O Melhor VPN para Linux em 2023: VPNs Pagos e Gratuitos

Primeiramente, aqui está uma lista rápida das nossas 12 principais indicações de VPNs para Linux em 2023:

ExpressVPN – A Melhor VPN para Linux com garantia de reembolso em 30 dias. NordVPN – A VPN mais completa do mercado. Aproveite sua garantia de 30 dias agora mesmo. Ivacy VPN – Uma excepcional VPN para Linux com transmissão sem buffer. Experimente hoje com garantia de reembolso em 30 dias. Private Internet Access – Uma ótima VPN para Linux em termos de privacidade. Teste com garantia de reembolso em 30 dias e evite restrições de velocidade do ISP. Surfshark – VPN rápida para Linux com interface gráfica moderna e elegante no Ubuntu. Aproveite sua garantia de reembolso em 30 dias para experimentá-lo sem riscos! PrivadoVPN – Outra VPN gratuita para Linux com excelentes recursos de segurança. CyberGhost VPN – VPN rápida para Linux com endereço IP dedicado e servidores NoSpy. Oferece uma incrível garantia de 45 dias. IPVanish – Uma boa VPN para Linux com proteção contra malware integrada. Muitas opções de personalização e garantia de 30 dias. PrivateVPN – VPN acessível para Linux com criptografia de última geração e garantia de reembolso em 30 dias. VyprVPN – Privacidade em primeiro lugar ProtonVPN – A Melhor VPN gratuita para Linux com criptografia de última geração e servidores SecureCore para garantir privacidade. PureVPN – VPN popular para Linux com servidores futuristas de 20 Gbps. Vem com garantia de reembolso em 31 dias.

Antes de investir em uma VPN, é essencial garantir que ela ofereça um aplicativo Linux de qualidade. Criptografia robusta, recursos poderosos de segurança e uma ampla variedade e boa distribuição de servidores, são fatores determinantes.

Por isso, analisamos os doze principais VPNs para Linux. Isso permitirá que você tome uma decisão informada e escolha a melhor opção para suas necessidades. A seguir, apresentamos as análises detalhadas dos melhores VPNs para Linux em 2023:

1- ExpressVPN – Em geral, o Melhor VPN para Linux

O ExpressVPN é a melhor escolha para usuários de Linux, especialmente se você estiver jogando em seu dispositivo Linux e quiser evitar a redução artificial de velocidade imposta pelo ISP. Além disso, ele garante a segurança dos seus dados online e protege contra ataques DDoS, enquanto oculta sua atividade online do seu ISP e oferece velocidades de conexão mais rápidas em servidores locais.

O ExpressVPN está disponível no Ubuntu, Debian, Fedora, Raspberry Pi OS (apenas 32 bits), Linux Mint e Arch, mas requer instalação através da linha de comando. Embora isso possa ser um pouco desafiador para quem não está familiarizado com o Linux, o ExpressVPN fornece um guia passo a passo simples para ajudar nas instalações em dispositivos Linux em seu site.

No entanto, o principal motivo para escolher o ExpressVPN é a sua segurança líder no setor, que inclui criptografia AES-256, protocolos VPN poderosos, proteção contra vazamento de DNS/IPv6 e um interruptor de desativação da internet.

O ExpressVPN também se destaca com seus servidores de 10 Gbps e criptografia de DNS em todos os servidores. Além disso, a empresa segue uma rigorosa política de não registro, garantindo que seus dados e registros de atividade online permaneçam privados e seguros.

Se a velocidade de conexão é o fator mais importante para você na escolha de uma VPN, o ExpressVPN é a opção ideal.

👍 Prós

Conexões VPN extremamente rápidas

Proteção contra DDoS integrada

Contorna a redução de velocidade do ISP

Criptografia padrão do setor e proteção contra vazamento de DNS/IPv6

👎 Contras

Caro

Preço de Renovação Mais Barato $8,32 por mês em um plano anual Número de Servidores 500 Máximo de Dispositivos Suportados 5 Garantia de Reembolso 30 dias

2 – A NordVPN — O VPN Mais Rico em Recursos no Mercado

A NordVPN é atualmente uma das VPNs mais ricas em recursos disponíveis, oferecendo excelente suporte para usuários de Linux. Você pode baixar o pacote .rpm no site oficial da Nord e instalar facilmente esta rápida VPN em todas as principais distribuições Linux, incluindo Ubuntu, Debian, Elementary OS, Linux Mint, Fedora, RHEL, CentOS, Qubes OS e OpenSUSE.

Embora a NordVPN não forneça uma interface gráfica (GUI) oficial para seu aplicativo Linux, você pode encontrar um cliente GUI não oficial para NordVPN no GitHub. A NordVPN utiliza a criptografia padrão do setor, AES-256, e oferece vários protocolos VPN seguros para você escolher.

