Melhor VPN profissional para empresas: Comparativo dos melhores VPNs em 2023

10 Melhores VPNs profissionais para empresas Com base em diversos critérios, incluindo segurança, velocidade, quantidade e distribuição de servidores e compatibilidade, classificamos as 10 melhores VPNs profissional para empresas do mercado: ExpressVPN: Ideal para empresas de todos os tamanhos, garantindo acesso remoto seguro e eficiente aos recursos corporativos com segurança incomparável e cobertura global de servidores. NordVPN: Uma solução versátil de VPN empresarial que oferece uma solução completa que abrange segurança de rede, proteção de acesso à Internet, suporte de conformidade e gerenciamento flexível de recursos. IvacyVPN: Uma VPN incrivelmente popular que oferece implantação rápida de servidores, vários IPs dedicados e escalabilidade fácil, garantindo segurança de alto nível para seus funcionários. PureVPN: Uma opção líder que fornece o PureDome, uma solução de VPN empresarial que combina IPs dedicados, administração centralizada e implantação rápida. SurfsharkVPN: Destaca-se com sua função de Dispositivos Ilimitados, permitindo conexões ilimitadas de dispositivos com uma única assinatura, e o Surfshark One inclui proteção antivírus para maior segurança cibernética. VyprVPN: Uma VPN respeitável que oferece mais de 700 servidores em todo o mundo e uma política de não registro respaldada por auditorias de terceiros, garantindo segurança de dados com protocolos VPN à prova de balas e DNS sem conhecimento. ProtonVPN: Uma solução de VPN empresarial segura, com sede na Suíça, que oferece integração perfeita na suíte de produtos em nuvem da Proton e uma rede global em mais de 65 países para desempenho de alto nível e proteção de privacidade. TunnelBear: Destaca-se pela facilidade de uso, sendo uma escolha principal para aqueles que priorizam a facilidade de uso. Sua interface intuitiva, completa com um mapa para seleção de servidor, simplifica a experiência de VPN. Hide.me: Possui uma extensa rede de 1.400 servidores em 56 locais e 35 países, incluindo regiões frequentemente esquecidas por outros provedores de VPN. Oferece servidores dedicados em países como China e Turquia. AtlasVPN: Oferece segurança robusta para pequenas empresas, respaldada pela criptografia AES de 256 bits e uma rígida política de não registro para proteger dados empresariais sensíveis a um preço acessível.

Por que as empresas precisam de uma VPN corporativa?

As melhores VPNs profissionais para empresas são pilares essenciais da política de cyber segurança de qualquer organização. Mas o motivo pode não ser óbvio.

No entanto, após algumas semanas de uso de uma VPN corporativa, ficará claro o por quê ela é uma ferramenta de pesquisa de negócios da qual você não pode abrir mão.

Aumento da segurança

Ameaças cibernéticas, incluindo malware, ransomware e ataques de phishing, exploram todas as possíveis vulnerabilidades para infiltrar sua rede. Sendo assim, a melhor VPN profissional para empresas adiciona uma camada extra de defesa filtrando conteúdo malicioso no nível do DNS. Assim, bloqueia as plataformas de malware, impedindo que se concentrem nos computadores de seus funcionários.

Dessa forma, essa abordagem proativa ajuda a evitar que os funcionários acessem inadvertidamente sites nocivos ou façam o download de arquivos maliciosos, protegendo a integridade da rede e dos dados. Por isso, boa parte das melhores VPNs profissionais para empresas oferecem a capacidade de criar gateways privados e segmentar a rede.

Isso significa que diferentes partes da rede empresarial podem ser isoladas umas das outras. Isso limita a capacidade de um atacante de se mover mais profundamente na rede a partir de um único conjunto de credenciais hackeadas.

Conexão de qualquer lugar

Certamente, a pesquisa de mercado é um aspecto fundamental de uma estratégia de negócios eficaz. Para tomar decisões informadas, as organizações precisam de acesso a dados de várias regiões. No entanto, as restrições geográficas podem limitar o acesso a mercados específicos.

