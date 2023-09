As melhores VPNs grátis em 2023: VPNs freemium e alternativas pagas

Após algumas pesquisas, constatamos que essas 5 VPNs gratuitas são atualmente as melhores do mercado e, para quem procura por ainda mais funcionalidades, incluímos duas das melhores VPNs pagas — ExpressVPN e NordVPN — no final da nossa lista:

PrivadoVPN — Melhor VPN grátis e uma das únicas VPNs gratuitas que permitem acesso à Netflix sem restrições geográficas; AtlasVPN — Apenas três servidores gratuitos, mas ótima para jogos; TunnelBear — Ótima VPN, mas possui algumas limitações de uso; ProtonVPN — Criptografia excelente e protocolos VPN poderosos para proteger a sua privacidade online; Hotspot Shield — Mais de 800 servidores e transferência ilimitada de dados com a conta gratuita; ExpressVPN — A melhor VPN paga e com garantia de reembolso de 30 dias; NordVPN — VPN poderosa e barata, que também oferece garantia de reembolso de 30 dias.

Os melhores serviços VPN gratuitos para você começar a usar hoje: Guia detalhado

Muitas VPNs afirmam não ter custo, quando, na verdade, apenas oferecem períodos de avaliação gratuitos ou limitam a funcionalidade dos seus serviços, se comparadas à versão paga. Para ajudar você na busca por uma boa VPN, vamos analisar as melhores VPNs grátis de 2023, que funcionam corretamente e não exigem o fornecimento prévio de informações de pagamento.

Aqui está um guia detalhado sobre as melhores VPNs grátis em 2023.

1. PrivadoVPN — Melhor VPN grátis e uma das poucas VPNs gratuitas que permitem acesso à Netflix sem restrições geográficas

A PrivadoVPN tem se mostrado a melhor entre as melhores VPNs grátis do mercado atualmente, graças à sua poderosa criptografia AES de 256 bits, além de um grande número de servidores, política de zero logs e a capacidade de desbloquear, de forma confiável, conteúdos com restrição geográfica na Netflix.

A PrivadoVPN oferece um excelente plano gratuito, permitindo que os usuários aproveitem todos os recursos desta poderosa VPN em um número ilimitado de dispositivos, como telefones, tablets, PCs, laptops ou Macbooks.

Tudo isso faz com que a PrivadoVPN seja considerada como uma das melhores VPNs grátis em 2023!

No entanto, existem algumas limitações para o plano gratuito. Só é possível conectar um dispositivo à PrivadoVPN por vez, com escolha de apenas 12 servidores e um limite de 10 GB de dados que podem ser usados a cada mês.

Embora não seja a melhor VPN gratuita para jogos, em razão dessas limitações, os 10 gigabytes gratuitos que a PrivadoVPN oferece são mais do que suficientes para quem pretende assistir conteúdos online sem restrições geográficas, ou apenas ocultar o endereço IP e criptografar os dados online enquanto navega na web.

De todas as VPNs gratuitas analisadas, a PrivadoVPN é a única que consegue desbloquear todas as diferentes bibliotecas da Netflix e reproduzir filmes e programas de TV sem buffering.

Outro benefício importante da PrivadoVPN é a sua sede na Suíça. Isso garante a proteção do usuário com base nas leis de privacidade suíças, que estão entre as melhores do mundo.

A PrivadoVPN não armazena nenhum de seus dados e a sua conexão online é protegida por criptografia de nível internacional. Isso é fundamental para que ninguém possa ver o seu IP, a localização, ou monitorar a sua atividade online.

Política de zero logs sob as leis de privacidade da Suíça; Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais. 👎 Contras Apenas 12 servidores disponíveis no plano gratuito.

Detalhes do plano gratuito 10 GB de transferência de dados gratuita por mês, 12 servidores, 1 conexão por vez, política de zero registros Nº. máximo de dispositivos suportados Ilimitado Sistemas operacionais suportados Android, iOS, Windows, macOS, Fire TV, Android TV Suporte ao cliente Chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e por e-mail

2. AtlasVPN — Apenas três servidores gratuitos, mas ótima para jogos

A AtlasVPN afirma ser a melhor, entre as melhores VPNs grátis do momento, mas isso tem sido muito questionado.

Embora não imponha nenhum limite de velocidade de conexão, a conta gratuita da AtlasVPN limita os usuários a apenas três locais de servidor. É possível usar a VPN para se conectar gratuitamente a servidores em Amsterdã (Holanda), Nova York ou Los Angeles.

