Análise ao CyberGhost VPN em 2024: Revisão detalhada

O que é o CyberGhost VPN?

O CyberGhost é um serviço VPN popular conhecido por ser fácil de usar. A empresa que é proprietária do Private Internet Access, ZenMate e Kape Technologies, também é dona do CyberGhost. Isso mostra que têm um portfólio robusto de ferramentas de segurança online.

A empresa oferece apoio inabalável a questões de direitos humanos, incluindo o direito à privacidade, uma sociedade livre e acesso irrestrito à internet – algo que você espera ver de uma empresa que afirma manter você anônimo.

Em 2011, a Romênia viu o nascimento do CyberGhost, que rapidamente se estabeleceu como um dos principais provedores de serviços VPN. Desde então, ele passou a oferecer alguns planos premium que rivalizam com alguns dos principais líderes de mercado no mundo dos VPNs.

Análise ao CyberGhost VPN: Visão geral das especificações

O CyberGhost é conhecido por ter uma das maiores frotas de servidores de qualquer serviço VPN no mercado atualmente, e possui outras especificações bastante sólidas para acompanhar, incluindo as métricas-chave listadas abaixo:



Informações principais do CyberGhost Número de servidores 9,700+ Número de países 91+ Preço A partir de US$ 2,19/mês Máximo de dispositivos suportados 7 Velocidades médias 220-240 Mbps Atendimento ao Cliente Chat ao vivo, telefone e e-mail 24/7 Garantia de devolução de dinheiro 45 dias

Origens do CyberGhost VPN e aliança 14 olhos: qual é a história?

Uma aliança de vigilância é um acordo entre vários países para trocar informações de inteligência. Isso inclui o histórico de navegação de um usuário se for relevante para uma das nações membros. Duas alianças, os Cinco Olhos e os Quatorze Olhos, consistem em cinco e catorze nações, respetivamente.

Essas alianças concordaram em compartilhar informações sempre que isso beneficiar todas as partes. Elas ainda existem atualmente, embora tenham sido desenvolvidas durante a Guerra Fria como uma forma de cooperação para derrotar um inimigo comum (a União Soviética).

Duas das maiores e mais reconhecidas coligações de vigilância na internet frequentemente entram em discussões sobre privacidade. Antes da aquisição pela Kape Technologies, que também gerencia o ExpressVPN e o Private Internet Access, a empresa por trás do CyberGhost foi fundada em 2011, em Bucareste, Romênia.

O CyberGhost tem escritórios tanto na Alemanha quanto na Romênia e não está sob o controle de nenhuma organização que coordene a monitorização. Como defensor dos direitos civis, de uma sociedade livre e da cultura da internet irrestrita, a empresa vê a privacidade como um direito humano fundamental, tornando-a o local perfeito para o nascimento de um VPN.

O CyberGhost VPN vazou dados pessoais no passado?

Nossa análise verificou que o CyberGhost VPN tem um passado bastante impecável quando se trata de violações de dados e vazamentos de dados pessoais, e eles possuem várias medidas para garantir que nada dê errado. Houve um pequeno contratempo com a violação do Typeform, mas isso foi em uma escala muito pequena, e a empresa foi rápida em lidar com isso e assumir qualquer problema.

Devido à prevenção de vazamentos de DNS e IP disponíveis em seus aplicativos e extensões de navegador, o CyberGhost é incrivelmente seguro. Você deve manter suas solicitações de DNS e tráfego IPv6 privados, pois seu provedor de serviços de Internet pode usá-los para monitorar sua atividade online.

Para impedir que os sites identifiquem seu endereço IP real, o CyberGhost assegura que seus servidores DNS roteiem as solicitações de DNS e bloqueiem quaisquer solicitações IPv6. Isso é fantástico se você não estiver familiarizado com VPNs, porque esses recursos já estão habilitados.

O CyberGhost VPN é seguro?

No geral, o CyberGhost é uma VPN incrivelmente segura e confiável, com criptografia sólida e protocolos de segurança para respaldar isso. Nesta análise, em jeito de revisão, vamos dar uma rápida olhada na criptografia e nos protocolos de segurança mencionados que compõem o sistema CyberGhost e que garantem sua segurança ao usar o VPN.

