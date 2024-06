Eurocopa 2024 – Onde assistir Espanha vs Itália ao vivo

Procurando como assistir ao jogo Espanha vs Itália na EURO 2024? Este é o guia que você precisa. Como você, estamos felizes por não termos que esperar muito para assistir algumas das maiores nações do futebol europeu se enfrentarem. Na quinta-feira, os campeões de 2008/2012, Espanha, enfrentarão os campeões em título (2020) Itália em seu segundo jogo da fase de grupos.

Este é um dos confrontos mais aguardados da fase de grupos da EURO 2024 e vem do grupo da morte deste ano (Grupo B). A Espanha, de Luis de la Fuente, se classificou em primeiro no grupo após segurar a Escócia, enquanto a Itália terminou em segundo lugar atrás da Inglaterra de Gareth Southgate.

No entanto, o Grupo C também inclui a Croácia, que sempre pode ser considerada uma possível surpresa do torneio. A Espanha já superou esse obstáculo com uma vitória por 3-0, mas a Itália ainda precisa enfrentar a Croácia, embora tenha vencido a Albânia por 2-1. Isso significa que este jogo é mais crucial do que nunca, especialmente para a Itália.

Se você não quer perder nenhuma jogada, estamos aqui para ajudar. Neste guia, vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre a partida. Além disso, vamos mostrar onde assistir Espanha vs Itália de qualquer lugar, pré-visualizar as duas equipes e até mesmo fornecer algumas odds e previsões.

Detalhes importantes do jogo:

Data: Quinta-feira, 20 de junho

Quinta-feira, 20 de junho Estádio: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Arena AufSchalke, Gelsenkirchen Horário de início: 21:00 horário da Alemanha (16hr Brasília)

Arena AufSchalke é a casa do time FC Schalke 04 da 2 Bundesliga.

Previsão ChatGPT vs Editor de Esportes/Tecnologia para Espanha vs Itália

Como uma pequena missão secundária para nossos guias de onde assistir, estamos colocando nosso Editor de Tecnologia, William Baxter, contra o Chat-GPT 4o. Até agora, tem sido uma disputa acirrada na batalha de humano vs IA, então quem vai levar os direitos de se gabar esta semana? Você pode ver as previsões abaixo.

🤖 Previsão ChatGPT-4o:

Espanha 1-1 Itália. Comentário: Espera-se que Espanha vs. Itália na Euro 2024 seja um jogo disputado. Ambas as equipes têm defesas fortes e atacantes capazes, sugerindo um jogo equilibrado. As previsões favorecem um empate em 1-1, refletindo seus desempenhos recentes e pontos fortes táticos. Jogadores-chave como Pedri, da Espanha, e Nicolo Barella, da Itália, provavelmente influenciarão o resultado.

😎 William Baxter, Editor de Tecnologia com paixão por esportes:

Espanha 3-1 Itália. Comentário: A Espanha começou com tudo neste torneio, e espero que continue assim. A Itália irá oferecer mais resistência do que a pobre Croácia, mas ainda não vejo como eles conseguirão segurar a Espanha, então aposto em uma vitória confortável de 3-1 para os vermelhos.

Onde Você Pode Assistir Espanha vs Itália ao Vivo

Você terá muitas opções para assistir ao grande jogo, pois vários serviços de streaming o exibirão ao vivo. A escolha do serviço de streaming depende da sua localização, mas você não precisa se limitar a isso.

Se preferir um serviço de streaming de uma localização diferente, você pode sempre mudar sua localização virtual com uma Rede Privada Virtual (VPN), como o PureVPN.

>>>Experimente o PureVPN Hoje<<<

Aqui está uma lista de diferentes serviços de streaming para escolher.

Serviço de streaming Preço por mês (USD) País/Região ITVX Grátis Reino Unido (Reino Unido) TVNZ + Grátis Nova Zelândia ZDF Grátis Alemanha ServusTV On Grátis Áustria Sling TV US$ 22,5 EUA Fubo TV US$ 80 EUA TSN + US$ 5,8 Canadá Optus Sport US$ 16,5 Austrália Dstv Stream US$ 20 África Subsaariana SonyLIV US$ 3,6 Índia

Assistir Espanha vs Itália no ITVX

ITVX é a nossa escolha como o melhor serviço de streaming para assistir Espanha vs Itália. Primeiro, é gratuito. A licença de transmissão do Reino Unido financia o serviço, que transmite os jogos da EURO 2024 gratuitamente, juntamente com o BBC iPlayer.

