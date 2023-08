A Melhor VPN para iPhone em agosto 2023: VPNs Pagas e Gratuitas para iPhone

A melhor VPN para iPhone protegerá suas informações pessoais contra acesso de terceiros e hackers. Usar a melhor VPN no seu celular não apenas proporcionará privacidade e segurança, criptografia de dados e eliminação de rastros, mas, acima de tudo, permitirá que você use a internet como desejar, sem deixar um rastro para provedores de serviços de internet e rastreadores.

Compilamos uma lista dos 15 melhores serviços e nossa escolha principal de melhor VPN para iPhone é a ExpressVPN, um aplicativo fácil de usar que desbloqueia constantemente conteúdo e promete segurança inabalável. Coloque-a à prova com uma garantia de reembolso de 30 dias e continue lendo para ver como ela se compara a outros líderes do setor, como NordVPN e IvacyVPN.

Aqui está nossa lista das melhores VPNs para iPhone:

ExpressVPN –VPN com proteção superior NordVPN – Melhor aplicativo VPN para proteger informações pessoais. IvacyVPN – Um dos melhores e mais seguros VPNs de 2023 Private Internet Access – Melhor VPN para anonimato online Surfshark – Melhor VPN com conectividade multi-hop CyberGhost – Um dos melhores VPNs do momento PureVPN – VPN mais rápida para iPhones UltraVPN– Melhor VPN para não deixar registros AtlasVPN – Melhor VPN com funcionalidade de detecção Hotspot Shield – Melhor VPN para Windows PrivadoVPN – Uma das melhores VPNs gratuita para iPhone com garantia de reembolso em 30 dias StrongVPN – VPN com o maior Número de conexões simultâneas IPVanish – Melhor VPN para esconder o endereço de IP ProtonVPN – Uma VPN rápida com base na Suíça VyprVPN – Uma das VPNs mais baratas para iPhone

Aqui, vamos contar tudo o que há para saber sobre as melhores VPNs para iPhone, incluindo melhores características, preços, prós e contras. No entanto, se você está com pouco tempo, recomendamos verificar nossa tabela de comparação concisa abaixo das análises.

1. ExpressVPN: No geral, a melhor VPN para iPhone com criptografia robusta

A ExpressVPN vem como a primeira opção de melhor VPN para iPhone e se destaca como uma potência do setor, graças a anos de serviço e rede densamente distribuída de servidores em mais de 94 países.

Uma experiência suave é garantida com a ExpressVPN, com benefícios adicionais como bate-papo ao vivo 24/7, cinco conexões simultâneas, uma política de não registro de atividades e um testador de velocidade embutido. Essa funcionalidade permite que você identifique a localização do servidor que oferece a maior velocidade antes de se conectar a ele.

A ExpressVPN também é uma ótima opção para iniciantes. Pois fornece guias detalhados de instruções e um blog ativo que compartilha dicas de segurança digital e notícias de privacidade na internet de todo o mundo.

Desbloqueio a conteúdo restrito online

Isso significa que mesmo quando você estiver na fila para o suporte ao cliente, você terá recursos amplos à mão para lidar temporariamente com a situação por conta própria. E, para completar, você poderá desbloquear o acesso a conteúdo restrito online em plataformas de streaming, sites e muito mais — tudo com segurança e velocidades de primeira linha.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 6.67/mês – plano de 3 meses 12.95 por mês Não tem 30 dias 5 Windows, Mac, Android, iOS, Linux Mais de 3.000 Mais de 94

⭐ Melhores Características

Segurança de primeira classe com criptografia AES de 256 bits

Protege você de ataques e malware em redes WiFi públicas

Testador de velocidade embutido para ajudar a encontrar os servidores mais rápidos

Bloqueio de rede kill switch para proteger seus dados caso a VPN falhe

👍 Prós: Política de não registro de atividades

Política de não registro de atividades Largura de banda ilimitada

Largura de banda ilimitada Guias para iniciantes

Guias para iniciantes Suporte ao cliente 24/7 👎 Contras: Pode ficar um pouco mais lento às vezes

💰 Preços

Não há como negar que a ExpressVPN está um pouco mais do lado mais caro, mas praticamente não há outra VPN com o alcance da ExpressVPN — ter servidores em até 94 países era inédito antes desta VPN surgir.

Além disso, todos os planos da ExpressVPN vêm com uma generosa garantia de reembolso de 30 dias, sendo o melhor deles o plano de 1 ano a US$6.67 por mês.

2. NordVPN: Excelente VPN para iPhone com criptografia padrão da indústria

Certamente, o NordVPN é mais uma opção de melhor VPN para iPhone e uma excelente escolha se você deseja uma suíte completa de segurança sem gastar muito.

Você não apenas pode conectar e proteger até seis dispositivos ao mesmo tempo, mas também não precisa se preocupar com que tipo de dispositivos são. Windows, Mac, Linux entre outros estão disponíveis no Nord. Não é de se admirar que ele tenha acumulado uma base de usuários de cerca de 14 milhões.

Inegavelmente, é uma VPN perfeita para a família, o Nord garante que todos os dispositivos conectados simultaneamente desfrutem de velocidades de até 500 Mbps. Com esta VPN, você terá acesso a uma das maiores frotas de servidores que uma VPN pode fornecer, são mais de 5.500 servidores em mais de 59 países.

Recurso de Monitoramento da Dark Web

Além disso, o NordVPN possui um recurso de Monitoramento da Dark Web que o informará caso detecte vazamentos de suas informações na web. Outro recurso útil que ele oferece é a Detecção de Ameaças, que verifica todos os sites e aplicativos aos quais você acessa, mesmo que não esteja conectado aos servidores do Nord.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 3.69/mês – plano de 2 anos US$3.69por mês Não tem 30 dias 6 Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Android TV, Extensões Mais de 5.500 Mais de 59

⭐ Melhores Características

Autenticação de vários fatores para uma melhor segurança de dados

Streaming ilimitado sem buffering

Divisão de túnel para ajudar você a escolher quais atividades passam pela VPN

Permite alterar seu IP duas vezes para que nenhuma atividade possa ser rastreada até você

👍 Prós: 1TB de armazenamento em nuvem criptografado

1TB de armazenamento em nuvem criptografado 3 meses gratuitos em todos os planos

3 meses gratuitos em todos os planos Mais de 5600 servidores em todo o mundo

Mais de 5600 servidores em todo o mundo Até 6 conexões simultâneas 👎 Contras: Requer atualizações frequentes

💰 Preços

Todos os planos do NordVPN são altamente acessíveis, para dizer o mínimo.

