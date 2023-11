Análise do PureVPN: É Bom em 2023? Tudo o que você precisa saber

O que é PureVPN?

O PureVPN é um serviço de VPN (Virtual Private Network) que está ativo na indústria de VPNs desde 2007. A empresa atualmente tem sede nas Ilhas Virgens Britânicas, conhecidas por suas leis favoráveis à privacidade online.

Este provedor é especialmente popular entre usuários que fazem streaming de conteúdo ou que fazem downloads via torrent com frequência. Pois, o serviço oferece configurações pré-definidas para cada uma dessas atividades. Além disso, o PureVPN oferece uma forte criptografia através de protocolos como WireGuard, OpenVPN, IKEv2 e proteção contra vazamentos, garantindo a segurança dos usuários.

Sem contar que também oferece aplicativos móveis de alta qualidade para usuários de iOS e Android, além de clientes para desktop compatíveis com MacOS, Windows, Chromebooks e vários navegadores da web e dispositivos de streaming. O PureVPN pode até ser instalado em roteadores, o que permite proteger toda a rede doméstica por meio de uma conexão VPN.

Como o PureVPN funciona?

O PureVPN funciona da mesma forma que a maioria das VPNs opera, quando você se conecta à sua rede Wi-Fi doméstica, aos dados móveis ou a uma rede pública, uma Rede Virtual Privada (VPN) é criada e atua como intermediária.

Isso significa que seu provedor de serviços de Internet (ISP) não poderá ver seu histórico de navegação, apenas que você está conectado a uma VPN. Os benefícios disso são claros, por um lado – ninguém pode ver suas informações pessoais e histórico de navegação.

No entanto, existem também alguns recursos adicionais. Por exemplo, você não estará sujeito ao “bandwidth throttling”, o que é uma grande vantagem. Isso basicamente significa que seu ISP não poderá limitar suas velocidades, algo que eles fazem para ajudar a aliviar a congestão na rede.

O que posso fazer com o PureVPN?

Nesta análise do PureVPN, você verá que o provedor oferece uma série de benefícios e recursos que podem melhorar sua experiência online e segurança. Aqui está um resumo do que você pode fazer com o PureVPN:

Usar redes Wi-Fi públicas com segurança

Quando você está conectado a redes Wi-Fi públicas, nossa análise do PureVPN confirmou que o serviço ajuda a proteger seus dados e atividades online de potenciais hackers. Ele garante que sua navegação permaneça privada e segura, reduzindo o risco de exposição de informações sensíveis.

Ocultar seu histórico de navegação do seu ISP

O PureVPN oculta seu endereço IP real, impedindo que seu provedor de serviços de Internet (ISP) monitore e potencialmente venda seus dados de navegação para terceiros e anunciantes. Isso ajuda a manter sua privacidade online.

Desbloquear conteúdo bloqueado por restrições geográficas

Uma das principais utilidades focadas nesta análise do PureVPN é a facilidade em contornar as restrições geográficas. Esta análise do PureVPN, confirmou que, com ele, você pode acessar conteúdo restritos em um país ou região, conectando-se a servidores localizados em outros países. Isso é especialmente útil para serviços de streaming como Netflix, que possuem bibliotecas diferentes para diferentes regiões.

Trabalhar em segurança em qualquer lugar

O PureVPN pode aprimorar a segurança do trabalho remoto. Dessa forma, o serviço possibilita a criptografia de suas conexões de rede, protegendo informações comerciais sensíveis e reduzindo o risco de violações de dados ou ataques de ransomware. Isso é especialmente valioso para empresas com funcionários remotos.

Além desses recursos principais, nossa análise do PureVPN se aprofundou nas vantagens oferecidas. Por exemplo, maior anonimato online, segurança aprimorada de dados e a capacidade de acessar sites e serviços censurados ou bloqueados. Certamente, é uma ferramenta versátil que proporciona privacidade online e abre oportunidades para o uso seguro e irrestrito da internet.