Protocolos de VPN suportados pelo CyberGhost

Os protocolos de VPN são uma técnica que permite que as VPNs transfiram seus dados de forma segura pela Internet. A segurança e a velocidade dos vários protocolos variam, e a maioria deles, como PPTP ou L2TP, raramente é usada, pois são considerados desatualizados e, portanto, menos seguros que as alternativas mais recentes.

Nossa análise ao CyberGhost, revelou que suporta três protocolos de VPN: OpenVPN, IKEv2/IPSec e WireGuard. Esses protocolos oferecem alta segurança e velocidades rápidas e são a norma na maioria dos melhores VPNs do mercado.

Política de logs

O CyberGhost não registra nem logs de conexão nem dados de tráfego, e a auditoria independente realizada em setembro de 2022 pela Deloitte confirmou isso. Na verdade, o CyberGhost não mantém nenhum log, então hackers e provedores de serviços de Internet não têm nada para rastrear sua atividade online quando você está usando o CyberGhost.

Em geral, o CyberGhost coleta informações básicas no momento do cadastro, como seu e-mail mas, segundo nossa análise, é uma VPN com uma política rigorosa de não registrar logs e uma forte postura em relação à privacidade e segurança.

Jurisdição

Embora a Romênia (onde o CyberGhost está sediado) faça parte da União Europeia, é um país amigável à privacidade. Os tribunais romenos consideraram que as medidas de retenção de dados promovidas pela UE são ilegais.

Além disso, a Romênia não é membro da aliança de compartilhamento de informações Quatorze Olhos, tornando seguro o uso do CyberGhost, e uma das principais razões pelas quais muitos optam por esse provedor de VPN.

Criptografia

A criptografia VPN transforma seus dados de texto simples para um texto cifrado difícil de decifrar. Por causa disso, é impossível para os outsiders descriptografarem. Como tal, os criminosos cibernéticos precisariam decodificar seus dados para roubá-los, o que levaria milhões de anos, mesmo para os melhores supercomputadores.

Resumindo: em nossa análise o CyberGhost VPN embaralha seus dados em um emaranhado de símbolos usando a criptografia padrão Advanced Encryption Standard (AES) de 256 bits, que ninguém pode decifrar. Esta é a medida de segurança central usada em todos os principais VPNs, pois é incrivelmente segura e praticamente impossível de ser quebrada. Na verdade, os bancos também usam essa criptografia.

Recursos do CyberGhost VPN em análise

Sendo um dos principais VPNs do mercado, o CyberGhost possui todos os recursos premium que você espera. Abaixo, vamos mais a fundo na análise desses recursos do CyberGhost VPN e explicamos o que significam e como eles irão beneficiar você. Vamos direto ao assunto.

Divisão de tráfego (Split-Tunneling)

A divisão de tráfego é um recurso prático que permite escolher exatamente quais aplicativos e programas o seu VPN deve proteger e quais não devem passar pela criptografia.

Rm nossa análise, ambos os aplicativos de desktop do CyberGhost para Windows e macOS vêm com uma função, simples de usar, de divisão de tráfego, onde você pode escolher quais sites (mas não aplicativos) deseja bloquear do túnel VPN.

A função de divisão de tráfego no Android é um pouco mais avançada, pois permite que você também escolha quais aplicativos deseja manter fora da conexão VPN. Isso permite que você use alguns aplicativos sem um VPN (como seu aplicativo bancário), enquanto roteia com segurança dados como sites ou atividade de streaming pelo túnel VPN.

Interruptor de conexão (Kill-Switch)

A proteção contra vazamentos, um componente crucial da sua conexão segura, é mantida pelos interruptores de conexão. A configuração padrão na maioria dos sistemas operacionais é voltar para outra conexão ativa se a sua conexão com o VPN for perdida por qualquer motivo. Isso não é ideal.

Sem a segurança da criptografia VPN, você passa a correr o risco de divulgar informações pessoais para a internet se estivesse, por exemplo, transferindo dados sensíveis. Felizmente, segundo nossa análise e revisão, o CyberGhost utiliza um interruptor de conexão ativado por software que interrompe instantaneamente toda a atividade de rede quando a sua conexão com o VPN está inativa.

