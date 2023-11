Análise do VyprVPN: Tudo o que você precisa saber em 2023

Quem é o proprietário do VyprVPN?

O VyprVPN é de propriedade da Golden Frog, uma empresa que surgiu em 2010 e possui sede na Suíça. Se você conhece o país, sabe que a Suíça possui uma das leis de privacidade mais rigorosas do mundo.

Ron e Carolyn Yokubaitis fundaram a Golden Frog com o único propósito de ajudar as pessoas a gerenciar sua segurança e privacidade online, permitindo que naveguem livremente. A criação da VyprVPN foi um passo crucial para alcançar esse objetivo.

Além disso, o serviço faz parte da “VPN Trust Initiative” (visite aqui) que se traduz como “Iniciativa de Confiança das VPNs”. Em outras palavras, faz parte de um grupo de VPNs que seguem um padrão de qualidade específico para garantir a segurança digital de todos os usuários. No entanto, exploraremos isso em mais detalhes posteriormente em nossa análise do VyprVPN.

Até o momento, o VyprVPN tem recebido reconhecimento na indústria de cibersegurança, com altas avaliações de usuários em sites como Capterra e TrustRadius. As avaliações do VyprVPN na Apple Store (4,8/5) e Google Play Store (4,5/5), por exemplo, são igualmente impressionantes.

Como Funciona o VyprVPN?

O VyprVPN funciona da mesma forma que outros serviços de rede virtual privada (VPN) – ele direciona o seu tráfego através de servidores seguros, mascarando o seu endereço IP original e criptografando os seus dados, tornando você e as suas atividades anônimos na web.

Para alcançar isso, o VyprVPN utiliza uma forte criptografia AES-256 e proteção de DNS. Esses sistemas robustos garantem que nenhum terceiro possa espionar as suas atividades online. Além disso, quando você se conecta a um servidor VyprVPN, você tem acesso a recursos exclusivos, como o protocolo Chameleon nativo, que ajuda a contornar a censura pesada.

Por que as pessoas usam o VyprVPN?

Entre as muitas opções disponíveis, as pessoas recorrem ao VyprVPN por muitas razões. Aqui estão as principais:

Desbloqueio de conteúdo de streaming

O VyprVPN possui alguns dos servidores e IPs mais otimizados para streaming online. Portanto, qualquer pessoa com uma conta Vypr VPN pode assistir com facilidade aos seus filmes e programas de TV favoritos em plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video e Hulu, para citar algumas.

Além disso, nossa análise identificou que o VPN é adequado para fazer streaming de eventos esportivos ao vivo e reproduzir música. No entanto, recomendamos a utilização do protocolo WireGuard para obter a melhor velocidade, uma vez que outras opções, como o IPSec, podem causar lentidão na transmissão devido ao seu foco principal na segurança.

Observe que o VyprVPN possui aproximadamente 700 servidores, o que é significativamente menos em comparação com concorrentes como o CyberGhost VPN, que possui mais de 9.000 servidores.

No entanto, é importante ressaltar que a maioria dos usuários do VyprVPN não reclama do número limitado de servidores. Isso se deve ao suporte a mais de 70 localizações, o que ainda oferece uma ampla variedade de opções. Portanto, você pode transmitir conteúdo de praticamente todos os continentes. Embora alguns servidores possam ocasionalmente apresentar velocidades mais lentas devido à congestionamento, isso não foi um problema durante nossos testes.

Navegação segura e anonimato

Essa é uma das funções básicas de uma VPN, e constatamos que o VyprVPN se destaca pela sua confiabilidade nesse aspecto. Além da criptografia AES-256 e da proteção de DNS, você conta com a proteção em redes Wi-Fi públicas, graças a uma combinação dessas medidas juntamente com o kill switch, que automaticamente interrompe sua conexão com a internet quando o VyprVPN não está em uso.

Além disso, há também a proteção contra vazamentos de WebRTC, que evita a exposição acidental do seu endereço IP enquanto você utiliza a VPN. Ade. Existem ainda diversos outros recursos de navegação segura que detalharemos mais adiante nesta análise completa do VyprVPN.

