A melhor VPN para o Twitter: análise das 10 melhores em 2024

Na lista abaixo, estão as nossas escolhidas como as melhores VPNs do Twitter em 2024. Todas foram cuidadosamente selecionadas com base em seus recursos de segurança, velocidades de conexão, interfaces fáceis de usar e amplas redes de servidores: NordVPN – No geral, é a melhor VPN para o Twitter em 2024, com protocolos VPN ultrarrápidos e segurança líder do setor, com 5.400 servidores em 60 países. Express VPN – Uma VPN para o Twitter rápida e confiável, com servidores ultrarrápidos em 94 países, capaz de se conectar de qualquer dispositivo em qualquer lugar do mundo. Também oferece a garantia de devolução do dinheiro por um mês. Private Internet Access — VPN barata para Twitter e streaming. Oferece velocidades rápidas, a maior contagem de servidores, sem limites de largura de banda e proteção ilimitada do dispositivo. Surfshark — Perfeito para navegar no Twitter sem precisar se incomodar com anúncios e está disponível em mais de 100 países. Você pode cobrir dispositivos ilimitados, além de bloquear malware e pop-ups de cookies. PrivadoVPN — A melhor VPN gratuita para o Twitter em 2024. Fornece velocidades consistentes e segurança de alto nível, além de se conectar automaticamente ao servidor VPN mais rápido para sua localização no aplicativo gratuito. CyberGhost VPN – A VPN com maior prazo de garantia de reembolso, no total de 45 dias. IPVanish – Oferece conexões ilimitadas de dispositivos e velocidades consistentes no Twitter para toda a família. PrivateVPN – Uma das melhores VPNs para o Twitter e que custa apenas US$ 2 ao mês, sem sacrificar a velocidade e a segurança. VyprVPN — Ideal para desbloquear o Twitter e outros serviços online em áreas com restrições geográficas rigorosas. Também tem uma política de reembolso de 30 dias. ProtonVPN – Uma das melhores VPNs gratuitas para usuários do Twitter, com tecnologia que busca uma opção confiável e segura.

Ao escolher as 10 melhores VPNs para o Twitter em 2024, elaboramos uma classificação com base na segurança, velocidade, preço (além de testes gratuitos, planos e garantias de reembolso) e suporte ao cliente.

Nesta análise, você encontrará tudo o que precisa saber para escolher a melhor VPN para oTwitter e muito mais.

A NordVPN é conhecida como um dos melhores provedores de VPN premium. É conhecida, também, por sua segurança rígida e criptografia avançada. Além disso, é uma das poucas VPNs que pode desbloquear grandes serviços de streaming como Netflix, BBC iPlayer e Hulu.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores US$ 3.39/mês para o plano de 2 anos US$ 4.99/mês Não 30 dias 6 5.500+ 59+

👍 Prós Recursos de segurança e criptografia de alto nível

Recursos de segurança e criptografia de alto nível Capacidade de desbloquear aplicativos e IPs restritos

Capacidade de desbloquear aplicativos e IPs restritos Política rigorosa de não-logs 👎 Contras Servidores de torrent limitados

A NordVPN criptografa o seu tráfego com cifras AES de 256 bits e não armazena registros. Com mais de 5.700 servidores em 60 países, você certamente encontrará vários servidores que atendem às suas necessidades.

Além disso, a NordVPN tem alguns dos melhores recursos de segurança do mercado no momento. Eles adicionaram recentemente o MeshNet, que permite que você conecte o seu dispositivo por túneis privados criptografados para melhor segurança e privacidade.

Outros recursos incluem NordLynx (que usa o protocolo WireGuard), VPN dupla, Onion via VPN, criptografia de nível militar e muito mais. Além disso, eles têm uma política rigorosa “sem logs”, que foi exaustivamente examinada e verificada pela PricewaterhouseCoopers AG Switzerland e Deloitte, o que significa que eles não acompanham o que você faz online.