Além disso, um destaque é o protocolo NordLynx proprietário, desenvolvido para velocidade, que permite aumentar a velocidade da sua conexão e desfrutar de proteção VPN incomparável sem uma queda perceptível na velocidade.

Ademais, a NordVPN é uma das VPNs mais poderosas do mercado e oferece recursos exclusivos para os usuários de Linux, como o Meshnet da NordVPN, que permite configurar uma conexão ponto a ponto (P2P) criptografada com outro usuário da NordVPN.

Além disso, a NordVPN monitora proativamente a dark web e o notifica se detectar qualquer comprometimento de seus dados, permitindo que você reaja e atualize suas senhas antes que cibercriminosos possam abusar de suas informações ou credenciais.

👍 Prós

Excelentes recursos de segurança

Excelente suporte para Linux Proteção contra ameaças online 24/7

Servidores ofuscados e somente em RAM

Conexões P2P criptografadas Monitoramento proativo da dark web

👎 Contras

Planos mensais são caros

Preço de Renovação Mais Barato $3,69 por mês em um plano de dois anos Número de Servidores 5.600 + Máximo de Dispositivos Suportados 6 Garantia de Reembolso 30 dias

3-Ivacy VPN – Excelente VPN para Linux com Streaming sem Interrupções

O IvacyVPN oferece um serviço excepcional para usuários que desejam contornar as restrições geográficas e acessar seus programas e filmes favoritos em sites e aplicativos de streaming populares. Dessa forma, este provedor de VPN pode desbloquear plataformas como Netflix, Disney, BBC iPlayer e Amazon Prime Video.

Assim, ao conectar-se a qualquer um de seus 5.700+ servidores em mais de 100 países, você pode desfrutar de torrents, streaming e jogos sem problemas, como lentidão ou travamentos.

Além disso, o IvacyVPN fornece camadas extras de segurança entre a internet e seu dispositivo Linux, resultando em uma experiência de navegação, streaming e download segura. Dessa forma, além da criptografia padrão do setor AES 256 bits, oferece proteção contra vazamentos de DNS e IPv6, reforçando ainda mais sua privacidade.

Um recurso útil é o de divisão de túnel, permitindo criptografar o tráfego de internet em um navegador ou aplicativo específico, em vez de todo o sistema. Com isso, você pode usar as velocidades regulares de conexão à internet para navegar enquanto faz o download de um torrent através dos servidores criptografados, por exemplo.

Usuários preocupados com a privacidade também apreciarão que o IvacyVPN permite o pagamento com criptomoedas, o que significa que você pode proteger sua identidade desde o início. Além disso, possui uma política rigorosa de não registro, garantindo que sua privacidade permaneça intacta.

O que mais gostamos no IvacyVPN é a diversidade de seus servidores, com alguns localizados até mesmo na África e América do Sul, regiões frequentemente negligenciadas pela concorrência.

👍 Prós

Planos com preços acessíveis

Suporte ao cliente confiável

Experiência de streaming de alta qualidade

Rico em recursos

👎 Contra

Interface desatualizada

Preço de Renovação Mais Barato $1 por mês em um plano de 5 anos Número de Servidores 5700+ Máximo de Dispositivos Suportados 10 Garantia de Reembolso 30 dias

4 – Private Internet Access – Excelente VPN para Privacidade no Linux

O Private Internet Access oferece um aplicativo GUI nativo para Linux que você pode baixar e instalar com um único clique. É compatível com o Ubuntu 18.04+ (LTS), Mint, Debian, Fedora ou Arch e não requer nenhuma configuração adicional através da linha de comando, sendo perfeito tanto para veteranos do Linux quanto para pessoas com experiência limitada no sistema.

Além disso, uma característica notável do PIA VPN é que ele é 100% de código aberto, o que significa que o código completo do aplicativo Linux está publicamente disponível, permitindo que você o inspecione, audite e verifique. Ademais, o Private Internet Access também utiliza dois poderosos protocolos de VPN de código aberto – OpenVPN e WireGuard.

O OpenVPN utiliza proteção AES 256 bits e é considerado o padrão ouro em termos de segurança de VPN, enquanto o WireGuard oferece muitas opções de personalização e é excelente para streaming, torrent e jogos.

Outra razão para escolher o PIA é a sua NextGen servers, com portas de até 10 Gbps. Com mais de 3.000 servidores para escolher, você desfrutará de velocidades de conexão de VPN extremamente rápidas. Isso permitirá que você transmita seus programas favoritos sem interrupções, jogue sem lag e acesse conteúdo online geograficamente restrito, independentemente de onde você estiver localizado.