Então, qual é o problema?

Bem, não é muito difícil de resolver, uma vez que você pode contornar facilmente. Primeiro, você precisará estar no Reino Unido. Mas se estiver em outro país, o PureVPN pode ajudar, pois oferece servidores em Londres e Manchester.

Outra questão é que você precisará criar uma conta para transmitir vídeos. Esta parte é gratuita, mas o serviço de streaming solicitará um código postal do Reino Unido. Não precisa ser real, você pode procurar códigos postais aleatórios do Reino Unido online.

>>>Experimente o PureVPN Hoje<<<

Assistir Espanha vs Itália no TVNZ+

TVNZ+ é a segunda melhor opção para a maioria dos fãs, pois é gratuito e em inglês. Além disso, criar uma conta não requer um método de pagamento ou código postal. Tudo que você precisa é de um e-mail e terá acesso a todos os 51 jogos da EURO 2024, incluindo a transmissão ao vivo de Espanha vs Itália.

Se estiver fora da Nova Zelândia e quiser acessar o serviço de streaming, basta obter uma VPN de qualidade e se conectar a um servidor no país.

Assista Espanha vs Itália via FuboTV/ SlingTV

Nos EUA, a Fox Network transmitirá Espanha vs Itália. As melhores opções para obter esses canais na região são o Fubo TV e o Sling TV, que também oferecem centenas de outros canais.

O Sling TV é a opção mais barata, pois o Sling Blue oferece canais Fox, e custa US$ 22,5 no primeiro mês. Dito isso, o Fubo TV tem um teste gratuito de 7 dias, então tecnicamente é gratuito assistir Espanha vs Itália. Se desejar cancelar, você não será cobrado. Caso contrário, os preços começam em US$ 79,99.

Assistir Espanha vs Itália no ZDF/ Servus TV

ZDF (Alemanha) e Servus TV (Áustria) também oferecerão uma transmissão ao vivo gratuita de Espanha vs Itália. O melhor de tudo é que você não precisa nem criar uma conta para assistir ao jogo. Tudo que você precisa é estar nos países específicos, Porém, você também pode usar o PureVPN para se conectar a um servidor apropriado se não estiver. Contudo, note que os dois transmitem em alemão.

Espanha vs Itália: Detalhes Completos da Partida

Espanha e Itália têm uma rica história no futebol internacional. De fato, eles ganharam juntos 5 dos 16 torneios da EURO.

No entanto, também passaram por alguns períodos difíceis recentemente, como os campeões em título Itália não se qualificando para os dois últimos torneios da Copa do Mundo consecutivos. Ambas as equipes também carecem de um verdadeiro goleador, e será interessante ver como eles irão lidar com isso.

Sobre as Equipes

Espanha

A Espanha ainda está em um período de transição, pois este é o primeiro torneio sob o novo treinador Luis de la Fuente. No entanto, ele já conhece bem os jogadores, e seu estilo de jogo baseado em posse de bola melhorou.

Um dos maiores destaques da equipe é o extraordinário talento de 16 anos do Barcelona, Lamine Yamal. Caso o adolescente comece a marcar, ele será o goleador mais jovem na Eurocopa. Ou seja, ele já é o jogador mais jovem a jogar no torneio após o jogo contra a Albânia.

Embora ele seja o destaque, o motor da equipe é ninguém menos que Rodri, do Manchester City. Ele é o líder de fato e tem alguns dos melhores talentos ao seu redor—Martin Zubimendi, Fabia Ruiz, Pedri e Nico Williams.

No entanto, como a Itália, La Roja (Os Vermelhos) também carece no departamento de atacantes. Alvaro Morata é o homem principal, mas marcou apenas três vezes desde março. Joselu é seu substituto e desempenhou bem esse papel no Real Madrid, mas não tem credenciais internacionais.

Dito isso, a equipe de De La Fuente se adaptou bem à falta de um atacante adequado, e tem desempenhado muito bem nos últimos anos. Eles chegaram às semifinais da EURO 2020, apesar de terem sido eliminados pelos campeões em título Itália nos pênaltis.

Desde então, provaram ser candidatos à EURO 2024 ao vencer a Liga das Nações da UEFA em 2023, vencendo os rivais do grupo B, Croácia e Itália. Sua qualificação para a EURO também foi bastante impressionante, vencendo 7 e perdendo apenas 1 para ganhar seu grupo. Portanto, espera-se que eles sejam reais candidatos e controlem o jogo contra a Itália.

