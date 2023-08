Melhor VPN para Fire TV Stick em 2023: Melhores VPNs gratuitas e pagas para Fire TV Stick

Lista dos 10 melhores aplicativos de VPN Fire TV Stick

Nossos testes e pesquisas concluíram que esses são os 10 melhores aplicativos de VPN para Fire TV Stick e, embora o ExpressVPN tenha sido uma escolha simples, a concorrência certamente é difícil. Veja a seguir as melhores VPNs do mercado para dispositivos Fire TV Stick.

ExpressVPN — No geral, a melhor VPN Fire TV Stick em 2023. Aproveite sua garantia de reembolso de 30 dias para experimentar a ExpressVPN sem riscos. NordVPN — A VPN Fire TV Stick com mais recursos. Segurança excelente, privacidade total e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Private Internet Access – a melhor VPN Fire TV Stick barata, mas nem sempre desbloqueia o Netflix na primeira tentativa. Oferece um aplicativo Fire TV Stick dedicado e uma garantia de 30 dias. Surfshark — Excelente VPN Fire TV Stick com um bloqueador de anúncios, rastreador e malware integrado. Teste os recursos avançados do Surfshark aproveitando a garantia de reembolso de 30 dias. PrivadoVPN — A melhor VPN gratuita Amazon Fire TV Stick. Doze servidores VPN gratuitos e 10 GB de transferência de dados/mês. PrivateVPN — Uma VPN Kodi decente para Fire TV Stick, mas oferece um número extremamente limitado de servidores. CyberGhost — Aplicativo Fire TV Stick VPN dedicado, mais de 9.000 servidores VPN e garantia de reembolso de 45 dias. IPVanish – VPN versátil sólida, mas não funciona no Fire TV Stick de primeira geração. VyprVPN — Excelente para contornar a censura on-line do governo, mas precisa ser “carregado lateralmente” em sua Amazon Fire TV. ProtonVPN — Uma excelente VPN para Fire TV Stick com um plano gratuito limitado.

Antes de fazer a escolha final, você deve se familiarizar com os melhores provedores de serviços VPN e comparar sua velocidade, servidores e recursos de desbloqueio de conteúdo.

Aqui estão análises detalhadas das melhores VPNs Fire TV Stick, para que você possa ver exatamente como elas se comparam e fazer a melhor escolha.

1. ExpressVPN — No geral, a melhor VPN Firestick em 2023. Aproveite sua garantia de reembolso de 30 dias para experimentar a ExpressVPN sem riscos

O ExpressVPN é uma das melhores VPNs para streaming de conteúdo on-line com restrição geográfica. Possui mais de 500 servidores espalhados por mais de 94 países, cada um com uma porta de 10 Gbps.

Isso significa que você não terá uma redução significativa da velocidade, independente do servidor ao qual se conecte, poderá acessar diferentes bibliotecas com facilidade. Isso inclui Netflix, Hulu, HBO Max e Amazon Prime Video.

Assim sendo, você pode assistir seus programas de TV e filmes favoritos sem buffer. Além disso, o que gostamos no ExpressVPN é o fato de oferecer aplicativos dedicados para praticamente todos os sistemas de TV smart, incluindo:

Amazon Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick Apple e AndroidTV

Apple e AndroidTV Smart TV Samsung

Smart TV Samsung E até o Chromecast

Instalar o ExpressVPN no seu Firestick é simples, pois não há nenhuma configuração ou configuração adicional necessária. Você pode ativar a VPN com um único clique e alternar entre diferentes bibliotecas regionais em plataformas populares de streaming em segundos.

Além de velocidades extremamente rápidas e recursos confiáveis ​​de desbloqueio de conteúdo, o ExpressVPN possui criptografia de última geração (AES-256), protocolos VPN poderosos e uma variedade de recursos de segurança adicionais, como um kill switch, proteção contra vazamento de DNS e somente servidores RAM.

👍 Prós Velocidade VPN extremamente rápida

Velocidade VPN extremamente rápida Excelente distribuição do servidor

Excelente distribuição do servidor Criptografia padrão e servidores somente RAM

Criptografia padrão e servidores somente RAM Aplicativos dedicados para praticamente todos os dispositivos Amazon 👎 Contras Valor alto

Valor do plano mais barato US$ 6,67/mês Número de servidores Mais de 500 Máximo de dispositivos suportados 5 Garantia do seu dinheiro de volta Em 30 dias

2. NordVPN – A VPN para Fire TV Stick com mais recursos. Segurança excelente, privacidade total e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

NordVPN é outra excelente opção se você deseja assistir a conteúdo com restrição geográfica em seu Amazon Fire TV ou Amazon Fire Stick.

