Melhores VPNs para Netflix que Realmente Funcionam: Assistir Filmes e Séries de todos países

As melhores VPNs permitem desbloquear a Netflix para que você acesse conteúdos com restrições geográficas e assista programas disponíveis no catálogo dos diferentes países. Equipado com um VPN, você pode assistir aos seus programas de TV e filmes favoritos, mesmo que eles não estejam disponíveis na sua região. Se você usar a melhor VPN para Netflix, poderá se conectar a um servidor em um país diferente e, dessa forma, assistir seus filmes e séries favoritos nesta plataforma de qualquer lugar do mundo, mesmo estando no exterior.

Analisamos a velocidade, o número de servidores, a distribuição de servidores e a capacidade de desbloquear conteúdo da Netflix, de forma consistente, nos principais serviços VPN e descobrimos que a melhor VPN para Netflix é a ExpressVPN. Isso se deve ao seu protocolo VPN Lightway super-rápido e à capacidade de desbloquear praticamente todas as bibliotecas regionais da Netflix. Continue lendo este artigo para uma análise aprofundada das melhores VPNs para Netflix que lhe permitirão assistir filmes e séries de qualquer país, mesmo quando viaja para o exterior.

Lista das Melhores VPNs para desbloquear a Netflix em 2024: Visão rápida

Melhores VPNs para Netflix que realmente funcionam: Avaliações detalhadas

Nesse sentido, se você está procurando a melhor VPN para Netflix, que seja rápida e confiável, mas não sabe por onde começar, aqui estão análises detalhadas das doze principais VPNs para Netflix que vão te ajudar a tomar uma decisão mais informada.

1. ExpressVPN: No geral, uma das melhores VPNs para desbloquear a Netflix em 2024

A ExpressVPN é uma das melhores VPNs do mercado e desbloqueia amplamente todas as bibliotecas da Netflix dos diferentes países. A plataforma oferece mais de 500 servidores espalhados por 94 países, todos com portas de 10 Gbps para quem deseja ainda mais velocidade e uma conexão confiável.

Além disso, você pode usar a ExpressVPN em até cinco dispositivos simultaneamente, seja por exemplo em um PC, laptop, telefone ou até mesmo na TV. Se quiser ir além, você pode instalar em seu roteador, para garantir que todas as suas conexões de Internet estejam protegidas pela VPN, independentemente do dispositivo que você está usando para transmitir filmes ou programas de TV na Netflix.

Experimente a VPN número 1 do mercado sem riscos por 30 dias completos

Quando se trata de segurança, a ExpressVPN é a melhor do setor, graças à melhor criptografia e aos poderosos protocolos VPN. No entanto, uma grande desvantagem desse fornecedor de serviços VPN é que é uma das VPNs mais caras do mercado, já que muitos concorrentes oferecem planos com valores mais acessíveis.

A ExpressVPN é uma VPN renomada e tem muito a oferecer. Nesse sentido, certamente merece o primeiro lugar em nossa lista das melhores VPNs para Netflix.

Em suma, de modo geral, com sua capacidade de desbloquear consistentemente conteúdo na Netflix e sua rápida velocidade, a ExpressVPN é a melhor opção para quem deseja acessar conteúdos com restrição geográfica em plataformas de streaming populares.

👍 Prós Rápido e confiável

Rápido e confiável Servidores em mais de 94 países

Servidores em mais de 94 países Disponível em todos os dispositivos e sistemas operacionais, por exemplo, Android e iOS

Disponível em todos os dispositivos e sistemas operacionais, por exemplo, Android e iOS Possui grande frota de servidores 👎 Contras Alto custo

Preço de renovação mais acessível Números de servidores Máximo de dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 6,67/mês em um plano anual Mais de 3.000 5 30 dias

2. NordVPN: uma das melhores, mais rápidas e confiáveis VPNs para desbloquear a Netflix

NordVPN é um dos maiores nomes da indústria VPN e por um bom motivo. Com mais de 5.600 servidores de alta velocidade espalhados por mais de 59 países e criptografia de última geração, é uma das VPNs mais rápidas e seguras do mercado.

Durante nossos testes, por exemplo, a NordVPN desbloqueou consistentemente diferentes bibliotecas da Netflix, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Itália e Japão. Os vídeos foram reproduzidos sem buffer e não tivemos problemas com relação à estabilidade da conexão.

