Final da Eurocopa 2024: veja como assistir

Você está querendo saber como assistir à final da Eurocopa 2024 ao vivo? A partida final, o ápice deste prestigiado torneio de futebol, está se aproximando rapidamente, e a expectativa de todos os fãs do futebol está aumentando.

O grande jogo será entre Espanha x Inglaterra. Mas, neste guia completo, o foco é explicar onde assistir à final da Eurocopa 2024 ao vivo.

Portanto, esteja você no Brasil, na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo, temos dicas e recursos para garantir que você não perca um único momento deste grande evento. Assim, de plataformas de streaming ao uso de VPNs para conteúdo com restrição geográfica, temos todas as informações de que você precisa.

Detalhes da partida final:

Data: Domingo, 14 de julho de 2024

Hora: 16hr (Horário do Brasil)

Localização: Estádio Olímpico de Berlim, Alemanha

Times: Espanha vs Inglaterra

Onde assistir à final da Eurocopa 2024 ao vivo

Com a Final do torneio Euro 2024 se aproximando, os fãs de futebol do mundo todo estão ansiosos para saber onde poderão assistir à partida ao vivo. Aqui está uma tabela dos serviços de streaming que exibirão a partida:

Serviço de streaming Preço por mês 🇬 🇧ITVX Grátis com o código postal do Reino Unido 🇬 🇧BBC iPlayer Grátis (licença de TV necessária) 🇺 🇸Hulu US$ 76,99 🇺🇸🇵🇷🇻 🇮Sling TV US$ 20 (US$ 25 de desconto no primeiro mês) 🇨🇦TSN+ US$8 🇩🇪ARD (Alemanha) Grátis com imposto de rádio alemão (€ 18,36) 🇩🇪ZDF (Alemanha) Grátis com imposto de rádio alemão (€ 18,36)

Assista à final da Eurocopa 2024 no BBC iPlayer

O BBC iPlayer é uma excelente escolha para streaming da final da Euro 2024, oferecendo cobertura abrangente e transmissões de alta qualidade. Gratuito para uso com um código postal do Reino Unido se você pagou por sua licença de TV, o BBC iPlayer garante que você não perca nenhum momento crítico da partida.

A plataforma é renomada por seu streaming confiável e análise especializada, o que a torna uma das favoritas entre os fanáticos por futebol. O BBC iPlayer oferece uma experiência de visualização imersiva enriquecida com preparações pré-jogo e discussões pós-jogo.

Para espectadores fora do Reino Unido, acessar o BBC iPlayer ainda é possível. Isso porque basta usar uma VPN para você conseguir se conectar a um servidor do Reino Unido e desbloquear a plataforma. Você precisará de um código postal válido do Reino Unido, que pode ser obtido em sites como Doogal Postcode Generator ou UK Postcode.

Isenção de responsabilidade: observe que usar uma VPN para acessar o BBC iPlayer de fora do Reino Unido pode violar os termos de uso da plataforma.

Assista à final da Eurocopa 2024 no Hulu + TV ao vivo

Para espectadores nos Estados Unidos, o Hulu + Live TV é uma excelente opção para assistir à final da Euro 2024. Com preço de US$ 76,99 por mês com anúncios e US$ 89,99 sem anúncios, ele oferece um pacote abrangente que inclui uma variedade de canais ao vivo, como o FS1, que transmitirá a final.

O Hulu + Live TV oferece uma experiência de visualização perfeita com seu streaming de alta definição e interface intuitiva. A plataforma também inclui acesso ao Disney+ e ESPN+, oferecendo conteúdo adicional e cobertura de eventos esportivos.

Não importa se você está assistindo em uma smart TV, dispositivo móvel ou computador, o Hulu garante que você tenha acesso à final da Euro 2024.

Se você estiver viajando ou residindo fora dos EUA, ainda poderá acessar o Hulu + Live TV usando uma VPN. Ao se conectar a um servidor dos EUA, você pode ignorar as restrições regionais e transmitir a final da Euro 2024 ao vivo.

Assista à final da Eurocopa 2024 na TSN+

TSN+ é um serviço de streaming digital premium no Canadá que oferece uma ampla coleção de conteúdo esportivo, incluindo jogos e partidas ao vivo exclusivos não disponíveis na assinatura padrão da TSN.