A NordVPN está disponível em todas as principais plataformas, incluindo Windows, macOS, Linux, Android e iOS, e também pode ser usada com roteadores, extensões do Firefox e Chrome e muito mais. Uma única assinatura permite que você use a NordVPN em até seis dispositivos ao mesmo tempo, tornando-se uma ótima opção para famílias ou empresas que desejam compartilhar uma mesma conexão VPN.

💲 Preços

É importante ressaltar, porém, que o preço é um pouco maior do que algumas das outras opções nesta lista, de US$ 12,99 por mês. Você pode obter a VPN por um preço mais barato de apenas US$ 3,39 ao mês se você se inscrever por 2 anos, um incentivo para se comprometer por mais tempo.

Se você estiver em dúvida se a VPN vale a pena ou não, devido ao preço, saiba que não precisa se preocupar com isso. Assim como a ExpressVPN, a NordVPN oferece uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa testar o serviço. Para saber mais, visite nossa revisão da NordVPN.

A ExpressVPN é um grande concorrente na lista das melhores VPNs para o Twitter em 2024, devido ao seu excelente desempenho, interface de usuário intuitiva e recursos de segurança.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores US$ 6.67/mês por 1 ano US$ 6,67/mês Não 30 dias 5 3.000 + 94+

👍 Prós Servidores em 94 países

Servidores em 94 países Capacidade de contornar as restrições geográficas

Capacidade de contornar as restrições geográficas Conexões rápidas e confiáveis 👎 Contras Mais caro do que algumas outras opções

Com a ExpressVPN, você obtém uma conexão super-rápida com banda larga ilimitada, que é perfeita para transmitir vídeos do Twitter ou navegar pela linha do tempo sem qualquer buffering. Se você precisar acessar o Twitter a partir de um país onde ele está bloqueado, tudo o que você precisa fazer é se conectar a um dos servidores da ExpressVPN em um país diferente para que possa usar o Twitter normalmente.

Além disso, a ExpressVPN tem seu próprio protocolo – chamado Lightway – para tornar as suas conexões mais rápidas e confiáveis do que a maioria dos concorrentes do mercado. A Lightway usa o WolfSSL, que passou por testes rigorosos de fontes externas (incluindo a conformidade com o padrão FIPS 140-2), para que você tenha a certeza de que os seus dados estarão seguros.

Tudo isso é para dizer que se você está procurando uma VPN para acessar o Twitter, a ExpressVPN é a nossa melhor escolha. Saiba mais sobre a ExpressVPN.

💲 Preços

Ao escolher pagar por um serviço premium, você obtém um serviço fantástico com a ExpressVPN. Você pode escolher entre três planos e todos eles têm preços razoáveis, principalmente se você considerar tudo o que receberá em troca.

Se você se inscrever por 12 meses na ExpressVPN, terá três meses completamente gratuitos! Além disso, a ExpressVPN oferece uma garantia de reembolso de 30 dias.

O PIA (Private Internet Access) é um serviço de VPN em rápido crescimento, preferido pelos usuários do Twitter por ser uma das VPNs mais baratas, além de incluir uma ampla gama de servidores em todo o mundo.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores US$ 2,19/mês para 2 anos + 3 meses N/A Não 30 dias 10 29.500+ 84+

👍 Prós VPN barata, mas confiável

VPN barata, mas confiável Código aberto

Código aberto Fácil de usar 👎 Contras Sediado nos EUA (membro Five-Eyes)

Assim como algumas outras VPNs nesta lista, a política estrita de “no logs” da PIA garante que seus tweets – e todas as suas outras atividades da web – estejam a salvo de pessoas mal-intencionadas.

Pode ser uma boa escolha se você estiver procurando uma VPN capaz de ocultar a sua atividade de um administrador de rede ou ISP, já que a PIA oculta o seu endereço IP verdadeiro e criptografa todo o tráfego, dificultando o rastreamento.

