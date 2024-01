Análise do Surfshark VPN 2023 | Surfshark é a melhor VPN?

Nesta análise do Surfshark VPN, exploramos a profundidade das ofertas deste provedor de rede privada virtual – sua segurança, preço, velocidade e desempenho. Dessa forma, avaliamos todos os detalhes essenciais que você precisa para tomar uma decisão informada sobre se esta VPN é a melhor para suas necessidades.

De planos de preços acessíveis a aplicativos intuitivos e segurança e desempenho fenomenais, o Surfshark certamente está entre as melhores soluções VPN. Mas o que os usuários mais amam nesta VPN é sua oferta exclusiva que permite instalar e usar o Surfshark em um número ilimitado de dispositivos (todos com uma só assinatura).

No entanto, como acontece com tudo, nada está isento de falhas, diante disso, funcionalidades iOS mais fracas e planos de preços de longo prazo pouco claros estão entre as principais reclamações dos usuários sobre o Surfshark.

Então, com isso em mente, o Surfshark é a melhor VPN em 2023? Vamos mergulhar de cabeça e descobrir.



Número de servidores Número de países Preço Máximo de dispositivos suportados Velocidades médias Garantia de devolução de dinheiro 3.200+ Mais de 100 US$ 2,49/mês (plano de 2 anos) Ilimitado 320+Mbps 30 dias

Recursos da VPN do Surfshark em Análise

O Surfshark VPN, agora em análise, é sem dúvida uma das VPNs com mais recursos do mercado, oferecendo uma infinidade de recursos de segurança avançados para garantir a proteção dos seus dados online, que servem contra anunciantes, rastreadores, hackers e outros tipos de ameaças cibernéticas. Aqui está uma rápida visão geral dos principais recursos do Surfshark e seus usos práticos.

Surfshark CleanWeb

O que nos impressionou nesta revisão do Surfshark é que ele é mais do que uma simples VPN. Isso porque este recurso fornece suporte integrado para bloquear todos os anúncios, malware e rastreadores irritantes, para que você possa desfrutar de uma experiência de navegação online segura, sem anúncios e ininterrupta.

Bypass de VPN

Com o Surfshark, você pode colocar certos sites e aplicativos na lista de permissões (como seu aplicativo bancário), dessa forma, permite que eles se conectem à Internet sem passar pela VPN.

Isso permite que você acesse sites em que confia sem perda de velocidade. Ao mesmo tempo, o Surfshark funcionará perfeitamente em segundo plano e protegerá seu dispositivo contra ameaças cibernéticas de outras fontes.

Interruptor de Internet (kill switch)

Se a sua conexão com o servidor VPN cair repentinamente, seus dados ficarão desprotegidos até que a conexão com o servidor VPN seja restabelecida. Todavia, para evitar que isso aconteça, o Surfshark bloqueará o acesso de todos os aplicativos e navegadores à Internet até que você se reconecte a um servidor VPN seguro.

DNS privado e proteção contra vazamentos

Nesta revisão apuramos que cada servidor VPN do Surfshark possui um DNS privado e proteção integrada contra vazamentos IPv4, então você pode ficar tranquilo sabendo que o Surfshark leva sua segurança para o próximo nível.

Modo Camuflagem

Se você deseja anonimato online completo, mesmo do seu provedor de serviços de Internet (ISP) e do governo, você pode aproveitar as vantagens do Modo Camuflagem do Surfshark. Dessa forma, você mantém sua atividade online completamente oculta.

Rotador IP

Para melhorar ainda mais sua segurança e garantir que sua atividade online não possa ser rastreada, o Surfshark conectará você periodicamente a um endereço IP diferente sem interromper sua conexão VPN.

Análise do Antivírus de Surfshark One do VPN

Além de uma VPN segura e ultrarrápida e recursos inatos de bloqueio de anúncios, o Surfshark também oferece Alertas Surfshark e o Surfshark Antivírus.

Se você optar pelo plano Surfshark One, você obterá todas as 4 funcionalidades por apenas US$ 3,98/mês em um plano anual, que é menos do que algumas VPNs líderes como ExpressVPN e NordVPN cobram apenas pelo serviço VPN.

O preço baixo também não significa má qualidade. Afinal, o Surfshark Antivirus é um software antivírus de última geração que oferece proteção de 360 ​​graus contra vírus e ameaças no mesmo dia. Ele também protege você contra malware, rastreadores, keyloggers, spyware e outras ameaças cibernéticas em constante evolução.

Apesar de ser extremamente poderoso, o Surfshark Antivírus é leve e fácil de configurar e usar. Ele funcionará perfeitamente em segundo plano e fornecerá proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana para o seu dispositivo.