Ao usar uma ferramenta de desvio de restrição geográfica, como a melhor VPN profissional para empresas, os empreendimentos podem, virtualmente, relocar sua presença online para a região desejada. Dessa forma, concedendo-lhes acesso irrestrito a informações de mercado, análises de concorrentes e dados de comportamento do consumidor.

Além disso, um desvio de restrição geográfica permite que as organizações acessem recursos legais específicos da região, atualizações regulatórias e documentação de conformidade, garantindo que estejam do lado correto da lei em cada local onde operam.

Proteção de dados

Inegavelmente, as melhores VPNs profissionais para empresas criptografam todos os dados que seus funcionários enviam e recebem pela Internet, mesmo de locais inseguros, como redes Wi-Fi públicas.

Isso não apenas aprimora sua segurança ao manter senhas e outras credenciais sensíveis protegidas, mas também ajuda você a cumprir os requisitos de privacidade de dados, mantendo os dados de seus usuários criptografados.

Além disso, ferramentas de gerenciamento de usuários também oferecem a capacidade de particionar diferentes compartilhamentos de rede com base na função de cada um na empresa. Por exemplo, dados financeiros e de RH podem ser mantidos separados do acesso geral dos funcionários. Assim, isso não apenas aumenta a segurança, mas também ajuda na conformidade com regulamentações de proteção de dados.

Suporte para trabalho remoto

À medida que os ambientes de trabalho remoto se expandem, também aumentam os desafios de segurança. Ou seja, medidas de cibersegurança são parte integrante do suporte ao trabalho remoto.

Dessa forma, isso inclui não apenas VPNs, mas também firewalls, Autenticação Multifator (MFA), segurança de endpoints e treinamento regular de segurança para funcionários remotos.

Assim, essas medidas ajudam a proteger dados sensíveis e evitar violações de segurança. Uma VPN projetada para empresas negócios incorporará MFA e segurança de endpoints como parte de sua conectividade VPN com sua rede interna, reduzindo o número de soluções técnicas separadas que você precisa implementar.

Recursos essenciais a procurar para a melhor VPN profissional para empresas

Certamente, a melhor VPN profissional para empresas inclui a maioria dos mesmos recursos que você encontraria em uma VPN para consumidores comuns. No entanto, há algumas considerações adicionais que você precisa fazer ao procurar aquela que atenda às suas necessidades:

Conexões simultâneas: A maioria das VPNs permite que vários dispositivos se conectem à rede a partir de uma única licença. Por isso, você deve priorizar uma VPN que ofereça dispositivos suficientes por licença para acomodar todos os seus funcionários e dispositivos sem custos adicionais.

Protocolos de segurança avançados: A implementação do OpenVPN deve ser um mínimo absoluto, mas você também deve procurar por um interruptor de vazamento funcional e proteção contra vazamentos de IP e DNS. Um serviço DNS interno ajuda a mitigar vazamentos, mas a VPN deve ser testada para garantir que seu endereço IP esteja adequadamente disfarçado.

Suporte empresarial dedicado: Uma das maiores vantagens ao escolher o melhor VPN profissional para empresas em vez de um plano de consumidor é o upgrade que você recebe para o suporte prioritário. Por isso, opte por um provedor de VPN que ofereça suporte especializado para clientes empresariais, incluindo disponibilidade de suporte 24/7 e gerentes de contas dedicados.

Rede de Servidores Global: Uma VPN com um conjunto maior de localizações atenderá ao seu conteúdo com maior granularidade, aumentando o alcance da sua equipe de marketing, além de aprimorar a capacidade da sua equipe de trabalhar ao redor do mundo com baixa latência.

Há diferença entre uma VPN empresarial e uma VPN para consumidores?