O Private Internet Access também possui um bloqueador de rastreadores de anúncios e malware integrado – o PIA MACE, que opera em nível de DNS e impede que você acesse sites maliciosos, além de identificar e bloquear scripts prejudiciais antes que eles cheguem ao seu sistema. Esses recursos adicionais de segurança proporcionam uma experiência de VPN mais protegida e tranquila em seu dispositivo Linux.

👍 Prós

Aplicativo GUI dedicado para Linux

Bloqueador de rastreadores de anúncios e malware integrado

Grande frota de servidores com excelente distribuição

Configurações de VPN altamente personalizáveis

👎 Contra

Mais caro do que alguns concorrentes

Preço de Renovação Mais Barato $2,03 por mês + 3 meses grátis em um plano de três anos. Número de Servidores 3000+ Máximo de Dispositivos Suportados 10 Garantia de Reembolso 30 dias

5 – Surfshark -VPN Rápido para Linux com uma Moderna e Elegante Interface Gráfica para Ubuntu

O Surfshark é a melhor opção de VPN para Ubuntu, graças à sua bela interface gráfica (GUI) moderna, servidores VPN extremamente rápidos com largura de banda ilimitada e recursos avançados de segurança online.

Sua interface gráfica moderna e elegante oferece mais controle sobre o VPN, permitindo que você configure facilmente as configurações, alterne entre os protocolos OpenVPN e WireGuard, e marque servidores favoritos para conexões rápidas e fáceis no futuro.

Além disso, uma das grandes vantagens do Surfshark é o kill switch de rede para Linux. Enquanto o VPN estiver conectado a um servidor, você desfrutará da criptografia AES-256 padrão do setor, mas, caso a conexão seja interrompida, o Surfshark desativará sua conexão com a internet. Isso garante que você não acesse a internet desprotegido durante o tempo necessário para que o Surfshark se reconecte a um de seus servidores VPN seguros.

Com o Surfshark, você também terá acesso a mais de 3.200 servidores, todos com portas de 10 Gbps, DNS privado e proteção contra vazamento de IP. A conectividade MultiHop roteia seu tráfego online por dois servidores VPN seguros, tornando impossível rastrear sua atividade online ou acessar seus dados.

No geral, o Surfshark leva tanto a velocidade de conexão quanto a segurança a outro nível, permitindo que você navegue na web com segurança, acesse conteúdo online com restrição geográfica e faça downloads de filmes e programas de TV com torrents de forma rápida e protegida em seu dispositivo Linux.

👍 Prós

Moderno, elegante e fácil de usar

Interface gráfica para Ubuntu

Conectividade MultiHop e servidores com criptografia de DNS para segurança extra

Kill switch de rede para Linux

Um grande número de servidores de alta velocidade

👎 Contra

A velocidade de download pode variar drasticamente dependendo do servidor VPN ao qual você está conectado.

Preço de Renovação Mais Barato $2,49 por mês em um plano de 2 anos Número de Servidores 3200+ Máximo de Dispositivos Suportados Ilimitado Garantia de Reembolso 30 dias

6 – PrivadoVPN – VPN Gratuito para Linux com Excelentes Recursos de Segurança

O PrivadoVPN é uma excelente opção de VPN que oferece um plano gratuito, mas seu suporte para Linux pode ser um pouco insatisfatório. Embora seja possível instalá-lo em seu dispositivo usando uma configuração Linux OpenVPN, é necessário algum conhecimento técnico para habilitar a interface gráfica (GUI) do PrivadoVPN.

No entanto, o plano gratuito do PrivadoVPN é uma ótima maneira de experimentar o VPN, testá-lo na prática e permanecer protegido ao navegar na web. O plano gratuito oferece 10GB de dados por mês, mas se você quiser usar o PrivadoVPN para jogos, torrent ou streaming, pode ser necessário fazer um upgrade para um plano pago.

O PrivadoVPN oferece criptografia AES-256 padrão do setor, oculta seu IP e localização, e adere a uma rigorosa política de não registro para proteger sua privacidade de acordo com as leis suíças. Além disso, ele oferece um Proxy SOCKS5 extremamente rápido, proteção contra vazamento de IP integrada e um interruptor de desativação de internet para bloquear seu acesso a sites potencialmente prejudiciais caso a conexão com o servidor VPN seja interrompida. Esses recursos de segurança adicionais tornam o PrivadoVPN uma opção confiável para proteger suas atividades online em seu dispositivo Linux.

👍 Prós

Oferece um plano gratuito.

Política rigorosa de não registro cumprida pelas leis suíças de privacidade.

Proteção contra vazamento de IP integrada.

Interruptor de desativação de internet.

👎 Contra

O plano gratuito é limitado a 10GB de dados por mês e 12 servidores.

Número limitado de servidores.