O plano Standard a US$3.69 por mês é a escolha com melhor relação custo-benefício para a maioria dos usuários, enquanto o plano Complete a US$5.89/mês será adequado para famílias grandes ou empresas, ele desbloqueia certas funcionalidades de VPN de nível empresarial.

3. IvacyVPN: Popular VPN para iPhone para Streaming

O IvacyVPN é, sem dúvida, mais uma opção de melhor VPN para iPhone para streaming de conteúdo internacional. Restrições geográficas muitas vezes tornam difícil acessar seus programas favoritos, mas com esta VPN, você pode desbloquear conteúdo das principais 16 plataformas de streaming, como Hulu, Netflix, Disney+, iPlayer e muito mais.

Ao manter os ISPs afastados, ele também garante que você obtenha a melhor velocidade com o mínimo de buffer. Dito isso, outro benefício importante de usar o IvacyVPN é seu endereço IP dedicado, que ajuda a adicionar o endereço IP à lista de permissões, para que nenhuma terceira parte não autorizada possa acessar suas contas online.

Kill switch automatizado

Além disso, recursos como divisão de túnel e um kill switch automatizado adicionam uma camada extra de proteção. Além disso, o IvacyVPN também usa vários protocolos de VPN como CP, UDP, L2TP e IKEV; você pode escolher aquele que funciona melhor para criar uma criptografia militar impenetrável.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 1/mês US$3.99por mês Não tem 30 dias 10 Windows, Mac, iOS, Android, Extensões Mais de 5.700 Mais de 100

⭐ Melhores Características

Previne a limitação de velocidade do ISP que prejudica a velocidade da VPN

Downloads seguros com detecção de ameaças em tempo real

Protege você dos perigosos ataques DDoS

Divisão de túnel permite acessar conteúdo local e internacional ao mesmo tempo

👍 Prós: Downloads seguros

Downloads seguros 10 logins simultâneos

10 logins simultâneos Endereço IP dedicado

Endereço IP dedicado Diversos protocolos de VPN 👎 Contras: Mais lento em comparação com outros serviços

💰 Preços:

Por apenas US$1 por mês, o plano de 5 anos do Ivacy é quase bom demais para ser verdade! É uma oferta por tempo limitado, então aproveite enquanto pode. Além do plano base, você também pode escolher complementos como IP dedicado ou encaminhamento de porta e pagar através do PayPal, cartões de crédito, Bitcoin ou outras opções seguras.

Além disso, você tem uma garantia de reembolso de 30 dias do seu lado, então o que você está esperando?

4. Private Internet Access: A melhor VPN barata para iPhone, maior número de servidores

Inegavelmente, este é mais um entre as opções de melhor VPN para iPhone e ainda é acessível, o Private Internet Access deve ser a sua escolha se você precisa de uma VPN testada, comprovada e vastamente experiente para cuidar da sua segurança online.

Ele tem dominado o setor há mais de dez anos e conquistou uma base massiva e leal de clientes, com 15 milhões de usuários, provando novamente que seu serviço é impecável.

Com o PIA, você obtém um endereço IP exclusivo dedicado para suas atividades online, para que possa acessar qualquer conteúdo ou site com menos CAPTCHAS e mais estabilidade para jogos e transações bancárias online.

Suporte ao cliente 24/7 com especialistas

Certamente, o Private Internet Access, com sua configuração de código aberto, será seu aliado. A melhor parte é que todos os usuários do PIA, independentemente do plano, têm direito a suporte ao cliente 24/7 de verdadeiros especialistas.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 2.03/mês – plano de 3 anos US$3.33por mês Não tem 30 dias 10 Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Extensões da internet Mais de 29.000 Mais de 84

⭐ Melhores Características

Processo de instalação direto

Um endereço IP dedicado para maior estabilidade

Recurso avançado de bloqueio de anúncios e malware

Configurações avançadas de criptografia para uma experiência de navegação personalizada com VPN

👍 Prós: Planos acessíveis

Planos acessíveis Suporte ao cliente 24/7

Suporte ao cliente 24/7 Plataformas de código aberto

Plataformas de código aberto 10 conexões simultâneas 👎 Contras: Não permite selecionar quais aplicativos acessam a VPN

💰 Preços

Considerando suas conexões simultâneas de até 10 dispositivos e compatibilidade com todos os formatos populares de dispositivos e sistemas operacionais, todos os planos do PIA são mais do que uma pechincha.

Se você deseja a melhor parte do bolo, escolha o pacote de 3 anos + 3 meses por apenas $2,03 por mês. Além disso, qualquer dinheiro que você gastar estará sem riscos devido à generosa garantia de reembolso de 30 dias do PIA.

5. Surfshark: VPN para iPhone Mais Intuitiva, Excelência em Segurança de Dados

Certamente, o Surfshark aparece como um dos melhores VPNs para iPhone, pois se trata de uma plataforma intuitiva. Ao contrário de outras VPNs, você não precisa se preocupar se seus dados estão protegidos ou não; o Surfshark é bastante autossuficiente nesse aspecto.

Por exemplo, seu recurso de conexão automática conecta automaticamente seu dispositivo ao servidor VPN sempre que você estiver online, para que você pule a etapa em que precisa ligar manualmente a VPN.

Serviço de atendimento ao cliente ágil

Além disso, ele também oferece um kill switch intuitivo que protege o tráfego da internet e seus dados no caso de falhas ou problemas inesperados na VPN. Outra característica destacada do Surfshark, raramente encontrada em seus concorrentes, é um serviço de atendimento ao cliente ágil.

