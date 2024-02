Melhores VPNs para Assistir Pornô em 2024 | Assistir pornografia online de forma anônima com um VPN

Melhores VPNs para assistir pornô em 2024: Resumo

Classificamos os melhores VPNs para conteúdo adulto com base na capacidade de acessar sites do gênero, na quantidade e distribuição de servidores, velocidade e preço. Confira a lista dos 12 melhores VPNs para assistir pornô: ExpressVPN — Melhor VPN para assistir pornografia no geral | Protocolo Lightway super-rápido. NordVPN — Melhor VPN para assistir pornô em velocidade e segurança. IvacyVPN — VPN popular para baixar pornografia de forma segura. PureVPN — VPN confiável para pornografia em qualquer dispositivo. Surfshark/SSOne — Melhor VPN para visitar sites de pornografia com recursos adicionais. Antivírus e scanner da dark web. Cyberghost — Melhor para servidores otimizados para streaming, 8.200+ servidores em mais de 90 países. Possui a maior garantia de reembolso, 45 dias! PrivadoVPN — Melhor VPN gratuito para pornografi, com versão premium e garantia de reembolso de 30 dias! PrivateVPN — VPN mais acessível para baixar pornografia além de uma experiência de VPN simplificada. Private Internet Access — Maior rede de servidores, sendo 35.000 servidores em 78 países. IPVanish — Melhor VPN para assistir pornô com personalização, ideal para usuários experientes. ProtonVPN — Excelente VPN gratuito para pornografia, sem limites de dados ou redução de velocidade. VyprVPN — Opção excelente para usuários na China, possui segurança robusta. Embora o ExpressVPN tenha sido uma escolha fácil para o topo da lista de melhores VPNs para assistir pornô, continue lendo para descobrir o que cada um tem a oferecer e encontrar o mais adequado às suas necessidades e orçamento.

Melhores VPNs para assistir pornô em 2024: Avaliações detalhadas

Desde preços até a quantidade e distribuição de servidores, velocidades, compatibilidade e capacidade de desbloqueio, aqui exploraremos em mais detalhes nosso top 12 para que você possa tomar uma ótima decisão. Por fim, recomendamos restringir suas opções a 3 e aproveitar os extensos períodos de testes gratuitos e garantias de reembolso.

1. ExpressVPN – No geral, o melhor VPN para assistir pornografia

O ExpressVPN se destaca com seus 3.000 servidores espalhados por 94 países, incluindo alguns na Suíça — conhecida como um dos melhores destinos para VPNs voltados para conteúdo adulto pornô. Além disso, ele se destaca pela funcionalidade de iniciar automaticamente uma sessão ao abrir o navegador, garantindo a segurança online sem precisar lembrar de ativá-lo manualmente.

Dessa forma, sendo o melhor serviço de VPN no mercado, não é surpresa que o ExpressVPN ofereça conexões rápidas, chegando a 430 Mbps, o suficiente para assistir a conteúdos adultos em resolução 4K.

Rápido, seguro e potente — ExpressVPN oferece o pacote completo

Além disso, se houver preocupações com restrições legais, saiba que o ExpressVPN funciona na China, além de ser o melhor VPN para os Emirados Árabes Unidos/Dubai. E se sua preocupação for ser detectado ao se desconectar do VPN, o recurso de killswitch garante que você fique automaticamente offline, evitando exposições e comprometimentos

O ExpressVPN conta com o protocolo Lightway

Ademais, para quem deseja uma experiência além de assistir a conteúdo 4K no monitor, é possível baixar o ExpressVPN em sua SmartTV e desfrutar do conteúdo lá. Contudo, desbloquear conteúdo adulto não é a única habilidade do ExpressVPN.

Netflix, Prime Video, Hulu e outros sites com restrições geográficas podem ser desbloqueados e acessados facilmente. Além disso, ele oferece segurança robusta com o protocolo Lightway, um dos protocolos de VPN mais rápidos e seguros disponíveis.

Aproveite a extensa garantia de reembolso de 30 dias

Em suma, ele mantém seus dados protegidos contra as tentativas mais persistentes de rastreamento. E a proteção à sua segurança oferecida pelo ExpressVPN não para por aí.

Se os anúncios em sites adultos incomodam, ou se há chances de vírus (muito comum ao baixar conteúdo adulto via torrent), pode ficar tranquilo. O ExpressVPN possui bloqueador de anúncios, proteção contra malware e proteção contra vazamento de DNS.

Por fim, para experimentar o que o melhor VPN para assistir pornô oferece, teste o ExpressVPN com sua garantia de reembolso de 30 dias.

👍 Prós Política de não registro de dados (zero-logs)

Política de não registro de dados (zero-logs) Funciona na China/EAU

Funciona na China/EAU Velocidades excelentes

Velocidades excelentes Anti-Malware e bloqueador de anúncios

Anti-Malware e bloqueador de anúncios Melhor VPN para desbloquear sites adultos 👎 Contras reço um pouco elevado

reço um pouco elevado Limitado a 5 dispositivos por assinatura

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 3.000 94 A partir de US$ 6,67/mês 5 375-430Mbps Chat ao vivo e e-mail 24/7 30 dias

2. NordVPN — Melhor VPN para assistir porno em termos de velocidade e segurança

O NordVPN chega como uma solução impressionante para manter a privacidade sem comprometer a velocidade. Reconhecido mundialmente, o NordVPN tem investido continuamente para aprimorar seu serviço que já é excelente.