Preço de Renovação Mais Barato Plano gratuito disponível Planos pagos a partir de $4,99 por mês Número de Servidores 300+ Máximo de Dispositivos Suportados 10 Garantia de Reembolso 30 dias

7 – CyberGhost VPN – VPN Rápida para Linux com Endereço IP Dedicado e Servidores NoSpy

O CyberGhost VPN é uma excelente escolha para usuários de Linux que utilizam sistemas operacionais como Ubuntu, Mint, Kapi, Pop! OS, Fedora ou CentOS. Ele oferece uma experiência de privacidade incomparável, graças aos seus servidores NoSpy, que garantem total proteção através de criptografia robusta e mascaramento de IP.

Uma das principais vantagens do CyberGhost é a extensa rede de servidores próprios, estrategicamente localizados em instalações seguras, proporcionando proteção não apenas no ambiente digital, mas também no mundo físico.

Além disso, ele assegura privacidade e anonimato online, outra razão de peso para escolher o CyberGhost é a vasta quantidade de servidores disponíveis. Com mais de 9.000 servidores de alta velocidade em mais de 90 países, o CyberGhost oferece ótimas opções para streaming de conteúdo online, compartilhamento de torrents e experiências de jogos impecáveis.

Ademais, uma característica impressionante do CyberGhost é a opção de adquirir um endereço IP dedicado para sua conta. Assim, essa funcionalidade permite que o seu IP permaneça o mesmo, independentemente do servidor VPN ao qual você se conecta. Isso possibilita contornar bloqueios de VPN impostos por alguns sites, proporcionando uma experiência online livre de censura.

👍 Prós

Servidores NoSpy próprios e seguros para total anonimato online

Ampla quantidade de servidores espalhados pelo mundo

Desbloqueia conteúdo geograficamente restrito na maioria das plataformas populares de streaming

Endereço IP dedicado para contornar bloqueios de VPN

👎 Contra

Opções de pagamento limitadas

Preço de Renovação Mais Barato $2.19 por mês em um plano de 2 anos Número de Servidores 9000+ Máximo de Dispositivos Suportados Ilimitado Garantia de Reembolso 45 dias

8 – IPVanish – VPN de Qualidade para Linux com Proteção Integrada contra Malware

O IPVanish é uma ótima escolha de VPN para usuários de Linux, oferecendo compatibilidade com todas as principais distribuições e arquiteturas. Isso inclui Ubuntu, Fedora, Kali Linux, Linux Mint, Lubuntu e Pop! OS. Embora não disponha de uma interface gráfica (GUI) específica para Linux, sua vasta biblioteca de documentação de suporte oferece guias passo a passo detalhados para instalação e uso do VPN em diversas distribuições Linux.

Dessa forma, destaca-se que o IPVanish proporciona uma criptografia robusta (AES-256) e uma grande variedade de mais de 40.000 endereços IP compartilhados entre os usuários da VPN.

Além disso, ele está habilitado para criptografar o tráfego e proteger contra bisbilhoteiros, anunciantes e ataques cibernéticos, o IPVanish impede o rastreamento da atividade online de um usuário específico, graças aos IPs compartilhados.

Ademais, outro recurso valioso é a opção de dividir o túnel, permitindo configurar quais sites podem contornar a VPN e quais devem ser acessados apenas quando a proteção VPN estiver ativada.

Essa funcionalidade é especialmente útil em combinação com o recurso de inicialização automática, possibilitando adicionar sites específicos à lista branca de confiança, enquanto o VPN permanece ativo e protege o dispositivo contra riscos online presentes em sites menos conhecidos.

Portanto, o IPVanish é uma solução confiável e completa para usuários de Linux que buscam uma VPN de qualidade. Apresenta proteção integrada contra malware e a flexibilidade de personalizar suas configurações de VPN de acordo com suas necessidades específicas. Proteja-se online com o IPVanish e desfrute de uma experiência segura e tranquila enquanto navega na internet.

👍 Prós

Proteção contra malware integrada

Criptografia padrão do setor Endereços IP compartilhados entre os usuários do VPN

Divisão de túnel Proxy SOCKS5

Proteção contra vazamento de DNS

👎 Contra

Sem funcionalidade de bloqueio de anúncios

Sem GUI para Linux

Preço de Renovação Mais Barato $3,99 por mês em um plano de 1 ano Número de Servidores 2000+ Máximo de Dispositivos Suportados Ilimitado Garantia de Reembolso 30 dias

9 – PrivateVPN – VPN Acessível para Linux com Criptografia de Alto Nível e Garantia de Reembolso em 30 Dias

O PrivateVPN oferece suporte para Linux, embora a instalação possa ser um pouco complicada em algumas distribuições. É necessário baixar dois arquivos distintos e ter o OpenVPN e o curl instalados para o funcionamento adequado.

A configuração manual do PrivateVPN também pode representar um desafio para iniciantes no Linux, embora usuários experientes no sistema possam lidar facilmente com o processo.

