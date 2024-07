Onde assistir o documentário Quiet on Set

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Procurando por onde assistir Quiet on Set: the Dark Side of Kids TV? Acompanhe este guia que te contamos, incluindo algumas plataformas gratuitas. O documentário chocante da Nickelodeon foi lançado em março e já gerou muita discussão pública e até cobertura da imprensa, então definitivamente vale a pena assistir.

A série documental de cinco partes apresenta entrevistas com ex-estrelas de programas amados da Nickelodeon, tais como: All That, Drake & Josh e The Amanda Show. Os atores revelam casos terríveis de maus-tratos no set.

O documentário lança luz sobre o lado obscuro da televisão infantil e destaca como a cultura tóxica da Nickelodeon impactou a saúde mental das antigas estrelas. Ficou curioso? Não se preocupe, pois mostraremos onde assistir Quiet on Set: the Dark Side of Kids TV de qualquer lugar para que você possa ouvir suas histórias.

Onde assistir Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

O documentário Quiet on Set foi lançado na rede Investigation Discovery em 17 de março. Para espectadores online, a série está disponível no Max, Discovery+ e serviços de streaming afiliados à ID.

Aqui está uma lista das plataformas mais acessíveis para assistir Quiet on Set: the Dark Side of Kids TV:

Serviço de streaming Versão gratuita Preço da assinatura 🌎 Máx. ❌ US$ 8,33/mês (plano anual, com anúncios) 🌎 Descovery Plus Teste gratuito de 7 dias US$ 4,99/mês (com anúncios) 🇺🇸 Philo Teste gratuito de 7 dias US$ 28/mês 🇺🇸 Hulu + Live TV Teste gratuito de 3 dias US$ 76,99/mês (com anúncios) 🌎 Amazon Prime Vídeo Teste gratuito de 30 dias US$ 8,99/mês (com anúncios) 🌎 Apple TV Teste gratuito de 7 dias US$ 9,99/mês 🇺🇸🇨🇦🇪🇸 FuboTV Teste gratuito de 7 dias US$ 79,99/mês 🇺🇸 Sling ❌ $ 45/mês 🇺🇸 DirecTV Stream Teste gratuito de 5 dias US$ 69,99/mês

O episódio final do novo documentário da Nickelodeon foi ao ar em 7 de abril de 2024, então você pode assistir o documentário completo agora mesmo com um teste gratuito em plataformas como Philo e Discovery+. Observe que algumas plataformas afiliadas à ID, como Philo e Hulu, estão disponíveis apenas nos EUA.

Para espectadores internacionais, Ma

x e Discovery+ funcionam em vários países. Aqui está uma lista completa de territórios disponíveis no Max. Observe que o Max não tem um teste gratuito no momento.

Por outro lado, o Discovery+ é a plataforma internacional de menor custo com um teste gratuito, mas está disponível apenas em algumas regiões selecionadas. Entretanto, se nenhum dos serviços acima funcionar no seu país, você também pode usar uma VPN para desbloquear sites com restrições geográficas e encontrar assinaturas mais baratas.

Assista Quiet on Set no Max

O Max é a plataforma nº 1 para assistir todos os episódios de Quiet on Set: the Dark Side of Kids TV. Isso porque o serviço está disponível em 90 países, e um plano anual custa menos de US$ 9/mês. Por esse preço, você pode assistir aos episódios em full HD 1080p em qualquer dispositivo, incluindo TVs móveis e smart TVs.

Além disso, o Max tem uma extensa biblioteca de documentários sobre crimes reais – como McMillion$ (2020), The Crime of the Century (2021) e Mind Over Murder (2022) – se você estiver procurando por conteúdo mais informativo e instigante.

Para algo mais descontraído, você também terá acesso ilimitado a centenas de filmes e programas, incluindo originais como GoT e House of the Dragon.

A assinatura básica inclui anúncios, mas você terá acesso 24 horas por d

ia, 7 dias por semana, sob demanda, a qualquer título na plataforma em até dois dispositivos ao mesmo tempo.

Por uma taxa extra, os planos sem anúncios e Ultimate eliminam os anúncios e permitem que você baixe episódios para assistir offline sem atrasos.

Isso é útil se você viajar para uma região onde o Max não é acessível ou não tem internet. Como bônus, o plano ultimate permite que você assista ao streaming em 4K UHD em até 4 dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, perfeito para famílias.

Assista Quiet on Set no Discovery+

Se você estava se perguntando onde assistir Quiet on Set de graça, o Discovery+ é a melhor opção. Isso porque a plataforma oferece um teste de uma semana e está disponível em vários países europeus e na América do Norte.

