Análise do TunnelBear VPN em 2024: Desempenho e segurança

Preparamos uma análise em jeito de revisão do TunnelBear VPN para você conhecer uma das alternativas mais simples para proteger seu tráfego online.

As VPNs ou Redes Privadas Virtuais, estão cada dia mais se tornando uma parte indispensável da vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Isso acontece porque a internet está mais segura e as pessoas estão evitando ser usadas para vender seus dados para anunciantes.

Além de que há também um aumento constante de ataques cibernéticos, que podem levar a fraudes financeiras, roubo de identidade e muito mais. Estes são um verdadeiro motivo de preocupação, e as principais VPNs como o TunnelBear visam mantê-lo seguro online.

Diante disso, nesta análise do TunnelBear VPN exploramos como esse provedor protege você contra aumento de vigilância e ataques cibernéticos. Também analisamos a performance, os melhores recursos, preços e outras áreas vitais do TunnelBear.

Prós e contras segundo nossa análise do TunnelBear VPN

Antes de nos aprofundarmos nos principais recursos do TunnelBear, nesta análise e revisão, confira os pontos positivos e negativos da VPN:

👍 PRÓS É oferecido um plano gratuito para aqueles que desejam experimentar antes de comprar;

É oferecido um plano gratuito para aqueles que desejam experimentar antes de comprar; Aplicativos muito fáceis de usar para todos os dispositivos, ideais para iniciantes;

Aplicativos muito fáceis de usar para todos os dispositivos, ideais para iniciantes; Recursos de segurança decentes, incluindo criptografia AES-256; e

Recursos de segurança decentes, incluindo criptografia AES-256; e Adere a uma política de não registro, para que nenhum dos seus dados seja armazenado pelo provedor. 👎 CONTRAS Não desbloqueia muitos serviços de streaming;

Não desbloqueia muitos serviços de streaming; Conexões não confiáveis; e

Conexões não confiáveis; e Nenhuma opção de chat ao vivo.

O TunnelBear VPN é bom?

O TunnelBear é uma novidade em um mercado VPN já lotado. O app parece bom e a interface amigável merece reconhecimento por ser adequada para iniciantes. Nossa análise do TunnelBear revelou que a VPN possui performance e recursos avançados suficientes para torná-la interessante para usuários mais experientes.

Ele oferece recursos de segurança robustos, incluindo criptografia AES-256 e hash SHA-256 para autenticação adicional. Embora isso não seja inovador, é o suficiente para mantê-lo seguro e protegido online, longe da maioria dos olhares indiscretos.

O provedor também passou por várias auditorias de terceiros para respaldar suas medidas de segurança, com o último relatório da Cure53 fornecendo uma visão geral sólida das etapas que o TunnelBear implementou para garantir que você esteja seguro ao usar a VPN.

Os EUA não é uma boa jurisdição para VPNs.

Infelizmente, é aqui que terminam os aplausos e explicaremos o porquê. Em primeiro lugar, em 2018, o TunnelBear foi comprado pela McAfee, por isso, está agora sob a jurisdição dos EUA – isto é uma má notícia para qualquer VPN, dadas as fracas leis de privacidade.

Além disso, ele luta para contornar bloqueios geográficos em serviços populares de streaming como Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video. Mesmo se você fizer isso, as conexões geralmente não são confiáveis; às vezes, estávamos desconectados ou não conseguíamos nos conectar a um servidor.

Você obtém suporte do Wireguard, portanto, quando a conexão decidir entrar em ação, as velocidades oferecidas serão decentes para assistir vídeos. Mas se você quiser usar uma VPN para torrent, não recomendamos o TunnelBear, pois os downloads via torrent raramente funciona em seus servidores.

Pela análise do TunnelBear VPN, o programa é seguro?

No geral, o TunnelBear é seguro de usar e nunca foi pego em nenhuma violação de dados até o momento em que este artigo foi escrito. Ele também realiza auditorias independentes em seu serviço, garantindo que suas reivindicações de não registro e outras sejam mantidas.

O provedor oferece recursos como um kill switch eficaz e proteção contra vazamentos para garantir ainda mais sua segurança, que é a marca registrada de qualquer boa VPN. Após nossos testes, descobrimos que ambos funcionaram incrivelmente bem e conforme anunciado.

Também não há relatórios que sugerem que o TunnelBear tenha cumprido quaisquer exigências feitas pelas autoridades em relação aos dados de uma pessoa, o que é sempre bom de ver.

