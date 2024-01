Análise de NordVPN Aprofundada | NordVPN é a Melhor VPN em 2024?

Recursos da NordVPN | Análise do NordVPN

Antes de explorarmos a facilidade de uso, compatibilidade e segurança em nossa análise do NordVPN, vamos examinar de perto alguns de seus principais recursos:

Split-Tunneling

O Split Tunneling é um recurso que a NordVPN oferece e que permite aos usuários rotear aplicativos específicos ou tráfego de sites através do túnel VPN, enquanto outros dados enviam seus dados diretamente para a Internet.

Em nossa análise e revisão do NordVPN, vimos que isso ajuda a melhorar a velocidade geral da conexão de internet. Isso também economiza largura de banda, pois apenas o tráfego importante tem seu roteamento através da VPN.

Com o split tunneling, você pode escolher quais aplicativos ou sites deseja proteger com a NordVPN e quais deseja acessar através da sua conexão regular com a internet.

Dessa forma, é possível desfrutar de streaming, jogos e navegação mais rápidos, ao mesmo tempo em que permanece protegido ao acessar sites sensíveis. O recurso de split tunneling está disponível nos clientes de desktop da NordVPN para Windows e macOS, bem como no aplicativo NordVPN para Android.

Smart DNS

O recurso SmartDNS da NordVPN é um serviço projetado para proporcionar aos usuários acesso a conteúdo geograficamente restrito sem o ônus da criptografia.

O principal propósito do SmartDNS é permitir que os usuários acessem serviços de streaming como Netflix, Hulu, BBC iPlayer e outros de qualquer lugar do mundo, sem lidar com buffering ou velocidades lentas que podem ocorrer com uma VPN.

O SmartDNS funciona redirecionando as consultas DNS de sites específicos para os próprios servidores DNS da NordVPN. Isso permite que a NordVPN resolva o endereço IP do site e desbloqueie o conteúdo, tudo sem o ônus de criptografar os dados.

Em nossa análise do NordVPN, vimos que o SmartDNS não oferece benefícios de privacidade ou segurança. Não criptografa o tráfego nem oculta o endereço IP do usuário. No entanto, é uma ferramenta útil para usuários que desejam acessar conteúdo geograficamente restrito e melhorar sua experiência de streaming.

O recurso SmartDNS da NordVPN está disponível para todos os usuários da NordVPN como parte de sua assinatura. Este recurso pode utilizar-se em conjunto com a VPN ou como um serviço independente.

O recurso SmartDNS suporta ampla variedade de dispositivos incluindo Windows, macOS, iOS, Android, Linux e smart TVs, entre outros.

Proteção contra ameaças

A Proteção contra Ameaças da NordVPN é um serviço projetado para oferecer proteção aprimorada contra uma variedade de ameaças online incluindo malware, phishing e outras formas de ciberataques.

Esse recurso funciona usando listas de URLs de malware conhecidos para monitorar o tráfego de entrada e identificar possíveis ameaças.

Quando uma ameaça é detetada, a Proteção contra Ameaças da NordVPN bloqueará automaticamente a conexão. Dessa forma ajuda a evitar que o usuário seja exposto ao risco de ciberataques e roubo de dados.

A Proteção contra Ameaças pode fornecer relatórios em tempo real sobre o status de arquivos baixados no Windows e MacOS, mesmo que não estejam conectados à NordVPN. Qualquer malware baixado é instantaneamente excluído pela Proteção contra Ameaças.

Em nossa análise do NordVPN, vimos que para usuários móveis, há a Proteção contra Ameaças Lite. Ela apenas bloqueia anúncios e malware quando conectado aos servidores da NordVPN.

O recurso de Proteção contra Ameaças da NordVPN é uma ferramenta essencial para usuários que necessitam de níveis elevados de segurança e privacidade ao se conectar à internet.

Kill-Switch

O Kill-Switch da NordVPN é um recurso de segurança que ajuda a proteger a privacidade online e os dados do usuário no caso de interrupção inesperada da conexão VPN.

O recurso Kill-Switch foi projetado para desligar automaticamente determinados aplicativos ou a conexão inteira com a internet se a conexão VPN for interrompida; dessa forma evita-se vazamento de dados sensíveis, exposição da identidade e localização do usuário.

Por padrão, o Kill-Switch da NordVPN está habilitado para todos os aplicativos. Ele interromperá automaticamente todo o tráfego na internet se a conexão VPN for perdida. Isso ajuda a garantir que, mesmo se a conexão VPN for perdida, as atividades online e os dados do usuário permaneçam protegidos.

Além disso, o recurso Kill-Switch da NordVPN é personalizável, permitindo que os usuários escolham quais aplicativos desejam desligar se a conexão VPN for perdida.

O recurso Kill-Switch é uma característica de segurança importante para usuários de VPN, especialmente para aqueles que utilizam a VPN para acessar conteúdo sensível ou restrito, ou para aqueles que se preocupam com a proteção de sua privacidade online.