A série inteira dura cerca de 3,5 horas, então há bastante tempo antes do teste terminar. Além do documentário da Nickelodeon, o Discovery+ é o lugar ideal para assistir outros conteúdos do Discovery, como peças de crimes reais, documentários sobre a natureza, reality shows e até mesmo programas de culinária.

Você pode assistir inúmeras séries informativas sobre praticamente qualquer tópico.

Ademais, esta também é uma das opções mais econômicas da nossa lista. Pois um plano básico custa apenas US$ 4,99/mês e dá a você acesso ilimitado a conteúdos 4K UHD em qualquer dispositivo, incluindo telefones, tablets e smart TVs.

E uma assinatura permite que você faça streaming em até 4 dispositivos simultaneamente. Assim como no Max, o plano básico contém anúncios, mas você pode pagar a mais para removê-los.

Por US$ 8,99/mês, você tem todas as vantagens acima sem anúncios, além de poder baixar filmes e programas no seu dispositivo móvel para assistir offline sem atrasos.

Você também pode usar uma VPN para desbloquear a plataforma e obter o teste gratuito se o Discovery+ tiver restrições geográficas em sua região.

Assista Quiet on Set na Philo TV

O Philo TV é uma ótima opção para quem quer assistir ao documentário da Nickelodeon Quiet on Set nos EUA. Ele tem um teste gratuito de 7 dias, e uma assinatura custa menos que Sling, Fubo ou Hulu Live TV. Ademais, não há planos em camadas, apenas uma taxa fixa de US$ 28/mês.

Uma assinatura dá a você acesso ilimitado sob demanda a todos os originais AMC+, além de mais de 70 canais ao vivo de alta classificação. Depois de terminar o documentário da Nickelodeon, você pode encontrar várias outras séries policiais ou documentais envolventes e perspicazes.

Infelizmente, o Philo não oferece uma opção sem anúncios, embora os anúncios sejam puláveis ​​para conteúdo sob demanda. Você também tem uma opção de gravação automática para salvar conteúdo ao vivo imperdível para até um ano de reprises.

E o Philo é compatível com todos os dispositivos móveis e smart TV, então você pode assistir novamente ao conteúdo em casa ou em qualquer lugar. Você também pode assistir em até 3 dispositivos simultaneamente.

Uma conta Philo permite que você crie até 10 perfis para manter seus programas salvos, histórico e recomendações separados de sua família ou amigos. Isso permite que você aproveite uma experiência de visualização totalmente personalizável, mesmo ao compartilhar sua conta com outras pessoas.

Se você planeja viajar para o exterior ou já está fora dos EUA, você ainda pode experimentar o teste gratuito do Philo usando uma VPN.

Quiet on Set – Detalhes completos

Quiet on Set é uma série documental produzida pela Maxine Productions em colaboração com a Business Insider. Os quatro primeiros episódios foram ao ar originalmente em 17 e 18 de março de 2024, e o quinto e último episódio foi lançado em 7 de abril de 2024.

O documentário expõe a cultura tóxica dos bastidores da Nickelodeon do final dos anos 90 ao início dos anos 2010.

A série documental traz à tona as experiências reais de ex-atores mirins e funcionários da Nickelodeon, expondo casos sérios de abuso sexual infantil, maus-tratos no local de trabalho e situações de risco para crianças no set.

Vários ex-atores se apresentam no Quiet on Set para compartilhar histórias de como foram pressionados a atuar em cenas desconfortáveis ​​ou sexualmente carregadas. Além disso, ex-escritores da Nickelodeon também falam sobre casos de assédio sexual e violações de regulamentos sindicais.

O contexto

A série discute principalmente os eventos que aconteceram durante a gestão de Dan Schneider. Schneider era um ex-produtor e escritor da Nickelodeon que supervisionou a produção de vários programas populares, incluindo:

🎞️ All That

🎞️ O Show da Amanda

🎞️ Zoey 101

🎞️ Drake e Josh

🎞️ iCarly

🎞️ Victorious

Em suma, ex-funcionários e atores falam abertamente sobre experiências negativas nos programas de Schneider, alegando que foram maltratados e pressionados a situações desconfortáveis.

Isso ocorre após alegações anteriores de conduta inapropriada que datam de 2018. O documentário apresenta cenas contundentes de produções populares da Nickelodeon, algumas das quais nunca tinham ido ao ar.

