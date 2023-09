Melhores VPNs com Avaliação Gratuita em setembro de 2023: Encontre a melhor opção para Navegar em Privado e com Segurança

Guia definitivo das melhores VPNs com avaliação gratuita: Encontre a melhor VPN para uma navegação segura e privada

Antes de nos lançarmos na nossa lista, queremos dar-lhe o contexto sobre por que deve testar VPN grátis sem risco antes de realizar a sua compra. Há, claro, muitos motivos para isso/ Um deles pode ter a ver com uma viagem de férias em que quer utilizar uma VPN para aceder a streaming, mas não pretende mantê-la quando regressar para casa.

Contudo, na maior parte das vezes, as pessoas desejam as capacidades das VPN como ferramentas permanentes nos seus dispositivos. Afinal, essas redes oferecem proteção de vários níveis e acesso a conteúdos que poderiam estar bloqueados na internet. Uma VPN sem risco com avaliação grátis permite aos utilizadores experimentarem os seus serviços sem compromisso. Diferentes empresas poderão oferecer diferentes recursos, mas o mais importante a ponderar é o número de servidores disponíveis e em quantos países, quais as velocidades de navegação, se existe kill switch confiável, se a interface é amigável e se há apoio ao cliente 24/7.

Outro dos motivos por que deve considerar um serviço com VPN de experiência gratuita tem a ver com a forma como os planos de pagamento estão estruturados. Ainda que as melhores VPNs tenham planos competitivos e ofereçam o melhor valor para o longo prazo, normalmente isso significa comprometer-se com pagamentos semestrais ou anuais.

O que queremos dizer é que os planos de longo prazo podem ser mais vantajosos do que os planos de curto prazo. Principalmente porque recebe um desconto maior na subscrição quanto maior for o período de fidelização. É por isso que testar funcionalidades em modo de avaliação de uma VPN é boa ideia, ainda antes de se lançar numa inscrição de longo prazo e até a vários anos.

Fizemos o trabalho chato e listamos as VPNs mais bem classificadas segundo os nossos testes, considerando as que oferecem a melhor qualidade na versão de avaliação. As 5 VPNs do nosso top são 2023 são:

ExpressVPN – A melhor VPN sem riscos e com garantia de reembolso em 30 dias NordVPN – Uma marca reconhecida com garantia de reembolso em 30 dias IvacyVPN – Ótimo apoio ao vivo e garantia de reembolso em 30 dias AtlasVPN – Marca emergente de VPN com garantia de reembolso em 30 dias Surfshark – VPN muito barata e com garantia de reembolso em 30 dias

Segundo a nossa opinião, estas são as melhores VPNs com avaliação gratuita do mercado. Isso porque oferecem uma boa variedade de serviços aos seus utilizadores durante o período de testes sem risco. Contudo, a ExpressVPN destacou-se pelos seus serviços e garantias. Vamos explicar-lhe em maior detalhe por que poderá querer assinar um destes serviços de VPN.

1 – ExpressVPN

Não é de surpreender que ExpressVPN ofereça uma garantia de reembolso do seu dinheiro caso não esteja satisfeito. Afinal, este é um dos serviços mais seguros e populares, além de que é das empresas mais reconhecidas neste setor. Situa-se no primeiro lugar do nosso top por bons motivos, e por isso a nossa principal recomendação vai para a VPN desta empresa.

A avaliação gratuita da ExpressVPN dura 7 dias e permite aos utilizadores experimentarem todas as funcionalidades. Poderá testemunhar a excelente velocidade, a grande quantidade de países onde há servidores instalados e terá a possibilidade de se ligar a um dos mais de 3.200 servidores disponíveis em qualquer momento e a partir de qualquer país. Foi adicionada proteção anti malware e anti anúncios, o que também representa uma vantagem de segurança e melhoramento significativo na experiência de navegação na web.

O problema com este serviço gratuito da ExpressVPN é que, quando o período de teste termina, terá de começar a pagar uma licença que está entre as mais caras do mercado. Mas há um motivo para isso. É que a ExpressVPN oferece garantia de qualidade e o assinante não sairá desiludido com ela.