PureVPN é bom? Principais prós e contras

👍 Prós: Apresenta uma excelente auditoria sempre ativa para maior segurança

Apresenta uma excelente auditoria sempre ativa para maior segurança Inclui um complemento de gerenciador de senhas para manter suas credenciais pessoais seguras

Inclui um complemento de gerenciador de senhas para manter suas credenciais pessoais seguras Oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 31 dias em todos os planos pagos

Oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 31 dias em todos os planos pagos Suporta uma vasta gama de dispositivos, incluindo Linux, Chromebooks e Android TV

Suporta uma vasta gama de dispositivos, incluindo Linux, Chromebooks e Android TV Você está protegido pela criptografia AES-256 👎 Contras: Avaliações mistas de suporte ao cliente

Quanto custa o PureVPN?

Quando se trata de assinaturas de longo prazo, nossa análise do PureVPN concorre com o Surfshark e o Windscribe, duas das VPNs mais baratas do mercado. Mas, não se deixe enganar por esses preços baixos, eles ainda são excelentes fornecedores.

Não importa qual plano de assinatura PureVPN você escolher, os mesmos recursos e a capacidade de usar a VPN em 10 dispositivos ao mesmo tempo estará disponível (mas lembre-se de que compartilhar sua conta com outras pessoas é contra os Termos de Serviço da VPN, inclusive com a família membros).

Além disso, quando você assina um plano de longo prazo, o PureVPN oferece o melhor valor. É de longe a escolha mais acessível entre as alternativas, oferecendo a maior poupança em um plano de 2 anos. Também é fornecida uma garantia de devolução do dinheiro em 31 dias, permitindo que você mude de ideia se não estiver satisfeito com o serviço.

PureVPN também está disponível por aproximadamente R$102 por mês, o que não é um preço alto para uma assinatura mensal se comparado com as assinaturas mensais de todas as outras VPNs disponíveis.

Além disso, PayPal, cartões de crédito e diversas moedas digitais, como Bitcoin, são aceitos como métodos de pagamento. No entanto, algumas páginas de destino do PureVPN não oferecem a opção de pagamento com criptomoeda.

Posso obter o PureVPN gratuitamente?

Infelizmente, o PureVPN não se enquadra na categoria dos melhores serviços VPN gratuitos, pois não há uma oferta gratuita disponível. No entanto, você pode testar todo o serviço por 7 dias por aproximadamente R$ 5 para determinar se a VPN atende às suas demandas, como se é compatível com seus serviços de streaming favoritos ou confiável para torrent.

Ou, se quiser experimentar o serviço gratuitamente sem complicações, você pode aproveitar a garantia de devolução do dinheiro de 31 dias do PureVPN, isso lhe dá tempo para testar o serviço e ter certeza de que é adequado para você, verificando se ele funciona com plataformas de streaming ou oferece proteção suficiente.

Uma análise aprofundada dos recursos do PureVPN

Certamente, o PureVPN tem uma gama impressionante de recursos que o tornam um provedor de referência para mais de 3 milhões de usuários. Portanto, se você está interessado em saber quais são os melhores recursos oferecidos? Tudo será revelado mais abaixo.

Análise do PureVPN – tunelamento dividido

O tunelamento dividido, que permite enviar parte do tráfego de seu aplicativo ou dispositivo por meio de uma VPN criptografada. Desse modo, deixando outros aplicativos ou dispositivos com acesso direto à Internet, é um recurso que estamos felizes em ver oferecido pelo PureVPN.

Isso é especialmente útil se você quiser usar serviços que funcionam melhor quando sua localização é conhecida e ter acesso seguro a bate-papos e dados que podem ser confidenciais.

Kill switch

Um kill switch (botão de desligar) confiável é um componente crucial de qualquer VPN. Quando ativado, ele corta imediatamente sua conexão com a Internet se você se desconectar acidentalmente da VPN.