Quanto ao anonimato, os usuários do VyprVPN utilizam o serviço para mascarar seu endereço IP original e navegar usando um endereço IP de uma região diferente. Com 700 servidores distribuídos em mais de 70 países, o VyprVPN oferece opções suficientes para qualquer pessoa que deseje permanecer anônima enquanto navega pela internet, parecendo estar em qualquer parte do mundo.

Velocidade e desempenho

Velocidade e desempenham são característica diretamente relacionadas à capacidade de streaming. O VyprVPN utiliza hardware de última geração em seus servidores para garantir ótimas velocidades, permitindo que os usuários desfrutem de velocidades médias de até 258 Mbps.

Embora não seja a VPN mais rápida, quando comparada, por exemplo, com o CyberGhost, que atinge 460 Mbps, ainda supera outras, como o Surfshark VPN, que oferece 210 Mbps. No entanto, é importante observar que as velocidades podem variar de um local para outro e também podem ser afetadas pela força da criptografia, roteamento e configuração da rede, entre outros fatores.

No geral, constatamos que o VyprVPN é adequado não apenas para streaming, mas também é uma excelente opção para jogos online devido à sua segurança rigorosa. É certamente uma boa escolha se você busca navegação segura e sem restrições.

Contornando a censura

Nesse aspeto, o recurso principal é o protocolo Chameleon nativo do VyprVPN. Ele foi projetado especificamente para contornar a censura em países conhecidos por suas restrições, como China, Rússia, Turquia, Irã e outras partes do Oriente Médio.

Esse recurso opera mascarando o uso da VPN de forma que não seja reconhecível por inspeção profunda de pacotes. Com base em nossa análise do VyprVPN, ele funciona bem, e, em nossa experiência ao testar e analisar outros aplicativos VPN de ponta, não é um recurso disponível em muitos serviços, como StrongVPN e AtlasVPN, por exemplo.

Torrenting

Se você está em busca de uma VPN para torrenting, o VyprVPN é, sem dúvida, uma excelente escolha. Embora tenha bloqueado atividades P2P em sua rede no passado, agora não o faz mais. Além disso, oferece todos os protocolos essenciais que você pode desejar, juntamente com o protocolo Chameleon ultra seguro e boas velocidades. Isso significa que você pode usá-lo com tranquilidade em sites como BitTorrent ou similares.

Tudo isso garante uma experiência de torrenting sem problemas e segura, ainda mais protegida com sua política de registros auditada e sem registros.

VyprVPN: Vantagens e desvantagens

Em nossa análise do VyprVPN, identificamos muitas vantagens, mas as desvantagens não são inexistentes. Portanto, para garantir que você tome uma decisão informada, é ideal pesar os prós e contras. Confira-os abaixo:

👍 Prós Os aplicativos VyprVPN são relativamente simples de usar.

O protocolo Chameleon dá uma grande vantagem ao contornar a censura.

Suporta Android, iOS, Mac e Windows, e você pode proteger até 10 dispositivos simultaneamente.

É membro da Iniciativa de Confiança das VPNs, mostrando seu compromisso em manter suas operações transparentes. 👎 Contras Menos servidores e localizações em comparação com outros serviços de streaming líderes.

Falta de preços de longo prazo para ajudar os usuários a economizar dinheiro.

VyprVPN oferece apenas um teste móvel de 3 dias.

Em resumo, o serviço funciona melhor se sua necessidade principal for a privacidade online. No entanto, se você procura variedade de servidores, achamos que existem opções melhores, como o ExpressVPN, que possui 3.000 servidores em 160 localizações.

Dito isso, embora menos servidores possam resultar em congestionamento, é importante reiterar que, em termos de velocidade, não tivemos problemas com os servidores principais do VyprVPN, como as opções dos EUA e do Reino Unido.

Análise dos Preços do VyprVPN

Uma VPN de qualidade, como o VyprVPN, sempre vem com um preço. Infelizmente, nesta revisão, verificamos que o VyprVPN oferece opções limitadas de assinatura, sendo apenas mensal ou anual, conforme mostrado abaixo:

É evidente que esta não é a VPN mais barata, mas também não é a mais cara do mercado. O que se destaca aqui é que, frequentemente, os serviços de VPN têm preços base elevados, que se tornam mais acessíveis quando opta-se por planos de longo prazo.

