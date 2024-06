Onde assistir a segunda temporada de House of the Dragon

A série spin-off de Game of Thrones finalmente está de volta. E por isso, este artigo cobre tudo o que você precisa saber sobre como e onde assistir House of the Dragon temporada 2.

A segunda temporada irá lidar principalmente com a Guerra Civil Targaryen. A ação continua a todo vapor, com as consequências de uma série de mortes trágicas, conspirações políticas e tensões crescentes durante o reinado do Rei Viserys I Targaryen.

Esta guerra ocorre quase 150 anos antes do enredo de Game of Thrones, e aprendemos mais sobre a queda da Casa Targaryen, que governou Westeros por séculos antes de sua queda. Continue lendo para mais detalhes importantes sobre a série e onde assisti-lo.

Onde assistir House of the Dragon Temporada 2

Assim como Game of Thrones, House of the Dragon faz parte da programação original da HBO, então o principal lugar para assistir House of the Dragon é na HBO (recentemente rebatizada como Max).

Os fãs também podem assistir aos episódios de House of the Dragon online através dos parceiros de distribuição da HBO Max. Aqui está uma lista rápida das plataformas disponíveis para transmitir a série:

Observe que o Max não está diretamente disponível em todos os países. Por exemplo, você pode não conseguir acessar a plataforma se morar no Canadá, Luxemburgo, Austrália, Suíça ou Japão.

Se hoje você vive, ou está apenas em viagem para um país que não esteja entre os territórios disponíveis, você terá que assistir programas do Max através de um parceiro de distribuição regional como o Prime.

Também é possível usar uma VPN para assistir House of the Dragon online em qualquer plataforma de qualquer lugar.

Como assistir House of the Dragon Temporada 2 no HBO Max

HBO Max é o produtor e distribuidor original do show, então é a plataforma número um para assistir House of the Dragon em 4K UHD.

A melhor parte sobre o HBO Max é que você pode baixar episódios para visualização offline no seu telefone, o que é ótimo se você estiver de férias em países com restrição geográfica.

Como um bônus, o Max fornece legendas em mais de 20 idiomas, facilitando o aproveitamento do show ao máximo como fã internacional. A plataforma ainda tem um teste gratuito de uma semana, então você pode assistir à primeira temporada e aos primeiros episódios da segunda temporada de graça.

Assim, você pode optar por uma assinatura básica (US$ 9,99/mês) e desfrutar de acesso ilimitado ao conteúdo em HD em dois dispositivos. No entanto, este plano inclui anúncios. Há também um plano sem anúncios (US$ 16,99/mês) que vem com 30 downloads mensais incluídos.

Dito isso, a plataforma não está disponível em todos os países, embora chegue ao Sudeste Asiático em 2024. Se o seu país não estiver entre os territórios cobertos, você pode optar por uma plataforma parceira ou usar uma VPN para acessar o teste gratuito do Max.

Assista House of the Dragon Temporada 2 no Now TV

O Now é uma subsidiária do Sky Group e está atualmente disponível em vários países europeus sob diferentes nomes, incluindo Wow TV na Alemanha e Now TV no Reino Unido, Irlanda e Itália.

Além disso, aqueles nos EUA podem assistir ao Now TV via Xfinity. O Now TV tem acordos de transmissão para ambas as temporadas de House of the Dragon, bem como GoT, então é uma ótima alternativa à HBO.

Você pode assistir toda a primeira temporada agora e depois sintonizar os episódios semanais da segunda temporada.

Como o Max, o Now permite que você baixe filmes e programas para visualização offline sem atrasos. Você também pode transmitir seus programas favoritos em um telefone, desktop, console ou Smart TV.

É possível experimentar o Now TV com o teste gratuito de 7 dias. Após isso, você será cobrado £9,99/mês (aproximadamente US$ 12,66/mês) para acesso a streams em HD completo em até três dispositivos simultaneamente.

O Now TV está disponível apenas em alguns países selecionados, portanto, você pode precisar de uma VPN para contornar o bloqueio geográfico. Note que você pode precisar de um código postal local válido para se inscrever.

O site do Reino Unido, por exemplo, exige um código postal, mas você pode facilmente encontrar um em um registro online.

Saiba como assistir House of the Dragon Temporada 2 no Prime Video

O Prime é uma boa alternativa se o Max não estiver disponível em sua localização. Os espectadores no Canadá, Japão, Índia e outras áreas com bloqueio geográfico podem usar o Prime para alugar ou comprar episódios de House of the Dragon.

Contudo, você poderá assistir aos episódios em HD completo sem lag ou buffering. O único inconveniente é que você terá que esperar até que a segunda temporada esteja disponível para download. Isso pode acontecer no final da temporada, então será um longo jogo de espera.