DNS privado

Os protocolos DNS são um grupo de servidores de acesso aberto que acompanham os registros conectando endereços IP e nomes de domínio. Infelizmente, questões cruciais de segurança, como o que acontece se alguém fornecer um endereço IP falso para um domínio, não foram consideradas quando o DNS foi construído.

Por exemplo, um hacker pode redirecionar sua busca por www.google.com para seu serviço de distribuição de vírus enquanto você está realmente procurando o Google. Mas, executando um conjunto de servidores DNS autoritativos e usando uma conexão segura para enviar tráfego DNS, o CyberGhost VPN resolve esse problema, em nossa análise.

Endereço IP dedicado

Nesta revisão, verificamos que, por um custo adicional, o CyberGhost VPN oferece uma função de endereço IP dedicado. A maioria dos provedores individuais de VPN não oferece IPs dedicados, mas esta é uma característica padrão da maioria dos planos comerciais de VPN. Com um endereço IP dedicado, apenas você será atribuído a um endereço IP fixo cada vez que se conectar à rede VPN.

A maioria das VPNs usa endereços IP compartilhados por padrão, o que significa que muitos outros clientes de VPN também compartilham os endereços IP. Na maioria das circunstâncias, isso não é inerentemente negativo, mas pode resultar no “efeito de vizinho ruim”.

Por exemplo, outros usuários de VPN podem fazer coisas que são contra a lei ou os termos de serviço de sites específicos, o que pode resultar em um endereço IP sendo colocado em uma lista negra. Você pode evitar completamente essa situação se tiver seu próprio endereço IP dedicado.

Servidores NoSpy

Segundo nossa análise, os servidores NoSpy do CyberGhost VPN são considerados ainda mais seguros e confiáveis do que os servidores padrão, pois estão localizados no exclusivo centro de dados privado romeno da organização. Existem várias razões pelas quais isso é vantajoso.

Primeiro, por estarem fisicamente localizados na Romênia – que não possui regulamentações sobre retenção de dados – eles estão imediatamente sujeitos à lei romena, o que é uma tranquilidade adicional além do fato de que o CyberGhost não mantém nenhum dado do usuário de qualquer maneira.

Além disso, como o CyberGhost é responsável por manter seus próprios servidores, qualquer interrupção no servidor pode ser corrigida imediatamente. Como ninguém mais pode acessar esses sistemas, a segurança física também é aumentada.

Protocolo WireGuard

WireGuard é um aplicativo de software e protocolo de comunicação gratuito e de código aberto que implementa técnicas VPN para criar conexões seguras ponto a ponto em configurações roteadas ou em ponte.

O CyberGhost utiliza este protocolo VPN, e embora ainda seja considerado um trabalho em andamento e revisão, ele oferece segurança aprimorada, velocidades e consumo de energia reduzido em relação a tecnologias mais antigas como IPsec e OpenVPN. Como resultado, qualquer VPN com WireGuard é uma grande vantagem.

Preços do CyberGhost VPN

Fizemos a análise aos preços do CyberGhost VPN, e verificamos que variam de acordo com a duração da assinatura. Planos mais curtos custam mais caro, e vice-versa. Dito isso, o CyberGhost está entre os VPNs mais baratos disponíveis e permite até 7 conexões simultâneas. Aqui estão seus planos de subscrição:

O plano de 1 mês não é muito caro nem muito barato. Este é o único plano com uma política de reembolso mais curta de 14 dias. Todos os outros planos têm uma generosa garantia de 45 dias, uma das políticas mais amplas para qualquer serviço VPN.

Além dos cartões de crédito, Amazon Pay e PayPal, agora é possível usar criptomoedas para fazer pagamentos. A possibilidade de escolher métodos de pagamento anônimos ao adquirir uma assinatura é um toque maravilhoso.

O CyberGhost VPN é gratuito?

Embora o CyberGhost VPN não ofereça uma edição gratuita, ele oferece um teste gratuito que dura 1 dia no desktop, 3 dias no Android e 7 dias no iOS, sem exigir informações financeiras. Isso é um ponto bastante positivo em nossa revisão, considerando que a maioria dos provedores de serviços VPN de alta qualidade oferece apenas garantias de reembolso.