O PIA também é um projeto de código aberto, portanto, especialistas em segurança podem auditar regularmente a base de código para garantir que esteja em perfeitas condições. O software é executado em dispositivos Windows, macOS, Linux e Android e pode ser usado em navegadores da Web ou no Twitter.

Por fim, a PIA é altamente personalizável. Por exemplo, você pode escolher quais locais de servidor usar e configurar um kill switch para evitar que seus tweets e outras atividades sejam expostos se a conexão VPN cair. Se você está preocupado com a vigilância governamental ou simplesmente deseja ter mais privacidade no Twitter, a PIA é uma ótima escolha entre as melhores VPNs para o Twitter.

💲 Preços

Um pacote de 2 anos (mais 3 meses grátis) custa apenas US$ 2,19 por mês. E, se você estiver insatisfeito com o produto, poderá solicitar um reembolso dentro do período experimental de 30 dias.

Surfshark é uma VPN muito econômica para o Twitter e que tem praticamente todas as funcionalidades necessárias – desbloqueio de potência, velocidade, segurança de alto nível, além de conexões simultâneas ilimitadas em uma única assinatura. Além disso, ele pode bloquear pop-ups de cookies, anúncios e malware.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores US$ 2,89/mês para um plano de 2 anos + 2 meses grátis US$ 3,99/mês 7 dias 30 dias Ilimitado 3,200+ 99+

👍 Prós Considerada uma VPN segura

Considerada uma VPN segura Pode conectar dispositivos ilimitados

Pode conectar dispositivos ilimitados Permite conexões multi-hop 👎 Contras O suporte às vezes não responde

Preocupado que os seus dados possam vazar ao usar o Twitter? O Surfshark tem tudo o que você precisa. Como em todas as melhores VPNs, criptografa os seus dados, de forma que as pessoas mal-intencionadas não podem ver o que você está fazendo. E, como é baseado nas Ilhas Virgens Britânicas, o Surfshark está sujeito a leis de privacidade extremamente rigorosas – o que significa que não mantém registros de atividade do usuário.

O Surfshark tem um recurso de kill switch que impede o vazamento dos seus dados caso a conexão VPN seja perdida. Portanto, saiba que a sua privacidade está protegida com esse provedor.

Além de tudo isso, o Surfshark também é um dos poucos provedores que oferecem um serviço VPN específico para o Twitter. De tempos em tempos, outros serviços podem ser bloqueados na plataforma, mas com o Surfshark, você pode acessar o Twitter de qualquer lugar do mundo.

Você também pode usá-lo para desbloquear outras plataformas de mídia social, como Facebook, Instagram e Snapchat. Para saber mais, visite nossa análise detalhada da VPN Surfshark.

💲 Preços

O preço do Surfshark começa em US$ 12,95 ao mês, mas você pode obtê-lo por apenas US$ 2,89 ao mês se optar por um plano de dois anos + 2 meses grátis. É uma das opções mais acessíveis do mercado, e também possui uma generosa garantia de reembolso de 30 dias.

A PrivadoVPN é considerada como a melhor VPN gratuita para o Twitter em 2024. Isso porque é uma das VPNs gratuitas mais confiáveis do mercado.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores Grátis US$ 2,99/mês Sim 30 dias 10 340+ 47+

👍 Prós Gratuita

Gratuita Criptografa a sua conexão

Criptografa a sua conexão Oculta o seu endereço IP 👎 Contras Limitado a 10GB grátis por mês

O PrivadoVPN pode ser muito útil para criptografar a sua conexão com a Internet, de forma gratuita, de qualquer lugar do mundo. Com um endereço IP oculto, ninguém poderá rastrear a sua atividade online.

E, ao contrário da maioria das VPNs gratuitas que vêm com limites de dados rigorosos e velocidades excessivamente lentas, o PrivadoVPN foi projetado para contornar filtros da Web como Lightspeed, Fortinet e SmartFilter, para que você possa acessar o Twitter, não importa onde você esteja.