O provedor VPN oferece um aplicativo Fire TV Stick dedicado, compatível com praticamente todos os dispositivos Amazon e permite que você se conecte a mais de 5.600 servidores VPN de alta velocidade e altere seu endereço IP com um único clique.

O que faz o NordVPN se destacar de outros provedores líderes de VPN é seu protocolo NordLynx VPN, que atinge velocidades de VPN mais altas e oferece desempenho mais estável.

Isso, combinado com os recursos inigualáveis ​​de desbloqueio de conteúdo do NordVPN, o torna uma VPN ideal para streaming de conteúdo online em todas as plataformas populares de streaming. Outro motivo para optar pelo NordVPN é a infinidade de recursos de segurança que ele oferece.

Se você escolher este provedor de serviços VPN, desfrutará de:

Proteção em tempo real contra malware e outras formas de ataques cibernéticos

Proteção em tempo real contra malware e outras formas de ataques cibernéticos Uma conexão VPN dupla e servidores ofuscados

Uma conexão VPN dupla e servidores ofuscados Um endereço IP dedicado e autenticação multifatorial

Um endereço IP dedicado e autenticação Sem anúncios perturbadores, perigosos e irritantes

Além disso, o NordVPN monitora proativamente a dark web em busca de suas credenciais, notificando você no instante em que detecta que seus dados foram comprometidos.

Se você deseja uma VPN Fire TV Stick rica em recursos que garanta segurança máxima e total privacidade online, NordVPN é de longe uma das melhores escolhas.

👍 Prós Proteção contra ameaças em tempo real

Proteção contra ameaças em tempo real Um aplicativo Fire Stick dedicado e fácil de usar

Um aplicativo Fire Stick dedicado e fácil de usar Conexão VPN dupla e servidores ofuscados

Conexão VPN dupla e servidores ofuscados Protocolo NordLynx extremamente rápido 👎 Contras Valor alto

Valor do plano mais barato R$ 12,90/mês Número de servidores Mais de 5.600 Máximo de dispositivos suportados 6 Garantia do seu dinheiro de volta Em 30 dias

3. Private Internet Access – A melhor VPN baratas para Fire TV Stick, mas nem sempre desbloqueia a Netflix na primeira tentativa. Oferece um aplicativo Fire TV Stick dedicado e uma garantia de 30 dias

O Private Internet Access é uma das melhores VPNs baratas, por isso é uma VPN para Fire TV Stick ideal se você estiver com um orçamento apertado.

Por pouco mais de R$ 11,00/mês, você terá criptografia padrão da indústria, vários protocolos VPN poderosos para escolher, excelentes velocidades e um aplicativo VPN para Fire TV Stick dedicado com recursos confiáveis ​​de desbloqueio de conteúdo.

Além disso, o PIA VPN possui recursos integrados de bloqueio de anúncios e proteção contra malware, para que você esteja totalmente protegido contra rastreadores, anunciantes, hackers e outras ameaças cibernéticas, desde que esteja conectado a um servidor VPN seguro.

A PIA teve sua política de não registro auditada de forma independente

Outro grande benefício do PIA VPN é o fato de que todos os seus aplicativos são de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode ver e inspecionar o código-fonte. Esse nível de transparência, juntamente com a política de acesso privado à Internet sem registro, comprovada duas vezes em tribunal, a torna uma das melhores VPNs com relação à privacidade.

A razão pela qual o PIA VPN não está no topo da nossa lista é que seus aplicativos de telefone e smart TV tiveram alguns problemas com o desbloqueio de conteúdo na Netflix e outros serviços populares de streaming no passado.

Você provavelmente terá que alternar entre alguns servidores diferentes para encontrar um confiável para transmitir conteúdo com restrição geográfica, mas isso não é muito complicado, considerando que é a melhor VPN barata para Fire TV Stick.