Em nossa análise do NordVPN, vimos que O Kill-Switch da mesma está disponível em todos os aplicativos da NordVPN, incluindo Windows, macOS, iOS e Android, bem como na extensão de navegador da NordVPN.

Monitor de Dark Web

O Monitor da Dark Web da NordVPN é um serviço operado pela NordVPN que oferece monitoramento em tempo real da dark web, em busca de possíveis exposições de informações sensíveis, como nomes de usuário, endereços de e-mail e senhas.

Com o Monitor da Dark Web, os usuários podem receber alertas se suas informações pessoais forem aí encontradas. Isso permite que eles tomem medidas proativas para protegerem a si mesmos e sua identidade online.

O recurso utiliza algoritmos complexos para escanear constantemente a dark web e comparar as informações encontradas no banco de dados da NordVPN de dados roubados conhecidos, fornecendo notificações imediatas de qualquer exposição em potencial.

Em nossa análise vimos que, ao monitorar a dark web e fornecer aos usuários notificações instantâneas de possíveis violações de dados, o Monitor da Dark Web da NordVPN, ajuda a garantir que os usuários estejam um passo à frente de ladrões online, golpistas e hackers.

IP Dedicado

O recurso de IP Dedicado da NordVPN é um serviço premium que fornece aos usuários um endereço IP exclusivo e estático, separado dos endereços IP compartilhados usados pela maioria dos usuários de VPN.

Com um IP dedicado, os usuários podem ter uma conexão mais estável e consistente com a internet. É ideal para tarefas que exigem um endereço IP confiável e dedicado, como operações bancárias online, acesso a determinados sites ou uso de ferramentas de desktop remoto.

O endereço IP dedicado é exclusivamente atribuído a um único usuário e não pode ser compartilhado com outros usuários da NordVPN, proporcionando uma camada adicional de privacidade e segurança.

Além disso, ter um endereço IP dedicado também pode ajudar a melhorar a velocidade e o desempenho da conexão, já que o endereço IP não é compartilhado com outros usuários na NordVPN, reduzindo a possibilidade de lentidão e congestionamento.

Em nossa análise do NordVPN, vimos que o recurso de IP Dedicado é uma solução ideal para usuários que necessitam de uma conexão VPN mais estável e segura; uma excelente opção para aqueles que precisam realizar atividades online críticas que exigem um endereço IP confiável e consistente.

VPN Dupla

A VPN Dupla da NordVPN é um recurso de segurança que oferece aos usuários uma camada adicional de proteção ao criptografar seu tráfego de internet duas vezes. O recurso de VPN Dupla funciona roteando o tráfego de internet do usuário por dois servidores antes de chegar à internet, em vez de apenas um.

Isso cria duas camadas de criptografia separadas, tornando mais difícil para qualquer pessoa intercetar ou monitorar as atividades online do usuário.

Em nossa análise do NordVPN, vimos que o recurso de VPN Dupla é útil para usuários preocupados com a privacidade e segurança online, pois fornece uma camada adicional de proteção à sua conexão com a internet.

Por exemplo, os usuários podem usar o recurso de VPN Dupla para criptografar seu tráfego de internet ao acessar sites sensíveis ou ao se conectar a redes Wi-Fi públicas.

A capacidade de VPN Dupla está disponível até mesmo como uma extensão de navegador.

Além disso, o recurso de VPN Dupla também pode ajudar os usuários a contornar a censura na internet, já que o endereço IP do usuário será alterado duas vezes, tornando mais difícil para qualquer pessoa rastrear as atividades online do usuário.

O recurso de VPN Dupla da NordVPN está disponível em todos os aplicativos da NordVPN, incluindo Windows, macOS, iOS e Android. Os usuários podem selecionar a opção de VPN Dupla na lista de servidores e escolher quais servidores desejam se conectar.

O recurso de VPN Dupla também está disponível na extensão de navegador da NordVPN.

Meshnet

O recurso Meshnet da NordVPN utiliza uma rede descentralizada de servidores para criar uma conexão segura e privada entre o usuário e seus dispositivos.

Isso permite enviar arquivos e mensagens entre cada dispositivo na Meshnet usando as conexões criptografadas da NordVPN, garantindo que cada transmissão na rede esteja protegida pela mesma tecnologia VPN em que você confia durante a navegação.

Cada dispositivo coberto pela NordVPN é automaticamente incluído na Meshnet, mas também é possível adicionar até cinquenta dispositivos extras à rede criptografada.

Isso ajuda a aprimorar a privacidade e segurança da conexão, sendo especialmente útil para usuários que necessitam de uma conexão VPN segura e confiável para aplicativos sensíveis ou críticos.

Criptografia Segura

A NordVPN utiliza algoritmos de criptografia robustos para proteger seus dados online e preservar sua privacidade. Implementa a criptografia AES-256, considerada um dos algoritmos mais seguros disponíveis.

Esse algoritmo de criptografia utiliza uma chave de comprimento de 256 bits, tornando praticamente impossível de ser quebrado, mesmo pelos computadores mais poderosos.