É especialmente útil se você estiver baixando torrents e não quiser que sua identidade seja comprometida ou ao usar uma rede Wi-Fi pública, ambas vulneráveis a ataques de hackers. O kill switch do PureVPN está ativado por padrão (mas você sempre pode desligá-lo).

Pode ser um pouco imprevisível, o que pode ser dito sobre muitos kill switches. Mas, funciona na maioria das vezes, e os usuários regulares de VPN não devem se preocupar.

Análise do PureVPN – Encaminhamento de porta

O PureVPN oferece encaminhamento de porta como uma opção complementar. Quando definido corretamente, permite o acesso a um determinado dispositivo conectado à sua rede local a partir de computadores fora da sua rede.

Você pode configurar servidores de jogos, hospedar pequenos sites, monitorar sua camera de segurança ou simplesmente acessar remotamente seu dispositivo sempre que precisar com encaminhamento de porta.

Ofuscação

Semelhante ao que vimos em nossa análise do Surfshark, o PureVPN adicionou recentemente um recurso de ofuscação que é útil para aqueles que vivem em países fortemente controlados, especialmente aqueles que proíbem o uso de VPN.

No entanto, não é recomendado para pessoas que desejam a velocidade de conexão mais rápida, pois pode tornar as coisas significativamente mais lentas, à medida que o recurso se desenvolve, isso pode mudar para melhor.

Ao mascarar os dados da VPN, dá a impressão de que você está apenas navegando em uma rede pública, mas ainda obtém acesso a todas as vantagens que a VPN oferece, como desbloquear conteúdo com restrição geográfica, evitar a limitação do ISP e permanecer seguro. mas ninguém consegue identificar sua conexão VPN.

Análise do PureKeep do PureVPN

PureVPN integrou um complemento de gerenciamento de senha chamado PureKeep em seu software para aumentar sua segurança online. Criptografia de nível militar e uma senha mestra são usadas para manter seus documentos pessoais, como cartões de crédito ou arquivos de trabalho, sempre seguros.

Gerenciador de senhas PureKeep

Além disso, você obtém assistência para criar senhas novas e exclusivas, além de eliminar a frustração de lembrá-las para várias contas. Você pode até criar senhas longas que contenham números, símbolos, caracteres minúsculos e maiúsculos usando o gerador de senha PureKeep.

Análise do PureVPN – auditoria sempre ativa

PureVPN declarou recentemente que será o primeiro provedor de VPN com auditoria sempre ativa. De acordo com o seu contrato com a KPMG International Limited, a empresa de auditoria está autorizada a realizar uma auditoria surpresa completa sem notificação prévia.

A mensagem é clara: sua privacidade está sempre protegida, mesmo que auditorias possam ocorrer a qualquer momento. A KPMG conduziu recentemente uma inspeção do serviço e não descobriu nenhuma prova de que ele não sustenta suas alegações de ausência de registros.

O PureVPN é seguro?

Com base em nossa análise do PureVPN, podemos afirmar que sim. O provedor é muito seguro de usar e toma inúmeras medidas para garantir a sua segurança. Abaixo estão alguns exemplos de como eles mantêm seus usuários seguros:

Protocolos de criptografia

PureVPN é incrivelmente seguro e leva sua segurança a sério. Ele usa criptografia AES-256, considerada o padrão da indústria (melhorada apenas pelo XChaCha20 usado pela NordVPN).

O governo, os militares e as empresas dos EUA que lidam com dados confidenciais confiam neste nível de criptografia, que oferece impressionantes 2.256 combinações de teclas possíveis – por isso é praticamente impossível decifrá-lo.

Protocolos de tunelamento

Você também obtém acesso a uma ampla variedade de protocolos de tunelamento com PureVPN, incluindo o protocolo extremamente rápido WireGuard, para aumentar o desempenho. Embora possa não ser o serviço VPN mais rápido, oferece excelentes velocidades, graças à inclusão do WireGuard.

