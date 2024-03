Melhores VPNs segundo Reddit – As VPNs mais votadas no Reddit

Se você quer conhecer uma opinião genuína e honesta sobre praticamente qualquer coisa, então dirija-se ao Reddit — autoproclamado a “front page da internet”. Afinal, os usuários do Reddit são bem famosos por seus takes brutalmente honestos sobre tudo e qualquer coisa, com a plataforma repleta de subreddits sobre todos os nichos que você pode imaginar. As VPNs não são exceção e os usuários do Reddit selecionaram as melhores.

Aliás, tal é a admiração e o respeito por essa comunidade, que empresas reais são conhecidas por entrarem e escreverem seus próprios comentários nas threads. O objetivo é pintar uma imagem melhor de si mesmas ou conseguir alguns clientes novos.

Então, nós vasculhamos o Reddit de cima a baixo para descobrir o que os usuários realmente pensam sobre diferentes VPNs. O resultado é este guia definitivo das melhores VPNs segundo Reddit.

10 melhores recomendações de VPNs do Reddit em 2024

É difícil encontrar uma resposta definitiva para a pergunta “Qual a melhor VPN de acordo com os usuários do Reddit”. Mas se você passar tempo suficiente navegando no subreddit r/VPN (como nós fizemos), o quadro começa a ficar mais claro.

Em seguida, trazemos um resumo sobre as 10 melhores VPNs segundo os votos e comentários de usuários no Reddit: ExpressVPN — Uma VPN super rápida que roda bem nos principais dispositivos. Os usuários do Reddit amam como ela permite acessar facilmente qualquer conteúdo. PureVPN — Uma VPN ultra confiável, excelente para streaming. Você pode acessar conteúdo de todo o mundo com mais de 5.700 servidores, segundo os Redditors. IvacyVPN — Uma VPN rica em recursos, com criptografia de nível militar. Afinal, tem alguns dos melhores recursos de segurança, afirmam os usuários do Reddit. Total AV — Esta VPN faz parte de um pacote que também contém um incrível programa antivírus. Portanto, é uma ótima escolha para proteger totalmente um dispositivo. NordVPN — Muitos usuários do Reddit louvam o NordVPN por seu foco em uma segurança online robusta. Esse é um dos provedores de VPN mais populares do mercado. AtlasVPN — Se você procura uma VPN para seus dispositivos com excelente segurança e alta velocidade, a AtlasVPN oferece justamente isso. IPVanish — Com um conjunto de recursos focados na privacidade, esta VPN manterá você seguro(a) contra hackers e enxeridos online. Surfshark — Este serviço oferece um excelente custo-benefício com sua ampla variedade de recursos, combinados com planos acessíveis. PrivadoVPN — Uma boa VPN com um dos planos “free forever” mais generosos do mercado. Também é ótimo para quem deseja experimentar uma VPN pela primeira vez. CyberGhost VPN — Um serviço de VPN robusto com uma enorme variedade de servidores. Ideal para quem gosta de fazer streams ou baixar torrents usando uma VPN.

Melhores VPNs segundo Reddit

Confira nossas avaliações detalhadas das VPNs mais votadas pelos usuários do Reddit.

1. ExpressVPN – A melhor VPN no geral, segundo usuários do Reddit, devido à sua velocidade impressionante

A ExpressVPN é líder de mercado no universo das VPNs, em parte devido à sua velocidade incrivelmente alta, graças ao seu próprio protocolo Lightway. Por isso, muitos usuários do Reddit têm elogiado o desempenho e a confiabilidade do provedor e elegido como uma das melhores VPNs.





Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$6,67/mês Não 30 dias 5 +30.000 +94

Com mais de 3.000 servidores distribuídos em mais de 94 países, a ExpressVPN oferece uma ampla gama de possibilidades. Além disso, os Redditors gostam da conectividade ultra-rápida fornecida pelo exclusivo protocolo de túnel Lightway.

A ExpressVPN é uma ótima opção se você mira o compartilhamento de arquivos P2P. Afinal, com alta velocidade e medidas de segurança de ponta, o serviço aceita torrents em todos os servidores, garantindo que você receba seus arquivos rapidamente e com segurança.

Além disso, você pode ativar a ferramenta Threat Manager para se proteger de ameaças de malware, incluindo vírus e rootkits.

