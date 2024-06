Onde assistir UFC 303 – Alex Pereira x Jiří Prochazka 2 ao vivo

O UFC 303 foi inicialmente concebido para ser o evento de retorno da maior estrela do MMA, Connor McGregor. Isso porque o irlandês estava escalado para enfrentar Michael Chandler, seu grande rival. Porém, na quinta-feira, 20 de junho, o presidente do UFC, Dana White, anunciou que a luta havia sido cancelada devido a uma lesão na perna sofrida por McGregor.

Como esta é a Semana Internacional da Luta do UFC, Dana White precisou marcar outra grande luta. Diante disso, entraram em cena Alex Pereira e Jiří Prochazka. O brasileiro Pereira é o atual campeão dos meio-pesados ​​e recentemente defendeu seu título contra Jamahal Hill no UFC 300, em abril.

Portanto, o brasileiro entrará no ringue, sendo notificado com apenas 17 dias de antecedência para se defender de um adversário conhecido, contra o ex-campeão meio-pesado do UFC Jiri Prochazka.

Os dois já se enfrentaram no UFC 295 pelo então vago título dos meio-pesados ​​do UFC. Certamente foi uma luta marcante, com Pereira saindo vitorioso por nocaute técnico no segundo round.

No entanto, o resultado foi recebido com reclamações significativas de paralisação antecipada. Assim sendo, Pereira x Prochazka 2 apresenta uma oportunidade para o campeão encerrar todo o debate. Ou Jiri Prochazka poderá provar que simplesmente teve azar?

Neste guia, mostraremos vários serviços de streaming para assistir esse espetáculo de qualquer lugar. Também contaremos tudo o que você precisa saber sobre a luta e veremos algumas probabilidades e previsões.

Principais detalhes da luta:

Data: sábado, 29 de junho de 2024

Local: T-Mobile Arena em Las Vegas

Card Principal : Às 23 horas ao vivo e exclusivo no UFC Fight Pass (Horário de Brasília)

: Às 23 horas ao vivo e exclusivo no (Horário de Brasília) Card Preliminar: Às 19 horas ao vivo no UFC Fight Pass (Horário de Brasília)

Onde você pode assistir ao UFC 303 ao vivo?

Existem vários serviços de streaming que permitirão que você assista Pereira x Prochazka 2. O que você escolher provavelmente dependerá de sua localização, mas você não precisa se limitar a isso.

Se desejar acessar um serviço de streaming de uma região diferente, tudo que você precisa é de uma VPN de streaming confiável, como o PureVPN. A VPN alterará seu endereço IP e lhe dará acesso a qualquer serviço de streaming.

Abaixo está uma tabela que mostra diferentes serviços de streaming onde você pode assistir à luta.

Serviço de streaming Custo (USD) 🇺🇸 ESPN+ US$ 79,99 como PPV 🇨🇦 Sportnet+ US$ 51 como PPV 🇬🇧 Descovery+ Premium US$ 39,55 por mês 🇮🇩 Mola TV US$ 3 por mês 🇦🇺 Main Event on Kayo Sports US$ 40 como PPV 🇮🇳 SONYLiv US$ 3,6 por mês 🇿🇦 DSTV Stream US$ 21,00 por mês 🌍 DSTV Stream US$ 25,00 por mês (aproximadamente) 🌍 STARZPLAY US$11 por mês

Assistir Pereira x Prochazka 2 via ESPN +

ESPN+ é a casa dos eventos do UFC nos EUA. Dessa forma, o serviço de streaming transmitirá a luta Pereira x Prochazka, que custará US$ 79,99. Antes de comprá-lo, você também precisará de uma assinatura ESPN+ ativa, que custa US$ 10,99 por mês ou US$ 109,99 por ano. Se você não tiver assinatura, também há um pacote ESPN + UFC 303 por US$ 134,99.

Se você não tiver uma assinatura, há também um pacote ESPN + UFC 303 por US$ 134,99 para acompanhar a luta Pereira x Prochazka. Porém, como a região é o principal mercado do UFC, os eventos numerados costumam precisar de Pay-per-Views (PPVs).

