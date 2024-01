Análise ao ExpressVPN | A ExpressVPN é a melhor VPN em 2024?

Análise ExpressVPN: principais informações

Número de servidores 3,000+ Número de países 94+ Preço A partir de US$ 6,67/mês Máximo de dispositivos suportados 5 Velocidade média 375-430 Mbps Atendimento ao cliente Chat ao vivo e e-mail 24 horas por dia, 7 dias por semana Garantia de devolução do dinheiro 30 dias

Quão grande é a ExpressVPN? Bem, a equipe da ExpressVPN não divulga quantos servidores ela realmente possui. Isso evita que os administradores de rede identifiquem quais clusters de servidores pertencem à ExpressVPN. As estimativas comuns variam entre 3.000 e 5.000 servidores físicos, mas o número verdadeiro não é estritamente importante. Com máquinas virtuais, o número de instâncias de servidor pode ser muito maior. Em vez disso, podemos dizer que a ExpressVPN possui servidores em cerca de 160 cidades em mais de 94 países. Além do mais, eles estão constantemente revisando a sua cobertura para adicionar mais. A ExpressVPN vale o preço que cobra? Vamos descobrir nesta análise ExpressVPN.

Análise ExpressVPN: principais funcionalidades da ExpressVPN

Seguindo com nossa análise ExpressVPN, uma assinatura da ExpressVPN vem com todos os recursos que você pode esperar de uma das VPNs líderes mundiais. Neste artigo, vamos falar sobre a ExpressVPN e alguns dos seus principais recursos com mais detalhes.

Split-tunneling

O split-tunneling, ou tunelamento dividido, é um recurso que oferece a possibilidade de escolher quais aplicativos e programas você deseja cobrir com a sua VPN. Por exemplo, você pode querer assistir a um filme de um determinado país, enquanto acessa a sua VPN do trabalho, tudo por meio da sua conexão doméstica.

O tunelamento dividido não é padrão na indústria de VPNs, mas a maioria dos fornecedores de primeira linha oferece alguma versão desse recurso, e a ExpressVPN não é exceção. Ao instalar a ExpressVPN em seu roteador ou baixar o aplicativo ExpressVPN para Mac, Windows ou Android, você tem controle total sobre quais aplicativos e programas recebem proteção.

Kill-Switch Network Lock

Kill-Switch, é um recurso que mantém uma parte essencial da sua conexão segura: proteção contra vazamentos. Se a sua conexão com a VPN cair por qualquer motivo, o comportamento padrão na maioria dos sistemas operacionais é voltar para outra conexão ativa.

No entanto, caso você esteja enviando dados confidenciais, pode correr o risco de expô-los à Internet sem a proteção da criptografia VPN. A ExpressVPN usa um kill-switch habilitado por software que bloqueia automaticamente qualquer tráfego de rede enquanto a sua conexão com a VPN estiver inoperante.

Lightway

O protocolo VPN proprietário da ExpressVPN foi desenvolvido do zero e utiliza o melhor do protocolo WireGuard de código aberto, tornando-o perfeito para quem busca por privacidade. Ele permite uma experiência VPN mais rápida e segura, em comparação com protocolos mais antigos, como o OpenVPN.

DNS privado

DNS é um protocolo que atua essencialmente como uma lista telefônica da Internet – um conjunto de servidores acessíveis ao público que mantêm os registros que associam endereços IP e nomes de domínio.

Infelizmente, o DNS foi desenvolvido sem muita preocupação com questões importantes de segurança, como o que acontece quando alguém mente sobre o endereço IP associado a um domínio.

Por exemplo, você pode estar procurando www.google.com quando um hacker o redireciona para o serviço de distribuição de malware. A ExpressVPN resolve esse problema mantendo um conjunto de servidores DNS autorizados e usando uma conexão segura para enviar tráfego DNS.

TrustedServer

A maioria dos fornecedores de VPN executa seus servidores em armazenamento rígido. Embora seja muito improvável, a intervenção governamental nos servidores de um fornecedor pode levar à exposição de seus dados, caso ainda estejam nos discos rígidos.

A ExpressVPN tem uma abordagem diferente, oferecendo tecnologia TrustedServer, que utiliza apenas RAM para OpenVPN e IKEv2. Assim que a energia dos servidores ExpressVPN não estiver mais funcionando, todos os seus dados serão apagados dos servidores.

Segundo nossa análise ExpressVPN, a ExpressVPN realiza esse processo pelo menos uma vez a cada 24 horas, o que torna extremamente difícil para terceiros invadirem e roubarem os seus dados.

Privacidade

A ExpressVPN oferece tecnologia VPN de primeira classe, juntamente com um amplo conjunto de recursos de proteção de privacidade para cobrir todos os casos que podem deixá-lo vulnerável a vazamentos de dados.

