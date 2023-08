Navegar anônimo online com as melhores extensões gratuitas de VPN para o Chrome em agosto de 2023

O que considerar ao escolher uma extensão VPN gratuita para Chrome, para navegar anônimo: O guia definitivo

Já mencionamos isso, mas as principais coisas que você procurará são negativas e não positivas. Infelizmente, as opções gratuitas de extensão VPN do Chrome não são tão boas quanto as pagas e abordaremos isso mais tarde.

Mas se você deseja usar uma VPN por um período maior do que apenas alguns momentos, ou se velocidade e segurança são importantes para você, então uma opção paga seria melhor.

No entanto, ainda há muita necessidade de produtos gratuitos de extensão VPN para Chrome, caso contrário, não haveria mercado para elas. Algumas pessoas podem não conseguir pagar uma VPN porque seus planos geralmente solicitam todo o pagamento adiantado. Ou talvez você esteja apenas de férias em um local e deseje transmitir algo de casa. Nessas situações, uma extensão VPN gratuita do Chrome pode ser muito útil.

👉 Nosso principal conselho é procurar uma extensão VPN gratuita para o Chrome, para navegar anônimo, que também tenha uma versão paga. Nesse caso, não seria sensato para o site VPN fazer qualquer coisa que pudesse comprometer seu produto principal, então eles provavelmente lhe oferecerão uma boa proteção e lhe darão uma amostra suficiente do produto para que você fique tentado a comprar o serviço de assinatura.

Com uma VPN gratuita, aconselhamos que, antes de tomar sua decisão, você se pergunte: o que eles estão ganhando com isso? Se você não consegue pensar em nada, é provável que eles estejam tramando algo nefasto, pois nada de bom na vida vem de graça, infelizmente. Ademais, se parece bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é.

Em termos de quais fatores positivos você deve procurar? Bem, todas as extensões VPN gratuitas para navegar anônimo serão limitadas de alguma forma, mas a segurança é, obviamente, um fator chave; certifique-se que usa uma criptografia decente e ter um interruptor de proteção em caso de perda de conexão.

Depois disso, procure uma opção com uma combinação decente de servidores, permissão de dados e velocidade. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nas três opções gratuitas de extensão VPN do Chrome que se destacaram das demais.

1. ProtonVPN

Há um fator que sempre colocará o ProtonVPN no topo de qualquer lista de VPNs gratuitas: sua largura de dados (bandwidth). A maioria das VPNs gratuitas terá um limite mensal bastante modesto para a quantidade de dados que você pode usar. Pelo contrário o ProtonVPN, oferece dados ilimitados aos seus usuários.

Além disso, esta é uma das extensões VPN gratuitas do Chrome mais seguras do mercado. Ele possui uma política estrita de não registro e um interruptor de perda de conexão (kill stwitch) confiável. Eles também executam todos os seus dados por meio de vários servidores, tudo para que não haja perigo de alguém ver seu endereço IP, e você possa navegar anônimo.

Em termos de desvantagens (que todas as VPNs gratuitas têm), o ProtonVPN não oferece muitas opções quando se trata de desbloquear países; apenas Japão, Holanda e EUA estão disponíveis. Também não é a melhor extensão VPN gratuita do Chrome quando se trata de streaming, então você provavelmente experimentará buffering.

👍 Prós

Dados ilimitados

Dados ilimitados O endereço IP está protegido

O endereço IP está protegido Interruptor de interrupção confiável 👎 Contras

Apenas desbloqueia 3 países

Apenas desbloqueia 3 países Baixa qualidade de transmissão

Dados ilimitados Seguro Boa escolha de países Transmissão de qualidade ✅ ✅ ❌ ❌

2. TunnelBear

Assim como o ProtonVPN, o TunnelBear tem um USP que o coloca no topo da lista de extensões VPN gratuitas do Chrome. Isso significa que ele desbloqueia 47 países e possui mais de 40 servidores para seus usuários. Se você está procurando por opções de servidores, é a opção gratuita de extensão VPN do Chrome que você deve procurar.

Fora isso, é uma VPN bastante funcional. Ele faz o backup do número de servidores ao ser capaz de transmitir em um nível decente com velocidades decentes, crucialmente usa AES-256 com OpenVPN e possui uma política estrita de não registro, que, como o ProtonVPN, o torna uma VPN muito segura.

Infelizmente, o TunnelBear tem uma desvantagem gritante. Ele oferece a seus usuários apenas 500 MB de dados por mês, o que é pouco demais para transmitir qualquer coisa. É aqui que as opções pagas são melhores, pois é muito difícil obter o pacote completo com qualquer extensão VPN gratuita do Chrome.



