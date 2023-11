ExpressVPN vs NordVPN em 2023: Uma comparação completa

ExpressVPN vs NordVPN: Uma visão geral rápida

Esses são dois dos melhores provedores de VPN do momento e compartilham muitas funções semelhantes. Ambos oferecem velocidades de servidor super-rápidas e criptografia de nível militar para mantê-lo seguro online. Mas se você estiver interessado em saber o quão semelhantes ou diferentes eles são, a próxima seção é para você.

Abaixo criamos uma tabela útil que mostra todas as informações principais em uma tabela de fácil leitura. Com isso, você pode comparar as principais funções, como preço, contagem de servidores e outros detalhes importantes:

NordVPN ExpressVPN Preço inicial US$ 3,19/mês US$ 6,67/mês Versão gratuita Não Não Garantia de devolução de dinheiro 30 dias 30 dias Velocidade média 200-300 Mbps 200-300 Mbps Contagem de servidores 5.800+ Mais de 3.000 Locais de servidores 60+ 90+ Dispositivos/Assinatura 6 8 Serviços de streaming desbloqueados Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+ e muito mais Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+ e muito mais

ExpressVPN vs NordVPN: Preços

Embora ambas as operadoras ofereçam três assinaturas diferentes, existem diferenças substanciais no custo, no valor que você economiza e no prazo máximo do contrato. No entanto, graças às garantias de devolução do dinheiro de 30 dias, tanto da NordVPN, quanto da ExpressVPN, você pode testar qualquer uma delas sem riscos.

Preços da ExpressVPN

A menos que você escolha uma assinatura mensal, que supera o NordVPN em termos de preço, a ExpressVPN é a alternativa mais cara, já que mesmo os planos mais longos são bem caros em comparação.

Dito isso, o que é bom na ExpressVPN é que, independentemente do plano, você terá tudo o que é oferecido com a ferramenta – o mesmo não acontece com a NordVPN. Vamos dar uma olhada mais de perto em como isso difere.

Preços da NordVPN

A NordVPN é muito mais barato que a ExpressVPN, e a Google Play Store oferece uma avaliação gratuita de 7 dias do serviço. O preço mensal começa em US$ 12,99/mês, enquanto um plano anual custa apenas US$ 4,99/mês. Dito isto, a melhor relação custo x benefício é com os planos de 2 anos como na ilustração abaixo:

Como mencionamos acima, com um plano ExpressVPN, você obtém todos os recursos oferecidos de qualquer maneira – enquanto com a NordVPN você obtém níveis diferentes que oferecem recursos diferentes para preços escalonados.

Por exemplo, o plano básico não inclui proteção contra malware ou IP dedicado. Dito isso, no geral, o básico inclui a maioria dos recursos oferecidos pela NordVPN a um preço muito mais baixo do que a ExpressVPN.

Outros fatores de preços a considerar

Também é importante notar que, infelizmente, nenhum cliente de desktop para esses provedores está disponível para avaliação gratuita – o que é uma chatice. Felizmente, você pode usar a NordVPN com outros dispositivos depois de se inscrever para uma avaliação gratuita usando um dispositivo Android.

No entanto, a ExpressVPN supera o NordVPN em termos de limites de dispositivos, pois permite até 8 conexões simultâneas, enquanto a assinatura da NordVPN cobre apenas 6 conexões de dispositivos.

Ambos os serviços oferecem vários métodos de pagamento. Cartões de crédito, PayPal (em algumas regiões), AmazonPay, Sofort, cartões pré-pagos, Apple Pay, Google Pay e criptomoedas são aceitos pela NordVPN.

Enquanto isso, a ExpressVPN aceita cartões de crédito, PayPal, Bitcoin e outros como UnionPay, embora não suporte AmazonPay (enquanto a NordVPN oferece).

ExpressVPN vs NordVPN: Recursos

Tanto a ExpressVPN quanto a NordVPN contêm alguns recursos verdadeiramente exclusivos, mas ambos também são excelentes em obter os princípios e funcionalidades básicas de uma VPN – estamos falando de kill switches, split tunneling e assim por diante.

Para ajudá-lo a comparar melhor os dois, listamos todos os recursos principais abaixo, bem como algumas peculiaridades que você encontrará em cada um.