Se você precisar de ajuda, o Surfshark tem mais de uma maneira de entrar em contato com sua equipe, você pode enviar um e-mail, conversar ao vivo ou entrar em contato através das redes sociais.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 2.49/mês – plano de 2 anos US$3.99por mês Teste para celular de 7 dias 30 dias Ilimitado Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Extensões Mais de 3.200 Mais de 99

⭐ Melhores Características

Segurança reforçada com proteção de DNS privado

Modo Camuflagem para ocultar sua atividade do provedor de internet

Permite alterar seu endereço IP para um que não possa ser rastreado até você

O recurso Bypasser permite escolher quais atividades passam pela VPN e quais se conectam diretamente

👍 Prós: Auditorias independentes

Auditorias independentes Múltiplas opções de pagamento

Múltiplas opções de pagamento Conexão ilimitada de dispositivos

Conexão ilimitada de dispositivos Múltiplos canais para entrar em contato com o suporte ao cliente 👎 Contras: Recursos avançados limitados em comparação com plataformas como ExpressVPN

💰 Preços

O Surfshark oferece várias opções de pagamento, então, se você deseja seguir o caminho tradicional e pagar com cartão de crédito ou optar por métodos digitais como Amazon Pay ou Bitcoins, você terá a opção de fazê-lo.

Com planos em seis moedas diferentes e um plano de 2 anos por apenas $2,49 por mês, o Surfshark cuida de todos os seus usuários. Além disso, uma garantia de reembolso de 30 dias está presente para garantir que você não perca um centavo caso não considere o Surfshark a sua escolha.



6. CyberGhost: VPN para iPhone com a maior garantia de reembolso

Com toda certeza, plataformas de VPN são notórias por limitar suas opções, tornando difícil encontrar uma que atenda a todas as suas necessidades, mas o CyberGhost se destaca quando o assunto é melhor VPN para iPhone.

Para começar, ele oferece uma incrível garantia de reembolso de 45 dias em todos os seus planos, exceto o plano de 1 mês, no qual ainda oferece uma boa garantia de reembolso de 14 dias (a maioria das VPNs não oferece garantia de reembolso em seus planos de 1 mês).

6800 servidores ativos

Além disso, você pode conectar e proteger até sete dispositivos com uma única assinatura do CyberGhost. Além de ser uma VPN perfeita para a família, o CyberGhost também impressiona com seus 6800 servidores ativos (atrás apenas dos mais de 29.000 servidores da PIA) em mais de 91 países.

Inegavelmente, você não terá falta de opções de conectividade, nem haverá conteúdo que você não poderá acessar, o que significa que o CyberGhost é uma das melhores VPNs para Netflix atualmente.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 2.19/mês – plano de 2 anos + 2 meses US$12.99 por mês Teste de 1 dias 45 dias 7 Windows, Mac, iOS, Android, Linux Mais de 9.200 Mais de 91

⭐ Melhores Características

Tráfego ilimitado em todos os planos

Criptografia AES de 256 bits para evitar vazamentos de dados e ataques online

Downloads rápidos através de mais de 6800 servidores ativos com total anonimato

Streaming contínuo otimizado para plataformas populares de streaming como Netflix e Hulu

👍 Prós: Disponível em 91 países

Disponível em 91 países Mais de 6800 servidores

Mais de 6800 servidores Garantia de reembolso de 45 dias

Garantia de reembolso de 45 dias Compatível com vários tipos de dispositivos (incluindo iOS e Android) 👎 Contras: Opções de pagamento limitadas

💰 Preços

O CyberGhost frequentemente apresenta ofertas sazonais, portanto, fique atento a elas. Cada plano também vem com uma proteção de reembolso adequada (14 dias para o plano de 1 mês e 45 dias para o restante), portanto, não há compromisso financeiro desde o início.

O plano de 2 anos + 2 meses oferece o melhor custo-benefício, a apenas US$2.19 por mês, o que o torna uma das VPNs com preço mais baixo no mercado atualmente.



7. PureVPN: VPN mais rápida para iPhones, velocidade de 20 GBps

A competição na indústria de VPN é tão acirrada que os serviços e recursos oferecidos por todas as plataformas populares são mais ou menos vizinhos próximos. No entanto, com o PureVPN, você obtém um pouco mais em tudo.

Por exemplo, enquanto a maioria das plataformas populares como o ProtonVPN oferece uma velocidade máxima de 10Gbps. Enquanto o PureVPN dobra esse número e oferece uma velocidade consistente de 20Gbps (a VPN mais rápida em nossa lista). E com mais de 6.500 servidores em mais de 78 países, você tem praticamente locais de servidor ilimitados para escolher.

Garantia de reembolso de 31 dias em todos os seus planos

Da mesma forma, ao contrário de outros provedores de serviços com uma garantia de reembolso de 30 dias, o PureVPN oferece uma garantia de reembolso de 31 dias em todos os seus planos.

Claro, é apenas um dia a mais, mas ainda é maior que os outros. O PureVPN também é uma ótima opção de melhor VPN para iPhone por ser compatível com mais de 20 tipos de dispositivos, incluindo AndroidTV, Huawei, Amazon Fire Stick, Roteadores e outros. Além disso, você desfrutará de até 10 conexões simultâneas.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 2.08/mês US$3.32por mês Teste de 7 dias 31 dias 10 Windows, Mac, iOS, Android, Extensões Mais de 6.500 Mais de 78

⭐ Melhores Características

Download fácil em apenas três passos

Criptografia de nível bancário para proteger seus dados

Esconder de IP para ocultar seus dados pessoais e localização

Permite trocas ilimitadas entre várias localizações de servidor

👍 Prós: Velocidade de 20Gbps

Velocidade de 20Gbps 10 logins simultâneos

10 logins simultâneos Garantia de reembolso de 31 dias

Garantia de reembolso de 31 dias Compatível com 20 dispositivos 👎 Contras: Não é compatível com plataformas de streaming como Netflix

💰 Preços

Para as características que o PureVPN oferece, um plano de $2,08 por mês por 2 anos + 3 meses grátis é uma pechincha! Tenha acesso a 20Gbps e 10 logins simultâneos sem compromisso financeiro, graças à sua garantia de 31 dias.