Ambas as VPNs empresariais e as VPNs para consumidores utilizam o mesmo conjunto de tecnologias subjacentes para criptografar o tráfego de rede entre dois pontos, mas existem algumas diferenças-chave. Porém, a diferença é que a melhor VPN profissional para empresas possui recursos especializados para uso corporativo, como segmentação de rede, gerenciamento de usuários e integração com a nuvem.

Portanto, enquanto uma VPN para consumidores facilita as necessidades de privacidade online de indivíduos, as VPNs empresariais equilibram a oferta de acesso seguro aos recursos da empresa para os funcionários e a aplicação da política de segurança de uma organização.

Além de permitir que o tráfego da VPN atue como um proxy para sua conexão doméstica, a melhor VPN profissional para empresas também pode funcionar como uma VPN de acesso remoto e uma VPN de site a site.

Além disso, uma VPN de acesso remoto permite que os funcionários acessem recursos internos de trabalho de fora do escritório, enquanto uma VPN de site a site conecta duas ou mais redes internas sem expô-las à internet externa. Assim, você obtém todos os benefícios de segurança e criptografia, ao mesmo tempo em que nega o acesso a qualquer pessoa que não esteja conectada à sua VPN.

Ademais, uma VPN para consumidores pode oferecer muitos benefícios para uma pequena empresa. No entanto, as melhores VPNs empresariais também incluem ferramentas de administração de usuários que permitem gerenciar como os usuários acessam sua rede interna.

Por isso, continue lendo para encontrar a melhor VPN profissional para empresas que funcione para sua rede.

Avaliações das melhores soluções de VPN para empresas

Nesta seção, oferecemos avaliações detalhadas das principais soluções de melhores VPNs profissionais para empresas. Sendo assim, essas avaliações fornecerão informações sobre o desempenho de cada VPN, recursos de segurança, escalabilidade e suporte ao cliente.

Em suma, você terá uma compreensão clara de qual solução de VPN se alinha melhor com as necessidades específicas de sua empresa, ajudando-o a tomar uma decisão informada para sua rede corporativa.

No entanto, se você deseja apenas comparar VPNs empresariais, sinta-se à vontade para pular para nossa tabela de comparação.

1. ExpressVPN — Nossa escolha principal de melhor VPN profissional para empresas

Certamente, ExpressVPN é a nossa escolha número um para a melhor VPN profissional para pequenas empresas por várias razões. Mas no topo da lista está a quase 100% de tempo de atividade em uma ampla rede de servidores em todo o mundo, abrangendo 94 países.

Dessa forma, isso garante uma cobertura abrangente, tornando-o particularmente benéfico para empresas com operações internacionais.

Você pode confiar que o ExpressVPN lida com seus dados, pois sua política de não registro foi auditada pela PricewaterhouseCoopers, uma das três principais empresas de auditoria do mundo.

Isso significa que nenhum dado relacionado ao tráfego de Internet do usuário é mantido nos servidores do ExpressVPN, então nem mesmo seus próprios funcionários podem ver o que está passando pelos seus servidores.

Preço mensal inicial $12.95/mês Preço anual inicial $8.32 por mês Conexões simultâneas 8 Versão gratuita Não Garantia de reembolso 30 dias Contagem de servidores Mais de 3.000 Localizações de servidores 160+ Velocidades médias 79.11 Mbps

Outras ferramentas úteis:

A ampla rede global de servidores do ExpressVPN foi construída para contornar o filtro de ISPs, especialmente para empresas que operam em regiões com forte censura online. Isto permite efetivamente o acesso a uma internet completa, mesmo em áreas de alta censura.

Desta forma, isso é ideal se você tem funcionários que viajam regularmente para países com acesso limitado à internet, fornecendo uma vantagem competitiva e ao mesmo tempo protegendo a privacidade dos funcionários contra monitoramento governamental.

Além disso, a integração é fácil graças a uma interface amigável que simplifica a instalação do programa e a conexão à rede VPN. Isso garante que os funcionários possam acessar eficientemente os recursos corporativos, reduzindo a curva de aprendizado e promovendo uma adoção tranquila em qualquer organização.