Portanto, ao escolher pagar pelo VyprVPN anualmente, o custo mensal é reduzido pela metade. O preço anual reduzido do VyprVPN é elogiável, porém, em comparação com outros serviços de VPN, ainda está um pouco acima da média.

Considere, por exemplo, o concorrente IvacyVPN: o plano mensal reduz de US$10 para US$4 quando os usuários optam por pagar anualmente. Além disso, outra desvantagem da estrutura de preços do VyprVPN é a ausência de opções de assinatura a longo prazo.

Você não pode adquirir uma assinatura com duração superior a um ano, o que poderia proporcionar descontos ainda maiores. A diferença nos preços fica evidente quando comparamos o VyprVPN com concorrentes como o NordVPN, onde os usuários podem optar por uma assinatura de 2 anos por menos de US$4/mês.

Dito isso, US$5/mês ainda é um preço competitivo, e com base em nossos testes e análises, vale a pena considerar, principalmente devido ao VyprVPN oferecer o protocolo de túnel IKEv2, conhecido por sua alta velocidade. Além do protocolo Chameleon, que aumenta significativamente a segurança para uma experiência online completa. Esses recursos tornam a assinatura ligeiramente mais cara um investimento que vale a pena.

Garantia de Reembolso

Nesta revisão verificamos, com satisfação, que a política do VyprVPN oferece uma garantia de reembolso de 30 dias em suas assinaturas. Isso significa que você pode solicitar um reembolso se não estiver satisfeito com o desempenho da VPN dentro do primeiro mês de uso. Descobrimos que o processo é relativamente simples e semelhante ao de outros VPNs que testamos.

No entanto, é importante observar um detalhe específico. As assinaturas feitas por meio da Apple Store, Google Play ou iTunes não são elegíveis para reembolso. Portanto, se você não tem certeza se o VyprVPN é a VPN certa para você, é aconselhável usar um navegador da web e efetuar o pagamento com seu cartão durante a inscrição.

Para solicitar o reembolso, basta enviar um e-mail para a equipe de suporte dentro do período de garantia. Antes de enviar o e-mail, é recomendável cancelar a renovação automática da sua assinatura. Você pode fazer isso na seção de faturação nas configurações em qualquer dispositivo.

O VyprVPN é gratuito?

O VyprVPN é um serviço premium de rede virtual privada. Como resultado, quando você visita o site, não encontrará nenhum download gratuito do VyprVPN ou mesmo testes gratuitos. A única maneira de acessar o teste gratuito é se você se inscrever através da Apple Store, Google Play ou iTunes, mas vale ressaltar que o teste gratuito do VyprVPN dura apenas 3 dias.

Você precisa fornecer detalhes bancários, portanto, certifique-se de cancelar a assinatura antes do quarto dia. Esse modelo não é amigável para todos os usuários, pois alguns podem esquecer de cancelar suas assinaturas ou encontrar problemas com a Apple Store, Google Play ou iTunes, o que pode resultar em cobranças indesejadas.

No entanto, uma segunda opção é usar o VyprVPN sem riscos com a garantia de reembolso de 30 dias, o que lhe dá mais tempo para testar a adequação da ferramenta. Se você está procurando uma solução sem custos, recomendamos ler nossa comparação detalhada das melhores VPNs gratuitas.

Principais recursos do VyprVPN

O VyprVPN oferece uma série de recursos notáveis que o posicionam entre os melhores serviços de VPN do mercado. Nesta revisão, destacamos os principais:

Divisão de Túnel

A Divisão de Túnel permite que você escolha quais aplicativos ou sites utilizarão a conexão VPN e quais utilizarão a conexão normal de internet. Por exemplo, você pode configurar o aplicativo Netflix para usar a VPN enquanto desativa a VPN para o Facebook. Isso é benéfico quando deseja acessar conteúdo de outro país, mantendo o uso de serviços locais.