Portanto, se você optar pelo NordVPN, você vai desfrutar de uma experiência de streaming Netflix tranquila e ininterrupta de qualquer lugar do mundo. Além disso, outros serviços populares de streaming que você pode desbloquear com NordVPN incluem, por exemplo, Amazon Prime Video, Disney+, BBC iPlayer e Hulu.

Além disso, está disponível em todos os dispositivos e sistemas operacionais, podendo conectá-lo a até seis dispositivos simultaneamente. Isso significa que você pode assistir Netflix em seu PC, laptop, Android, iPhone e até mesmo em sua smart TV, por exemplo.

Além disso e dos excelentes recursos de desbloqueio de conteúdo online, a NordVPN oferece proteção contínua contra ameaças, mantendo você protegido contra malwares, vírus e ataques cibernéticos.

O protocolo VPN proprietário NordLynx também é um dos mais rápidos do setor, tornando a NordVPN ideal também para torrent e jogos – assim como a ExpressVPN.

Embora o preço mensal da NordVPN seja mais caro em comparação com algumas outras VPNs, os planos anuais oferecem uma relação custo-benefício interessante, considerando a velocidade, a confiabilidade e os recursos de segurança premium.

No geral, é fácil ver porque a NordVPN aparece repetidamente em listas como essas. Experimente agora e conheça uma das melhores VPNs para Netflix – desfrute de uma experiência de streaming sem buffer em qualquer lugar do mundo.

👍 Prós Um grande número de servidores espalhados pelo mundo todo

Um grande número de servidores espalhados pelo mundo todo Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais

Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais Criptografia de última geração

Criptografia de última geração Protocolo VPN é rápido e seguro 👎 Contras Planos mensais de alto custo

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. de dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 5,29/mês em um plano de dois anos 5.600+ 6 30 dias

3. IvacyVPN — VPN para desbloquear a Netflix com seleção de finalidade inteligente

A plataforma IvacyVPN oferece um serviço impressionante, tornando-a ideal entre as melhores VPNs para nômades digitais que viajam para lugares remotos e pretendem desbloquear e ter acesso a filmes e séries da Netflix quando estão no exterior. Primeiramente, possui mais de 5.700 servidores em mais de 100 países, garantindo que você sempre tenha um servidor criptografado para se conectar.

O recurso exclusivo da IvacyVPN, Smart Purpose Selection, ajuda você a se conectar ao servidor mais rápido para as suas necessidades. Você pode selecionar streaming, download seguro ou navegação segura e estabelecerá imediatamente uma conexão criptografada com o melhor servidor em sua área.

Este provedor de VPN desbloqueia facilmente, por exemplo, a Netflix dos EUA, e você também pode acessar outras bibliotecas da Netflix, incluindo Japão, Austrália e Reino Unido. Além da Netflix, você pode usá-lo para transmitir conteúdo de outros serviços de streaming populares, incluindo BBC iPlayer, Disney+, Amazon Prime Video e muito mais.

É uma das VPNs mais econômicas, com seu plano de cinco anos custando apenas US$ 1/mês, o que a torna mais acessível que outras VPNs. Além disso, você pode conectar até 10 dispositivos usando uma única assinatura, permitindo uma grande economia para sua família ao mantê-la segura online.

Além disso, você pode usar criptomoedas para iniciar sua assinatura, o que ajuda você a permanecer anônimo desde o início. No geral, o IvacyVPN é ideal para o uso diário, pois você pode baixar arquivos e navegar na Internet com segurança, sem correr o risco de acessar a sites maliciosos.

👍 Prós Mais acessível

Mais acessível Largura de banda ilimitada

Largura de banda ilimitada Ótimos aplicativos móveis

Ótimos aplicativos móveis Diversos locais de servidores 👎 Contras Interface desatualizada

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. Dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 1/mês em um plano de cinco anos 5.700+ 10 30 dias

4. PureVPN: Uma das melhores VPNs para Netflix muito popular e que suporta uma variedade de dispositivos

PureVPN possui servidores de alta velocidade de 20 Gbps na Europa e nos EUA, uma política de registro zero e uma interface intuitiva. Você pode usar esta VPN em vários dispositivos, incluindo Windows, Mac, Android, iOS e Linux, e possui extensões para os navegadores mais populares.