Por fim, o CyberGhost também oferece uma garantia de 14 ou 45 dias, dependendo do período do plano, então experimentar o software é completamente sem risco.

Análise e revisão sobre a compatibilidade de dispositivos do CyberGhost VPN

Uma área em que o CyberGhost se destaca verdadeiramente é no suporte a uma ampla variedade de dispositivos, incluindo as plataformas usuais de Android, iOS, Windows e Mac, mas indo um passo além com suporte para Linux, Android TVs, roteadores e consoles de jogos.

O CyberGhost permite que você instale o aplicativo em 7 dispositivos diferentes, ou você pode configurá-lo no seu roteador para suportar todos os dispositivos naquela rede. A escolha é sua. Isso é generoso em comparação com outros provedores de VPN, como o ExpressVPN, que permite apenas 5 conexões simultâneas.

Mais abaixo, em nossa análise, daremos uma olhada mais de perto nos aplicativos do CyberGhost VPN para as principais plataformas – Windows, MacOS, Android e iOS.

Aplicativo para Windows do CyberGhost VPN, em análise

O cliente do Windows para o CyberGhost abre com uma interface simples e leve que possui um botão Conectar, uma lista de locais e um status de conexão. Mas não se deixe enganar; há um painel à direita que contém uma tonelada de recursos.

Todos os países estão listados junto com sua proximidade a você em um seletor de localização. Um sistema “Favoritos” facilita a criação de sua própria lista personalizada. Isso pode ser filtrado por continente ou para encontrar servidores otimizados para jogos, streaming ou compartilhamento de arquivos via torrent.

Você também tem um controle excecional sobre quando o aplicativo é iniciado, graças à guia Regras Inteligentes do aplicativo. A maioria dos VPNs oferece a opção de ser executado quando o Windows é iniciado, mas com o CyberGhost, você também pode selecionar um servidor favorito e iniciar um aplicativo específico, como seu navegador padrão, no modo anônimo, após a seleção de um servidor.

O CyberGhost oferece ainda mais controle na guia Proteção Wi-Fi, onde você pode especificar em detalhes o que acontece quando você se conecta a novas redes. Se a rede não for segura, você pode configurar o cliente para se conectar automaticamente ao VPN, ou pode configurá-lo para nunca se conectar se a rede estiver criptografada.

No geral, o aplicativo Windows do CyberGhost é uma das opções mais altamente personalizáveis, com uma tonelada de recursos úteis que permitem ajustá-lo para funcionar como você deseja.

Aplicativo para Mac do CyberGhost VPN, em análise

O aplicativo Mac do CyberGhost é lançado com uma janela minimalista de VPN móvel que inclui apenas a localização que está atualmente selecionada e um botão Conectar. Isso oferece um painel muito limpo e fácil de navegar, um pouco mais esteticamente agradável do que a oferta do Windows.

Ao contrário do que vimos no aplicativo Windows, a distância de cada servidor não é listada no Mac. No entanto, ele também inclui um número de “carga do servidor” que informa quais áreas estão ocupadas para evitar a congestão do servidor e garantir que os clientes não experimentem velocidades lentas.

Como a maioria das VPNs para Mac, ele carece de algumas das funcionalidades vistas no Windows. Por exemplo, quando você seleciona Configurações de Privacidade, as únicas opções disponíveis são aquelas para proibir malware, rastreadores e anúncios. Não há kill switch automático ou opção ajustável de vazamento de DNS.

As diretrizes de inicialização também são muito mais simples do que as observadas no Windows. Quando o aplicativo é iniciado pela primeira vez, ou sempre que você se conecta a uma rede Wi-Fi não confiável, você pode configurar o aplicativo para se conectar automaticamente.

Portanto, enquanto a parte estética é superior, o aplicativo Mac oferece menos personalizações e recursos, mas no geral, oferece uma experiência agradável com todos os recursos necessários facilmente acessíveis.