Em nossa análise do NordVPN, vimos que ela também utiliza os protocolos padrão do setor, OpenVPN e IKEv2/IPSec, conhecidos por sua segurança robusta. Além disso, há o NordLynx, o protocolo VPN interno da NordVPN baseado no WireGuard.

Todos esses fatores combinados tornam a criptografia da NordVPN altamente segura e confiável para proteger seus dados online e privacidade.

Suporte 24 horas, 7 dias por semana

A equipe de suporte da NordVPN está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que você possa receber suporte a qualquer hora do dia ou da noite, não importa onde esteja localizado.

A equipe é experiente e bem treinada, capaz de ajudar com uma ampla variedade de problemas técnicos e não técnicos.

Além disso, percebemos em nossa análise do NordVPN que ela oferece uma variedade de canais de suporte, incluindo chat ao vivo, e-mail e uma base de conhecimento abrangente, proporcionando várias opções para entrar em contato e resolver quaisquer problemas que possam surgir.

A equipe de suporte 24/7 é um componente fundamental do compromisso da NordVPN em fornecer um serviço e suporte excelentes aos seus clientes, ajudando a garantir que os usuários tenham a melhor experiência possível ao usar a NordVPN.

Suporte Amplo de Dispositivos

A NordVPN oferece suporte a uma ampla variedade de dispositivos e sistemas operacionais, facilitando a segurança de suas atividades online, independentemente do dispositivo que você utiliza. Além disso, existem aplicativos dedicados para:

Windows

Windows MacOS

MacOS iOS + Android

iOS + Android Linux

Permitindo que você instale e configure rapidamente a VPN em seu dispositivo de maneira fácil. Também, a NordVPN oferece suporte a roteadores, o que permite proteger todos os dispositivos conectados à sua rede doméstica com uma única conta NordVPN.

Ademais, existem extensões de navegador para Chrome e Firefox, permitindo que você proteja suas atividades online diretamente do seu navegador da web.

Além disso, a NordVPN fornece guias de configuração manual para outras plataformas, incluindo smart TVs, consoles de jogos e dispositivos de streaming de mídia, tornando o processo de configuração da NordVPN o mais fácil possível, independentemente do dispositivo escolhido.

Com seu amplo suporte de dispositivos, a NordVPN facilita a segurança de suas atividades online e a proteção de sua privacidade em todos os seus dispositivos.

Política Rígida de Não Registros

A política de Não Registros da NordVPN é um compromisso de não coletar, armazenar ou compartilhar qualquer informação sobre as atividades online de seus usuários.

A política se aplica a todos os serviços da NordVPN, incluindo a VPN e o NordLocker, e abrange informações como os sites visitados, endereços IP, registros de horário e qualquer outro dado que possa potencialmente ser usado para identificar um usuário.

Essa política é projetada para proteger a privacidade e segurança de seus usuários, garantindo que suas atividades online não possam ser rastreadas, monitoradas ou compartilhadas com terceiros. É um componente fundamental do compromisso da NordVPN em fornecer o mais alto nível de privacidade e segurança aos seus usuários.

Como tal, a NordVPN é regularmente auditada e verificada por especialistas independentes em segurança para garantir a conformidade com sua própria política de não registros.

Ao não registrar nenhum dado do usuário, a NordVPN oferece aos seus usuários uma experiência online verdadeiramente privada e segura, assegurando que suas atividades online estejam protegidas contra olhares curiosos.

Facilidade de Uso da NordVPN | Análise do NordVPN

Antes de aprofundarmos no desempenho e segurança da NordVPN, vamos analisar mais de perto sua compatibilidade e facilidade de uso e instalação.

Em que Dispositivos Posso Usar a NordVPN?

A NordVPN é compatível com uma ampla variedade de dispositivos e sistemas operacionais. Com a NordVPN, os usuários podem proteger sua conexão à internet em computadores, smartphones, tablets, smart TVs e outros dispositivos.

Aqui está nossa lista de alguns dos dispositivos e sistemas operacionais compatíveis com a NordVPN:

Windows — O aplicativo para Windows é fácil de instalar e usar, proporcionando aos usuários acesso à rede completa de servidores e recursos da NordVPN.

— O aplicativo para Windows é fácil de instalar e usar, proporcionando aos usuários acesso à rede completa de servidores e recursos da NordVPN. MacOS — O aplicativo para MacOS é projetado para oferecer aos usuários uma VPN rápida, estável e segura, tão boa quanto o aplicativo para Windows.

— O aplicativo para MacOS é projetado para oferecer aos usuários uma VPN rápida, estável e segura, tão boa quanto o aplicativo para Windows. iOS — O aplicativo para iOS da NordVPN permite que os usuários protejam sua conexão à internet em iPhones e iPads.

— O aplicativo para iOS da NordVPN permite que os usuários protejam sua conexão à internet em iPhones e iPads. Android — O aplicativo para Android permite que os usuários acessem sua conexão NordVPN em smartphones e tablets Android.