Para evitar que informações sobre sua atividade online vazem do túnel de VPN, a empresa oferece proteção contra vazamento de DNS. Mas a ExpressVPN também opera seu próprio DNS privado, com criptografia de 256 bits e prova de conhecimento zero em cada servidor.

Além disso, há aplicativos amigáveis para todas as principais plataformas, incluindo Windows, Mac, Android, iOS e Linux, além de extensões para os navegadores Chrome e Firefox.

Por fim, ela faz maravilhas ao desbloquear serviços de streaming conhecidos, como Hulu, BBC iPlayer e Netflix US. Apesar de a ExpressVPN suportar apenas 5 dispositivos ao mesmo tempo, você pode adicionar conexões extras configurando a VPN em seu roteador.

Alternativamente, você pode acessar conteúdo em dispositivos que não suportam VPNs naturalmente, utilizando o recurso MediaStreamer.

💲 Preços

É uma das VPNs mais caras do mercado, com preços a partir de US$6,67/mês. No entanto, muitos usuários do Reddit acham que o desempenho geral, seu conjunto de recursos e as medidas de segurança implementadas pela ExpressVPN compensam o investimento. Então, para evitar complicações, aproveite a garantia de devolução do dinheiro, válida por 30 dias.

A ExpressVPN permite que você pague por um plano mensalmente, a cada 6 meses ou anualmente, sendo este último o de melhor custo-benefício.

Não há teste gratuito, mas você pode aproveitar a garantia de devolução do dinheiro em até 30 dias para comprar sem estresse.

Essa é uma das VPNs mais caras no papel. No entanto, a velocidade elevada oferecida pelo protocolo Lightway, combinada com sua criptografia de nível militar, tornam a ExpressVPN um excelente custo-benefício e uma das melhores VPNs segundo Reddit.

Em termos de suporte, a ExpressVPN tem diversos guias que resolvem muitos problemas sem a necessidade de falar com um atendente. No entanto, se precisar de assistência, você pode contatar a equipe de suporte 24/7, por e-mail ou pelo recurso de chat ao vivo.



👍 Prós Desempenho super rápido

Desempenho super rápido Auditada de forma independente

Auditada de forma independente Libera a maioria das plataformas de streaming

Libera a maioria das plataformas de streaming Garantia de devolução do dinheiro por 30 dias

Garantia de devolução do dinheiro por 30 dias Interface fácil de usar 👎 Contras Um pouco cara

2. PureVPN — Uma VPN confiável para streaming, segundo os Redditors

A PureVPN é uma VPN rápida que oferece protocolos de criptografia fortes, streaming sem estresse e torrents sem interrupções. Além disso, os Redditors elogiam sua capacidade de liberar facilmente conteúdo bloqueado por geolocalização.





Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$2,08/mês Não 31 dias 10 +6.500 +78

A PureVPN vem equipada com mais de 6.500 servidores espalhados por mais de 78 países ao redor do mundo. Então, onde quer que você esteja tentando se conectar, há boas chances de conseguir uma boa velocidade.

Como este provedor roda com o protocolo WireGuard, o desempenho oferecido é excepcional. Ele também tem recebido elogios dos usuários dos Redditors pelo seu potencial de streaming. Por exemplo, a PureVPN é capaz de liberar novos conteúdos do Netflix, além de permitir o acesso a conteúdo previamente bloqueado.

Você também pode fazer stream sem buffer e acessar todo o conteúdo em HD que desejar.

Os usuários do Reddit aclamaram rapidamente a PureVPN como uma das melhores VPNs. Afinal, ela se tornou a primeira VPN Always-On-Audit, o que garante sempre a sua segurança online.

Há vários recursos vitais de segurança para manter seus dados pessoais seguros. Por exemplo, eles incluem um kill switch confiável, proteção contra vazamento de DNS, split-tunneling e redirecionamento de portas, sendo esse último um extra que custa apenas US$1/mês.

A PureVPN também tem algumas funcionalidades únicas, como o PureKeep, um gerenciador de senhas incluído em sua assinatura. Portanto, você pode armazenar dados bancários, senhas e quaisquer outras informações sensíveis que deseja proteger.

💲 Preços

Por apenas US$2,08/mês, os usuários do Reddit acreditam que a PureVPN oferece um custo-benefício excepcional. Além disso, você pode se beneficiar da generosa garantia de devolução do dinheiro do provedor, que é válida por 31 dias.