Aplicativo para Android do CyberGhost VPN, em análise

Ao comparar com suas contrapartes para desktop, os aplicativos de VPN para dispositivos móveis frequentemente são mais fracos, mas as opções do CyberGhost são surpreendentemente robustas. O software é lançado com o layout retrato padrão muito simples, que inclui apenas um botão Conectar e o nome do local que você escolheu.

No entanto, se você mudar para a orientação paisagem, amigável para tablets, a lista de locais e o botão Conectar aparecerão na mesma tela, facilitando a seleção do servidor desejado e o login.

O aplicativo suporta os protocolos OpenVPN e WireGuard (mas não o IKEv2), e você pode configurá-lo para se conectar automaticamente quando se conectar a redes Wi-Fi não seguras. Ele também incorpora a capacidade do cliente desktop de se conectar à VPN usando uma porta aleatória, um truque útil que pode ser usado para contornar o bloqueio de VPN.

Um bloqueador de conteúdo permite o bloqueio de URLs vinculados a malware, anúncios ou rastreadores. A divisão de túnel é talvez o recurso mais destacado aqui, permitindo que você escolha rapidamente quais aplicativos usam a VPN e quais não.

No geral, o aplicativo Android para o CyberGhost é muito fácil de usar e vem com algumas configurações de personalização decentes. Infelizmente, não há kill switch incluído no aplicativo Android, algo que esperamos que seja abordado em um futuro próximo.

Aplicativo para iOS do CyberGhost VPN, em análise

O aplicativo iOS tem a mesma aparência e sensação das versões Windows e Android, além de ser fácil de começar, basta fazer login e tocar em Conectar para acessar o local mais próximo.

Mesmo que a abordagem de segurança da Apple os impeça de ter o mesmo nível de controle que os aplicativos VPN para Android, alguns aplicativos VPN para iOS ainda oferecem algumas capacidades úteis. Por exemplo, você pode configurar o aplicativo para se conectar automaticamente quando acessa determinadas redes.

Como alternativa, você pode usar um verificador de conexão para examinar sua conectividade à internet, determinar se os servidores VPN do CyberGhost estão acessíveis e solucionar problemas em geral, configurando seu protocolo para IKEv2 ou WireGuard (sem OpenVPN).

No geral, todos os aplicativos para o CyberGhost são fáceis de usar, repletos de recursos e incluem um teste gratuito de 7 dias, então há muito o que gostar aqui, razão pela qual é um dos melhores VPNs para iPhone.

Outros dispositivos

A lista de dispositivos compatíveis não termina aí, pois o CyberGhost está disponível em praticamente qualquer dispositivo que você possui. Para economizar tempo, fizemos uma revisão sobre todos os outros dispositivos nos quais você pode instalar esta VPN:

Linux

Linux Roteadores DD-WRT

Roteadores DD-WRT Apple TV (3 e 4), Roku TV

Apple TV (3 e 4), Roku TV Android TV, Amazon Fire TV, Smart TVs LG e Samsung

Android TV, Amazon Fire TV, Smart TVs LG e Samsung TomateUSB e TomatoUSB Merlin Build

TomateUSB e TomatoUSB Merlin Build PlayStation 3 e 4, Xbox One, Xbox Series e Xbox 360

PlayStation 3 e 4, Xbox One, Xbox Series e Xbox 360 Nintendo Switch, Nintendo Wii e Wii U

Nintendo Switch, Nintendo Wii e Wii U Raspberry Pi, VU+ Solo²

Raspberry Pi, VU+ Solo² Synology NAS via OpenVPN

Synology NAS via OpenVPN Navegadores da Web Google Chrome e Firefox

Velocidade do CyberGhost VPN em Análise – Como ela se compara à concorrência?

Em nossa análise, pudemos verificar que, o CyberGhost ostenta algumas das velocidades mais rápidas que já vimos em testes de VPN, com uma média entre 300 Mbps e 450 Mbps, dependendo de onde você está no mundo. Ele é conhecido por ter alguns dos servidores VPN mais rápidos e entre as melhores velocidades gerais para streaming, jogos e compartilhamento de arquivos via torrent.