Além disso, a ExpressVPN foi auditada pela PricewaterhouseCooper, uma das três principais empresas de auditoria do mundo, e conclui pela legitimidade da VPN em declarar seu sistema como um sistema sem registros.

Com um conjunto mundial de servidores para escolher, seu protocolo Lightway personalizado e um serviço de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer preocupação com privacidade que você possa ter será resolvida pela ExpressVPN.

Análise ExpressVPN: facilidade de uso da ExpressVPN

Ao testar a ExpressVPN, o mais impressionante foi como ela é simples de configurar em quase todas as plataformas. O processo de pagamento oferece todas as opções habituais. Os pagamentos com cartão são processados por um pequeno formulário e todos os outros métodos de pagamento são cobertos por um processador externo.

Depois que a conta é verificada, adicionar um novo dispositivo à assinatura ExpressVPN é fácil, basta solicitar um novo código de ativação a partir do painel de controle e, quando solicitado, inseri-lo enquanto instala um novo dispositivo. Também há um link de login com um clique, para que você possa conectar o dispositivo que está usando.

Conexão com um clique

Depois de instalar, a ExpressVPN possibilita a conexão com apenas um clique. Basta clicar no grande botão “conectar” e você estará automaticamente protegido. Alterar o servidor conectado é fácil: basta clicar na barra abaixo do botão de conexão e percorrer a vasta biblioteca de localizações de servidores da ExpressVPN.

Verificar o menu do servidor primeiro lhe dará uma lista de servidores recomendados, aqueles que têm a melhor conexão, a menor latência ou a menor distância geográfica entre a sua conexão doméstica e o servidor.

Conexões rápidas para ter privacidade em qualquer lugar

Se você tiver em mente um local específico no qual precisa ou deseja se conectar com frequência, a lista completa de servidores também lhe dará acesso ao sistema de favoritos.

Tudo o que você precisa fazer é clicar na estrela ao lado de um servidor. A partir daí, será gerada uma nova guia apenas com os servidores específicos que você escolheu – para que você possa incluir todos os endpoints na Itália ou apenas aquele servidor específico em Milão que você precisa, por exemplo.

Análise ExpressVPN: em quais dispositivos posso usar a ExpressVPN?

Segundo nossa análise ExpressVPN, a ferramenta está disponível na maioria das plataformas modernas, Isso inclui Windows, MacOS, Linux, Android, iOS e firmware de roteador. Você também pode obter o aplicativo ExpressVPN para seu navegador, Kindle, Chromebook e até mesmo de forma nativa em algumas smart TVs!

Para os dispositivos em que você não pode instalar a VPN diretamente, como consoles de jogos, é possível fazer a instalação em um roteador e obter quase todos os recursos da ExpressVPN.

A principal limitação da ExpressVPN é o número de dispositivos nos quais você pode instalá-la. A ExpressVPN oferece assinatura para uso simultâneo de apenas cinco dispositivos.

Mas, com a ExpressVPN para roteadores, Você pode conectar quantos dispositivos seu roteador suportar e isso não aumentará o número de assinaturas ativas. Os usuários que precisam de uma rede expandida de dispositivos conectados por VPN podem considerar as conexões ilimitadas do Surfshark.

Android

A ExpressVPN oferece suporte a dispositivos Android desde o Android 5 até o Android 12.

Não importa a marca do dispositivo Android que você possui – desde que esteja atualizado, você poderá aproveitar todos os recursos da ExpressVPN com o suporte VPN integrado do Android.

Se você estiver jogando em um dispositivo Android, a ExpressVPN permite alternar entre mais de 80 locais de servidor para acessar conteúdo bloqueado geograficamente e protegê-lo contra ataques DDoS de hackers.

Você pode instalar o aplicativo ExpressVPN para Android na Google Play Store, mas também há uma opção de baixar diretamente o APK para usuários avançados, bem como uma variedade de métodos de entrega, de link direto a QR code, se você estiver instalando em um local específico.

A mesma experiência de uso e layout do aplicativo estão presentes no Android e em todos os aplicativos ExpressVPN, com apenas algumas peculiaridades exclusivas da plataforma.

Clicar no botão “conectar” ativa a conexão VPN e seu dispositivo Android fica protegido, e você tem o mesmo seletor de localização de servidor que está disponível em outros lugares.

No entanto, a primeira coisa que chamará a atenção de quem já usou outro aplicativo ExpressVPN é a barra de atalhos, agora presente abaixo do seletor de servidores.

Este recurso permite que você escolha até cinco aplicativos Android que deseja iniciar diretamente do aplicativo ExpressVPN na conexão, agilizando seu fluxo de trabalho se você tiver uma assinatura ou aplicativo específico no qual deseja fazer login apenas em um determinado local.