A PureVPN tem 3 formas de pagamento principais. Por exemplo, você pode optar por pagamentos mensais, uma assinatura anual ou, para o melhor custo-benefício, 24 meses — que incluem 3 meses adicionais sem custo extra.

Melhor ainda, esse provedor aceita criptomoedas como método de pagamento. Então você pode se manter totalmente anônimo(a) durante o processo.

Com a PureVPN, você pode esperar recursos de segurança robustos, combinados com a capacidade de desbloquear e transmitir conteúdo de todos os seus provedores favoritos.

Se algo der errado, há uma página de suporte bem útil com muitos guias de ajuda e respostas da comunidade. Além disso, para questões mais técnicas, você pode entrar em contato com a equipe de suporte através do chat ao vivo 24/7. Descobrimos que eles são capazes de resolver problemas rapidamente. Tudo pontos positivos que, segundo o Reddit, fazem desta uma das melhores VPNs.



👍 Prós Criptografia AES-256

Criptografia AES-256 Redirecionamento de porta é suportado

Redirecionamento de porta é suportado Garantia de devolução do dinheiro por 31 dias

Garantia de devolução do dinheiro por 31 dias Gerenciador de senhas incluso

Gerenciador de senhas incluso Ótimo suporte para torrent 👎 Contras Nem todos os recursos funcionam com WireGuard

3. Ivacy VPN — VPN sólida e recheada de recursos

A Ivacy VPN é uma competidora relativamente nova no mercado de VPNs. No entanto, os usuários do Reddit têm louvado o provedor, principalmente pelos seus preços incrivelmente acessíveis e capacidade de desbloqueio.





Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$1/mês Não 30 dias 20 +5.700 +100

Este provedor impressiona com mais de 5.700 servidores em mais de 100 países ao redor do mundo. Não importa onde esteja, sua conexão deverá ser bem sólida.

Os Redditors observam que o desempenho também é bom, já que a Ivacy VPN utiliza o protocolo WireGuard. As velocidades de download e upload são consistentes, e conteúdo em HD pode ser transmitido sem muito esforço. Além disso, se tiver algum problema usando o WireGuard, você sempre pode alternar para OpenVPN e ver se ajuda.

Em termos de segurança e criptografia, a Ivacy VPN realmente se destaca. Este provedor usa AES 256 bits, uma criptografia de nível militar. Além disso, vem com kill switch, proteção contra vazamento, uma política de zero logs e IP dedicado. Também há um recurso de download seguro para evitar malwares ou vírus corrompendo seus arquivos.

Há aplicativos disponíveis para todos os dispositivos principais, como Windows e Mac, assim como Android e iOS. Além disso, a Ivacy VPN está um passo adiante com o suporte para Amazon Fire e Android TV, além de extensões para Chrome, Firefox e Edge.

Às vezes as coisas dão errado; nesses casos um bom suporte ao cliente é extremamente importante. A Ivacy VPN também cumpre esse requisito, com um recurso de chat ao vivo 24/7 e tickets de atendimento via e-mail. Também é possível autodiagnosticar problemas com guias úteis e FAQs. Todos este pontos foram levados em conta para elegerem a Ivacy como uma das melhores VPNs, segundo Reddit.

💲 Preços

Tudo isso vem em um pacote maravilhosamente acessível, com planos a partir de apenas US$1/mês. Os usuários do Reddit foram rápidos em elogiar os preços amigáveis, especialmente quando combinados com sua lista de recursos. Também há uma garantia de devolução do dinheiro, bem conveniente, de até 30 dias.

A Ivacy VPN oferece um dos melhores custo-benefício do mercado de VPNs, com preços tão baixos quanto US$1/mês.

Existem algumas cobranças adicionais por recursos como o Redirecionamento de Porta e o IP Dedicado que são igualmente acessíveis, custando apenas US$1 e US$1,99/mês, respetivamente.



👍 Prós Preços acessíveis

Preços acessíveis Permite P2P

Permite P2P Aceita pagamentos com criptomoedas

Aceita pagamentos com criptomoedas Velocidade decente

Velocidade decente Desbloqueia alguns serviços de streaming 👎 Contras Sem app para Linux

4. Total AV — Uma VPN com segurança de primeira

O Total AV tem uma marca bem estabelecida no universo da segurança online, graças à sua suíte de ferramentas que inclui um programa antivírus e um excelente serviço de VPN. Por isso, para os usuários do Reddit, essa empresa com foco em privacidade possui uma das melhores VPNs para navegação segura.





Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$39/ano Não 30 dias 5 +70 +30

No subreddit r/VPN do Reddit, há inúmeras menções à segurança de alto nível fornecida pelo Total AV, bem como elogios à interface simples de usar do provedor tornando-a ideal para os usuários de VPNs de primeira viagem.

Em termos de segurança, o Total AV protege você. Ele tem recursos úteis, como um bloqueador de anúncios integrado que impede aqueles pop-ups irritantes. Também inclui o Total Webshield, um filtro que protege você de sites maliciosos e impede que seus dispositivos sejam infectados por malware.

Não há tantos servidores quanto em alguns dos seus concorrentes maiores. Mas as mais de 70 opções em mais de 30 países cumprem a missão muito bem. Você pode contornar bloqueios geográficos em diversos serviços de streaming, como Netflix e BBC iPlayer, aproveitando tudo sem lag de desempenho.

O Total AV é compatível com Windows, Mac, Android e iOS. Infelizmente, não há suporte para Linux nem para navegadores neste momento. Mas ainda há bastante para aproveitar.

Se você tiver um contratempo, as opções de suporte oferecidas são excepcionais. Por exemplo, você pode escolher entre o atendimento por telefone, via chat ao vivo 24/7, tickets por e-mail ou uma grande seleção de guias e artigos.

💲 Preços

A VPN do TotalAV só pode ser adquirida com um plano específico. Mas ele inclui o software antivírus da empresa e um pacote com outros extras.

Por apenas US$39/ano, você protege todos os seus dispositivos com a gama completa de produtos do Total AV. Além disso, pode testar sem riscos com a garantia de devolução do dinheiro por 30 dias.



👍 Prós Ótima equipe de suporte

Ótima equipe de suporte Segurança excelente

Segurança excelente Incluído no pacote de antivírus

Incluído no pacote de antivírus Um conjunto decente de recursos 👎 Contras Apenas um plano disponível

5. NordVPN — VPN popular com uma política de segurança séria

A NordVPN combina uma velocidade excepcional, impulsionada pelo protocolo NordLynx, com criptografia de nível militar, além de uma tonelada de recursos úteis de segurança, como a VPN dupla. Por isso, os usuários do Reddit elogiam a segurança e a confiabilidade tendo-a elegido, como uma das melhores VPNs.





Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$3,49/mês Não 30 dias 6 +5.500 +59

Os usuários do Reddit afirmam que a NordVPN é um dos provedores mais populares do momento, e muito disso se deve ao próprio protocolo NordLynx da empresa. Afinal, ele permite que você transmita todo o conteúdo HD que desejar sem interrupções irritantes.

Ele também pode revelar todo um universo novo devido à sua incrível capacidade de desbloquear conteúdos restritos geograficamente. Portanto, você pode acessar serviços como Hulu, Disney+ e BBC iPlayer de qualquer parte do mundo.

A NordVPN também é famosa por sua abordagem séria de segurança. Afinal, oferece uma série de ferramentas que respaldam essas credenciais, como o NordPass e o NordLocker.

Também há um conjunto de recursos úteis de segurança para ajudar a mantê-lo(a) seguro. Por exemplo, ela tem um kill switch, proteção contra vazamentos, proteção contra ameaças e um monitor da dark web.

Caso haja algum problema, a NordVPN tem uma equipe de suporte excelente pronta para ajudá-lo(a) a qualquer momento. Além disso, você pode usar guias de ajuda úteis ou falar com um atendente por telefone. Para suporte 24/7, acesse o chat ao vivo pelo aplicativo.

💲 Preços

A NordVPN tem 3 opções em termos de preços. O plano Standard é o mais econômico, custando apenas US$3,49 por mês, o que o torna uma das melhores VPNs baratas.

Esse é um excelente custo-benefício quando se considera a variedade de recursos de segurança incluídos no serviço, além da velocidade excecional com o protocolo NordLynx.