8. UltraVPN: Uma VPN inviolável e segura para iPhone

A UltraVPN é mais uma opção de melhor VPN para iPhone, é um provedor robusto repleto de servidores para escolher. Sua forte criptografia garante que ninguém, nem mesmo seu ISP, possa rastrear sua atividade ou roubar suas informações pessoais.

Certamente, esse VPN concederá acesso a qualquer conteúdo ou site que você deseje, sem restrições de forma alguma. Além disso, independentemente do plano que você escolher, você terá acesso a todas as localizações de servidor, que você pode trocar várias vezes com base em suas necessidades. Atualmente, ela oferece mais de 500 servidores para escolher.

Provedor de VPN em ascensão

Claro, ela não possui o número de servidores que provedores experientes como Nord ou ExpressVPN têm. Mas é um provedor de VPN em ascensão que está expandindo sua abrangência a cada dia, então só podemos esperar coisas boas dele no futuro.

Além disso, por US$ 2,99 por mês, ela oferece um bom negócio para a maioria dos usuários.

Além do seu plano básico de VPN, você também obtém benefícios adicionais, como um gerenciador de senhas integrado para proteger suas credenciais de login e um scanner de dark web para mantê-lo seguro do lado mais horrível da internet.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 2,99 por mês US$ 4,99 por mês Sim 30 dias 6 Windows, Mac, Android, iOS Mais de 500 Mais de 100

⭐ Melhores Características

Criptografia de qualidade militar e firewall seguro

Assista a qualquer conteúdo que você quiser em poucos segundos

Velocidade rápida e conexão estável de todos os servidores

Largura de banda ilimitada e nenhuma restrição quanto aos servidores que você escolhe

⭐ Prós: 100 locais de servidor

100 locais de servidor Proteção contra rastreadores de ISP

Proteção contra rastreadores de ISP Gerenciador de senhas integrado

Gerenciador de senhas integrado O serviço está disponível em 3 idiomas 👎 Contras: Incompatível com sistema Linux

💰 Preços

A UltraVPN oferece três planos com preços razoáveis, mas a única ressalva é que sua garantia de reembolso de 30 dias está disponível apenas no plano de 2 anos com preço de US$ 2,99 por mês.

Dito isso, se você quiser experimentar a ferramenta e não arriscar perder dinheiro, recomendamos que você se inscreva no plano de 2 anos desde o início.



9.AtlasVPN: VPN com recurso de proteção de e-mail

O AtlasVPN é uma das poucas VPNs que estendem sua segurança e proteção ao seu endereço de e-mail e isso começa a partir do plano mais básico. Isso significa que, juntamente com a sua atividade na internet, seus e-mails também permanecerão seguros e sem rastreamento.

Outra característica marcante que ajuda o AtlasVPN a ser um dos melhores VPN para iPhone é a proteção de sua presença online é a mais recente tecnologia SafeSwap. Sob essa tecnologia, você acessa a internet a partir de vários endereços IP ao mesmo tempo, de forma que ninguém possa rastrear qualquer busca ou atividade até um endereço específico.

Tecnologia multi-hop

Além disso, também adoramos como a tecnologia multi-hop do AtlasVPN estabelece uma rota de tráfego online que passa por múltiplos locais de VPN rotativos, de forma que nenhum hacker ou ISP possa reduzir sua localização original.

E para completar, tudo isso está disponível por menos de $2 por mês para conexões simultâneas ilimitadas.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 1,99 por mês US$ 3,29 por mês Não tem 30 dias Ilimitado Windows, Linux, Fire OS, Mac, Android, iOS Mais de 750 Mais de 44

⭐ Melhores Características

Segurança e velocidade adicionais com o protocolo WireGuard

DNS privado garante que ninguém possa registrar suas consultas

Bloqueador eficiente de malware para proteção contra golpes e phishing

Interruptor de rede que interrompe sua atividade online se a VPN apresentar falhas

👍 Prós: Planos acessíveis

Planos acessíveis Proteção de e-mail

Proteção de e-mail Esconder superior de IP

Esconder superior de IP Bloqueador automático de rastreadores 👎 Contras: Falta de opções de personalização

💰 Preços

O plano de 3 anos do AtlasVPN custa apenas $1,99 por mês. Além disso, uma generosa garantia de reembolso de 30 dias está presente para garantir que você esteja coberto caso mude de ideia posteriormente.

10.Hotspot Shield – Melhor VPN para windows

Esta é uma opção interessante principalmente por dois motivos: possui uma versão básica gratuita e uma velocidade de conexão realmente rápida.

Assim sendo, estamos falando de um aplicativo VPN capaz de proteger sua conexão, criptografar seus dados e garantir sua privacidade.

Além disso, o Hotspot Shield também mantém a proteção enquanto você está conectado em redes públicas de wi-fi. Para isso utiliza uma criptografia AES de 256 bits do Hotspot Shield.

Você pode também acessar seus streamings preferidos sem problemas, com uma conexão realmente rápida e não requer buffer.

Conexão simples e banda larga ilimitada

E mais, a empresa garante uma conexão simples, banda larga ilimitada, sem alteração no servidor. Além disso, suporte técnico ao vivo, encriptação militar e garantia de devolução do dinheiro em até 45 dias, tudo isso torna o HotSpot Shield uma ótima opção de melhor VPN para iPhone.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores Grátis US$ 7,99 por mês Sim 45 dias 1 no básico, 10 plano premium Windows, Mac, iOS, Android, Chrome Mais de 800 Mais de 125

⭐ Melhores Características

Utiliza uma criptografia AES de 256 bits

Suporte técnico ao vivo

Encriptação militar

Garantia de devolução do dinheiro em até 45 dias.

👍 Prós: A política de zero log do Hotspot Shield garante que o serviço não colete informações sobre suas atividades na Internet.