👍 Prós Grande frota de servidores e grande distribuição de servidores

Grande frota de servidores e grande distribuição de servidores Protocolos VPN poderosos (incluindo WireGuard) e velocidades VPN extremamente rápidas

Protocolos VPN poderosos (incluindo WireGuard) e velocidades VPN extremamente rápidas Uma das VPNs mais acessíveis do mercado com suporte para Amazon Fire Stick 👎 Contras Os aplicativos de telefone e TV da PIA nem sempre desbloqueiam a Netflix e outras plataformas de streaming na primeira tentativa

Valor do plano mais barato R$ 11,21/mês + 3 meses grátis em um plano de 3 anos Número de servidores Mais de 3.000 Máximo de dispositivos suportados 10 Garantia do seu dinheiro de volta Em 30 dias

4. Surfshark — Excelente VPN para Fire TV Stick com um bloqueador de anúncios, rastreadores e malwares integrado. Teste os recursos avançados do Surfshark aproveitando a garantia de reembolso de 30 dias

O Surfshark é outro excelente provedor de serviços VPN que permite contornar a censura online e assistir a todos os seus filmes e programas de TV favoritos sem quaisquer restrições.

Ele permite que você se conecte facilmente a um dos 3.200 servidores VPN em mais de 99 países e acesse diferentes bibliotecas regionais da Netflix, Hulu, HBO Max e Amazon Prime Video.

O principal motivo para optar pelo Surfshark em vez de qualquer um dos outros provedores de serviços VPN líderes é a proteção integrada contra anúncios, malwares, rastreadores e outras formas de ataques cibernéticos.

Todos os servidores têm pelo menos uma porta de 1 Gbps, com muitos deles sendo atualizados para 10 Gbps a fim de obter velocidades VPN ainda mais rápidas.

Além da excelente segurança online, o Surfshark permite que você aproveite seu Modo Camuflagem para ocultar completamente sua atividade online de anunciantes, bisbilhoteiros, hackers e até mesmo do seu provedor de serviços de Internet (ISP) e do governo.

A única desvantagem do Surfshark é que ele não oferece um endereço IP dedicado. Embora isso não seja um problema no momento, todas as plataformas de streaming online estão tentando superar os provedores e impedir que os usuários usem uma VPN para acessar diferentes bibliotecas regionais.

Como você está sempre acessando a Internet de um IP diferente com o Surfshark, o Netflix e outras plataformas populares de streaming podem perceber que você está usando uma VPN e impedir que você acesse o site até que você a desligue.

👍 Prós Bloqueador de anúncios, rastreadores e malwares integrados

Bloqueador de anúncios, rastreadores e malwares integrados Modo Camuflagem para manter sua atividade online totalmente privada

Modo Camuflagem para manter sua atividade online totalmente privada Grande frota de servidores espalhados por todo o mundo

Grande frota de servidores espalhados por todo o mundo DNS privado e proteção contra vazamento de DNS 👎 Contras Não oferece um endereço de IP dedicado

Valor do plano mais barato R$ 12,14/mês Número de servidores Mais de 3.200 Máximo de dispositivos suportados Ilimitado Garantia do seu dinheiro de volta Em 30 dias

5. PrivadoVPN — A melhor VPN gratuita. Doze servidores VPN gratuitos e 10 GB de transferência de dados/mês

O PrivadoVPN permite que você ignore as restrições geográficas e assista ao seu conteúdo online favorito na Netflix, Hulu, HBO Max e Amazon Prime Video sem ter que pagar um centavo.

Este provedor de VPN com sede na Suíça acredita que a segurança online e o acesso a informações e conteúdos devem ser direitos humanos básicos, em vez de ser fechado num plano pago. É por isso que fornece um plano de VPN gratuito vitalício.

Naturalmente, o plano gratuito possui algumas limitações, visto que o PrivadoVPN precisa atrair usuários para que, eventualmente, atualizem seus planos para a versão paga, a fim de obter lucro. Com uma conta PrivadoVPN gratuita, você só terá acesso a 12 servidores e estará limitado a 10 GB de transferência de dados por mês.

Isso se traduz em cerca de dez horas de exibição em definição padrão, o que provavelmente não será suficiente se você quiser assistir a um programa de TV.

Dito isso, você terá acesso a todos os recursos de segurança e privacidade do plano gratuito, incluindo criptografia AES-256 padrão da indústria, protocolos VPN seguros e privacidade online completa (graças à política antilogs do PrivadoVPN).