Há também o OpenVPN TCP e UDP um pouco desatualizado, mas ainda confiável, que pode oferecer um desempenho decente. Abaixo está a lista completa:

WireGuard – Ultra seguro e oferece ótimas velocidades

– Ultra seguro e oferece ótimas velocidades OpenVPN TCP – Velocidades mais lentas, muito seguras e confiáveis

– Velocidades mais lentas, muito seguras e confiáveis OpenVPN UDP – Opção de alta velocidade, menos estável que TCP

– Opção de alta velocidade, menos estável que TCP IKEv2 – Muito rápido, otimizado para dispositivos móveis

– Muito rápido, otimizado para dispositivos móveis SSTP – Pode potencialmente funcionar na China

– Pode potencialmente funcionar na China L2TP/IPSec – O protocolo mais antigo dos perdidos, evite-o se puder

Registro do provedor

Atualmente, a PureVPN está sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, tendo mudado de Hong Kong, menos centrada na privacidade, que estava sob pressão crescente da China em suas leis de dados.

PureVPN também tem um breve histórico de ajudar as autoridades na investigação de um cyberstalker, onde repassaram seus registros ao FBI, além de ser capaz de rastrear duas de suas contas de e-mail vinculadas ao mesmo endereço IP.

Embora essas ações possam parecer favoráveis para um cidadão cumpridor da lei, elas levantaram algumas preocupações sobre dados na comunidade. Mas, felizmente, a PureVPN atualizou sua política de privacidade desde então.

Eles afirmam que não registram endereços IP, endereços IP atribuídos a servidores VPN, carimbos de data/hora associados a sessões VPN, atividades de navegador ou solicitações de DNS. Além disso, as empresas de auditoria Altius IT e KPMG examinaram a sua política de privacidade e confirmaram-na.

PureVPN continua armazenando apenas seu nome, endereço de e-mail e método de pagamento: mas essa é uma prática comum. Para maior segurança ao se inscrever e finalizar a compra, você pode optar por pagar pelo seu plano via criptomoeda com algumas VPNs, incluindo PureVPN.

Análise à Compatibilidade do PureVPN

Sem dúvida, o PureVPN tem aplicativos para praticamente qualquer dispositivo que você possa imaginar, incluindo Linux, Chromebooks e vários navegadores. A seguir, daremos uma olhada rápida em cada um desses aplicativos e discutiremos seus principais recursos e como funcionam.

Windows

Decerto, o cliente Windows para PureVPN é uma ótima ferramenta, mesmo que seja um pouco chato esteticamente, mas as VPNs não ganham prêmios por terem boa aparência. Em vez disso, você obtém uma interface bastante básica e algum suporte útil para os protocolos de tunelamento WireGuard, OpenVPN e IKEv2.

Você também terá acesso ao recurso kill switch, que pode ser ativado e desativado, bem como à conexão automática. Não há muito mais a dizer – ele faz o que precisa muito bem e de forma confiável.

Mac

Você terá dificuldade em notar muitas diferenças entre as versões para Mac e Windows, mas não nos importamos com a consistência aqui. No entanto, uma diferença notável é que o cliente Mac não mostra o ping próximo ao servidor como no Windows, o que é uma pena.

Além disso, você encontrará suporte para protocolos de tunelamento WireGuard, IKEv2 e L2TP/IPSec – sem suporte OpenVPN para usuários de Mac, mas como há WireGuard em oferta, isso não deve ser um problema.

Linux

A versão Linux é talvez agora a mais exclusiva de todas, pois é voltada para usuários com experiência em TI porque opera usando a interface de linha de comando. O aplicativo oferece suporte para protocolos WireGuard e OpenVPN (TCP e UDP).

Além disso, PureVPN lançou recentemente um novo software de interface gráfica de usuário (GUI) para Linux, tornando consideravelmente mais simples para os clientes Linux usar o serviço – você pode encontrar isso no Ubuntu. Isso o torna facilmente uma das melhores VPNs para Linux.

