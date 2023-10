Revisão detalhada da Ivacy VPN: uma avaliação especializada de seu desempenho em 2023

É incrível pensar como uma rede privada virtual (VPN) tece um casulo de proteção ao redor de suas atividades na internet, canalizando todo o seu tráfego na Web através de um túnel criptografado, e VPNs como a Ivacy VPN, impedem que seu provedor e quaisquer golpistas façam uma análise ao que você está fazendo online.

Talvez seja por isso que você chegou até essa revisão da Ivacy VPN, buscando descobrir mais sobre seus recursos e ofertas. Com um dos seus planos custando apenas um dólar por mês, a Ivacy VPN oferece um serviço seguro, fácil e rápido, propondo-se contemplar todos os requisitos com sucesso.

Mas nossa análise aprofundada da Ivacy VPN vai mais além, explorando não somente os prós e os contras, como também seus recursos exclusivos, como ele se compara aos seus concorrentes, uma avaliação de seu desempenho e do feedback do usuário, acompanhado de um guia prático sobre o uso da plataforma.

Análise a Ivacy VPN: Como funciona?

A Ivacy VPN opera de maneira semelhante a outras VPNs. Ela cria um túnel secreto para que seus dados atravessem com segurança a criptografia robusta de 256 bits, considerada de grau militar por sua força superior.

Essa abordagem de criptografia, semelhante a uma fortaleza digital, torna praticamente impossível qualquer tentativa de violação, pois encoberta seu tráfego de internet por trás de um escudo impenetrável, reduzindo efetivamente as ameaças cibernéticas.

Segundo nossa avaliação, o Ivacy VPN mascara seu endereço IP usando uma de suas redes de mais de 5.700 servidores em todo o mundo, garantindo efetivamente o anonimato de sua localização. Além de tudo isso, a Ivacy mantém uma política sem login, prometendo não rastrear ou armazenar as atividades que você realiza durante suas sessões seguras da Internet.

Porque as pessoas usam Ivacy VPN

Da segurança reforçada até o acesso global irrestrito, as várias aplicações da Ivacy VPN atendem a um amplo espectro de necessidades. Nesta revisão, apresentamos alguns dos principais usos desta VPN e por que é tão popular:

Streaming: desbloqueio de conteúdos

Ivacy VPN finta os bloqueios geográficos, permitindo que os usuários ultrapassem as restrições regionais de conteúdo e transmissão para uma experiência global de streaming ótima. Seja Netflix US, BBC iPlayer ou Hulu, Ivacy VPN abre um mundo de entretenimento, triunfando sobre as barreiras geográficas.

No entanto, em nossa análise sobre a capacidade da Ivacy VPN fintar as barreiras geográficas, a nível global, vale a pena notar que o serviço se mostrou eficaz somente em 16 principais regiões da Netflix (incluindo Netflix EUA, Reino Unido, Japão, Alemanha, Austrália, França, Canadá, Itália, Espanha, Finlândia, Índia e Nova Zelândia) – o que, mesmo assim, a torna, uma das melhores VPNs para a Netflix.

Contudo, há alguns relatos de problemas de restrição e velocidade com a Netflix do Japão. Além do Japão, você pode acessar as regiões acima mencionadas e manter até 80% da sua velocidade de download, o que significa que você pode carregar vídeos facilmente.

Navegação segura e anonima

Acima de tudo, a Ivacy VPN forma uma muralha protetora em torno de suas atividades na internet, garantindo privacidade e anonimato. Isso é ativado mascarando seu endereço de IP real com um de seus servidores extensos e seguros.

Neste capítulo, esta revisão, concluiu que, com a Ivacy VPN, a sua identidade online permanece escondida atrás de um véu criptografado, tornando suas atividades de navegação indecifráveis a terceiros e mantendo você anônimo na matriz digital.