Ou seja, se velocidade é sua principal preocupação, o NordVPN é a escolha ideal para você. Ele conta com as velocidades mais rápidas da lista (até 720Mbps) e o protocolo de criptografia rápido e seguro NordLynx. Sem dúvidas, essa combinação permite que você assista a conteúdos adultos em sites desbloqueados com facilidade, fazendo deste um dos melhores VPNs para assistir pornô.

Velocidades fenomenais e capacidade de desbloqueio para assistir a conteúdos adultos

Com servidores em mais de 80 países, o NordVPN é excelente para acessar sites estrangeiros de conteúdo adulto, além de ajudar a contornar bloqueios regionais como os da Netflix e Hulu. Além disso, ele ainda bloqueia qualquer anúncio indesejado, tornando-o um dos melhores VPNs para assistir pornô pela conveniência.

O NordVPN não armazena seus dados e por isso não pode fornecê-los às autoridades

Ademais, o NordVPN demonstra um compromisso com a segurança, adotando uma rigorosa política de não registro dos dados (no-logs policy) de seus usuários. Portanto, se você vive em um país onde o conteúdo adulto é ilegal, isso pode ser essencial, pois o NordVPN não pode fornecer suas informações mesmo que sejam solicitadas pelas autoridades, já que não as possui.

O NordVPN está entre os VPNs mais bem avaliados nos quesitos segurança e funcionalidade

O VPN conta com servidores amigáveis ao P2P — excelentes para o torrenting de conteúdo adulto e para o tunelamento dividido (split tunneling). Dessa forma, ele permite configurá-lo para que o NordVPN seja implementado apenas ao seu navegador, e não ao dispositivo inteiro.

Para proteger seus dados durante a visita a sites de pornografia, ele utiliza um monitoramento da dark web. Esta ferramenta garante que você seja imediatamente alertado caso alguma de suas informações vaze online, permitindo que você altere suas credenciais antes que seja tarde demais. Experimente o NordVPN agora, ele oferece uma garantia sólida de 30 dias, permitindo que você teste sem riscos.

👍 Prós Política de não registro de dados (zero logs)

Política de não registro de dados (zero logs) Segurança máxima

Segurança máxima Maior velocidade etre as opções desta lista

Maior velocidade etre as opções desta lista Conexões rápidas sem limites de largura de banda

Conexões rápidas sem limites de largura de banda Monitoramento da dark web e bloqueador de anúncios 👎 Contras Torrents estão disponíveis apenas em alguns servidores

Torrents estão disponíveis apenas em alguns servidores Velocidades baixas no Sudeste Asiático

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 5.500+ 80+ A partir de US$ 2,49/mês 6 220-760Mbps Chat ao vivo e e-mail 24/7 30 dias

3. IvacyVPN — VPN popular para torrenting de pornô de forma segura

O IvacyVPN é uma ótima escolha para o download de conteúdo adulto através de seus servidores rápidos e altamente seguros. Para auxiliar você a encontrar os melhores servidores para torrenting ou outros fins, ele oferece um recurso exclusivo de Smart Purpose Selection, que permite escolher os servidores mais rápidos para downloads seguros.

Além disso, o IvacyVPN possui um DNS de “blacklist” integrado que bloqueia sites maliciosos e previne contra golpes e tentativas de phishing. Ele também impede que rastreadores de terceiros coletem informações sobre sua navegação na internet, tornando sua atividade online indetetável.

Ademais, ele conta com uma funcionalidade de “túnel dividido”, sendo assim, confiável para criptografar apps ou navegadores específicos. Dessa forma, ele permite que você faça download de conteúdo adulto enquanto utiliza sua conexão padrão fornecida pelo provedor de internet para outras atividades.

Por exemplo, você pode jogar videogames ou assistir a conteúdos em streaming com sua conexão de internet padrão enquanto faz downloads via servidores criptografados do IvacyVPN. E além de pornografia, o IvacyVPN é um dos melhores VPNs para desbloquear Netflix, BBC iPlayer, Disney+ e outros serviços populares de streaming.

IvacyVPN possui servidores até na África e América do Sul

Diferentemente da maioria de seus concorrentes, esse provedor de VPN também possui servidores na África e América do Sul, além de países com censura severa como Rússia, Vietnã e Turquia. Com sua presença global, contando com mais de 5.700 servidores em mais de 100 países, você pode esperar por uma experiência sem interrupções e altas velocidades de torrent com este serviço de VPN.

Dito isso, o que mais nos agrada neste VPN é sua acessibilidade, com um plano de cinco anos custando apenas US$ 1 por mês.

