos podem usar o site ou aplicativo para assistir às quartas de final de graça. Se você estiver viajando ou fora do país, você pode se conectar a um servidor no país usando uma VPN.

Transmissão ao vivo das semifinais da Copa América 2024 na TV Azteca

A TV Azteca detém os direitos da Copa América no México. O canal é gratuito e também tem um serviço de streaming que não exige registro. Você pode usá-lo para assistir grátis a qualquer um dos jogos restantes da Copa América.

No entanto, se você estiver fora do México, precisará usar uma VPN para contornar as restrições geográficas.

Semifinais da Copa América 2024: detalhes completos da rodada

As quatro equipes restantes agora têm duas partidas para disputar em busca do tão cobiçado troféu. Os vencedores das duas semifinais seguirão para a final, enquanto os perdedores se enfrentarão pela medalha do terceiro lugar.

O Uruguai será impulsionado pela emocionante vitória nos pênaltis sobre o Brasil no jogo anterior, mas enfrentará uma Colômbia em boa forma, que goleou o Panamá por 5 a 0 nas quartas de final.

Do outro lado da chave, vemos a Argentina de Lionel Messi enfrentar o surpreendente Canadá, comandado pelo ex-técnico dos EUA, Jesse Marsch. Ambos os jogos são difíceis de prever, e cada time tem uma grande chance de chegar à final e levantar o troféu da Copa América. Aqui está a programação das semifinais:

Semifinais

Partida Onde Quando (EDT) Argentina vs Canadá East Rutherford 9 de julho – 20h Uruguai vs Colômbia Charlotte 10 de julho – 20h

Em seguida, acontecerá a disputa pelo terceiro lugar, em 13 de julho.

Disputa pelo terceiro lugar

Partida Onde Quando (EDT) A definir vs A definir Charlotte 13 de julho – 20h

A final acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami.

Final

Partida Onde Quando (EDT) Argentina ou Canadá vs Uruguai ou Colômbia Miami 14 de julho – 20h

Como assistir às semifinais da Copa América 2024 em qualquer lugar

A Copa América tem direitos exclusivos de distribuição com redes em diferentes regiões. No entanto, cada uma dessas emissoras é obrigada a impor restrições geográficas para garantir que apenas usuários daquela região acessem a transmissão.

Isso pode ser um grande inconveniente para usuários em vários países. Por exemplo, os fãs da Nova Zelândia não têm acesso local às partidas, pois nenhuma emissora comprou os direitos.

Em outros países, como os EUA, assistir à competição é caro, pois você precisa de uma assinatura de um serviço de streaming como Sling TV ou Fubo TV. Ademais, se você tem uma assinatura, mas viajou para fora do país, o serviço também bloqueará sua conexão.

Felizmente, uma VPN pode ajudar com todos esses problemas. Essas ferramentas ajudam os fãs de streaming a contornar restrições online conectando-se a um servidor em uma região diferente. O servidor então lhe dará um endereço IP correspondente.

Por exemplo, se você estiver nos EUA, poderá se conectar a um servidor na Itália e acessar o Sportitalia gratuitamente. No entanto, é importante observar que alguns serviços de streaming também bloqueiam o acesso via VPN.

Melhores VPNs para assistir às semifinais da Copa América 2024 de qualquer lugar

As melhores VPNs para streaming frequentemente atualizam seus endereços IP para evitar bloqueios de VPN. Algumas até oferecem servidores dedicados para ajudar os usuários a evitar tentativa e erro.

Nós elaboramos uma lista das melhores VPNs para assistir às semifinais da Copa América 2024. A lista é baseada em capacidades de desbloqueio e outros fatores como privacidade, segurança e recursos oferecidos.

VPN Preço inicial Versão gratuita Garantia de devolução de dinheiro Desbloqueia Servidores Revisão completa Surfshark US$ 2,19/mês ❌ Garantia de 30 dias FuboTV, Sling TV, Sportitalia, TV Azteca Sports, BBC iPlayer, ITVX, Netflix, Disney+, HBO Max, etc. Mais de 3.200 em mais de 100 países Análise do Surfshark NordVPN US$ 3,39/mês ❌ 30 dias Sling TV, FuboTV, Sportitalia, TV Azteca Sports, BBC iPlayer, ITVX, Netflix, Disney+, HBO Max, etc. Mais de 6.400 em 111 países Review do NordVPN ExpressVPN US$ 6,67/mês ❌ Garantia de 30 dias FuboTV, Sling TV, Sportitalia, TV Azteca Sports, BBC iPlayer, ITVX, Netflix, Disney+, HBO Max, etc. 3.000+ em 105 países Análise do ExpressVPN PureVPN US$ 2,14/mês Teste gratuito de 7 dias Garantia de 31 dias Sling TV, FuboTV, Sportitalia, TV Azteca Sports, BBC iPlayer, ITVX, Netflix, Disney+, HBO Max, etc. Mais de 6.000 em mais de 65 países Análise PureVPN

Escolha dos editores

A Surfshark VPN se destaca como a melhor VPN para assistir às semifinais da Copa América de 2024. Isso se deve aos recursos de streaming da VPN e à enorme frota de mais de 3.200 servidores. Eles estão espalhados por mais de 100 países, portanto, você pode usar a VPN para se conectar a partir de qualquer região.

O grande número de servidores, juntamente com o uso do protocolo WireGuard, também garante que você possa assistir em 4K com buffering.

A Surfshark VPN suporta uma ampla gama de dispositivos, incluindo opções de TV como Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Nvidia Shield e Chromecast com Google TV. Ademasi, a VPN permite conexões simultâneas ilimitadas e oferece suporte de chat ao vivo 24/7.

Considerações finais

Nas semifinais da Copa América de 2024, há tudo em jogo. Quem vencer garantirá uma vaga na final e uma chance de conquistar a glória. Enquanto isso, os perdedores de ambas as semifinais também terão a chance de competir por medalhas, com esses times entrando no playoff do terceiro lugar.

Se você quiser assistir às partidas, pode acessá-las por meio do seu serviço de streaming preferido da Copa América. Se você viajou ou simplesmente quer uma opção mais barata, obtenha uma VPN. Só para exemplificar, você pode usá-la para se conectar a um servidor na Itália e assistir aos jogos de graça pelo Sportitalia.

Perguntas frequentes

Como assistir às semifinais da Copa América 2024 de graça? Você pode assistir às Semifinais da Copa América 2024 de graça pela Sportitalia ou pela TV Azteca Sports. Essas duas estão disponíveis apenas na Itália e no México, respectivamente, mas você pode acessá-las de qualquer lugar com uma VPN. Quando serão disputadas as partidas das semifinais da Copa América 2024? As semifinais da Copa América 2024 serão disputadas nos dias 9 e 10 de julho. Onde acontecerão as partidas das semifinais da Copa América? As semifinais da Copa América 2024 acontecerão em East Rutherford, Nova Jersey, e Charlotte, Carolina do Norte.