A política de zero log do Hotspot Shield garante que o serviço não colete informações sobre suas atividades na Internet. Velocidade em streamings 👎 Contras: Ele não utiliza servidores DNS

💰 Preços:

Se você estiver interessado em um ótimo plano gratuito, HotSpot Shield é uma alternativa a considerar, porém o este plano é o mais básico e contém algumas limitações. Por apenas US$ 7,99 por mês você expandiria suas conexões de 1 para 10 em mais de 800 servidores que o VPN possui.





11. PrivadoVPN: Melhor VPN Gratuita para iPhone com garantia de reembolso em 30 dias

O PrivadoVPN é a melhor VPN gratuita que encontramos em nossa pesquisa para o iPhone. A maioria das VPNs gratuitas é suspeita e quase sempre vende seus dados para terceiros. No entanto, o PrivadoVPN fornecerá a você os mesmos benefícios e segurança de um serviço de VPN pago, mas por $ 0.

Seu plano gratuito inclui um pacote inicial suficiente com conexões ilimitadas, política de não registro de atividades, compatibilidade com vários dispositivos, servidores em 12 cidades e 10GB de dados por mês.

Planos pagos do Privado com benefícios extras

Sim, o plano gratuito é limitado em termos de número de locais e quantidade de dados que você obtém, mas isso se aplica apenas ao plano gratuito — passe para os planos pagos do Privado para obter benefícios extras como dados ilimitados, mais servidores e até 10 conexões simultâneas.

Também observe que a rede de servidores sem registro do Privado é protegida pelas leis suíças, garantindo que nada comprometa o seu direito à privacidade dos dados.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores Grátis US$ 4,99 por mês Plano Freemium 30 dias 10 Windows, Mac, Android, iOS Mais de 300 Mais de 47

⭐ Melhores Características

Escolha qualquer local de servidor entre até 62 opções

Segurança avançada de dados com criptografia AES de 256 bits

Downloads mais rápidos, mesmo com criptografia abrangente de dados

Velocidade e qualidade impecáveis de streaming para filmes e programas

👍 Prós: Instalação fácil

Instalação fácil Múltiplas opções de pagamento

Múltiplas opções de pagamento Privacidade regida pelas leis suíças

Privacidade regida pelas leis suíças Compatível com vários tipos de dispositivos 👎 Contras: Garantia de reembolso disponível apenas com o plano de 12 meses

💰 Preços

Como você já terá experimentado o serviço do Privado através de seu incrível teste gratuito, recomendamos que você escolha o plano de 1 ano a US$ 4,99 por mês assim que encontrar o PrivadoVPN de seu agrado, pois esse é o único plano que oferece uma garantia de reembolso.





12. StrongVPN: VPN com o maior número de conexões simultâneas

A maioria das plataformas de VPN oferece de 5 a 10 conexões simultâneas, o que funciona muito bem até mesmo para famílias grandes. Mas e se você estiver com orçamento limitado e quiser compartilhar o VPN com um grupo maior de amigos ou outra família, você pode escolher o StrongVPN.

O software que permite conexões simultâneas com até 12 dispositivos, muito mais do que todos os seus concorrentes, claro que ele estaria dentre os melhores VPNs para iPhone.

Compatível com dispositivos como Android, Fire TV, iOS, Windows, Mac e outros, a vasta frota do Strong com mais de 950 servidores em mais de 30 países o ajudará a acessar o melhor conteúdo de todo o mundo, tornando-o um sólido VPN para streaming.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 3,66 por mês US$ 3,66 por mês Não tem 30 dias 12 Windows, Mac, Android, iOS Mais de 950 Mais de 30

⭐ Melhores Características

Política rigorosa de zero registros em todos os planos

Criptografia de ponta a ponta para manter seus dados privados

Mais de 950 servidores em mais de 30 países reduzem a censura de conteúdo

Protocolo WireGuard de última geração oferece velocidade, segurança e desempenho decentes

👍 Prós: 12 conexões simultâneas

12 conexões simultâneas Preços simples

Preços simples Ajuda a evitar censura

Ajuda a evitar censura Impulsionado por uma política de zero registro 👎 Contras: Velocidade mediana

💰Preços

Os preços do StrongVPN são simples; o mesmo plano com as mesmas características exatas está disponível em um modelo de assinatura mensal e um modelo de assinatura anual. A melhor oferta é o plano anual a Us$ 3,66 por mês + uma garantia de reembolso de 30 dias.

13. IPVanish: Melhor VPN para esconder o endereço de IP

A melhor maneira de evitar ISPs, hackers e rastreadores de anúncios é esconder ou mascarar o seu endereço IP entre uma infinidade de outros endereços, uma tarefa que poucas VPNs fazem melhor do que o IPVanish.

Com um banco de dados massivo de mais de 40.000 endereços IP compartilhados por todos os seus usuários, nenhuma atividade na internet pode ser rastreada até um indivíduo, tornando você praticamente invisível e uma grande opção de melhor VPN para iPhone.

Mais de 2.000 servidores ativos

Para melhorar ainda mais a sua segurança e contornar as restrições de internet da sua região, o IPVanish oferece mais de 2.000 servidores ativos. Concordamos que sua frota de servidores não é tão impressionante quanto a do ExpressVPN, NordVPN ou PIA, mas oferece espaço suficiente para você trocar para diferentes locais, tendo seus servidores em mais de 75 locais.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 3.99 por mês US$ 3,99 por mês N/A 30 dias Ilimitado Windows, Mac, Android, iOS, Linux Mais de 2.000 Mais de 75

⭐ Melhores Características

Endereços IP compartilhados que escondem suas atividades de forma mais eficaz

Compatível com vários tipos de dispositivos como tablets, Smart TVs e roteadores

Mantém toda a sua mídia consumida e arquivos baixados privados

Protege você de vários tipos de ataques online, como WiFi spoofing e “Man In The Middle Attacks” (Ataques do Homem no Meio)

👍 Prós: Servidores ativos

Servidores ativos Endereços IP compartilhados

Endereços IP compartilhados Conexões ilimitadas

Conexões ilimitadas Garantia de reembolso de 30 dias 👎 Contras: Suporte ao cliente é insuficiente

💰 Preços

O plano de 1 mês do IPVanish a US$ 10,99 está em linha com os planos de 1 mês da maioria das VPNs, mas sua segurança incomparável faz valer a pena experimentar. Além disso, você não tem nada a perder, já que estará protegido por uma garantia de reembolso de 30 dias.