Segurança ao usar Wi-Fi público

As redes Wi-Fi públicas geralmente são plataformas de acesso ideais para ameaças cibernéticas. Portanto, os hackers não apenas incorporam códigos de malware furtivos, mas também manipulam ou desligam completamente seus dispositivos. Segundo nossa análise, a avaliação é de que a Ivacy VPN, coloca um escudo criptografado em torno de seus dados, tornando tais ameaças ineficazes.

Acessibilidade

A Ivacy VPN tem uma oferta de entrada tentadora de apenas um dólar por mês, estabelecendo-se como um serviço VPN notavelmente acessível. Esse preço, no entanto, faz parte de um plano de 5 anos e é cobrado por toda a duração antecipada. Pode-se considerar um compromisso mais longo em comparação com o plano máximo de dois anos da Nord VPN.

Apesar dessas considerações, esta revisão apurou que a assinatura de um ano, de apenas US$ 3,99 por mês, da Ivacy VPN, permanece com preços competitivos e ainda é mais econômica do que os da ExpressVPN – US$ 6,67- e os da NordVPN – US$ 5,79 por mês.

Jogos

No capítulo de jogos, nossa análise concluiu que usar a rede da Ivacy VPN conecta você a uma lista global de jogadores e garante proteção contra ameaças prejudiciais, como ataques DDoS, que causam spam malicioso que sobrecarrega seu servidor, levando a uma falha no sistema.

Acredite ou não, até o FBI está lidando com ataques DDoS. Ele coloca sua personalidade de jogo on-line em segredo, fora do alcance dos olhares indiscretos dos hackers. Como bônus adicional, o Ivacy VPN elimina as restrições regionais, dando a você acesso antecipado a jogos e betas exclusivos.

Torrent

Torrents envolvem o compartilhamento de arquivos em uma rede peer-to-peer (P2P), onde cada downloader ou ‘peer’ se torna um uploader, facilitando a distribuição de arquivos. No entanto, os ISPs podem restringir o torrent, limitando sua largura de banda ou bloqueando o acesso a sites de torrent.

A Ivacy brilha ao oferecer suporte a atividades P2P e garantir que nenhuma interferência do ISP diminua sua velocidade de torrent. Segundo a avaliação de desempenho, da VPN os downloads são rápidos e sem problemas..

A Ivacy VPN é uma boa escolha? Prós e Contras

De acordo com nossa análise, e antes de dar um veredito bem informado sobre o desempenho da Ivacy VPN, é crucial pesar seus pontos fortes e suas desvantagens. Embora impressionados com seus recursos atraentes, como uma vasta rede de servidores, boa avaliação de desempenho e preços acessíveis, também observamos alguns elementos que poderiam ser melhorados:

👍 Prós • Compatibilidade : Funciona em iOS, Android, Windows, macOS e Linux. Sua presença em smart TVs, PS4 e Xbox aumenta ainda mais sua acessibilidade.

• : Funciona em iOS, Android, Windows, macOS e Linux. Sua presença em smart TVs, PS4 e Xbox aumenta ainda mais sua acessibilidade. Chat Suporte 24 horas, 7 dias na semana : Estatísticas apontam que a importância da disponibilidade de chat ao vivo é um fator determinante para a satisfação do cliente. A assistência rápida está a apenas um clique do suporte de chat ao vivo 24 horas por dia da Ivacy.

: Estatísticas apontam que a importância da disponibilidade de chat ao vivo é um fator determinante para a satisfação do cliente. A assistência rápida está a apenas um clique do suporte de chat ao vivo 24 horas por dia da Ivacy. Opções de Pagamento Anônimo : Para quem prioriza o anonimato, a Ivacy VPN permite pagamentos anônimos (incluindo criptomoedas), fortalecendo ainda mais a sua privacidade.