Apesar desses pontos, vale a pena considerar o PrivateVPN, pois é um dos provedores de serviços VPN mais acessíveis para Linux. Além disso, ele oferece desempenho equiparado aos principais VPNs em termos de velocidade, privacidade e segurança de dados.

A segurança é uma prioridade no PrivateVPN, que utiliza criptografia de 2.048 bits de grau militar e disponibiliza oito protocolos VPN diferentes para escolha. Essa abordagem garante proteção contra rastreadores, bisbilhoteiros e diversas ameaças cibernéticas.

Enquanto a oferta de pouco mais de 200 servidores é a maior desvantagem do PrivateVPN, a empresa está em rápido crescimento e é provável que venha a adicionar mais servidores à sua rede no futuro.

Com a garantia de reembolso em 30 dias, você pode experimentar o PrivateVPN sem riscos. Além disso, se busca uma VPN acessível e altamente segura para Linux, o PrivateVPN pode ser uma opção valiosa ainda que com a instalação e configuração inicial um pouco mais desafiadoras. Proteja seus dados e mantenha sua privacidade online com o PrivateVPN.

👍 Prós

Criptografia de Grau Militar Acessível

Oito protocolos VPN seguros para escolher

👎 Contras

Número limitado de servidores

Complicado de instalar no Linux

Sem recursos avançados de segurança

Preço de Renovação Mais Barato $2,00 por mês em um plano de 1 ano Número de Servidores 200+ Máximo de Dispositivos Suportados 10 Garantia de Reembolso 30 dias

10 – VyprVPN – foco na privacidade e segurança do usuário

Proteger a sua privacidade online é um direito humano fundamental. Para isso, o VyprVPN trabalha criptografando a sua conexão à internet para garantir segurança e privacidade toda vez que você estiver online. Com o VyprVPN, a sua atividade online não pode ser rastreada ou interceptada. Isso o torna seguro contra olhares curiosos de qualquer tipo.

Além disso, essa VPN foi desenvolvida há quase 15 anos em resposta a programas de vigilância governamental em vários países ao redor do mundo, o VyprVPN é um escudo contra violações de privacidade. Ele oferece criptografia moderna e robusta, e uma política garantida de não registro, que mantém as suas informações seguras contra hackers, roubo de identidade e malware. Ademais, impede o seu provedor de internet de rastrear todos os seus movimentos e evita que anunciantes coletem e vendam seus valiosos dados.

👍 Prós

Segurança

Rede global de servidores

👎 Contra

Um pouco mais cara do que algumas outras VPNs

Preço de Renovação Mais Barato $5,00 por mês em um plano de 3 anos Número de Servidores 700+ Máximo de Dispositivos Suportados 10 Garantia de Reembolso 30 dias

11 – ProtonVPN – Melhor VPN Gratuita para Linux com Criptografia de Grau Militar e Servidores SecureCore para Garantia de Privacidade

O ProtonVPN se destaca como a melhor opção gratuita de VPN para usuários de Linux. Assim, com a visão de que a segurança e a privacidade online são direitos humanos fundamentais, a empresa suíça por trás do Proton oferece a todos os usuários uma maneira de utilizar seu poderoso software VPN gratuitamente.

Embora o plano gratuito tenha algumas limitações, como o acesso a cerca de 100 servidores de velocidade média em três países (EUA, NL, JPN), ele é uma excelente escolha para quem deseja experimentar uma VPN no Linux sem se comprometer com uma assinatura mensal.

O ProtonVPN oferece criptografia de grau militar. Também segue uma rigorosa política de não registro e proporciona excelente suporte a peer-to-peer (P2P). Além disso, você pode utilizá-lo para desbloquear conteúdo geograficamente restrito, contornar a censura online e navegar com segurança na web, graças ao NetShield, que protege contra malware, ataques cibernéticos e bloqueia anúncios irritantes.

Além disso, uma característica notável do ProtonVPN é que todo o tráfego criptografado é primeiro roteado através de servidores SecureCore localizados em países que respeitam a privacidade, como Suíça e Islândia, antes de ser direcionado ao servidor VPN escolhido.

Esse sistema garante total privacidade e anonimato. Mesmo que um ponto final de VPN seja comprometido, seu verdadeiro endereço IP permanecerá oculto.

Portanto, se você busca uma VPN confiável, gratuita e que priorize sua privacidade, o ProtonVPN é a escolha ideal para usuários de Linux. Desfrute de uma experiência segura e protegida ao navegar na internet com a criptografia de grau militar e os servidores SecureCore oferecidos por essa excelente opção de VPN gratuita.

👍 Prós

Excelente suporte para Linux com uma moderna interface gráfica

VPN orientado para a privacidade com servidores SecureCore

NetShield bloqueia anúncios irritantes e protege contra malware e ataques cibernéticos

Criptografia de grau militar e poderosos protocolos de VPN seguros

👎 Contra

O plano gratuito é limitado: cerca de 100 servidores em três países.