👍 Prós Um aplicativo VPN para Fire TV Stick dedicado

Um aplicativo VPN para Fire TV Stick dedicado Plano gratuito com acesso a 12 servidores diferentes

Plano gratuito com acesso a 12 servidores diferentes Desbloqueia de forma confiável conteúdo com restrição geográfica em todas as principais plataformas de streaming

Desbloqueia de forma confiável conteúdo com restrição geográfica em todas as principais plataformas de streaming Total privacidade online e anonimato garantidos pelas leis suíças de privacidade 👎 Contras O plano gratuito limita você a 10 GB de transferência de dados por mês

Valor do plano mais barato US$ 1,99/mês Número de servidores Mais de 300 Máximo de dispositivos suportados 10 Garantia do seu dinheiro de volta Em 30 dias

6. PrivateVPN – Uma boa VPN para Fire TV stick, mas oferece um número limitado de servidores

PrivateVPN é outro provedor acessível de serviços VPN com bons recursos de desbloqueio de conteúdo. No entanto, o fato de não oferecer uma VPN dedicada para smart TVs é uma grande desvantagem, pois você precisará configurar o PrivateVPN diretamente no seu roteador.

Desse modo, se você não tiver o conhecimento técnico, isso pode ser um processo lento, complicado e irritante.

Além da falta de um aplicativo dedicado de VPN para Fire TV Stick, o PrivateVPN oferece a escolha de apenas um pouco mais de 200 servidores VPN, o que significa que as opções não são muitas.

Se você quiser se conectar a um servidor na Holanda, por exemplo, você só terá uma escolha. Uma plataforma de streaming pode reconhecê-lo como um servidor VPN, impedindo-o efetivamente de acessar a biblioteca regional daquele país.

Um ótimo fator do PrivateVPN é que ele é compatível com o Kodi. Se você tem o Kodi instalado em seu Fire OS e deseja desbloquear centenas de complementos para todas as mídias essenciais e ignorar as restrições de canais regionais, o PrivateVPN é uma escolha sólida.

👍 Prós Acessível

Acessível Compatível com Kodi

Compatível com Kodi Criptografia padrão da indústria e poderosos protocolos VPN 👎 Contras Um pequeno número de servidores

Um pequeno número de servidores Não oferece um aplicativo dedicado para Fire TV Stick

Valor do plano mais barato US$ 2,00/mês Número de servidores Mais de 200 Máximo de dispositivos suportados 10 Garantia do seu dinheiro de volta Em 30 dias

7. CyberGhost – Aplicativo de VPN dedicado para Fire TV Stick, mais de 9.000 servidores e garantia de reembolso de 45 dias

O CyberGhost VPN tem um aplicativo elegante e moderno para o Amazon Fire Stick, o qual você pode instalar facilmente diretamente da Amazon Appstore. Depois de fazer login, você terá acesso a mais de 9.000 servidores de alta velocidade, espalhados por mais de cem países.

Além disso, o que é ainda mais impressionante do que o grande número de servidores é o fato de que o CyberGhost oferece servidores de streaming online especificamente projetados para velocidades mais rápidas e uma conexão VPN mais estável.

Isso ajuda a garantir que você possa acessar seus filmes e programas de TV favoritos no Netflix, Hulu, HBO Max e Amazon Prime Video sem buffering ou quedas de conexão.

O que diferencia o CyberGhost de outros provedores de serviços VPN líderes é sua garantia de reembolso de 45 dias. Se você quiser experimentar o CyberGhost, terá mais de um mês para testar todos os seus recursos e ver em primeira mão seus recursos de desbloqueio de conteúdo.

Se não corresponder às suas expectativas, você receberá um reembolso total de sua compra – sem perguntas.

Dito isso, vale a pena notar que os usuários levantaram preocupações sobre a política de privacidade do CyberGhost no passado, e o provedor de VPN conta com fornecedores terceirizados (Appsflyer, Zendesk, VWP) para facilitar os serviços que fornece.

👍 Prós A maior frota de servidores de todas as VPNs que analisamos

A maior frota de servidores de todas as VPNs que analisamos Uma garantia de reembolso de 45 dias

Uma garantia de reembolso de 45 dias Criptografia poderosa e protocolos de VPN seguros

Criptografia poderosa e protocolos de VPN seguros Um endereço IP dedicado 👎 Contras Algumas preocupações sobre sua política de privacidade foram levantadas no passado

Valor do plano mais barato R$ 11,50/mês Número de servidores Mais de 9.000 Máximo de dispositivos suportados 7 Garantia do seu dinheiro de volta Em 45 dias

8. IPVanish – VPN versátil, mas que não funciona no Fire TV Stick de primeira geração

O IPVanish possui excelentes recursos de desbloqueio de conteúdo, mais de 2.000 servidores em mais de 95 locais em todo o mundo e um aplicativo de VPN para Fire TV. A única coisa que o impede de ser ótimo, é o fato de que o aplicativo de VPN da IPVanish não funciona no Fire TV Stick de primeira geração.