: Para quem prioriza o anonimato, a Ivacy VPN permite pagamentos anônimos (incluindo criptomoedas), fortalecendo ainda mais a sua privacidade. Gerenciador de senhas Premium: A assinatura do plano de cinco anos da Ivacy vem com um bônus – um gerenciador de senhas premium para melhorar ainda mais sua segurança online. 👎 Contras Interface : A IU é funcional e fácil de usar. No entanto, alguns podem achar que poderia se beneficiar de uma atualização visual moderna para aprimorar a experiência do usuário.

: A IU é funcional e fácil de usar. No entanto, alguns podem achar que poderia se beneficiar de uma atualização visual moderna para aprimorar a experiência do usuário. Disponibilidade limitada de Multi-Hop : Embora o Ivacy ofereça um recurso multi-hop, atualmente ele está acessível apenas para usuários do Windows 11.

: Embora o Ivacy ofereça um recurso multi-hop, atualmente ele está acessível apenas para usuários do Windows 11. Teste: Ivacy VPN oferece apenas um teste pago, sem versão gratuita. No entanto, há garantia de 37 dias para a devolução do dinheiro, dependendo do plano que você escolher.

Para aqueles que procuram uma solução VPN versátil e compatível com múltiplas plataformas, a Ivacy VPN oferece uma proposta atraente, excelente para pessoas que viajam com frequência, nômades digitais, gamers e para aqueles preocupados com sua privacidade, que exigem conectividade ilimitada e anonimato.

Dados seus recursos premium e criptografia segura, também é provável que beneficie aqueles que procuram proteção digital robusta sem sacrificar a experiência do usuário. No entanto, a interface pode fazer com que os usuários desejem uma estética mais moderna, e a disponibilidade limitada do multi-hop pode ser um problema para alguns.

Análise aos Preços da Ivacy VPN

No decorrer de nossa avaliação, ao explorar a estrutura de preços da Ivacy VPN nota-se que ela é principalmente econômica e particularmente atraente, se você estiver procurando recursos de VPN abrangentes, sem gastar muito.

Os planos de preços da Ivacy incluem uma variedade de recursos, como proteção contra malware, protocolos IPsec e IKEv avançados, largura de banda ilimitada, criptografia de nível militar de 256 bits, kill switch de internet e download em alta velocidade.

A Ivacy oferece três planos de assinatura principais: de um mês, um ano e de 5 anos – também conhecido como assinatura vitalícia Ivacy VPN. Complementos como IP dedicado (US$ 1,99/mês) e Port Forwarding (US$ 1/mês) também têm um custo nominal extra, diversificando sua experiência VPN.

Garantia de devolução do dinheiro

É impossível fazer uma revisão da Ivacy VPN sem verificar sua política de reembolso. Resultante de nossa análise observamos que a Ivacy oferece novas assinaturas com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. No entanto, para um reembolso total, deverão estar reunidas todas as cinco seguintes condições:

O reembolso deve ser solicitado no prazo de 30 dias após a assinatura.

Não se aplica a contas de apenas um mês (que têm uma garantia separada de reembolso de 7 dias).

A conta não pode ter sido suspensa pela Ivacy por qualquer violação dos ToS.

O usuário não pode ter solicitado um reembolso sob esta política anteriormente.

O método de pagamento não pode ter sido feito através de determinados canais como Bitcoin ou Coin Payments.

Como comparação, a Ivacy se mantém forte contra a concorrência. Enquanto VPNs notáveis como PureVPN e NordVPN sejam renomadas por si só, a Ivacy prova ser uma escolha mais econômica, com seu plano de 1 ano custando apenas 15 centavos a mais por mês do que o plano padrão do PureVPN.

Desta perspetiva comparativa, a Ivacy surge como uma das VPNs com melhor orçamento, oferecendo recursos abrangentes a um preço acessível. No entanto, é importante ressaltar que os preços aqui indicados estão sujeitos a alterações. Portanto, é sempre uma boa ideia verificar no site da Ivacy os preços mais atuais antes de escolher um plano.

Ivacy VPN é gratuita?