👍 Prós Banda larga ilimitada

Banda larga ilimitada Proteção contra vazamentos de DNS e IPv6

Proteção contra vazamentos de DNS e IPv6 Interface intuitiva para iniciantes

Interface intuitiva para iniciantes Preço acessível 👎 Contras Algumas funcionalidades são exclusivas para Windows

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 5.700+ 100+ A partir de US$ 1/mês 10 220-630Mbps Chat ao vivo e e-mail 24/7 30 dias

4. PureVPN — VPN confiável para assistir pornô em qualquer dispositivo

O PureVPN é a escolha ideal para usuários preocupados com a privacidade, graças à sua política zero-logging, assegurando que suas informações não sejam armazenadas ou vendidas a terceiros. Sobretudo, além de suas políticas de privacidade, ele oferece proteção eficaz contra vazamentos de DNS e IPv6, impedindo que seus dados sejam expostos a eventuais sites de pornografia que você possa visitar.

Além disso, o PureVPN permite até dez conexões simultâneas por assinatura, sendo perfeito para quem possui mais de um dispositivo. Este VPN é compatível com a maioria dos dispositivos, incluindo Windows, Mac, Android, iOS e Linux, e possui extensões para os navegadores mais populares, como Firefox e Google Chrome.

PureVPN e sua criptografia reforçada de 256 bits

Em resumo, o PureVPN oculta sua atividade online, prevenindo que seu provedor de internet limite o uso da sua banda e descubra suas buscas na internet. Isso significa que você pode acessar conteúdo adulto em HD sem problemas como lentidão ou interrupções, enquanto desfruta de uma segurança reforçada graças à criptografia AES de 256 bits.

Ao mesmo tempo, você pode ficar tranquilo sabendo que o kill switch do PureVPN desconectará você da internet caso o VPN pare de criptografar seu tráfego. Como resultado, isso impede que proprietários de hotspots WiFi ou seu provedor de internet registrem seu histórico de navegação.

Por fim, para tornar a oferta ainda mais atraente, este poderoso VPN vem com um preço acessível, com o plano de dois anos custando a partir de US$ 2,08 por mês. Além disso, novos clientes ganham três meses adicionais gratuitamente ao optarem por uma assinatura de longo prazo.



👍 Prós Atendimento ao cliente excepcional

Atendimento ao cliente excepcional Planos acessíveis

Planos acessíveis Ampla variedade de protocolos

Ampla variedade de protocolos Complementos acessíveis 👎 Contras Oferece menos recursos avançados para macOS

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 6.500+ 78+ A partir de US$ 2,08/mês + 3 meses grátis no um plano de 2 anos 10 180-720Mbps Chat ao vivo e e-mail 24/7 31 dias

5. Surfshark/SSOne — Melhor VPN para assistir pornô com recursos adicionais | Antivírus e scanner da dark web

O Surfshark One é um pacote de software que oferece tudo o que você precisa para garantir sua segurança online. Ele inclui um VPN de primeira linha, antivírus, scanner de dark web e um mecanismo de busca seguro.

Por isso, se você está buscando complementar sua segurança com os melhores VPNs para assistir pornô com uma única compra, o Surfshark One pode ser o VPN ideal para você. Em segundo lugar, o VPN oferece velocidades excelentes — embora um pouco inconsistentes — o que o torna uma ótima escolha para streaming de conteúdos adultos de alta qualidade.

Como bônus, ele funciona em todos os países que proíbem legalmente sites de pornografia e outros conteúdos adultos, e você estará ainda mais seguro ao procurar por eles com seu mecanismo de busca seguro. Portanto, se você está cansado dos anúncios e do rastreamento do Google, vai valorizar esse mecanismo de busca privado, livre de anúncios e zero-logs.

Scanner de dark web para protger seus dados bancários

Além disso, o antivírus pode servir como um salva-vidas caso você deseje aproveitar um dos muitos servidores de torrents do Surfshark sem o risco de baixar arquivos maliciosos. Assim sendo, ele até te ajuda a evitar esses tipos de sites, interrompendo seu tráfego imediatamente.

Por fim, o scanner de dark web protege suas contas online, seja em sites pornô como o Brazzers ou, mais importante, informações como informações bancárias ou credenciais do PayPal. No momento em que aparecerem na dark web, o Surfshark te avisará.

Então, se você está interessado em um pacote completo de segurança pelo preço de um VPN, aproveite a garantia de reembolso de 30 dias do Surfshark One!



👍 Prós Muito barato pelo valor que entrega

Muito barato pelo valor que entrega Inclui antivírus, scanner de dark web e mecanismo de busca seguro

Inclui antivírus, scanner de dark web e mecanismo de busca seguro Altas velocidades

Altas velocidades Servidores compatíveis com torrent 👎 Contras Velocidades inconsistentes

Velocidades inconsistentes Menos vantajoso se você já possui os softwares complementares

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 3.200 65 A partir de US$ 1,79/mês Ilimitado 90-790Mbps Chat ao vivo e e-mail 24/7 30 dias

6. CyberGhost — Melhor para servidores otimizados para streaming | 8.200+ servidores em mais de 90 países

O CyberGhost é um VPN veterano com mais de uma década de experiência e mais de 8.200 servidores espalhados por 90 países diferentes. O grande atrativo do CyberGhost, no entanto, são seus servidores otimizados para streaming.