Dito isso, se você tiver um Fire Stick de 2ª geração ou mais recente, o IPVanish é uma escolha sólida. Durante nossos testes, ele desbloqueou consistentemente conteúdo com restrição geográfica na Netflix e em algumas outras plataformas populares de streaming.

Curiosamente, não é capaz de desbloquear o Amazon Prime Video, portanto, se você planeja assistir alguma programação exclusiva, terá que optar por uma VPN diferente em nossa lista.

O IPVanish está no mesmo nível das principais VPNs em termos de criptografia, protocolos VPN, proteção contra malwares e frota de servidores. Ainda assim, carece de recursos avançados de segurança, como servidores VPN duplos e monitoramento da dark web, o que justificaria o preço.

👍 Prós Um bom número de servidores

Um bom número de servidores Excelente distribuição do servidor

Excelente distribuição do servidor Pode ser usado em um número ilimitado de dispositivos

Pode ser usado em um número ilimitado de dispositivos Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais

Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais Proteção integrada contra malware e ransomware 👎 Contras Sem recursos de bloqueio de anúncios

Sem recursos de bloqueio de anúncios Não desbloqueia o Amazon Prime Video

Não desbloqueia o Amazon Prime Video Não funciona no Fire TV Stick de primeira geração

Valor do plano mais barato US$ 2,99/mês Número de servidores Mais de 2.000 Máximo de dispositivos suportados Ilimitado Garantia do seu dinheiro de volta Em 30 dias

9. VyprVPN — Excelente para contornar a censura on-line do governo, mas deve ser “carregado lateralmente” em sua Amazon Fire TV

VyprVPN é uma ótima VPN para usuários em países com censura online e leis, regras e regulamentos estritos em relação ao conteúdo online.

Ele oculta completamente sua atividade online, impede que seu provedor de serviços de Internet (ISP) execute uma inspeção profunda e permite que você acesse sites restritos.

O problema com o VyprVPN é que ele não oferece um aplicativo de VPN para Fire TV Stick. Em outras palavras, você teria que carregar o VyprVPN (usando o .apk) em seu Amazon Fire TV, o que é complicado e arriscado – pois pode abrir o caminho para o malware infectar sua TV.

Em termos de segurança e privacidade online, o VyprVPN não oferece muitos benefícios. Ele conta com criptografia padrão de indústria e oferece a escolha de vários protocolos VPN, mas não fornece nenhum recurso de segurança avançado.

Simplificando, o VyprVPN foi projetado para ajudar a contornar a censura do governo, ajudar a contornar as leis de retenção de dados e impedir que seu ISP/governo o espione. Ele faz bem esse trabalho, mas oferece pouco mais além disso.

Considerando que as assinaturas do VyprVPN custam a partir de US$ 5/mês, o recomendamos apenas para usuários na China, Rússia e Emirados Árabes Unidos que não têm outra escolha.

👍 Prós Contorna o Grande Firewall da China

Contorna o Grande Firewall da China Derrota a censura online do governo

Derrota a censura online do governo Impede a inspeção profunda de pacotes do seu ISP

Impede a inspeção profunda de pacotes do seu ISP Oferece criptografia padrão de indústria e protocolos VPN seguros 👎 Contras Alto valor para suas funcionalidades

Alto valor para suas funcionalidades Não possui um aplicativo de VPN para Fire TV Stick

Valor do plano mais barato US$ 5,00/mês Número de servidores Mais de 700 Máximo de dispositivos suportados 5 Garantia do seu dinheiro de volta Em 30 dias

10. ProtonVPN — Uma excelente VPN para Fire TV Stick com um plano gratuito limitado

O ProtonVPN é outra excelente VPN para Fire TV Stick com um plano gratuito. Ao criar uma conta ProtonVPN gratuita, você terá acesso a três servidores de velocidade média nos EUA, Holanda e Japão.

Embora a escolha do servidor VPN seja limitada, não há limitações em relação à transferência de dados, o que significa que você pode assistir a quantos filmes e programas de TV quiser, desde que estejam disponíveis para usuários em um dos três países mencionados acima.