Se você está atrás da melhor VPN gratuita, a Ivacy, infelizmente, não está entre elas. No entanto, Ivacy oferece, um teste de 7 dias por apenas US$ 0,99, permitindo que você faça uma avaliação dos recursos premium da VPN, antes de assumir um compromisso mais longo. Após o teste, a transição para o plano anual, é automática.

Embora seja um pouco dececionante não haver oferta gratuita, este período de teste oferece acesso total às amplas ofertas da Ivacy, desde streaming contínuo de conteúdo global até segurança on-line robusta, tornando-o uma prévia abrangente e fácil de usar dos recursos da VPN.

Recursos da Ivacy VPN em revisão

Agora, nesta revisão, vamos nos aprofundar nos recursos da Ivacy VPN, projetados para atender às suas diversas necessidades de privacidade e segurança cibernética. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o que ela oferece – o bom e o que deixa a desejar.

Kill Switch

Pense no kill switch como um dispositivo que corta, instantaneamente, seu acesso à internet se sua conexão VPN cair. O objetivo principal é proteger os dados privados do usuário, contra a exposição durante o breve e vulnerável período que leva para sua VPN se reconectar.

Este recurso ergue uma fortaleza digital em torno da sua privacidade, garantindo continuamente a sua segurança online. No entanto, se você for um usuário macOS, a Ivacy não oferece suporte ao recurso kill switch nesta plataforma.

Divisão de túnel (split tunneling)

A divisão de túnel (split tunneling) é um processo que direciona o tráfego de dados intra organizacional através do túnel VPN SSL criptografado, enquanto todo o outro tráfego usa o gateway padrão, do usuário remoto.

Simplificando, é como estar em dois lugares ao mesmo tempo – você pode acessar conteúdo sensível através da VPN enquanto acessa conteúdo normal, pela web convencional, em simultâneo Este recurso inovador permite uma experiência otimizada de navegação ou de jogos online.

Dessa forma, é possível evitar os possíveis impactos de latência ou velocidade de uma VPN, ao mesmo tempo que garante que você está protegido. A nossa análise apurou que, atualmente, a divisão de túnel está disponível nas plataformas Android e Windows dentro do repertório da Ivacy VPN.

Transmissão mais rápida de streaming

A Ivacy VPN garante um streaming suave e ininterrupto, combatendo a ameaça de limitação do direito das pessoas à informação pelo ISP. É onde os provedores de internet diminuem artificialmente a velocidade da sua conexão.

Com o Ivacy, seu verdadeiro endereço IP fica totalmente oculto, o que impede que seu ISP identifique e limite suas atividades de streaming.

Esse recurso é particularmente útil para uma experiência sem buffer em plataformas como Netflix, Amazon Prime e Hulu. Além disso, a Ivacy permite contornar restrições geográficas, permitindo o acesso ao conteúdo independentemente da sua localização.

Nossa avaliação apurou que, para tornar o acesso ao seu conteúdo favorito ainda mais fácil, o recurso Seleção de Propósito da Ivacy ajuda você a identificar rapidamente o servidor ideal para suas necessidades, seja download seguro, streaming sem buffer ou desbloqueio de conteúdo.

10 logins múltiplos

O Ivacy permite proteger até 10 dispositivos simultaneamente com uma única conta, e este é um ponto que joga a favor de Ivacy VPN, nesta revisão. Esse recurso de login múltiplo isenta os usuários do incômodo de fazer login e logout em diferentes dispositivos.

É a combinação perfeita para residências com vários dispositivos ou pequenos escritórios, proporcionando a liberdade de proteger vários dispositivos com apenas uma assinatura Ivacy.

O login múltiplo da Ivacy é mais generoso do que os seis dispositivos da ExpressVPN e os oito dispositivos da NordVPN, embora não tão expansivo quanto o número ilimitado de dispositivos que você pode conectar com o SurfShark, como discutimos em nossa análise do Surfshark.