Além disso, o PureVPN é ideal se você possui Android TV, Kodi ou Amazon Fire Stick, pois possui orientações detalhadas em seu site que podem ajudá-lo a conectá-los a um servidor VPN seguro. Você pode conectar até dez dispositivos simultaneamente, o que significa que não você não vai precisar repetir o processo quando quiser assistir a um programa, filme ou série na Netflix.

Com o PureVPN, você também pode ficar tranquilo sabendo que seu ISP não pode analisar suas atividades online e limitar sua conexão. Isso significa que você pode assistir à Netflix sem atrasos, buffer ou outros problemas e sem se preocupar com limites de dados.

Por fim, este provedor de VPN permite que você fique tranquilo sabendo que possui um kill switch confiável, que desconectará automaticamente seus dispositivos da Internet se você desligar acidentalmente sua VPN, evitando um vazamento do seu IP real.

A assinatura do plano de dois anos do PureVPN custa apenas US$ 2,08/mês, o que o torna um dos serviços VPN mais baratos deste ano. Além disso, você ganha três meses a mais do que pagou e tem uma garantia de devolução do dinheiro de 31 dias que permite que você experimente seus serviços sem riscos.

👍 Prós Interface intuitiva

Interface intuitiva Protocolo WireGuard de alta velocidade

Protocolo WireGuard de alta velocidade Servidores futureproof de 20 Gbps

Servidores futureproof de 20 Gbps Baixo custo 👎 Contras Suporte ao cliente poderia ser melhor

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 2,08/mês em um plano de dois anos 6.500+ 10 31 dias

5. Surfshark – Excelentes recursos de desbloqueio da Netflix

Surfshark é outra ótima opção entre as melhores VPNs para streaming de conteúdos desbloquear restrição geográfica na Netflix. Oferece mais de 3.200 servidores espalhados por 99 países. Isso significa que você não terá problemas para encontrar o servidor certo e desbloquear uma biblioteca Netflix específica.

Todos os servidores do Surfshark têm, pelo menos, uma porta de 1 Gbps, com muitos deles sendo atualizados para 10 Gbps para velocidades ainda mais rápidas e desempenho mais estável, para uma experiência de streaming sem buffer.

Além da Netflix, descobrimos em nossos testes que o Surfshark desbloqueia consistentemente conteúdos em outros serviços populares de streaming, como Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ e BBC iPlayer.

A principal vantagem que o Surfshark oferece em comparação com outros provedores de serviços VPN líderes de mercado é o recurso CleanWeb integrado, que, por exemplo, bloqueia anúncios, rastreadores, malware e tentativas de phishing – além disso, você pode cobrir um número ilimitado de dispositivos com 1 assinatura.

Por fim, isso torna o Surfshark uma excelente escolha não apenas para streaming, mas também para melhorar a sua segurança online – e a de sua família. Dito isso, a única desvantagem do Surfshark é que ele não oferece um IP dedicado a isso.

👍 Prós Possui um bloqueador integrado de anúncios, rastreados e malware

Possui um bloqueador integrado de anúncios, rastreados e malware Grande frota de servidores e excelente distribuição

Grande frota de servidores e excelente distribuição Desbloqueia conteúdo na maioria das plataformas de streaming populares

Desbloqueia conteúdo na maioria das plataformas de streaming populares Modo camuflagem para ocultar sua atividade na Internet, incluindo seu ISP

Modo camuflagem para ocultar sua atividade na Internet, incluindo seu ISP Planos de baixo custo ao longo prazo 👎 Contras Não oferece IP dedicado

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 2,30/mês + 2 meses grátis em um plano de dois anos 3.200+ Ilimitado 30 dias

6. CyberGhost – Servidores dedicados de streaming de alta velocidade para desbloquear Netflix

O CyberGhost é frequentemente elogiado pelo anonimato completo que oferece aos usuários, mas seus recursos de desbloqueio da Netflix são certamente outro bom motivo para optar por esta que é uma das melhores VPNs.

Com mais de 9.000 servidores em mais de 115 locais em todo o mundo, o CyberGhost certamente oferece uma das maiores frotas de servidores para acesso rápido e confiável a diferentes bibliotecas da Netflix e outras plataformas de streaming de qualquer lugar do mundo.

Além disso, o CyberGhost possui servidores Netflix dedicados para todas as principais bibliotecas, incluindo EUA, Reino Unido, Itália, França, Alemanha e Japão. A excelente distribuição de servidores faz do CyberGhost uma das melhores VPNs para Netflix.