Ofuscação dos servidores/modo furtivo

Para manter uma conexão mesmo diante de restrições de rede ou métodos de Deep Packet Inspection (DPI), especialmente em países como a China, onde o acesso à Internet é altamente bloqueado, tanto a NordVPN quanto a ExpressVPN possuem um recurso chamado Stealth VPN.

Servidores ofuscados, que estão disponíveis em todas as conexões do protocolo OpenVPN, são como o Stealth VPN da NordVPN é reconhecido. A NordVPN cria automaticamente uma conexão que transmite seu tráfego como HTTPS padrão, escolhendo esses servidores na lista de servidores especializados.

Graças a isso os usuários podem facilmente contornar a censura e acessar conteúdo restrito. No entanto, a ExpressVPN também oferece seu recurso Stealth VPN, que funciona sem problemas no aplicativo. Se o programa determinar que é necessário evitar DPI ou outras restrições, ele configurará automaticamente o recurso Stealth VPN.

Tunelamento dividido

Você pode selecionar quais aplicativos usam a conexão VPN e quais se conectam diretamente com a ajuda de um recurso útil conhecido como túnel dividido. É incrivelmente prático quando você deseja assistir à Netflix dos EUA e ter acesso aos seus próprios sites de notícias locais.

Está disponível em ambos os serviços, mas a ExpressVPN tem uma gama mais ampla de compatibilidade. Nessa situação, você tem a opção de permitir ou proibir que os aplicativos listados usem a VPN. Apenas Windows e Android são suportados pela NordVPN, ambos operando de forma idêntica.

Até então, os usuários de Mac que executam o macOS 10.1 ou posterior podem usar o tunelamento dividido com a ExpressVPN. No geral, porém, não há muito o que dividir esses principais fornecedores, neste caso.

DNS inteligente

Smart DNS é outro recurso útil para usuários que desejam usar uma VPN para diversas plataformas de streaming de vídeo. Primeiro, ele desbloqueia a Netflix e outros serviços sem criptografar o tráfego ou rotear a conexão por meio de um servidor VPN, o que resulta em velocidades significativamente mais rápidas.

Em segundo lugar, funciona em uma variedade de dispositivos que não permitem conexões VPN, incluindo diversas smart TVs e consoles de jogos.

A versão SmartDNS da NordVPN também oferece suporte a vários dispositivos de mídia, além de você obter a tecnologia Smart Play para fornecer acesso aprimorado de streaming em todos os servidores, tornando-a uma das melhores VPNs para streaming no momento.

A principal distinção entre NordVPN e a ExpressVPN é que o Media Streamer faz parte da VPN, mas também funciona fora dela (não é apenas um recurso Smart DNS). Isso significa que você terá mais flexibilidade na forma como o emprega.

Botão de desligar

Ambos os aplicativos possuem um recurso kill switch que impede que você desconecte acidentalmente a VPN durante a navegação. Você pode optar por usar um kill switch padrão ou um que afete exclusivamente aplicativos específicos usando a NordVPN. No entanto, você não encontrará um kill switch no aplicativo móvel NordVPN.

Por outro lado, você encontrará um kill switch em todas as versões da ExpressVPN, seja nos excelentes aplicativos Android ou iPhone, ou em clientes Windows ou MacOS. Em dispositivos Apple esse recurso é designa-se por Bloqueio de rede e você pode ativar ou desativar isso na guia de configurações por meio do painel principal.

No papel, a ExpressVPN é a melhor VPN para usuários do Android e oferece kill switches em mais dispositivos do que a NordVPN, o que a torna a vencedora nesta categoria – ainda esperamos que, algum dia, a Nord lance um kill switch para seus Aplicativo Android – mas até então, a ExpressVPN tem a vantagem.

ExpressVPN vs NordVPN: Recurso exclusivos

Por mais que esses dois gigantes do ramo de VPNs tenham muito em comum, eles também têm algumas diferenças importantes e seu próprio conjunto exclusivo de recursos. Para ajudar, listamos alguns dos principais recursos abaixo:

NordVPN

NordLynx – Construído no protocolo WireGuard, o NordLynx é uma inovação revolucionária da NordVPN. Sem comprometer a segurança ou a privacidade, ele acelera sua conexão VPN e permite que você se conecte aos servidores NordVPN mais rapidamente – por isso, a Nord é a baixar torrent. – Construído no protocolo WireGuard, o NordLynx é uma inovação revolucionária da NordVPN. Sem comprometer a segurança ou a privacidade, ele acelera sua conexão VPN e permite que você se conecte aos servidores NordVPN mais rapidamente – por isso, a Nord é a VPN preferida para jogar