Ademais, o ExpressVPN respalda seu serviço com suporte ao cliente excepcional, disponível 24/7 por chat ao vivo e e-mail. Você ficará tranquilo sabendo que sua empresa tem assistência rápida sempre que necessário, um componente crítico para manter operações ininterruptas.

Preços

O ExpressVPN acomoda vários dispositivos, permitindo que você conecte até oito dispositivos simultaneamente. Assim, essa flexibilidade é inestimável para funcionários que usam vários dispositivos para o trabalho, garantindo que eles possam manter um acesso seguro aos recursos corporativos de qualquer local.

Você pode comprar várias assinaturas do ExpressVPN, mas a opção de licenciamento em volume é projetada para empresas. Essa funcionalidade permite que você gerencie eficientemente um grande número de licenças, variando de cinco a mais de cinquenta, todas em uma única conta de fácil manutenção.

À medida que sua empresa cresce, isso simplifica o gerenciamento de contas e oferece economias de custos, tornando-o uma escolha ideal para empresas de diferentes tamanhos.

👍 Prós: Desconto em licenciamento em volume

Desconto em licenciamento em volume Velocidades imbatíveis

Velocidades imbatíveis Acesso a servidores em todo o mundo

Acesso a servidores em todo o mundo Uma das VPNs mais rápidas 👎 Contras: Falta de ferramentas de gerenciamento de usuários

2. NordVPN — VPN abrangente de cyber segurança

NordVPN oferece gerenciamento de VPN para empresas por meio de um produto VPN separado chamado NordLayer. Sendo assim, com o NordLayer, você pode proteger sua rede e abordar uma variedade de necessidades críticas para os negócios em uma única implantação de tamanho único.

O conjunto apresenta uma solução completa de VPN empresarial, fornecendo ferramentas de cyber segurança flexíveis e de fácil implementação adequadas para empresas de todos os tamanhos e modelos de trabalho.

Além disso, a principal força do NordLayer é a sua versatilidade. Ele não apenas protege o tráfego da Internet, mas também atua como uma solução completa de gerenciamento de identidade para seus funcionários, graças à integração de autenticação de dois fatores (2FA), Single Sign-On (SSO) e ferramentas de administração de acesso do usuário.

Preço mensal inicial $9/mês Preço anual inicial $7 por mês Conexões simultâneas 6 Versão gratuita Não Garantia de reembolso 30 dias Contagem de servidores 5700+ Localizações de servidores Mais de 60 Velocidades médias 72.92 Mbps

Os funcionários podem acessar todas as suas ferramentas na nuvem por meio de uma conexão NordVPN que também concede acesso à rede interna do escritório, para que você possa ter certeza de que seus funcionários estão totalmente protegidos e podem acessar todas as suas ferramentas sempre que se conectam ao NordVPN.

Outras ferramentas úteis:

Além disso, o NordLayer também fornece capacidades de gerenciamento de acesso à rede e recursos. Você pode até mesmo segmentar o acesso aos recursos da empresa por usuário, lista de IP ou até mesmo por conformidade com políticas de segurança.

Dessa forma, você pode forçar os dispositivos dos seus funcionários a atualizar para as últimas correções de segurança antes de permitir o acesso à sua rede interna. Isso é importante quando se considera que a vulnerabilidade do endpoint é uma questão de segurança chave à medida que mais pessoas começam a trabalhar em casa, e o NordLayer resolve esse problema com facilidade.

O NordLayer também é útil como parte de uma estratégia para alcançar a conformidade com a segurança. Por isso, o NordLayer implementa a criptografia e o gerenciamento de usuários de maneira compatível com várias normas da indústria, incluindo ISO 27001, GDPR, HIPAA, SOC 2 TYPE 2 e PCI DSS.

Isso torna a jornada de conformidade mais tranquila para as empresas, permitindo que elas monitorem a atividade da VPN, supervisionem dispositivos na rede, gerenciem identidade, acesso para usuários e aplicativos e criptografem transmissões de dados de redes não confiáveis.