👍 Prós Excelente desempenho e velocidade

Excelente desempenho e velocidade Recursos de segurança potentes, auditados de forma independente

Recursos de segurança potentes, auditados de forma independente Ótimo atendimento ao cliente

Ótimo atendimento ao cliente Desbloqueia a maioria dos sites de streaming 👎 Contras Aplicativos para iOS um pouco mais fracos

6. AtlasVPN — VPN ideal para usuários individuais

O AtlasVPN é um VPN “freemium” fácil de usar que prioriza a privacidade e a segurança. Além disso, esse serviço de VPN tem uma das melhores versões gratuitas disponíveis, assim como alguns recursos extras fantásticos, velocidade impressionante e aplicativos bem desenvolvidos para todos os sistemas operacionais.





Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$1,83/mês Sim 30 dias Ilimitado +750 +49

Os Redditors não hesitam ao elogiar o AtlasVPN pelo seu plano “freemium” incrivelmente generoso. Ele supera todas as outras VPNs gratuitas com limites de dados maiores, recursos extras e uma seleção decente de servidores.

Por melhor que seja o plano gratuito, para uma melhor experiência, recomendamos que você assine um serviço pago. Afinal, você receberá dados ilimitados, acesso a mais de 750 servidores em mais de 49 países, além da capacidade de desbloquear certos serviços de streaming como Netflix e HBO Max.

Além disso, há alguns extras incluídos no plano premium, como um kill switch, proteção contra vazamentos e um recurso de navegação segura que protege de sites maliciosos.

Os aplicativos estão disponíveis na maioria dos dispositivos principais, como Windows, Mac, Android e iOS, além de algumas extensões de navegador. Os usuários do Reddit observaram que os apps apenas se encontram nos melhores VPNs, sendo incrivelmente fáceis de entender e operar.

A equipe de suporte também é muito útil e conseguiu resolver quaisquer problemas que enfrentamos por meio do serviço de chat ao vivo 24/7. Também é possível usar os guias úteis para tentar resolver seus próprios problemas, caso eles surjam.

💲 Preços

O AtlasVPN é um dos provedores mais acessíveis por aí, com planos premium iniciando em apenas US$1,83 por mês. Afinal, esse é um ótimo custo-benefício quando se considera os recursos premium que você tem com este serviço.

Ele também oferece o melhor plano “freemium”, indo bem além do esperado. Por exemplo, você tem acesso a alguns servidores, 10GB de dados e alguns recursos de segurança incluídos.

Também há uma conveniente garantia de reembolso por 30 dias para aqueles que desejam experimentar o plano premium sem complicações.



👍 Prós Ótima velocidade, graças ao protocolo WireGuard

Ótima velocidade, graças ao protocolo WireGuard Plano gratuito excelente

Plano gratuito excelente Desbloqueia a maioria dos sites de streaming

Desbloqueia a maioria dos sites de streaming Aplicativos fáceis de usar 👎 Contras Baseado nos US

7. IPVanish — Boa VPN com foco na privacidade

O IPVanish é uma VPN rica em recursos e uma das VPNs mais fáceis de usar, segundo os usuários do Reddit devido às suas ferramentas de privacidade e segurança online. Além disso, desbloqueia diversos serviços de streaming, como Netflix e YouTube, o que significa que você pode assistir aos seus programas favoritos de qualquer parte do mundo.





Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$3,33/mês Não 30 dias Ilimitado +2.000 +50

Graças aos mais de 2.000 servidores do provedor, em mais de 50 países, você pode desbloquear serviços de streaming como Netflix e BBC iPlayer com facilidade. Além disso, como o IPVanish roda com o protocolo WireGuard, nenhum buffering irritante interrompe o seu entretenimento.

Os Redditors dizem que este provedor é uma excelente escolha para indivíduos com foco na privacidade, e ele traz uma série de recursos que sustentam essas afirmações. Por exemplo, há um recurso chamado “On Demand”, que mantém a VPN ativa em uma conexão Wi-Fi específica.

Também há aplicativos disponíveis na maioria das plataformas, mas o desempenho pode ser um pouco instável.

A central de ajuda é uma ótima opção para autodiagnosticar problemas que você possa encontrar. No entanto, você também pode acessar o chat ao vivo 24/7 pelo app do provedor.

💲 Preços

Embora o IPVanish custe apenas US$3,33 por mês, há outros provedores que oferecem preços mais acessíveis com uma variedade melhor de recursos.

Há uma garantia de reembolso de 30 dias para quem deseja experimentar este serviço antes de se comprometer. Mas opções como a ExpressVPN e a PureVPN oferecem um custo-benefício melhor.



