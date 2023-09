Melhores VPNs gratuitas de acordo com os usuários do Reddit em setembro de 2023

Neste artigo, abordamos as melhores VPNs gratuitas, segundo o Reddit, tendo como base a experiência de outros usuários. Isso vai te proporcionar segurança, criptografia de dados e eliminação de rastros. E, acima de tudo, permitirá que você use a internet como desejar, sem deixar um rastro para provedores de serviços seguirem.

O Reddit é um site enorme. Então pode ser difícil encontrar o tópico correto de VPNs gratuitas que se ajuste exatamente ao que você está procurando. Os itens de melhores VPNs segundo o Reddit também podem estar cheios de jargões que pessoas não muito familiarizadas com VPNs podem não compreender. O que pode ser um pouco avassalador ao tentar extrair todas as informações de que você precisa.

Então, fizemos o trabalho por você. Vasculhamos as profundezas do Reddit para encontrar o conteúdo mais útil sobre as melhores VPNs gratuitas no Reddit, e condensamos tudo em um único artigo prático para nossos leitores. Nós nos propusemos a fazer uma lista das VPNs gratuitas que, segundo os usuários do Reddit são as melhores; no entanto, está claro que três se destacaram das demais. Aqui estão elas:

ProtonVPN – A melhor VPN gratuita mencionada por usuários do Reddit pela cota de dados.

– A melhor VPN gratuita mencionada por usuários do Reddit pela cota de dados. TunnelBear – A VPN gratuita mais votada no Reddit para desbloqueio de países.

– A VPN gratuita mais votada no Reddit para desbloqueio de países. Hide.me– O que é considerado o melhor VPN gratuito no Reddit em termos de facilidade de uso.

Mais tarde, vamos entrar em detalhes sobre porque, segundo os usuários do Reddit, essas três são consideradas como as melhores opções mas, primeiro, forneceremos um guia rápido com base nas informações que reunimos ao analisar discussões sobre VPNs gratuitas no Reddit. Esse guia ajudará você a entender o que deve buscar em sua VPN gratuita.