Além disso, o CyberGhost é compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais, incluindo smart TVs. Você pode usá-lo para assistir Netflix em até sete dispositivos simultaneamente, enquanto desfruta de excelente segurança online e total privacidade.

A melhor parte do CyberGhost VPN é o fato de oferecer uma longa garantia de reembolso de 45 dias. Isso lhe dá um mês e meio sem riscos para testar os recursos do CyberGhost e ver se é a VPN certa para você.

👍 Prós Um grande número de servidores

Um grande número de servidores Possui servidores otimizados para streaming Netflix

Possui servidores otimizados para streaming Netflix Velocidade rápida do servidor

Velocidade rápida do servidor Suporte experiente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

Suporte experiente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana Endereço de IP dedicado 👎 Contras Política de privacidade confusa

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 2,19/mês + 2 meses grátis em um plano de dois anos 9.000+ 7 45 dias

7. PrivadoVPN: A melhor VPN gratuita para Netflix em 2024

PrivadoVPN é uma excelente VPN, de nossa lista de VPNs para desbloquear todo o catálogo Netflix, principalmente considerando que oferece um plano gratuito. Se você não quiser se comprometer com uma assinatura mensal ou anual, você pode usar seu plano gratuito para se conectar a um dos 12 servidores gratuitos e acessar as bibliotecas da Netflix nos EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Suíça, Holanda e México, por exemplo.

Uma coisa a se ter em mente com o plano gratuito do PrivadoVPN é que você está limitado a 10 Gb de transferência de dados por mês. De acordo com a Netflix, você usa cerca de 1 Gb por hora para transmitir filmes em programas em definição padrão, portanto, você deve ter cerca de cinco a seis filmes por mês no plano gratuito.

Se você acabar gostando do PrivadoVPN, por exemplo, poderá atualizar para um plano pago por US$ 4,99/mês e eliminar quaisquer limitações. Você poderá conectar um número ilimitado de dispositivos à VPN e acessar mais de 300 servidores em mais de 47 países ao redor do mundo.

Por fim, o PrivadoVPN está disponível em todos os dispositivos e sistemas operacionais e conta com criptografia padrão do setor e protocolos VPN poderosos, incluindo WireGuard. Além disso, o PrivadoVPN oferece proteção integrada contra vazamento de IP e um kill switch para garantir que você nunca se conecte à Internet desprotegido, mesmo que sua conexão com o servidor VPN caia.

Na verdade, ao contrário da maioria das VPNs gratuitas, o PrivadoVPN oferece no plano gratuito o mesmo nível de segurança que você obteria com a assinatura Premium.

👍 Prós Excelente plano gratuito

Excelente plano gratuito Desbloqueia todas as principais bibliotecas da Netflix no plano gratuito

Desbloqueia todas as principais bibliotecas da Netflix no plano gratuito Política rigorosa de não registro aplicada pelas leis de privacidade suíças 👎 Contras Limitado a 10GB de transferência de dados no plano gratuito

Limitado a 10GB de transferência de dados no plano gratuito Menos servidores estão disponíveis na versão gratuita

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro Plano gratuito disponível 300+ 10 30 dias Planos pagos a partir de US$ 4,99/mês

8. Private Internet Access: A VPN mais acessível entre as melhores VPNs para Netflix

O Private Internet Access é uma das melhores VPNs, rápido, confiável e acessível, com capacidade para desbloquear as bibliotecas Netflix mais populares. Você pode usar a PIA para acessar as bibliotecas da Netflix nos EUA, Reino Unido, Itália, Alemanha, Dinamarca, Japão e Suécia, por exemplo.

Nesse sentido, a plataforma cobre 99,9% dos filmes e programas de TV disponíveis. Por isso, você não terá problemas para acessar seu conteúdo favorito da Netflix de qualquer lugar do mundo. Além disso, uma coisa a ter em mente é que a PIA só desbloqueia a Netflix de forma confiável quando você acessa a plataforma por meio de um navegador.