👍 Prós Planos acessíveis

Planos acessíveis Conexões ilimitadas

Conexões ilimitadas Política de zero logs

Política de zero logs Velocidade decente 👎 Contras Não funciona na China

8. Surfshark – Uma das VPNs com melhor custo-benefício

O Surfshark é uma das melhores e mais econômicas VPNs do mercado. Além disso, ele oferece preços acessíveis, conexões simultâneas ilimitadas e uma velocidade de servidor excelente. Por isso, os usuários do Reddit alegam que o Surfshark tem alguns dos melhores preços entre os VPNs votados, quando consideramos o número de recursos que você obtém com um plano.





Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$2,49/mês Trial de 7 dias 30 dias Ilimitado +3.200 +99

Este provedor é incrivelmente popular no subreddit r/VPN, com muitos usuários elogiando o Surfshark pelo seu serviço rico em recursos a preços acessíveis.

Você pode ter conexões simultâneas ilimitadas. Então, todos os seus dispositivos ficam protegidos, e a criptografia avançada AES-256 mantém seu tráfego online ainda mais seguro.

A grande quantidade de servidores significa que você pode desbloquear facilmente seus sites de streaming favoritos. Além disso, graças ao WireGuard, você pode curtir o conteúdo sem receio de delays.

Há aplicativos excelentes para todos os principais dispositivos, além de extensões para navegadores que, no geral, são simples de usar e navegar.

O Surfshark tem uma forte rede de suporte, com o chat ao vivo 24/7 fornecendo orientações úteis sobre problemas comuns. Também há uma extensa seção de ajuda para atender as dúvidas da comunidade.



👍 Prós Conexões ilimitadas

Conexões ilimitadas Acessível

Acessível Recursos de segurança robustos

Recursos de segurança robustos Velocidade excelente 👎 Contras Aplicativos para produtos Apple são mais fracos

9. PrivadoVPN – Boa VPN no modelo “free forever”

A PrivadoVPN pode ser considerada recém-chegada ao mercado de VPNs, com serviço focado em privacidade e um plano conveniente no formato “free forever”. Aliás, muitos usuários do Reddit estavam ansiosos para destacar que esse plano vitalício é um dos melhores do mercado de VPNs.





Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$4,99/mês Sim 30 dias 10 +346 +47

A Privado é um serviço de VPN com sede na Suíça. Ela parece dar bastante ênfase à segurança e privacidade. Portanto, tem uma ótima política de privacidade.

Ela suporta os protocolos de VPN altamente seguros OpenVPN e IKEv2. Mas um suporte da PrivadoVPN ao WireGuard também seria bem-vindo. Por outro lado, o serviço oferece uma velocidade decente, e seus apps são funcionais e simples de usar.

Os usuários do Reddit sugerem que ele pode ser usado para desbloquear sites como Netflix e BBC iPlayer. No entanto, o provedor sofre para manter a consistência nessa área.

Os apps estão disponíveis para todas as principais plataformas. Mas o desempenho geral é bem decepcionante, e a interface não é tão amigável quanto a de outras VPNs nesta lista.

Há uma equipe de suporte bastante básica que opera apenas com um sistema de tickets e e-mails. O tempo de resposta pode variar de 2 horas a 2 dias, o que nem sempre é viável.



👍 Prós Bom plano do tipo “free forever”

Bom plano do tipo “free forever” Planos pagos acessíveis

Planos pagos acessíveis 10 conexões simultâneas 👎 Contras Não desbloqueia muitos serviços de streaming

10. CyberGhost — VPN robusta com servidores especializados

A CyberGhost é um serviço de VPN decente e que está por aí há algum tempo. Os usuários do Reddit amam ela pela sua enorme variedade de servidores, uma garantia de reembolso generosa de até 45 dias e desempenho geral decente, entre as VPNs votadas.

Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores US$2,19/mês Trial de 1 dia 45 dias 7 +9.200 +91

Este provedor roda o protocolo WireGuard. Então, a velocidade geral é bastante boa para assistir a conteúdo em HD e desbloquear múltiplos serviços de streaming.

Os aplicativos são ok e estão em todas as plataformas, mas o desempenho pode ser lento às vezes. Por outro lado, eles são relativamente fáceis de usar, e usuários iniciantes devem se virar bem.

A CyberGhost tem uma boa equipe de suporte que pode ser contatada via chat ao vivo 24/7, e-mail com um sistema de tickets e acessando guias úteis em seu site.