Todavia, você também pode usá-lo para agendar verificações rápidas e completas para garantir que seu dispositivo esteja livre de programas prejudiciais.

Facilidade de uso do Surfshark VPN

Como um aplicativo VPN líder, o Surfshark é incrivelmente fácil de usar e navegar – mesmo para os menos experientes em tecnologia entre nós.

Além disso, o Surfshark está disponível para praticamente qualquer dispositivo, incluindo seu telefone iOS e Android, PC ou laptop Windows, dispositivos macOS, computadores Linux e smart TVs.

Com esta VPN poderosa, você pode até adicionar a extensão do navegador Surfshark ao Chrome e Firefox ou configurar a VPN diretamente no seu roteador para proteger todos os dispositivos da sua casa.



Uma das melhores coisas que encontramos nesta revisão e análise do Surfshark VPN, é o fato de que você pode usá-lo em um número ilimitado de dispositivos com uma única assinatura.

Em quais dispositivos posso usar o Surfshark VPN?

Exploramos alguns dos muitos dispositivos acima, mas aqui está uma lista rápida de todos os dispositivos que você pode proteger com o Surfshark VPN:

PS4 e PS5

Todos os roteadores modernos

Consoles Xbox que usam Wi-Fi

Extensões do navegador Chrome e Firefox

Ubuntu (não suporta outras distros Linux)

PCs e laptops com Windows 7, 8, 10 e 11

Dispositivos Android com Android 5.0 ou mais recente (telefones, tablets e smart TVs)

Dispositivos iOS executando iOS 13.0.0 e superior

Modelos e dispositivos MacBook com macOS Sierra 10.12 e mais recentes (High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey)

FireTV, Apple TV, Samsung TV, Roku, Chromecast, Nvidia Shield e outras TVs inteligentes

Como instalar o Surfshark VPN

Segundo nossa análise, o processo de instalação varia um pouco dependendo do dispositivo em que você deseja usar o Surfshark VPN. Ademais, já mencionamos que existe um aplicativo Surfshark VPN dedicado para praticamente qualquer dispositivo. Portanto, não há necessidade de baixar arquivos separados, gastar muito tempo definindo configurações ou seguir tutoriais confusos.

Tudo o que você precisa fazer é baixar o Surfshark VPN da fonte oficial, seja o site do Surfshark, Google PlayStore ou AppStore.

Se você estiver no seu PC, abra a configuração do Surfshark VPN e siga as instruções simples na tela. Por outro lado, se você estiver em seu dispositivo móvel, tudo o que você precisa fazer é instalar o aplicativo e fornecer as permissões necessárias.

Depois de instalar o aplicativo com sucesso, você pode fazer login usando suas credenciais do Surfshark VPN. Se você ainda não tem uma conta, visite o site do Surfshark, escolha o plano de assinatura mais adequado para você e crie um.

Após fazer o login, você poderá se conectar a mais de 3.200 servidores VPN em mais de 100 locais. O aplicativo conectará você automaticamente aos servidores mais próximos, mas você também pode navegar por todos os servidores VPN disponíveis usando o menu ‘Locais’ na barra lateral do Surfshark VPN.

Além disso, você também pode marcar os servidores de sua preferência como favoritos para facilitar o acesso no futuro, clicando no ícone de estrela ao lado de um determinado servidor.

Se quiser personalizar sua experiência com o Surfshark VPN, você pode ajustar as configurações e escolher quais recursos deseja deixar ativados e quais deseja desativar.

Desempenho da VPN Surfshark | Quão rápido é o Surfshark VPN?

Com a análise do Surfshark VPN podemos dizer que ele está entre os provedores de serviços VPN mais rápidos do mercado. Ele depende de hardware de última geração para fornecer servidores VPN seguros e extremamente rápidos. Cada servidor está conectado a uma porta de 1 Gbps, com novas portas de 10 Gbps sendo adicionadas diariamente. Além disso, há vários servidores com portas de 2×10 Gbps, ideais para velocidades ainda mais rápidas e desempenho incomparável ao transmitir conteúdo online.

O que é mais impressionante no Surfshark é que ele não impõe nenhuma limitação de velocidade, largura de banda ou dados. A queda de velocidade ao usar o Surfshark segue os padrões do setor para VPNs líderes, com uma redução média de velocidade entre 20% e 30%.

Se você tiver uma velocidade de Internet razoavelmente rápida, a queda na velocidade não deverá ser perceptível e você poderá assistir seus programas de TV e filmes favoritos, jogar videogame, assistir ao YouTube e fazer torrent de arquivos grandes sem qualquer buffer, atraso ou interrupção.