Itália

A Itália entrou no torneio como os campeões em título, tendo vencido em 2021 na Euro 2020. No entanto, não é exagero dizer que essa aura não está mais lá.

Menos de um ano após sua noite gloriosa em Wembley, eles não conseguiram se qualificar para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. E de que maneira? Perdendo sua semifinal dos playoffs para os pequenos no futebol, a Macedônia do Norte.

Sua qualificação para este torneio também não foi grande coisa. Eles venceram apenas 1 dos seus três primeiros torneios, embora tenham conseguido três vitórias em quatro jogos sob o novo Luciano Spaletti (o treinador de longo prazo Mancini renunciou após os dois primeiros jogos).

No jogo final do grupo, Gli Azzurri (Os Azuis) garantiram um empate tenso sem gols contra a Ucrânia para evitar cair nos playoffs. Desde então, venceram três dos seus quatro amistosos. No entanto, há alguns problemas importantes para o torneio.

O maior problema é que eles não têm um atacante reconhecido. Gianluca Scamacca é o homem em quem vão confiar, e ele foi decente para os vencedores da Liga Europa, Atalanta. No entanto, ele marcou apenas uma vez nos 16 jogos que disputou pela Itália. A segunda opção é Giacomo Raspadori, do Napoli, mas ele marcou apenas 5 gols na última temporada da Série A.

Além disso, Nicolò Zaniolo e o atacante Domenico Berardi não estão disponíveis devido a lesões. Os meio-campistas de longo prazo Marco Verratti e Lorenzo Insigne também não são opções, pois não jogam mais na Europa.

Então, o que isso significa para a partida?

Em resumo, você pode esperar que a Itália use sua defesa como sua forma de ataque. Eles tentarão segurar a Espanha, e podemos dizer que têm o pessoal de defesa para fazer isso. Mas pode funcionar durante todo o jogo e torneio?

Histórico de confrontos diretos

A seguir, um rápido resumo de como as duas equipes se saíram uma contra a outra nos últimos dez jogos.

DATA COMPETIÇÃO RESULTADO 15 de junho de 2023 UEFA Nations League Espanha 2-1 Itália 6 de outubro de 2021 UEFA Nations League Itália 1-2 Espanha 6 de julho de 2021 EURO 2020 Itália 1-1 Espanha 2 de setembro de 2017 Qualificação para a Copa do Mundo Espanha 3 x 0 Itália 6 de outubro de 2016 Eliminatórias para a Copa do Mundo Itália 1 x 1 Espanha 27 de junho de 2016 EURO 2016 Itália 2-0 Espanha 24 de março de 2016 Amistoso Itália 1 x 1 Espanha 5 de março de 2014 Amistoso Espanha 1 x 0 Itália 27 de junho de 2013 Copa das Confederações Espanha 0 x 0 Itália 1º de julho de 2012 EURO 2012 Espanha 0-0 Itália

Como você pode ver, a Espanha tem uma vantagem significativa com quatro vitórias contra uma da Itália. Os outros cinco foram empates, com ambas as equipes vencendo uma vez nas fases de eliminação dos torneios. Espanha na Copa das Confederações, Itália na EURO 2020.

Classificação do Grupo B

Aqui está como as coisas estão após a 1ª rodada.

Como Assistir Espanha vs Itália de Qualquer lugar

Primeiramente, uma coisa que você pode apreciar na EURO 2024 é que está disponível em todas as regiões.

No entanto, todos os serviços de streaming da EURO 2024 usam restrições geográficas. Isso significa que, se você estiver fora de uma região específica por qualquer motivo, não poderá acessar o serviço de streaming da região. Por exemplo, ITVX está disponível apenas para usuários no Reino Unido, enquanto Sling TV está disponível apenas nos EUA.

Isso significa que se você tem uma assinatura e viajou, está em desvantagem, apesar de pagar. O mesmo se aplica se você simplesmente quiser evitar o custo e usar um serviço de streaming gratuito de outra região.

Contudo, isso não deve te preocupar.

Você pode sempre usar uma VPN para contornar essas restrições. Em outras palavras, uma VPN funciona ocultando seu endereço IP e fornecendo um localizado na região onde está o servidor da VPN. E como seu endereço IP carrega as informações da sua localização, esta se torna sua nova localização virtual.

Porém, uma última coisa, serviços de streaming como ITVX conhecem esse truque e bloqueiam streams quando detectam que você está usando uma VPN. Ou seja, isso significa que você precisa escolher sua VPN com cuidado para evitar problemas de streaming.