Proteção contra ameaças – Esta é a resposta da Nord ao software antivírus e faz um excelente trabalho para mantê-lo protegido contra qualquer malware, vírus ou outras ameaças online. Tal como acontece com o – Esta é a resposta da Nord ao software antivírus e faz um excelente trabalho para mantê-lo protegido contra qualquer malware, vírus ou outras ameaças online. Tal como acontece com o melhor software antivírus , ele até verifica seus downloads para garantir que o que você está obtendo é um arquivo legítimo.

Dark Web Scanner – Verifica as profundezas da Internet para verificar se alguma de suas senhas, cartões de crédito ou informações pessoais de qualquer tipo vazou para um grande número de bancos de dados.

Meshnet – Isso possibilita conectar com segurança até 60 dispositivos, tornando-o ideal para colaboração, acesso remoto a arquivos e festas virtuais em LAN.

DoubleVPN – A configuração Double VPN transporta seu tráfego entre dois servidores. Ao usar isso, sua atividade é sujeita a uma encriptação dupla, pois, passará duas vezes por um servidor NordVPN.

IP Dedicado – Em vez de serem compartilhados entre vários dispositivos ou serviços, os endereços IP dedicados são atribuídos a um único usuário ou dispositivo. Isso indica que os endereços são mantidos e não são fornecidos a novos usuários. (Este é um recurso pago.)

ExpressVPN

Agora é hora de ver o que torna a ExpressVPN tão excelente – já vimos alguns dos recursos de ponta oferecidos pela NordVPN, então será que seu rival pode cumprir esses altos padrões?

Threat Manager – Esta é uma ferramenta potente criada para identificar e impedir proativamente ameaças perigosas. Defende-se contra ataques cibernéticos e evita que os utilizadores acedam a websites nocivos, garantindo uma experiência online segura.

Miniaplicativo de roteador – A ExpressVPN oferece uma maneira prática de configurar a VPN diretamente em sua rede com o miniaplicativo de roteador. Ao fazer isso, os recursos de criptografia e privacidade da VPN podem ser usados ​​por todos os dispositivos conectados na sua rede doméstica ou de trabalho, aumentando a segurança geral.

Gerenciador de senhas – Um – Um gerenciador de senhas é fornecido pela ExpressVPN para ajudar os usuários a criar senhas seguras para todas as suas diferentes contas de Internet. Isso garante que suas informações de login sejam mantidas com segurança e acessíveis quando necessário, melhorando a segurança da conta.

ExpressVPN vs NordVPN são melhores para streaming?

Ambos os serviços VPN são ótimas opções de streaming, pois desbloqueiam não apenas a Netflix dos EUA, mas também outras bibliotecas ao redor do mundo. Com a NordVPN, por exemplo, conseguimos desbloquear mais de 20 bibliotecas Netflix, e o mesmo acontece com a ExpressVPN.

Para contornar restrições geográficas rígidas (listas negras de serviços de streaming), a NordVPN teve um desempenho um pouco melhor e é sem dúvida uma das melhores VPNs para Netflix No entanto, ambos os serviços nos deram acesso ao famoso e seguro Netflix japonês – uma grande vitória para os amantes de anime em todo o mundo.

Serviços de streaming como YouTube, BBC iPlayer e outros também foram testados e, para uma visão completa da experiência de streaming entre plataformas, também analisamos as experiências de outros usuários antigos de cada VPN.

No geral, também gostamos muito do fato de todos os servidores ExpressVPN vs NordVPN suportarem streaming, então você não terá que transferir servidores antes de assistir seus programas favoritos.

Além disso, graças ao protocolo NordLynx e à alternativa Lightway da ExpressVPN, você pode transmitir conteúdo em HD e 4K para a melhor experiência de visualização.

O suporte para Smart DNS é outro excelente recurso oferecido por ambos os provedores. Sem usar uma conexão VPN, esse recurso permite desbloquear serviços de streaming em smart TVs, consoles de jogos e outros dispositivos de mídia.

No geral, tanto a NordVPN quanto a ExpressVPN são igualmente excelentes para streaming. Ambas podem desbloquear os serviços de streaming mais populares, enquanto, embora com pouca diferença, a NordVPN pode contornar algumas limitações mais rígidas.