Como se trata de uma VPN baseada nos EUA, há sempre o risco das autoridades pressionarem um provedor de VPN a entregar dados para apoiar processos judiciais – mas não encontramos nenhuma evidência disso no TunnelBear.

Melhor caso de uso detectado em nossa análise do TunnelBear VPN: Em que ele se destaca?

Embora o TunnelBear se esforce para desbloquear muitas das principais plataformas de streaming, como Netflix e Hulu, ele se destaca em uma área: facilidade de uso.

Como mencionamos anteriormente em nossa análise do TunnelBear VPN, este serviço certamente não ganhará nenhum prêmio por seu desempenho de streaming ou torrent, e é melhor deixá-los para uma das melhores VPNs para streaming, como NordVPN ou ExpressVPN.

Todavia, é uma das VPNs mais fáceis para começar nesse meio, pois há um útil plano gratuito e o procedimento de configuração é muito fácil. Assim que a configuração for concluída, você será saudado por uma interface atraente e pelo famoso mascote TunnelBear, que proporcionam uma experiência intuitiva e agradável à vista.

Ser fácil de usar pode não parecer um recurso de destaque em comparação com segurança ou velocidade, e sejamos honestos, por um bom motivo. Mas existe um mercado para VPNs que não se destina aos indivíduos mais experientes em tecnologia ou àqueles que desejam apenas uma maneira fácil de se manterem seguros online.

O TunnelBear preenche esse espaço muito bem, oferecendo velocidades decentes para o uso diário, uma grande base de servidores espalhados por todo o mundo (3.000 em 48 países) e aplicativos fáceis de usar para iOS, Android e desktops.

Para alguns, isso tudo é mais que necessário, fazendo com que TunnelBear funcione perfeitamente para sua navegação diária e exibição de vídeos no YouTube.

Recursos que reparamos em nossa análise do TunnelBear VPN

É hora de mergulhar nos principais recursos do TunnelBear para ver como ele fez progressos para se destacar entre outros concorrentes importantes. Testamos rigorosamente esta VPN e a executamos em vários cenários para chegar a essas conclusões, portanto, fique atento para descobrir o que pensamos.

Interface amigável

O TunnelBear VPN se orgulha de oferecer uma área de interação extremamente amigável e fez jus a essa reputação em nossos testes práticos. O design do aplicativo é visualmente atraente e intuitivo, facilitando a navegação para usuários de todos os níveis técnicos.

Dessa maneira, os gráficos e animações com tema de urso adicionam um toque de charme e contribuem para a simplicidade geral da experiência do usuário.

A interface permanece consistente em várias plataformas, incluindo Windows, macOS, Android e iOS, garantindo uma experiência de usuário agradável e contínua.

Os principais recursos, como lista de servidores, configurações, etc, podem ser acessados ​​a partir do hub central. Isso significa que você não precisa gastar horas e horas tentando descobrir onde está tudo.

Segurança e criptografia robustas

Em nossa análise verificamos que o serviço de segurança, do VPN TunnelBear, conta com a criptografia AES de 256 bits, padrão ouro na indústria, garantindo que seus dados permaneçam altamente seguros.

Igualmente testamos a funcionalidade VigilantBear, o kill switch nativo da VPN TunnelBear, que concluímos ser eficaz na prevenção do vazamento de dados cortando a ligação à Internet se a conexão ao VPN for perdida. Porém, este recurso não está disponível em iOS, o que é uma peculiaridade irritante que vemos em muitos provedores populares como Windscribe e ProtonVPN – eles oferecem versões diluídas com muito menos recursos para usuários de iPhone, então mantenha isso em mente se você é um usuário do iPhone que valoriza a privacidade.

Política estrita de não registro

O programa TunnelBear afirma que não registra nenhuma atividade, o que significa que tudo o que você fizer enquanto estiver conectado à VPN não será reconhecível. Eles não vão coletar nenhuma informação sobre seu comportamento.

No entanto, eles coletam dados pessoais como sobrenome do titular do cartão, sistema operacional do dispositivo e uso de dados.

Há também uma clara falta de pagamentos em criptomoedas em oferta, já que no momento em que este artigo foi escrito, o TunnelBear não aceitava nenhum método de pagamento baseado em cripto.

Além disso, ele tem acesso às informações mantidas por Stripe e PayPal, seus provedores de pagamento terceirizados, que geralmente contêm o endereço de cobrança do seu cartão.

Quando você considera a falta de métodos de pagamento anônimos, juntamente com o fato de eles estarem sediados em um país sob a Aliança dos Cinco Olhos, não estamos muito confiantes sobre a privacidade geral dos seus dados.