Celulares

No âmbito desta análise e revisão de ExpressVPN, verificamos que os testes em um Galaxy S10 correram bem, revelando poucas coisas para reclamar.

O aplicativo em si respondia e os tempos de conexão eram quase invisíveis, demorando apenas alguns segundos, nos piores casos. A barra de atalhos também foi fácil de operar. Descobrimos ao longo de dois dias de uso normal que a ExpressVPN é quase imperceptível.

A única coisa que realmente notamos, além da presença reduzida de anúncios graças ao DNS privado, foi que os anúncios no YouTube mudaram para alemão.

Dispositivos Android TV

TVs baseadas em Android são capazes de executar a ExpressVPN diretamente.

Você pode navegar até a Google Play Store e baixar o aplicativo ExpressVPN para TV, inserir seu nome de usuário e senha e pronto. Isso permite que você altere o seu local de streaming diretamente de dentro da sua TV, o que é extremamente útil para aproveitar a ampla variedade de locais habilitados para Netflix da ExpressVPN.

Em vez de precisar acessar o computador ou o firmware do roteador quando quiser assistir a outra coisa, você pode alterar sua localização na TV e os servidores DNS habilitados para privacidade da ExpressVPN cuidarão do resto.

iOS

Testamos a ExpressVPN em um iPhone 13 com iOS 15.3.1. Assim como o aplicativo Android, pouca coisa atrapalhou a experiência do usuário. Os tempos de conexão foram consistentemente rápidos no OpenVPN.

Rm nossa análise, percebemos que a ExpressVPN no iOS oferece apenas OpenVPN e IKEv2 como protocolos VPN. Esperamos que, no futuro, o Lightway no iOS se torne uma escolha viável, mas é provável que esta tecnologia precise amadurecer antes de ser oferecida no iOS.

Fora isso, a ExpressVPN no iOS é fácil de usar e altamente segura. Além disso, há um período de avaliação de 7 dias, totalmente gratuito, que está disponível quando você baixa a ExpressVPN para iOS.

Mac

A ExpressVPN no OSX oferece praticamente a mesma experiência que você teria no Windows. Você recebe a mesma capacidade de servidor e suporte técnico, mas não há suporte para o tunelamento dividido se estiver executando o macOS 11 ou superior.

É recomendável que você permaneça em uma versão entre o macOSX 10.11 e 10.15 para usar o tunelamento dividido. Se esse recurso for essencial para a sua rede, considere instalar a ExpressVPN em um roteador e aproveitar as vantagens do recurso Grupos de Dispositivos.

PC

Fazer a ExpressVPN funcionar no Windows é um processo fácil. Se você estiver no Windows 7, 8, 10 ou 11, basta baixar a ExpressVPN e seguir o processo de instalação.

Durante o processo, certifique-se de solicitar um código de ativação no site da ExpressVPN. Isso funciona como as suas credenciais de login, dispensando a necessidade de um nome de usuário ou senha.

A versão da ExpressVPN para Windows vem como um pacote completo, incluindo tunelamento dividido, kill switch para todo o sistema, filtragem de DNS e a maioria dos protocolos VPN. IKEv2 não é compatível com a linha Windows, mas, a menos que você precise disso para configurações empresariais específicas, Lightway e OpenVPN devem cobrir a maioria dos casos de uso.

Se você estiver executando uma versão mais antiga da ExpressVPN, poderá escolher IKEv2, mas isso será eliminado gradualmente.

Descobrimos durante os testes que o kill switch do sistema respondeu sem falhas em vários cenários de teste, cobrindo interrupções de rede e interferências maliciosas.

Analisando nossos logs do Wireshark, não encontramos nenhum tráfego de saída que expusesse o endereço IP do usuário VPN durante esses testes. Também descobrimos que o recurso de tunelamento dividido funcionou bem, permitindo-nos escolher os aplicativos que queríamos usar a VPN.

Na prática, isso foi particularmente útil ao se conectar a um servidor de alta latência durante o streaming de vídeo 4K em uma conexão doméstica.

Linux

O suporte do Linux para ExpressVPN é um pouco deficiente em comparação com outros fornecedores de VPN de primeira linha. Há um aplicativo Linux disponível para download e instalação, para o qual a ExpressVPN oferece suporte se você estiver executando Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, Mint ou Raspberry Pi OS (renomeado de Raspbian).

Se você não estiver executando uma versão compatível de uma dessas distribuições, ainda poderá usar o aplicativo da ExpressVPN, mas terá que corrigir seus próprios problemas de rede se algo der errado.

Infelizmente, não há GUI – Para configurar a ExpressVPN terá de usar linha de comando.

Os guias de ajuda para Linux no centro de suporte da ExpressVPN também fornecem instruções passo a passo sobre como instalar o OpenVPN usando arquivos de configuração, caso você prefira não usar o aplicativo.