Preço de Renovação Mais Barato Plano gratuito disponível

O plano premium começa a partir de $4,99 por mês em um plano de dois anos. Número de Servidores 1700+ Máximo de Dispositivos Suportados 10 Garantia de Reembolso 30 dias

12 – PureVPN – VPN Popular para Linux com Servidores Futuristas de 20Gbps

A PureVPN é uma das VPNs mais rápidas que você pode adquirir para Linux. Possui mais de 6.500 servidores em mais de 78 países para se conectar. Além de que, este VPN para Linux oferece servidores de 20Gbps na Europa e nos EUA, tornando-o ótimo para torrents e streaming.

Ele também ajuda você a se conectar automaticamente aos servidores mais rápidos e próximos com seu recurso de recomendação de servidor, tornando-o fácil de usar através de seus aplicativos GUI e CLI.

Além disso, os servidores 20Gbps da PureVPN, preparados para 5G, tornam este serviço ideal para torrents, ele possui servidores otimizados para P2P em outras localidades que mantêm sua identidade oculta de seu provedor de serviços de Internet para evitar a redução de largura de banda.

Ademais, ele possui uma política de registro zero “sempre ativa”, que permite que especialistas independentes de terceiros auditem a empresa sem aviso prévio. Isso significa que a PureVPN respeita a privacidade de seus clientes e não armazena nem vende nenhuma de suas informações.

Além disso, ele também possui um kill switch confiável que desconecta automaticamente você da internet se o VPN parar de funcionar, garantindo que seu ISP ou os sites que você visita não possam obter seu endereço IP.

👍 Prós

Add-ons baratos

Múltiplos protocolos

Preços excelentes

Proteção contra vazamento de DNS e IPv6

👎 Contra

O suporte ao cliente poderia ser melhor

Preço de Renovação Mais Barato $2.08 por mês + 3 meses livres em um plano de 2 anos Número de Servidores 6500+ Máximo de Dispositivos Suportados 10 Garantia de Reembolso 31 dias

Metodologia de Teste para VPNs Linux: O que faz um bom VPN para Linux?

Escolher o VPN adequado para Linux pode ser uma tarefa desafiadora. Assim, é essencial garantir que o serviço VPN suporte a distribuição Linux que você está utilizando, forneça documentação adequada e conte com uma interface gráfica dedicada para Linux ou ofereça suporte para configuração manual.

Por isso, para auxiliá-lo a fazer uma escolha informada, realizamos testes meticulosos em dezenas de VPNs para Linux e classificamos cada um com base nas seguintes variáveis:

Aplicativo GUI dedicado para Linux (ou a ausência dele) Distribuições Linux suportadas Documentação para Linux (guias de instalação passo a passo) Suporte para configuração manual Padrões de criptografia e protocolos VPN suportados Número e distribuição de servidores Velocidade do VPN e estabilidade da conexão Recursos avançados de segurança (por exemplo, proteção contra malware, bloqueio de anúncios, conectividade MultiHop) Capacidade de desbloquear conteúdo geograficamente restrito em plataformas populares de streaming

Nossa lista de VPNs recomendados para Linux foi cuidadosamente avaliada em relação à segurança, privacidade, velocidade, estabilidade e confiabilidade. Realizamos testes para verificar se os serviços VPN funcionam conforme anunciado, oferecendo criptografia de alto nível, garantindo anonimato e privacidade online, além de proporcionar excelente proteção contra ameaças cibernéticas.

Dessa forma, você pode ter a certeza de que todos os VPNs sugeridos em nosso guia foram rigorosamente avaliados para proporcionar uma experiência confiável e segura ao utilizar o Linux, atendendo aos mais altos padrões de qualidade.

Serviços VPN Gratuitos para Linux

Se você está em busca de um VPN gratuito para Ubuntu ou qualquer outra grande distribuição Linux, o ProtonVPN e o PrivadoVPN se destacam como as melhores opções. Ambos os provedores de serviço VPN têm sede na Suíça, um país que prioriza a privacidade e a segurança online.

No entanto, é importante observar que ambos os provedores oferecem planos gratuitos com algumas limitações. O ProtonVPN proporciona acesso a pouco mais de 100 servidores de velocidade média nos EUA, Holanda e Japão, mas não impõe restrições de transferência de dados. Isso torna o ProtonVPN a melhor escolha de VPN gratuita para Linux. Você pode usá-lo gratuitamente pelo tempo que desejar.

Por outro lado, o PrivadoVPN não limita a velocidade de conexão, mas estabelece um limite de transferência de dados de 10GB por mês. Embora ainda seja uma excelente opção para navegação leve na web, o plano gratuito do PrivadoVPN pode não ser ideal para streaming e torrenting. Nesse caso, recomendamos considerar a opção de um serviço pago, como ExpressVPN ou NordVPN.