Dessa maneira, se você deseja fazer pagamentos totalmente anônimos, sugerimos tentar NordVPN ou CyberGhost – ambos permitem que você pague usando várias criptomoedas, como Ethereum e Bitcoin.

Boa rede de servidores

A rede de servidores do TunnelBear é crucial para determinar seu desempenho e acessibilidade. Em nossa análise, exploramos a presença do serviço de VPN do TunnelBear, que atualmente está instalado em 3.000 servidores em mais de 40 países.

Essa sólida rede global permite que você acesse conteúdo de diferentes países, embora tenhamos descoberto que ela frequentemente enfrentava dificuldades para contornar bloqueios geográficos quando testávamos serviços de streaming populares como Netflix e BBC iPlayer.

VigilantBear

VigilantBear é a resposta do TunnelBear para um kill switch – uma das funcionalidades mais essenciais de qualquer VPN. Nossos testes confirmaram sua eficácia na prevenção de vazamentos de dados em caso de perda de conexão.

O recurso VigilantBear adiciona uma camada extra de segurança, garantindo que suas atividades online permaneçam privadas mesmo durante interrupções inesperadas.

TunnelBear Blocker

Em essência, o TunnelBear Blocker é um bloqueador de anúncios. Você pode usar esta ferramenta sem uma conta TunnelBear simplesmente adicionando-a ao seu navegador (o Chrome é o único navegador compatível atualmente).

O número de rastreadores da web que o Blocker parou será exibido assim que você instalá-lo em seu navegador Chrome.

Esse recurso também bloqueia anúncios, scripts em Flash, rastreamento de pixels, acesso ao microfone, botões de mídia social e WebRTC. Listas de bloqueio adicionais contendo sites suspeitos de conter malware também estão incluídas.

GhostBear

Alguns países procuram sempre restringir o uso de VPNs. Eles podem perceber, pelos seus padrões de tráfego, que você está usando uma VPN em determinadas situações.

Por causa disso, o Tunnelbear oferece um recurso apropriadamente chamado GhostBear, onde os servidores foram disfarçados usando algoritmos exclusivos para fazer seu tráfego parecer tráfego normal, não vindo de uma VPN.

Infelizmente, esse recurso também não está disponível para usuários de iOS, o que é bastante comum para muitos recursos avançados de VPN.

No entanto, se você está procurando uma das melhores VPNs para iPhones que não economize em recursos, recomendamos experimentar o NordVPN.

Velocidade e desempenho verificados na análise do TunnelBear VPN

Apesar de todos os seus potenciais pontos fortes e fracos, as velocidades do TunnelBear são uma área que impressiona, pelo menos em nossos locais de teste.

Para um desempenho ideal, o suporte adicional do WireGuard é uma grande vantagem e algo que procuramos em qualquer serviço VPN.

Em nossos testes práticos de desempenho do TunnelBear, avaliamos sua velocidade e confiabilidade para diversas atividades online. Embora possa não ser a VPN mais rápida do mercado, o TunnelBear demonstrou desempenho confiável para tarefas diárias.

O streaming, a navegação e o uso geral da Internet foram perfeitos, com velocidades aceitáveis ​​para a maioria.

No entanto, não tenha muitas esperanças se deseja fazer torrent no TunnelBear. Não foi possível baixar torrent em nenhum dos servidores, o que foi dececionante. Se você está procurando uma das melhores VPNs para torrent, sugerimos que experimente ExpressVPN. Mas suas velocidades são excelentes para todos os usos, principalmente graças ao WireGuard.

Você não notará uma queda enorme na velocidade para assistir vídeos, jogos e outras atividades diárias, ou pelo menos não mais do que faria com qualquer outra VPN.

Ele não atinge o desempenho estonteante do protocolo Lightway da ExpressVPN ou do NordLynx da NordVPN – mas há mais do que suficiente para ficar impressionado aqui.

A única desvantagem real que notamos em nossa análise do TunnelBear VPN foi a necessidade de mais suporte para torrent. Ao contrário de alguns provedores importantes, como o CyberGhost, não existem servidores otimizados para torrent e não conseguimos gerenciá-lo em nenhum dos que testamos.

Mas isso não será um problema para muitas pessoas e, como dissemos anteriormente, o TunnelBear é mais adequado para aqueles que não exigem os melhores e mais recentes recursos. Se você deseja transmitir vídeos, jogar ou navegar na rede, o TunnelBear funciona perfeitamente bem.

Análise dos preços da VPN TunnelBear: Vale a pena pagar?