Possui dois protocolos, TCP e UDP, um kill switch de Internet e um recurso de conexão automática que se conecta a um servidor quando o software é aberto. Além disso, a opção Connect to Fallback está disponível na versão Linux do PureVPN, portanto, se o protocolo desejado não estiver disponível, esta opção conectará você à próxima melhor alternativa.

Android

O mais rico em recursos do grupo é atualmente o aplicativo Android do PureVPN. Possui tunelamento dividido, a opção de selecionar o tipo de rede (NAT ou não-NAT), temas Escuro e Claro e vários modos de servidor (Stream, Internet Freedom, Segurança/Privacidade e Compartilhamento de Arquivos).

Os protocolos de tunelamento WireGuard, IPSec e IKEv2 estão incluídos no aplicativo Android, tornando-o uma excelente oferta geral para manter os usuários do Android seguros em trânsito.

iOS

Inegavelmente, o aplicativo iOS agora se assemelha mais à versão Windows em termos de funcionalidade e design. Suporta os protocolos IKEv2, WireGuard e OpenVPN (TCP e UDP). É muito mais simplista do que a versão Android, mas isso é típico dos principais aplicativos VPN para iPhone.

Outros

Levaria o dia todo para percorrer todos os dispositivos suportados oferecidos pelo PureVPN, mas para ajudar, compilamos uma lista de alguns dos outros dispositivos principais com os quais você pode trabalhar:

Roteadores

Roteadores Blackberry OS

Blackberry OS Kindle

Kindle Nintendo

Nintendo Google Chromebook

Google Chromebook Microsoft Surface Sonon

Sonon Raspberry Pi

Raspberry Pi Xbox + PlayStation

Xbox + PlayStation Smart TVs

Smart TVs Dispositivos de streaming da Amazon

PureVPN vs. ExpressVPN e outros principais concorrentes

Para ajudá-lo a ver como o PureVPN se compara a algumas das outras VPNs líderes no momento, compilamos uma tabela útil que permite ver os principais componentes de cada uma, incluindo velocidades médias, contagem de servidores e muito mais.

Provedor VPN Velocidades médias (Mbps)a Plano mais barato Conexões simultâneas Servidores Localização dos servidores PureVPN 300-350 $2.08 10 6.500 Mais de 78 ExpressVPN 350-400 $6.67 8 Mais de 3.000 94+ IvacyVPN 250-300 $1.00 10 5.700 Mais de 68 Surfshark 300-350 $2.30 Unlimited Mais 3.200 100+ NordVPN 300-350 $3.19 6 5.700 Mais de 60

Cada uma das melhores VPNs do mercado oferece algo diferente e único e também faz bem o básico, como velocidade e segurança do servidor. No entanto, o PureVPN é líder em termos de cobertura.

Ela oferece um número maior de servidores do que a maioria das VPNs existentes, embora outras tenham mais países ativos. Também é excelente para streaming e torrent e é até uma das principais VPNs para jogos do momento. Além disso, possui servidores dedicados para cada um deles que podem ser pré-configurados durante os procedimentos de configuração.

Análise da Localização dos servidores do PureVPN

PureVPN tem uma das maiores contagens de servidores entre qualquer uma das principais VPNs, o que significa que você pode obter cobertura de praticamente qualquer lugar do mundo. Para ajudar, compilamos a lista completa abaixo para você:

Estados Unidos

Estados Unidos Reino Unido

Reino Unido Austrália

Austrália Alemanha

Alemanha Canadá

Canadá Holanda

Holanda Hong Kong (RAE)