👍 Prós

Desbloqueia 47 países

Desbloqueia 47 países Use em 5 dispositivos ao mesmo tempo

Use em 5 dispositivos ao mesmo tempo Mais de 40 servidores 👎 Contras

Pequena permissão de dados

Pequena permissão de dados velocidades médias

Dados ilimitados Seguro Boa escolha de países Transmissão de qualidade ❌ ✅ ✅ ✅

3. Hide.meVPN

O Hide.meVPN foi descrito como a melhor extensão VPN gratuita do Chrome para navegar anônimo, para iniciantes. Isso se deve principalmente à sua usabilidade, mas, em geral, é apenas configurado como uma boa VPN para iniciar sua navegação e facilitar sua entrada no mundo VPN.

Como uma extensão VPN gratuita do Chrome, ele faz tudo em um nível decente, um subsídio de dados de 10 GB é suficiente para pegar o jeito de tudo, desde que você não planeje transmitir ou jogar jogos online. Enquanto isso, um aplicativo fácil de usar em vários dispositivos e uma boa equipe de atendimento ao cliente garantirão que sua experiência seja livre de estresse.

A principal desvantagem do Hide.meVPN é que ele não possui um kill switch em sua versão gratuita. Este não é o fim do mundo se você estiver usando em casa, mas se você planeja usar qualquer rede pública, isso pode ser muito perigoso, pois se sua conexão cair, assim não terá como navegar anônimo no Google e seu endereço IP ficará visível para qualquer pessoa que esteja procurando por ele.



👍 Prós

Fácil de usar

Fácil de usar Desbloqueia Netflix

Desbloqueia Netflix Permissão Decente de Dados 👎 Contras

Pequeno Número de Servidores

Pequeno Número de Servidores Acessibilidade limitada entre dispositivos

Dados ilimitados velocidades rápidas Desbloqueia a maioria dos países Transmissão de qualidade ❌ ✅ ❌ ✅

Atualize sua segurança online com as melhores extensões VPN pagas para navegar anônimo no Chrome

Já insinuamos fortemente o fato de que as VPNs de assinatura são simplesmente melhores do que as extensões VPN gratuitas do Chrome, portanto, seria muito injusto se não lhe dermos as três melhores opções nesta categoria também. Então, aqui estão eles, explicando porque são os melhores.

1. ExpressVPN

O ExpressVPN é um daqueles serviços que se destacam em quase todas as categorias de teste, superando por pouco o NordVPN como a melhor extensão VPN do Chrome, para navegar anônimo. Não importa o que você precisa, a VPN do ExpressVPN será uma boa escolha, um bom bônus adicional para usuários do Chrome é que é muito fácil de instalar e funciona sem problemas.

Como mencionamos, a segurança é a parte mais importante de qualquer VPN. E você ficará feliz em saber que o ExpressVPN tem uma política rígida de não registro e criptografia de dados padrão AES-256, mas também tem muitos outros pequenos recursos interessantes que cobrirão seu endereço IP.

Além disso, conta com um recurso de falsificação de localização que basicamente permite que você mantenha a mesma geotag, independentemente do país servidor que você está usando. Também é uma excelente VPN para streaming, pois desbloqueia mais de 90 países e a maioria dos serviços de streaming.

Em termos de desvantagem, há muito pouco o que se dizer. Uma coisa que você sempre ouvirá sobre o ExpressVPN é que ele é uma das VPNs mais caras do mercado. Isso pode ser um problema, mas se você tiver dinheiro para pagar a assinatura, este é o serviço que recomendamos em vez de qualquer extensão VPN gratuita do Chrome.



👍 Prós

Ótimo para streaming

Ótimo para streaming Excelentes recursos de segurança

Excelentes recursos de segurança Utilizável em 5 dispositivos ao mesmo tempo 👎 Contras

Planos caros

Planos caros Acessibilidade limitada entre dispositivos

Preço de renovação mais barato € 6,30 por mês durante 1 ano + 3 meses grátis Número de servidores +2000 Máximo de dispositivos suportados 5 Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

2. NordVPN

Muitos usuários veteranos de VPN esperavam ver a NordVPN no topo desta lista, mas garantimos que ela passou muito perto. A NordVPN está no topo dos negócios há anos e suas excelentes equipes de desenvolvimento de produtos e marketing garantem que eles sempre sejam inovadores e se mantenham à frente da concorrência.

A NordVPN usa seus anos de experiência para oferecer um produto de qualidade e fácil de usar. Não importa em qual dispositivo você esteja usando a extensão NordVPN Chrome, você achará fácil instalar, usar, assim como navegar anônimo no celular.