Isso significa que você pode ter problemas para acessar diferentes bibliotecas da Netflix se estiver usando o aplicativo no seu telefone ou smart TV. Por fim, além da Netflix, o PIA desbloqueia de forma confiável outros serviços populares de streaming quando acessados ​​através de um navegador, como:

Hulu

Rolo Crunchy

HBO Max

Disney+

Vídeo Amazon Prime

Similarmente, assim como acontece com as principais VPNs, o Private Internet Access também possui mais de 3.000 servidores espalhados por todo o mundo, portanto, o congestionamento de servidores e a localização de servidores adequados para transmitir várias bibliotecas Netflix não são uma preocupação.

Além disso, a plataforma oferece criptografia padrão da indústria e protocolos VPN seguros, tornando-o uma VPN excelente em geral. Por apenas US$ 2,03 por mês em um plano de três anos, por exemplo, é um dos melhores provedores de serviços VPN para desbloquear a Netflix e desfrutar de excelente segurança online, privacidade e anonimato.

👍 Prós Um grande número de servidores e excelente distribuição

Um grande número de servidores e excelente distribuição Criptografia poderosa e protocolos VPN seguros, incluindo WireGuard

Criptografia poderosa e protocolos VPN seguros, incluindo WireGuard Desbloqueia de forma confiável as principais bibliotecas da Netflix quando acessada por meio de um navegador

Desbloqueia de forma confiável as principais bibliotecas da Netflix quando acessada por meio de um navegador Uma das VPNs mais acessíveis do mercado 👎 Contras Acessar a Netflix nem sempre funciona em celulares e apps de TV

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 2,03/mês + 3 meses grátis em um plano de três anos 3.000+ 10 30 dias

9. PrivateVPN: Uma das melhores e mais baratas VPNs para Netflix

PrivateVPN se anuncia como a melhor VPN para Netflix, no entanto, temos que contestar essa afirmação. Embora possa desbloquear amplamente as principais bibliotecas da Netflix, o problema é que possui pouco mais de 200 servidores.

Por causa disso, não é a VPN mais rápida que existe. Por exemplo, digamos que você esteja conectado a um servidor em outro continente; você pode enfrentar algum buffer devido a servidores sobrecarregados. No entanto, no geral, embora não seja o mais rápido, o PrivateVPN oferece algumas velocidades consistentes.

Nesse sentido, o PrivateVPN é sem dúvida uma VPN sólida e uma das VPNs mais acessíveis, pois custa a partir de apenas US$ 2/mês em um plano anual. Além disso, você obtém criptografia padrão do setor e protocolos VPN seguros.

Embora não existam recursos de segurança avançados, como bloqueio de anúncios integrado e proteção contra malware, o Private VPN oferece 8 protocolos VPN sólidos – mais do que muitos outros do mercado – para você personalizar a sua segurança e desempenho.

Além disso, você pode usar o PrivateVPN em seu telefone ou PC/laptop para acessar a biblioteca Netflix de outro país. Embora seja uma VPN sólida e barata, o PrivateVPN faz um bom trabalho no streaming de filmes e programas de TV na Netflix, no entanto, pode ser um pouco inconsistente devido ao tamanho do servidor.

👍 Prós Mais acessível

Mais acessível Criptografia padrão da indústria (AES-256)

Criptografia padrão da indústria (AES-256) Oito protocolos de VPN seguros disponíveis 👎 Contras Pouco mais de 200 servidores

Pouco mais de 200 servidores Não é compatível com smart TVs

Não é compatível com smart TVs Sem recursos avançados de segurança

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 2/mês em um plano anual 200+ 10 30 dias

10. IPVanish — Servidores de VPN de alta velocidade

IPVanish oferece mais de 2.000 servidores de alta velocidade em mais de 75 locais, tornando-o uma das melhores VPNs para streaming de conteúdo online na Netflix e outras plataformas populares.

Além disso, é compatível com smart TVs e serviços Amazon Fire TV, por exemplo, e você pode conectá-lo a um número ilimitado de dispositivos. O que diferencia o IPVanish da concorrência é o fato de oferecer mais de 40.000 endereços IP compartilhados.

Isso significa que vários usuários do IPVanish compartilham o mesmo endereço IP quando conectados aos servidores VPN, tornando impossível rastrear a atividade online de um único usuário. Como resultado, ninguém pode rastrear o que você faz online – nem mesmo o seu provedor de serviços de Internet ou o governo.

Em relação à segurança, o IPVanish está à altura dos melhores provedores de serviços VPN. Nesse sentido, ele se baseia em criptografia padrão do setor e protocolos VPN seguros e oferece proteção integrada contra malware e ransomware. Nesse sentido, se você deseja uma VPN para Netflix rápida com excelentes recursos de segurança e privacidade, o IPVanish é uma excelente escolha.