👍 Prós Velocidades rápidas

Velocidades rápidas Proteção anti malware extra

Proteção anti malware extra Excelente serviço de kill switch 👎 Contras Preço da subscrição é elevado

Preço de renovação mais barato € 6,30 por mês ao longo de 1 ano + 3 meses grátis Número de servidores 2000+ Máximo número de dispositivos suportados 5 Garantia de reembolso 30 dias



2 – NordVPN

A garantia de reembolso de dinheiro de NordVPN é outro dos atrativos que não deve passar despercebido. Até quem nunca tenha pesquisado muito sobre VPNs provavelmente já ouviu falar desta empresa. Isso acontece porque a NordVPN acumula anos de bom serviço e reputação, que a coloca nas primeiras posições de qualquer lista das VPNs de topo atualmente.

A NordVPN oferece uma conta de avaliação sem risco, à imagem do que já acontece com a ExpressVPN, e dá acesso a todas as suas funcionalidades. Tem também uma política de reembolso em 30 dias caso não fique satisfeito. Alia ótima segurança, velocidade rápida e um site fácil de usar em qualquer dispositivo, para que possa testar o NordVPN em qualquer ambiente. A VPN também aceita vários métodos de pagamento, o que torna o software um dos melhores e mais convenientes do mercado.

Um pequeno contratempo de NordVPN é que, se quiser experimentar o seu modo com avaliação gratuita de 7 dias, estará limitado à experiência em Android (se for um utilizador de Android, confira também as melhores VPNs para Android este ano). É por isso que é melhorar comprar a versão premium e confiar na garantia de reembolso nos 30 primeiros dias caso não fique satisfeito, não perdendo de qualquer maneira o seu dinheiro. NordVPN está no setor da proteção online há anos e é uma das marcas mais confiáveis.

👍 Prós Serviço seguro

Serviço seguro Fácil de usar entre iniciantes

Fácil de usar entre iniciantes Marca conhecida 👎 Contras Deve inserir os seus detalhes de pagamento para aceder à conta de avaliação

Preço de renovação mais barato € 3,99 por mês durante 2 anos + 3 meses grátis Número de servidores 5000+ Máximo número de dispositivos suportados 6 Garantia de reembolso 30 dias



3 – IvacyVPN

O próximo na nossa lista das melhores VPNs com uma garantia de reembolso sem risco é IvacyVPN. Esta é uma escolha muito sólida para qualquer pessoa que procure uma VPN que faz o que promete e que tem preços baixos. Diferente de outras opções de VPN, a IvacyVPN é um serviço comprometido com o crescimento sustentado e em construir reputação. E isso vê-se no excelente serviço de atendimento ao cliente 24/7, de uma das melhores VPNs com avaliação gratuita, que permite resolver dúvidas mesmo durante o período à experiência.

Há algumas limitações no tipo de integração do IvacyVPN com os seus dispositivos, já que só com uma subscrição pela versão completa é que terá acesso a 10 dispositivos ao mesmo tempo. IvacyVPN é também conhecido pela velocidade, por ter um grande número de servidores e apoio ao cliente 24/7 excelente. Eles fazem com que seja especialmente fácil para um iniciado configurar uma VPN. E é também por isso que está numa posição elevada na nossa lista de melhores VPNs com avaliação gratuita.

IvacyVPN tem uma conta de demonstração válida por 7 dias, mas também poderá tomar partido da opção de reembolso em 30 dias caso não esteja satisfeito. Há apenas um senão, que é o facto de o acesso à conta de avaliação ter, na verdade, um custo: US$ 0,99. Isso não nos parece tão “gratuito” assim, mas continua a ser uma excelente empresa no que toca a serviços de VPN.

👍 Prós Velocidade

Velocidade Apoio ao cliente 24/7

Apoio ao cliente 24/7 Produto fácil de usar 👎 Contras É cobrada uma taxa US$ 0,99 pelo modo de avaliação

Preço de renovação mais barato € 3,99 por mês ao longo de 2 anos + 3 meses sem risco Número de servidores 2000+ Máximo número de dispositivos suportados 10 Garantia de reembolso 30 dias



4 – AtlasVPN

AtlasVPN é, na verdade, uma marca detida pela Nord Security. Pelo que apresenta o mesmo grau de qualidade e serviços idênticos à NordVPN, mas com uma vantagem: é mais barato. Muitos dos seus recursos estão focados na questão da segurança, por isso se essa for a sua prioridade então o AtlasVPN pode ser a escolha acertada.

Ainda que esta seja apenas uma razão para assinar o AtlasVPN, esta marca consta da nossa lista das melhores VPNs com avaliação gratuita, porque não pede nenhum tipo de informação de pagamentos para poder experimentar o seu modo de avaliação grátis. É muito incomum encontrar uma VPN sem risco e com modo de demonstração que não pede um pagamento à cabeça, pelo que o Atlas revelou-se uma das opções mais sérias e realmente gratuitas a constar na nossa lista.

