Eurocopa 2024: Onde assistir França vs Holanda ao vivo

Com a fase de grupos da Eurocopa 2024 já em andamento, todos estamos ansiosos para descobrir onde assistir França vs Holanda, o jogo do Grupo D que será realizado em Leipzig, Alemanha. Este ano, a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) fez parceria com a Fox Sports USA, FuboTV e VIX (em espanhol) para transmitir o jogo França vs Holanda e outros jogos da Euro nos EUA.

O jogo será realizado no dia 21 de junho, e com a França sendo uma das favoritas deste ano, o resultado pode muito bem determinar quem finalmente vence. No entanto, se você não tem TV a cabo premium com acesso ao canal oficial do jogo França vs Holanda (ou seja, Fox Sports), é difícil saber onde assistir ao vivo.

Para poupá-lo do processo cansativo de tentativa e erro de encontrar qual aplicativo de streaming funciona, testamos os melhores aplicativos para transmitir França vs Holanda. Portanto, continue lendo para saber onde assistir ao jogo ao vivo e como desbloquear a transmissão se não estiver disponível na sua localização.

Onde você pode assistir França vs Holanda ao vivo

O confronto do Grupo D entre França e Holanda será no sábado, 21 de junho, 21hr no horário local da Alemanha, (16hr horário de Brasília).

Como sempre, o Campeonato Europeu de Futebol da UEFA, tem acordos de transmissão com várias redes de TV e provedores de streaming ao redor do mundo. Testamos os melhores aplicativos de streaming para descobrir onde você pode assistir França vs Holanda ao vivo.

Serviço de streaming Preço por mês FuboTV (US) Teste gratuito de 7 dias; então US$ 74,99 em diante BBC iPlayer (UK) Gratuito se você usar um código PIN do Reino Unido YouTube TV (US) Avaliação gratuita de 7 dias; então US$ 72,99 em diante ORF (Áustria) Gratuito se você usar um código PIN da Áustria Hulu + Live TV (EUA) Teste gratuito de 3 dias; então US$ 76,99/mês em diante SonyLiv (Índia) Sem plano mensal; INR 999 ou ~$12/ano ESPN+ (América do Sul e Central) A partir de US$ 10,99 NOW TV (Hong Kong) Sem plano mensal; HK$ 580 ou ~75/ano em diante

Como explicamos, a UEFA tem acordos exclusivos com provedores de streaming. No entanto, isso pode ser muito limitante, pois apenas um ou dois canais têm permissão para transmitir França vs Holanda ao vivo e outros jogos da Euro 2024.

Portanto, onde assistir se você não tiver TV a cabo premium ou não assinar o único aplicativo que transmite a Euro?

Bem, a boa notícia é que há uma maneira de escolher o melhor serviço de streaming para assistir futebol ao vivo, não importa onde você mora ou quem está transmitindo o jogo na sua região. Graças à tecnologia de rede privada virtual (VPN), você pode se inscrever em qualquer um dos principais serviços de streaming que listamos sem quaisquer restrições geográficas.

A seguir, uma breve visão geral da experiência do usuário que você pode esperar nesses aplicativos:

Assistir França vs Holanda no FuboTV

Embora o FuboTV se orgulhe de uma biblioteca de conteúdo diversificada, é mais conhecido por sua linha de streaming esportivo. Oferece programação de afiliadas de transmissão como Fox, canais domésticos como CBS Sports Network e até canais internacionais como TUDN. Além disso, o FuboTV está entre os parceiros oficiais da UEFA nos EUA.

Você pode acessar o serviço de streaming usando seu navegador, um celular Android ou iOS ou sua SmartTV. Um aplicativo VPN móvel confiável permite que você assista ao jogo França vs Holanda no seu smartphone, mesmo que você não esteja nos Estados Unidos. Também permite gravar conteúdo para visualização posterior, o que é útil se a partida for transmitida tarde da noite no seu fuso horário.

Além de tudo, você pode usar o período de teste gratuito para assistir ao confronto França vs Holanda sem gastar um centavo. No entanto, lembre-se de que terá que inserir os detalhes do seu cartão de crédito.

Assistir França vs Holanda no BBC iPlayer

O BBC iPlayer é uma das melhores opções para os fãs de futebol porque todo o seu conteúdo está disponível gratuitamente. Contanto que sua localização esteja configurada para o Reino Unido (o que é fácil de fazer com a VPN certa para o BBC iPlayer), não custa nada e nem exige informações do seu cartão de crédito.

Como todos os serviços de streaming que listamos, a BBC tem uma parceria exclusiva com a UEFA e é a única emissora do Reino Unido autorizada a transmitir o jogo França vs Holanda. Assim, você pode simplesmente visitar o site para começar a assistir ou baixar o aplicativo Android ou iOS.