No entanto, um aviso: se você fizer isso, não terá acesso aos recursos de segurança adicionais, como um kill-switch, por exemplo.

Além disso, descobrimos que nem todos os locais de servidor do aplicativo estavam presentes na lista de configurações do OpenVPN.

Ao examinar os arquivos de ajuda do Linux, ficamos surpresos ao ver outro guia passo a passo aconselhando os usuários sobre como verificar a assinatura digital do arquivo do instalador usando PGP. Recomenda-se realizar este processo apenas para ter certeza de que uma ameaça externa não manipulou o arquivo de instalação.

Interface gráfica

A versão base do aplicativo é apenas um serviço operado por terminal. Não há GUI de desktop, segundo nossa pesquisa para a análise ExpressVPN. Os usuários avançados do Linux não deverão ter problemas em usar esta solução sozinha, especialmente se trabalharem junto com o guia de instalação abrangente da ExpressVPN.

Como todas as outras plataformas, tudo o que é necessário para começar é o arquivo de instalação baixado da página de download da ExpressVPN e um código de ativação enviado para o seu e-mail.

No entanto, se administrar a VPN por meio de uma linha de comando for algo muito trabalhoso para você, existe outra solução. Instalar o aplicativo como um complemento do navegador para Linux permite controlar a funcionalidade VPN por meio de uma GUI.

Esta é a solução recomendada se você precisar trabalhar com uma GUI e, o teste no Chrome e no Firefox rodando dentro do Linux Mint, funcionou sem problemas.

Extensões de navegador

Os usuários do Firefox, Edge e Chrome têm acesso ao aplicativo ExpressVPN baseado em navegador, que funciona como uma extensão do navegador. Existem vários recursos de segurança exclusivos disponíveis apenas por meio de extensão do navegador. Incluem:

Proteção WebRTC: resolve vazamentos de dados baseados em navegador

resolve vazamentos de dados baseados em navegador HTTPS forçado em todos os lugares: faz com que você entre em um canal criptografado enquanto navega na Internet, mesmo que a ExpressVPN esteja desligada

faz com que você entre em um canal criptografado enquanto navega na Internet, mesmo que a ExpressVPN esteja desligada Spoofing de geolocalização HTML5: altera os dados do seu navegador para que você se conecte a partir do seu servidor ExpressVPN

Mesmo que você já esteja protegido por um dos aplicativos ExpressVPN, adicionar a extensão do navegador elimina vários caminhos para vazamentos de dados que, de outra forma, seriam difíceis de proteger.

Você pode baixar esses aplicativos diretamente da ExpressVPN ou das lojas de extensões de navegador, por exemplo. Existe até um tema de modo escuro, caso você esteja procurando um aplicativo que seja mais agradável aos olhos. Adicionar uma extensão de navegador a um dispositivo já protegido pela ExpressVPN não aumentará o número de dispositivos assinados.

Roteadores

A ExpressVPN também oferece firmware de roteador para usuários que precisam de gerenciamento de rede. A vantagem mais aparente para o usuário é a cobertura aprimorada: todos os dispositivos de um roteador habilitado para ExpressVPN também recebem proteção pela ExpressVPN.

Em vez de cobrir apenas cinco dispositivos, agora você pode cobrir cinco redes diferentes! As combinações são infinitas, mas incluir ExpressVPN para roteadores em seu planejamento de rede oferece um nível extra de flexibilidade.

Quer a flexibilidade de uma VPN baseada em roteador, mas não tem conhecimento técnico para prepará-la? Nesse sentido, a ExpressVPN ajuda você. Seu novo roteador, o Aircove, traz todo o poder de um roteador de última geração e toda a segurança da cobertura de rede ExpressVPN sem qualquer configuração extra.

O Aircove pode ser implantado apenas com suas credenciais ExpressVPN, sem necessidade de instalação. O roteador quad-CPU possui velocidades de mais de 1.200 Mbps em Wi-Fi e 1.000 Mbps em Ethernet, e também foi auditado pela Cure53.

Infelizmente, este produto está disponível apenas para cidadãos dos EUA, mas esperamos ver uma versão do Aircove disponível para compra em todo o mundo num futuro próximo.

Aplicativo roteador

Similarmente, o aplicativo da ExpressVPN para roteadores oferece algumas ferramentas de administração para decidir quais dispositivos estão sob a cobertura da ExpressVPN.

Este conceito é semelhante ao split tunneling, exceto que aqui é chamado de Grupos de Dispositivos e é um pouco menos preciso. Em vez de escolher aplicativos individuais, você decide quais dispositivos de rede são cobertos pela ExpressVPN. Cada dispositivo na sua rede é exibido em uma barra de rolagem simples junto com uma descrição do dispositivo e se eles se conectaram recentemente.