— O aplicativo para Android permite que os usuários acessem sua conexão NordVPN em smartphones e tablets Android. Linux — A NordVPN oferece aos usuários de Linux acesso ao seu serviço VPN por meio de uma interface de linha de comando.

— A NordVPN oferece aos usuários de Linux acesso ao seu serviço VPN por meio de uma interface de linha de comando. Smart TVs — A NordVPN é compatível com muitas smart TVs, incluindo Samsung Smart TVs, Amazon Fire TVs e outras, o que permite proteger a conexão à internet e acessar uma variedade maior de conteúdos.

— A NordVPN é compatível com muitas smart TVs, incluindo Samsung Smart TVs, Amazon Fire TVs e outras, o que permite proteger a conexão à internet e acessar uma variedade maior de conteúdos. Roteadores — A NordVPN também é compatível com muitos roteadores, incluindo roteadores Asus, Google WiFi e outros. Uma vez configurado, todos os dispositivos conectados ao roteador são cobertos pela NordVPN.

Vamos analisar um pouco mais a experiência do usuário para cada um desses aplicativos, pois nem todos os aplicativos da NordVPN têm o mesmo desempenho em cada plataforma:

PC

Segundo nossa análise e revisão, a NordVPN oferece um aplicativo para PC no Windows que é fácil de configurar e integra-se perfeitamente ao restante do seu computador.

Existe o mesmo design plano e minimalista no aplicativo para Windows da NordVPN que você encontrará em outros lugares, apresentando um mapa mundial no qual você pode rolar e ampliar conforme desejar.

Há também uma lista de servidores em texto que você pode escolher à esquerda, embora provavelmente você só queira clicar em seleção rápida, a menos que precise de um país específico.

De forma útil, a NordVPN lembra as localizações recentes às quais você se conectou em uma guia de Recentes automaticamente preenchida, embora fosse bom poder definir suas localizações favoritas e configurações de servidor como em outras versões do aplicativo.

Você também pode conferir uma lista de servidores especializados, incluindo servidores VPN Dupla, P2P e servidores ofuscados. Estes mantêm seu tráfego de VPN oculto, disfarçando-o como tráfego de navegação criptografado normal.

É muito fácil adicionar esses servidores usando a barra de tarefas da NordVPN à esquerda e rolar até os servidores ofuscados.

Cada recurso que testamos foi fácil de acessar através da barra de configurações e funcionou conforme o esperado. A própria VPN passou em todos os nossos testes de vazamento, incluindo vazamentos de DNS e IPv6, sem resultados preocupantes.

O Meshnet deteta automaticamente outros dispositivos conectados à NordVPN, tornando bastante fácil iniciar o compartilhamento de arquivos a partir da área de trabalho do Windows para outros dispositivos.

O kill switch também passou em nossa série de testes de desconexão, permanecendo completamente confidencial em cada caso que o submetemos.

Mac

Existe um design bastante consistente nos aplicativos da NordVPN, e a nossa análise revela que, para MacOS, isso não é exceção. Assim que você faz login, é presenteado com um mapa mundial limpo e minimalista com tons de cinza claro e azuis suaves.

É muito reminiscente de uma versão ampliada do aplicativo iOS, o que torna bastante fácil escolher o servidor desejado.

Quanto aos recursos, a NordVPN no MacOS possui a maioria dos protocolos de criptografia que você encontraria no Windows, com a adição do IKEv2 por padrão. Recomendamos o NordLynx no MacOS para máxima proteção, mas é bom ver este protocolo para compatibilidade.

Infelizmente, não há funcionalidade de Split Tunneling na versão Mac do aplicativo. Isso não é ideal, mas você ainda pode usar o aplicativo para roteador para decidir quais dispositivos serão cobertos pela NordVPN.

Além disso, a maioria dos recursos que você esperaria encontrar no aplicativo para Windows também estão presentes aqui. É uma ótima oferta considerando que a maioria das versões de aplicativos de VPN para a Apple costumam ficar para trás em desenvolvimento.

iOS

NordVPN no iOS parece um pouco mais desenvolvido do que a versão para Android, embora seja principalmente a mesma, segundo nossa análise. Dito isso, é de longe uma das melhores VPNs para iPhone.

Além disso, baixá-la na Apple App Store é muito fácil, e uma vez que você fizer o login, encontrará várias dicas de ferramentas para recursos no aplicativo.

Isso é bastante útil quando se trata de alguns recursos mais complexos da NordVPN, como Meshnet e VPN Dupla.

As opções de configuração estão divididas em uma série de ícones que você encontrará na parte inferior da tela do aplicativo, que contém todas as opções necessárias para configurar sua conexão, Meshnet ou encontrar estatísticas e configurações do aplicativo.

Um botão de conexão rápida permite que você entre imediatamente na ação escolhendo o servidor mais próximo com a melhor velocidade de conexão. Há também um localizador de servidor se você precisar se conectar a um país específico, e isso fica mais fácil com uma guia de favoritos que permite acompanhar seus principais servidores.