Hong Kong (RAE) Bélgica

Bélgica França

França Suécia

Suécia Japão

Japão Cingapura

Cingapura Itália

Itália Irlanda

Irlanda Luxemburgo

Luxemburgo Índia

Índia Áustria

Áustria Dinamarca Noruega

Noruega Romênia

Romênia Rússia

Rússia Polônia

Polônia República Checa

República Checa Finlândia

Finlândia Espanha

Espanha Suíça

Suíça Ucrânia

Ucrânia Nova Zelândia

Nova Zelândia Letônia

Letônia Peru

Peru Lituânia

Lituânia Grécia

Grécia Estônia

Estônia Bulgária

Bulgária Eslováquia

Eslováquia Brasil África do Sul

África do Sul Hungria

Hungria Coreia do Sul

Coreia do Sul Nigéria

Nigéria Moldávia

Moldávia Albânia

Albânia Taiwan

Taiwan China

China Vietnã

Vietnã Afeganistão

Afeganistão Argélia

Argélia Angola

Angola Argentina

Argentina Aruba

Aruba Bahamas

Bahamas Bahrein

Bahrein Bangladesh

Bangladesh Barbados Bermudas

Bermudas Bolívia

Bolívia Ilhas Virgens Britânicas

Ilhas Virgens Britânicas Brunei Darussalam

Brunei Darussalam Ilhas Cayman

Ilhas Cayman Chile

Chile Egito

Egito Mônaco

Mônaco Omã

Omã Panamá

Panamá Filipinas

Filipinas Portugal

Portugal Porto Rico

Porto Rico Emirados Árabes Unidos

Emirados Árabes Unidos Sérvia

O PureVPN é legítimo? Uma olhada à análise de usuários do PureVPN

Você quer ouvir outros usuários do PureVPN sobre sua experiência prática com o serviço? Nós temos tudo sob controle. Abaixo estão alguns dos comentários deixados por usuários comuns do PureVPN e suas opiniões sobre o serviço.

Além desta análise do PureVPN, o provedor foi elogiado várias vezes por sua facilidade de uso e excelente suporte ao cliente, o que, quando combinado, o torna uma ótima opção para usuários que talvez não sejam tão experientes em tecnologia, ou talvez seja a primeira vez que usam uma VPN.

Além disso, o provedor também recebe muitos elogios por sua usabilidade e enorme conta de servidor, o que, para usuários ávidos de VPN, é essencial. Ter uma grande variedade de servidores significa que você pode desbloquear mais conteúdo ou ficar protegido em países onde outras VPNs podem não estar acessíveis.

Outros usuários de longo prazo também apontaram sua aprovação contínua do PureVPN, referenciando novamente a seleção útil de servidores e o kill switch confiável que entra em ação quando sua conexão cai.

No geral, independentemente do site de avaliação, você encontrará ampla positividade para o PureVPN. Um aspeto em que vimos alguns comentários mistos é a rapidez do suporte, mas, fora isso, o PureVPN possui uma reputação sólida e críticas amplamente positivas.

Como usar PureVPN: Um guia rápido

Se você ainda não sabe como utilizar o provedor, saiba que nesta análise do PureVPN você vai compreender por completo. Primeiramente, é preciso configurar qualquer um dos seus dispositivos. De seguida explicamos como baixar, instalar e configurar o PureVPN.

Tenha em consideração que, os passos abaixo, se referem à instalação no Windows, mas são praticamente idênticas para todos os aplicativos. Para Linux, roteadores ou outros dispositivos, verifique as instruções de instalação dedicadas.

Passo 1 – Baixe para o seu dispositivo

Acesse o site PureVPN e navegue até a seção ‘Aplicativos’ no topo da página. Lá, você verá um menu suspenso com os aplicativos disponíveis – neste caso, vamos para o Windows. Clique no botão de download para começar a baixar o PureVPN para o seu dispositivo e passe para a próxima etapa.

Passo 2 – Escolha sua assinatura

O aplicativo agora será baixado em segundo plano e, enquanto isso acontece, você pode selecionar seu plano PureVPN, dos quais existem 3 que oferecem diferentes níveis de cobertura:

Max , que inclui um dos melhores gerenciadores de senhas, criptografia de arquivos ponta a ponta e um gerenciador de privacidade pessoal.

