As melhores VPNs para sites de apostas em 2023: As 10 melhores revisadas e comparadas

NordVPN — No geral, a melhor VPN para sites de apostas online. Possui recursos robustos e uma sólida garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. ExpressVPN — VPN para apostas online rápida e confiável com segurança líder do setor. Experimente agora, sem riscos, com a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Private Internet Access — a melhor VPN barata para sites de apostas para quem tem um orçamento limitado. Experimente com a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Surfshark/SSOne — VPN para sites de apostas com a melhor relação custo-benefício. Com servidores rápidos, recursos fenomenais, avaliação de 7 dias e política de reembolso de 30 dias. PrivadoVPN – Melhor VPN grátis para apostas online, velocidade sólida e segurança. Ainda tem garantia de reembolso de um mês sem riscos. CyberGhost VPN — VPN líder em sites de apostas para iniciantes. Interface intuitiva e teste de 1 dia, além de garantia generosa de devolução do dinheiro em 45 dias. IPVanish — Melhor VPN para apostar em dispositivos móveis com alta velocidade e segurança de alto nível. Oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. PrivateVPN — Possui segurança personalizável, ótima para sites de apostas, além de uma avaliação gratuita de uma semana e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. VyprVPN — Excelente VPN para restrições geográficas estritas, também possui uma generosa política de reembolso de 30 dias. ProtonVPN — VPN simples para sites de apostas. Tem um plano gratuito limitado e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

Garantimos que cada um dos nossos 10 melhores fornecerá a você uma experiência VPN em sites de apostas online segura e privada. Se você quiser ver nossa tabela de comparação direta, pule para a próxima seção ou continue lendo enquanto nos aprofundamos em cada uma das melhores VPNs para sites de apostas em 2023.

1. NordVPN – No geral, a melhor VPN para sites de apostas online

NordVPN tem sido consistentemente classificado como uma das melhores soluções VPNs para sites de apostas online e é fácil perceber porquê. Com uma enorme frota de servidores (mais de 5.000), ele oferece conexões rápidas e pode rodar qualquer jogo que você quiser.



Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores R$ 10,90/mês para plano de dois anos R$ 16,90/mês Não 30 dias 6 Mais de 5.500 Mais de 59

👍 Prós:

Excelentes velocidades

Excelentes velocidades Nenhuma política de registros

Nenhuma política de registros Auditado de forma independente

Auditado de forma independente Serviços dedicados 👎 Contras:

Sem port forwarding

A NordVPN pode desbloquear sites apostas como Betfair, Stake e 22Bet, além de vários sites de cassino populares, incluindo 888casino, PartyCasino e LeoVegas. Na verdade, é uma das nossas principais opções para a melhor VPN para acessar a Betfair.

💲 Preço:

O preço começa em R$ 10,90 por mês, cobrado a cada dois anos. Também oferece um plano mensal de R$ 64,90 e um plano anual no valor de R$ 16,90. Todos os planos oferecem proteção contra malware para seis dispositivos e uma sólida garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

2. ExpressVPN – VPN para apostas online rápida e confiável com segurança líder do setor

ExpressVPN é a nossa melhor escolha de entre os melhores VPNs para sites de apostas, graças às suas impressionantes velocidades e segurança. Este provedor está sediado nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um local perfeito para uma empresa VPN porque não está sujeito a nenhuma lei de retenção de dados.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores US$ 6,67/mês por 1 ano US$ 6,67/mês Não 30 dias 5 Mais de 3000 Mais de 94

👍 Prós:

Nenhuma política de registros

Nenhuma política de registros Usa protocolo Lightway próprio

Usa protocolo Lightway próprio Mais de 3.000 servidores em 94 países

Mais de 3.000 servidores em 94 países Ignore sites e aplicativos de apostas com restrição geográfica 👎 Contras:

Mais caro do que algumas outras opções

Com uma rede de mais de 3.000 servidores em 160 locais em 94 países, você pode ter certeza de que encontrará um servidor que atenda às suas necessidades. Se o seu país restringir o acesso a alguns jogos, você pode simplesmente conectar-se a um servidor em outro país e acessá-los sem problemas.

Além disso, a ExpressVPN oferece velocidades fenomenais, o que é muito importante quando se trata de apostas online. Este provedor é definitivamente a melhor opção se você deseja fazer apostas ou jogar jogos de cassino sem atrasos ou interrupções. Além disso, com o ExpressVPN, você também poderá desbloquear com facilidade a maioria dos sites e aplicativos de apostas com restrição geográfica.