Ele conta com uma velocidade de ponta de 850Mbps, e se você conseguir atingir essas velocidades em um servidor otimizado para streaming, não terá problemas para assistir a vídeos adultos, em sites de pornografia, mesmo em resolução 4K. Além disso, se você gosta de jogos adultos, pode instalar o CyberGhost em seus consoles de jogos para garantir que eles também estejam protegidos.

CyberGhost oferece o período de teste mais longo

Ademais, você pode acessar sites pornô desbloqueados facilmente através do CyberGhost, já que ele permite escolher a localização de um servidor por meio de sua interface intuitiva. Isso também serve como uma excelente maneira de assistir à Netflix de outros países, razão pela qual o CyberGhost está em nossa lista dos melhores VPNs para Netflix.

Se ainda estiver em dúvida ou avaliando se um VPN vale o seu investimento, lembre-se de que o CyberGhost oferece a garantia do seu dinheiro de volta mais longa desta lista, chegando até a 45 dias.

👍 Prós Servidores otimizados para streaming

Servidores otimizados para streaming Velocidades de ponta

Velocidades de ponta Ampla rede de servidores

Ampla rede de servidores Política de no-logs 👎 Contras Planos mensais caros

Planos mensais caros Velocidade inconsistente

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 8.100+ 90 A partir de US$ 1,70/mês 7 145-850Mbps Chat ao vivo e e-mail 24/7 45 dias

7. PrivadoVPN — Melhor VPN gratuito para pornografia e Versão premium com garantia de reembolso de 30 dias

O PrivadoVPN é o melhor VPN gratuito para assistir pornô, sendo o único VPN gratuito zero-logs e sem limites de banda. Portanto, se você estava procurando uma maneira gratuita de acessar conteúdo pornográfico em países onde é ilegal, o PrivadoVPN é a ferramenta ideal para você.

Ele é também o único VPN gratuito capaz de desbloquear facilmente a Netflix e funcionar nos Emirados Árabes Unidos para acessar pornografia. Dessa forma, independentemente de onde você esteja, você pode assistir pornô usando o PrivadoVPN sem preocupações de que seus dados sejam vendidos, já que ele mantêm uma política rigorosa de não registrar atividades (zero-log).

PrivadoVPN oferece 10GB de dados gratuitamente

Sendo o melhor VPN gratuito, não é surpresa que o PrivadoVPN seja também o VPN gratuito mais rápido e o único que não impõe restrições de banda ou atividades.

A maioria dos melhores VPNs para assistir pornô gratuitos oferece uma quantidade limitada de banda antes de exigir que você pague pela versão premium. No entanto, o PrivadoVPN oferece 10GB de dados, suficientes para assistir a seis horas de pornografia em HD.

Após atingir esse limite, o serviço não o impede de usar o VPN, mas reduz um pouco a velocidade. Por fim, você pode aproveitar a oferta gratuita abaixo ou iniciar sua garantia de reembolso de 30 dias para a versão premium do PrivadoVPN.



👍 Prós Sem limites de banda

Sem limites de banda Política de zero-logs

Política de zero-logs Streaming de alta velocidade

Streaming de alta velocidade Funciona na China e nos Emirados Árabes Unidos 👎 Contras Velocidade reduz significativamente após 10GB Versão premium sem muito a agregar

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 300+ 63 Grátis 1 (no plano Free) 450-490Mbps Exceclente 30 dias

8. Private Internet Access — Maior rede de servidores | 35.000+ servidores em 78 países

O Private Internet Access, ou PIA, é um VPN altamente personalizável e com foco em segurança, ostentando a maior rede de servidores desta lista, com mais de 35.000 espalhados por mais de 84 países. Graças a essa extensa rede, o PIA chega como uma excelente escolha para quem deseja acessar sites estrangeiros de conteúdo adulto, oferecendo conexões mais fortes quanto mais próximo o usuário estiver do servidor.

Além disso, seus servidores possuem uma forte presença na Suíça, considerado o melhor país para servidores VPN voltados para conteúdo adulto.

Como resultado, isso lhe confere uma ampla margem legal para proteger seus dados, sendo um dos poucos VPNs a comprovar sua política no-logs em tribunal. Desde que recusaram o pedido do FBI por dados de seus usuários, você pode apostar que ELES rejeitarão qualquer outra solicitação.

Suporte a todos os sistemas operacionais conhecidos

O PIA suporta todos os sistemas operacionais mais comuns, incluindo uma interface gráfica para Linux, razão pela qual é considerado um dos melhores VPNs para Linux. Você pode até instalar em roteadores ou consoles de jogos, o que é uma grande vantagem se deseja proteger vários dispositivos ou se interessa por jogos adultos.

Com uma interface bem projetada e um custo de apenas US$ 2,03 por mês, o PIA é uma escolha excelente se você está procurando um VPN acessível para conteúdo adulto. No entanto, vale ressaltar que sua velocidade é mediana em comparação com as opções anteriores, então, se vídeos em 4K são muito importantes para você, talvez seja melhor procurar outras opções.

Por isso, se o PIA parece ser o VPN ideal, você pode experimentá-lo gratuitamente por um mês, aproveitando a garantia de reembolso de 30 dias.