O mais importante aqui é que ambas permitem transmitir conteúdo com a mais alta qualidade de vídeo e ambas incluem o recurso Smart DNS.

ExpressVPN vs NordVPN: Qual a melhor para torrent?

Mais uma vez, escolher a vencedora nesta categoria é um desafio, pois ambas oferecem grandes velocidades e uma variedade de servidores compatíveis com torrent. No entanto, embora a NordVPN tenha quase o dobro de servidores no total, o P2P só é acessível em servidores selecionados.

Atualmente, todos os servidores ExpressVPN permitem torrent, portanto, não há necessidade de localizar nenhum servidor especializado, basta conectar-se a um próximo e pronto. Além disso, em comparação com os 60 países da NordVPN, a ExpressVPN está acessível em mais de 100 países em todo o mundo, oferecendo cobertura total.

A ExpressVPN também promete conexões rápidas para locais de difícil acesso, como Índia ou Bielo-Rússia, enquanto a cobertura de localização da NordVPN torna bastante provável que você encontre um servidor próximo onde quer que esteja.

Dito isto, devemos mencionar que a ExpressVPN não possui um proxy SOCKS5 complementar, em contraste com a NordVPN. Por outro lado, você tem a opção de usar o recurso de tunelamento dividido, que pode ser acessado no Windows, Mac e Android e permite escolher quais aplicativos você deseja que sejam protegidos por VPN.

ExpressVPN vs NordVPN: Segurança

Segurança e privacidade de alto nível são fornecidas em abundância tanto pela NordVPN quanto pela ExpressVPN. Nenhuma das duas está sediada em um país que pertence à aliança 14-Eyes Alliance.

Ademais, ambas oferecem os protocolos de tunelamento OpenVPN e IKEv2 amplamente utilizados, bem como criptografia de dados AES-256. Abaixo, listamos alguns dos outros recursos importantes de segurança oferecidos por ambos os provedores.

Logging

Uma empresa líder de contabilidade internacional, a PwC, auditou de forma independente a rigorosa política antilogs da NordVPN e da ExpressVPN. No entanto, a ExpressVPN compila alguns dados de uso, como a quantidade total de dados movidos e o número de conexões VPN bem-sucedidas – apenas para melhorar o serviço.

Privacidade

A ExpressVPN está sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, enquanto a NordVPN está registrada no Panamá. Ambos os países não têm regras de retenção de dados, portanto, essas VPNs podem ter uma política confiável de não registro em log.

Além disso, nenhum deles é membro da parceria de inteligência conhecida como 14-Eyes. Sendo assim, não há motivo para preocupação que o governo tenha solicitado ao ISP que reúna e forneça informações sobre as atividades online dos usuários.

Servidores somente RAM

Em 2019, a ExpressVPN introduziu servidores somente RAM sob o nome TrustedServer, tornando-a um dos primeiros provedores de serviços a fazê-lo. Como todos os dados são apagados após uma reinicialização, isso representa um avanço significativo em termos de segurança.

Além disso, sempre que um novo software é atualizado, o proprietário sabe exatamente o que está sendo executado. Já os servidores tradicionais dependem da alteração da configuração desatualizada, mais propensa a ataques.

Em 2020, a NordVPN mudou para servidores somente RAM que pertenciam parcialmente e eram gerenciados pela empresa. Portanto, de modo geral, tanto a ExpressVPN quanto a NordVPN fizeram a transição completa para sistemas somente RAM, onde nada é salvo localmente e suas informações são automaticamente apagadas, garantindo total segurança.

Criptografia

Tanto a NordVPN quanto a ExpressVPN empregam criptografia AES de 256 bits, que, devido à impossibilidade de quebra da cifra, oferece segurança online inquebrável. Dito isto, no que diz respeito à segurança que oferece ao canal de controle, a ExpressVPN tem uma ligeira vantagem.

Esta cifra é usa-se para estabelecer sessões e proteger a transferência de chaves AES. Para este canal, tanto a NordVPN quanto a ExpressVPN empregam criptografia RSA, embora a ExpressVPN empregue uma chave mais longa – 4.096 bits em oposição aos 2.048 bits da NordVPN.

ExpressVPN ou NordVPN: Qual oferece melhor compatibilidade de dispositivos?