👍 Prós Grande frota de servidores

Grande frota de servidores Sem recursos de bloqueio de anúncios

Sem recursos de bloqueio de anúncios Conexão ilimitadas

Conexão ilimitadas Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais, incluindo smart TVs

Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais, incluindo smart TVs Proteção integrada contra malware e ransomware 👎 Contras Sem recursos de bloqueio de anúncios

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 3,99/mês em um plano anual 2.000+ Ilimitado 30 dias

11. ProtonVPN — VPN com plano gratuito com transferência de dados ilimitada

ProtonVPN é outra ótima opção gratuita para streaming de conteúdo com restrição geográfica, entre as melhores VPNs para assistir Filmes, Séries e Programas da Netflix e outras principais plataformas de streaming. Constituída na Suíça, a ProtonVPN valoriza muito a privacidade e segurança online, por isso oferece um plano gratuito a todos os seus usuários.

Assim como acontece com o PrivadoVPN, existem algumas limitações no plano gratuito da ProtonVPN. Nesse sentido, você só poderá se conectar a servidores em três países (EUA, Holanda e Japão), e todos os servidores disponíveis no plano gratuito são de velocidade média.

Além disso, se você tiver uma conexão de Internet rápida, o buffer não deverá ser um problema. Ainda assim, a maior desvantagem é que você só poderá acessar três bibliotecas regionais da Netflix, a menos que atualize para um plano pago.

Como serviço pago, o ProtonVPN é caro, começando em US$ 4,99/mês. No entanto, você vai obter criptografia de última geração e protocolos VPN poderosos e seguros, bem como acesso a servidores SecureCore, um bloqueador de anúncios integrado e um acelerador VPN para uma experiência ainda mais rápida e mais estável.

👍 Prós Desbloqueia de forma confiável todas as principais bibliotecas da Netflix

Desbloqueia de forma confiável todas as principais bibliotecas da Netflix Plano gratuito limitado a três países

Plano gratuito limitado a três países Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais

Compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais Todos os aplicativos são de código aberto e auditados de forma independente

Todos os aplicativos são de código aberto e auditados de forma independente Política rigorosa de zero registro aplicada pelas leis suíças de privacidade 👎 Contras Plano gratuito limitado a três países

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro Plano gratuito disponível O plano premium começa a partir de US$ 4,99/mês em um plano de dois anos 1.700+ 10 30 dias

12. VyprVPN — Uma das melhores VPNs para Netflix na China

Por fim, para aqueles que desejam acessar seu conteúdo online favorito na Netflix, o VyprVPN é a escolha número um. O VyprVPN permite que você desbloqueie conteúdo on-line, para que possa desfrutar de uma experiência online completa.

VyprVPN oferece mais de 700 servidores de alta velocidade espalhados, por exemplo, pela Ásia, Oceania, Europa e América. Se você optar por este provedor de serviços VPN, poderá assistir seu conteúdo online favorito no Netflix, HBO Max, Hulu e Amazon Prime Video sem quaisquer restrições geográficas.

Além disso, o VyprVPN depende da criptografia padrão da indústria e evita que seu provedor de serviços de Internet realize inspeção profunda de pacotes (DPI), o que o torna a escolha ideal.

Ademais, o VyprVPN oferece proteção contra salto de DNS, um kill switch da Internet e segurança de Wi-Fi público, garantindo que sua conexão de rede seja segura e privada em todos os momentos.

👍 Prós Impede a inspeção profunda de pacotes do seu ISP

Impede a inspeção profunda de pacotes do seu ISP Excelentes capacidades de desbloqueio de conteúdo online

Excelentes capacidades de desbloqueio de conteúdo online Política de não registro

Política de não registro Disponível para Windows, macOS, Android e iOS 👎 Contras Mais caro que todas as VPNs líderes do setor

Preço de renovação mais barato Número de servidores Máx. dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro US$ 5/mês em um plano anual 700+ 5 30 dias

Como escolher as melhores VPNs para Netflix?