Com preço de US$ 8,00 por mês, ou US$ 40,00 para um plano anual, o TSN+ oferece uma solução econômica para assistir à final da Euro 2024. O TSN+ vai além de apenas partidas ao vivo; isso porque ele oferece uma experiência esportiva abrangente com análises aprofundadas, documentários exclusivos e uma variedade de conteúdo esportivo.

Para quem está fora do Canadá, usar uma VPN para se conectar a um servidor canadense pode conceder acesso ao TSN+, garantindo que você não perca a emoção da final da Euro 2024.

Final da Euro 2024: detalhes completos do evento

À medida que nos aproximamos do clímax da UEFA Euro 2024, os fãs de futebol do mundo todo estão ansiosamente esperando a partida final. Embora ainda não saibamos quais times chegarão à final, a expectativa já está aumentando.

A final deste ano será realizada no Estádio Olímpico de Berlim, marcando assim a primeira vez que este estádio icônico sedia uma final da Euro. Aliás, o local é repleto de história e é o maior estádio do torneio, com capacidade para 71.000.

Quando a Alemanha Ocidental sediou o Campeonato Europeu da UEFA de 1988, a final se deu em Munique. Na ocasião, a Holanda triunfou sobre a URSS por 2 a 0.

Recordes de finais de Eurocopas

Alemanha e Espanha detêm o recorde como as seleções mais bem-sucedidas na história do Campeonato Europeu da UEFA, cada uma vencendo o torneio três vezes. Ademais, as seleções alemãs apareceram em seis finais, mais do que qualquer outra nação, exibindo seu desempenho consistente no cenário europeu.

Apenas três nações venceram a EURO como anfitriãs: Espanha (1964), Itália (1968) e França (1984). Portanto, sediar o torneio nem sempre garante a vitória, como visto com Portugal (2004), França (2016) e Inglaterra (2020), que foram todos derrotados em casa.

A vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Itália na final de 2012 detém o recorde de maior vitória em uma final da Euro e de mais gols. Assim como a final que ocorreu em 1976, quando a Alemanha Ocidental e a Tchecoslováquia terminaram empatadas por 2 a 2 após a prorrogação, com a Tchecoslováquia vencendo por 5 a 3 na disputa de pênaltis.

Um total de 40 jogadores participaram de duas finais da EURO. Cristiano Ronaldo se destaca com aparições em finais com 12 anos de diferença (2004 e 2016). Enquanto isso, Fernando Torres é o único jogador a marcar em duas finais separadas (2008 e 2012), enquanto Berti Vogts é reconhecido por vencer a EURO como jogador e treinador.

A final da Euro 2024 promete ser inesquecível. Seja você um fã fervoroso de futebol, ou até um espectador casual, sente-se e aproveite a conclusão de um dos torneios mais épicos do esporte.

Como assistir à final da Euro 2024 em qualquer lugar

Assistir à final da Euro 2024 pode ser desafiador devido às restrições de licenciamento de TV e às leis de direitos autorais que limitam a disponibilidade a canais e países específicos.

Sua localização determina quais plataformas de streaming você pode acessar e quanto você precisa pagar para assistir às partidas. Mas os direitos de licenciamento para a final da Euro 2024 acabam frequentemente comprados para regiões específicas, levando a acordos exclusivos e restrições geográficas.

No Reino Unido, a final provavelmente será transmitida tanto pela ITVX quanto pela BBC iPlayer. No entanto, esses direitos não se estendem a outros países, como os EUA ou o Canadá, onde diferentes emissoras terão os direitos de exibir a partida.

Felizmente, você pode superar esses desafios e assistir ao Campeonato Europeu da UEFA de qualquer lugar do mundo usando uma VPN. Aliás, você pode se conectar a um servidor em um país diferente, mascarando sua localização real e virtualmente colocando você no país do servidor escolhido.

Isso permite que você ignore as restrições geográficas e acesse o stream da final da Euro como se estivesse naquele país. Por exemplo, se você estiver nos EUA, mas quiser acessar o BBC iPlayer ou o ITVX no Reino Unido, uma VPN pode tornar isso possível.

Além disso, se o FS1 estiver transmitindo a final ao vivo no seu país, mas o acesso for caro, você pode usar uma VPN para se conectar a um servidor em um país onde a partida esteja disponível gratuitamente ou a um custo menor.