👍 Prós Grande variedade de servidores

Grande variedade de servidores Servidores especializados para streaming e torrents

Servidores especializados para streaming e torrents Atendimento ao cliente decente

Atendimento ao cliente decente Boa velocidade 👎 Contras Menos recursos em dispositivos Apple

Comparando as melhores VPNs segundo os usuários do Reddit

VPN Plano mais barato Versão grátis Garantia de devolução Limite de dispositivos Número de servidores Locais de servidores ExpressVPN US$6,67/mês Não 30 dias 5 +30.000 +94 PureVPN US$2,08/mês Não 31 dias 10 +6.500 +78 IvacyVPN US$1/mês Não 30 dias 20 +5.700 +100 TotalAV US$39/ano Não 30 dias 5 +70 +30 NordVPN US$3,49/mês Não 30 dias 6 +5.500 +59 AtlasVPN US$1,83/mês Sim 30 dias Ilimitado +750 +49 IPVanish US$3,33/mês Não 30 dias Ilimitado +2.000 +50 Surfshark US$2,49/mês Trial de 7 dias 30 dias Ilimitado +3.200 +99 PrivadoVPN US$4,99/mês Sim 30 dias 10 +346 +47 CyberGhost US$2,19/mês Trial de 1 dia 45 dias 7 +9.200 +91

Onde encontrar recomendações de VPNs no Reddit

O Reddit é formado por uma quantidade enorme de subreddits, que são basicamente canais com tópicos para discussão. E isso não é diferente para as VPNs. No entanto, saber onde procurar é importante quando se busca tomar uma decisão bem informada.

Quer você esteja procurando pelas melhores VPNs grátis ou pelo provedor que oferece os servidores mais rápidos, há sempre algo para explorar.

Então, para se manter bem informado(a) sobre VPNs, navegue no Reddit por alguns dos subreddits a seguir:

r/VPN

Talvez o melhor lugar para começar seja o subreddit r/VPN. Afinal, nele, você encontra praticamente tudo relacionado a VPNs. De avaliações de usuários e feedbacks a relatos de bugs e problemas de desempenho — o que você busca, o r/VPN oferece.

Todos os aspetos das VPNs são cobertos nesta secção do Reddit, desde algo específico sobre dispositivos, como as melhores VPNs para Android, até uma análise das melhores VPNs para streaming. Portanto, seja o que for, este é um bom ponto para iniciar sua jornada.

Por exemplo, você pode estar em busca de uma experiência prática com uma VPN específica ou com preocupações sobre a privacidade e segurança de um provedor em particular. Este subreddit será capaz de responder a qualquer dúvida ou pergunta que você possa ter.

r/vpnreviews

O subreddit r/vpnreviews é outra opção popular para aprender sobre VPNs, no Reddit. Afinal, você pode encontrar avaliações práticas de todos os principais provedores de VPN, bem como de alguns exemplos em nichos.

Também há algumas tabelas úteis que comparam todos os dados que você pode querer avaliar em VPNs, colocando as informações em um formato fácil de entender.

Além disso, há categorias separadas sobre VPNs especializadas no subreddit r/vpnreviews. Por exemplo, se você quiser usar uma VPN para gamimg, pode explorar análises específicas a respeito.

Portanto, este é o subreddit a ser usado se você estiver em dúvida sobre um determinado provedor e quiser mais informações sobre fatores de velocidade, segurança, criptografia e muito mais.

r/VPNTorrents

Outro subreddit bem movimentado sobre tudo relacionado a VPNs é o r/VPNTorrents. Como os torrents são uma forma popular de obter coisas gratuitas na internet, não é surpresa que os Redditors clamem por este canal.

Aqui, você pode encontrar conteúdo um pouco mais específico sobre VPNs que suportam torrents melhor. Também há análises detalhadas de certos recursos que você gostaria de ter em uma VPN para torrents.

Por que confiar nas opiniões dos usuários do Reddit sobre VPNs?

Muitos de vocês podem estar se perguntando: “Por que devemos confiar nos Redditors?” Bem, a resposta curta é — eles são pessoas comuns como você. Ok, é óbvio que algumas empresas rondam os subreddits fingindo que são fãs leais, mas elas são bem fáceis de identificar.