👍 Prós Altamente personalizável

Altamente personalizável Suporte a diversos sistemas operacionais

Suporte a diversos sistemas operacionais Rede extensa com mais de 35.000 servidores

Rede extensa com mais de 35.000 servidores Boas localizações de servidores

Boas localizações de servidores Política de no-logs, comprovada 👎 Contras Não é muito rápido

Não é muito rápido Não funciona de maneira confiável na China/EAU

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia de do seu dinheiro de volta 35.00+ 84+ US$ 2,03/mês + 3 meses gratuitos no plano de 3 anos 10 700-320Mbps Chat ao vivo e e-mail 24/7 30 dias

9. PrivateVPN — VPN mais acessível e simples para baixar pornografia

O PrivateVPN pode ser o VPN ideal para você se estiver buscando uma experiência de VPN extremamente simplificada e que ofereça tudo o que você precisa para assistir a conteúdo adulto, como vídeos de sexo, com um VPN.

Apesar da rede relativamente pequena do PrivateVPN, com mais de 200 servidores, eles estão distribuídos por 63 países, e todos os servidores dão suporte ao P2P. Isso significa que, se você faz muitos downloads de conteúdo adulto via torrent, o PrivateVPN pode permitir que você faça isso de forma segura, e pode até mesmo acelerar o processo!

Interface nítida e intuitiva para tornar tudo mais fácil

A interface do usuário é limpa, livre de qualquer bagunça, mostrando apenas o que você precisa saber. Se tudo o que você quer é escolher um país para se conectar e transmitir/baixar conteúdo adulto via VPN, o PrivateVPN é a ferramenta perfeita para isso.

Dito isso, não subestime o PrivateVPN, pois ele é bastante eficaz em desbloquear conteúdos com restrição regional, incluindo sites que não são de conteúdo adulto, como Netflix ou Hulu. Se isso é algo que você deseja, aproveite a garantia de reembolso de 30 dias do PrivateVPN hoje mesmo.



👍 Prós Interface de usuário extremamente simplificada

Interface de usuário extremamente simplificada Contorna bloqueios geográficos

Contorna bloqueios geográficos Servidores compatíveis com P2P para baixar conteúdo adulto

Servidores compatíveis com P2P para baixar conteúdo adulto Criptografia robusta 👎 Contras Poucos servidores

Poucos servidores Aplicativos para iOS e macOS são menos eficientes

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 200+ 63 US$ 2/mês — plano de 3 anos 10 93-410Mbps Excelente 30 dias

10. IPVanish — Melhor VPN para assistir pornô com personalização, para usuários experientes

O IPVanish é o melhor VPN para quem busca controle total sobre todos os aspetos de seu VPN, especialmente para usuários avançados que desejam personalizar suas configurações. Com o IPVanish, você tem a liberdade de escolher entre inúmeras opções para configurar seu VPN ao seu gosto.

Por padrão, o VPN oferece 4 protocolos diferentes de criptografia, incluindo o protocolo WireGuard. Isto significa que o VPN garante velocidades de conexão excecionalmente altas. Além disso, você tem a liberdade de alternar entre esses protocolos quando quiser.

Você também pode personalizar o tunelamento (tunneling), a interface e muito mais. Um destaque é a possibilidade de configurar para que o VPN se ative automaticamente toda vez que você se conectar à internet, inclusive em telefones!

É importante ressaltar que o IPVanish pode ser instalado em roteadores Wi-Fi, protegendo uma ampla gama de dispositivos simultaneamente. Isso se torna uma maneira prática de abranger múltiplos dispositivos com um único VPN sem a necessidade de instalar individualmente em cada um deles. Se você quiser explorar a personalização sem fim que o IPVanish oferece, aproveite a garantia do seu dinheiro de volta em 30 dias hoje mesmo.



👍 Prós Vários protocolos de criptografia

Vários protocolos de criptografia Excelente personalização

Excelente personalização Inicia automaticamente

Inicia automaticamente Instalação em roteadores 👎 Contras Preços de renovação não muito transparentes

Preços de renovação não muito transparentes Mais complexo que a maioria dos VPNs

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 2.000+ 50+ A partir de US$ 3,99/mês Sem limites 290-930Mbps E-mail 30 dias

11. Proton VPN — Excelente VPN gratuito para pornografia, sem limites de dados ou redução de velocidade

O Proton VPN é um VPN gratuito altamente seguro para conteúdo adulto, criado por cientistas do CERN na Suíça. A empresa por trás do Proton VPN considera a cibersegurança um direito humano fundamental, razão pela qual ele oferece uma versão gratuita de excelente qualidade.

Essa versão não possui limite de banda e ainda apresenta uma velocidade impressionante. Isso a torna um VPN gratuito excecional para o streaming de filmes e vídeos de sexo e outros conteúdos pornô. Se você assiste a mais de 6-7 horas desse tipo de conteúdo por mês, o Proton VPN pode ser até melhor que o Privado para as suas necessidades.

O VPN utiliza criptografia AES de 256 bits de nível militar e protocolos de criptografia superiores. Isso garante a total segurança dos seus dados enquanto você o utiliza. No entanto, ele não permite contornar certos bloqueios regionais, como os da Netflix, sem a versão premium.