Além disso, uma VPN oferece várias melhorias para sua privacidade e segurança. Ao mascarar seu endereço IP e criptografar seu tráfego de internet, seus dados são protegidos contra ataques cibernéticos e bisbilhoteiros.

Melhores VPNs para assistir a final da Euro 2024 de qualquer lugar

Você precisará de uma VPN para assistir a final da Euro 2024 de qualquer lugar do mundo. Isso porque uma VPN permitirá que você acesse plataformas bloqueadas geograficamente como se estivesse no país do canal.

Aqui está uma tabela de comparação das principais VPNs para transmitir a final da Euro 2024:

VPN Preço inicial Versão gratuita Garantia Servidores Revisão completa Surfshark US$ 2,19/mês ❌ Garantia de reembolso de 30 dias Mais de 3.200 em 100 países Análise Surfshark NordVPN US$ 3,39/mês ❌ De reembolso em até 30 dias Mais de 6.400 em 111 países Análise NordVPN ExpressVPN US$ 6,67/mês ❌ Garantia de reembolso de 30 dias Mais de 3.000 em 105 países Análise ExpressVPN PureVPN US$ 2,14/mês Teste gratuito de 7 dias Garantia de 31 dias Mais de 6.000 em mais de 65 países Análise PureVPN

Escolha dos editores O Surfshark é a nossa principal escolha para assistir à final da Euro 2024 devido aos seus notáveis ​​recursos de streaming, assim como à rede abrangente de servidores. Em suma, este premiado serviço VPN oferece conexões rápidas e confiáveis ​​para garantir uma experiência de transmissão de futebol ao vivo tranquila e sem atrasos. Com mais de 3.200 servidores em 100 países e excelente poder de desbloqueio, o Surfshark é a melhor escolha para acessar sites como, por exemplo, BBC iPlayer, Hulu e TNS+. O Surfshark também oferece recursos excepcionais de segurança e privacidade, incluindo o CleanWeb, que apaga anúncios, sites cheios de malware e pop-ups de cookies. Além disso, há o seu inovador Nexus, que fornece segurança, privacidade e estabilidade de alto nível. Embora não ofereça um teste gratuito, o Surfhark oferece preços competitivos a partir de US$ 2,19/mês, juntamente com uma garantia de reembolso de 30 dias. Isso o torna uma opção barata para streaming da final da Euro 2024.

Considerações finais

Em suma, se você não tem certeza de como assistir à final da Euro 2024, este guia completo oferece todas as possibilidades.

Primeiramente, você pode ver as partidas gratuitamente no BBC iPlayer e ITVX no Reino Unido e no ARD e ZDF na Alemanha, ou assinar plataformas como Hulu para ter acesso ao FS1 nos EUA e ao TSN+ para cobertura ao vivo no Canadá.

Algumas das plataformas podem não estar disponíveis para você devido a restrições de licenciamento. Mas, com uma VPN confiável, você pode ignorar quaisquer restrições e acessar seu serviço de streaming favorito.

Para os novatos em VPNs, recomendamos fortemente a do Surfshark. Isso porque ela vai melhorar sua experiência de streaming e permitir que você assista à final da Euro 2024 de qualquer lugar do mundo.

Perguntas frequentes

Como assistir à final da Eurocopa 2024 ao vivo? Para assistir à transmissão ao vivo da final da Eurocopa 2024, você pode usar vários serviços de streaming, dependendo da sua localização. No Reino Unido, por exemplo, você pode usar ITVX e BBC iPlayer, enquanto nos EUA, Hulu + Live TV e Sling TV são as opções mais procuradas. Mas se esses serviços não estiverem disponíveis no seu país, você pode usar uma VPN para se conectar a um servidor em uma região onde a partida está sendo transmitida e acessar a transmissão ao vivo. Quando será disputada a final da Eurocopa 2024? A final da Eurocopa 2024 tem sua disputada marcada para domingo, 14 de julho de 2024. Ademais, a partida está programada para começar às 16:00 no horário de Brasília. Onde acontece a final da Eurocopa 2024? A final da Eurocopa 2024 acontecerá no Estádio Olímpico de Berlim, Alemanha. Aliás, este estádio icônico é o maior local do torneio, com capacidade para 71.000 espectadores.