Mas se quiser assistir Pereira x Prochazka através da plataforma de streaming fora dos EUA, você pode usar a PureVPN. Isso porque esta VPN fornece um servidor dedicado ao ESPN Plus, para que você não tenha que lutar com tentativas e erros.

Assistir Pereira x Prochazka 2 via Discovery +

Os fãs do Reino Unido podem assistir ao card principal do UFC 303 no TNT Sports 1 sem nenhum pagamento extra. Para acompanhar o evento, você pode obter o Discovery + Premium. Este pacote oferece a TNT Sports, dessa forma, você pode desfrutar de eventos do UFC e outros conteúdos esportivos premium.

Se quiser assistir Pereira x Prochazka através da plataforma de streaming fora do Reino Unido, você pode usar o PureVPN, que possui centenas de servidores em Londres e Manchester.

UFC 303 Pereira x Prochazka 2: Detalhes completos do evento

Aqui está o seu guia para a grande luta.

Prognóstico do Evento Principal: Pereira vs Prochazka

Pereira e Prochazka são dois dos maiores nomes do UFC da atualidade e ocuparam as primeiras posições na divisão. Isso porque ambos têm impressionado bastante desde que ingressaram na companhia, com Pereira sendo campeão em duas divisões. Todavia, se Prochazka vencer o brasileiro, ele será bicampeão do UFC em apenas seis lutas.

Os dois perderam apenas uma vez no UFC, com Pereira finalizando sete das nove vitórias por nocaute e vencendo dez das últimas onze lutas. Por outro lado, Jiri Prochazka tem inacreditáveis ​​23 vitórias no primeiro round, o que dá a essa luta potencial para ser um clássico instantâneo.

Os dois lutadores entram na luta com aviso de 17 dias de antecedência e o mesmo preparo, já que Jiri Prochazka também lutou no UFC 300.

Alexandre Pereira

Apelido: Poatan

País: Brasil

Idade: 36

Altura: 6’4″ (193 cm)

Peso: 205 libras (93 kg)

Envergadura: 80″ (203 cm)

Postura: Ortodoxa

Card: 8 vitórias (6 KOs), 2 derrotas

Títulos: Atual campeão meio-pesado do UFC, ex-campeão peso-médio e meio-pesado do GLORY.

Alex Pereira passou a maior parte de sua carreira no GLORY Kickboxing, onde derrotou Israel Adesanya duas vezes. Embora tenha disputado uma luta de MMA em 2015, ele só fez a transição para o MMA em 2020, assim, ingressou no UFC em 2021.

Sua jornada na organização foi simplesmente notável. Isso porque ele fez sua estreia no UFC 268 e venceu as três primeiras lutas. O último deles foi um nocaute no segundo round sobre o ex-campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, e o preparou para uma luta histórica com o então campeão Israel Adesanya.

Pereira foi a única pessoa a nocautear Adesanya tanto no Kickboxing quanto no MMA, e o campeão sentiu que Pereira subiu rápido só por causa de sua história.

Os dois se enfrentaram no UFC 281, em novembro de 2022, e ‘Poatan’ venceu a luta por nocaute técnico no quinto round. Mas na revanche, Adesanya riu por último ao nocautear o brasileiro no segundo round.

Pereira então subiu para o meio-pesado. Na nova categoria, sua primeira luta foi contra Jan Błachowicz, o qual venceu por decisão dividida. Ele então disputou o título dos meio-pesados, que Jamahal Hill deixou livre devido a uma lesão. Seu adversário na luta foi exatamente o oponente deste UFC 303, Jiří Procházka.

Pereira venceu a luta por nocaute técnico no segundo round para conquistar o título. Isso fez dele o primeiro e único lutador na história do UFC a conquistar o título dos médios e dos meio-pesados.