O TunnelBear disponibiliza aos seus futuros clientes um plano gratuito de qualidade, para experimentem os recursos antes de se inscrever no plano pago. Com ele, é possível obter 2 GB de dados gratuitos e ter acesso a diversos servidores, embora não seja a melhor VPN gratuita disponível do mercado, é uma boa introdução.

Em termos de planos premium, existe apenas um voltado para uso pessoal: o plano Ilimitado. Custará US$ 3,33/mês, portanto está bem no meio em termos de preços em comparação com outras VPNs. Custa exatamente metade do custo do ExpressVPN, um dos principais provedores, e corresponde ao preço do NordVPN.

É difícil sustentar a tese de que o TunnelBear apresenta uma boa relação custo x benefício, uma vez que os benefícios de um plano premium NordVPN são superiores aos deles.

Além disso, não há garantia de devolução do valor, pois o TunnelBear afirma que cada caso será analisado de forma individual. Sendo assim, cabe ao suporte decidir se você receberá o valor de volta.

No geral, a relação recurso-custo aqui não é boa quando, pelo mesmo preço, você pode ter todas as excelentes ofertas do NordVPN. Embora não seja a VPN mais cara que existe, certamente não é a mais barata, e você encontrará melhores ofertas com VPNs mais ricas em recursos.

Facilidade de uso do TunnelBear VPN

Até agora, temos criticado um pouco o TunnelBear e o que ele oferece, mas nesta seção temos o prazer de informar que o provedor está em nossos bem avaliados. Isso porque achamos que é uma das VPNs mais fáceis de configurar, usar e manter.

Esteja você usando aplicativos móveis para Android e iOS ou versões desktop para Windows e MacOS, cada um é um prazer genuíno. As lindas animações de ursos que o cumprimentam fazem com que pareça uma experiência divertida, em vez de uma lição de tecnologia VPN avançada.

Tudo o que você precisa pode ser encontrado no painel principal, o que é útil, já que recursos como o GhostBear estão desativados por padrão (não temos ideia do motivo). Este certamente não é para os entusiastas obstinados de VPN, pois há muito pouco no caminho dos principais recursos.

Em vez disso, é melhor para quem deseja apenas níveis básicos de proteção, boas velocidades e aplicativos fáceis de usar.

A única reclamação real é a falta de suporte de chat ao vivo em qualquer um dos aplicativos — no momento em que este artigo foi escrito, isso não era algo que o TunnelBear oferece. Portanto, se você se encontrar em uma situação complicada, terá que passar por um processo de suporte por e-mail um pouco mais demorado.

Análise do TunnelBear VPN vs principais VPNs

Agora, veremos como o TunnelBear se compara a alguns dos outros provedores de VPN líderes do mercado. Abaixo, criamos uma tabela útil que compara os principais recursos, usos e preços.

VPN Melhor escolha para Preço inicial Países suportados Recursos de destaque TunnelBear Novatos em VPN US$ 3,33/mês +49 GhostBear, Wireguard, auditorias de segurança, VigilantBear ExpressVPN Streaming super rápido US$ 6,67/mês 105 Bloqueador de rastreador, protocolo Lightway, tecnologia de servidor confiável, DNS privado NordVPN Segurança geral US$ 2,99/mês 60 IP dedicado, Meshnet, NordLynx, VPN dupla, VPN Onion-Over, túnel dividido Ivacy Cobertura para vários dispositivos US$ 1/mês 68 Proteção contra vazamento IPv6, DNS seguro, IP dedicado, proteção DDoS, 10 conexões simultâneas PureVPN Consumo de mídia US$ 2,08 por mês 65 PureKeep, proteção com um clique, IP oculto, encaminhamento de porta, IP dedicado, auditoria sempre ativa

Outras análises do TunnelBear VPN

A fim de corroborar algumas das afirmações que fazemos ao longo de nossas análises, apreciamos a análise de opiniões de outros usuários sobre o TunnelBear ou qualquer outro produto que analisamos, o que nos permite analisá-las de forma aprofundada.

Avaliamos os comentários de usuários reais, como o Trustpilot e o Reddit, para saber se o problema é consistente ou apenas pontual.

Essa pessoa elogiou rapidamente o TunnelBear por sua facilidade de uso, algo que repetimos ao longo desta análise, então é bom ver que não somos os únicos que pensam assim. Eles também abordaram o plano gratuito, outra área forte entre poucas do provedor.