O que é realmente interessante sobre esse recurso é que você pode definir diferentes clusters de dispositivos em sua rede para locais diferentes. Quer que seu laptop se conecte à França enquanto seu iPad e iPhone precisam se conectar ao Marrocos? Você pode configurar tudo isso no aplicativo do roteador ExpressVPN sem aumentar o número de assinaturas.

A ExpressVPN também sugere de forma inteligente grupos de dispositivos comuns com base no tipo de dispositivos que detecta na rede. Depois de definir a aparência desejada para a sua rede, configurar grupos é muito fácil. Escolha sua localização para um grupo e conecte-se. Isso é tudo que é necessário fazer.

Análise ExpressVPN: como configurar a ExpressVPN

Existem vários métodos de instalação da ExpressVPN, dependendo da sua plataforma. Na maior parte, você pode esperar seguir este processo simples:

Primeiramente, inscreva-se para uma assinatura da ExpressVPN (incluindo uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentá-la). Baixe e instale o software de sua extensa plataforma de distribuição de aplicativos. Em alguns dispositivos, como os baseados em Android TV, pode ser mais fácil fazer download diretamente de suas respetivas lojas de aplicativos. No entanto, se você estiver particularmente preocupado com a privacidade, a ExpressVPN oferece downloads diretos de APK de seu site. Faça login no aplicativo com suas credenciais ExpressVPN. A ExpressVPN enviará a você um código de ativação para cada dispositivo. Conecte-se a um servidor em qualquer lugar do mundo e comece a navegar na Internet com segurança.

Análise ExpressVPN: como cancelar a ExpressVPN

Em nossa análise ExpressVPN, descobrimos que ela é um excelente serviço para manter os seus dados seguros sem sacrificar a velocidade de navegação ou a privacidade de dados. No entanto, se você não estiver satisfeito por algum motivo, é muito fácil cancelar a ExpressVPN.

O modo de cancelar a sua assinatura ExpressVPN dependerá do método com o qual você a comprou. Se você pagou com cartão de crédito ou processador de pagamento online, como PayPal, você pode cancelar a sua assinatura da seguinte forma:

Primeiramente, faça login em sua conta ExpressVPN.

Selecione “Minha assinatura” no menu à esquerda.

Clique em “editar configurações de assinatura”.

Por fim, escolha “desativar a renovação automática”.

A partir daí, você pode seguir as instruções até ver a mensagem “Sua assinatura foi cancelada”.

Se você pagou pela ExpressVPN por meio de uma loja de aplicativos, como a Google Play Store, abra o aplicativo em que a comprou, certificando-se de estar conectado à conta com a qual pagou. Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e selecione “ExpressVPN” na sua lista de assinaturas. Depois, basta seguir as instruções para cancelar.

Finalmente, se você pagou pela sua assinatura ExpressVPN usando Bitcoin ou Paymentwall, você só precisa esperar até o final do período da sua assinatura, pois esses métodos de pagamento não serão renovados automaticamente. Por fim, observe também que você ainda pode usar a ExpressVPN até o último dia do seu ciclo de assinatura, mesmo depois de cancelá-la, independentemente do método de pagamento usado.

Análise ao desempenho da ExpressVPN – quão rápida é a ExpressVPN?

A ExpressVPN funciona muito rapidamente em comparação com outras VPNs no mercado. Ela está consistentemente classificada entre as 5 VPNs mais rápidas quando testada diariamente, e essa é facilmente uma das justificativas mais atraentes para o preço da ExpressVPN.

Não observamos lentidão ou delay durante a transmissão de conteúdo Netflix em 4K de servidores americanos através do Leste dos EUA. Usando OpenVPN (UDP) e uma linha de banda larga de 100 Mbps no Reino Unido, descobrimos que as velocidades de download dos servidores americanos (da costa leste e oeste) variaram entre 70-90 Mbps, dependendo da hora do dia.

Um dos provedores mais rápidos do mercado

Os servidores do Reino Unido permaneceram consistentemente em torno de 80 Mbps. Isso caiu ligeiramente nos servidores australianos, no entanto, onde nossa média ficou em torno de 60s de forma consistente ao longo do dia. Todos os testes de velocidade foram realizados com o teste de velocidade Ookla sob carga mínima de rede para não distorcer nossos resultados.

Os usuários verão velocidades mais rápidas usando o protocolo Lightway da ExpressVPN (média de 375-430 Mbps), portanto, certifique-se de adaptar seu protocolo de criptografia à tarefa em questão. Não há ninguém melhor para experimentar do que você mesmo.