10 conexões simultâneas

O VyprVPN permite até 10 conexões simultâneas com uma única assinatura, superando a média da indústria, que geralmente oferece 5 a 6 conexões. No entanto, é importante observar que, à medida que você adiciona mais dispositivos, a velocidade pode diminuir, o que é comum em todas as VPNs.

Protocolo Chameleon

O Protocolo Chameleon é um recurso exclusivo que diferencia o VyprVPN. Como mencionamos anteriormente em nossa análise do VyprVPN, ele foi projetado para se disfarçar de uma conexão normal, para contornar bloqueios de VPN e enfrentar censuras rigorosas, oferecendo maior liberdade online.

Proteção contra vazamento DNS

O VyprVPN vem com proteção contra vazamento DNS integrada, que impede que seu provedor de serviços de Internet acesse suas atividades online, oferecendo uma camada adicional de segurança e privacidade. Embora seja comum no espaço VPN, a proteção contra vazamento DNS do VyprVPN é mais segura do que a de outros provedores.

Protocolos de VPN (WireGuard, IPsec e OpenVPN)

Além do Chameleon verificamos, nesta revisão, que o VyprVPN oferece uma variedade de protocolos de VPN convencionais, incluindo WireGuard, IPsec e OpenVPN. Cada um tem suas vantagens, equilibrando velocidade e segurança. O WireGuard é conhecido por sua velocidade, o OpenVPN oferece alta segurança e configuração versátil, e o IPsec é funcional para criptografar dados e é compatível com diversos dispositivos.

VyprDNS

O VyprDNS é o serviço de DNS nativo do VyprVPN, projetado para fornecer uma camada adicional de privacidade. Diferentemente dos serviços de DNS convencionais, o VyprDNS não registra solicitações DNS, garantindo maior proteção contra possíveis ataques e filtragem DNS.

Kill Switch

A funcionalidade Kill Switch desconecta automaticamente sua conexão quando a VPN é interrompida. Isso é comum em aplicativos de VPN e desempenha um papel crucial ao evitar vazamentos acidentais de dados.

Essa funcionalidade é especialmente valiosa ao usar redes não confiáveis, como redes Wi-Fi públicas. No entanto, alguns usuários podem achá-la inconveniente, já que pode desconectá-los automaticamente durante tarefas importantes. É importante destacar que o VyprVPN oferece recursos de segurança essenciais semelhantes aos encontrados em líderes do mercado, como o ExpressVPN.

O VyprVPN é Seguro?

Quando se trata de segurança online, nossa análise do VyprVPN certificou-se que ele implementa diversas medidas para garantir a proteção dos usuários.

Abaixo, discutimos alguns dos aspetos mais críticos que fazem parte desta revisão do VyprVPN:

Auditoria pública — O VyprVPN é uma VPN auditada publicamente. Isso significa que sua segurança é revisada por renomadas empresas de segurança, como a Leviathan Security, para garantir que esteja em conformidade com os padrões da indústria. Até o momento, não houve feedback negativo dessas auditorias, demonstrando que esta VPN segue as melhores práticas de privacidade.

Navegação sem registros — O VyprVPN não registra seus dados, o que significa que mesmo em caso de invasão de seus servidores, você não está em risco. Isso garante que todas as suas atividades não sejam registradas, impedindo que provedores de serviços de Internet e governos monitorem suas atividades online. Ao contrário do CyberGhost, por exemplo, as alegações de não registro do VyprVPN foram auditadas.

Certificação VTI — Como membro certificado da Iniciativa de Confiança em VPN (VTI), o VyprVPN atende a altos padrões de segurança e privacidade, tornando-o um serviço confiável.

Criptografia — O VyprVPN utiliza criptografia AES-256 para garantir que todo o tráfego permaneça seguro entre seu dispositivo e o servidor Vypr VPN conectado, impedindo o acesso de terceiros às suas informações. Devido ao alto nível de segurança que oferece, até mesmo governos e empresas como AWS e Google o utilizam.

Quais dispositivos posso usar com o VyprVPN?