O ProtonVPN é relativamente rápido, com uma rede de mais de 1.700 (10 Gbps) servidores de VPN espalhados por todo o mundo, portanto, a queda de velocidade não deve ser perceptível mesmo em servidores com um limite definido.

Com a conta gratuita, você desfrutará de criptografia de nível militar, protocolos VPN poderosos e total privacidade online.

Dito isso, recursos avançados de segurança como o NetShield que bloqueia anúncios irritantes e um acelerador de VPN que pode aumentar a sua velocidade em até 400% são reservados para usuários pagos.

👍 Prós Excelentes recursos de desbloqueio de conteúdo

Excelentes recursos de desbloqueio de conteúdo Um aplicativo para Fire TV Stick TV

Um aplicativo para Fire TV Stick TV Plano gratuito disponível

Plano gratuito disponível Todos os aplicativos são de código aberto e auditados de forma independente 👎 Contras Apenas três servidores de velocidade média estão disponíveis no plano gratuito

Apenas três servidores de velocidade média estão disponíveis no plano gratuito Recursos avançados de segurança estão disponíveis apenas no plano ProtonVPN Plus

Número de servidores Mais de 1.700 Máximo de dispositivos suportados 10 Garantia do seu dinheiro de volta Em 30 dias Valor do plano mais barato US$ 4,99/mês

Melhores VPNs para Fire TV Stick: Comparação entre os 10 melhores

Na maioria das vezes, ver uma comparação direta das VPNs pode facilitar muito a seleção da mais adequada às suas necessidades. Aqui está uma rápida visão geral das principais VPNs do mercado para Firesticks:



Melhores VPNs para Fire TV Stick Valor do plano mais barato Número de servidores Máximo de dispositivos suportados Garantia do seu dinheiro de volta ExpressVPN US$ 6,67/mês Mais de 500 5 Em 30 dias NordVPN R$ 12,90/mês Mais de 5.600 6 Em 30 dias Private Internet Access R$ 11,21/mês + 3 meses grátis em um plano de 3 anos Mais de 3.000 10 Em 30 dias Surfshark R$ 12,14/mês Mais de 3.200 Ilimitado Em 30 dias PrivadoVPN US$ 1,99/mês Mais de 300 10 Em 30 dias PrivateVPN US$ 2,00/mês Mais de 200 10 Em 30 dias Cyberghost R$ 11,50/mês Mais de 9.000 7 Em 45 dias IPVanish US$ 2,99/mês Mais de 2.000 Ilimitado Em 30 dias VyprVPN US$ 5,00/mês Mais de 700 5 Em 30 dias ProtonVPN US$ 4,99/mês Mais de 1.700 10 Em 30 dias

Como faço para escolher uma VPN para Fire TV Stick?

Para escolher a melhor VPN para Fire TV stick, a primeira coisa que você deve verificar é se o provedor de serviços oferece uma VPN dedicada para a geração do Fire TV Stick que você está usando.

Os outros fatores cruciais incluem o número de servidores e a distribuição do servidor – quão bem os servidores são distribuídos em todo o mundo e se a VPN oferece vários servidores em países específicos aos quais você planeja se conectar.

Você também deve verificar os recursos de desbloqueio de conteúdo da VPN.

As principais VPNs, como ExpressVPN e NordVPN, informarão claramente quais plataformas de streaming podem desbloquear, para que você possa escolher o melhor provedor com base no que deseja desbloquear Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, HBO Max ou qualquer outro serviço de streaming.

Dessa maneira, você não deve negligenciar a segurança. Os pontos-chave que você deve prestar atenção incluem:

Política de não registro

Política de não registro Os protocolos VPN oferecidos

Os protocolos VPN oferecidos A criptografia (AES-256 é o padrão ouro)

Além disso, é necessário observar a presença de recursos avançados de segurança, como kill switch, conexão VPN dupla, proteção integrada contra malwares, recursos de bloqueio de anúncios e proteção contra ameaças em tempo real.

Metodologia de testes de VPN para Netflix: O que torna uma VPN boa para Netflix?

Para testar meticulosamente todos os principais provedores de serviços VPN, baixamos seus aplicativos para Fire TV Stick ou configuramos a VPN no Amazon Fire TV usando as instruções fornecidas nos sites oficiais dos provedores.

Em seguida, nos conectamos a vários servidores na América do Norte, Europa e Ásia. Reproduzimos um vídeo em plataformas populares de streaming como Netflix, Hulu e Amazon Prime, observando a diminuição média da velocidade de cada provedor de VPN e comparando seu desempenho geral.