Embora estejamos confiantes de que a ExpressVPN funciona extremamente bem, o desempenho no seu escritório ou em casa pode ser diferente. Assim, a maneira mais fácil de garantir que a ExpressVPN é a solução correta para você é usar a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias e executar seus próprios testes de velocidade usando Ookla.

Análise ExpressVPN – Quão segura é a ExpressVPN?

Como parte de nossa análise ExpressVPN, analisamos o passado, o presente e o futuro da ExpressVPN; lançando luz sobre as partes mais controversas do provedor para que você saiba tudo o que precisa.

Protocolos de criptografia da ExpressVPN, em análise

A ExpressVPN usa apenas os protocolos de criptografia mais seguros, como por exemplo:

OpenVPN

OpenVPN é um protocolo VPN de código aberto que quase todas as principais VPNs oferecem. Vinte anos de desenvolvimento foram necessários para tornar o OpenVPN o protocolo preferido para comunicação segura e criptografada.

Em essência, o OpenVPN cria um túnel criptografado entre dois dispositivos. Todo o tráfego de rede que passa por esse túnel parece pouco importante para qualquer observador externo que não tenha a chave secreta usada para criptografar e descriptografar esses dados.

O OpenVPN usa a biblioteca OpenSSL para conseguir isso, o que dá ao OpenVPN acesso a uma ampla variedade de criptografia e protocolos de rede e, assim, permite que o OpenVPN seja personalizado para uma ampla variedade de casos de uso pessoais e empresariais.

No entanto, isso tem um custo. OpenVPN é seguro e testado, mas também é lento. Também pode ser difícil verificar a segurança de uma configuração OpenVPN que utiliza plug-ins e scripts de terceiros, além do problema inerente de manter a segurança de uma grande base de código.

Por fim, o OpenVPN também permite a configuração para usar métodos de criptografia desatualizados ou inseguros, o que torna a adoção das melhores práticas mais difícil de verificar.

Lightway | Protocolo de criptografia personalizado da ExpressVPN

Nossa análise e revisão, verificou que a ExpressVPN construiu o Lightway como um meio de fornecer criptografia VPN mais rápida e segura, usando os melhores elementos do WireGuard e eliminando algumas das principais preocupações com privacidade.

O WireGuard, por exemplo, é a resposta em código aberto da comunidade aos problemas apresentados pelo OpenVPN. Ele foi desenvolvido do zero como um substituto para muitas das principais funções VPN cobertas pelo OpenVPN em um pacote muito menor e mais rápido.

O WireGuard, similarmente, também é implantado dentro do kernel do sistema operacional em vez de um pacote de software, proporcionando acesso mais rápido aos recursos do computador. Geralmente, isso significa que você deve se conectar mais rapidamente ao usar o WireGuard sobre OpenVPN. Você também deve notar uma conexão mais suave, mas a localização do servidor e a largura de banda da rede local tendem a ser fatores maiores para a estabilidade da sua conexão.

Embora a implementação padrão do WireGuard tenha um problema com a tradução de endereços de rede que podem expor o seu IP ao usar uma VPN, o protocolo Lightway da ExpressVPN foi criado para corrigir esse problema de segurança.

No entanto, se você precisar ofuscar o tráfego da sua rede, talvez seja melhor usar o OpenVPN, que tem melhor suporte para isso.

IKEv2

IKEv2/IPsec são um par de tecnologias que criam um túnel de rede criptografado, assim como WireGuard e OpenVPN. Embora sejam protocolos separados, o IKEv2 é sempre usado com o IPsec e, portanto, qualquer referência ao IKEv2 pode ser considerada como incluindo o IPsec.

No análise constatou quer, no momento, a ExpressVPN oferece apenas implementações nativas de IKEv2 em iOS e Mac OSX. O IKEv2 também é um protocolo relativamente novo comparado ao OpenVPN e afirma oferecer conexões mais rápidas e estáveis.

Em nossos testes, o IKEv2 tendeu a superar o OpenVPN em servidores iPhone 13 e Mac Mini M1. Infelizmente, assim como o WireGuard, o IKEv2 só é oferecido por UDP. Qualquer conexão que você fizer com a ExpressVPN por IKEv2 não aproveitará o recurso.

Além disso, o IKEv2 funciona na porta 500, que tem menos probabilidade de ser mantida aberta em firewalls. Como tal, o IKEv2 é oferecido principalmente para compatibilidade com dispositivos que apenas o suportam, como o dispositivo móvel BlackBerry, em vez de ser o seu protocolo VPN principal.

Jurisdição

Estar sediada nas Ilhas Virgens Britânicas significa que a ExpressVPN está sob uma jurisdição legal e fiscal separada do Reino Unido. Atualmente, acreditamos que as leis de privacidade das Ilhas Virgens Britânicas são bastante rigorosas.