No entanto, essas velocidades serão diferentes para cada pessoa, e a proximidade do servidor ao qual você está se conectando desempenha um grande papel nas velocidades que você provavelmente irá obter. Vamos fazer a revisão das médias de velocidade do CyberGhost em comparação com os principais provedores de VPN:



Principais VPNs em 2024 Velocidade Média (Mbps) Plano mais barato Conexões Simultâneas Contagem de servidores Locais de servidores CyberGhost 300-450 US$ 2,19/mês (plano de 2 anos) 7 9,700+ 91 países ExpressVPN 350-500 US$ 6,67/mês (plano de 1 ano) 5 3,000+ 94 países NordVPN 300-400 US$ 3,49/mês (plano de 1 ano) 6 5,700+ 60 países IvacyVPN 100-200 US$ 2,45/mês (plano de 2 anos) 10 5,700+ 68 países PureVPN 150-250 US$ 2,08/mês (plano de 1 ano) 10 6,500+ 78 países

O CyberGhost consegue desbloquear serviços de streaming?

O CyberGhost é um ótimo VPN para desbloquear e transmitir seu conteúdo favorito em diversas plataformas, como Netflix, Hulu e BBC iPlayer, principalmente graças ao protocolo WireGuard e aos servidores de streaming especializados incluídos.

No geral, ele provou ser capaz de desbloquear qualquer serviço de streaming que você coloque em seu caminho, e não há relatos de problemas com nenhum dos seguintes sites: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Channel 4, Disney +, Hulu, HBO Max, Peacock e YouTube.

Essa é uma ótima lista de serviços de streaming para desbloquear, e é um dos melhores VPNs para Netflix, pois pode acessar várias bibliotecas da Netflix ao redor do mundo, permitindo que você abra as portas para um mundo totalmente novo de conteúdo e aproveite em HD cristalino.

O CyberGhost VPN é bom para torrenting?

De novo, em nossa análise, o CyberGhost VPN se destaca da concorrência como um dos poucos VPNs com servidores especializados em compartilhamento de arquivos P2P para downloads rápidos, seguros e secretos. Devido à sua configuração de suporte a largura de banda, são possíveis grandes downloads de arquivos em redes P2P, e ele é compatível com uma variedade de clientes torrent.

Para obter as velocidades P2P mais rápidas, escolha o servidor otimizado que está mais próximo de você, comparando a distância entre eles. Em seguida, marque-o como favorito, clicando na estrela para acessos rápidos subsequentes.

No geral, o CyberGhost é um VPN sólido para torrenting, pois fornecerá a proteção necessária. No entanto, os servidores são relativamente comuns em termos de velocidades de conexão – comparáveis às que você experimentaria ao usar o Surfshark para torrent, que não são estelares.

O CyberGhost VPN é ideal para jogos?

Existem vários tipos de servidores disponíveis através do CyberGhost VPN que são adequados para várias tarefas baseadas em tecnologia, incluindo opções de baixa latência para jogadores. O fato de nem todos os provedores aproveitarem isso torna uma inclusão bem-vinda. Além disso, até mesmo usuários de VPN menos experientes podem entender facilmente os recursos e como eles funcionam.

Os servidores mais adequados para jogos têm a menor latência, que descreve aproximadamente a rapidez com que sua conexão com a Internet responde. Tempos de resposta longos causarão lag, o que prejudicará sua experiência de jogo online e tornará as coisas um pouco frustrantes.

No geral, segundo nossa análise, os servidores de jogos especializados do CyberGhost VPN têm um impacto positivo no desempenho do jogo, reduzindo o lag e permitindo uma experiência de jogo agradável e sem estresse.