Além das partidas em si, o aplicativo de streaming oferece uma riqueza de comentários e conteúdos, como documentários, destaques clássicos da Euro e podcasts.

Assistir França vs Holanda no YouTube TV

Lançado em 2017, o próprio serviço de streaming de TV ao vivo do YouTube é uma ótima opção para os fãs de futebol. Embora o YouTube não seja um parceiro da UEFA, ele transmite conteúdo ao vivo do canal Fox Sports TV.

Se você estiver usando o aplicativo Android ou Smart TV (não a web), poderá ver estatísticas ao vivo enquanto assiste França vs Holanda.

Todos estamos familiarizados com a interface do YouTube, tornando a curva de aprendizado muito simples. No entanto, além de Esportes, oferece mais de 100 canais da televisão americana, por isso é ideal para quem quer cortar o cabo e mudar totalmente para o OTT.

Para acessar o YouTube TV, você precisará de uma conta do Google nos EUA, que pode configurar usando uma VPN. Após o período de teste gratuito, você pode desfrutar de US$ 15 de desconto nos primeiros três meses.

França vs Holanda: Todos os detalhes do evento

Se você está se perguntando onde assistir França vs Holanda, a melhor resposta é, sem dúvida, ao vivo no Estádio de Leipzig! As duas equipes se enfrentarão em Leipzig, Alemanha, sendo este o único anfitrião da Euro 2024 deste ano. Esta é a terceira vez que a Alemanha sedia a Euro e a segunda como uma nação unificada.

A maioria de nós está esperando ansiosamente pelo confronto França vs Holanda porque, de acordo com a maioria dos especialistas, a França está entre as favoritas para vencer desta vez. As previsões da Euro 2024 da TheAnalyst.com apontam a Inglaterra como uma das favoritas para vencer (19,9% de chance), seguida de perto pela França (19,1%).

Você vai se lembrar que a França chegou às últimas duas finais da Copa do Mundo, com Kylian Mbappe desempenhando um papel importante em ambos os jogos. Lembre-se de 2016, quando a França sediou a Euro e o time perdeu a final para Portugal na prorrogação.

Em 2020, a França também desperdiçou uma vantagem de 3-1, com a Suíça vencendo a fase de mata-mata nos pênaltis.

Será que a partida França vs Holanda na Euro 2024 irá oferecer a Mbappe a chance de se redimir? A França enfrenta a Holanda, um dos azarões do torneio liderado por Ronald Koeman, que os guiou ao segundo lugar no grupo de qualificação.

A Holanda fez uma corrida impressionante nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, e esta pode ser a oportunidade perfeita para conquistar uma vitória pela primeira vez desde 1988. Além disso, seus defensores merecem menção especial, liderados pelo astro do Liverpool Virgil Van Dijk e, potencialmente, Nathan Ake, do Manchester City.

Por fim, nos últimos vinte anos, Holanda e a França se enfrentaram 10 vezes, com a Holanda vencendo dois jogos e a França sete, sendo um empate. Será que a Euro 2024 é quando as marés mudam, ou a França continuará a se manter firme? Sintonize a partida ao vivo entre França e Holanda nos dias 21/22 de junho (dependendo de onde você mora) para descobrir.

Como assistir ao vivo França vs Holanda de qualquer lugar

A princípio, a boa notícia é que, devido à incrível popularidade do futebol da UEFA, o jogo França vs Holanda será transmitido em quase todos os países do mundo. Agora, a má notícia – devido a restrições de licenciamento, você terá que sintonizar canais específicos se quiser assistir ao vivo.

Em resumo, muitos desses canais fazem parte de planos de TV a cabo premium, que são caros e não tão facilmente disponíveis. Para quem não usa TV a cabo, o torneio Euro 2024 pode não estar sendo transmitido no seu aplicativo de streaming favorito. Portanto, você tem duas opções – pode adicionar outra assinatura cara à sua conta mensal de streaming apenas para usá-la por um mês, ou pode usar uma VPN para streaming.

Além disso, o jogo não será transmitido em vários países, como China e Coreia do Norte. Para usuários que vivem ou estão viajando para lá, a VPN permite que você mude a localização do seu dispositivo para um país onde a Euro 2024 está sendo transmitida.

Usar uma VPN também pode economizar dinheiro, já que, em alguns casos, você pode evitar a compra de complementos pagos.

Por exemplo, o Hulu só mostra o jogo França vs Holanda se você assinar o complemento de TV ao vivo. Em vez disso, você pode simplesmente mudar sua localização para o Reino Unido ou Áustria, onde a Euro 2024 é transmitida gratuitamente.