A ExpressVPN também vem equipada com uma ampla gama de recursos para preservar a privacidade enquanto você navega na Internet. Uma camada de criptografia sobre o tráfego de rede mantém você seguro, ocultando a sua identidade e o tráfego da Internet. Além disso, ExpressVPN desempenha essa função sem uma interface de usuário complexa ou uma sessão de integração excessivamente longa.

Reputação de transparência da ExpressVPN, em análise

Ao procurar por provedores de VPN, muitos usuários consideram corretamente a reputação do serviço em potencial com transparência e privacidade de dados. Compilamos as seguintes informações sobre o histórico da ExpressVPN nessa área:

Auditorias

Não somos os únicos a avaliar a ExpressVPN. O fornecedor comprometeu-se com uma extensa série de auditorias que abrangem muitas partes do seu negócio principal. Mais importante ainda, eles contrataram a PricewaterhouseCoopers para realizar avaliações completas da política de privacidade da ExpressVPN e do processo de verificação.

Isto significa que, embora tenhamos lido estes relatórios, não estamos legalmente autorizados a discutir detalhes específicos do relatório de auditoria. O que podemos dizer, por exemplo, é que essas auditorias se mostram bastante convincentes da ExpressVPN como uma equipe que leva a segurança extremamente a sério. Felizmente, você mesmo pode ler o Relatório de auditoria ExpressVPN da KPMG.

Além de solicitar auditorias em sua infraestrutura de servidores, a ExpressVPN também teve vários de seus produtos de software avaliados pela empresa alemã de segurança cibernética Cure53, especializada em análises de código de aplicativos. Como resultado dessas análises, a ExpressVPN fortaleceu seu aplicativo para Windows 10.

Os relatórios mais recentes indicam que qualquer código suficientemente arriscado foi reescrito para evitar possíveis ataques nos aplicativos do Windows 10 e 12. Lightway, o protocolo VPN personalizado da ExpressVPN, também foi auditado pela Cure53 e verificado como não contendo vulnerabilidades de segurança significativas.

Nesse sentido, isto é particularmente importante para a validade do Lightway como uma alternativa ao OpenVPN, que tem sido continuamente auditado pela comunidade de código aberto durante décadas.

Política de registro

Ao adquirir uma VPN, é fundamental tentar entender a postura de segurança de um fornecedor específico.

Felizmente, em nossa análise e revisão à ExpressVPN concluímos que ela pode se orgulhar de que sua política de privacidade (e sua implementação técnica) sendo apoiada por uma auditoria independente da PricewaterhouseCoopers (PwC).

Auditado de forma independente e comprovado em tribunal para maior tranquilidade

A PwC é uma das três principais empresas de auditoria do mundo e afirma ter um nível extremamente elevado de experiência interna em tudo, desde software até conformidade regulatória. Essencialmente, uma auditoria da PwC aumenta a nossa confiança na afirmação de não registro da ExpressVPN, pois foi confirmada por um terceiro autorizado.

Em suma, ExpressVPN sabe quem você é como cliente (o que depende inteiramente dos detalhes e da forma de pagamento que você fornece), qual localização VPN geral você usou durante um período de 24 horas, seu ISP e um total agregado dos dados que você usou. Eles não sabem de qual IP você está se conectando, qual é o seu IP de saída ou quaisquer outros detalhes relacionados aos dados que você está enviando por meio de seus sistemas.

Tecnologia TrustedServer | Servidores somente RAM

Os servidores que atendem conexões padrão OpenVPN e IKEv2 usam TrustedServer, enquanto conexões que usam protocolos legados mais antigos, como LPTP, PPTP ou SSTP, não são cobertas por esta tecnologia.

TrustedServer é a arquitetura de servidor sem registros da ExpressVPN, a partir da qual todas as outras seguranças são garantidas. Basicamente, o sistema operacional do TrustedServer é uma espécie de sistema operacional “fantasma” carregado sobre uma imagem de sistema somente leitura. Você deve estar familiarizado com um tipo semelhante de tecnologia: unidades flash inicializáveis.

Quando uma unidade flash inicializável é carregada em um computador, você pode escolher entre instalar o sistema operacional e carregar um sistema operacional de “teste” para executar reparos ou fazer testes de compatibilidade antes de iniciar a instalação. Quando isso acontece, todo o sistema operacional é carregado em sua RAM – incluindo quaisquer alterações feitas no sistema de arquivos.

Se você desligar o sistema operacional e reiniciá-lo, notará que todas as alterações que não foram salvas na unidade flash desapareceram. A ExpressVPN realiza um processo semelhante todos os dias para garantir que os seus dados sejam realmente apagados do sistema, juntamente com um sistema que garante que cada alteração no servidor passe por uma longa rede de aprovação.