Preços

O NordVPN oferece tanto planos estáticos que se ajustam ao número de usuários, quanto um plano personalizado para empresas com muitos funcionários. A escalabilidade é uma consideração crítica para empresas em crescimento, e o NordLayer se destaca nesse aspecto.

Além disso, ele permite o dimensionamento fácil para cima ou para baixo do número de usuários e servidores, garantindo adaptabilidade às necessidades em constante mudança.

👍 Prós VPN abrangente de cyber segurança

VPN abrangente de cyber segurança Conectividade segura

Conectividade segura Flexibilidade e escalabilidade 👎 Contras: Relativamente caro

3. IvacyVPN – Melhor VPN profissional para empresas com um plano gratuito

Inegavelmente, IvacyVPN é uma opção interessante para o melhor VPN profissional para empresas que desejam uma solução VPN com capacidade de escalabilidade e recursos avançados.

O Ivacy VPN tem um dos melhores planos gratuitos de VPN disponíveis, mas não se compara ao que o Ivacy VPN oferece como provedor de VPN para empresas, pois atende a pequenas empresas com requisitos de escalabilidade em constante mudança.

Isso ocorre porque ele permite que você solicite rapidamente a implantação de servidores para sua rede VPN pessoal. Assim, essa capacidade permite que sua empresa aumente rapidamente, atendendo prontamente às necessidades de largura de banda sem comprometer a segurança.

Preço mensal inicial $9.95/mês Preço anual inicial $1 por mês Conexões simultâneas 10 Versão gratuita Sim Garantia de reembolso 30 dias Contagem de servidores Mais de 6.500 Localizações de servidores 100+ Velocidades médias 74.59 Mbps

Quer você precise de um servidor implantado para um novo projeto ou para acomodar membros da equipe remota, o Ivacy VPN garante que você possa se adaptar rapidamente. Além disso, ele também permite que você provisione vários endereços IP dedicados.

Ademais, ao atribuir IPs dedicados, você pode listar apenas os dispositivos que deseja acessar sua rede privada, restringindo efetivamente o acesso e protegendo-a contra ameaças externas. Isso é fantástico para empresas, pois é crucial manter suas defesas ativas ao lidar com o acesso externo a informações sensíveis.

Outras ferramentas úteis:

E não termina por aí. O Ivacy VPN estende seu guarda-chuva protetor por toda a sua organização. Ele garante segurança e anonimato aprimorados para todos os membros da equipe, independentemente de sua empresa ser uma pequena empresa ou uma grande corporação.

O Ivacy VPN é compatível com vários dispositivos, incluindo Windows, iOS, Mac e Android. Você pode ter 10 conexões em uma única assinatura, tornando-o versátil tanto para uso pessoal quanto empresarial.

Com o Ivacy VPN, todos podem trabalhar online com segurança e proteção, garantindo a confidencialidade e a integridade de seus dados. No entanto, se você não estiver convencido, pode conferir nossa comparação detalhada das principais VPNs gratuitas.

Preços

Os planos empresariais do Ivacy só estão disponíveis para compra se você fizer uma consulta com a equipe de vendas, caso contrário, você estará adquirindo a VPN normal do consumidor sem os benefícios adicionais da suíte de gerenciamento de usuários do Ivacy.

Ele também inclui um gerenciador de senhas gratuito, o que é essencial para qualquer empresa, especialmente para configurações remotas.

👍 Prós: Capacidade total de gerenciamento de usuários

Capacidade total de gerenciamento de usuários Muitas conexões simultâneas

Muitas conexões simultâneas IPs globais dedicados

IPs globais dedicados Servidores escaláveis 👎 Contras: Opções limitadas de divisão de túnel

4. PureVPN — Ferramentas fantásticas de administração de melhor VPN profissional para empresas

O PureVPN oferece um conjunto impressionante de ferramentas de administração de VPN para empresas com o PureDome, um sistema de gerenciamento de VPN projetado para atender às necessidades das empresas. Assim, ele oferece uma série de recursos destinados a reforçar a segurança de rede e facilitar o trabalho remoto. No cerne, a única função de uma VPN é garantir que os dados sensíveis permaneçam confidenciais e protegidos.