💲 Preços

Você quer desbloquear o Twitter ou outro site de mídia social com uma VPN? O plano gratuito é perfeito para você. Embora seja limitado a 10 GB por mês, isso é mais do que suficiente para a maioria das pessoas.

Se você quiser usar o PrivadoVPN para outras atividades, como streaming ou jogos, precisará atualizar para um dos planos pagos que começam em apenas US$ 1.99 por mês.

6. CyberGhost VPN — A VPN com maior prazo de garantia de reembolso, no total de 45 dias

O CyberGhost é uma das VPNs de melhor desempenho em nossos testes de velocidade, e também é uma das mais confiáveis para desbloquear conteúdo geobloqueado como Netflix, BBC iPlayer e, é claro, plataformas de mídia social como o Twitter. É também a VPN com maior prazo de garantia de reembolso da nossa lista, no total de 45 dias.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores US$ 2,19/mês — Plano de 2 anos + 2 meses N/A 1 dia 45 dias 7 9,200+ 91+

👍 Prós Rede de servidores

Rede de servidores Velocidade rápida e estável

Velocidade rápida e estável Bom para uso a longo prazo 👎 Contras A configuração pode ser complicada

Até agora, analisamos VPNs que se destacam em tarefas específicas, como desbloquear conteúdos ou contornar restrições geográficas.

Que tal uma VPN que se destaca na transmissão de conteúdo de áudio e vídeo ao vivo do Twitter? É aí que entra o CyberGhost.

Como oferece largura de banda ilimitada e suporta até sete dispositivos simultaneamente, você pode proteger toda a sua família no Twitter com apenas uma conta – na verdade, é uma das melhores VPNs para Android no momento.

Além disso, se você estiver preocupado com a privacidade online, o CyberGhost o deixará tranquilo. Assim como o NordVPN e outros, ele oferece uma política rigorosa de não registro, criptografia de nível militar e um kill switch, tudo como padrão para que você possa navegar na Internet com segurança, sabendo que seus dados estão protegidos.

💲 Preços

O CyberGhost custa US$ 12,99 por mês para uma assinatura, mas se você estiver disposto a se comprometer por períodos mais prolongados, o preço cai drasticamente. Você pode se inscrever no plano de dois anos e 2 meses, o que pode reduzir o pagamento mensal para apenas US$ 2,19.

IPVanish existe há algum tempo, é considerada uma VPN confiável e está baseada nos EUA e, portanto, não é surpresa que tenha um dos melhores desempenhos quando se trata de velocidade no Twitter (X).





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores US$ 3,99/mês US$ 3,99/mês N/A 30 dias Ilimitado 2.000 + 75+

👍 Prós Velocidades rápidas

Velocidades rápidas Política no-log

Política no-log Kill switch 👎 Contras Servidores otimizados limitados

A IPVanish tem uma rede de mais de 2.000 servidores, abrangendo mais de 75 locais em todo o mundo. Isso oferece aos seus usuários muitas opções para encontrar um servidor e com ótimas velocidades.

E, com largura de banda ilimitada e sem restrições no tráfego P2P ou torrenting, você pode transmitir e baixar conteúdo o dia todo sem se preocupar.

O que torna o IPVanish tão rápido é sua rede Tier 1 exclusiva, o que significa que todos os servidores estão conectados a provedores de backbone de Internet de alta velocidade. Isso, combinado com o protocolo WireGuard, significa que você tem a garantia de algumas das conexões mais rápidas disponíveis.

Em termos de segurança, o IPVanish usa criptografia AES robusta de 256 bits com sigilo de encaminhamento perfeito. Isso torna seus dados altamente seguros e sua identidade protegida de pessoas mal-intencionadas.

Além disso, com uma política rigorosa de zero registros em vigor, você pode ter certeza de que as suas atividades online são totalmente privadas. No geral, o IPVanish é uma excelente escolha para quem procura a melhor VPN para o Twitter rápida e segura.