Cada provedor oferece aplicativos para praticamente qualquer dispositivo que você imaginar, e há espaço para tudo, pois ambos suportam uma grande variedade de roteadores, para que você possa cobrir toda a sua casa. Abaixo está uma rápida olhada na compatibilidade do ExpressVPN vs NordVPN:

ExpressVPN NordVPN SO compatível Windows, macOS, Linux, Android, iOS Windows, macOS, Linux (sem GUI), Android, iOS Outros softwares e dispositivos Android TV, Fire, Roku, dispositivos Kodi, Apple TV e muito mais Android TV, dispositivos Fire, roteadores, Apple TV, Roku, PlayStation, Xbox e muito mais Extensões de navegador Cromo, Raposa de fogo, Borda Chrome, Firefox, Edge, Brave, Vivaldi Conexões Simultâneas 8 6

Não será difícil para os usuários de qualquer VPN proteger todos os dispositivos em suas casas, pois além das extensões de navegador para Chrome, Firefox e Edge, você encontrará aplicativos para todas as principais plataformas. No entanto, a ExpressVPN oferece um mini aplicativo de roteador, o que a NordVPN não oferece.

Embora este último possa ser configurado manualmente para funcionar com os roteadores mais usados, esse método ainda é menos conveniente do que simplesmente baixar e instalar o serviço imediatamente. A diferença nas conexões simultâneas também é mínima, e você pode se livrar da restrição configurando a VPN em um roteador.

ExpressVPN vs NordVPN Apps: quem oferece uma interface de usuário melhor?

Esteja você usando ExpressVPN no Windows, MacOS, Android ou iOS, a interface é praticamente a mesma em todos os aspectos. Cada aplicativo oferece aquele layout familiar de estilo móvel que é incrivelmente fácil de navegar, mesmo para iniciantes.

Ele ainda mostra o último servidor ao qual você se conectou na página inicial, tornando mais fácil continuar de onde parou – útil se você estiver transmitindo.

Por outro lado, a página inicial da NordVPN apresenta um mapa mundial com marcadores para cada país onde possui servidores. Além disso, há uma visualização de lista à esquerda (ou, em dispositivos móveis, na parte inferior da tela).

Encontrar o servidor exato que você precisa é sempre simples, graças à divisão da lista de servidores de uso geral daqueles feitos para tráfego P2P ou Tor via conexões VPN.

No geral, ambas oferecem interfaces esteticamente agradáveis, mas a facilidade de uso obtida com o layout de estilo móvel da ExpressVPN é mais conveniente e agradável de usar.

Gostamos particularmente da aparência da versão iOS, já que os usuários do iPhone tendem a obter aplicativos VPN de aparência bastante inferior – o que torna a ExpressVPN uma das melhores VPNs para iPhones.

NordVPN vs ExpressVPN: A opinião dos usuários reais

Tanto a NordVPN quanto a ExpressVPN recebem notas altas de usuários reais por seu desempenho sólido e serviços confiáveis. Ademais, ambas são frequentemente objeto de elogios por sua facilidade de uso, especialmente a ExpressVPN, com muitos comentando sobre a interface de usuário agradável.

Para a NordVPN, muitos foram rápidos em apontar o excelente suporte ao cliente da empresa e a força geral na profundidade que a VPN oferece. Em particular, o conhecimento do pessoal de apoio foi um elogio comum, uma vez que a sua capacidade para resolver questões complexas foi excelente.

No entanto, uma área que pareceu atrasar a ExpressVPN foi o seu preço, já que é uma das VPNs mais caras do mercado. Os clientes adoram a velocidade, o desempenho, a contagem de servidores e muito mais – mas o custo do serviço costuma ser referido.

Na mesma linha, a NordVPN foi criticada por alguns pela falta de transparência nos seus preços de renovação, pois muitos clientes foram apanhados com a cobrança preços inflacionados. Portanto, leia sempre as letras miúdas.

No geral, apesar das críticas estranhas, ambas as VPNs ostentam reputações estelares online em uma infinidade de sites. Por isso, são facilmente reconhecidas como duas das melhores VPNs para se obter em 2023.