Ao escolher uma VPN para Netflix, há diversas variáveis ​​que você precisa considerar. Todos os provedores de serviços VPN que recomendamos neste guia desbloqueiam de forma confiável conteúdo na Netflix (e outras plataformas de streaming populares), portanto, você deve comparar outras características antes de tomar uma decisão final. Por exemplo, você deve considerar:

Número de servidores

Número de servidores Velocidade do servidor

Velocidade do servidor Número de países disponíveis

Número de países disponíveis Personalização

Personalização Recursos disponíveis

Recursos disponíveis Protocolos de criptografia

Protocolos de criptografia Política de registro

Política de registro Fácil de usar

Além disso, também é vital garantir que a VPN escolhida seja compatível com os dispositivos e sistemas operacionais que você está usando.

Todas as principais VPNs estão disponíveis em todos os principais dispositivos e sistemas operacionais, mas algumas limitam o número de dispositivos que você pode conectar à VPN, enquanto outras permitem proteger quantos dispositivos desejar com uma única assinatura.

Finalmente, você deve optar por uma VPN com garantia de devolução do dinheiro. Assim, é sempre melhor testar a VPN na prática antes de se comprometer com uma assinatura mensal ou anual. Com garantia de devolução do dinheiro, se você não gostar da VPN por qualquer motivo, poderá, por exemplo, solicitar o reembolso total no primeiro mês após a compra.

Metodologia de teste das melhores VPNs para Netflix | O que torna uma VPN para Netflix boa?

Primeiramente, uma boa VPN para Netflix é aquela que permite acessar diferentes bibliotecas da Netflix e assistir ao conteúdo da plataforma sem buffer, ao mesmo tempo que fornece excelente proteção online e garante total privacidade.

Nesse sentido, testamos dezenas de provedores de serviços VPN líderes do mercado, conectando-nos a vários servidores e acessando todas as principais bibliotecas da Netflix (EUA, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, França, Austrália, Japão, etc.), reproduzindo um vídeo e anotando a velocidade de cada VPN.

Se não conseguíssemos nos conectar automaticamente a um bom servidor Netflix, por exemplo, também entraríamos em contato com o suporte ao cliente para ver se eles recomendariam um bom servidor Netflix. Nossos testes concluíram que ExpressVPN é a melhor e mais confiável VPN para Netflix, seguida de perto por NordVPN, IvacyVPN e PureVPN.

Por fim, aproveite a garantia de reembolso de 30 dias da ExpressVPN para começar a assistir seus programas de TV e filmes favoritos na Netflix e veja em primeira mão por que ela é a melhor VPN da Netflix em 2024.

Quais as melhores VPNs para Netflix gratuitas?

PrivadoVPN é a melhor escolha se você deseja acessar uma biblioteca Netflix diferente e assistir a um programa que não está disponível em seu país sem pagar nada por isso. Tudo que você precisa fazer é baixar e instalar o PrivadoVPN no seu dispositivo e criar uma conta gratuita.

Além disso, a VPN não solicitará as informações do seu cartão de crédito, então você não precisa se preocupar com taxas ou encargos ocultos. Dito isso, lembre-se de que o plano gratuito do PrivadoVPN é limitado a 10 Gb de transferência de dados por mês, o que equivale a cerca de 10 horas de exibição em definição padrão.

Existem outras alternativas gratuitas, como o ProtonVPN, mas elas limitam você a apenas alguns locais de servidores e servidores de velocidade média, e é por isso que o PrivadoVPN é a melhor VPN gratuita para Netflix neste artigo.

Em suma, recomendamos fortemente as versões pagas para quem deseja obter mais recursos, além de um conjunto completo de servidores e zero restrições. Nossa principal escolha geral é a ExpressVPN para velocidades, recursos e segurança superiores. No entanto, recomendamos experimentar quaisquer avaliações gratuitas, planos e garantias de devolução do dinheiro.

O que é uma VPN? | Por que preciso de uma VPN?

Uma rede privada virtual (VPN) permite, por exemplo, que você se conecte à Internet por meio de um servidor VPN seguro e acesse conteúdos que, de outra forma, seriam restritos geograficamente. Quando você se conecta a uma VPN, seu tráfego online é roteado através de um servidor VPN e criptografado usando o padrão de criptografia mais recente.

Uma VPN funciona como um túnel de proteção, por exemplo, isolando o uso da Internet por dentro.