IP dedicado

Um IP dedicado implica que você é o único usuário de um endereço IP específico, proporcionando maior controle sobre sua reputação online e acesso mais fácil aos serviços da web. O IP dedicado da Ivacy VPN ajuda a contornar problemas frequentemente associados a IPs compartilhados.

Isso inclui listas negras acidentais devido a atividades de terceiros (um problema comum ao tentar acessar a Netflix em uma VPN gratuita, por exemplo) ou solicitações constantes de verificação conhecidas como CAPTCHAs.

Este IP dedicado pode ser fundamental se você procura segurança bancária – um dos benefícios de ter um IP dedicado – e evitar atividades fraudulentas online. Ao restringir o acesso online às suas contas ao seu IP dedicado, você pode reforçar ainda mais a sua segurança e impedir o acesso não autorizado.

Aqui está uma lista de países dos quais você pode obter um IP com Ivacy VPN:

Austrália

Canadá

Hong Kong

Alemanha

Reino Unido

Estados Unidos

Singapura

Todos os atributos em análise, acima, transformam o Ivacy VPN em uma opção atraente para quem busca soluções confiáveis de segurança cibernética – seja um profissional que lida com informações confidenciais ou um cidadão comum em busca de uma experiência de navegação anônima e segura.

A Ivacy VPN é seguro?

É tudo uma questão de segurança, e a Ivacy VPN funciona com protocolos de segurança poderosos. Vamos detalhar os principais que você precisa saber:

• Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) — É usado para enviar pacotes de dados pela internet. Garante a entrega dos pacotes na ordem em que foram enviados, o que é fundamental em aplicações onde os dados precisam ser transmitidos de forma confiável.

• Protocolo User Datagram (UDP) — O UDP envia informações sem antes estabelecer uma conexão formal. Isso o torna mais rápido, mas menos confiável. É melhor para transmissões ao vivo, chamadas VoIP e jogos online com multi-players, onde alta velocidade e baixa latência são mais importantes do que precisão.

• Protocolo Túnel de Camada 2 (L2TP) — Um protocolo como este cria um túnel para dados, mas não oferece criptografia. É combinado com outro protocolo, como o IPsec, para uma experiência VPN segura e criptografada.

• Key Exchange versão Internet (IKEv) — Este conjunto de protocolos fornece criptografia, autenticação e gerenciamento de chaves, oferecendo uma conexão segura.

• Protocol Ivacy WireGuard —A mais recente adição ao arsenal de segurança da Ivacy VPN, o WireGuard implanta criptografia de última geração e supera os protocolos VPN existentes, como IKEv2 e IPsec — tornando-o uma camada de proteção de ponta entre seus dados e ameaças potenciais.

Mais segurança

Da nossa revisão, decorre ainda que, a Ivacy VPN também oferece proteção contra vazamento IPv6, um recurso essencial que evita o vazamento de sua presença online, mesmo que haja problemas com sua conexão. Além dos protocolos mencionados acima, a Ivacy reforça ainda mais a segurança com recursos como DNS seguro e proteção DDoS.

O DNS seguro evita vazamentos — uma das poucas vulnerabilidades de segurança do DNS em que sua solicitação de DNS ignora o túnel VPN, tornando-o visível para o seu ISP. Este canal, quando fortalecido pela Ivacy, garante que sua atividade online permaneça estritamente dentro do túnel criptografado, ocultando suas ações de olhares indiscretos.

Mantenha suas atividades sem rastros

A Ivacy VPN mantém uma política rigorosa de não registro, o que significa que não mantém registros de suas atividades online. Tudo o que você pesquisa, assiste ou participa on-line é apenas para você. Mesmo quando as autoridades solicitam tais informações, a resposta da Ivacy é a de que não possui dados de utilização.

De salientar que, em nossa análise, a VPN de Ivacy implementa sistemas avançados, incluindo algoritmos de criptografia robustos e métodos seguros de troca de chaves, tornando impossível a desencriptação e garantindo a máxima proteção dos dados. No entanto, eles processam e armazenam algumas informações pessoais e de cobrança fornecidas durante o registro da conta.