Mas a peça central é a montagem de entrevistas com ex-atores, incluindo:

📽️Drake Bell (ex-ator de Drake & Josh )

📽️Kyle Sullivan (ex-ator em All That )

📽️Leon Frierson (ex-ator em All That )

📽️Raquel Lee (ex-atriz do The Amanda Show )

📽️Bryan Hearne (ex-ator em All That )

📽️Katrina Johnson (ex-atriz em All That )

📽️Alexa Nikolas (ex-atriz em Zoey 101 )

📽️Shane Lyons (ex-ator em All That )

Drake Bell revela em sua entrevista que foi repetidamente abusado sexualmente pelo ex-treinador de diálogos da Nickelodeon, Brian Peck, durante a produção de The Amanda Show. Ele tinha menos de 16 anos na época.

Peck foi preso por agredir sexualmente uma menor em 2003, mas a identidade da vítima era desconhecida até o lançamento de Quiet on Set neste ano.

Outros atores falam abertamente sobre como o ambiente tóxico na Nickelodeon e a pressão de ser um ator mirim afetaram sua saúde mental.

O que veio depois

Dan Schneider postou uma resposta em vídeo pública no YouTube em 19 de março de 2024, um dia após o quarto episódio do programa ir ao ar.

No vídeo, Schneider diz que assistir ao show e encarar seus comportamentos passados ​​foi “muito difícil” e que algumas de suas ações foram “muito embaraçosas”. Ele acrescenta que “deve a algumas pessoas um pedido de desculpas bem forte”.

O vídeo levanta muitos tópicos abordados em Quiet on Set: maus-tratos a roteiristas, conteúdo inapropriado em programas infantis e abuso sexual infantil por Brian Peck, que fazia parte da equipe de Schneider na época.

Sobre Peck, Schneider explica que não foi responsável por contratá-lo como um coach de diálogo. O antigo produtor da Nickelodeon também alega que não era o único a tomar decisões de conteúdo para os programas da Nickelodeon.

De acordo com Schneider, outros executivos, membros da equipe e pais podem se opor às decisões de conteúdo caso algo seja considerado inapropriado. Antigos atores de All That já responderam ao vídeo de Dan Schneider, questionando a validade de seu pedido de desculpas.

Em 7 de abril, a série documental lançou seu episódio final, que recapitula os quatro primeiros episódios e inclui mais ex-atores da Nickelodeon discutindo suas experiências trabalhando com Schneider.

Em 1º de maio de 2024, Dan Schneider entrou com uma ação por difamação contra os produtores de Quiet on Set, chamando o documentário de “trabalho de sucesso”.

Como assistir Quiet no set de qualquer lugar

Agora que você sabe onde assistir ao documentário Quiet on Set, você pode ir para a plataforma de streaming de sua escolha. Todavia, se nenhuma plataforma funcionar para você, ou o documentário não estiver disponível em sua região, você vai querer usar uma VPN para contornar o bloqueio geográfico.

Uma VPN também ajuda você a encontrar assinaturas mais baratas ou testes gratuitos. Por exemplo, o Max está amplamente disponível na maioria dos países, mas não tem um teste gratuito. Para crimes reais e outros conteúdos documentais, o Discovery+ tem um teste de uma semana e custa 40% menos por mês.

Infelizmente, o último está disponível apenas em 15 países. Mas uma VPN ajuda você a mudar sua localização virtual para uma região aprovada, desbloqueando a plataforma e permitindo que você faça streaming de qualquer lugar do mundo.

E VPNs são fáceis de usar, então você pode desbloquear qualquer plataforma de streaming em apenas alguns cliques. Veja como assistir Quiet on Set com uma VPN:

1️⃣ Instale um aplicativo VPN confiável, como o Surfshark, no seu dispositivo;

2️⃣ Abra o aplicativo e encontre um servidor em uma região aprovada;

3️⃣ Clique em Conectar e atualize seu navegador.

Depois, você pode acessar o Discovery+ ou qualquer outro site de qualquer lugar do mundo, quando quiser.

Melhores VPNs para Torrent e assistir Quiet on Set

O mercado está saturado com dezenas de soluções VPN, embora nem todas cumpram suas promessas. Então, como você encontra a melhor VPN para atender às suas necessidades e expectativas?