ExpressVPN vs NordVPN vs Surfshark

Para dar uma ideia de quão bons esses dois são, vamos incluir um terceiro provedor de VPN na mistura. Semelhante a antes, criamos uma tabela que compara todos os recursos importantes de cada uma dessas VPNs principais, incluindo preços, velocidade média e outras estatísticas vitais:

VPN Plano mais barato Versão gratuita Dispositivos/Assinatura Contagem de servidores Locais de servidores Velocidade média ExpressVPN US$ 6,67/mês Não 8 Mais de 3.000 +90 200-300 Mbps NordVPN US$ 3,19/mês Não 6 5.800+ +60 200-300 Mbps Surfshark US$ 2,30/mês Não Ilimitado 3.200+ Mais de 100 250-350 Mbps

Como você pode ver, o Surfshark se compara a qualquer outra VPN, sendo um dos provedores de VPN mais baratos e rápidos do mercado – você ainda se beneficia de conexões simultâneas ilimitadas, o que é uma grande vantagem.

Pode não ter os protocolos de criptografia XChaCha20 da Nord ou Lightway da ExpressVPN, mas é uma ótima alternativa a essas potências para qualquer pessoa com orçamento limitado.

Dito isso, se você não estiver decidido por ExpressVPN ou NordVPN, recomendamos a leitura de nossa análise completa e comparação de todos os principais serviços VPN antes de decidir.

Servidores ExpressVPN vs NordVPN

Os pontos fortes dos dois fornecedores são novamente similares, e aquele que melhor se adapta a você irá depender, principalmente, do seu uso.

A ExpressVPN supera a NordVPN em termos de cobertura global, tendo mais de 3.000 servidores espalhados por mais de 100 locais incríveis. Dito isto, a NordVPN é igualmente impressionante, pois, possui quase 5.800 servidores espalhados por 60 países.

Embora muitos servidores garantam uma conexão rápida e confiável, contornar as restrições geográficas requer uma vasta presença física. A ExpressVPN, por exemplo, possui servidores virtuais na Índia que podem ser usados ​​para desbloquear conteúdo regional. Em contraste, a NordVPN fornece apenas servidores próximos da Índia e nenhum diretamente no país.

No geral, ambos os provedores de VPN oferecem um número considerável de servidores em uma ampla variedade de locais. A ExpressVPN, no entanto, tem uma vantagem sobre a NordVPN porque possui servidores em países como Bolívia, Paquistão, Índia e outras nações que o Nord não possui.

Por que você pode confiar em nossa análise ExpressVPN vs NordVPN

Testamos vigorosamente ambos os serviços VPN e levamos em consideração avaliações de clientes reais para garantir que cada categoria que analisamos fosse verificável.

Para fazer isso, analisamos os vários componentes que tornam esses principais provedores de VPN bons para identificar onde cada um deles se destaca e onde há espaço para melhorias.

Por exemplo, as velocidades médias de cada um, quantos servidores oferecem e quantos países, bem como os importantes recursos de privacidade e segurança, como split tunneling e kill switches.

Também testamos anteriormente dezenas dos principais serviços VPN do mercado usando os mesmos critérios acima, por isso, sentimos que estamos bem posicionados para fornecer opiniões precisas e honestas sobre cada um.

Com uma mistura de nossos próprios testes e análises, além de levar em consideração avaliações de clientes que usam esses produtos há anos, tentamos ser o mais objetivos possível com as avaliações e comparações que fizemos.

ExpressVPN vs NordVPN: Qual é o melhor em 2023?

Escolher entre a ExpressVPN e a NordVPN é extremamente difícil, pois ambas oferecem recursos excelentes. Dentre eles podemos destacar velocidades de servidor, alta contagem de servidores e protocolos de criptografia de alto nível para garantir que suas atividades online sejam seguras.

No final das contas, isso realmente depende de qual é o seu uso principal de cada uma dessas VPNs. Se você deseja acessar o maior número possível de países para desbloquear conteúdo com restrição geográfica, por exemplo, a ExpressVPN é para você. Isso porque ela possui servidores em mais de 100 países.

No entanto, para um acordo com melhor relação custo x benefício com uma empresa que oferece criptografia XChaCha20 líder de mercado e velocidades extremamente rápidas por meio do protocolo NordLynx, a NordVPN pode ser a melhor aposta para você.

Seja como for, você estará em boas mãos com qualquer um dos provedores. Ambos acertam igualmente os princípios básicos de uma VPN, como segurança, privacidade e demandas de streaming. Ademais cada um tem seu próprio conjunto exclusivo de recursos para torná-los um destaque em um mercado lotado.