Todas essas informações são protegidas por um acordo de proteção de dados. No entanto, apesar das louváveis medidas de segurança e da política de não registro da Ivacy, vale a pena notar que alguns de seus concorrentes foram ainda mais além ao empregar, apenas, servidores RAM resistentes a adulterações, muitas vezes chamados de “sem disco”.

Esta configuração garante que nenhum dado seja armazenado fisicamente, aumentando bastante a segurança. Além disso, ao que apuramos em nossa avaliação, a Ivacy ainda não teve a propalada ausência de registros de VPN verificada de forma independente. Isso é algo que esperamos ver em um futuro próximo.

Compatibilidade de dispositivos da Ivacy VPN

Nesta revisão, notamos que, embora a Ivacy VPN apresente ampla compatibilidade entre vários sistemas operacionais e dispositivos, é crucial compreender sua funcionalidade e desempenho em cada plataforma. Cada dispositivo ou sistema pode utilizar a VPN de forma diferente, alterando potencialmente a sua experiência online.

Windows

Com sua interface compacta Azure, que conta com uma variedade de ícones de navegação fáceis de usar, o aplicativo Ivacy VPN realmente deixa sua marca no Windows. Ele oferece uma variedade de protocolos, incluindo WireGuard, IKEV2, OpenVPN (TCP e UDP) e o antigo protocolo de criptografia L2TP.

O recurso Multiport exclusivo da Ivacy, adaptado especificamente para Windows, investiga portas abertas para garantir a conexão mais eficaz. Ou seja, a capacidade do recurso de contornar o bloqueio dessas portas é benéfica em regiões onde o acesso pode ser limitado ou fortemente regulamentado, permitindo acesso irrestrito à rede.

Isso é possível verificando e escolhendo automaticamente a porta menos congestionada ou de melhor desempenho para transmitir dados. Os usuários também têm a garantia de uma conexão confiável e estável porque a Ivacy mantém uma rede robusta de servidores projetados para lidar com grandes volumes de tráfego de dados.

Em suma, isso minimiza o risco de falhas ou lentidão do servidor, portanto, independentemente da sua atividade online, a disponibilidade e estabilidade constantes do servidor garantem uma experiência ininterrupta.

MacOS

A versão MacOS do aplicativo Ivacy é um pouco mais enxuta quando se trata de recursos. Embora mantenha uma interface familiar, a falta de um kill switch ou de uma divisão de túnel marca um afastamento da versão do Windows repleta de recursos.

Apesar dessas omissões, nossa análise é de que a Ivacy continua a oferecer uma experiência VPN descomplicada, apoiada por uma interface fácil de navegar.

iOS

O aplicativo iOS da Ivacy apresenta uma mistura harmoniosa de simplicidade e eficiência. As conexões VPN são categorizadas de forma inteligente em “Finalidades”, “Conexão Inteligente” e “Locais”.

Além disso, o aplicativo também vem equipado com recursos exclusivos, como VPN sob demanda, permitindo conexões automáticas quando URLs específicos são acessados, aumentando a persistência da Ivacy em atender às necessidades personalizadas do usuário.

A compatibilidade com várias versões do iOS confirma a contínua capacidade de adaptação do aplicativo e do compromisso com a satisfação do usuário.

Android

O aplicativo Ivacy para Android é semelhante ao seu equivalente iOS em estética, chamando a atenção com a interface azul exclusiva, adaptada com um fundo de mapa mundial e impressionantes destaques em branco e dourado.

Logo, a vantagem comparativa da versão Android está em seus recursos de kill Switch e Split Tunneling. Os usuários do Android também podem aproveitar o recurso multiportas que ajusta as considerações de conectividade.

Linux

Afirmando sua versatilidade, a Ivacy agora estende o suporte a diversas distribuições Linux, incluindo Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Mint e Arch Linux. Com uma interface de linha de comando fácil de usar, configurar o Ivacy VPN é tão simples quanto se inscrever e selecionar o local do servidor que atenda às suas necessidades.