É uma grande vantagem poder usar uma VPN em vários dispositivos de forma conveniente. A boa notícia é que, a partir de nossa análise do serviço, o VyprVPN oferece aplicativos para todos os principais sistemas operacionais, incluindo Windows, Android, Mac e iOS. Aqui está o que encontramos ao testar os aplicativos VyprVPN:

Windows

O aplicativo VyprVPN para Windows é extremamente fácil de usar e é, sem dúvida, a melhor opção disponível. Você pode baixar o arquivo diretamente do site e, após a instalação, basta clicar em “Conectar” para começar a navegar com segurança e anonimato.

Vale ressaltar que o aplicativo para Windows não ocupa toda a tela, mas abre como um pop-up (como mostrado acima). Isso significa que ele não vai atrapalhar suas outras atividades. Apesar disso, ele inclui todos os recursos essenciais, com exceção da divisão de túnel, que é um recurso ausente no Windows, mas que esperamos ver adicionado no futuro, uma vez que muitos concorrentes, como o ExpressVPN, já o oferecem em seus aplicativos para Windows.

Na parte inferior da interface, você encontrará opções para personalizar configurações, bloquear sua conexão ou alterar servidores. Com todos os recursos importantes à mão, sua experiência ao usar o VyprVPN no Windows será tranquila.

Android

O aplicativo VyprVPN para Android mantém a mesma facilidade de uso encontrada na versão para Windows, e ambos apresentam basicamente a mesma interface, com todos os recursos essenciais.

Você pode baixar o aplicativo na Google Play Store, e ele tem um tamanho de apenas 11 MB, tornando-o um dos aplicativos de VPN mais leves disponíveis para smartphones. Comparando com a versão móvel do ExpressVPN, que tem 31 MB, e o IvacyVPN, que tem mais de 40 MB, o VyprVPN consome muito menos recursos do seu dispositivo.

Mac

O VyprVPN não deixa de atender aos usuários de Mac, oferecendo um aplicativo dedicado para o sistema operacional de desktop. Com base em nossa experiência com o VyprVPN e outras principais VPNs, a interface é robusta e intuitiva, embora seja ligeiramente maior do que a versão para Windows.

Após o download, você pode acessar todos os principais protocolos, como WireGuard e OpenVPN. A única diferença notável entre os aplicativos para macOS e Windows é que a versão para macOS inclui o recurso de divisão de túnel.

iOS

Se você usa um iPhone, pode baixar o aplicativo VyprVPN na Apple App Store. A interface é semelhante à dos outros aplicativos, mas o tamanho é um pouco maior, com mais de 30 MB. Embora pareça um tamanho considerável, em termos dos aplicativos iOS, ele é relativamente pequeno. Para comparação, o aplicativo ExpressVPN para iOS tem cerca de 100 MB, e o NordVPN, aproximadamente 160 MB.

Portanto, o VyprVPN ainda é uma das principais opções se você procura uma VPN leve para dispositivos iOS. No entanto, é importante notar que o VyprVPN não possui um aplicativo para Linux, o que pode desapontar os usuários desse sistema operacional. Se você for um usuário Linux, recomendamos a leitura de nossa análise detalhada e comparação das melhores VPNs para Linux.

Outra desvantagem é que a extensão do VyprVPN está disponível apenas para o Google Chrome e não para navegadores como Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Embora o Google Chrome seja o navegador mais popular, ter a opção de usar a extensão em outros navegadores seria um benefício adicional.

Essas são áreas em que acreditamos que o serviço pode melhorar em termos de compatibilidade com dispositivos, mas, no geral, os aplicativos oferecidos atendem às necessidades da maioria dos usuários de VPN, proporcionando uma interface limpa e fácil de usar na maioria dos dispositivos comuns.