Além da escolha do servidor ser extremamente limitada, esses três servidores não oferecem suporte a streaming. Portanto, com a conta gratuita da AtlasVPN, você não poderá assistir a conteúdos com restrição geográfica na Netflix ou em outras plataformas de streaming, por exemplo.

No entanto, a AtlasVPN é uma das melhores VPNs grátis para jogos, desde que você esteja nos EUA, pois não limita a velocidade da sua conexão. Isso significa que você pode se conectar a um servidor local e desfrutar de uma experiência de jogo online segura e protegida, sem lag ou atraso.

Em termos de segurança e proteção, a AtlasVPN conta com a criptografia padrão do setor e o protocolo WireGuard, para garantir que os seus dados estejam sempre protegidos contra ameaças cibernéticas. A VPN também bloqueia rastreadores, para que ninguém possa monitorar a sua atividade online e, dessa forma, garantir que você tenha total privacidade.

Criptografia padrão do setor; Conexões peer-to-peer (P2P) rápidas para baixar e enviar torrents. 👎 Contras Apenas 3 servidores disponíveis na conta gratuita;

Apenas 3 servidores disponíveis na conta gratuita; Não é possível assistir a conteúdos com restrição geográfica em plataformas de streaming na conta gratuita;

Não é possível assistir a conteúdos com restrição geográfica em plataformas de streaming na conta gratuita; Ótima para jogos apenas nos Estados Unidos;

Ótima para jogos apenas nos Estados Unidos; Suporte via chat ao vivo somente para contas pagas.

Detalhes do plano gratuito 3 servidores, transferência ilimitada de dados, sem limitações de velocidade, dispositivos ilimitados, modos de streaming desativados Máximo de dispositivos suportados Ilimitado Sistemas operacionais suportados Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Fire TV Suporte ao cliente Email, Chat ao vivo apenas para clientes da versão paga

3. TunnelBear — Ótima VPN, mas possui algumas limitações de uso

No geral, a TunnelBear é uma das melhores VPNs, com servidores em 48 países. Criptografia padrão do setor e poderosos recursos de proteção de privacidade fazem parte do pacote. No entanto, o seu plano grátis apresenta algumas limitações importantes.

Embora a TunnelBear ofereça uma versão gratuita da VPN, ela é extremamente limitada. Disponibiliza apenas 500 MB de dados protegidos que, provavelmente, serão usados em apenas um dia.

É importante destacar que o plano gratuito funciona mais como uma avaliação gratuita da VPN. O site oficial da TunnelBear afirma expressamente que a versão grátis se destina a testar a VPN, e não como uma opção de VPN gratuita. Além disso, alguns recursos da TunnelBear só estarão disponíveis após a mudança para a conta paga.

A maior desvantagem da TunnelBear, como um todo, é o fato de que diminui consideravelmente a velocidade da Internet. Embora a média do setor para as principais VPNs seja de, aproximadamente, 20% de redução de velocidade, com a TunnelBear você terá uma queda muito mais significativa, o que significa que esta não é a escolha ideal para streaming ou jogos online.

Servidores em 48 países; Funcionalidade GhostBear para contornar o bloqueio de VPNs. 👎 Contras O plano gratuito é muito limitado;

O plano gratuito é muito limitado; Visivelmente mais lenta do que as outras VPNs;

Visivelmente mais lenta do que as outras VPNs; Funcionalidade limitada no iOS;

Funcionalidade limitada no iOS; Sem proteção contra vazamento de DNS/IP.

Detalhes do plano gratuito Recursos limitados, 500MB de dados, 1 conexão Máximo de dispositivos suportados 1 Sistemas operacionais suportados Windows, macOS, iOS, Android, Browser Suporte ao cliente O chat ao vivo está disponível apenas para clientes de contas pagas

4. ProtonVPN — Criptografia excelente e protocolos VPN poderosos para proteger a sua privacidade online

ProtonVPN é outro provedor suíço de serviços com uma das melhores VPNs, que oferece uma versão grátis para todos que desejam se proteger online e navegar na web anonimamente. A ProtonVPN acredita que a segurança cibernética é um direito humano básico, por isso o seu software possui uma excelente versão gratuita.

Com a conta gratuita da ProtonVPN, você terá acesso a todos os recursos, com excelente proteção online, graças à criptografia AES de 256 bits e aos protocolos seguros da VPN.

Você poderá usar a ProtonVPN para transmitir conteúdo online de qualquer lugar do mundo, acessar sites com restrição geográfica, proteger seus dados online e até mesmo bloquear anúncios indesejados e impedir tentativas de rastreamento de sites duvidosos.