O PureDome se destaca nesse aspecto, fornecendo acesso remoto seguro entre vários ambientes para permitir que empresas com várias filiais ofereçam acesso de funcionários às redes corporativas e aos arquivos de forma contínua. Isso garante que ninguém comprometa a segurança da rede.

Além disso, a implantação é simples com o PureDome. Seu painel de administração centralizado simplifica o gerenciamento de usuários e licenças, e as empresas podem provisionar gateways em apenas 10 minutos em 30 locais globais.

Preço mensal inicial $10.95/mês Preço anual inicial $3.32 por mês Conexões simultâneas 10 Versão gratuita Teste de 7 dias Garantia de reembolso 31 dias Contagem de servidores 6.500+ Localizações de servidores Mais de 88 Velocidades médias 68.43 Mbps

Essa agilidade garante que sua empresa possa se adaptar rapidamente às necessidades de segurança em constante evolução. Além disso, a faturação centralizada simplifica o gerenciamento de licenças e contas de usuário, reduzindo a sobrecarga administrativa se tornando uma ótima opção de melhor VPN profissional para empresas.

Outras ferramentas úteis:

Para completar, o PureDome permite que você compre IPs dedicados, oferecendo segurança aprimorada ao garantir que apenas usuários autorizados possam acessar seu servidor ou dispositivo. Ele elimina o risco de acesso não autorizado, um aspecto crucial da segurança de rede no cenário de ameaças atual.

Ademais, o PureDome também pode fornecer IPs dedicados para equipes em até 30 locais diferentes em todo o mundo. Essa flexibilidade garante que sua empresa possa gerenciar eficientemente sua rede sem a necessidade de IPs separados para cada membro da equipe.

Como cereja do bolo, o PureDome é respaldado pela experiência de 15 anos da PureVPN, oferecendo soluções escaláveis e seguras de acesso remoto para empresas. Com suporte 24/7, você pode contar com seus profissionais experientes para fornecer assistência sempre que necessário, garantindo operações comerciais ininterruptas.

Preços

O site corporativo do PureDome inclui uma calculadora que permite que você calcule exatamente quanto custará seu plano personalizado com base no número de usuários que você possui, no número de IPs estáticos de que precisa e no número de pontos de extremidade dedicados que deseja para prioridade garantida no roteamento.

Dessa forma, isso difere da maioria dos outros provedores de VPN, que não permitem que você veja exatamente quanto custará seu plano empresarial até que entre em contato com a equipe de vendas.

👍 Prós: Passou em uma auditoria sem registros

Passou em uma auditoria sem registros Suporte a uma ampla variedade de dispositivos

Suporte a uma ampla variedade de dispositivos Suíte de gerenciamento completa 👎 Contras: Aplicativos móveis um pouco instáveis

5. SurfsharkVPN — Dispositivos ilimitados em uma única assinatura

O Surfshark é uma VPN relativamente nova no cenário, mas se destacou ao oferecer várias ferramentas de cyber segurança junto com seu produto principal de VPN para criar uma solução de cyber segurança completa chamada Surfshark One.

A VPN oferece uma extensa rede de mais de 3.200 servidores em 100 países. O foco principal é fornecer conexões de alta velocidade e proteção avançada da privacidade, juntamente com a vantagem única de permitir conexões ilimitadas de dispositivos.

Inegavelmente, o software se torna uma das melhores VPNs profissionais para empresas e utiliza uma variedade de tecnologias inovadoras e inclui recursos como Divisão de Túnel (Split Tunneling) e Multi-Hop, que exploramos detalhadamente em nossa revisão completa do Surfshark.