VyprVPN vs. ExpressVPN e outros principais serviços de VPN

Durante nossa análise do VyprVPN, foi fundamental comparar o serviço com outros como o ExpressVPN. Aqui estão os principais detalhes para você fazer uma comparação:

Melhores Aplicativos VPN Velocidades Médias Planos mais barato Versões Gratuitas Conexões Simultâneas Quantidade de Servidores Localização de Servidores VyprVPN 258 Mbps US$5/mês Não Oferece 10 700+ 70+ ExpressVPN 480 Mbps US$6,67/mês Não Oferece 5 3,000+ 94+ NordVPN 320 Mbps US$3,29/mês Teste gratuito de 7 dias 6 5,700+ 60+ IvacyVPN 320 Mbps US$1/mês Teste gratuito de 7 dias 10 5,700+ 70+ PureVPN 210 Mbps US$2,08/mês Não Oferece 10 6,500+ 78+

Com base na tabela, fica evidente que o VyprVPN se destaca quando se trata de conexões simultâneas, oferecendo suporte para mais de 10 conexões ao mesmo tempo, enquanto nenhum dos outros serviços chega a esse nível. Além disso, o VyprVPN divide a terceira posição com o IvacyVPN em termos de locais de servidores.

Isso demonstra que ter aproximadamente 70+ locais de servidores ainda representa uma cobertura competitiva no mercado de VPNs. No entanto, é importante notar que o VyprVPN, mesmo possuindo uma quantidade menor de servidores, é um pouco mais caro do que seus concorrentes. Apesar disso, ele se destaca em termos de funcionalidade e velocidade.

Para obter informações mais detalhadas sobre como o VyprVPN se compara a outros serviços, recomendamos verificar nossa análise abrangente das melhores VPNs disponíveis no mercado.

Um Exame das Localizações dos Servidores do VyprVPN

O VyprVPN possui uma rede de mais de 700 servidores distribuídos em mais de 70 locais ao redor do mundo. Essa ampla cobertura é impressionante e garante que os usuários tenham acesso a uma variedade de conteúdos na internet. Abaixo, você pode conferir a lista com as localizações dos servidores:

América do Norte: Canadá – Toronto

México – Cidade do México

Austin, TX

Chicago, IL

Los Angeles, CA

Miami, FL

Nova York, NY

São Francisco, CA

Seattle, WA

Washington, DC América Central Costa Rica – São José

Panamá – Cidade do Panamá

El Salvador – San Salvador América do Sul Argentina – Buenos Aires

Brasil – São Paulo

Colômbia – Bogotá

Uruguai – Montevidéu Europa Áustria – Viena

Bélgica – Bruxelas

Bulgaria – Sofia

República Checa – Praga

Dinamarca – Copenhagen

Luxemburgo – Luxemburgo (Cidade)

Finlândia – Helsinki

França – Paris

Alemanha – Frankfurt

Grécia – Athens

Islândia – Reykjavík

Irlanda– Dublin

Itália – Roma

Letônia – Riga

Liechtenstein – Schaan

Lituânia – Vilnius

Países Baixos – Amsterdã

Noruega – Oslo

Polônia – Varsóvia

Portugal – Lisboa

Romênia – Bucareste

Rússia – Moscou

Eslováquia – Bratislava

Eslovênia – Liubliana

Espanha – Madrid

Suécia – Estocolmo

Suíça – Zurique

Turquia – Istambul

Reino Unido – Londres

Ucrânia – Kiev Ásia Ásia – Hong Kong

Índia – Mumbai

Indonésia – Jacarta

Japão – Tóquio

Macau – Macau

Malásia – Kuala

Maldivas – Malé

Paquistão – Karachi

Filipinas – Manila

Singapura – Singapura

Coreia do Sul – Seul

Taiwan – Taipé

Tailândia – Bangkok

Vietnã – Hanói Oceania Austrália – Melbourne

Austrália – Perth

Austrália – Sydney

Nova Zelândia – Auckland

Ilhas Marshall – Majuro África Argélia – Argel

Egito – Cairo Oriente Médio Bahrein – Manama

Israel – Tel Aviv

Catar – Doha

Arábia Saudita – Riad

Emirados Árabes Unidos – Dubai

Avaliações do VyprVPN: o que os usuários dizem sobre o VyprVPN?

Além dos nossos testes, realizamos pesquisas para fornecer informações objetivas sobre o que esperar do VyprVPN. Antes de concluirmos nossa análise do VyprVPN, vamos examinar o que alguns outros usuários têm a dizer sobre o serviço. Confira alguns comentários do Trustpilot abaixo:

Várias das avaliações que encontramos destacam o protocolo Chameleon como uma qualidade superior que faz o VyprVPN se destacar. No entanto, essas avaliações também mencionam o preço do VyprVPN.