A melhor parte da conta gratuita da ProtonVPN é que você terá acesso a mais de 100 servidores espalhados por três países – Estados Unidos, Holanda e Japão.

No entanto, você só poderá se conectar a servidores de velocidade média com uma conta gratuita. Embora esses servidores tenham limites de velocidade de Internet, eles ainda são consideravelmente rápidos, razão pela qual você não sofrerá uma diminuição perceptível na velocidade de sua Internet.

A ProtonVPN é compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais, e você pode usá-la para proteger até 10 dispositivos diferentes.

Sem restrições de transferência de dados no plano gratuito; Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais. 👎 Contras Os servidores VPN de maior velocidade são reservados para os usuários de contas pagas.

Detalhes do plano gratuito Mais de 100 servidores, velocidade de VPN média, 1 conexão VPN, política rigorosa de não registro Máximo de dispositivos suportados Ilimitado Sistemas operacionais suportados Android, iOS, Windows, macOS, Fire TV, Android TV Suporte ao cliente Chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e por e-mail

5. Hotspot Shield — Mais de 800 servidores e transferência ilimitada de dados com a conta gratuita

A Hotspot Shield é uma opção interessante se você quiser experimentar uma VPN sem precisar se comprometer com a assinatura mensal. Com o plano gratuito da Hotspot Shield, você terá acesso a mais de 800 servidores, desfrutará de uma velocidade de conexão de até 1 Gbps e poderá usar a VPN sem limites de dados, nesta que é considerada uma das melhores VPNs Grátis.

Apesar disso, o plano gratuito da Hotspot Shield tem algumas desvantagens e você deve estar ciente disso. Para começar, você não pode usá-la para streaming de conteúdo ou jogos online, pois esses recursos estão disponíveis apenas com uma conta paga.

Além disso, você não terá acesso a um kill switch e não poderá falar com o suporte ao cliente da empresa por meio do chat ao vivo. O plano gratuito da Hotspot Shield não é completo e, para acessar todos os recursos disponíveis, precisará atualizar a sua conta para um plano pago.

Portanto, se você pretende usar a VPN apenas para criptografar o seu tráfego online e proteger os seus dados pessoais contra possíveis ameaças cibernéticas ou para acessar sites com restrição geográfica, a Hotspot Shield pode ser uma ótima opção.

A Hotspot Shield usa criptografia de nível militar e o protocolo Hydra VPN, que é amplamente considerado um dos protocolos VPN mais rápidos e seguros do mercado. A empresa também segue uma política rígida de não registro, para que as suas informações estejam 100% seguras, mesmo com o plano gratuito.

Transferência de dados ilimitada e velocidades de conexão de até 1 Gbps; Criptografia de nível militar e acesso ao poderoso protocolo Hydra VPN. 👎 Contras Os modos de uso para streaming e jogos não estão disponíveis em contas gratuitas;

Os modos de uso para streaming e jogos não estão disponíveis em contas gratuitas; Não é possível utilizar o suporte ao cliente, a menos que você mude para uma conta paga;

Não é possível utilizar o suporte ao cliente, a menos que você mude para uma conta paga; Recurso kill switch não está disponível em contas gratuitas.

Detalhes do plano gratuito Mais de 800 servidores, Dados ilimitados, Conexão VPN de, até, 1Gbps, 1 conexão vpn, sem Kill switch, Modos de streaming e jogos desativados Máximo de dispositivos suportados 25 Sistemas operacionais suportados Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Smart TVs, Routers Suporte ao cliente Só é possível acessar o Centro de Suporte com uma conta paga

6. ExpressVPN — A melhor VPN paga e com garantia de reembolso de 30 dias

ExpressVPN é uma das melhores VPNs atualmente disponíveis no mercado, oferece velocidades de conexão super rápidas e possui servidores em 94 países, proporcionando uma variedade extremamente ampla de locais para escolher se conectar.

Embora a ExpressVPN não forneça uma VPN gratuita, ela oferece uma garantia de reembolso de 30 dias. Isso significa que você pode experimentar o serviço e solicitar um reembolso se achar que não atende às suas necessidades.

A ExpressVPN prioriza a segurança e a proteção dos usuários e, para garantir o anonimato completo, os dados dos usuários são protegidos por criptografia AES-256 de nível especializado. Ademais, a empresa não mantém nenhum registro de conexão ou atividade para o seu tráfego. Esse é um recurso especialmente interessante, principalmente para quem trabalha em ambientes remotos ou viaja muito e que, por isso, precisa usar conexões potencialmente inseguras.