Também levamos em consideração o número de protocolos VPN oferecidos, a capacidade de mascarar o IP e a localização física do usuário, além da funcionalidade de recursos de segurança adicionais.

Nossos testes revelaram que a ExpressVPN é a melhor VPN para Amazon Fire TV Stick em geral, com NordVPN, Private Internet Access e Surfshark logo atrás.

No entanto, não acredite apenas em nossa palavra – aproveite a garantia de reembolso de 30 dias da ExpressVPN e veja como esta VPN para Amazon Fire TV funciona na prática.

Qual é a melhor VPN para Fire TV Stick gratuita?

A maioria das VPNs que testamos são serviços pagos, mas existem alguns provedores de serviços VPN que oferecem excelentes planos gratuitos.

Entre as VPNs para Fire TV Stick gratuitas, a PrivadoVPN se destaca porque permite que você se conecte a 12 servidores diferentes e não impõe limites artificiais à velocidade de sua conexão.

Dito isso, há um limite de 10 GB de transferência gratuita de dados por mês. Isso equivale a cerca de 10 horas de exibição em definição padrão, para que você possa assistir a uma temporada de seu programa de TV favorito gratuitamente ou cerca de cinco a seis filmes.

Crie sua conta PrivadoVPN gratuita e comece a desbloquear conteúdo online em seu Amazon Fire TV hoje sem pagar um centavo.

O que é uma VPN? Por que preciso de uma?

Uma rede virtual privada (VPN) é um serviço que permite conectar-se a servidores VPN remotos e seguros, criptografar seus dados online e ocultar seu endereço IP e localização física de anunciantes, hackers e até mesmo de seu ISP e do governo.

Com as ameaças cibernéticas surgindo em todos os cantos da Internet, uma VPN se tornou uma necessidade. Além de permitir que você acesse conteúdo on-line com restrição geográfica e contorne a censura on-line, ele protege seus dados e seu dispositivo contra todos os tipos de ameaças cibernéticas.

Se você está se perguntando “preciso de uma VPN para Fire TV stick?”, a resposta simples é: você precisa.

As melhores VPNs para Fire TV stick permitem que você acesse todo o conteúdo com restrição geográfica em serviços de streaming populares, melhore sua segurança online e oculte sua atividade online de anunciantes, rastreadores e seu ISP.

Uma VPN irá reduzir minha conexão?

Como seus dados online são roteados por meio de um servidor VPN antes de chegarem ao seu destino, toda VPN inevitavelmente deixará sua conexão mais lenta. Dito isso, a queda de velocidade não deve ser perceptível, o que significa que não deve haver atraso ou buffering.

A VPN para Fire TV Stick mais rápida

A queda de velocidade varia de acordo com a distância até o servidor e a velocidade do servidor VPN, por isso é sempre uma boa ideia optar por um provedor de serviços rápido que ofereça a escolha de vários servidores, como ExpressVPN, NordVPN, PIA e Surfshark .

ExpressVPN e NordVPN, em particular, têm suas próprias implementações WireGuard proprietárias, Lightway e NordLynx.

O WireGuard é amplamente considerado o protocolo VPN mais rápido e seguro, mas tanto o ExpressVPN quanto o NordVPN deram um passo adiante para alcançar velocidades ainda maiores e garantir conexões VPN mais estáveis.

Qual é a melhor VPN Kodi para Fire TV Stick?

Se você deseja aproveitar ao máximo o Kodi e obter complementos indisponíveis em sua região, precisará de uma VPN compatível com este software doméstico.

De todos os provedores de serviços VPN que testamos, o ExpressVPN superou a concorrência como a melhor VPN Kodi para Fire TV stick.

Na maioria dos casos, você teria que instalar uma VPN em seu dispositivo através de um add-on “Kodi VPN Manager”, que é um processo complexo que requer muito conhecimento técnico. A ExpressVPN, por outro lado, pode simplesmente ser instalada diretamente na sua Amazon Fire TV.

Como alternativa, você também pode instalar a ExpressVPN em seu smartphone Android ou PC/laptop com Windows e transmitir ou espelhar do seu dispositivo para o Amazon Fire TV.

Outras razões pelas quais o ExpressVPN é a melhor opção para o Kodi é que ele evita o registro do ISP e oferece proteção contra vazamentos, graças ao seu bloqueio de rede que atua como um kill switch.