Além de ser rápido, o Surfshark também tem a capacidade de desbloquear conteúdo com restrição geográfica em todas as principais plataformas de streaming, incluindo Netflix, Hulu, HBO Max, BBC iPlayer, Dazn e Amazon Prime Video.

Além do Hulu, não tivemos problemas ao reproduzir vídeos em nenhuma dessas plataformas com o Surfshark ativado, então podemos dizer com segurança que o Surfshark é uma escolha fenomenal se você estiver procurando por uma VPN de streaming.

Quão seguro é o Surfshark VPN? | O Surfshark VPN é seguro?

Segurança, proteção e privacidade devem ser suas principais preocupações ao escolher um provedor de serviços VPN.

Segundo apuramos nesta análise, o Surfshark VPN depende da criptografia AES-256 padrão da indústria, que é amplamente considerada como o protocolo de criptografia mais seguro até o momento, sem nenhuma maneira conhecida de quebrá-lo.

Só para exemplificar o quão segura é uma cifra AES-256, um supercomputador levaria mais de 2 bilhões de anos para executar todas as diferentes combinações para quebrar a criptografia.

Protocolos de criptografia do Surfshark VPN

O Surfshark permite que você escolha entre 3 protocolos VPN seguros e poderosos:

WireGuard

WireGuard IKEv2

IKEv2 OpenVPN

WireGuard é o protocolo VPN mais recente e é amplamente considerado o mais rápido e seguro. Isso se deve principalmente à sua natureza leve – o WireGuard possui apenas cerca de 4.000 linhas de código. Desse modo, é mais fácil dimensionar, gerenciar e atualizar para garantir a proteção dos usuários contra ameaças cibernéticas em constante evolução.

O IKEv2 (Internet Key Exchange versão 2) é um protocolo mais antigo, mas foi aprimorado dezenas de vezes no passado. Portanto, é uma ótima opção para usuários móveis graças à sua velocidade e à sua capacidade de trocar de rede com um único clique.

Como o nome sugere, OpenVPN é um protocolo VPN de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode inspecionar e revisar seu código-fonte. Assim sendo, sua segurança foi confirmada por especialistas em segurança cibernética em todo o mundo.

Embora seja um pouco mais volumoso que o WireGuard, a principal vantagem do OpenVPN é o fato de ser suportado nativamente pela maioria dos roteadores modernos.

A Reputação de Transparência do Surfshark

Outra coisa importante a considerar ao escolher um provedor de serviços VPN é a transparência em relação à privacidade do usuário. Cada VPN dirá que segue uma política de não registro, mas você não deve acreditar cegamente nas declarações de todos.

As VPNs mais seguras do mundo que respeitam a privacidade dos usuários farão de tudo para provar isso, e o Surfshark não é exceção. Desse modo, o Surfshark passou por uma auditoria independente, conduzida pela Cure53 – uma empresa alemã de segurança cibernética, com louvor.

A auditoria não revelou grandes problemas de segurança e provou que o Surfshark não mantém nenhum registro das atividades de seus usuários. Ademais, você pode ler o resumo da auditoria Surfshark do Cure53 para ver todos os detalhes.

Se você está se perguntando onde o Surfshark está localizado, a sede da empresa fica nas Ilhas Virgens Britânicas. Isso significa que não está sob a jurisdição da Five Eyes Alliance, portanto, não é obrigado a fornecer nenhuma informação do usuário a agências governamentais.

Isso permite que o Surfshark permaneça fiel à sua política de não registro e oferece aos usuários servidores somente RAM, que apagam todos os registros e dados de atividades assim que você conclui sua sessão, tornando virtualmente impossível rastrear o que você faz online.

Lista de servidores VPN do Surfshark

Esta análise do Surfshark VPN não estaria completa se não mencionássemos os servidores VPN do Surfshark. Como a velocidade da sua conexão é muito afetada pela distância até o servidor VPN, é importante escolher um provedor com um bom número de servidores e uma grande distribuição de locais.

O Surfshark oferece mais de 3.200 servidores espalhados por mais de 100 países. Então você não terá problemas para se conectar a um servidor VPN rápido e seguro em qualquer lugar do mundo. Nesta revisão do Surfshark elaboramos uma lista de todos os servidores Surfshark por região/continente:

Europa Albânia

Albânia Andorra

Andorra Armênia

Armênia Áustria

Áustria Bélgica

Bélgica Bósnia e Herzegovina

Bósnia e Herzegovina Bulgária

Bulgária Croácia

Croácia Chipre

Chipre República Checa

República Checa Dinamarca

Dinamarca Estônia

Estônia Finlândia

Finlândia França

França Geórgia

Geórgia Alemanha

Alemanha Grécia

Grécia Groenlândia

Groenlândia Hungria

Hungria Islândia

Islândia Irlanda

Irlanda Ilha de Man

Ilha de Man Itália

Itália Letônia

Letônia Liechtenstein

Liechtenstein Lituânia

Lituânia Luxemburgo

Luxemburgo Malta

Malta Moldávia

Moldávia Mônaco

Mônaco Montenegro

Montenegro Holanda

Holanda Macedonia do Norte

Macedonia do Norte Noruega

Noruega Polônia

Polônia Portugal

Portugal Romênia

Romênia Sérvia

Sérvia Eslováquia

Eslováquia Eslovênia

Eslovênia Espanha

Espanha Suécia

Suécia Suíça

Suíça Peru

Peru Ucrânia

Ucrânia Reino Unido Américas Argentina

Argentina Bahamas

Bahamas Belize

Belize Bolívia

Bolívia Brasil

Brasil Canadá

Canadá Chile

Chile Colômbia

Colômbia Costa Rica

Costa Rica Equador

Equador México

México Panamá

Panamá Peru

Peru Porto Rico

Porto Rico Estados Unidos

Estados Unidos Uruguai

Uruguai Venezuela Ásia-Pacífico Austrália

Austrália Azerbaijão

Azerbaijão Bangladesh

Bangladesh Butão

Butão Brunei

Brunei Camboja

Camboja Hong Kong

Hong Kong Índia

Índia Indonésia

Indonésia Japão

Japão Laos

Laos Macau, RAE da China

Macau, RAE da China Malásia

Malásia Mongólia

Mongólia Mianmar (Birmânia)

Mianmar (Birmânia) Nepal

Nepal Nova Zelândia

Nova Zelândia Paquistão

Paquistão Filipinas

Filipinas Cingapura

Cingapura Coreia do Sul

Coreia do Sul Sri Lanka

Sri Lanka Taiwan

Taiwan Tailândia

Tailândia Uzbequistão

Uzbequistão Vietnã Oriente Médio e África Argélia

Argélia Egito

Egito Gana

Gana Israel

Israel Marrocos

Marrocos Nigéria

Nigéria Arábia Saudita

Arábia Saudita África do Sul

África do Sul Emirados Árabes Unidos

Preço da VPN Surfshark | Quanto custa o Surfshark?

Em nossa análise do Surfshark VPN percebemos que o custo x benefício depende se você opta por um plano mensal, anual ou de dois anos, bem como se você compra apenas a VPN ou a VPN mais todos os complementos.

Somente a VPN custará US$ 2,49/mês em um plano de dois anos, enquanto o pacote completo do Surfshark One (Surfshark VPN, antivírus, CleanWeb e alertas) começa a partir de US$ 3,98/mês.

Este é um grande diferencial, considerando que outros provedores líderes de serviços VPN, como NordVPN e ExpressVPN, custam a partir de US$ 3,69 e US$ 8,32, respectivamente – e você obtém apenas a VPN por esse preço.

Se você está se perguntando quanto custa o Surfshark por mês, você terá que reservar US$ 12,95. Embora não seja a VPN mais barata do mercado, o Surfshark oferece uma excelente relação custo x benefício, especialmente se você aproveitar os descontos que oferece nos planos anual e bianual.

Se você adquirir o plano de dois anos do Surfshark agora, economizará impressionantes 81% e terá uma garantia de reembolso de 30 dias se descobrir que o Surfshark não é a VPN certa para você.

Conclusão sobre nossa análise do Surfshark VPN

O Surfshark é confiável? Absolutamente! O Surfshark é rápido? Pode apostar que sim.

Após nossa análise do Surfshark VPN concluímos que essa é uma das melhores VPNs do mercado? Certamente diríamos isso, considerando o valor que você obtém pelo seu dinheiro.

As principais vantagens que o Surfshark oferece sobre outras VPNs líderes são um bloqueador integrado de anúncios e pop-ups de cookies, um rotador de IP para impossibilitar o rastreamento de sua atividade online, alertas em tempo real e um poderoso antivírus Surfshark.

Considerando que os planos do Surfshark One começam em apenas US$ 3,98/mês em um plano de dois anos, diríamos que o Surfshark vale mais do que a pena.

Portanto, se você está procurando uma VPN poderosa e um antivírus em um só lugar e deseja proteger um número ilimitado de dispositivos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Surfshark One é uma excelente escolha.

Aproveite a garantia de reembolso de 30 dias do Surfshark e veja em primeira mão como esta VPN de classe mundial funciona na prática, sem absolutamente nenhum risco envolvido.

Perguntas frequentes sobre VPN Surfshark