Android

A NordVPN é uma das poucas provedoras de VPN que oferecem um aplicativo Android completo para sua VPN e, em nossa análise, isso fica claro desde o momento em que você abre o aplicativo. De facto, ele recebeu tanto cuidado quanto a versão para PC. Portanto, é uma das melhores VPNs para Android no mercado.

Há uma funcionalidade muito prática de tema verde sobre fundo branco em tudo, o que torna o aplicativo agradável aos olhos enquanto você escolhe a localização do servidor no mapa mundial. Testamos a versão para Android e descobrimos que a experiência do usuário foi excelente durante todo o processo.

Você pode baixar o aplicativo NordVPN na Google Play Store, o que significa que não é necessário ativar permissões extras. O login é feito com seu nome de usuário e senha da NordVPN, e uma vez dentro, você tem acesso total à maioria dos recursos da NordVPN.

Descobrimos que o recurso Meshnet não levou muito tempo para ser configurado. Frequentemente, em redes domésticas, pode ser um caso frustrante de sincronizar continuamente dispositivos até que finalmente se detetem mutuamente.

No entanto, constatamos que nosso dispositivo móvel NordVPN detetou rapidamente nosso dispositivo Meshnet de desktop. A transferência de arquivos entre os dispositivos foi bastante rápida, embora tenhamos observado que estava abaixo de nossas velocidades normais no escritório e mais próxima das velocidades de upload e download na nuvem.

Importante destacar que o recurso Split Tunneling está disponível em dispositivos Android. Esse recurso é crucial em dispositivos móveis, onde as mudanças de localização frequentemente podem afetar toda a funcionalidade de um aplicativo.

O Split Tunneling da NordVPN facilita a integração de uma VPN em sua vida. Observamos ao usá-la que os aplicativos cobertos pela VPN funcionavam um pouco mais lentamente durante a transmissão, embora isso seja esperado.

Você também encontrará uma ótima cobertura de dispositivos para a NordVPN. Ela está disponível em todos os dispositivos Android modernos, incluindo dispositivos Samsung, Google e Huawei, bem como tablets com Android 7 ou superior.

Linux

Nossa análise concluiu que, infelizmente, o suporte da NordVPN para dispositivos Linux não é tão abrangente quanto para outros sistemas operacionais. Embora haja um aplicativo nativo que você pode baixar diretamente do site da NordVPN, não se trata de uma interface gráfica de usuário como os belos aplicativos que você verá no MacOS e no Windows.

Em vez disso, o aplicativo para Linux é apenas via terminal, então você escolhe seus servidores e configurações digitando opções do programa na linha de comando.

A maioria dos provedores de VPN nem mesmo oferece esse nível de suporte, muitas vezes contentando-se em oferecer o suporte mais básico fornecendo arquivos de configuração do OpenVPN.

Comparado a isso, o aplicativo da NordVPN é bastante bom, pois ainda é classificado como uma das melhores VPNs para Linux. Os tempos de conexão são quase instantâneos, e é fácil ativar a maioria dos recursos com um único comando, embora o Meshnet exija um pouco mais de trabalho.

Embora gostaríamos de ver um aplicativo baseado em GUI no futuro para equiparar a NordVPN com alguns de nossos outros concorrentes, como o Private Internet Access, o aplicativo para Linux da NordVPN é funcional.

A única outra reclamação que temos é a falta de Split Tunneling, embora a capacidade de definir certos endereços IP para serem incluídos na lista branca pelo bloqueador automático de anúncios seja um toque interessante.

Extensões de Navegador

A NordVPN oferece três extensões de navegador — Mozilla Firefox, Google Chrome e Edge. Segundo nossa análise, existem vazamentos de dados comuns que só podem ser resolvidos usando um complemento de navegador além de uma VPN, então ficamos felizes em ver que a NordVPN aborda esse problema com suas extensões de navegador.

Testamos o bloqueador de vazamento WebRTC da NordVPN e constatamos que ele impediu com sucesso os ataques WebRTC.

Alguns outros provedores, como o ExpressVPN, oferecem uma interface de aplicativo completa por meio de suas extensões de navegador. As extensões de navegador da NordVPN não oferecem exatamente esse nível de controle, mas oferecem a conveniência de se conectar diretamente no navegador, caso você precise de cobertura temporária.

Você não pode escolher em qual cidade está, como no aplicativo, mas pode escolher de qual país deseja se conectar. Esta é uma ótima opção se você precisar verificar um e-mail de trabalho enquanto estiver de férias.

Roteadores

A NordVPN oferece um aplicativo para roteadores, que é, na verdade, suporte OpenVPN para diversos roteadores de consumo comumente usados.

Felizmente, há uma lista abrangente dos roteadores suportados pelo OpenVPN em seu site. Não apenas isso, mas também há guias passo a passo sobre como atualizar as configurações do seu roteador para cada marca e firmware.

A NordVPN em roteadores funciona rapidamente e sem falhas; no entanto, não é tão conveniente quanto suas soluções específicas de aplicativos.

Usar a NordVPN através do seu roteador certamente não é tão conveniente quanto usar um aplicativo específico para dispositivos, pois você precisará fazer login no seu roteador sempre que quiser atualizar as configurações do seu dispositivo.

Isso pode ser uma verdadeira irritação se você precisar apenas de uma mudança temporária de localização. Além disso, será necessário desconectar a conexão da NordVPN do seu dispositivo quando estiver atrás de um roteador NordVPN, a menos que queira sofrer algumas penalidades na velocidade de conexão.

A NordVPN para roteadores é ótima se você tiver vários dispositivos que precisa cobrir sob uma única localização da NordVPN e quiser economizar alguns slots de dispositivo em sua assinatura.

Os guias de ajuda tornam fácil a configuração, e embora alguns outros provedores ofereçam aplicativos mais avançados, a NordVPN em roteadores funciona rapidamente e sem falhas.

Como Instalar o NordVPN | Análise do NordVPN

Baixar e instalar o aplicativo NordVPN é tão simples quanto pode ser. Vamos guiá-lo passo a passo para que você possa ver como é fácil configurar um dos principais provedores de VPN do mercado.

Passo 1 — Acesse o site da NordVPN e faça o cadastro. Passo 2 — Escolha o plano de assinatura da NordVPN. Passo 3 — Faça o download do aplicativo indo para a página de download e escolhendo seu sistema operacional de preferência. No nosso caso, escolheremos o Windows. Passo 4 — Vá até a pasta de Downloads e clique duas vezes no arquivo NordVPNSetup.exe. Passo 5 — Uma janela pop-up pode perguntar se você permite que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Clique em Sim. Passo 6 — A janela do instalador será aberta. Clique em Avançar. Passo 7 — Marque as caixas se quiser atalhos para o aplicativo NordVPN na sua Área de Trabalho ou no menu Iniciar, depois clique em Avançar e Instalar. Passo 8 — O instalador prosseguirá com o processo de instalação. Passo 9 — Uma vez concluído, será perguntado se você deseja iniciar o NordVPN imediatamente. Clique em Concluir para completar a configuração. Passo 10 — Clique no logo do NordVPN na sua área de trabalho, e depois que o aplicativo abrir, clique em Log In para continuar. Passo 11 — Após a página de login da conta Nord carregar, insira seu nome de usuário ou endereço de e-mail, pressione Continuar e insira sua senha.

Agora, para começar a usar o NordVPN imediatamente, você pode simplesmente clicar em ‘Conexão Rápida’, aguardar até ver o status mudar de Não Protegido para Protegido, e você estará pronto para uma sessão segura e privada.

Desempenho do NordVPN | Quão Rápido é o NordVPN? | Análise do NordVPN

O NordVPN afirma ter servidores rápidos e confiáveis, então nós os colocamos à prova.

Nossas velocidades ficaram em média entre 85-95Mbps durante os horários de menor movimento.

Antes de começarmos, devemos destacar que a velocidade de uma VPN depende de muitos fatores, incluindo a conexão com a internet do usuário, a localização do servidor VPN ao qual estão se conectando e a carga geral na rede VPN.

Usando nossa linha de 100Mbps no escritório, notamos que o NordVPN consistentemente alcançava cerca de 85-95Mbps, não importando para qual servidor nos conectássemos. Mesmo ao nos conectarmos ao Japão, ainda recebíamos páginas da web ágeis e responsivas.

A transmissão também permaneceu sem lag, mesmo ao alternar entre serviços de streaming e locais de diferentes países. No entanto, esses testes foram realizados durante os horários de menor movimento, então os resultados podem variar.

Em nossa revisão, concluímos que o NordVPN está claramente projetado para oferecer aos usuários velocidades de VPN rápidas e confiáveis. É impossível não haver uma queda percetível na velocidade da conexão, mas o NordVPN é um dos provedores de VPN mais rápidos que testamos.

Este provedor de VPN possui uma grande rede com mais de 5.000 servidores localizados em países de todo o mundo, o que ajuda a garantir que os usuários possam se conectar a um servidor próximo para obter velocidades de VPN rápidas e estáveis.

Além disso, a tecnologia CyberSec do NordVPN ajuda a bloquear anúncios, rastreadores e malware, o que também pode melhorar a experiência online dos usuários, reduzindo a quantidade de dados que precisam ser transmitidos por sua conexão com a internet.

Também testamos alguns servidores Double VPN para ver como a conexão se comporta, e aqui descobrimos que a conexão durante nossos testes de velocidade chegou a cerca de 70Mbps no mínimo. Embora esse recurso ofereça segurança adicional, pode sacrificar a velocidade.

Embora as velocidades do NordVPN possam variar dependendo de vários fatores, o provedor de VPN está comprometido em oferecer aos usuários velocidades de VPN rápidas e confiáveis, trabalhando duro para garantir que sua rede VPN esteja constantemente otimizada para velocidade e desempenho.

Esteja você procurando uma VPN para privacidade e segurança online ou simplesmente para acessar uma variedade maior de conteúdo de todo o mundo, o NordVPN foi projetado para oferecer aos usuários velocidades de VPN rápidas e confiáveis.

Quão Seguro é o NordVPN? | O NordVPN é Seguro?

A segurança é a característica mais vital de qualquer VPN, mas é um tópico amplo. Embora a forma mais óbvia seja a segurança da própria rede VPN, também queremos considerar como a política de dados do NordVPN se mantém, bem como sua segurança operacional.

Nossa pesquisa descobriu que o NordVPN é considerado um serviço de VPN seguro e protegido. A segurança do NordVPN foi testada em 2019, quando um terceiro não autorizado teve acesso a um dos servidores de dados do NordVPN por meio de uma ferramenta de acesso remoto deixada aberta pela empresa de hospedagem. Embora tenha ocorrido essa violação, a maneira como os servidores do NordVPN são configurados significa que nenhuma informação vazou do próprio serviço.

O NordVPN utiliza servidores apenas de RAM para encaminhar todo o tráfego de internet de seus usuários, o que ajuda a proteger suas informações sensíveis e atividades online de olhares curiosos, já que nada é salvo em disco.

O NordVPN também possui uma rigorosa política de não registros, portanto, não armazena informações sobre as atividades online ou o tráfego na internet de seus usuários, o que ajuda a garantir que a privacidade e segurança dos usuários estejam protegidas o tempo todo. Além disso, o NordVPN utiliza diversas tecnologias e protocolos de segurança, incluindo OpenVPN, IKEv2 e NordLynx, para proteger o tráfego online de seus usuários e garantir que suas conexões VPN sejam sempre rápidas, seguras e estáveis.

O NordVPN também passa regularmente por auditorias de terceiros especialistas em segurança para verificar se está fornecendo aos usuários um serviço de VPN seguro e que está em conformidade com sua alegação de não registros.

Embora nenhum serviço de VPN possa garantir 100% de segurança, o NordVPN realiza auditorias regulares e testes externos de código para garantir que cada produto do NordVPN esteja livre de possíveis explorações.

Em geral, o NordVPN tem seu projeto para proporcionar aos usuários uma experiência de VPN segura e protegida.

Protocolos de Criptografia do NordVPN | Análise do NordVPN

O NordVPN utiliza protocolos de criptografia para proteger os dados e atividades online de seus usuários, impedindo que sejam monitorados ou interceptados por terceiros. Aqui está uma lista de alguns dos protocolos de criptografia que o NordVPN utiliza:

OpenVPN

O OpenVPN é um protocolo VPN popular e de código aberto amplamente considerado como um dos protocolos VPN mais seguros disponíveis. De salientar que, o NordVPN, utiliza o OpenVPN como seu protocolo padrão, fornecendo aos usuários uma conexão VPN rápida, estável e segura.

NordLynx

O NordLynx é uma alternativa personalizada do NordVPN ao OpenVPN, baseada no WireGuard. O WireGuard é um novo protocolo VPN projetado para ser mais rápido, simples e seguro do que outros protocolos VPN.

O NordVPN utiliza o NordLynx para corrigir alguns dos problemas de segurança pendentes do WireGuard, tornando-o uma das implementações mais seguras de uma conexão VPN criptografada disponíveis.

IKEv2

IKEv2/IPSec é um protocolo VPN rápido e seguro amplamente utilizado por serviços de VPN, incluindo o NordVPN. O IKEv2/IPSec é especialmente adequado para dispositivos móveis, pois oferece uma conexão VPN rápida e confiável, mesmo em redes celulares.

Este protocolo é preferido por dispositivos Apple, e você o encontrará por padrão nas versões do NordVPN para MacOS e iOS.

Reputação de Transparência do NordVPN | Análise do NordVPN

A reputação de transparência de uma VPN é um fator importante para se considerar ao decidir se uma VPN é a melhor opção para você. Aqui estão todos os detalhes sobre as auditorias e a política de registros do NordVPN.

Auditorias

A partir de nossa análise do NordVPN, vimos que o mesmo foi auditado por uma respeitável empresa de cibersegurança de terceiros. Em 2020, o NordVPN encomendou uma auditoria de segurança independente por uma das principais empresas de auditoria de cibersegurança, a PricewaterhouseCoopers AG Suíça.

A auditoria abrangeu a infraestrutura, protocolos de segurança e aplicativos do NordVPN, e os resultados mostraram que as medidas de segurança do NordVPN atenderam aos padrões da indústria.

Além disso, o NordVPN passou por várias auditorias de segurança desde então, garantindo que a plataforma permaneça segura e que a privacidade dos usuários seja protegida.

Registros

Com a nossa análise do NordVPN, concluímos que o mesmo não mantém registros das atividades online de seus usuários, o que significa que nenhum registro é mantido dos sites que seus usuários visitam, dos arquivos que baixam ou do conteúdo online que acessam. Isso ajuda a proteger a privacidade e a segurança dos usuários do NordVPN e garante que suas atividades online não possam ter algum tipo de rastreio até eles.