Preço mensal inicial $12.95/mês Preço anual inicial $2.30 por mês Conexões simultâneas Ilimitadas Versão gratuita Não Garantia de reembolso 30 dias Contagem de servidores Mais de 3.200 Localizações de servidores 100+ Velocidades médias 68.81 Mbps

A divisão de túnel (Split Tunneling) oferece a capacidade de escolher quais aplicativos são cobertos pela VPN, ao mesmo tempo em que mantém outros aplicativos em sua conexão doméstica, enquanto o Multi-Hop encadeia várias conexões VPN para aumentar sua privacidade.

Além disso, o Surfshark One inclui proteção antivírus e está entre os melhores antivírus e é ideal para proteger os dispositivos empresariais contra ameaças online. Embora o antivírus precise de algum aprimoramento, ter essa camada de segurança é inestimável para redes empresariais para evitar infecções e violações de dados.

Por fim, o Surfshark também utiliza criptografia AES-256 bits, que é o padrão da indústria para proteção de dados. Além disso, ele oferece uma função de pesquisa como parte do Surfshark One, um pacote premium, que não apenas bloqueia anúncios e malware, mas também fornece proteção contra tentativas de phishing e alertas sobre possíveis violações.

Preços

O Surfshark está disponível como uma assinatura individual ou em grande quantidade, mas o pacote em grande quantidade só está disponível mediante contato com a equipe de vendas.

Além disso, para se qualificar como usuário empresarial, você precisa comprar pelo menos 5 licenças de usuário. Estas licenças custarão $2.30 por mês por usuário. No entanto, é um preço acessível, o que torna o Surfshark uma das melhores VPNs profissionais para empresas.

Pedidos maiores de assinatura se beneficiarão de um desconto em grande quantidade. Mas você não saberá exatamente quanto até entrar em contato com a equipe do Surfshark.

👍 Prós: Monitoramento profundo da web

Monitoramento profundo da web Serviço de pesquisa privada

Serviço de pesquisa privada Conexões ilimitadas 👎 Contras: Sem sistema central de monitoramento de usuários

6. VyprVPN — Provedor de VPN com foco na privacidade

O VyprVPN é mais uma ótima opção dentre as melhores VPNs profissionais para empresas. Seu provedor de VPN ficado sediado na Suíça, com mais de 700 servidores em mais de 70 locais em todo o mundo, incluindo servidores na Ásia, Oceania, Oriente Médio, América do Sul, América Central e África.

Além disso, esta VPN leva a privacidade a sério. Foi a primeira a encomendar uma auditoria de terceiros para demonstrar que sua alegação de “sem registros” é verdadeira, estabelecendo um precedente na indústria em relação às boas práticas.

O VyprVPN demonstra esse compromisso sendo proprietário de todos os servidores que utiliza. Isso significa que você pode confiar que os dados de sua empresa não estão sujeitos a interferências de terceiros ou espionagem de dentro do VyprVPN.

Preço mensal inicial N/A Preço anual inicial $24.90 por mês ($299 no ano) Conexões simultâneas 5 Versão gratuita Não Garantia de reembolso 30 dias Contagem de servidores 700+ Localizações de servidores Mais de 70 Velocidades médias 75.83 Mbps

Essa abordagem se estende a protocolos VPN à prova de balas e a um serviço DNS de conhecimento zero administrado internamente, ambos contribuindo para um serviço que não vaza seus dados, seu IP ou seu histórico de navegação.

Outras ferramentas úteis:

Além disso, os aplicativos de desktop são bem projetados, com ferramentas úteis de ordenação de servidores e muitas opções. Os aplicativos móveis também são poderosos e, semelhantes aos de desktop, oferecem recursos como proteção contra vazamento de DNS, divisão de túnel e opções de DNS personalizados.

Isso se estende ao painel de gerenciamento de usuários, que permite designar facilmente funções e atribuir IPs estáticos. Em termos de suporte, o VyprVPN oferece chat ao vivo, suporte por e-mail eficaz e uma base de conhecimento com artigos úteis.