Ela tem mais de 5.000 servidores incríveis, que basicamente fornecem acesso a qualquer coisa que você possa imaginar e, claro, o mais importante, possui excelentes recursos de segurança, incluindo uma política de não registro e um interruptor de interrupção.

Embora não tenhamos enfrentado nenhum problema, se você pesquisar pelo aplicativo NordVPN na loja virtual do Chrome, verá que algumas das análises não são tão complementares quanto, digamos, para o ExpressVPN. Foram mencionados bugs que nos preocuparam um pouco e é por isso que o NordVPN vem em segundo lugar. Dito isto, ainda supera em muito qualquer opção de extensão VPN gratuita do Chrome.



👍 Prós

Anos de experiência

Anos de experiência Fácil de usar

Fácil de usar Principais recursos de segurança 👎 Contras

Algumas reclamações na loja do Chrome

Preço de renovação mais barato € 3,99 por mês durante 2 anos + 3 meses grátis Número de servidores +5000 Máximo de dispositivos suportados 6 Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

3. IvacyVPN

Sem dúvida, será uma surpresa ver o IvacyVPN classificado acima de produtos mais estabelecidos, como o Surfshark, nesta lista. No entanto, gostamos muito do desenvolvimento que esta VPN está fazendo e pensamos que se ela continuar na direção que está atualmente, você poderá ver que ela desafiará as duas grandes em breve. Atualmente, ele está classificado logo abaixo do NordVPN na loja virtual, então quem sabe?

O IvacyVPN tem sido inteligente no sentido de ter como alvo certas áreas para se destacar. O principal deles é o streaming. Ele tem mais de 6500 servidores e desbloqueia mais de 100 países, também se concentrou nos sites de streaming mais populares, portanto, não importa o que você queira assistir, não deve ser problema.

Eles também permitem que você use 10 dispositivos ao mesmo tempo para que você possa compartilhar o plano com seus amigos ou familiares sem problemas. Não que isso deva ser um grande problema, pois o IvacyVPN tem planos muito acessíveis.

Infelizmente, o que atualmente decepciona no IvacyVPN é seu procedimento de segurança. Os usuários da Apple terão que ficar sem um kill switch, o que não é ideal, especialmente se desejarem se conectar a qualquer rede pública, pois haverá um grande perigo de seu endereço IP ser exposto.

Ainda mais preocupante é que o IvacyVPN está sediado em Cingapura, que é um estado-membro dos Quatorze Olhos, o que significa que eles compartilham informações de vigilância com outros estados-membros. Isso é preocupante, pois significa que seus dados podem acabar sendo compartilhados.



👍 Prós

Enorme quantidade de servidores

Enorme quantidade de servidores plano acessível

plano acessível Ótimo para streaming 👎 Contras

Os dados podem não estar seguros

Preço de renovação mais barato € 3,99 por mês durante 2 anos + 3 meses grátis Número de servidores +6500 Máximo de dispositivos suportados 10 Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

Vale a pena ter uma VPN grátis para navegar anónimo no Chrome?

Isso dependeria do que você está usando para isso. Como mencionamos acima, o motivo pelo qual você precisa de uma VPN é crucial para sua escolha. Por exemplo, certamente existem razões pelas quais uma VPN gratuita para o Chrome seria uma boa ideia e já falamos sobre elas acima.

Algumas das coisas a considerar ao avaliar se deve optar por uma VPN gratuita para o Chrome ou uma opção paga, incluem qual é o objetivo do uso. Por exemplo, se for para algo que exija muita velocidade ou dados, como torrent ou download de arquivos grandes, uma opção paga será melhor para você.

Agora, se você precisa apenas para acessar um site que está bloqueado em um determinado domínio por uma vez, ou você está de férias e deseja usar uma VPN apenas por alguns dias, uma gratuita pode ser uma boa opção.

Realisticamente, 90% dos leitores provavelmente ficarão melhor se adquirirem uma versão paga. Mesmo que você precise apenas uma vez, uma versão paga como qualquer uma das três listadas acima será melhor em literalmente todas as categorias.

Portanto, se o desempenho é algo que lhe interessa, uma versão paga será uma opção melhor. Apenas se certifique de não se apressar, aumentar as opções e, o mais importante, evitar qualquer uma das VPNs duvidosas se estiver seguindo o caminho gratuito.

VPNs gratuitas do Chrome a evitar

Não temos VPNs específicas para evitar porque há muitas para listar nesta parte e sempre há novas surgindo que os usuários devem ter cuidado, então a lista provavelmente estará desatualizada amanhã. O que podemos fazer é fornecer as informações que você precisa para aprender a perceber quais VPNs evitar.