No entanto, como discutimos em nossa análise do VyprVPN, tanto nós como outros, acreditamos que o serviço ainda vale a pena, especialmente para aqueles que buscam total liberdade na internet em áreas fortemente censuradas.

Muitos revisores também mencionam a robusta proteção de IP e a disponibilidade de servidores rápidos em diferentes países. Além disso, em nossa experiência, o VyprVPN é fácil de usar, e outras análises do VyprVPN confirmam isso.

Não abordamos muito a equipe de suporte ao cliente nesta análise do VyprVPN. No entanto, se você estiver se perguntando como eles se saem, o comentário acima é um dos muitos que oferecem insights sobre o suporte, e tivemos uma experiência semelhante.

No geral, com base em nossa análise de avaliações, não apenas no TrustPilot, mas também no G2, Reddit e outras fontes, fica claro que a experiência do usuário coloca o VyprVPN como um forte concorrente no mercado de VPNs.

Essas avaliações confirmam nossas descobertas sobre as qualidades do VyprVPN, como conexões estáveis, eficácia na superação de restrições, recursos de segurança, ampla compatibilidade e atendimento ao cliente. A única desvantagem recorrente mencionada é o preço, que é relativamente alto.

Como usar o VyprVPN

O VyprVPN torna as coisas simples quando se trata de começar a usar o serviço. Independentemente do dispositivo que você usa, basta seguir estas etapas:

Passo 1 — Criar uma conta

Primeiro, abra seu navegador, visite o site do VyprVPN e clique no botão “Obter VyprVPN” para criar uma conta. Escolha o plano de assinatura de sua preferência, insira seu e-mail e informações de pagamento, e siga as instruções para concluir o registro.

Passo 2 — Visite a página de download e escolha seu dispositivo

Após o registro, vá para a seção de download do site no menu. Você encontrará opções para várias plataformas. Basta clicar no ícone do seu dispositivo: Android, iOS, Windows ou Mac.

Passo 3 — Baixe e instale

Clique no link de download na próxima página e siga as instruções para concluir a instalação. Se estiver em um PC, você fará o download do arquivo diretamente.

No entanto, se estiver usando Android ou iOS, o VyprVPN o redirecionará para a Google Play ou Apple Store.

Passo 4 — Faça login no aplicativo e conecte-se a um servidor

Depois de instalar o aplicativo, abra-o e faça login usando os detalhes da conta VyprVPN que você criou no Passo 2. Em seguida, selecione um servidor da lista e clique em “Conectar” para começar a navegar com segurança.

Concluindo nossa análise do VyprVPN: o VyprVPN é uma boa escolha em 2023?

Você deve estar se perguntando se deve usar o VyprVPN. Para fornecer uma resposta especializada com base em nossos testes e análises do serviço, a resposta é sim, o VyprVPN é definitivamente uma opção que vale a pena considerar. Ao avaliar os pontos positivos, ele oferece mais de 700 servidores em 70 localidades, abrangendo quase todos os continentes.

Além disso, esses servidores são otimizados para velocidade, tornando-os adequados para streaming e outras tarefas. Também elogiamos a variedade de protocolos suportados pelo VyprVPN, que incluem OpenVPN, IPSec e até mesmo WireGuard, embora o protocolo nativo Chameleon mereça destaque.

Além disso, o VyprVPN é submetido regularmente a auditorias, o que adiciona um nível extra de confiabilidade que consideramos notável. Considerando tudo isso, o ponto negativo mais relevante do VyprVPN, é seu preço. Não que o preço mensal do serviço seja o mais caro do mercado, mas muitas das melhores VPNs oferecem descontos a longo prazo, algo que o VyprVPN não oferece.

No entanto, em nossa revisão do VyprVPN, se colocarmos os prós e contras em uma balança, os prós se sobressaem. Experimente o VyprVPN agora e aproveite a garantia de reembolso de 30 dias.

Perguntas Frequentes sobre a análise do VyprVPN