Dito isso, se você estiver convencido de que esta é a VPN para você, recomendamos que você adquira o plano anual, que custa apenas US$3.99 por mês.



14. ProtonVPN: Uma VPN rápida baseada na Suíça com velocidade de 10GBps

A Suíça é conhecida por suas rigorosas leis de privacidade, seja para atividades bancárias ou de internet. Então, se você gostaria de usar um serviço de VPN sediado na Suíça e fortemente regulado por suas leis de privacidade, ProtonVPN é uma ótima opção.

Há uma segunda razão pela qual você deve escolher o ProtonVPN sendo um dos melhores VPN para iPhone, ele oferece um teste gratuito e está disponível em mais de 64 países com 1755 servidores.

Código aberto, auditado de forma independente

O ProtonVPN é de código aberto, auditado de forma independente e vem com servidores de alta velocidade que podem atingir até 10Gbps (apenas o PureVPN oferece velocidades mais rápidas do que essa).

Além disso, a velocidade do Proton é ampliada ainda mais por suas tecnologias exclusivas de aceleração de VPN, que podem aumentar a velocidade da VPN em cerca de 400%.

Para garantir ainda mais a sua privacidade e impedir que terceiros maliciosos roubem seus dados, o ProtonVPN utiliza o NetShield — um recurso avançado de filtragem DNS que mantém rastreadores de anúncios, rastreadores de sites e malwares longe.

Plano mais barato Plano anual Versão grátis >Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 4,99 por mês – plano de 2 anos US$ 5,99 por mês Plano grátis limitado 30 dias 10 Windows, Mac, Android, iOS, Linux Mais de 1.400 Mais de 60

⭐ Melhores Características

100% de código aberto e transparente

Acelerador de VPN para aumentar a velocidade

Forte proteção legal pelas leis suíças

Servidores totalmente criptografados (mesmo que nenhuma informação seja armazenada lá)

👍 Prós: Velocidade incomparável

Velocidade incomparável Plano gratuito generoso

Plano gratuito generoso Bloqueador avançado de anúncios

Bloqueador avançado de anúncios Todos os servidores são protegidos por criptografia de disco completa 👎 Contras: Servidores limitados na região asiática

💰 Preços

Disponíveis em Euros, Francos Suíços e Dólares Americanos, todos os planos do ProtonVPN, embora não sejam os mais baratos do setor, certamente são muito acessíveis.

Considerando que você terá um teste gratuito para experimentar o serviço e uma garantia de reembolso de 30 dias em qualquer um dos planos pagos, não há motivo para o ProtonVPN não ver sua inscrição.



15. VyprVPN: Um dos VPNs mais baratos para iPhone com preços simples

A estrutura de preços simples do VyprVPN o torna uma escolha popular. A maioria das plataformas de VPN oferece vários planos onde as opções mais baratas geralmente têm menos recursos, mas você não vai ficar perdido tentando decidir qual plano escolher com o VyprVPN.

Ambos os planos possuem o mesmo catálogo de recursos, mas diferem em suas durações, sendo US$ 5 por mês por 12 meses e US$ 10 por um mês.

Reembolso de 30 dias

E se você não estiver satisfeito com o serviço, você estará protegido por uma garantia de reembolso de 30 dias.

Agora, falando sobre os recursos do VyprVPN, é bastante rotineiro para um bom VPN oferecer até 10 conexões simultâneas em vários tipos de dispositivos. Mas, com o Vypr, todos os seus dispositivos se beneficiarão de recursos avançados de VPN, como divisão de túnel, proteção contra vazamento de DNS e forte criptografia de dados.

Forte criptografia de dados

Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de Reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores US$ 5 por mês US$ 5 por mês Não tem 30 dias 10 Windows, Mac, Android, iOS Mais de 700 Mais de 96

⭐ Melhores Características

Mais de 70 locais de servidor nas Américas, Europa, Ásia e África

Proteção abrangente mesmo em redes Wi-Fi públicas

Kill switch automatizado para proteger seus dados caso o VPN falhe

Divisão de túnel que permite acesso direto à internet quando necessário

👍 Prós: Planos acessíveis

Planos acessíveis Mais de 300.000 opções de endereço IP

Mais de 300.000 opções de endereço IP Sem auditoria de terceiros

Sem auditoria de terceiros Conexões simultâneas para até 10 dispositivos 👎 Contras: Servidores limitados em todo o mundo

💰 Preços

Embora o VyprVPN seja certamente um pouco mais caro, ele está constantemente se esforçando para aumentar seus recursos e reduzir seu preço. Além disso, você pode começar com o Vypr em três simples passos e aproveitar seus planos sem riscos, graças à sua garantia de reembolso de 30 dias.