Além disso, ao oferecer velocidades líderes no mercado, os serviços pagos como ExpressVPN ou NordVPN oferecem uma ampla variedade de recursos adicionais que os provedores gratuitos não possuem, tudo isso por apenas alguns dólares por mês. Essas opções pagas garantem uma experiência mais completa e segura, com suporte para streaming, torrenting e uma série de funcionalidades avançadas que aprimoram ainda mais a sua experiência de navegação na internet.

O que é uma VPN e Porque eu preciso de uma VPN?

Uma rede privada virtual (VPN) é um serviço que estabelece uma conexão de rede segura e criptografada, ocultando seu endereço IP e localização física, e protegendo-o contra malware e ataques cibernéticos.

Dessa forma, as VPNs funcionam roteando o tráfego de internet por meio de servidores VPN seguros, utilizando as melhores cifras para criptografar todos os seus dados. Esse processo assegura que ninguém possa rastrear sua atividade online ou acessar seus dados. Isso inclui hackers, bisbilhoteiros, anunciantes, seu provedor de internet (ISP) e até mesmo o governo.

Além disso, as VPNs oferecem a possibilidade de falsificar sua localização para acessar conteúdo geograficamente restrito. Embora a principal razão para usar uma VPN seja a privacidade e segurança online, um benefício adicional é a capacidade de contornar a censura na internet e acessar conteúdos restritos em determinados países.

Em outras palavras, seu ISP ou governo não pode impedir o acesso a certos sites. Também poderá assistir a conteúdos de plataformas populares de streaming, como Netflix, que normalmente não estariam disponíveis em seu país ou região.

Além disso, se você costuma navegar na web, acessar sites cuja confiabilidade não é garantida ou baixar filmes, programas de TV ou jogos por meio de torrents, um VPN é indispensável.

Ademais, sem uma VPN, você se torna vulnerável a ataques cibernéticos que podem prejudicar seu dispositivo ou permitir que hackers acessem informações sensíveis, como documentos privados ou credenciais de login.

Em resumo, uma VPN é uma ferramenta essencial para proteger sua privacidade online, manter seus dados seguros e possibilitar o acesso a conteúdos restritos na internet. Ao utilizar uma VPN confiável, você garante uma experiência de navegação segura e livre de restrições, independentemente de onde esteja.

Um VPN Vai Reduzir a Velocidade da Minha Conexão?

Como mencionado anteriormente, ao utilizar uma VPN, seu tráfego de internet é roteado através de um servidor VPN remoto e seguro, o que pode causar um leve aumento no tempo de transmissão dos dados entre você e o site ou aplicativo de destino que está utilizando.

No entanto, os melhores VPNs são projetados para reduzir a velocidade de conexão de forma insignificante, tornando a diferença quase imperceptível. A média do setor é uma diminuição de 10% a 20% na velocidade de conexão, embora alguns VPNs possam causar uma redução de até 80%.

No entanto, é essencial escolher um provedor de VPN com desempenho rápido. Diversos fatores influenciam a velocidade de um VPN, especialmente a velocidade dos servidores VPN utilizados e a distância física entre você e esses servidores.

Além disso, alguns dos VPNs mais rápidos, como ExpressVPN, NordVPN, IvacyVPN, Surfshark e CyberGhost, contam com servidores extremamente velozes, alcançando portas de até 10 Gbps. Com eles, você mal perceberá uma redução na velocidade ao navegar, transmitir conteúdo online, fazer downloads via torrent ou jogar.

Portanto, ao escolher um VPN, é importante considerar a velocidade como um fator primordial para garantir uma experiência de navegação fluida e sem interrupções. Com os provedores mencionados, você pode desfrutar de uma conexão rápida e segura, sem impacto significativo na velocidade geral da sua conexão.

O VPN mais rápido para Linux

Se você está procurando a velocidade de VPN mais rápida sem sacrificar a segurança, suas melhores opções são ExpressVPN, NordVPN e IvacyVPN.

Além disso, com implementações de última geração do WireGuard, como Lightway e NordLynx, você pode alcançar velocidades ainda mais rápidas enquanto ainda desfruta de excelente proteção online e completa privacidade e anonimato na internet.

Criptografia WireGuard e Linux

A indústria de VPN está em constante evolução, oferecendo maneiras melhores, mais rápidas e mais seguras de acessar a internet. Assim, um dos mais recentes avanços é o protocolo WireGuard. Destaca-se por alcançar velocidades mais altas e usar criptografia mais robusta em comparação aos seus antecessores, como o OpenVPN e o IKEv2.

Devido às suas vantagens, os principais provedores de serviços VPN estão adotando rapidamente esse poderoso protocolo. Além disso, o WireGuard já está disponível em várias distribuições Linux populares, incluindo Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, OpenSUSE, Red Hat e CentOS.