Os aspetos da segurança e da velocidade são muito bons no Atlas, que está constantemente a melhorar os seus serviços, mas também há senãos. Por exemplo, o Atlas VPN não consegue desbloquear a Netflix para os seus utilizadores. Infelizmente, essa é uma característica comum entre as várias VPNs do mercado, pelo que não devemos considerá-la como um elemento assim tão negativo.

👍 Prós Velocidade

Velocidade Planos baratos

Planos baratos Não pede informação de pagamento 👎 Contras Não desbloqueia a Netflix

Preço de renovação mais barato € 1,62 por mês ao longo de 3 anos + 3 meses sem risco Número de servidores 750+ Máximo número de dispositivos suportados Ilimitado Garantia de reembolso 30 dias



5 Surfshark

Finalmente abordamos a VPN de SurfShark, uma das melhores VPNs com avaliação gratuita do mercado. Daqui a uns anos, poderemos mesmo vir a constatar que Surfshark subiu vários patamares e lidera a nossa lista de melhores VPNs. O que não seria de estranhar uma vez que está sempre a melhorar a atuação. O seu serviço já multi-premiado de VPN coloca a usabilidade e a segurança dos utilizadores no topo das suas prioridades, e isso vê-se claramente.

Apesar da qualidade do serviço, é também uma das VPNs mais baratas atualmente disponíveis. O seu plano de 2 anos custa US$ 2,49 ao mês e é dos melhores valores que vai encontrar entre VPNs de topo. A empresa também permite conectar um número ilimitado de dispositivos ao mesmo tempo, desde que pague por uma subscrição.

O Surfshark oferece igualmente um modo de demonstração de 7 dias para Android, iOS e macOS, ou poderá aceder a uma subscrição paga com a garantia de reembolso em 30 dias, caso não fique satisfeito. O único ponto menos positivo é que não consegue testar SurfShark gratuitamente num PC. Mas tem sempre a alternativa de pagar uma subscrição e pedir o reembolso dentro do período de 30 dias.

👍 Prós Ligações ilimitadas a dispositivos

Ligações ilimitadas a dispositivos Tem um dos planos de subscrição mais baratos do mercado

Tem um dos planos de subscrição mais baratos do mercado É fácil de usar 👎 Contras O modo de avaliação sem risco está limitado a dispositivos móveis e a Mac

Preço de renovação mais barato € 2,49 por mês ao longo de 2 anos Número de servidores 3,200+ Máximo número de dispositivos suportados Ilimitado Garantia de reembolso 30 dias

Maximizar o modo gratuito da sua VPN: Dicas para encontrar as melhores opções

Agora que já lhe demos as 5 melhores opções no mercado de serviços de VPN sem risco e com modo de demonstração, abordaremos outros fatores decisivos para poder encontrar a melhor VPN. Neste momento, você provavelmente já decidiu se quer a ExpressVPN, que apresenta a melhor qualidade, mas tem um preço salgado, ou se quer um serviço de VPN que não pede informações de pagamento como a Atlas.

Deixamos essa decisão final para si, ainda assim o nosso conselho é que opte por soluções como a ExpressVPN ou NordVPN que são reconhecidas e com as quais não terá problemas. Nestes assuntos de segurança, a confiança, a reputação e o reconhecimento do mercado são fundamentais.

Outro dos nossos conselhos é que procure as melhores VPNs com avaliação gratuita, sem riscos e à experiência. Assim pode verificar se a solução VPN que está a testar apresenta velocidade rápida, segurança, capacidades de streaming e outras vantagens que existem na ExpressVPN e que poderão também ser prioridades suas.

Conheça ainda a nossa lista alternativa de melhores VPNs para este ano.

Conclusão

A natureza competitiva do mercado das VPNs com garantias de reembolso e modo de avaliação traz boas notícias para os consumidores.

É o que garante que eles podem escolher a melhor solução do mercado sem arriscar dinheiro e tomando decisões bem informadas. Aconselharíamos algum cuidado antes de tomar uma decisão definitiva, especialmente se tiver de fornecer dados bancários para pagamentos antes de assinar qualquer plano, mesmo um gratuito.

As marcas mais conhecidas de VPN, como as que listamos neste artigo, são confiáveis e poderá assinar qualquer uma delas sem peso na consciência!

A verdade sobre as melhores VPNs com avaliação gratuita: FAQs respondidas