Os sites que você acessa podem ver o endereço IP associado ao servidor VPN em vez do seu, por isso parece que você está em um local diferente. Além de permitir que você assista ao seu conteúdo favorito na Netflix e em outras plataformas de streaming populares, as VPNs também:

Impedem o rastreamento

Impedem o rastreamento Ocultam a sua atividade online de anunciantes e do seu ISP, por exemplo

Ocultam a sua atividade online de anunciantes e do seu ISP, por exemplo Fornecem proteção em tempo real contra malware e ataques cibernéticos

Por fim, sem uma VPN, você deixa um rastro digital que os anunciantes e seu ISP podem usar para ver tudo o que você faz online, além de ficar vulnerável a ameaças cibernéticas. Se você deseja permanecer protegido online, navegar na web com total privacidade e anonimato e acessar todo o conteúdo online sem restrições, uma VPN pode ser muito útil.

As melhores VPNs para Netflix podem atrasar minha conexão?

Toda VPN irá, inevitavelmente, desacelerar sua conexão com a Internet – a questão é: a diminuição na velocidade será perceptível? A razão pela qual as VPNs diminuem a velocidade da sua Internet é que, por exemplo, o tráfego online é roteado através de um servidor VPN remoto antes de chegar ao seu destino.

No entanto, com servidores VPN de alta velocidade e portas de até 10 Gbps, você não deverá notar uma queda significativa na velocidade se optar por qualquer um dos principais provedores de serviços VPN. Considerando a oferta de serviços VPN de segurança, privacidade e anonimato, vale a pena uma redução de cerca de 10% a 20% (média da indústria para VPNs).

Qual VPN para Netflix é a mais rápida

Como mencionamos, a velocidade do servidor é uma das características mais importantes que você deve prestar atenção ao escolher uma VPN para Netflix. Nossos testes mostraram que ExpressVPN, NordVPN e IvacyVPN oferecem os serviços VPN mais rápidos, o que se reflete diretamente em suas classificações em nossa lista.

Por fim, a ExpressVPN e NordVPN também possuem implementações proprietárias do WireGuard – Lightway e NordLynx, respectivamente – que garantem uma experiência VPN ainda mais rápida sem sacrificar a privacidade e a segurança.

Por que a Netflix bloqueia VPNs?

A Netflix bloqueia VPNs pelo mesmo motivo que não disponibiliza determinados programas em regiões específicas – restrições de licenciamento. Nesse sentido, diferentes países em todo o mundo têm leis, regras e regulamentos diferentes em relação à transmissão online.

A Netflix pretende evitar quaisquer repercussões legais que possam resultar da permissão de pessoas para transmitir conteúdo que a empresa não possui os direitos de licenciamento para transmitir naquele país.

Esta é a principal razão pela qual a Netflix bloqueia VPNs para assistir a conteúdo com restrição geográfica, mas todos os principais provedores de serviços VPN se adaptaram e ainda conseguem superar a Netflix nesse aspecto.

Se quiser assistir a um programa que não está disponível em seu país, você pode usar qualquer um dos provedores de serviços VPN que recomendamos neste guia sobre a melhor VPN para Netflix.

Como posso contornar o erro do proxy da VPN para Netflix?

O erro do proxy VPN para Netflix aparece quando a Netflix percebe que você está usando uma VPN para acessar o serviço de streaming, por exemplo. A única maneira de contornar esse erro é conectando-se a um servidor VPN diferente.

Infelizmente, não há uma maneira infalível de saber qual servidor funcionará na Netflix e qual não. Sem tentativa e erro, por exemplo, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente da VPN para obter recomendações.

Por fim, algumas VPNs possuem servidores Netflix dedicados com garantia de funcionamento. Aconselhamos você a verificar a lista completa de servidores da VPN que você gosta antes de se comprometer com uma compra e usar o período de garantia de devolução do dinheiro para testar vários provedores de serviços VPN e ter certeza de escolher o melhor.

Conclusão: Quais as melhores VPNs para Netflix que realmente funcionam?

Em suma, depois de testar dezenas das principais VPNs em termos de velocidade, confiabilidade, segurança e privacidade, aqui estão as 12 principais VPNs da Netflix que chegaram à nossa lista final:

Com muitas e excelentes opções no mercado, pode ser difícil escolher as melhores VPNs para assistir Filmes, Séries e Programas da Netflix de todos os países. No entanto, em nossos testes, a ExpressVPN superou o NordVPN, o IvacyVPN e o PureVPN graças aos seus recursos avançados e ao protocolo proprietário Lightway.