A versão gratuita ainda traz mais conveniência, incluindo um bloqueador de anúncios útil. O ProtonVPN também é bastante fácil de usar, então bastam alguns cliques para você estar completamente protegido enquanto assiste a conteúdo adulto. Se isso despertar o seu interesse em experimentar a versão paga, saiba que há uma avaliação gratuita de 7 dias disponível a qualquer momento.



👍 Prós Criptografia de excelência com protocolos avançados

Criptografia de excelência com protocolos avançados Uma ampla rede de servidores ao redor do planeta

Uma ampla rede de servidores ao redor do planeta Sem restrições de dados

Sem restrições de dados Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais 👎 Contras Os servidores de alta velocidade são exclusivos para a versão paga

Os servidores de alta velocidade são exclusivos para a versão paga Não funciona em algumas regiões chave

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 100+ 63 Grátis 1 200-670Mbps Chat ao vivo e e-mail 24/7 30 dias

12. VyprVPN — Opção excelente para usuários na China com Segurança robusta

O VyprVPN é uma dos melhores VPNs para assistir pornô para aqueles que buscam acessar conteúdos restritos na internet, como sites adultos, em locais onde o acesso é limitado. Seja enfrentando o Grande Firewall da China, que restringe o acesso à internet Ocidental, ou em locais como os Emirados Árabes Unidos, que proíbem o acesso a conteúdos pornográficos, o VyprVPN oferece a solução.

Além disso, o VyprVPN é eficaz em ocultar seu IP e suas atividades online. Com mais de 300.000 IPs compartilhados, você poderá navegar de forma anônima, mantendo suas atividades particulares longe do conhecimento do seu provedor de internet.

O serviço se destaca por oferecer velocidades consistentes através do protocolo WireGuard, tornando o VyprVPN um dos melhores VPNs para assistir pornô. Seus servidores também são compatíveis com P2P, facilitando o download via torrent.

O VyprVPN não deixa a desejar; ele apenas encontra concorrência de verdade em países sem restrições. Para experimentar o VyprVPN, aproveite a garantia de reembolso de 30 dias.



👍 Prós Mais de 300.000 IPs no total

Mais de 300.000 IPs no total Ideal para usuários em países com restrições

Ideal para usuários em países com restrições Velocidades boas e consistentes

Velocidades boas e consistentes Compatível com P2P 👎 Contras Relativamente caro

Relativamente caro Rede de servidores, reduzida

Quantidade de Servidores Quantidade de Países Preço Dispositivos Suportados Faixa de Velocidade nos EUA Atendimento ao Cliente Garantia do seu dinheiro de volta 700+ 96 US$ 5/mês 10 60-300Mbps Razoável 30 dias

Como escolher um dentre os melhores VPNs para assistir porno

Dependendo da sua necessidade de um VPN e do que você faz online, você pode precisar de diferentes funcionalidades. Existem alguns critérios gerais que se aplicam à maioria dos melhores VPNs para assistir pornô e que podem ajudar você a escolher o melhor para as suas necessidades. Vamos dar uma olhada em alguns desses critérios.

Primeiramente, é recomendável que o VPN possua uma ampla rede de servidores, distribuída por diversos países. Isso facilita encontrar um servidor próximo a você, o que, por sua vez, contribui para uma conexão mais rápida.

Além do tamanho e distribuição dos servidores, as opções de localização são importantes para a liberdade online.

Nesse sentido, a localização do VPN pode ser fundamental. Idealmente, ele deve estar situado em um país que não faça parte de alianças de vigilância. Se, além disso, for um país onde legalmente você possa recorrer contra ao VPN caso ele viole seus Termos de Serviço e seja conhecido por levar o cibercrime a sério, então você sabe que pode confiar.

Nunca pague mais de US$ 10/mês em uma assinatura anual

Idealmente, o preço deve refletir o que você precisa em um VPN. Se você pretende assistir a uma ou duas horas de conteúdo adulto por mês, e só isso, até mesmo um VPN gratuita como o PrivadoVPN pode ser suficiente.

Tamanho e distribuição dos servidores, preços, funcionalidades e facilidade de uso são aspetos fundamentais a considerar.

No entanto, se você busca melhorar sua segurança geral, precisará de um VPN mais robusto como o ExpressVPN. Dito isso, você nunca deve pagar mais de US$ 10/mês em uma assinatura anual. Com esse valor, é possível beneficiar dos serviços de alguns dos melhores VPNs disponíveis.

Você também deve buscar por funcionalidades avançadas. Mesmo que você não utilize recursos como o split tunneling agora, isso não significa que você não queira tê-los disponíveis no futuro.

A interface do usuário de um VPN também é extremamente importante. Afinal, você não quer ficar entediado ou, pior ainda, confuso ao usar um aplicativo pelo qual pagou. Qualquer VPN adquirido deve ser simples o suficiente para iniciar e intuitivo de usar nos primeiros 15 minutos. Claro, há muito mais a considerar ao escolher os melhores VPNs para assistir pornô, como…

Metodologia de teste de VPNs para pornografia | O que define uma boa VPN para conteúdo adulto?