Novos proprietários da ExpressVPN | História da Kape

Primeiramente, algo que você deve levar em consideração se estiver preocupado com a reputação da ExpressVPN é a sua propriedade. Antes de prosseguirmos com nossa análise e revisão, devemos salientar que a ExpressVPN possui uma extensa lista de auditorias a serem consideradas ao avaliar os prós e os contras da VPN.

Dito isto, a ExpressVPN foi adquirida em 13 de setembro de 2021 pela Kape Technologies. A Kape Technologies era anteriormente conhecido como Crossrider e, até 2016, era uma plataforma de desenvolvimento multiplataforma para extensões de navegador, que infelizmente sofreu com desenvolvedores terceirizados e foi atribuída erroneamente ao Crossrider (mesmo que não haja envolvimento direto da parte do Crossrider na criação de adware/malware).

No entanto, desde que fechou as portas da Crossrider, Kape se voltou para soluções de segurança cibernética e agora possui uma variedade de fornecedores de VPN e antivírus; incluindo ExpressVPN, CyberGhost, Private Internet Access, Intego e ZenMate. Kape prometeu permitir que a ExpressVPN funcionasse de forma independente e, pelos comunicados de imprensa fornecidos por ambas as partes, parece que a relação comercial está funcionando bem.

Riscos à reputação | Daniel Gericke e ExpressVPN

Outro motivo potencial de preocupação vem da história do atual Diretor de Informações da ExpressVPN, Daniel Gericke. Daniel Gericke é um membro conhecido da Comunidade de Inteligência dos EUA, com anos de experiência servindo nas forças armadas dos EUA.

A visão da ExpressVPN sobre isso é muito simples: poucas pessoas são mais qualificadas do que Daniel Gericke para observar um sistema de computador e descobrir como invadi-lo – ou como consertar as falhas.

Além disso, a experiência e conhecimento únicos da Gericke trazem à ExpressVPN a confiança necessária para afirmar que o serviço está realmente protegido contra ataques. Quando combinada com um conjunto de protocolos robustos de segurança dos funcionários, a ExpressVPN afirma que esta é a maneira mais segura de proceder.

Esse serviço VPN foi auditado diversas vezes por diferentes empresas de auditoria especializadas, todas afirmando a mesma coisa: a ExpressVPN leva a segurança a sério. Algumas pessoas podem querer escolher um fornecedor de VPN diferente, mas é improvável que você encontre outro com uma base tão forte para suas reivindicações de ausência de registros como a ExpressVPN.

Análise da Lista de servidores da ExpressVPN

Aqui está uma revisão exaustiva da lista de servidores da ExpressVPN:

Análise ao preço da ExpressVPN | Quanto custa a ExpressVPN?

Atualmente, a ExpressVPN custa US$ 12,95 por um único mês. Esse preço cai para US$ 9,99 por mês se você comprar por um período de 6 meses, e cai ainda mais para US$ 6,67 por mês se você comprar uma assinatura anual de uma só vez.

Portanto, se você comprar um ano de ExpressVPN, ela custaria US$ 80, o que representa quase metade do preço de compra mês a mês. Isso torna o alto preço da ExpressVPN um pouco mais acessível, e você pode usar a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias para testar o serviço.

Seu processador de pagamento aceita todos os principais cartões de crédito, bem como Paypal, Bitcoin (BTC) e uma ampla variedade de processadores de pagamento alternativos através do Paymentwall.

É bom que a ExpressVPN aceite Bitcoin, mas devemos alertar que todas as transações de Bitcoin são fundamentalmente rastreáveis através do sistema blockchain.

O Bitcoin é capaz de preservar a sua privacidade se você estiver preocupado com a possibilidade de alguém invadir a sua conta bancária. No entanto, qualquer transação que você fizer será registrada permanentemente.

Conclusão da análise ExpressVPN | ExpressVPN vale a pena?

Neste ponto, não temos dúvidas sobre as credenciais técnicas da ExpressVPN. É claro que a sua equipe de suporte e técnicos de rede são excepcionais.

Dito isso, sempre resta uma questão no final de uma análise ExpressVPN: vale a pena o preço em comparação com outras VPNs de primeira linha? Bem, é difícil não recomendar a ExpressVPN. Há um conjunto completo de recursos VPN em todos os dispositivos que você desejar.

A única exceção real é se você for um usuário Linux que não gosta de extensões de navegador; nesse caso, recomendamos que você verifique outro fornecedor, como o Private Internet Access.

Fora isso, vale a pena investir na ExpressVPN se você estiver preocupado com a sua segurança e privacidade online. Melhor ainda, você pode aproveitar a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias para testar o serviço antes de comprar!

Aproveite a garantia de devolução do dinheiro de 30 dias, e teste o ExpressVPN sem risco!

Perguntas frequentes sobre a ExpressVPN