O período de aluguel do Prime é de 30 dias, mas uma vez que você começar a assistir, deve terminar o episódio dentro de 48 horas. Embora a segunda temporada não esteja atualmente disponível para download, podemos esperar um preço semelhante ao da primeira temporada, que atualmente é US$ 34,99 para a versão em HD e US$ 27,79 para a versão em SD.

Os espectadores dos EUA também podem adicionar Max aos seus canais Prime e obter acesso a House of the Dragon e outras séries exclusivas da HBO. O Prime atualmente permite que você experimente o Max com um teste gratuito de 7 dias com suporte a anúncios. Quando o teste expirar, o complemento Max custa US$ 9,99/mês.

Detalhes completos de House of the Dragon

A série é um spin-off de Game of Thrones baseado no livro ‘Fire and Blood’ de George R. R. Martin. Ele cobre a história da Casa Targaryen, desde seu início até sua queda após quase três séculos de domínio sobre Westeros. A ação se passa 200 anos antes da história de GoT e 172 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen.

A princípio, a série começa após a Conquista de Westeros por Aegon, com os Targaryen já no poder. Ou seja, a primeira temporada cobre o reinado do Rei Viserys I Targaryen e os conflitos que levaram à ruína final do clã. Alguns dos personagens principais apresentados na primeira temporada incluem:

Rei Viserys I Targaryen : O quinto rei dos Sete Reinos

: O quinto rei dos Sete Reinos Daemon Targaryen : Irmão mais novo do Rei Viserys I e tio de Rhaenyra

: Irmão mais novo do Rei Viserys I e tio de Rhaenyra Rhaenyra Targaryen : A herdeira e única filha sobrevivente de Viserys I

: A herdeira e única filha sobrevivente de Viserys I Sor Otto Hightower : Mão do Rei, pai da Rainha Alicent e tio de Aegon

: Mão do Rei, pai da Rainha Alicent e tio de Aegon Príncipe Aemond Targaryen : Segundo filho do Rei Viserys e da Rainha Alicent

: Segundo filho do Rei Viserys e da Rainha Alicent Aegon II Targaryen: Sexto Rei dos Sete Reinos, primeiro filho do Rei Viserys e da Rainha Alicent Hightower

Como sua sequência GoT, House of the Dragon lida com intrigas políticas complexas, rivalidade familiar, traição e ambições profundas pelo poder.

A primeira temporada termina com a morte do Rei Viserys, que é o catalisador para uma guerra civil total, posteriormente conhecida como a Dança dos Dragões.

Fato curioso — o enredo de House of the Dragon foi inspirado em eventos reais, nomeado ‘A Anarquia’, foi um período de guerra civil na Inglaterra que seguiu a morte de Henrique I, que durou entre 1135 e 1153.

Esta guerra de sucessão inglesa ocorreu entre a única filha sobrevivente do Rei Henrique, a Imperatriz Matilde, e seu sobrinho, Estêvão de Blois.

Não é difícil ver o paralelo entre Rhaenyra e Aegon II e sua luta pela sucessão ao Trono de Ferro.

A segunda temporada continua após a morte do filho de Rhaenyra, Lucerys, em 129 AC (quase 170 anos antes da história de GoT), com Daemon planejando seu contra-ataque contra Aemond.

Contudo, a nova temporada irá se concentrar principalmente na guerra civil (129–131 AC) e não terá os mesmos grandes saltos temporais vistos na primeira temporada. Isso significa que podemos esperar ver o mesmo elenco e, claro, mais esquemas políticos complexos, traições e batalhas intensas por vir.

Alguns dos principais membros do elenco que retornam nesta temporada incluem:

Emma D’Arcy (como Rhaenyra Targaryen)

Matt Smith (como Daemon Targaryen)

Eve Best (como Rhaenys Velaryon)

Rhys Ifans (como Otto Hightower)

Também teremos alguns novatos, incluindo Tom Bennett (como Ulf the White), Kieran Bew (como Hugh Hammer) e Tom Taylor (como Cregan Stark).

Como assistir House of the Dragon de qualquer lugar

Agora que você sabe onde pode assistir House of the Dragon, pode estar se perguntando o que acontece se sua plataforma de escolha não funcionar na sua região. Infelizmente, certas plataformas de streaming não estão disponíveis em todos os países.

Isso pode ser especialmente incômodo se você tiver uma conta de streaming válida, mas estiver viajando para áreas com bloqueio geográfico. Felizmente, as VPNs são uma ótima solução.

Se você não tiver um provedor local com acordos de streaming da HBO, poderá usar uma VPN para desbloquear plataformas de streaming populares como Max ou Now TV e assistir House of the Dragon de qualquer lugar do mundo.

Não precisa ser um expert em tecnologia para fazer esse truque funcionar. As soluções de VPN são muito fáceis de usar – basta abrir o aplicativo, selecionar um servidor em um país válido e atualizar seu navegador. Em seguida, a plataforma permitirá que você se inscreva e comece a assistir de sua localização.