Infelizmente, os usuários do Reddit foram um pouco mais rudes, com muitos se atendo ao fato de que o TunnelBear é baseado na Aliança dos Cinco Olhos. Há uma breve menção à facilidade de uso, o que é bom ver em uma análise geral negativa.

No entanto, muitos compartilharam nos comentários as preocupações e dúvidas sobre privacidade sobre a política de não registro do provedor.

Por que você pode confiar em nossa análise do TunnelBear VPN?

Se você gosta do que está lendo, mas talvez não tenha certeza de nossas credenciais, deixe-nos tranquilizá-lo. Sempre que escrevemos uma análise sobre um software ou hardware, nós mesmos o testamos vigorosamente para aproveitar a experiência em tempo real com tudo o que estamos testando.

No caso do TunnelBear, testamos ele como nossa VPN principal durante algumas semanas, pois isso nos ajuda a detectar problemas pontuais e localizar padrões de consistência ou inconsistência. Isso nos ajuda a fornecer uma visão geral mais precisa da VPN durante um longo período de tempo.

Além disso, este não é nosso primeiro rodeio. Testamos centenas de VPNs como Ivacy, CyberGhost, ExpressVPN e outras tecnologias ao longo dos anos, por isso, sabemos bem o que procurar.

Testamos as velocidades médias, quão bem elas se saem ao contornar bloqueios geográficos, exploramos os preços e muito mais.

Para respaldar qualquer uma de nossas afirmações, sempre procuramos contas de usuários verificados, portanto, para o TunnelBear, navegamos em sites de avaliação confiáveis, como G2 e Trustpilot, bem como os que sabem tudo nos Subreddits.

Esses métodos nos ajudam a manter o equilíbrio e são outra ótima maneira de ver se outros usuários compartilharam áreas de que gostamos ou não. Identificar consistências no desempenho é uma ótima maneira de verificar se um recurso funciona bem e ajuda a identificar áreas problemáticas em grande escala.

Como usar o TunnelBear

O TunnelBear é uma das VPNs mais simples de começar, mas se esta é a primeira vez que você usa uma VPN, fique atento. Abaixo, seguimos as etapas para baixar, instalar e começar a usar este provedor de VPN.

1. Acesse o site do TunnelBear

Primeiro, acesse o site oficial do TunnelBear e clique no botão ‘Planos’ no menu superior. Observe que o plano anunciado estava disponível no momento em que este artigo foi escrito, mas não há garantia de que continue sendo disponibilidade no futuro.

2. Escolha seu plano

Na guia ‘Planos’, você tem a opção de plano gratuito, Ilimitado ou Equipes. Selecione o que melhor se adapta às suas necessidades. Você precisa ter os dados do seu cartão em mãos caso opte por algum dos planos pagos.

3. Selecione o período do plano desejado

Agora que selecionou o plano desejado, você precisará escolher o tempo com o qual deseja se comprometer. As opções são 1 mês, 1 ano ou 3 anos. Em geral, quanto maior o período em que se comprometer, mais proveitoso será.

Em seguida, será necessário inseri-lo e fornecer algumas informações básicas para prosseguir com a próxima etapa.

4. Baixe e instale o TunnelBear

Agora é possível baixar o TunnelBear em todos os seus dispositivos.

Basta acessar a Google Play Store no Android ou a App Store no iOS ou clique no botão ‘Download’ no site do TunnelBear para baixar o aplicativo em seu computador Windows ou Mac.

5. Faça login e fique protegido

Na última etapa é preciso iniciar o aplicativo TunnelBear recém-baixado nos dispositivos escolhidos e fazer login usando as informações fornecidas na etapa 3.

Depois que concluir, basta conectar-se a um dos servidores TunnelBear para proteger sua conexão com a Internet imediatamente.

Veredito sobre nossa análise do TunnelBear VPN

Ele tem criptografia e segurança suficientes para mantê-lo seguro, e as velocidades de conexão no Wireguard são bastante altas. No entanto, para aqueles que exigem o melhor das suas VPNs, é claro que esta não é uma escolha adequada.

A análise do TunnelBear VPN revela que, embora não seja a VPN mais rica em recursos, ainda existe um mercado para ela. A sua interface de usuário agradável e simplicidade de uso o tornam uma boa escolha para aqueles que são iniciantes em VPNs e não estão preparados para uma trajetória de aprendizado intensa.

O provedor luta para contornar bloqueios geográficos em sites como Netflix e Amazon Prime Video, e o desempenho do torrent é inexistente. Portanto, se esse for seu uso principal para uma VPN, você será mais adequado com ExpressVPN ou Nord.

Perguntas frequentes