💲 Preços

Em termos de preço, o IPVanish está bem no meio da indústria de VPN. Custa US$ 10,99 por mês para o serviço pay-as-you-go e US$ 3,99 por mês em uma assinatura de um ano. Ou seja, não é nem muito caro nem muito barato.

Por um lado, você não paga caro pelo serviço mensal, e, por outro, pode economizar mais com um plano de assinatura mais longo.

A PrivateVPN, como com a PIA, é uma das opções de VPN para o Twitter mais econômicas. Além disso, com sede na Suécia, este provedor usa criptografia forte e tem uma política rigorosa de não-logs.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores US$ 2/mês – plano de 3 anos US$ 6/mês 7 dias 30 dias 10 200+ 63+

👍 Prós Funciona para streaming

Funciona para streaming Permite torrenting

Permite torrenting No-logs 👎 Contras Frota de servidores pequena

PrivateVPN também oferece suporte a uma variedade de plataformas, incluindo dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS – até 10 com apenas uma conta.

Por apenas US$ 2 por mês, você pode desfrutar de largura de banda e velocidade ilimitadas, bem como trocas de servidor. E se você gosta de torrent anônimo, pode baixar seus programas e filmes favoritos sem que ninguém saiba.

Embora mais de 140 servidores seja um número baixo, isso abrange mais de 60 países. Portanto, no geral, você provavelmente vai encontrar um que atenda às suas necessidades do Twitter.

💲 Preços

Embora o preço comece em US$ 2,00/mês, cobrado a cada 36 meses, você também pode se inscrever no plano mensal por apenas US$ 9,90.

Tal como acontece com o NordVPN e algumas outras opções nesta lista de melhor VPN para o Twitter, o PrivateVPN também oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, para que você não precise se preocupar em desperdiçar o seu dinheiro em algo que não atende aos seus interesses.

VyprVPN é uma VPN ideal para desbloquear o Twitter e outros serviços online em áreas com restrições geográficas rigorosas.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores US$ 5/mês US$ 5/mês Não 30 dias 10 700+ 96+

👍 Prós Tem a sua própria infraestrutura de servidores

Tem a sua própria infraestrutura de servidores Zero logs

Zero logs Velocidades rápidas da Internet 👎 Contras Escolhas limitadas de assinaturas

Com um recurso de túnel dividido, que permite rotear parte do seu tráfego através do servidor VPN enquanto deixa o restante ir diretamente para o seu destino, a VyprVPN é perfeito para acessar o Twitter e ainda é capaz de usar outros serviços baseados na Internet sem qualquer lentidão.

Além disso, a VyprVPN oferece recursos de segurança, como proteção contra vazamento de DNS e kill switch, garantindo que os seus dados estejam sempre protegidos, mesmo se a conexão VPN cair inesperadamente. Com servidores em mais de 70 países, você certamente encontrará um que possa desbloquear o Twitter de forma consistente, não importa onde você esteja.

Após a sua reformulação, a VyprVPN adicionou servidores à sua rede – ideais para qualquer pessoa que viva ou viaje para um país com forte censura na Internet. A tecnologia da VyprVPN disfarça o tráfego VPN como tráfego HTTPS normal, tornando quase impossível a detecção e o bloqueio.

💲 Preços

A VyprVPN oferece um preço fantástico: apenas US$ 5 por mês quando você se compromete com um plano de um ano. Caso você não tenha certeza de que o VyprVPN é ideal para você e queira testar a ferramenta antes de adquirir um plano pago, saiba que há uma garantia de reembolso de 30 dias.

A ProtonVPN é a última VPN a figurar em nossa lista da melhor VPN para o Twitter em 2024. Com servidores em 54 países e poder de desbloqueio incrível, é uma ótima opção para usar no Twitter.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores US$ 4,99/mês — Plano de 2 anos US$ 5.99 Plano livre limitado 30 dias 10 1.400+ 60+

👍 Prós Baseada na Suíça

Baseada na Suíça Rápida e segura

Rápida e segura Sem limite de dados 👎 Contras Pode ser complicado de configurar

ProtonVPN é ideal para usar no Twitter ou desbloquear qualquer outro conteúdo. Ela usa Tor sobre VPN para oferecer uma camada extra de segurança e anonimato, tornando-a uma excelente escolha se você estiver preocupado com sua privacidade online. O Tor randomiza seu endereço IP, dificultando o rastreio da sua atividade online.