Locais virtuais de servidores do CyberGhost VPN: Lista completa

Aqui está uma rápida divisão de todos os continentes e países onde o CyberGhost tem servidores:

Europa Albânia, Andorra, Áustria, Bielorrússia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Ilha de Man, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Holanda, Macedônia do Norte, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Peru, Ucrânia, Reino Unido Américas Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Groenlândia, México, Panamá, Estados Unidos, Venezuela Ásia-Pacífico Austrália, Bangladesh, Camboja, China, Hong Kong RAE da China, Índia, Indonésia, Irã, Japão, Cazaquistão, Macau RAE da China, Malásia, Mongólia, Nova Zelândia, Paquistão, Filipinas, Cingapura, Coreia do Sul, Sri Lanka Taiwan, Tailândia, Vietnã África/Médio Oriente Argélia, Armênia, Egito, Geórgia, Israel, Quênia, Marrocos, Nigéria, Catar, Arábia Saudita

Análise ao que os usuários têm a dizer sobre o CyberGhost VPN

Como qualquer coisa no mundo da tecnologia, é natural haver diferenças baseadas em gostos e necessidades pessoais, e o mesmo pode ser dito sobre VPNs. Algumas pessoas podem elogiar uma marca e odiar outra, então é difícil saber em quem ou no que acreditar.

Para fornecer alguma perspetiva, buscamos na internet algumas avaliações recentes de usuários sobre o CyberGhost para obter um feedback honesto. Muitos elogiam o teste gratuito do CyberGhost, as velocidades (mesmo no teste gratuito) e os planos acessíveis. Outros mencionaram a interface limpa, a ampla compatibilidade e a facilidade geral de uso dos aplicativos.

Algumas questões menores também são mencionadas em algumas avaliações de usuários. Por exemplo, alguns mencionaram que certos servidores tinham velocidades ruins. O que poderia ser devido à sua localização ou à proximidade entre eles e o servidor ao qual estão se conectando.

Outros pequenos problemas que as pessoas encontraram foram o número limitado de servidores em certas cidades. Isso que poderia levá-los a ficarem cheios e, portanto, mais lentos. Mas com mais de 9.000 servidores à disposição, esse não é um problema comum.

No geral, as avaliações dos usuários do CyberGhost são positivas. Desde a variedade de servidores, as velocidades decentes e a interface limpa oferecida pelos aplicativos. Como acontece com a maioria das VPNs, há alguns aspectos negativos, já que nem todos ficarão satisfeitos com o serviço como um todo. De maneira geral, as avaliações dos usuários são esmagadoramente positivas.

Como baixar e usar o CyberGhost VPN

Pelo que pudemos concluir em nossa análise, baixar e instalar o CyberGhost VPN é incrivelmente simples podendo fazer-se em apenas alguns minutos. O procedimento de configuração é praticamente idêntico para cada dispositivo que você usa, mas usaremos o Android como exemplo. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Abra a Google Play Store no seu dispositivo Android, depois pesquise por CyberGhost VPN. Em alternativa, visite o site do CyberGhost e selecione o app correspondente ao seu dispositivo. Baixe e instale o CyberGhost no seu dispositivo. Inicie o aplicativo e crie uma nova conta usando seu e-mail atual. Selecione o plano desejado ou use o teste gratuito de 3 dias no Android.

Isso é tudo. Agora, conecte-se a um servidor e mantenha-se seguro online. Vale ressaltar que instalar os aplicativos em todas as principais plataformas é muito simples. Contudo, se você não for experiente em tecnologia, o CyberGhost, assim como todas as principais VPNs, oferece guias detalhados e assistentes de instalação. Além de suporte ao cliente de alta qualidade para orientação.

Conclusão da Análise ao CyberGhost VPN | O CyberGhost é uma boa VPN para usar em 2024?

O CyberGhost é um serviço VPN poderoso com aplicativos fáceis de usar. É uma das melhores opções disponíveis para desbloquear a Netflix e outros sites de streaming conhecidos, como BBC iPlayer ou YouTube. Além disso, você pode assistir a todo o conteúdo desejado em qualidade HD sem medo de lag, já que o CyberGhost utiliza o WireGuard.

Além de tudo, você pode aproveitar muitos locais de servidor, custos baixos e um excelente atendimento ao cliente. A única desvantagem significativa que podemos pensar é uma queda estranha de velocidade. Porém, isso geralmente está relacionado à proximidade entre você e o servidor em questão.

Com uma política verificada de não registros e uma poderosa criptografia AES-256, é uma excelente opção em termos de segurança e privacidade. No geral, apesar de pequenas falhas, definitivamente recomendamos como uma das principais VPNs para usar em 2024 para streaming, torrenting, jogos e segurança online.