Jiří Prochazka

Apelido: Denisa

País: República Tcheca

Idade: 31

Altura: 6’4″ (193 cm)

Peso: 205 libras (93 kg)

Envergadura: 80″ (203 cm)

Postura: Ortodoxa

Card: 30 vitórias (25 KOs), 4 derrotas, 1 empate

Títulos: Ex-campeão meio-pesado do UFC, ex-campeão meio-pesado do RIZIN

Jiri Prochazka teve uma ascensão ainda mais rápida no UFC, issoi porque o tcheco precisou apenas de três lutas para conquistar o título dos meio-pesados. Mas, antes disso, ele teve uma carreira de sucesso no MMA com 26 vitórias, 3 derrotas e 1 empate.

Ele fez sua estreia promocional em 2020 contra o ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​​​do UFC Volkan Oezdemir, o qual venceu por nocaute no segundo round. Na luta seguinte, ele enfrentou o ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​​​do UFC, Dominick Reyes, em maio de 2021. Foi uma luta de idas e vindas, mas Prochazka venceu por nocaute no segundo round.

Isso o prepararia para uma disputa pelo título. Na luta, ele enfrentou Glover Teixeira, e foi mais uma bela trocação, com os dois lutadores sendo derrubados diversas vezes. Mas no quinto round, Procházka conquistou a luta e o título com um mata-leão, tornando-se o primeiro lutador tcheco a vencer um campeonato do UFC.

Procházka era esperado para revanche Teixeira no UFC 282, mas não pôde devido a uma lesão. Isso significou que ele teve que perder o título e não conseguiu reconquistá-lo contra Pereira. Porém, ele se recuperou no UFC 300 com uma vitória sobre Aleksandar Rakić. Apesar do curto prazo, ele tem chance de se tornar bicampeão dos meio-pesados ​​do UFC.

UFC 303: Card completo da luta Pereira x Prochazka

Depois que o combate entre McGregor x Chandler foi cancelado, também temos um novo co-evento principal. O último desafiante de Pereira e ex-campeão dos meio-pesados, Jamahal Hill, deveria enfrentar Carlos Ulberg, mas foi forçado a sair devido a uma lesão.

Os lutadores peso pena Brian Ortega e Diego Lopes foram escolhidos como o novo co-evento principal. Aliás, Ulberg ainda está no card, mas perdeu uma vaga para enfrentar o veterano Anthony Smith.

Temos também uma luta de meio-médio entre o irlandês Ian Machado Garry e Michael Page. Aqui está o card completo da noite de lutas.

Card Principal

Alex Pereira x Jiri Prochazka

Brian Ortega x Diego Lopes

Anthony Smith x Carlos Ulberg

Mayra Bueno Silva x Macy Chiasson

Ian Machado Garry x Michael Page

Card Preliminar

Joe Pyfer x Marc-André Barriault

Charles Jourdain x Jean Silva

Cub Swanson x Andre Fili

Payton Talbott x Yanis Ghemmouri

Primeiras Preliminares

Michelle Waterson-Gomez x Gillian Robertson

Andrei Arlovski x Martin Buday

Rei Tsuruya x Carlos Hernández

Ricky Simon x Vinicius Oliveira

Como assistir ao vivo Pereira x Prochazka de qualquer lugar

O UFC 303 está disponível em todas as regiões. No entanto, isso não significa que seja fácil acessar a luta, pois você pode ter viajado ou simplesmente preferir um serviço de streaming internacional mais barato.

Nesse caso, tudo que você precisa é de uma VPN, abreviação de Virtual Private Networks. Isso porque VPNs são ferramentas interessantes que ajudam os fãs de streaming a quebrar as barreiras da Internet introduzidas pelos serviços de streaming.

Só para exemplificar, se você tem uma conta na ESPN + e viajou para fora do país, não há razão para não conseguir acessar o serviço de streaming. E se você quiser economizar no custo do PPV e usar um serviço de streaming mais barato, por que não?

Em suma, uma VPN oferece liberdade de streaming aos usuários, pois você pode escolher um servidor no país que desejar. O servidor falsificará seu endereço IP e fornecerá um novo que fará você parecer que está localizado na região do servidor. Dessa forma, você pode acessar o streaming com liberdade.

Principais VPNs para acompanhar ao vivo o UFC 303 de qualquer lugar

Existem centenas de VPNs disponíveis, mas a maioria não é adequada para streaming. Alguns são lentos, outros inseguros e a maioria é bloqueada por serviços de streaming.