Como instalar uma VPN no Fire TV Stick?

Se você optar por uma VPN com um aplicativo Fire TV stick dedicado, como o ExpressVPN, o processo de instalação é bastante direto.

Portanto, caso você esteja se perguntando sobre como instalar uma VPN no seu Fire TV stick, aqui estão as etapas exatas que você precisa seguir.

Faça sua inscrição.

Primeiramente, você precisará se inscrever em um serviço VPN e escolher um plano com valores sejam mais adequados para você. Para fazer isso, navegue até o site oficial da ExpressVPN e clique no botão “Obter ExpressVPN”.

Configure o seu Fire TV Stick.

Em seguida, use o controle remoto para navegar até a barra de pesquisa no Amazon Fire TV e digite ExpressVPN. Alternativamente, você pode pressionar o botão do microfone em seu controle remoto e usar sua voz para procurar pelo ExpressVPN. Faça o download do ExpressVPN.

Selecione ExpressVPN nos resultados da pesquisa e faça o download do aplicativo em seu dispositivo.

Acessar a VPN.

Depois que o download e a instalação do aplicativo forem concluídos, clique em “Abrir” e use suas credenciais de login para acessar a VPN.



Conclua o processo de configuração

Forneça as permissões necessárias (selecione OK nas próximas telas) e permita que o ExpressVPN estabeleça uma conexão VPN.

Conecte-se a um servidor

Agora, tudo o que resta é conectar-se a um servidor VPN. Selecione o botão liga/desliga para se conectar automaticamente ao Smart Location sugerido pelo ExpressVPN ou selecione o local desejado para alterá-lo para um servidor de sua escolha.

Se estiver com problemas para configurar a VPN no Amazon Fire Stick, você pode consultar o guia oficial do Amazon Firestick no site da ExpressVPN ou entrar em contato com o suporte ao cliente da VPN para obter assistência.

Conclusão – Qual é a melhor VPN para Fite TV Stick?

A resposta para “qual é a melhor VPN para Fire TV Stick” não é tão simples ao ponto de nomear um único provedor.

Tudo se resume a quais plataformas de streaming você deseja desbloquear, a quais servidores VPN de diversos países você deseja se conectar e quais recursos de segurança você espera do seu VPN para Fire TV stick.

Aqui está um lembrete rápido das nossas 10 principais VPNs Firestick, para que você possa escolher a melhor para você:

ExpressVPN — No geral, a melhor VPN Fire TV Stick em 2023. Aproveite sua garantia de reembolso de 30 dias para experimentar a ExpressVPN sem riscos NordVPN — A VPN Fire TV Stick com mais recursos. Segurança excelente, privacidade total e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias Private Internet Access – a melhor VPN Fire TV Stick barata, mas nem sempre desbloqueia o Netflix na primeira tentativa. Oferece um aplicativo Fire TV Stick dedicado e uma garantia de 30 dias Surfshark — Excelente VPN Fire TV Stick com um bloqueador de anúncios, rastreador e malware integrado. Teste os recursos avançados do Surfshark aproveitando a garantia de reembolso de 30 dias PrivadoVPN — A melhor VPN gratuita Amazon Fire TV Stick. Doze servidores VPN gratuitos e 10 GB de transferência de dados/mês PrivateVPN — Uma VPN Kodi decente para Fire TV Stick, mas oferece um número extremamente limitado de servidores CyberGhost — Aplicativo Fire TV Stick VPN dedicado, mais de 9.000 servidores VPN e garantia de reembolso de 45 dias IPVanish – VPN versátil sólida, mas não funciona no Fire TV Stick de primeira geração VyprVPN — Excelente para contornar a censura on-line do governo, mas precisa ser “carregado lateralmente” em sua Amazon Fire TV ProtonVPN — Uma excelente VPN para Fire TV Stick com um plano gratuito limitado

Nossa escolha número um de VPN para Fire TV stick é a ExpressVPN. Pois, além de oferecer um aplicativo dedicado para o Fire TV Stick que é rápido e fácil de instalar, ele também fornece o protocolo Lightway VPN para uma velocidade ainda mais rápida.

Além disso, desbloqueia de forma confiável conteúdos com restrição geográfica em praticamente todos os serviços de streaming populares. Bem, o que você está esperando? Aproveite a garantia de reembolso de 30 dias da ExpressVPN e experimente-a em seu Amazon Fire TV hoje sem riscos!

Perguntas Frequentes