Para facilitar as coisas, reunimos uma lista dos de melhor desempenho com as melhores velocidades de conexão e proteção IP avançada. Aqui está uma rápida comparação das nossas principais escolhas, incluindo preços, servidores e opções de teste grátis:

VPN Versão gratuita Garantia de devolução de dinheiro Plano pago Desbloqueia Servidores Revisão completa Surfshark Teste gratuito de 7 dias no Android e iOS Política de reembolso de 30 dias US$ 2,69/mês Max, Discovery+, Hulu, Philo, Fubo, DirecTV, etc. Mais de 3.200 servidores em mais de 100 países Análise do Surfshark NordVPN Teste gratuito de 7 dias no Android Política de reembolso de 30 dias US$ 3,99/mês Max, Discovery+, Sling, Fubo, Hulu, Prime Video, etc. Mais de 6.400 servidores em mais de 111 países Análise do NordVPN ExpressVPN ❌ Política de reembolso de 30 dias US$ 9,99/mês Hulu, Sling, DirecTV, Philo, Max, Prime Video, etc. 3.000+ servidores em mais de 105 países Análise do ExpressVPN PureVPN Teste gratuito de 7 dias no Windows Política de reembolso de 31 dias US$ 11,95/mês Max, Hulu, Prime Video, Sling, DirecTV, Philo, etc. Mais de 6.000 servidores em mais de 65 países Análise PureVPN

Qualquer uma dessas VPNs desbloqueia plataformas de streaming e outros sites bloqueados geograficamente graças a uma lista abrangente de servidores em vários locais na Europa, América do Norte e outras regiões. Essas VPNs também têm velocidades excelentes e recursos de segurança adicionais.

✴️Escolha do editor O Surfshark é nossa melhor escolha para torrent e streaming de conteúdo online, graças à sua proteção de alto nível e anonimato. Esta VPN tem um teste gratuito para dispositivos móveis, e os planos de dois anos oferecem ótimo valor a um preço acessível. Com uma lista em constante expansão de milhares de servidores em 100 países, você tem a garantia de encontrar uma conexão rápida em um local desbloqueado. Além disso, o Surfshark bloqueia anúncios e pop-ups intrusivos. Para dispositivos de desktop, o plano Surfshark One também inclui recursos antivírus com varreduras rápidas e em tempo real, para que você possa baixar torrents de filmes e séries com segurança em qualquer site, como as melhores alternativas do Piratebay. O antivírus do Surfshark irá alertá-lo automaticamente sobre downloads perigosos e remover qualquer malware ou spyware tentando infectar seu dispositivo. É facilmente uma das melhores soluções combinadas de antivírus VPN.

Conclusão

Max e Discovery+ são as plataformas mais acessíveis para onde assistir Quiet on Set: the Dark Side of Kids TV. Mas o Prime Video e a Apple TV também distribuem o documentário para públicos internacionais. Os espectadores precisam de um ID Apple para assinar uma assinatura da Apple TV.

Os espectadores dos EUA também podem encontrar o documentário da Nickelodeon na Philo, Hulu Live TV e Sling. Todos os cinco episódios já foram lançados e estão disponíveis em qualquer uma dessas plataformas.

Para plataformas bloqueadas, você pode usar uma VPN para contornar restrições e obter um teste gratuito ou uma assinatura de qualquer lugar. Uma VPN como a do Sursfhark é uma opção eficaz e acessível. Alguns planos do Surfshark também incluem um antivírus para garantir torrents seguros e anônimos.

Perguntas frequentes

O seriado Quiet on Set está disponível na Netflix? Não, o Quiet on Set não está na Netflix. O documentário foi lançado apenas na HBO Max e outras plataformas afiliadas à Investigation Discovery, como Discovery+ e Hulu Live TV. Onde posso assistir o documentário Quiet on Set? Você pode assistir o documentário Quiet on Set online no Max, Discovery+, Hulu Live TV, Philo e Sling TV, entre outros. Os episódios de Quiet on Set também estão disponíveis para compra no Prime Video. Onde posso assistir ao documentário Quiet on Set online gratuitamente? Alguns serviços permitem que você assista ao documentário Quiet on Set online de graça com seus testes gratuitos. Philo, Fubo e DirecTV têm testes gratuitos para espectadores dos EUA. Discovery+ e Apple TV também são boas opções gratuitas para quem está fora dos EUA. Vale a pena assistir Quiet on Set? Sim se você quiser saber mais sobre o lado negro dos programas populares da Nickelodeon. O documentário também discute o impacto de ser um ator mirim, conforme explicado por ex-estrelas da Nickelodeon. Observe que a série é baseada em um artigo do Business Insider de 2022. Se você está familiarizado com alegações anteriores sobre a cultura tóxica na Nickelodeon, algumas das informações não serão novidade para você. Quantos episódios de Quiet on Set existem? Quiet on Set tem cinco episódios com duração média de 40 minutos cada. O episódio final foi ao ar em abril de 2024, então não haverá novos episódios.