Quando você está assistindo futebol ao vivo, a experiência do usuário também importa. Portanto, aplicativos de streaming com a melhor UX e os recursos mais recentes (como o filtro de estatísticas ao vivo do YouTube TV) podem não estar disponíveis na sua localização. Ou seja, a VPN desbloqueia toda uma nova experiência de assistir esportes.

Primeiramente, escolha um serviço VPN confiável, como o PureVPN, que possui servidores em países onde o jogo França vs Holanda será transmitido. Selecione seu plano, instale o aplicativo no seu dispositivo e faça login. Então, mude para um servidor em um local onde o jogo está sendo transmitido – como EUA, Reino Unido, Áustria ou Índia.

Em seguida, abra seu aplicativo de streaming preferido, que está transmitindo a Euro 2024. É isso! Você poderá assistir ao vivo ao jogo França vs Holanda usando a VPN, independentemente da sua localização.

Melhores VPNs para assistir ao vivo França vs Holanda de qualquer lugar

Antes de mais nada, o mercado global de VPN vale mais de US$ 45 bilhões, com centenas de provedores disponíveis, o que lhe dá muitas opções. No entanto, nem todos esses serviços são 100% confiáveis (alguns coletam seus dados) e alguns não possuem servidores em países onde o jogo França vs Holanda está sendo transmitido.

Além disso, você deve escolher uma VPN com uma UX perfeita para que as conexões não caiam no meio da transmissão ao vivo e seu vídeo não fique pixelado. Portanto, com esses fatores em mente, testamos os principais provedores de serviços VPN em 2024.

A seguir, estão nossas principais recomendações para o próximo jogo do Grupo D.

VPN Preço inicial Versão gratuita Desbloqueios Servidores Análise completa PureVPN US$ 2,14/mês Avaliação de 7 dias por US$ 0,99 FuboTV, BBC iPlayer, YouTube TV, ORF e muitos outros Mais de 6.500 servidores em mais de 71 países Análise PureVPN ExpressVPN US$ 6,67/mês Teste gratuito de 7 dias FuboTV, BBC iPlayer, YouTube TV, ORF e muitos outros Mais de 3.000 servidores em mais de 105 países Análise ExpressVPN NordVPN US$ 3,69/mês N/A FuboTV, BBC iPlayer, YouTube TV, ORF e muitos outros Mais de 6.000 servidores em mais de 111 países Análise NordVPN Surfshark US$ 2,19/mês Teste gratuito de 7 dias FuboTV, BBC iPlayer, YouTube TV, ORF e muitos outros Mais de 3.200 servidores em mais de 100 países Análise Surfshark

O PureVPN está entre os melhores serviços para transmissão ao vivo do próximo jogo devido aos seus recursos específicos de streaming. Em outras palavras, seu algoritmo de servidor inteligente seleciona automaticamente o melhor servidor na sua localização de transmissão, o que lhe dará as velocidades mais rápidas para vídeo sem buffer. Portanto, você pode aplicar o Pure VPN apenas ao aplicativo de streaming de futebol para que o restante do seu tráfego de rede flua normalmente.

Além disso, o PureVPN oferece mais de 300.000 endereços IP. Se o serviço de streaming bloquear um IP, você pode mudar para endereços IP praticamente ilimitados e continuar assistindo ao jogo França vs Holanda.

Considerações finais

Primeiramente, a partida França vs Holanda certamente será emocionante. Use um serviço VPN confiável como o PureVPN para transmiti-lo gratuitamente ou a um baixo custo, o que permitirá desbloquear as partidas da Euro 2024 na sua localização.

Além disso, com as finais do Campeonato Europeu já em andamento desde 14 de junho, estamos acompanhando de perto transmissões ao vivo e lendo guias detalhados para acompanhar as últimas atualizações sobre França e Holanda, ambos fortes candidatos.

Infelizmente, pode ser difícil descobrir onde assistir ao jogo França vs Holanda devido aos complexos acordos de transmissão da UEFA e às restrições de localização de cada aplicativo de streaming. Por exemplo, o Hulu está disponível em Porto Rico, mas não há opção de TV ao vivo para transmitir o jogo.

Assim, uma VPN irá redirecionar seu tráfego de internet através de um servidor remoto em um país onde o jogo está sendo transmitido. Ou seja, o provedor de streaming tratará você como se estivesse localizado naquele país e desbloqueará todo o conteúdo – incluindo as partidas da Euro 2024 – para sua visualização.

Por fim, usar uma VPN também garante streaming de alta qualidade sem buffering ou conexões interrompidas. Isso não se aplica apenas ao confronto ao vivo entre França e Holanda. Assim, à medida que o torneio esquenta, a VPN certa combinada com um serviço de streaming adequado e econômico permitirá que você assista a todas as partidas ininterruptamente até 15 de julho!