Já mencionamos isso, mas a principal coisa que os usuários de VPN em potencial precisam ter em mente é: o que a VPN oferecida tem a ganhar com uma avaliação gratuita? Se você não conseguir encontrar nenhum motivo real, aconselhamos que você fique longe.

Por exemplo, como dissemos acima, as melhores VPNs gratuitas para Chrome são aquelas que também possuem opções pagas. Isso ocorre porque o gratuito é para atraí-lo e fornecer uma amostra para que você compre o pacote completo.

VPNs gratuitas sem uma opção paga provavelmente ganharão dinheiro de uma maneira diferente, o que normalmente prejudicará o cliente. A versão inferior disso é que você terá muitos anúncios irritantes e invasivos para lidar e a versão pior é que eles vendem seus dados.

Portanto, tenha cuidado com isso e, se não tiver certeza sobre uma VPN, analise no Google, pois muitos sites são dedicados a ajudá-lo nesse departamento.

Como configurar uma VPN para Chrome gratuita?

Isso vai depender de muitas coisas. Se você estiver no iPhone ou Android, provavelmente precisará baixar o aplicativo, seja qual for a empresa de VPN que esteja usando. Você pode ter que indicar que está usando o Chrome e algum tipo de extensão pode ser necessária.

De qualquer forma, todo site VPN decente fornecerá um guia passo a passo sobre como baixar e configurar a sua proteção VPN. Se você estiver tendo alguma dificuldade, basta pesquisar no YouTube, sempre haverá dicas úteis lá também.

Se você estiver usando um dispositivo de desktop, o processo é muito simples. Você será solicitado a clicar em um determinado link e, em seguida, seu computador fará o download do arquivo necessário para começar a usar a VPN, você precisará então clicar no arquivo baixado, normalmente será solicitado onde você precisa clicar.

Depois disso, você será perguntado se deseja adicionar a VPN como uma extensão, basta clicar em sim e estará pronto para usar sua nova VPN para navegar anônimo. Pode variar um pouco dependendo da VPN, mas este é o processo geral.

Por que VPNs gratuitas podem ser perigosas

Não há muito a dizer aqui que você ainda não tenha lido acima, mas vale a pena repetir apenas pelo fato de ser a parte mais importante de qualquer peça VPN. Elas podem ser perigosas e os usuários precisam ter muito cuidado com qual escolher. É por isso que, embora as VPNs gratuitas para o Chrome possam ser boas, elas também apresentam um grande risco.

Os anúncios invasivos são ruins e, na pior das hipóteses, podem vir com vírus anexados, mas é o roubo de dados que é mais perigoso. Na era em que vivemos, os dados se tornaram a mercadoria mais valiosa do mundo. Todos nós vimos o que aconteceu com empresas de tecnologia e sites de mídia social e como eles ficaram ricos vendendo dados de usuários.

É mais importante agora do que nunca estar vigilante e se proteger ao usar a Internet. Achamos que equipamos você bem o suficiente nesta peça com as ferramentas necessárias para tomar decisões sábias em relação às suas VPNs.

Não há necessidade de temer VPNs gratuitas para o Chrome quando elas vêm de sites confiáveis ​​como os três que analisamos. Porém, na maioria dos casos, um pago será a melhor opção.

Não se contente com menos: Como decidir sobre a melhor extensão VPN do Chrome para você

Achamos que já fornecemos informações mais do que suficientes para que você possa tomar uma decisão informada sobre qual VPN será melhor para você. Em última análise, tudo se resume ao que você precisa da VPN e, em seguida, você pode decidir entre uma extensão VPN gratuita do Chrome ou uma paga.

Se você estiver saindo de férias curtas e só precisa da VPN para uma atividade, ou se dinheiro é um problema, então diríamos que uma opção gratuita de extensão VPN Chrome seria melhor para você. Apenas, como dissemos, certifique-se de priorizar a segurança e, se o fizer, uma de nossas três escolhas será a melhor opção.

No entanto, se você precisar de uma VPN por um período de tempo superior a uma semana, estiver lidando com qualquer tipo de informação segura em seu laptop, ou caso valorize o desempenho e a escolha, uma versão paga será melhor do que qualquer opção de extensão VPN Chrome gratuita.

Todos os três que discutimos são seguros para navegar anônimo em um nível funcional, então você só precisa decidir quais prós e contras são importantes para você. Como dissemos, se você puder pagar um pouco mais, recomendamos que opte pela ExpressVPN.

Extensões VPN gratuitas para o Chrome para navegar anônimo: Perguntas frequentes (FAQs)