Além disso, com a ajuda de uma VPN, você pode aproveitar os melhores negócios. Por exemplo, você pode usar uma VPN para obter uma assinatura mais barata ou um teste gratuito de um provedor diferente que não estaria disponível na sua região.

Melhores VPNs para assistir House of The Dragon Temporada 2 de qualquer lugar

A princípio, uma VPN pode ajudar a desbloquear conteúdo restrito da Internet de qualquer lugar do mundo, embora nem todas as soluções sejam igualmente eficazes.

E mais, as plataformas de streaming empregam métodos complexos de detecção de VPN, então você deve garantir que sua VPN possa evitá-los de forma eficaz.

Caso contrário, a plataforma pode bloquear seu endereço IP indefinidamente. Portanto, se você não tiver certeza de qual VPN escolher, reunimos esta lista das melhores VPNs para streaming:

VPN Preço inicial Versão gratuita Desbloqueios Servidores Análise completa PureVPN US$ 11,95/mês Avaliação de 7 dias + política de reembolso de 31 dias Hulu, HBO Max, Now TV, Binge, Sling, Sky TV, etc. 6.500+ servidores em mais de 71 países PureVPN – Análise ExpressVPN US$ 9,99/mês Política de reembolso de 30 dias Hulu, HBO Max, Binge, Crave, Netflix, etc. 3.000+ servidores em mais de 105 países Análise ExpressVPN NordVPN US$ 9,32/mês Aplica Política de reembolso de 30 dias HBO Max, Hulu, Binge, Neon, Now TV, etc. 6.000+ servidores em mais de 111 países NordVPN – Análise Surfshark US$ 16,86/mês Política de reembolso de 30 dias + teste de 7 dias Hulu, Netflix, HBO Max, Now TV, Crave, Binge, etc. 3.200+ servidores em mais de 100 países Análise Surfshark

Cada uma das opções acima é uma escolha sólida para transmitir seu show favorito de qualquer lugar do mundo. Mas o PureVPN é a melhor escolha, graças aos seus extensos servidores, velocidades e flexibilidade.

Ele possui uma velocidade impressionante de 20Gbps para garantir streaming sem buffer, mesmo durante o pico do tráfego de internet. Além de tudo, possui mais de 2.990 servidores só na Europa. Ou seja, você está garantido a encontrar a melhor conexão para desbloquear plataformas populares como HBO e Now TV.

Ainda, o PureVPN tem excelente compatibilidade entre plataformas. Funciona em dispositivos Windows e Mac, bem como em iOS, Android e Linux. Em outras palavras, você pode desbloquear seus programas favoritos em qualquer dispositivo, incluindo telefones, tablets e Smart TVs.

Considerações finais

Em resumo, House of the Dragon está de volta em 2024, com um novo episódio já lançado em 16 de junho. A segunda temporada começa após a morte de Lucerys, e a guerra pela sucessão ao Trono de Ferro continua.

Para aqueles curiosos sobre como assistir House of the Dragon temporada 2, o show estará disponível na HBO e em todas as plataformas com acordos de distribuição regional. Max é a plataforma principal para assistir House of the Dragon nos EUA, Europa e América Latina.

Fãs de regiões com bloqueio geográfico também podem obter episódios da segunda temporada no Prime quando o show estiver disponível para download. Por fim, uma VPN também é uma boa opção para transmitir House of the Dragon temporada 2 em qualquer plataforma de qualquer localização.

FAQ

Onde mais posso assistir House of the Dragon? Ambas as temporadas de House of the Dragon estão disponíveis no HBO Max e em plataformas de distribuição parceiras como Now TV, Hulu, Binge e mais. A primeira temporada já está disponível para aluguel no Prime, com a segunda temporada provavelmente sendo lançada em agosto de 2024. Como posso assistir aos episódios de House of the Dragon? Você pode assistir a todos os episódios de House of the Dragon no Max se a plataforma estiver disponível no seu país. Porém, se você não puder acessar diretamente a HBO, também pode assistir aos episódios de House of the Dragon no Sky TV, Now TV ou Hulu. Dependendo da sua localização, você pode precisar de uma VPN para superar o bloqueio geográfico dessas plataformas. Onde está sendo transmitido House of the Dragon? Sim, a partir de 16 de junho, House of the Dragon está lançando episódios semanais na HBO Max. Se você não puder acessar o Max diretamente na sua região, também pode assistir ao show via plataformas parceiras como Now TV ou usar uma VPN para desbloquear o Max e qualquer outra plataforma. House of the Dragon está na Netflix ou Prime? Não está na Netflix, mas os fãs podem encontrar todos os episódios da primeira temporada no Amazon Prime. A segunda temporada completa provavelmente também estará no Prime no início de agosto. Como sua sequência GoT, House of the Dragon é uma série exclusiva da HBO e só está disponível em plataformas com direitos de transmissão como Prime e Hulu.