Então, confira uma lista explicando por que você deveria confiar nas opiniões dos usuários para as melhores VPNs segundo Reddit:

Eles são pessoas comuns

Essas análises são de pessoas que realmente usam as VPNs, e não de profissionais de marketing tentando ao máximo vender um produto. Portanto, não há medo de parcialidade. Em vez disso, os Redditors oferecem suas opiniões reais com base em seu conhecimento e experiência usando uma VPN.

Eles também sabem o que estão procurando. Afinal, muitos usuários de VPNs têm as mesmas questões ou opiniões sobre um assunto específico, algo que os profissionais de marketing podem deixar de lado. Por exemplo, se houver uma falha ou um ponto fraco específico, a equipe de marketing irá simplesmente ignorar o tema e soterrá-lo com o hype. Os Redditors falarão abertamente e honestamente sobre o problema, oferecendo uma solução.

Honestidade brutal

Ser popular não é suficiente quando se trata das opiniões dos usuários do Reddit e não é porque uma VPN está no topo das avaliações de VPNs ou é o provedor mais usado que será também o melhor — pode apenas ter sido mais bem comercializado.

Em vez disso, os Redditors são brutalmente honestos em seus feedbacks, pois não estão sendo pagos para dizer algo. Eles são apenas pessoas com experiência em um determinado produto, para o bem ou para o mal.

Contas falsas

É verdade, que há funcionários de empresas conhecidas que frequentam os subreddits e emitem opiniões “totalmente imparciais” (segundo eles). Felizmente é bem fácil identificar uma conta falsa no Reddit, e os usuários são muito rápidos em apontar isso.

Basta verificar o histórico de engajamento no perfil do usuário e você pode identificar alguns padrões. Por exemplo, eles podem estar defendendo vigorosamente um certo aspecto de uma VPN ou minimizando uma notícia negativa surgida recentemente. Seja o que for, você pode facilmente identificar um usuário falso tentando vender seu produto.

Descuidos não passam batidos

Se houver um problema consistente, seja de desempenho, vazamentos de dados ou outra coisa, os usuários do Reddit vão destacar o caso em vez de encobri-lo. As empresas geralmente tentam mascarar isso ou usam táticas de marketing para enterrar as informações. Mas os Redditors, não.

Elogios são raridade

Os usuários do Reddit não são muito conhecidos por exaltar um produto, e as VPNs não são diferentes. Por exemplo, se alguém louva um provedor de serviços, isso pode ser um um comentário patrocinado (algo simples de identificar olhando o perfil do usuário). Também pode ser uma análise favorável, tão rara como genuína.

Quais VPNs evitar segundo os usuários do Reddit?

Agora que você viu as VPNs recomendadas pelos usuários do Reddit, vamos dar uma olhada nos provedores que não são tão populares junto à comunidade.

AirVPN

Apesar de alguns elogios por ser relativamente rápido e fornecer recursos de segurança decentes, a AirVPN tem sofrido críticas pelo suporte ao cliente ruim. Então, os Redditors foram rápidos em apontar esse descuido com a base de clientes.

Betternet

Este provedor tem sido jogado na lama pelos usuários do Reddit. Afinal, eles apontaram para falhas gerais de segurança deste serviço de VPN, alegando que isso coloca os usuários em risco. Além disso, outros usuários mencionaram seu desempenho fraco com torrents e a incapacidade de desbloquear serviços de streaming.

HolaVPN

As avaliações sobre a HolaVPN são brutais, com o verdadeiro estilo do Reddit. O foco principal são os constantes vazamentos de IP e DNS do provedor, tornando seus recursos de segurança simplesmente inúteis.

Conclusão

O Reddit é uma fonte fantástica de avaliações francas sobre muitos e melhores produtos, incluindo as VPNs. Você pode escolher o melhor provedor consultando os inúmeros subreddits dedicados a discutir VPNs para usos específicos, resolução de problemas e muito mais.

Usuários comuns do Reddit consideram aspectos como custos, políticas de logs, velocidade e capacidades de desbloqueio. Então, eles dificilmente colocam um provedor indigno em um pedestal e não ignoram as falhas.

Resumindo, é uma decisão realmente sábia confiar nas opiniões dos usuários do Reddit ao escolher um serviço de VPN para você.

Os usuários do Reddit sugerem a ExpressVPN como o provedor número um atualmente. Afinal, ele oferece velocidade excepcional, criptografia de nível militar e uma generosa garantia de reembolso por 30 dias.