A ExpressVPN também é um provedor extremamente versátil e oferece suporte a Windows, macOS, Linux, Android e iOS, com plugins disponíveis para Chrome, Firefox e Edge. Isso é muito útil, considerando o fato de que você pode adicionar cinco dispositivos diferentes à sua conta para uso simultâneo, atendendo a tudo o que você e a sua família precisam.

Além disso, a ExpressVPN pode ser útil para acessar serviços como Disney+, Netflix, Hulu, iPlayer e Amazon Prime Video, e é uma ótima opção para torrent e jogos, com uma conexão rápida. Você também pode usar a ExpressVPN em conjunto com uma ampla variedade de ferramentas e serviços, como Facebook, WhatsApp e Gmail.

O serviço oferecido pela ExpressVPN vem com um gerenciador de senhas integrado, o ExpressVPN Keys, que manterá os seus dados de login seguros e evitará que você tenha que se inscrever em outro serviço. Há, também, um suporte para chat ao vivo 24 horas por dia, o que significa que sempre terá alguém disponível para prestar auxílio, se você precisar.

Em síntese, a ExpressVPN oferece um excelente serviço, permitindo que você navegue com segurança e praticidade. É por isso que é classificada como o melhor serviço VPN do mercado.

O valor das assinaturas começa em US$ 8,32 por mês, e a equipe promete a devolução do dinheiro, por meio da garantia de reembolso de 30 dias, caso você não goste do serviço.

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por chat ao vivo; Garantia de reembolso de 30 dias. 👎 Contras Nenhum plano gratuito disponível no momento.

Detalhes do plano gratuito N/A Máximo de dispositivos suportados 5 Sistemas operacionais e browsers suportados Windows, macOS, Linux, Android, iOS (iphone/iPad), Chrome, Firefox, Edge Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de chat ao vivo

7. NordVPN — VPN poderosa e barata, que também oferece garantia de reembolso de 30 dias

A NordVPN é uma das VPNs mais poderosas do mercado. Embora não ofereça um plano gratuito, você pode aproveitar a sua garantia de reembolso de 30 dias para experimentar uma das principais VPNs do mundo. Quando se trata de segurança online e proteção de seus dados pessoais, a NordVPN é uma opção muito interessante.

Além da criptografia AES de 256 bits e quatro protocolos VPN seguros, a NordVPN oferece proteção contínua contra ameaças, monitoramento da dark web, proteção VPN dupla, DNS privado e muito mais.

Com mais de 5.000 servidores em mais de 59 países, a NordVPN permite que você se conecte facilmente a um servidor próximo e tenha uma excelente proteção online sem redução percetível de velocidade da Internet.

A NordVPN pode desbloquear, de forma confiável, conteúdos com restrição geográfica na Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max e outras plataformas populares de streaming.

Além disso, é uma excelente opção para jogos e torrents, e obteve as pontuações mais altas possíveis em diversas auditorias independentes de terceiros, o que a torna uma das VPNs mais seguras e confiáveis do momento.

Se você adquirir a NordVPN hoje, pode economizar até 68% em sua assinatura e receber três meses de assinatura premium gratuitamente. Se você não estiver satisfeito com o serviço da NordVPN, poderá obter um reembolso total em até 30 dias após a compra.

Garantia de reembolso de 30 dias; Proteção VPN dupla, DNS privado e muito mais. 👎 Contras Por enquanto, não oferece um plano gratuito.

Detalhes do plano gratuito N/A Máximo de dispositivos suportados 6 Sistemas operacionais e browsers suportados Windows, macOS, Linux, Android, iOS (iPhone/iPad), Chrome, Firefox, Edge Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por chat ao vivo

Como escolher a melhor VPN gratuita

Se você está procurando uma VPN gratuita para PC, Android ou iPhone, há algumas questões que precisa considerar. Obviamente, você procura uma VPN gratuita que funcione adequadamente, ofereça excelente proteção online e não tenha cobranças ou taxas ocultas.

Por isso, a primeira coisa que você precisa ter certeza é que a VPN realmente não possui custo, bem como que não se trata de apenas uma avaliação gratuita que exigirá que você forneça as informações do seu cartão de crédito, para realizar a cobrança automática após o término do período de avaliação.

As melhores VPNs grátis recomendadas neste guia – além da ExpressVPN e NordVPN – oferecem planos que não exigem nenhum pagamento.

O próximo fator a prestar atenção é o nível de criptografia que a VPN oferece. Todos os melhores provedores de VPNs grátis, abordados neste guia, contam com criptografia AES-256 padrão da indústria.