No entanto, embora tenhamos constatado que o suporte fornecido foi bastante rápido e responsivo, ele não atinge o nível de excelência visto por alguns concorrentes, como o ExpressVPN.

Preços

O VyprVPN possui os seguintes dois planos para empresas, que equivalem a $29/mês para 3 usuários no plano Business Cloud ou $24.90/mês para o plano Business padrão.

👍 Prós: Funções de gerenciamento de usuários

Funções de gerenciamento de usuários Servidores dedicados disponíveis

Servidores dedicados disponíveis Recurso de DNS focado na privacidade 👎 Contras: Mais caro do que outras opções

7. ProtonVPN — VPN grátis com integração na nuvem

ProtonVPN é uma excelente escolha para negócios quando se trata da melhor VPN profissional para empresas, graças à sua integração com toda a suíte Proton. Dessa forma, com mais de 50.000 organizações confiando em seu histórico de segurança incomparável, o ProtonVPN construiu uma reputação de fornecer acesso seguro à internet de qualquer lugar.

Assim, ele possui uma rede global que abrange mais de 65 países, garantindo alto desempenho e baixa latência, independentemente da sua localização.

Além disso, sua sede na Suíça oferece a vantagem da proteção das leis de privacidade mais rigorosas do mundo. Isto oferece estabilidade, discrição e o império da lei aos clientes em todo o mundo.

Preço mensal inicial $11.49/mês Preço anual inicial $4.99 por mês Conexões simultâneas 10 Versão gratuita Sim Garantia de reembolso 30 dias Contagem de servidores Mais de 2.900 Localizações de servidores 60+ Velocidades médias 61.74 Mbps

O ProtonVPN foi projetado para preservar a privacidade mesmo nos ambientes mais hostis, graças às avançadas proteções contra censura, malware e ataques man-in-the-middle. Além disso, a segurança de rede e o controle de acesso são facilitados pela configuração de portões privados.

Dessa forma, isso permite a segmentação e isolamento da rede, melhorando assim a conformidade com a segurança, e a tecnologia anti censura, VPN Accelerator, protocolo Stealth e Roteamento Alternativo da VPN garantem desempenho rápido e confiável em qualquer localização.

Outros recursos úteis

Além disso, recursos como VPN sempre ativa e conexão automática contribuem para a proteção contínua. Além de todas essas ofertas de segurança de rede, o ProtonVPN faz parte do ecossistema Proton maior, que inclui:

Serviços de e-mail criptografado

Armazenamento em nuvem criptografado de ponta a ponta

Um calendário

Um dos melhores gerenciadores de senhas empresariais

Essas ferramentas são tudo o que uma pequena empresa precisa para começar a construir uma plataforma online para comunicação interna, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de usuários.

Preços

👍 Prós: Plano gratuito extremamente seguro

Plano gratuito extremamente seguro Capacidades de multi-salto em todo o mundo

Capacidades de multi-salto em todo o mundo Gerenciamento de usuário integrado com a suíte Proton 👎 Contras: Poderia ter mais ferramentas de VPN ponto a ponto

8. TunnelBear — Prioriza a facilidade de uso

O TunnelBear também entra na lista de opções de melhor VPN profissional para empresas VPN, pois é extremamente fácil de usar, priorizando a facilidade de uso, permitindo que até mesmo os usuários menos experientes em tecnologia naveguem e usem o VPN com facilidade. Além disso, a interface de usuário intuitiva, que apresenta um mapa com locais de servidores, simplifica a seleção de servidores e o uso geral.

A integração é especialmente fácil com uma política de inscrição automática que permite que seus funcionários reivindiquem suas próprias credenciais de usuário em segundos. Assim, tudo o que eles precisam fazer é se inscrever no TunnelBear usando o e-mail de domínio de trabalho, e você será automaticamente inscrito.