, que inclui um dos melhores gerenciadores de senhas, criptografia de arquivos ponta a ponta e um gerenciador de privacidade pessoal. Plus , que oferece os recursos acima sem o gerenciador de privacidade pessoal.

, que oferece os recursos acima sem o gerenciador de privacidade pessoal. Standard, que é uma VPN independente. Você terá opções de pagamento mensal, anual ou, para obter a melhor economia, o plano de dois anos.

Passo 3 – Instale o PureVPN

O arquivo agora deve ter sido baixado, então localize o pacote de instalação no Explorador de Arquivos e clique duas vezes para iniciar o assistente de instalação na tela. A partir daqui, basta seguir as instruções que surgirem.

Passo 4 – Carregar PureVPN

Agora que você terminou de instalar o PureVPN, é hora de carregar o aplicativo e fazer login usando os dados inseridos ao escolher seu plano. Após seu primeiro login, você será saudado com diversas opções de como usará o serviço.

Selecione a opção que melhor se adapta às suas necessidades e o aplicativo será otimizado para oferecer o melhor desempenho. Você só precisará fazer isso uma vez, mas poderá alterar isso nas configurações do aplicativo.

Passo 5 – Conecte-se ao servidor escolhido

Agora que você está logado, é hora de aproveitar ao máximo sua VPN. No painel principal do usuário, selecione um dos milhares de servidores no país desejado e pronto.

Todo o seu tráfego da web agora estará protegido enquanto você permanecer conectado à sua VPN – isso significa que não há emoção na largura de banda ou espionagem do seu ISP e uma experiência de navegação segura.

Conforme mencionado anteriormente, as etapas são praticamente idênticas para a maioria dos dispositivos comuns (Windows, MacOS, Android e iOS), portanto, você pode repetir essas etapas para outros dispositivos. Para obter detalhes sobre configurações mais técnicas para Linux, roteadores ou dispositivos inteligentes, acesse as perguntas frequentes no site PureVPN para obter guias passo a passo.

Por que você pode confiar em nossa análise do PureVPN

Testamos e comparamos muitas das principais VPNs do mercado para garantir que possamos fornecer uma análise do PureVPN completa com todas as suas vantagens de cada ferramenta e de quaisquer áreas em que ela esteja faltando em comparação com seus concorrentes.

Para esta análise aprofundada do PureVPN, testamos a plataforma usando o teste de 7 dias e, embora este seja um período curto, foi suficiente para obtermos uma boa compreensão de seu funcionamento interno, e pudermos testar as velocidades em vários servidores usando ferramentas como www.speedtest.net da Ookla e realmente analisar a interface.

Também testamos seu poder de desbloqueio e anotamos qualquer coisa que achamos ser valiosa para nossos leitores saberem. Assim que obtivemos nosso veredicto, passamos a analisar comentários de usuários antigos em sites confiáveis como TrustPilot e Reddit para garantir que não perdemos nada digno de nota.

Análise do PureVPN: Conclusão

Em nossa análise do PureVPN, concluímos que o provedor é excelente e oferece uma das maiores frotas de servidores que já vimos. Igualmente excelente é o desempenho, otimizado para torrent, jogos e streaming que, quando combinado com o suporte WireGuard, se torna irrepreensivelmente constante e fluído.

Embora existam outras VPNs que podem oferecer velocidades um pouco mais rápidas ou talvez protocolos de criptografia mais avançados (o XChaCha20 da NordVPN é o padrão superior), mostramos nesta análise, que o PureVPN tem muito de bom a oferecer.

Você pode obter o útil gerenciador de senhas e o serviço de criptografia de arquivos do PureVPN, incluídos na assinatura Max, e todos os planos pagos se beneficiam de uma garantia de reembolso de 31 dias sem riscos.

Análise do PureVPN: FAQs