Ao testar esses VPNs, focamos principalmente em alguns critérios essenciais de comparação, que incluem:

Preço e garantia do seu dinheiro de volta : O melhor VPN para assistir pornô deve ter um preço acessível e oferecer uma forma de testá-lo gratuitamente.

: O melhor VPN para assistir pornô deve ter um preço acessível e oferecer uma forma de testá-lo gratuitamente. Número de dispositivos suportados: Idealmente, você poderá usar 1 assinatura para todos os seus dispositivos.

Idealmente, você poderá usar 1 assinatura para todos os seus dispositivos. Política de Registros (Log Policy): Quanto menos registros a VPN mantiver, melhor.

Quanto menos registros a VPN mantiver, melhor. Sistemas operacionais compatíveis: Idealmente, você desejará um VPN que suporte todos os sistemas operacionais que você utiliza.

Idealmente, você desejará um VPN que suporte todos os sistemas operacionais que você utiliza. Contorno de restrições geográficas: Você quer a capacidade de desbloquear sites de conteúdo adulto e contornar bloqueios geográficos.

Você quer a capacidade de desbloquear sites de conteúdo adulto e contornar bloqueios geográficos. Velocidade: Quanto mais rápido, melhor; afinal, você vai querer fazer stream de conteúdo.

Quanto mais rápido, melhor; afinal, você vai querer fazer stream de conteúdo. Killswitch: Muito importante caso assistir a conteúdo adulto seja ilegal no seu país. Um killswitch interrompe sua conexão com a internet se o VPN cair.

Muito importante caso assistir a conteúdo adulto seja ilegal no seu país. Um killswitch interrompe sua conexão com a internet se o VPN cair. VPN com melhor localização: Idealmente, o VPN está sediado em um país amigável ao conteúdo adulto.

Idealmente, o VPN está sediado em um país amigável ao conteúdo adulto. Complementares: É sempre bom ter softwares periféricos.

Qual é o melhor VPN gratuito para assistir pornô?

Assim como acontece com qualquer outro software pago, experimentar a versão gratuita é sempre tentador. No entanto, escolher VPNs errados pode ser perigoso. Alguns VPNs gratuitos chegam a roubar e vender os dados de seus usuários. Por isso, é crucial selecionar um provedor com um histórico de confiança.

O ProtonVPN é um VPN gratuito de alta qualidade para assistir pornô, criado por cientistas do CERN.O ProtonVPN não tem limites de dados ou largura de banda, nem restringe sua velocidade, mas limita suas ações de modo que você não consiga desbloquear sites como Netflix e torrents. No entanto, ele ainda permite que você assista a pornografia em alta velocidade online.

No entanto, segundo os nosso testes, o melhor VPN gratuito para assistir porno é o PrivadoVPN. O PrivadoVPN é diferente da maioria dos VPNs gratuitos que oferecem uma quantidade fixa de dados e param de funcionar quando esses dados se esgotam. Ele oferece 10GB de dados (mais do que suficiente se você usar o VPN apenas para pornografia) com alta velocidade de conexão. Além disso, após o uso desses dados, ele apenas reduz a velocidade da sua conexão. Adicionalmente, ele não impõe nenhuma outra restrição e é o único VPN gratuito que consistentemente desbloqueia a Netflix e uma variedade de sites adultos.

O que é um VPN? | Por que eu preciso de um VPN?

Um VPN, ou Rede Privada Virtual, consiste em um conjunto de túneis seguros e interconectados que criptografam e conduzem seu tráfego, antes de enviá-lo ao seu destino. O destino final pensará que você está navegando a partir daquele servidor remoto, tornando seus dados pessoais inacessíveis.

Embora os VPNs tenham sido inicialmente utilizados para auxiliar trabalhadores remotos a acessar a rede corporativa sem comprometer a segurança, hoje, eles otimizam a segurança na internet. No século 21, com a abundância de cookies e rastreadores, manter a privacidade online pode ser bastante desafiador.

Os principais benefícios de usar um VPN incluem:

Seu endereço IP ficará oculto, impedindo que sites identifiquem sua localização;

Seu endereço IP ficará oculto, impedindo que sites identifiquem sua localização; Você poderá se conectar com segurança a redes Wi-Fi públicas;

Você poderá se conectar com segurança a redes Wi-Fi públicas; Um VPN permite contornar bloqueios regionais, como os aplicados a sites adultos em certos países;

Um VPN permite contornar bloqueios regionais, como os aplicados a sites adultos em certos países; Você pode assistir à Netflix dos EUA de qualquer lugar do mundo;

Você pode assistir à Netflix dos EUA de qualquer lugar do mundo; Um VPN pode, em alguns casos, melhorar o desempenho em jogos online;

Um VPN pode, em alguns casos, melhorar o desempenho em jogos online; VPNs previnem que seu provedor de internet limite sua velocidade de dados;

VPNs previnem que seu provedor de internet limite sua velocidade de dados; Ele protege seus dados contra possíveis falsificações;

E muitos outros benefícios.

Um VPN diminui minha velocidade de internet?

Os melhores VPNs para assistir pornô não vão diminuir a velocidade da sua internet. Contudo, a velocidade da sua conexão estará limitada ao do seu VPN. É por isso que é essencial escolher um VPN de alta qualidade, com velocidades estáveis e confiáveis como o ExpressVPN.