No momento da redação deste guia, uma variedade de provedores VPN já oferece suporte ao protocolo WireGuard. Esses incluem IvacyVPN, PureVPN, Private Internet Access, NordVPN, Surfshark, IPVanish, ProtonVPN, CyberGhost VPN, AtlasVPN e PrivadoVPN.

A adoção generalizada do protocolo WireGuard é um reflexo do compromisso da indústria de VPN em oferecer aos usuários a melhor experiência possível. Assim, ao escolher um provedor que suporte o WireGuard, você pode aproveitar os benefícios de maior velocidade e segurança. Além disso, pode garantir uma navegação mais ágil e protegida em sua experiência de VPN no Linux e em outras plataformas.

Como Instalar e Conectar-se ao OpenVPN no Terminal Linux

Alguns provedores de serviços VPN, não oferecem um cliente dedicado para distribuições Linux específicas. Por isso, você precisará instalar o OpenVPN em um terminal Linux e usar os arquivos de configuração fornecidos pelo VPN escolhido para configurar a conexão VPN em seu dispositivo.

Por isso, confira este guia rápido para instalar o OpenVPN no Ubuntu, com pequenas variações nos comandos para outras distribuições Linux:

Abra o terminal Linux e digite o seguinte comando: sudo apt-get install -y openvpn Pressione Enter e, quando solicitado, digite sua senha de administrador e pressione Enter novamente. Em seguida, digite “y” e pressione Enter para concluir a instalação. A seguir, instale os componentes adicionais necessários com o comando: sudo apt-get install network-manager network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome Caso esteja utilizando uma versão mais recente do Ubuntu, talvez seja necessário substituir “apt-get” por “yum” nos comandos. Para finalizar, instale o pacote “easy-rsa” com o comando: sudo apt-get install openvpn easy-rsa

Após instalar com sucesso o OpenVPN no Ubuntu, acesse o site do provedor de VPN; faça o download dos arquivos de configuração do OpenVPN específicos para o servidor desejado.

Em seguida, siga estas etapas para conectar-se à VPN através da linha de comando:

Digite o seguinte comando no terminal: sudo openvpn --config Pressione Enter. Arraste e solte o arquivo de configuração .ovpn do servidor escolhido no terminal e pressione Enter. Aguarde até que a mensagem “Inicialização Sequência Concluída” apareça na tela.

Após estabelecer a conexão com o servidor VPN, você pode minimizar a janela do terminal; lembre-se de que sair do terminal desconectará você do servidor VPN. Certifique-se de manter a conexão ativa para garantir uma navegação segura e privada enquanto estiver usando a VPN.

Qual VPN para Linux é a Melhor para Privacidade?

Todos os provedores de serviços VPN, que recomendamos neste guia, oferecem o padrão ouro de criptografia (AES-256) e múltiplos protocolos VPN seguros para escolher.

Nesse sentido, eles são seguros e garantem total privacidade contra rastreadores, bisbilhoteiros, hackers, anunciantes ou qualquer outra terceira parte que queira dar uma espiada no que você faz online.

No entanto, como eles roteiam o tráfego online através de seus servidores VPN, é importante saber que o provedor não tem acesso aos seus dados nem mantém qualquer registro de sua atividade online.

A ExpressVPN é um dos poucos provedores de VPN que teve seus sistemas examinados recentemente por profissionais de auditoria de terceiros. Além disso, uma auditoria de segurança da Cure53 não encontrou vulnerabilidades na tecnologia TrustedServer da ExpressVPN, enquanto a KPMG confirmou que esse provedor de VPN segue sua política de não registrar atividades.

Conclusão:

Em conclusão, a utilização de uma VPN é essencial para proteger a privacidade e a segurança online dos usuários de Linux. Os provedores de serviços VPN recomendados neste guia oferecem padrões de criptografia robustos, múltiplos protocolos seguros e servidores confiáveis, garantindo que suas atividades permaneçam anônimas e protegidas contra possíveis ameaças cibernéticas.

Além disso, a crescente adoção do protocolo WireGuard e a constante evolução da indústria de VPNs mostram que a busca por conexões mais rápidas, seguras e confiáveis continua sendo uma prioridade.

Portanto, ao escolher uma VPN para Linux, é fundamental considerar não apenas a velocidade e a acessibilidade, mas também a política de privacidade e a transparência do provedor em relação ao tratamento de dados dos usuários. Com os VPNs recomendados, como a ExpressVPN com sua auditoria de terceiros, os usuários podem ter a tranquilidade de que suas informações pessoais e atividades online estão em boas mãos. Ao adotar uma VPN confiável, os usuários podem aproveitar ao máximo a experiência de navegação na internet, com total privacidade e segurança.