Top – Melhores VPNs para iPhone Plano mais barato Plano anual Versão grátis Garantia de reembolso Máximo de dispositivos suportados Compatibilidade Quantidade de servidores Localização dos servidores ExpressVPN US$ 6,67 por mês – plano de 1 ano US$ 6,67 por mês Não tem 30 dias 5 Windows, Mac, iOS, Android, Linux 3,000+ 94+ NordVPN US$ 3,69 por mês – plano de 2 anos US$ 3,69 por mês Não 30 dias 6 Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Android TV, Browser Extensões 5,500+ Mais de 95 IvacyVPN US$ 1 por mês US$ 3,99 por mês Não tem 30 dias 10 Windows, Mac, Android, iOS, Extensões 5,700+ 62+ Private Internet Access US$ 2,03 por mês – plano de 3 anos US$ 3,33 por mês Não 30 dias 10 Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Extensões da internet 6,500+ Mais de 78 Surfshark US$ 2,49 por mês – plano de 2 anos US$ 3,99 por mês 7 dias de teste no celular 30 dias Ilimitado Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Extensões 3,200+ 99+ CyberGhost US$ 2,19 por mês – plano de 2 anos + 2 meses US$ 12,99 por mês 1 dia de teste 45 dias 7 Windows, Mac, iOS, Android, Linux 9,200+ Mais de 91 PureVPN US$ 2,08 por mês US$ 3,32 por mês 7 dias de teste 31 dias 10 Windows, Mac, Android, iOS, Extensões 300+ 47+ UltraVPN US$ 2,99 por mês US$ 4,99 por mês Sim 30 dias 6 Windows, Mac, Android, iOS 950+ Mais de 30 AtlasVPN US$ 1,99 por mês US$ 3,29 por mês Não tem 30 dias Ilimitado Windows, Linus, Fire OS, Mac, Android, iOS 750+ 44+ HotSpotShield Grátis US$ 7,99 por mês Sim 45 dias 1 no básico, 10 plano premium Windows, Mac, iOS, Android, Chrome 29,000+ Mais de 84 PrivadoVPN Grátis US$ 4,99 por mês Plano Freemium 30 dias 10 Windows, Mac, Android, iOS 200+ 63+ StrongVPN US$ 3,66 por mês US$ 3,66 por mês Não tem 30 dias 12 Windows, Mac, Android, iOS 2,000+ Mais de 75 IPVanish US$ 3,99 mês US$ 3,99 por mês N/A 30 dias Ilimitado Windows, Mac, Android, iOS, Linux 1,400+ 60+ ProtonVPN US$ 4,99 por mês – plano de 2 anos US$ 5,99 mês Plano grátis limitado 30 dias 10 Windows, Mac, Android, iOS, Linux 700+ Mais de 96 VyprVPN US$ 5 por mês US$ 5 por mês Não tem 30 dias 10 Windows, Mac, Android, iOS 500+ 100+

Como escolher a melhor VPN para iPhone?

Existem quatro fatores essenciais que você deve considerar antes de escolher melhor VPN para iPhone:

Velocidade

Apesar de todas as vantagens de usar a melhor VPN para iPhone, elas tendem a diminuir a velocidade da sua conexão com a internet. Isso ocorre porque, com uma VPN, o tráfego da sua internet precisa passar por uma etapa adicional ao passar pelos servidores da VPN.

Embora os servidores adicionais aumentem a segurança, eles certamente diminuem o processo. Portanto, certifique-se de escolher um provedor de VPN premium de alta velocidade, como o ExpressVPN ou o NordVPN, com velocidades tão altas que o atraso seja quase imperceptível.

Rede de Servidores

A segunda coisa mais importante ao escolher o parceiro de VPN perfeito é a rede de servidores. Para começar, com uma ampla variedade de servidores, a pressão sobre as unidades individuais será muito menor, proporcionando uma melhor velocidade em troca.

Além disso, ter vários servidores espalhados por várias localizações facilitará o acesso a qualquer conteúdo em plataformas de streaming, sem se preocupar com a censura baseada na localização.

Segurança

O objetivo de usar da melhor VPN para iPhone é garantir que suas buscas e atividades na internet permaneçam anônimas e ocultas de hackers e autoridades governamentais.

Portanto, antes de escolher qualquer plataforma, dê uma olhada no tipo de criptografia que estão usando e não aceite nada menos que criptografia AES de 256 bits. Você também deve verificar se existem leis nacionais de privacidade para proteger seus dados em seus servidores físicos ou centros de dados.

O provedor de serviço também deve ter um histórico comprovado de experiência na indústria, sem casos de vazamento de dados.

Suporte

Nem todos são gênios da tecnologia. Embora os provedores de VPN geralmente facilitem muito a configuração do aplicativo e seu uso, você ainda pode precisar de alguma assistência extra. Nesse caso, verifique se o provedor possui um suporte ao cliente habilidoso.

Antes de se comprometer com qualquer uma dessas plataformas, verifique o número de canais de contato, o tempo de resposta e a eficiência na resolução de seus problemas. Certamente você não quer ficar preso a um provedor de VPN que não responde, especialmente quando pagou pelo serviço.

Metodologia de Teste de VPN para iPhone: O que torna uma VPN boa para iPhone?

Aqui está uma lista de verificação rápida com sete fatores para ser o melhor VPN para iPhone:

Conexões Simultâneas

As conexões ao mesmo tempo de sua família ou indivíduos que trabalham debaixo do mesmo teto geralmente têm pelo menos dois dispositivos que precisam de conexões seguras. Portanto, certifique-se de escolher a melhor VPN para iPhone que proteja pelo menos 5 a 10 dispositivos simultaneamente.

Kill Switch

Um Kill Switch é uma característica básica que toda boa VPN para iPhone deve ter. Caso a VPN apresente falhas ou falhe repentinamente, o Kill Switch interromperá imediatamente sua conexão com a internet para garantir que suas informações sensíveis ou atividades na internet não sejam expostas.

Plataformas

Mesmo que você esteja procurando o melhor VPN para iPhone, é melhor escolher uma plataforma que seja compatível com vários dispositivos. Geralmente, serviços de VPN populares como ExpressVPN ou NordVPN cobrem todos os formatos de dispositivos populares e sistemas operacionais, como Windows, Android, iOS e Mac.

Registro de Atividades (Logging)

Apenas porque o seu provedor de VPN está ajudando você a ocultar sua atividade na internet, isso não significa que você seja verdadeiramente anônimo. Você só pode obter 100% de anonimato e privacidade quando até mesmo o seu provedor de VPN não mantém nenhum registro de suas atividades. Portanto, qualquer que seja a VPN que você escolha, certifique-se de que eles tenham uma rigorosa política de não-logs.

Servidores

Os servidores são os fatores mais importantes para decidir sua experiência geral com um provedor de VPN. Você só precisa verificar duas coisas; primeiro, certifique-se de que a plataforma de VPN tenha servidores suficientes para oferecer uma conexão de alta velocidade e suave.

Em segundo lugar, verifique que tipo de criptografia eles estão usando para seus servidores e se ela é mantida internamente ou não. Servidores de terceiros são uma ameaça à sua privacidade.