Depois de analisar tudo isso, você deve conferir o número de servidores que as diferentes VPNs oferecem. Isso afetará diretamente a velocidade da sua conexão com a Internet. Por exemplo, a AtlasVPN oferece apenas três servidores no plano gratuito. Então não é a ideal para quem deseja assistir conteúdo online ou torrent de filmes e programas de TV.

A velocidade é muito importante se você procura por uma VPN gratuita que permitirá que você se conecte a um servidor próximo e rápido, para que possa obter a máxima proteção sem sacrificar a velocidade da sua conexão.

Por último, é importante ter certeza de que a VPN escolhida pode desbloquear, de forma confiável, os conteúdos com restrição geográfica na Netflix e em outras plataformas de streaming populares.

Depois de analisar todos os diferentes serviços VPN gratuitos, constatamos que apenas a PrivadoVPN desbloqueia a restrição geográfica da Netflix de forma consistente, tornando-se a melhor VPN gratuita do mercado para quem busca este tipo de serviço.

Os serviços de VPN gratuitos são perigosos?

Quando se trata de um software gratuito, é importante ser sempre muito cauteloso.

Existem vários sites pouco confiáveis que oferecem VPNs “gratuitas”, mas que podem ter intenções maliciosas, como induzir o usuário a instalar algum programa com vírus, ou que usam o software para roubar e vender os dados de usuários a anunciantes e outros terceiros.

Para estar seguro com uma VPN grátis, é necessário obter um plano gratuito de um dos provedores de serviços VPN mais confiáveis do mercado. Por isso, organizamos esta lista das melhores VPNs grátis, para garantir que os seus dados online estejam seguros e que você obtenha os melhores serviços de VPNs.

Melhores VPNs grátis x Melhores VPNs pagas: qual você deve escolher?

Uma VPN gratuita pode ser uma ótima maneira de ter uma ideia de como uma VPN funciona na prática, sem precisar se comprometer com uma assinatura mensal. No entanto, é importante ter em mente que a maioria dos planos gratuitos é bastante limitada, tanto em termos de recursos aos quais você tem acesso quanto do número de servidores aos quais pode se conectar.

Se você está procurando apenas melhorar a sua privacidade online enquanto navega na Internet, uma VPN gratuita pode resolver o seu problema. Você também pode instalar um aplicativo VPN gratuito para iPhone, caso precise visitar, com seu dispositivo móvel, sites nos quais não confia totalmente.

Mas se você está procurando uma VPN para desbloquear conteúdos que possuem restrição geográfica, filmes em torrent e programas de TV ou ficar protegido online 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma versão paga é, com certeza, uma escolha muito melhor.

Além de fornecer proteção contínua contra ameaças e proporcionar maior privacidade online, as VPNs pagas oferecem uma variedade de recursos, como proteção contra malware e rastreamento, além do bloqueio de anúncios indesejados.

Com uma VPN paga, você também terá mais opções em relação aos servidores VPN e poderá obter uma excelente proteção online sem sacrificar a funcionalidade ou a velocidade da sua conexão com a Internet.

Por isso, escolher uma VPN paga, com valores a partir de US$ 2 por mês, pode valer a pena.

Como obter uma VPN Premium gratuitamente

Obter uma VPN premium não significa, necessariamente, que você tenha que pagar altos valores antecipadamente ou se comprometer com uma assinatura anual. Atualmente, você pode experimentar a ExpressVPN e aproveitar a sua garantia de reembolso de 30 dias.

Você pode escolher um plano mensal da ExpressVPN, a partir de apenas US$ 12,95 por mês, e testar a VPN que é líder mundial no mercado.

Se você achar que a ExpressVPN não atende às suas expectativas ou não estiver satisfeito com o seu desempenho, poderá solicitar um reembolso total em até 30 dias após a compra. Mas é muito provável que você fique satisfeito com a excelente proteção online da ExpressVPN já no primeiro mês.

Nesse caso, você pode continuar com sua assinatura mensal ou atualizar para um plano de preços anual, para economizar 36% e obter meses de proteção ExpressVPN premium.

Aproveite a garantia de reembolso de 30 dias da ExpressVPN e experimente o provedor de serviços VPN líder mundial!

Conclusão

Acima estão as análises sobre as nossas principais escolhas de VPNs gratuitas e o principal provedor pago. Se gostava de experimentar um serviço premium, sem precisar se comprometer com o pagamento imediato, aproveite a garantia de reembolso de 30 dias da ExpressVPN e faça seu próprio teste.

Em jeito de resumo, deixamos uma lista das melhores VPNs grátis, Freemium e Pagas.

Com as melhores VPNs grátis mencionadas neste artigo, você pode proteger a sua privacidade sem gastar nada.