Isso significa que você precisa analisar cuidadosamente suas opções, mas, felizmente, fizemos a parte mais difícil para você.

Abaixo estão nossas melhores VPNs escolhidas a dedo para streaming do UFC 303. A seleção é baseada em capacidades de streaming, velocidades, servidores, recursos, privacidade e segurança.

VPN Preço inicial Versão gratuita Desbloqueia Servidores Revisão completa PureVPN US$ 11,95/mês Avaliação gratuita de 7 dias e garantia de devolução do dinheiro em 31 dias ESPN+, Discovery+, Mola TV, SONYLiv, Sling TV, Fubo TV, Netflix, Disney+, etc. Mais de 6.000 servidores em mais de 65 países PureVPN – Análise ExpressVPN US$ 6,67/mês Teste gratuito de 30 dias ESPN+, Discovery+, Mola TV, SONYLiv, Sling TV, Fubo TV, Netflix, Disney+, etc. 3.000+ servidores em 105 países Análise ExpressVPN NordVPN US$ 3,39/mês Teste gratuito de 30 dias ESPN+, Discovery+, Mola TV, SONYLiv, Sling TV, Fubo TV, Netflix, Disney+, etc. Mais de 6.400 servidores em 111 países NordVPN – Análise Surfshark US$ 2,19/mês Teste gratuito de 30 dias ESPN+, Discovery+, Mola TV, SONYLiv, Sling TV, Fubo TV, Netflix, Disney+, etc. Mais de 3.200 servidores em mais de 100 países Análise Surfshark

PureVPN é nossa escolha como a melhor VPN para assistir Jiri Prochazka x Alex Pereira online. Ademais, a VPN oferece recursos de streaming excepcionais e um preço amigável de apenas US$ 2,14 por mês. O grande destaque da VPN são seus servidores dedicados de streaming. A PureVPN os rotula de acordo com vários serviços de streaming, para que você possa escolher o que deseja. Uma assinatura PureVPN suporta até 10 dispositivos simultâneos e vem com garantia de devolução do dinheiro em 31 dias.

Considerações finais

Embora todos desejássemos ver ‘The Notorious’ de volta à jaula, Jiri Prochazka x Alex Pereira promete ser um confronto inesquecível com apostas altas. Se quiser acompanhar a ação ao vivo, agora você sabe onde assistir o UFC 303.

Existem muitas opções para escolher, independentemente da sua localização. Seja ESPN+ nos EUA, Discovery+ no Reino Unido ou até mesmo Mola TV na Indonésia, assim sendo, tudo o que você precisa é de uma VPN de streaming confiável para contornar as restrições geográficas.

Aproveite a luta!

Perguntas frequentes

Onde posso assistir Pereira x Jiri UFC 303? Em suma, você pode assistir Pereira x Prochazka no UFC 303 por meio de serviços de streaming como ESPN+, Discovery+, Mola TV, Sportsnet+, Kayo Sports e SONYLiv. Se um serviço de streaming não estiver disponível em sua região, você poderá usar uma VPN para acessá-lo. Como assistir à luta do Pereira ao vivo? Para assistir Pereira x Prochazka ao vivo, você precisa assinar um serviço de streaming que transmite eventos do UFC. Será um PPV nos EUA e no Canadá, mas apenas uma assinatura regular será necessária em outras regiões. Posso assistir ao UFC 303 na ESPN +? Sim, você pode assistir ao UFC 303 na ESPN+. No entanto, você precisará comprá-lo por US$ 79,99, pois é um PPV, além da assinatura normal de US$ 10,99 por mês. Por fim, você também pode obter o pacote ESPN + UFC 303 disponível por US$ 134,99 se não tiver uma assinatura. Em suma, para assistir ao UFC 303 gratuitamente, você pode procurar um serviço de streaming que ofereça teste gratuito. Caso contrário, você pode reduzir o custo usando um serviço de streaming internacional mais barato com VPN. Mas cuidado com streams piratas, pois são ilegais, eles também são de baixa qualidade, com muitas interrupções e podem introduzir malware no seu dispositivo.