Embora existam clientes de VPN populares para Linux, como OpenVPN e OpenConnect, o cliente nativo da Ivacy oferece uma experiência mais direta e enriquecida com uma interface mais simplificada. O suporte Linux por si só é raro no espaço VPN, o que por si só é mais um ponto favorável nesta análise, tornando o Ivacy VPN uma das melhores VPNs para Linux, do mercado.

Gaming consoles

Os consoles de jogos não são deixados para trás pela Ivacy. O suporte para consoles PlayStation e Xbox amplia o escopo para que os jogadores experimentem latência aprimorada e acessem jogos geograficamente restritos. A Ivacy tem três opções para configurar seu serviço VPN nestas plataformas:

Configurando a VPN em um roteador. Usando o compartilhamento de conexão com a Internet (ICS) no Windows. Para usuários de Mac, compartilhando a VPN por meio de seus dispositivos.

As instruções do site da Ivacy garantem que o processo seja descomplicado e acessível, melhorando, em última análise, sua experiência de jogo. Em geral, o Ivacy VPN promete uma combinação de recursos robustos e interfaces fáceis de usar, oferecendo uma solução de proteção personalizada para uma variedade de dispositivos e sistemas operacionais.

Quer você seja um jogador, um streamer ou apenas um indivíduo que busca maior privacidade online, a Ivacy tenta atender às suas necessidades específicas com suas diversas ofertas. Embora você encontre vários níveis de recursos em diferentes plataformas, o compromisso da Ivacy em garantir a segurança online permanece constante.

Ivacy VPN vs. principais concorrentes

Para ajudar a simplificar a análise e processo de seleção de uma VPN e evitar o trabalho de pesquisas intermináveis no Google, como “Ivacy VPN vs. outros provedores”, preparamos uma tabela de comparação abaixo:

Top VPN Apps Velocidade médias Plano mais barato Teste grátis Conexões Simultâneas Contagem de servidores Locais de servidores Ivacy VPN 105 Mbps US$ 3.99/mês US$ 0.99 por 7 dias 10 5,700+ 100+ ExpressVPN 176 Mbps US$ 6.67/mês 30 dias 8 3,000+ 94+ Pure VPN 66.6 Mbps US$ 4.99/mês 31 dias 10 6,500+ 88+ Surfshark 263 Mbps US$ 3.99/mês 7 dias Ilimitado 3,200+ 144+ NordVPN 196 Mbps US$ 5.79/mês 30 dias 6 5,800+ 60+

Embora cada VPN listada tenha seus pontos fortes e suas vulnerabilidades, quando se trata do preço, a oferta da Ivacy é merece uma avaliação positiva. Considerando a vasta distribuição de servidores, a compatibilidade com vários dispositivos e os locais de cobertura extensa disponíveis a um preço acessível, a Ivacy VPN realmente se destaca como um poderoso concorrente.

Em termos de velocidade, a Ivacy não é a VPN mais rápida das que estiveram em análise, mas seus servidores são incrivelmente estáveis colocando-a, em termos de velocidade e confiabilidade, numa faixa intermédia. Contudo, as necessidades e preferências do usuário determinam, em última análise, a “melhor” escolha.

Certamente, embora a Ivacy apresente um serviço convincente, entendemos que tomar uma decisão bem informada requer amplo entendimento e insights indispensáveis. Portanto, além desta análise da Ivacy VPN, organizamos uma comparação mais aprofundada dos melhores serviços VPN do mercado em 2023.

Ivacy VPN Servidores

Aventurando-nos ainda mais na avaliação das ofertas da Ivacy, vamos explorar o alcance geográfico de seus servidores de VPN. O impressionante número de servidores espalhados por todo o mundo é fundamental para oferecer acesso diversificado a conteúdo e conectividade superior. Aqui está uma rápida olhada na lista de servidores Ivacy: