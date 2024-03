Análise do Proton VPN: O app é rápido e seguro em 2024? 

Se o conceito de VPN é novo para você saiba que, essa tecnologia, estabelece uma conexão segura entre você e a internet, ocultando seus dados privados , a exemplo do endereço de IP e do histórico de navegação, ao mesmo tempo que lhe permite acessar conteúdos bloqueados geograficamente , como é exemplo a Netflix, e sites alvo de censura de governos .

👍 PRÓS Aplicativo gratuito, com banda larga ilimitada.

Aplicativo gratuito, com banda larga ilimitada. Conexões simultâneas em 10 dispositivos.

Conexões simultâneas em 10 dispositivos. Sede na Suíça, país com foco na privacidade.

Sede na Suíça, país com foco na privacidade. Rigorosa política no-logs (ou seja, suas atividades na internet não são registradas ou armazenadas).

Rigorosa política no-logs (ou seja, suas atividades na internet não são registradas ou armazenadas). Bloqueador de anúncios e acesso ao navegador Tor.

Bloqueador de anúncios e acesso ao navegador Tor. Código aberto e auditado.

Código aberto e auditado. Servidor “Secure Core”, que redireciona seu tráfego por diversos servidores e dribla restrições.

Servidor “Secure Core”, que redireciona seu tráfego por diversos servidores e dribla restrições. E-mail criptografado da Proton (gratuito ou pago). 👎 CONTRAS Extensões do navegador não estão disponíveis para todos os aplicativos.

Extensões do navegador não estão disponíveis para todos os aplicativos. Plano mensal relativamente caro.

Plano mensal relativamente caro. Não conta com ferramentas extras, para gestão de senhas ou armazenamento, por exemplo.

Não conta com ferramentas extras, para gestão de senhas ou armazenamento, por exemplo. Servidores se concentram nas Américas e na Europa.

A Proton VPN é boa?

Proton VPN é um serviço VPN baseado na Suíça, que oferece opções de VPN gratuitas ou pagas, ajudando a ocultar seu endereço de IP em até dez dispositivos.

A tecnologia VPN se popularizou nos últimos anos, e os usuários agora estão mais conscientes sobre seus direitos à privacidade e possíveis riscos de segurança. Essa rede cria uma conexão segura entre seu PC ou smartphone e a internet, de maneira que ninguém pode localizar seu endereço ou roubar seus dados.

Entre 2019 e 2022, o número de usuários de VPN nos Estados Unidos passou de 22% para nada menos que 79%, segundo a Statista. Empresas como a Proton oferecem túneis criptografados, ágeis e seguros para processar seu tráfego na internet. Desse modo, evitam que seus dados de navegação sejam expostos para outras pessoas.

Segundo nossa análise e revisão, Proton VPN, é uma boa rede privada virtual na medida em que oferece bloqueadores de anúncios e proteção contra vírus, além do serviço VPN em si. O plano pago suporta streaming e downloads P2P em alta velocidade, apesar de processar o tráfego por meio de uma conexão criptografada.

Graças ao seu consistente desempenho, o Proton VPN já ganhou diversos prêmios, incluindo “UptoDown’s Best VPN for Android”, em 2018; “ProPrivacy’s Best Free VPN”, 2019; e uma avaliação 5/5 na PC Mag em 2023.

Análise do Proton VPN: é seguro e confiável?

Proton VPN usa dois padrões de criptografia – AES-256 and ChaCha20 – para manter seus dados seguros, além de recursos como Perfect Forward Secrecy e o método Diffie-Hellman.

Esse é um dos mais seguros serviços VPN disponíveis atualmente, de acordo com nossos testes e análises. Os usuários podem escolher entre dois protocolos VPN para criptografar seus dados: OpenVPN/IKEv2 ou WireGuard.

O primeiro utiliza o padrão de criptografia AES-256, que, diante de um ataque de força bruta, levaria bilhões de anos para ser quebrado. O segundo se baseia no padrão ChaCha20, e é igualmente seguro, mas um pouco mais rápido.

ChaCha20 é mais indicado para dispositivos com recursos limitados (como telefones celulares), enquanto a criptografia AES oferece um melhor desempenho em desktops e servidores. Felizmente, o Proton VPN suporta as duas opções.

Em nossa análise, o Proton VPN, conta com o recurso Perfect Forward Secrecy (PFS) que, em síntese, protege a transmissão de dados entre servidor e cliente. Cada vez que você se conecta à internet, é gerada uma combinação única de chaves criptografadas. Ou seja, mesmo que a atual sessão VPN seja comprometida, suas sessões anteriores continuarão seguras, porque utilizaram chaves diferentes.

Por fim, as chaves são geradas por meio do método Diffie-Hellman, no qual cliente e servidor compartilham uma chave sem nunca terem estabelecido nenhum tipo de comunicação. Em outras palavras, nem o próprio aplicativo Proton VPN sabe qual chave foi gerada, mesmo quando processa a criptografia. Tudo sinais para uma avaliação muito positiva do Proton VPN

A história do Proton como uma marca segura e confiável

Uma das razões pelas quais o Proton VPN é tão seguro, segundo nossa análise, é o legado da empresa como um provedor de tecnologia que prioriza a privacidade acima de tudo. A companhia foi fundada em 2014, por cientistas que foram membros da CERN (Organização Europeia para a Investigação Nuclear) e identificaram a necessidade de contar com serviços de internet mais seguros.

O primeiro produto da empresa foi o aplicativo de e-mail Proton Mail, o primeiro serviço de e-mail a oferecer criptografia a partir do dispositivo do cliente. Em resumo, isso significa que a Proton não monitora, nem pode ler o conteúdo da sua caixa de e-mails, ao contrário de outros provedores, como Gmail e Outlook, por exemplo.

Há alguns anos, Gmail e Outlook lançaram opções que contemplam esse tipo criptografia, porém, apenas para clientes que pagam pelo serviço.

O Proton Mail, em contrapartida, oferece versões gratuitas e pagas de e-mails criptografados para indivíduos, famílias e empresas. Analogamente, Proton VPN e Proton Mail compartilham a mesma equipe de gestão, recursos técnicos e escritórios, baseados em Plan-les-Ouates, na Suíça.

Na verdade, a localização da sua sede é mais uma razão pela qual o Proton VPN é tão confiável. Isso porque a Suíça não participa de nenhum acordo de compartilhamento de dados. Assim, solicitações de informações por parte de governos estrangeiros precisam ser aprovadas pelas autoridades suíças. Desse modo, se garante que seus dados fiquem protegidos contra bisbilhoteiros, digamos assim.

Proton VPN é auditado e construído com base em princípios de código aberto

Um dos principais motivos para usar uma rede VPN é a quantidade de dados que seu provedor de internet pode coletar, a exemplo do seu endereço de IP e seu histórico de navegação. O problema, no entanto, é que o provedor do serviço VPN também é capaz de visualizar esses dados. Por isso, o Proton VPN age de forma proativa para demonstrar o quanto é confiável nesse sentido.

Em primeiro lugar, a empresa contratou a SEC Consult, líder em auditorias no campo da cibersegurança , com mais de 80 certificações, para conduzir auditorias independentes. Antes disso, a tecnologia e a implantação do Proton VPN também haviam sido avaliadas pela Mozilla.

Ainda mais, o Proton VPN disponibiliza várias de suas aplicações como código aberto . Dessa forma, desenvolvedores podem avaliar o código de programação e identificar vulnerabilidades. Além disso, a empresa mantém bibliotecas de criptografia de código aberto.

Finalmente, vale mencionar, ainda, que o Proton VPN tem um programa que oferece recompensas para quem apontar problemas relacionados à confidencialidade ou integridade dos dados dos usuários. Nesse sentido, a companhia disponibiliza recompensas no valor de até U$ 10 mil.

Além disso, segundo nossa análise, a empresa por detrás do Proton VPN, não armazena nenhum tipo de registro que possa identificar você. E, caso sua conexão à internet seja interrompida em algum momento, o recurso “kill switch” (ou bloqueador de conexão) do Proton VPN encerra imediatamente todo o tráfego, a fim de evitar que seu endereço de IP seja exposto.

Melhor uso para Proton VPN

O usuário ideal para o Proton VPN é alguém que deseja ter, em um único app, ferramentas de cibersegurança e recursos que permitam ocultar o endereço de IP, por um preço acessível e um máximo de dez dispositivos atendidos.

Nossa análise e revisão do Proton VPN identificou que o serviço funciona bem para usuários individuais, assim como para empresas, que fazem uma avaliação bastante positiva. Na verdade, há uma oferta específica para empresas, com preços iniciais de US$ 6,99 por mês, por cada usuário.

Se você tem até dez dispositivos para uso residencial e profissional, o Proton representa uma conveniente solução. Em suma, trata-se de um serviço extremamente versátil, com streaming em alta velocidade e downloads rápidos, para dar conta de suas transferências de arquivos. Se você busca uma VPN gratuita, o Proton também oferece um plano grátis, sem data-limite.

Caso precise de mais proteção, além de uma VPN, o Proton VPN é capaz de lhe atender. Seu plano Proton Unlimited combina todos os serviços da companhia em uma única assinatura. Isso inclui o Proton Email, armazenamento em nuvem, gerenciador de senhas e calendário seguro, que protege a sua agenda de forma criptografada.

Com relação aos serviços do Proton VPN voltados para empresas constatamos que, em nossa análise, a ferramenta é mais indicada para profissionais que desejam driblar aqueles que monitoram e censuram suas redes. Por exemplo, o recurso Stealth Protocol permite que você escape da censura de governos e de provedores de internet, podendo acessar websites restritos.

Da mesma forma, gestores de TI também podem se beneficiar dos recursos administrativos do Proton VPN. É possível adicionar usuários em massa, estabelecer permissões e configurar gateways, entre outras opções, a partir do painel de controle central. Você também pode reforçar a autenticação de dois fatores (2FA) para os usuários, a fim de evitar usos indevidos do Proton VPN e estes são mais alguns pontos que contribuem para uma avaliação positiva.

Análise às funcionalidades do Proton VPN: Principais benefícios e desvantagens

Se você está se perguntando se o Proton VPN é um bom aplicativo, vale conferir mais detalhadamente, nesta revisão, os mais de 15 recursos e benefícios que ele oferece, com vista a uma melhor avaliação. Apesar dos pontos positivos, existem algumas desvantagens, conforme identificamos em nosso teste. A seguir, apresentamos tantos os benefícios como potenciais fragilidades e deficiências da rede.

Benefícios do Proton VPN em análise

1. Endereço de IP oculto

Proton usa robustos padrões de criptografia a fim de proteger os usuários contra vazamentos de DNS e IPv6. Assim como oculta o endereço de IP, também esconde seu histórico de atividades do seu ISP (provedor de internet). Esse é, portanto, um fator superpositivo para pesquisas e investigações de jornalistas e ativistas. Além disso, evita que anunciantes monitorem suas atividades online.

2. Política de No-Logs

Em nossa análise verificamos que a sede da companhia fica na Suíça, e que foi possível adotar uma rigorosa política de no-logs, verificada por uma auditoria independente em 2022 e 2023. Em outras palavras, isso significa que a própria companhia não pode monitorar ou registrar seu IP, histórico de navegação e duração das sessões, entre outras informações.

3. Bloqueador de anúncios integrado

Em 2021, o Proton lançou uma nova ferramenta de privacidade chamada NetShield, um bloqueador de anúncios integrado ao seu serviço VPN. Quando você ativa o NetShield, a ferramenta verifica cada site que você visita, a partir de uma abrangente lista de sites maliciosos.

O NetShield imediatamente bloqueia qualquer site que constar nesse banco de dados de sites maliciosos – ou seja, que possam oferecer alguma ameaça. Além disso, a ferramenta também recorre à filtragem de DNS para bloquear anúncios e sistemas de monitoramento online, a fim de proteger sua privacidade de anunciantes. Ainda mais, esse recurso bloqueia o carregamento de conteúdo desnecessário. Desse modo, torna sua navegação mais rápida.

4. Acelerador de VPN

Segundo a análise efetuada a esta funcionalidade única do Proton VPN, ela redistribui a carga da CPU entre múltiplos processos, a fim de evitar a sobrecarga de uma única thread. Como resultado, isso aumenta a velocidade em até 400%. Além disso, divide o processamento de dados entre o servidor VPN e seu destino em fluxos menores, para melhorar a performance.

5. Proteção DNS

Esse recurso criptografa automaticamente todas as solicitações aos servidores DNS. Em outras palavras, isso significa que elas não podem ser intercetadas por um terceiro, enquanto a informação está em trânsito. Além do mais, o Proton tem seu próprio servidor DNS. Dessa forma, ninguém pode acessar suas solicitações em um formato não-criptografado.

6. Acesso à rede Tor

Tor (The Onion Routing project) é uma rede de privacidade de código aberto, que permite que você navegue anonimamente pela internet. Você pode fazer o download do navegador Tor ou, então, usar aplicativos como Brave, que oferecem o Tor como opção.

Com Proton VPN, você pode utilizar um navegador comum para se conectar ao Tor. Esse é, portanto, um benefício importante para aqueles que usam Chrome, Edge ou Safari, porque não precisam instalar outro app para esconder sua identidade online. Ademais, o suporte ao Tor está disponível para qualquer dispositivo.

7. Funcionalidades anti censura

De acordo com nossa análise, o Proton VPN oferece várias maneiras de driblar a censura de governos, desbloquear sites com restrições geográficas, e mudar seu endereço de IP para um país diferente. Além disso, disponibiliza roteamento alternativo, bem como um recurso único, chamado Smart Protocol.

Graças ao roteamento alternativo, você pode continuar acessando o Proton VPN quando as conexões aos servidores da companhia forem bloqueadas. Nesses casos, sua conexão passará para um serviço terceirizado, a exemplo do AWS, de forma que você possa continuar a usufruir da VPN, mesmo quando seu uso for censurado.

Smart Protocol é uma ferramenta que mantém a VPN ativa mesmo quando alguns protocolos ou portas-padrão são bloqueados. Ou seja, se o protocolo-padrão for bloqueado por um órgão de censura, a Proton automaticamente muda para um protocolo diferente.

8. Autenticação de dois fatores

2FA é um dos recursos mais úteis que descobrimos em nossa avaliação sobre o Proton VPN. Você mesmo pode ativar essa função, para que ela sempre cheque sua identidade durante o login, sem que esse processo se baseie apenas em senhas. Assim, se adiciona uma camada extra de segurança. No caso de empresas, por exemplo, administradores de TI podem impor uma política 2FA para todos os usuários de VPN na organização.

9. Kill Switch

Você pode ativar a ferramenta “kill switch” quando acessar dados sensíveis na internet ou, ainda, mantê-la permanentemente ligada. O recurso monitora sua conexão VPN, de forma que, caso a conexão caia acidentalmente e seus dados fiquem sem criptografia por um ou dois segundos, o Proton VPN automaticamente bloqueia seu acesso à internet.

10. Criptografia do disco físico

Analogamente, o Proton se empenha em assegurar que os servidores onde seus dados VPN são armazenados sejam protegidos. Sua infraestrutura é baseada em seguros centros de dados ou em antigas bases militares, com completa criptografia de disco. Dessa maneira, a empresa praticamente elimina qualquer chance de vazamento de dados por meio de acesso físico.

11. Velocidade de até 10 Gbps

Proton tem servidores em mais de 70 países, de modo que os usuários sempre podem se conectar a um servidor próximo. Como resultado, a velocidade de navegação pode chegar até 10 Gbps com sua VPN ativa. De maneira geral, os usuários relatam velocidades de navegação entre 300 Mbps e 500 Mbps, o que já é impressionante para uma VPN rápida .

12. Port Forwarding

“Port forwarding” é um recurso do app Proton VPN para Windows, que melhora a velocidade de download em caso de transferências via softwares P2P, a exemplo do BitTorrent. Em essência, a ferramenta roteia as conexões de entrada por meio de um firewall, enquanto assegura que o firewall não afete o upload ou download de arquivos.

13. Rede Secure Core

Secure Core é uma rede especial idealizada para proteger os dados por meio de duas camadas de criptografia. Tradicionalmente, quando sua VPN está ativa, o tráfego passa por um servidor VPN antes de chegar ao seu destino. Desse modo, se alguém assume o controle do servidor VPN, seus dados podem ser comprometidos.

Por isso, a Proton VPN direciona certos tipos de tráfego a um sistema multi servidor, gerenciado pela própria companhia, e não a um provedor de nuvem pública, como AWS. Nossa análise e avaliação da Proton VPN identificou que solicitações feitas para jurisdições extremamente reguladas, como os Estados Unidos, são roteadas através do sistema Secure Core.

Em suma, para responder se a Proton VPN é segura, vale considerar que o Secure Core é conectado a endereços de IP possuídos e gerenciados pela Proton VPN, como parte de seu Local Internet Registry (LIR), ou seja, Registro Local de Internet. Dessa maneira, se garante proteção em caso de solicitações externas de dados por parte do governo, por exemplo.

14. Split Tunneling

Esse recurso, chamado de túneis divididos, permite rotear o tráfego de apps específicos por meio de uma VPN, enquanto os outros dados navegam pela internet aberta. Por exemplo, você pode optar por usar a VPN ao fazer download P2P, mas não quando estiver utilizando um navegador comum. Além disso, você também pode configurar split tunnels (túneis divididos) baseados em endereços de IP.

15. WireGuard

WireGuard é um protocolo VPN, lançado em 2015, que garante alta velocidade, ao mesmo tempo em que reduz a superfície de ataque. A Proton VPN adotou esse protocolo em 2021, e, atualmente, ele está disponível em todos os dispositivos. Esse recurso pode melhorar a performance e o tempo de vida da bateria, assim como a velocidade de download.

Desvantagens do Proton VPN em análise

Agora, vamos dar uma olhada em alguns dos recursos que não nos impressionaram muito, em nossa análise de avaliação da Proton VPN.

Suporta até dez dispositivos: você pode utilizar o Proton VPN em, no máximo, dez dispositivos, simultaneamente – seja qual for o plano escolhido. Isso pode, portanto, ser um ponto negativo, caso você tenha um número maior de dispositivo. Se você procura por conexões VPN ilimitadas, considere Surfshark, que tem também um dos você pode utilizar o Proton VPN em, no máximo, dez dispositivos, simultaneamente – seja qual for o plano escolhido. Isso pode, portanto, ser um ponto negativo, caso você tenha um número maior de dispositivo. melhores softwares antivírus atualmente.

Extensões do navegador : Proton VPN está disponível como app nativo ou como uma extensão de navegadores baseados no Chromium, a exemplo de Chrome, Brave e Edge. Porém, não há extensões para navegadores que não são baseados no Chromium, como o Vivaldi. Uma alternativa contra essa desvantagem é fazer o download do app nativo para Android, iOS, macOS, Windows e Android TV.

Localização dos servidores VPN: o Proton VPN tem mais de 3 mil servidores, mas a maioria está situada nos Estado Unidos, Europa e Reino Unido. Por exemplo, os Estados Unidos têm mais de 100 servidores, enquanto a Nigéria tem cerca de dez. Muitos países da Ásia e da África não contam com servidores locais. Como resultado, a velocidade da conexão pode ser mais baixa nesses regiões.

Análise ao Preço da Proton VPN: Quanto custa?

O preço inicial da Proton VPN é de US$ 4,99 por mês, para um plano de dois anos, com garantia de devolução do seu dinheiro em 30 dias.

Esse serviço VPN tem várias camadas de preços, começando pelo app Free Forever. Em resumo, isso quer dizer que você pode usar a Proton VPN gratuitamente em um dispositivo, com velocidade limitada, suporte à navegação e acesso ao servidor VPN. Os planos pagos, em contrapartida, são disponibilizados em duas versões: Proton VPN Plus e Protun Unlimited.

1. Análise do Plano gratuito da Proton VPN

Esse é um dos poucos aplicativos VPN gratuitos que oferece serviços que não são atrelados a anúncios, sem limite de velocidade artificial. Em termos de comparação, o NordVPN, por exemplo, não tem nenhuma versão gratuita, enquanto o ExpressVPN disponibiliza apenas um teste gratuito.

Mas existem, no entanto, algumas ressalvas. O plano gratuito do Proton VPN suporta apenas um dispositivo de cada vez, e você pode acessar túneis VPN em apenas três países: Estados Unidos, Holanda e Japão. Isso significa, essencialmente, que você não pode rotear seu tráfego por meio de países com maior foco na privacidade.

Além disso, a versão gratuita não oferece extensões para navegadores, ao contrário do que acontece com os planos pagos. Na opção gratuita, você precisa baixar o app para Android, iOS, Windows, macOS, Linux ou Chromebook. O app para a Android TV também não está disponível. Porém, de qualquer forma, essa ainda pode ser considerada uma ótima solução VPN ilimitada, caso você esteja procurando uma ferramenta gratuita.

2. Análise do Plano Plus do Proton VPN

Proton VPN Plus é o plano de assinatura que testamos minuciosamente para a nossa avaliação da Proton VPN, e contém todas as funcionalidades que discutimos.

Se você assinar o plano mensal, pagará US$ 9,99 por mês. Caso faça um contrato de um ano, você ganhará 40% de desconto, ou seja, pagará US$ 5,99 por mês. O plano mais barato é o que está atrelado ao contrato de dois anos. Nesse caso, o valor mensal fica por US$ 4,99.

Para comparação, o plano inicial da NordVPN custa US$ 3,79 por mês, enquanto o da ExpressVPN sai por US$ 8,32 mensais.

3. Análise do Plano Unlimited do Proton VPN

Como o nome sugere, Proton Unlimited é o plano mais abrangente da companhia, para os usuários de internet que priorizam sua privacidade. Esse plano combina todos os serviços da Proton (incluindo seu lançamento inicial, o Proton Mail), um calendário, até 500 GB de armazenamento, gerenciamento de senhas e recursos VPN.

Considerando a gama de ferramentas incluída, o plano Proton Unlimited tem um preço razoável. Se você assinar o plano mensal, vai pagar US$ 12,99 por mês. Caso escolha o plano anual, o custo mensal é de US$ 9,99. Por fim, a assinatura de dois anos custa US$ 7,99 por mês.

Como a maioria dos provedores fazem, a Proton VPN oferece uma política de devolução do seu dinheiro em 30 dias. Em outras palavras, você precisa entrar em contato com a empresa dentro do período de 30 dias, após assinar um plano pago. Em nossos testes sobre a Proton VPN, descobrimos que só há devolução do valor em caso de pagamentos feitos por cartão de crédito ou débito, PayPal ou Bitcoin.

Análise à Interface do Proton VPN: É fácil de usar?

Proton VPN é compatível com múltiplos dispositivos e sistemas operacionais, incluindo smart TVs baseadas no sistema Android.

O serviço VPN opera por meio de dois tipos de interface: apps nativos e extensões de navegadores. A segunda opção é útil quando você usa o navegador para compras online, streaming de conteúdo e jogos online.

Você baixa e instala a extensão a partir da loja do seu navegador. Em seguida, o ícone do Proton aparece no canto superior direito. Para ativar, basta clicar no ícone escolher o país preferido para usar o túnel VPN. Você também pode conectar e desconectar a VPN com apenas um clique.

Em nossa análise e revisão do Proton VPN, verificamos que a extensão oferece capacidades limitadas. Para ter acesso a todas as funcionalidades, você precisa baixar o app em seu PC ou dispositivo móvel.

Proton conta com uma ampla compatibilidade: você pode instalar em dispositivos móveis iOS ou Android, assim como em PCs das linhas Windows, MacOS, Chromebook e Linux. Ficamos felizes ao ver que a Proton VPN funciona na Android TV. Não, há, entretanto, compatibilidade com smart TVs baseadas nos sistemas da Apple ou Linux.

Todos os apps do Proton podem ser baixados em seu website. Eles contam com um design inteligente, baseado em uma paleta de tons escuros, que não cansam os olhos caso você use o dispositivo por várias horas ou com pouca luz.

Adicionalmente, você pode instalar o app em quantos dispositivos quiser. Porém, ele só vai operar simultaneamente em dez devices. A VPN não é apenas extremamente segura (protegendo você de ataques maliciosos e solicitações de informações por parte do governo), como também é fácil de usar e, portanto, a avaliação é francamente positiva.

Proton é compatível com multiplataforma?

Outro ponto positivo é que os apps para macOS e Windows OS contam com paridade de recursos. Em outras palavras, isso quer dizer que, se você muda de dispositivo, você continua a ter a mesma experiência de usuário e gama de funcionalidades. Ao abrir o app no PC, você será recebido com o mapa do servidor no centro e os controles da VPN à esquerda.

Os apps para smartphones também são fáceis de usar e têm os mesmos recursos oferecidos no app para deskotp. Algumas funcionalidades podem aparecer como indisponíveis, caso você tenha optado pelo plano gratuito. Dito isso, consideramos os apps para dispositivos móveis fáceis de usar e cheios de informações úteis, ajudando a escolher o servidor certo.

Um dos destaques da interface do usuário é o botão “Quick Connect”. Esse serviço analisa sua solicitação VPN e o conecta ao servidor VPN mais rápido, considerando sua localização.

O que o Proton VPN oferece em termos de segurança?

Em nossa análise e revisão, verificamos que o Proton VPN oferece várias camadas de segurança.

ProtonVPN inclui dois tipos de criptografia, servidores Secure Core, bloqueador de anúncios, política no-logs e jurisdição focada na privacidade, na Suíça.

A seguir, em nossa avaliação do Proton VPN, vamos analisar a footprint do servidor da empresa e como isso contribui para a segurança.

Proton conta com mais de 3 mil servidores, em 71 países.

Entre eles, cerca de 2.600 são servidores Plus, geralmente usados para atividades como streaming de conteúdo, compartilhamento de arquivos P2P e bloqueador de anúncios. Mais de 100 servidores fazem parte do sistema Secure Core, usado pelo Proton VPN em jurisdições de alto risco.

A maioria dos servidores do Porton VPN estão na Alemanha, Canadá e França (mais de 100 em cada país). Com uma rede de servidores tão abrangente, os usuários certamente vão encontrar um túnel VPN de alta velocidade perto da sua localização.

Em nossa análise do Proton VPN, constatamos que a companhia está extremamente comprometida com uma cultura de privacidade, transparência e responsabilidade.

A empresa disponibiliza um app gratuito porque acredita que a privacidade deveria ser um direito fundamental. Assim, como parte da sua política de transparência, a organização divulga todas as informações referentes à companhia, a exemplo de políticas de uso de dados e diretrizes com referentes à legislação.

Por meio de regulares auditorias independentes, a Proton mantém sua responsabilidade e credibilidade. Esses fatores fazem do Proton VPN um app altamente seguro, mesmo sem ter recursos extras, como gerenciadores de senha integrados e armazenamento gratuito, por exemplo, como oferecem alguns de seus concorrentes, assim como o NordVPN.

Comparação da Proton VPN com outras VPNs

Para fazer uma melhor avaliação Proton VPN e determinar se é a escolha certa para você, vale dar uma olhada em alguns dos seus concorrentes. Você vai encontrar opções de VPN em todas as faixas de preço, mas é preciso lembrar que opções mais baratas podem comprometer a segurança de seus dados confidenciais.

VPN Principal escolha para Preço Inicial Países atendidos Diferenciais Proton VPN Torrenting e privacidade US$4,99 por mês Mais de 70 países App gratuito Criptografia de nível militar Acelerador de VPN ExpressVPN Streaming e gaming US$8,32 por mês Mais de 100 paíes Gerenciador de senha Roteador Wi-Fi 6 com VPN integrado Servidores com tecnologia confiável NordVPN Privacidade e cibersegurança US$ 3,79 por mês Mais de 50 países 1 TB de armazenamento em nuvem Scanner contra vazamento de dados Proteção contra Malware Ivacy Torrenting e streaming US$ 1, por mês Mais de 50 países App Kodi para streaming Servidores otimizados para P2P Suporta Xbox e PS4 PureVPN Privacidade e cibersegurança US$ 1,97 por mês Mais de 70 países Protocolo WireGuard Proteção One-click App-specific VPN Surfshark VPN Cibersegurança US $2,69 por mês Mais de 100 paíse Conexões ilimitadas Ferramenta de busca privada Antivírus

Como você pode ver nesta análise, a Proton VPN tem um preço justo, considerando seu conjunto de ferramentas e o compromisso da organização com a transparência e a privacidade. Adicionalmente, o fato de ter uma versão gratuita e limitada do app a posiciona entre os melhores serviços VPN que você pode escolher.

Avaliações do Proton VPN: O que as pessoas acham?

Além das nossas avaliações e testes internos sobre o Proton VPN, resultantes da nossa análise, o provedor é muito bem avaliado entre usuários reais em sites de reviews, a exemplo de Techjockey, Capterra, e TrustRadius. Entre seus recursos mais recomendados está a facilidade de uso e o fato de oferecer um app gratuito. Por outro lado, os usuários apontaram que, algumas vezes, o serviço pode ser lento.

No Techjockey, Proton VPN recebeu uma nota de 4,7 (sendo 5 a mais alta). Antes de mais nada, os usuários apreciam a força de sua criptografia e o fato de suportar múltiplos dispostivos. Sua política no-logs também é elogiada. Contudo, os usuários relatam que os servidores tendem a se encontrar nas Américas e na Europa, o que representa um desafio para quem está na Ásia e na África.

O serviço de VPN recebeu 4,5 como nota, no Capterra (sendo 5 a maior). Os usuários apontaram, por exemplo, que a Proton VPN oferece internet de alta velocidade, ideal para download e upload de conteúdo de áudio e vídeo. Porém, as limitações do plano gratuito foram vistas como ponto negativos por alguns.

Proton VPN obteve 9,8 no TrustRadius (sendo 10 a maior nota)

Análise das melhores alternativas ao Proton VPN

See você está em busca da melhor VPN para suas necessidades, confira as outras avaliações que efetuamos:

Por que você pode confiar em nossa avaliação sobre Proton VPN

No TechReport, nosso compromisso é trazer para você as mais recentes e confiáveis informações sobre apps e serviços de software, a fim de ajudá-lo a encontrar a solução certa para seu tech stack.

Nesse sentido, nós pesquisamos uma ampla variedade de VPNs em nossas publicações, abordando suas aplicações em gaming, streaming, redes sociais e na Netflix.

Nossa análise sobre a Proton VPN é resultado de testes amplos e substanciais. A fim de trazer para você esses insights e conclusões, assinamos o plano mensal e analisamos detalhadamente as experiências no aplicativo móvel, no aplicativo para desktop e na extensão para navegadores.

Além disso, também comparamos a proposta de valor do provedor com relação a outros serviços VPN de qualidade que avaliamos, incluindo ExpressVPN and NordVPN. Como resultado, isso nos permite oferecer a você uma revisão objetiva e imparcial.

Nossos resultados são, ainda, reforçados pela opinião de usuários reais. Conduzimos uma pesquisa em profundidade sobre os sentimentos dos usuários com relação à Proton VPN, seus prós e contras, e onde pode deixar a desejar.

Como usar o Proton VPN: passo a passo

Como não poderia deixar de ser, fizemos uma análise à mameira de usar o Proton VPN.

Então, para começar a usar o Proton VPN, assine o plano VPN Plus, instale o app no dispositivo desejado, e configure de acordo com suas necessidades e preferências.

1. Compre o plano Proton Plus

O primeiro passo é acessar o site e selecionar um plano (com contrato mensal, anual ou de dois anos). Em seguida, insira seu endereço de e-mail, que também será sua credencial para fazer login ao instalar o app. Posteriormente, vá para o checkout e escolha o seu método de pagamento preferido.

Depois que o seu pagamento for processado, você será convidado a configurar e confirmar uma senha.

2. Instale o App Proton

Faça o download do aplicativo indicado para seu sistema operacional, a partir do site da Proton. Nós instalamos a versão para Windows. Clique no link de download para obter o arquivo .EXE. O guia de instalação vai conduzir você pelos próximos passos – que você levará vários minutos para completar.

Por fim, quando a instalação for concluída, abra Proton VPN no seu dispositivo e, então, insira seu nome de usuário e senha.

3. Configure o App

Tecnicamente, você pode pular essa parte e clicar diretamente no botão “Quick Connect” para a seleção automática do servidor VPN mais rápido, perto da sua localização. Se você quiser otimizar ainda mais as configurações, navegue pelos campos destinados a “Countries” (países) e “Profiles” (perfis), onde você verá todos os servidores disponíveis, nos mais diversos países.

Você também pode selecionar um servidor baseado no uso que fará da VPN. O aplicativo vai lhe mostrar servidores Tor (que apresentam um ícone de cebola), servidores para streaming (com um ícone “play”) e servidore P2P (que exibem uma seta dupla).

Adicionalmente, pode clicar em um dos quatro ícones abaixo de “Countries” para configurar recursos como Secure Core, NetShield ad-blocker, kill switch e port forwarding.