💲 Preço:

Por US$ 6,67 por mês durante 1 ano, o ExpressVPN pode parecer um pouco mais caro que seus concorrentes. Mas estamos confiantes de que definitivamente vale o preço, considerando todos os recursos e benefícios que oferece. Ele também vem com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias sem risco, para que você sempre possa receber seu dinheiro de volta se não estiver satisfeito com o serviço.

3. Private Internet Access – a melhor VPN barata para sites de apostas para quem tem um orçamento limitado

O Private Internet Access é a melhor opção se você quiser gastar seu dinheiro em apostas em vez de em assinaturas de VPNs. Custa apenas R$ 10,93 por mês e manterá sua atividade online privada enquanto você joga – tornando-a uma das melhores e mais baratas VPNs do mercado, para usar em sites de apostas e cassinos online, atualmente.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores R$ 10,93/mês por 3 anos R$ 17,60/mês Não 30 dias 10 Mais de 29.000 Mais de 84

👍 Prós:

Excelentes velocidades

Excelentes velocidades Política rigorosa de não registro

Política rigorosa de não registro Auditado de forma independente

Auditado de forma independente Serviços dedicados

Serviços dedicados Possui a maior rede de servidores 👎 Contras:

Não é tão fácil de usar quanto o Express ou Nord

A PIA também é uma das poucas que pode contornar o Grande Firewall da China, então se você pretende apostar enquanto estiver na China, ele é uma boa opção. Oferece um modo furtivo que fará parecer que você não está usando uma VPN para apostas esportivas, para que você possa jogar sem que ninguém saiba.

💲 Preço:

Por apenas R$ 10,93 por mês, a PIA é sem dúvida uma VPN barata. Mas, além disso, ele também possui uma garantia de devolução do dinheiro testada e comprovada em 30 dias, para que você possa solicitar um reembolso total se achar que não é adequado para você.

4. Surfshark/SSOne – VPN para sites de apostas com a melhor relação custo-benefício

Surfshark é outra ótima VPN para apostas que oferece a melhor relação custo-benefício. Por apenas R$ 12,62 por mês, você obtém acesso a mais de 3.200 servidores em mais de 100 países e pode conectar um número ilimitado de dispositivos a uma assinatura.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores R$ 12,62/mês por 2 anos Não Teste móvel de 7 dias 30 dias Ilimitado Mais de 3.200 Mais de 100

👍 Prós:

Suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana

Suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana Banda-larga ilimitada

Banda-larga ilimitada Conexão multi-hop para segurança extra

Conexão multi-hop para segurança extra Conexões simultâneas em dispositivos ilimitados 👎 Contras:

Sem IP dedicado

O que também é impressionante é que o Surfshark oferece suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que é útil se você tiver algum problema ao usar a VPN. No geral, é uma escolha fenomenal para quem procura uma VPN para apostas confiável e econômica.

💲 Preço:

Não há dúvida de que o Surfshark é uma das melhores VPNs com preços mais razoáveis ​​disponíveis no mercado, também para usar em sites de apostas. As assinaturas começam em apenas R$ 12,62 por mês para uma assinatura de 2 anos. Além disso, oferece um teste gratuito de 7 dias para dispositivos móveis.

5. PrivadoVPN – Melhor VPN gratuita com velocidade sólida e segurança para apostas online

PrivadoVPN é um novo player no mercado de VPN, mas já está agitando com seu serviço gratuito. A melhor coisa do PrivadoVPN é que não há pegadinhas. Não contém anúncios irritantes e não limita sua velocidade. E como o PrivadoVPN gerencia seus próprios servidores, você experimentará velocidades consistentes para apostas online.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores Grátis US$ 2,50/mês Sim 30 dias 10 Mais de 346 Mais de 47

👍 Prós:

Zero registros

Zero registros Kill switch

Kill switch Proteção contra vazamento de IP

Proteção contra vazamento de IP Acesso a vários dispositivos 👎 Contras:

Limitado a 10 GB para seu plano gratuito

Apesar de possuir menos servidores que seus concorrentes, o PrivadoVPN oferece uma velocidade acima da média, o que é perfeito para apostas online. Você pode se conectar a servidores em 47 países, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha.