Melhores VPNs Para Assistir Espanha vs Itália de Qualquer Lugar

A melhor VPN para assistir Espanha vs Itália é uma que otimiza seus servidores para evitar bloqueios de VPN. Além disso, ela precisa oferecer velocidades boas o suficiente para assistir a jogos ao vivo sem buffering. Você também deve considerar privacidade e segurança.

Por fim, tudo isso requer muita análise, mas fizemos o trabalho duro para você e criamos uma lista das melhores VPNs para assistir Espanha vs Itália.

VPN Preço inicial Versão gratuita Desbloqueios Servidores Análise completa PureVPN US$ 2,14/mês Avaliação de 7 dias por US$ 0,99 FuboTV, BBC iPlayer, YouTube TV, ORF e muitos outros Mais de 6.500 servidores em mais de 71 países Análise PureVPN ExpressVPN US$ 6,67/mês Teste gratuito de 7 dias FuboTV, BBC iPlayer, YouTube TV, ORF e muitos outros Mais de 3.000 servidores em mais de 105 países Análise ExpressVPN NordVPN US$ 3,69/mês N/A FuboTV, BBC iPlayer, YouTube TV, ORF e muitos outros Mais de 6.000 servidores em mais de 111 países Análise NordVPN Surfshark US$ 2,19/mês Teste gratuito de 7 dias FuboTV, BBC iPlayer, YouTube TV, ORF e muitos outros Mais de 3.200 servidores em mais de 100 países Análise Surfshark

Escolha do Editor

O PureVPN se destaca como a melhor VPN para assistir ao jogo Espanha vs Itália na Euro 2024 devido às suas capacidades excecionais de streaming e preço acessível.

Além disso, o principal destaque da VPN é que ela vem com servidores dedicados para streaming, o que significa que você não precisará lidar com tentativas e erros. Assim, se você quiser assistir ao ITVX, basta escolher o servidor ITVX, e a VPN lhe dará acesso.

Em resumo, esses servidores dedicados a streaming fazem parte de uma rede maior de mais de 6.500 servidores VPN espalhados por mais de 80 locais em mais de 65 países. Graças a essa enorme rede e ao uso do protocolo WireGuard pela VPN, você pode sempre contar com o PureVPN para as melhores velocidades.

Ou seja, depois de obter uma assinatura, você pode conectar a VPN em até 10 dispositivos simultaneamente. No entanto, se não estiver satisfeito com o serviço, você tem direito a um reembolso completo nos primeiros 30 dias.

>>>Experimente o PureVPN Hoje<<<

Considerações Finais

Se você estava se perguntando onde assistir Itália vs Espanha, aí está.

Este jogo deve ser um dos encontros mais emocionantes da fase de grupos. Portanto, é imperdível para os fãs de futebol. Para garantir que você não perca o jogo, listamos várias opções de streaming de diferentes regiões.

Além de tudo, se você viajou e deseja acessar seu serviço de streaming pago ou deseja um gratuito de outro lugar, tudo que você precisa é de uma VPN de streaming confiável.

FAQ

Onde posso assistir Espanha vs Itália Euro 2024 nos EUA? Nos EUA, você pode assistir Espanha vs Itália na Fox Network através de um serviço de streaming como Fubo TV ou Sling TV. Você também pode usar serviços de streaming gratuitos de outras regiões com uma VPN. Onde posso assistir Espanha vs Itália Euro 2024 no Reino Unido? O ITVX transmitirá o jogo Espanha vs Itália gratuitamente no Reino Unido. Tudo que você precisa é de uma conta e do aplicativo. Que horas é Espanha vs Itália Euro 2024? O horário de Espanha vs Itália é 21:00 horário local. Aqui estão alguns outros horários: 20:00 Horário de Verão Britânico (BST), Reino Unido, 15:00 Hora do Leste (ET), EUA, 12:00 Hora do Pacífico (PT), EUA, 00:30 Horário Padrão da Índia (IST), Índia (dia seguinte), e 05:00 Horário Padrão do Leste da Austrália (AEST), Austrália (dia seguinte). Onde está acontecendo Espanha vs Itália Euro 2024? O jogo Espanha vs Itália acontecerá na Arena AufSchalke em Gelsenkirchen, Alemanha, que é o estádio do FC Schalke 04 da 2 Bundesliga. Onde está sendo realizada a EURO 2024? A EURO 2024 está sendo realizada na Alemanha, com jogos ocorrendo em dez cidades. Algumas delas são Berlim, Munique, Frankfurt, Hamburgo e Gelsenkirchen.