Países

Se o seu único propósito ao usar uma VPN é acessar conteúdo de todo o mundo sem restrições geográficas, você precisa escolher uma plataforma que tenha servidores abundantes em vários países. Sem isso, você pode ser capaz de proteger sua conexão, mas seu acesso a conteúdo baseado em localização ainda será limitado.

Duração do Teste e Preço

O último passo nesta lista de verificação para garantir uma experiência tranquila com o provedor de VPN são seus preços e período de teste. Geralmente, as plataformas de VPN não têm um período de teste, mas oferecem uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias caso você não esteja satisfeito com o serviço.

Se você estiver procurando por planos gratuitos, recomendamos o ProtonVPN ou o PrivadoVPN. Ambos oferecem planos de graça e generosos, juntamente com uma variedade de opções pagas.

Serviços de VPN Gratuitos para iPhone

Se você ainda não está pronto para se comprometer com um serviço pago, o ProtonVPN e o PrivadoVPN são as melhores opções gratuitas do mercado. O ProtonVPN é um provedor sediado na Suíça com um plano gratuito generoso que oferece velocidade decente, dados ilimitados, mais de 100 localizações de servidor e uma rigorosa política de não registro.

Nossa segunda recomendação para a melhor VPN gratuita para iPhone é o PrivadoVPN, que oferece 12 servidores para conexão em seu plano gratuito e cerca de 10GB de dados por mês.

Certamente, ele é um pouco mais limitado em termos de seus serviços gratuitos, mas ainda é seguro, compatível com vários tipos de dispositivos e mais do que suficiente para a maioria dos usuários com necessidades de VPN bastante padrão. Experimente agora mesmo.

O que é uma VPN? Por que eu preciso de uma VPN?

Inegavelmente, VPN significa “Rede Privada Virtual”, que é um serviço que protege sua conexão com a internet e mantém suas atividades privadas, direcionando seu tráfego de internet por um túnel especialmente criptografado. Pode haver inúmeras razões pelas quais você pode querer usar uma VPN. Aqui estão algumas das razões comuns:

Obter resultados de pesquisa imparciais

Acessar conteúdo restrito em seu país

Proteger sua conexão contra malware e rastreadores de anúncios

Manter sua localização e identidade anônimas online

Leia nosso guia detalhado e simples sobre VPNs aqui.

Uma VPN vai desacelerar minha conexão?

VPNs podem desacelerar sua conexão. Afinal, em vez da rota direta, seu tráfego de internet agora precisa passar por um passo adicional ao passar pelos servidores VPN. Portanto, naturalmente, levará mais tempo.

É por isso que recomendamos usar serviços como o ExpressVPN ou NordVPN, com velocidades tão impressionantes que você não notará a latência. Além disso, lembre-se de que a velocidade mencionada em cada uma dessas plataformas é o máximo que eles podem oferecer. A velocidade real do seu dispositivo dependerá do seu provedor de serviços de internet.

A VPN mais rápida para iPhone

O ExpressVPN, NordVPN e IvacyVPN estão entre os serviços de VPN mais rápidos para iPhones, com uma velocidade média de 369Mbps, 475Mbps e 10Gbps, respectivamente. Mais uma vez, é importante observar que a velocidade real dependerá da capacidade do seu provedor de serviços de internet.

Outra coisa a observar ao comparar a velocidade de possíveis provedores de VPN é a rede de servidores deles. Quanto mais servidores uma plataforma estiver menos congestionada será o tráfego, oferecendo velocidades melhores. Nesse sentido, o PIA, com mais de 29.000 servidores, é claramente o líder. No entanto, há mais a considerar do que apenas números de servidores.

Os protocolos de criptografia desempenham um grande papel na determinação da velocidade da sua conexão VPN. Por esse motivo, também recomendamos o uso de um provedor com uma implementação WireGuard, como o Lightway do ExpressVPN e o NordLynx do NordVPN, para obter as velocidades mais rápidas possíveis sem comprometer a segurança.

Como configurar a melhor VPN para iPhone?

Configurar a melhor VPN para iPhone é um processo simples de instalação e semelhante para a maioria dos provedores de VPN. Aqui está um guia passo a passo sobre como instalar o ExpressVPN, a melhor VPN para iPhones em 2023:

Passo 1: Adquira qualquer plano do ExpressVPN

Primeiramente, você deve acessar o site do provedor e escolher o melhor plano com base no seu orçamento e preferências. No caso deste passo a passo o ExpressVPN.

Passo 2: Baixe o aplicativo ExpressVPN para iOS

Em segundo lugar, procure por ExpressVPN na App Store e faça o download. Se o ExpressVPN não estiver visível no seu país, tente mudar a localização da sua App Store para outro país que o suporte.

Passo 3: Instale o aplicativo e faça login na sua conta

Digite o endereço de e-mail e a senha associados à sua assinatura do ExpressVPN e toque em Entrar.

O aplicativo solicitará permissão para adicionar configurações de VPN ao seu dispositivo – toque em Permitir e insira o seu código de acesso ou use o Touch ID para finalizar o processo.

Passo 4: Conecte-se a um servidor VPN para criptografar o tráfego da internet

Toque no botão na tela para se conectar a um servidor VPN seguro e navegue com segurança na internet. Ativar a proteção VPN ocultará suas atividades online do seu provedor de serviços de internet, proprietários de redes Wi-Fi e do governo.

Conclusão: Qual é a melhor VPN para iPhone?

Aqui está um resumo das melhores VPNs para iPhone com uma lista de VPNs repletas de recursos, bem como opções gratuitas para atender a todas as suas necessidades: o ExpressVPN é a melhor VPN para iPhone no geral, com base nos parâmetros que testamos nas quinze VPNs, como política de privacidade, qualidade dos servidores, velocidade, segurança e suporte ao cliente.

Além disso, ele oferece uma generosa garantia de reembolso de 30 dias, então vá em frente e experimente sem nenhum compromisso financeiro antecipado.

Perguntas Frequentes sobre a melhor VPN para iPhone