Todos os servidores da ProtonVPN suportam tráfego Bit Torrent e, se você for um usuário frequente do Twitter e de outros sites, poderá usar a permissão ilimitada de dados da ProtonVPN. Este é um dos poucos provedores que não tem limite de dados, o que a torna ideal para streaming, download de arquivos grandes e torrent.

Além disso, a ProtonVPN possui sua própria rede Secure Core de servidores, projetada para ser altamente resistente à vigilância. Por isso, se você está procurando a melhor VPN para o Twitter e que oferece todos os recursos que você precisa, a ProtonVPN é uma escolha promissora.

💲 Preços

O plano gratuito da ProtonVPN é (compreensivelmente) muito limitado, mas é uma ótima oferta para os usuários que querem experimentar o serviço sem se comprometer financeiramente.

O plano Plus, por outro lado, custa apenas US$ 4,99 por mês e dá acesso aos servidores Secure Core da empresa, que são projetados para proteger todos os seus dados.

Escolher a melhor VPN para o Twitter dependerá de muitos fatores. Por isso, dê uma olhada na nossa tabela de comparação das melhores VPNs para o Twitter em 2024:



VPN Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia de devolução do dinheiro Dispositivos máximos suportados Contagem de servidores Localizações dos servidores NordVPN US$ 3,69/mês – plano de 2 anos US$ 4,99/mês Não 30 dias 6 5.500+ 60+ ExpressVPN US$ 6,67/mês por 1 ano US$ 6,6/mês Não 30 dias 5 3.000 + 94+ Private Access Internet US$ 2,03/mês para 3 anos + 3 meses N/A Não 30 dias 10 29.500+ 84+ Surfshark US$ 2,30/mês – Plano de 2 anos US$ 3,99/mês 7 dias 30 dias Ilimitado 3,200+ 99+ PrivadoVPN Gratuita US$ 4,99/mês Sim 30 dias 10 346+ 47+ CyberGhost US$ 2,19/mês — Plano de 3 anos N/A 1 dia 45 dias 7 9,200+ 91+ IPVanish US$ 3,99/mês US$ 3,99/mês N/A 30 dias Ilimitado 2.000 + 75+ PrivateVPN US$ 2/mês – plano de 3 anos US$ 6/mês 7 dias 30 dias 10 200+ 63+ VyprVPN US$ 5/mês US$ 5/mês Não 30 dias 10 700+ 96+ ProtonVPN US$ 4,99/mês — Plano de 2 anos US$ 5,99/mês Plano livre limitado 30 dias 10 1.400+ 60+

Criar esta lista das melhores VPNs para o Twitter em 2024 não foi fácil – para isso, foi necessário comparar dezenas de opções. Para garantir que a nossa revisão fosse tão abrangente quanto possível, nossa equipe analisou 5 fatores principais:

Recursos de segurança e privacidade – Consideramos apenas VPNs com criptografia de nível militar, uma política de não registro, proteção contra vazamento de DNS e um kill switch automático. Também verificamos se a VPN oferece recursos adicionais de privacidade, como um bloqueador de anúncios ou bloqueador de rastreamento, e priorizamos os provedores com os melhores recursos de segurança e privacidade.

– Consideramos apenas VPNs com criptografia de nível militar, uma política de não registro, proteção contra vazamento de DNS e um kill switch automático. Também verificamos se a VPN oferece recursos adicionais de privacidade, como um bloqueador de anúncios ou bloqueador de rastreamento, e priorizamos os provedores com os melhores recursos de segurança e privacidade. Capacidade de ignorar filtros da web – Se você estiver usando uma VPN para o Twitter, é importante que seja possível ignorar filtros comuns da Web. Filtros populares da Web, como Lightspeed e GoGuardian podem bloquear sites de mídia social como o Twitter, então nos certificamos de que as nossas escolhas pudessem contorná-los.