Além disso, o NordVPN está sediado no Panamá, um país que possui leis rigorosas de privacidade e não exige que os provedores de VPN mantenham registros das atividades de seus usuários.

Análise do NordVPN | Lista de Servidores do NordVPN

Aqui está uma rápida visão geral da distribuição de servidores do NordVPN:

Américas Argentina

Argentina Brasil

Brasil Canadá

Canadá Chile

Chile Costa Rica

Costa Rica México

México EUA Europa Albânia

Albânia Áustria

Áustria Bélgica

Bélgica Bósnia e Herzegovina

Bósnia e Herzegovina Bulgária

Bulgária Croácia

Croácia Chipre

Chipre República Tcheca

República Tcheca Dinamarca

Dinamarca Estônia

Estônia Finlândia

Finlândia França

França Geórgia

Geórgia Alemanha

Alemanha Grécia

Grécia Hungria

Hungria Islândia

Islândia Irlanda

Irlanda Itália

Itália Letônia

Letônia Lituânia

Lituânia Luxemburgo

Luxemburgo Moldávia Países Baixos

Países Baixos Macedônia do Norte

Macedônia do Norte Noruega

Noruega Polônia

Polônia Portugal

Portugal Romênia

Romênia Sérvia

Sérvia Eslováquia

Eslováquia Eslovênia

Eslovênia Espanha

Espanha Suécia

Suécia Suíça

Suíça Ucrânia

Ucrânia Reino Unido Ásia Austrália

Austrália Hong Kong

Hong Kong Indonésia

Indonésia Japão

Japão Malásia

Malásia Nova Zelândia

Nova Zelândia Cingapura

Cingapura Coreia do Sul

Coreia do Sul Taiwan

Taiwan Tailândia

Tailândia Vietnã Oriente Médio e África Israel

Israel África do Sul

África do Sul Turquia

Turquia Emirados Árabes Unidos

Preço do NordVPN | Quanto Custa o NordVPN?

Em nossa análise do NordVPN, vimos que o custo do VPN depende do período de assinatura escolhido pelo usuário, sendo que assinaturas mais longas geralmente oferecem mais valor pelo dinheiro:

No momento da redação, o NordVPN oferece diversas opções de assinatura, incluindo planos mensais, anuais, bienais e trienais.

O plano mensal custa $12.99 por mês.

O plano de 1 ano custa $4.99 por mês.

O plano de 2 anos custa $3.39 por mês.

Esses preços estão sujeitos a alterações, por isso é recomendável que os usuários verifiquem o site do NordVPN para obter as informações de preços mais atualizadas. Existem também os planos Plus e Complete, dependendo se você deseja recursos extras de conveniência do NordVPN.

O plano Plus oferece acesso ao Monitoramento da Dark Web, além de um gerenciador de senhas. No preço mais acessível, há a cobrança de $5,19 por mês. O plano Complete adiciona 1 TB de armazenamento em nuvem criptografado à mistura, por um dólar e meio a mais por mês.

Felizmente, todas as assinaturas do NordVPN vêm com uma garantia de reembolso de 30 dias, permitindo que os usuários experimentem o serviço VPN sem riscos por um mês completo. Além disso, o NordVPN oferece uma variedade de opções de pagamento, incluindo cartão de crédito, PayPal e vários outros métodos de pagamento, tornando fácil para os usuários assinarem o serviço VPN e gerenciarem suas contas.

Conclusão da Análise do NordVPN | O NordVPN Vale a Pena?

O NordVPN é definitivamente uma opção que se destaca no universo das VPNs. Além do excelente serviço principal de VPN, o NordVPN vem com uma variedade de recursos projetados para aprimorar tanto a segurança quanto a conveniência, tudo por um preço acessível.

Desse modo, em nossa análise do NordVPN, vimos que o serviço Double VPN é ótimo para usuários que precisam de segurança aprimorada, complementando o protocolo personalizado NordLynx do NordVPN, enquanto o Meshnet funciona como uma excelente ferramenta de hospedagem em nuvem e configuração de LAN virtual, tudo em um só lugar.

Embora não tenhamos observado os benefícios anunciados na velocidade de conexão ao usar o recurso Double VPN, os servidores normais do NordVPN são extremamente rápidos. Dessa forma, é fácil recomendar o NordVPN apenas com base na rapidez das conexões.

De facto, os verdadeiros concorrentes do NordVPN são poucos, pois apenas serviços como ExpressVPN e Private Internet Access podem se comparar. No entanto, o NordVPN é significativamente mais barato que o ExpressVPN e oferece velocidades superiores em comparação com o PIA.

Embora o PIA tenha suporte um pouco melhor para Linux, em geral, teríamos que recomendar o NordVPN como nossa VPN de escolha se você precisa de uma VPN de alto nível a um preço acessível.

Experimente agora sem riscos por um mês completo para obter velocidades excelentes, poder de desbloqueio e total anonimato e segurança online.

FAQs sobre a Análise e Revisão do NordVPN