O VPN mais rápido para assistir pornô

O melhor VPN para assistir porno (imagens de alta resolução e vídeos de sexo) precisa ser rápido. Contudo, qual desses VPNs é o mais veloz? De modo geral, isso vai depender da sua distância até o servidor, do número de usuários conectados a esse servidor, entre outros fatores.

No entanto, como uma regra básica, os melhores VPNs para assistir pornô que utilizam uma variação do protocolo WireGuard (um dos protocolos de VPN mais recentes, com velocidades ultra-altas e segurança robusta) são mais rápidos do que aqueles que não utilizam.

Isso significa que os melhores VPNs para assistir porno como o ExpressVPN e o NordVPN têm vantagem sobre a concorrência por meio de implementações do WireGuard como Lightway e NordLynx.

Por que não só assistir pornô no modo anônimo?

Você pode assistir a conteúdo adulto no modo anônimo, no entanto, apesar do nome, o modo anônimo esconde muito pouco. O que ele faz é ajudar a evitar alguns cookies e ocultar o histórico do seu navegador.

Isso é praticamente nada, visto que todos os sites visitados rastrearão seus dados e lembrarão suas informações (lembre-se, o modo anônimo apenas garante que os cookies não sejam salvos no seu dispositivo).

Seu provedor de serviços de internet (ISP) também pode ver tudo o que você faz no modo anônimo, e há muitas evidências de que os ISPs ocasionalmente vendem os dados pessoais de seus clientes. Se você quer evitar isso, basta usar um VPN. Mesmo um VPN gratuito, como ProtonVPN ou PrivadoVPN, é muito melhor do que usar o modo anônimo.

Como eu assisto pornô no meu celular com um VPN?

A maioria dos VPNs desta lista possui aplicativos móveis para Android e iOS. Recomendamos usar o ExpressVPN, pois ele oferece tudo o que você precisa para uma experiência pornô de alta qualidade. Algumas das suas funcionalidades são a capacidade de transmissão em resolução 4K, segurança robusta e bloqueador de anúncios para eliminar aqueles anúncios incômodos.

Ele até mesmo ajuda a desbloquear conteúdo pornô em países onde é proibido, permitindo o acesso à sua ampla rede de 3.000 servidores em mais de 80 países diferentes.

Conclusão: Qual é o melhor VPN para assistir pornô?

Encontrar o melhor VPN para assistir pornô não é tarefa fácil. Por isso, fizemos testes rigorosos com todos os melhores VPNs para assistir porno desta lista para classificá-los adequadamente.

ExpressVPN — O melhor VPN para assistir pornô no geral | Protocolo Lightway super-rápido | Aproveite a garantia de reembolso de 30 dias! NordVPN — O melhor VPN para assistir pornô em alta velocidade e segurança | Teste com a garantia de reembolso de 30 dias! IvacyVPN — VPN popular para baixar pornografia de forma segura | Experimente hoje com a garantia de reembolso de 30 dias! PureVPN — VPN confiável para assistir pornô em qualquer dispositivo | Com garantia de reembolso de 31 dias! Surfshark/SSOne — O melhor VPN para assistir porno com recursos adicionais | Antivírus e scanner da Dark Web | Experimente a garantia de reembolso de 30 dias! CyberGhost — O melhor em servidores otimizados para streaming | Mais de 8.200 servidores em 90+ países | A maior garantia de reembolso de 45 dias! PrivadoVPN — O melhor VPN gratuito para assistir pornô | Versão premium com garantia de reembolso de 30 dias! PrivateVPN — O VPN mais barato para baixar pornografia | Experiência simplificada de VPN | Aproveite a garantia de reembolso de 30 dias! Private Internet Access — A maior rede de servidores | 35.000 servidores em 78 países | Use a garantia de reembolso de 30 dias! IPVanish — O melhor VPN para assistir pornô com personalização | Ideal para usuários experientes | Garantia de reembolso de 30 dias sem perguntas! ProtonVPN — Excelente VPN gratuito para pornografia | Sem limites de dados ou redução de banda | Experimente o teste gratuito de 7 dias! VyprVPN — Ótima opção para usuários na China | Segurança robusta | Use a garantia de reembolso de 30 dias hoje!

Nosso veredicto:

Embora cada um tenha seus casos de uso, na média, o usuário terá o maior benefício com o ExpressVPN. Ele oferece aos seus usuários uma conexão de alta velocidade suficiente para fazer stream de pornografia em 4K através do seu protocolo Lightway extremamente rápido. Além disso, ele fornece acesso a pornografia independentemente de onde você esteja.

Adicionalmente, ele remove anúncios de sites adultos populares, permitindo que você tenha uma experiência premium em uma interface de usuário projetada de forma inteligente. Para completar, ele possui várias funcionalidades avançadas de segurança que garantem que seu provedor de serviços de internet não saiba sobre seus hábitos de navegação.

Clique no botão abaixo para aproveitar agora, e usufruir da garantia de reembolso de 30 dias, caso não fique satisfeito com o ExpressVPN.

Perguntas Frequentes