– Se você estiver usando uma VPN para o Twitter, é importante que seja possível ignorar filtros comuns da Web. Filtros populares da Web, como Lightspeed e GoGuardian podem bloquear sites de mídia social como o Twitter, então nos certificamos de que as nossas escolhas pudessem contorná-los. Facilidade de uso – Queríamos encontrar VPNs fáceis de configurar e usar, mesmo para quem não é um especialista em tecnologia. Isso significa que uma interface simples e instruções claras sobre como começar foram os principais fatores em nosso processo de seleção da melhor VPN para o Twitter em 2024.

– Queríamos encontrar VPNs fáceis de configurar e usar, mesmo para quem não é um especialista em tecnologia. Isso significa que uma interface simples e instruções claras sobre como começar foram os principais fatores em nosso processo de seleção da melhor VPN para o Twitter em 2024. Velocidade e confiabilidade – Uma VPN lenta ou que não seja confiável não é boa para tweets. Por isso, nos certificamos de incluir apenas opções que oferecem frotas de servidores fortes com amplas opções em todo o mundo para garantir velocidades rápidas e conexões estáveis.

– Uma VPN lenta ou que não seja confiável não é boa para tweets. Por isso, nos certificamos de incluir apenas opções que oferecem frotas de servidores fortes com amplas opções em todo o mundo para garantir velocidades rápidas e conexões estáveis. Suporte ao cliente – Se você tiver algum problema usando uma VPN para o Twitter, é importante ter suporte ao cliente para ajudá-lo a solucionar o problema. Procuramos suporte de chat ao vivo, bem como FAQs úteis e tutoriais.

Este guia passo a passo mostrará como configurar uma VPN para o Twitter usando um iPhone, iPad ou Android em apenas alguns minutos. Usaremos a NordVPN como nosso exemplo, considerando que é a melhor VPN para o Twitter e muito mais.

Passo 1: Compre uma assinatura da NordVPN

Visite o site oficial da NordVPN e selecione a opção “Obter a NordVPN”.

Se houver uma promoção ativa, toque na opção adequada para aproveitar o desconto.

Passo 2: Baixe e instale o aplicativo NordVPN

Vá para a App/Play Store e procure por “NordVPN”.

Baixe o aplicativo e aguarde a instalação.

Passo 3: Conecte-se a um servidor VPN

Abra o aplicativo da VPN em seu smartphone e use sua credencial de login para entrar em sua conta.

Selecione um servidor VPN ao qual você deseja se conectar e toque em “Conectar”.

Escolher a VPN certa pode ser difícil. Por isso, analisamos e comparamos as 10 melhores opções de VPN para o Twitter disponíveis no mercado e que permitam acesso rápido e confiável ao Twitter de qualquer lugar do mundo.

Descobrimos que a melhor VPN para o Twitter em 2024 é a NordVPN. Ela garante velocidades extremamente rápidas e largura de banda ilimitada, o que permite navegar e transmitir conteúdo do Twitter sem problemas.

A NordVPN também é uma das VPNs para o Twitter mais seguras do mercado – sua ferramenta integrada de proteção contra ameaças funciona como um software antivírus para bloquear malware antes que ele infecte seu dispositivo. Além disso, o seu recurso Double VPN oculta seus dados não apenas de um, mas de dois servidores.

A rigorosa política de não registro garante que os seus dados nunca sejam armazenados ou compartilhados e, com opções de Onion Over VPN e uma interface intuitiva compatível com todos os dispositivos, a NordVPN oferece uma experiência VPN incomparável.

A NordVPN vem com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Portanto, experimente a NordVPN agora mesmo e veja por que milhões de pessoas a consideram como a melhor VPN do mercado.