Se você está procurando uma das melhores VPNs gratuitas que não economize em recursos ou velocidade, o PrivadoVPN é sua melhor aposta.

💲 Preço:

Se você consumiu 10 GB de dados e quer mais, você sempre pode comprar um de seus planos pagos. O plano mais barato custa US$ 1,99/mês, oferecendo dados ilimitados e todos os recursos de VPN. Ele também vem com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias sem risco.

6. CyberGhost VPN – VPN líder em sites de apostas para iniciantes

O CyberGhost VPN é uma excelente escolha para iniciantes, pois é uma das melhores VPNs e das mais fáceis de usar do mercado, nomeadamente para sites de apostas e, se você precisar de ajuda, eles oferecem excelente suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores R$ 11,10/mês por 2 anos Não há Teste de 1 dia 45 dias 7 Mais de 9.200 Mais de 91

👍 Prós:

Excelentes velocidades

Excelentes velocidades Altamente seguro

Altamente seguro Funciona com muitos sites de apostas

Funciona com muitos sites de apostas Pode conectar até 7 dispositivos 👎 Contras:

Opções de pagamento limitadas

O aplicativo é extremamente bem projetado e fácil de usar. Além disso, com uma forte rede de mais de 9.200 servidores em 91 países, você pode se conectar a qualquer um desses servidores e desfrutar de suas atividades de apostas sem preocupações.

É uma VPN sólida e pode acessar diversos sites de apostas sem problemas – na verdade, no geral, você não deverá encontrar nenhum problema de acesso com todos os principais sites e aplicativos de apostas.

💲 Preço:

Uma das melhores ofertas que você verá por uma boa VPN é o CyberGhost VPN de R$11,10/mês (pago a cada dois anos). Alternativamente, você pode assinar o plano de 6 meses por apenas R$ 36,70/mês ou o plano de 1 mês por R$ 71,85.

O CyberGhost oferece uma garantia de devolução de dinheiro incrivelmente generosa em 45 dias, o que é ótimo se você quiser experimentar o serviço antes de se comprometer com ele a longo prazo.

7. IPVanish – Melhor VPN para apostas em dispositivos móveis

A IPVanish é uma VPN perfeita para apostas esportivas e jogos online com um dispositivo móvel devido à sua segurança, anonimato e rede ótima de servidores. Nós regularmente o listamos como uma das melhores VPNs para Android, pois proporciona uma experiência tranquila quando conectado a qualquer servidor, sendo ótima para usar em sites de apostas e cassinos online.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores US$ 3,99/mês US$ 3,99/mês Não há 30 dias Ilimitado Mais de 2.000 Mais de 75

👍 Prós:

Política de não registro

Política de não registro Dispositivos ilimitados

Dispositivos ilimitados Segurança de nível da NASA

Segurança de nível da NASA Excelente velocidade e desempenho em dispositivos móveis 👎 Contras:

Baseado nos EUA (membro dos 5 Eyes)

Você pode obter o aplicativo no Google Play e na App Store e a configuração é muito fácil.

💲 Preço:

Todas as assinaturas vêm com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Dependendo de suas necessidades, você pode escolher um plano anual, trimestral ou mensal.

O mais acessível de todos é o plano anual, que custa apenas US$ 3,99 por mês. Mas o pacote mensal ainda está entre os preços mais razoáveis ​​do mercado, custando US$ 10,99/mês.

8. PrivateVPN – VPN excelente para personalização

PrivateVPN oferece um serviço seguro e de primeira linha a um preço acessível, o que é excelente para quem procura uma boa relação custo-benefício. Tal como em qualquer dos melhores VPNs, aqui referidos, bastam alguns cliques para instalar o serviço em seu computador, laptop ou dispositivo móvel, para que você possa começar a usar em sites de apostas ou outra qualquer atividade na Internet.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores US$ 2,00/mês para 3 anos US$ 6,00/mês 7 dias 30 dias 10 Mais de 200 Mais de 63

👍 Prós:

Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias Protocolos de segurança de alto nível

Protocolos de segurança de alto nível Funções próprias de kill switch e ofuscação (stealth)

Funções próprias de kill switch e ofuscação (stealth) Até 6 conexões simultâneas de dispositivos 👎 Contras:

Possui poucos servidores (mais de 200 em mais de 63 países)

Quando se trata de customização, o PrivateVPN é um dos melhores do mercado — por exemplo, dependendo da sua preferência, você pode escolher qual protocolo de segurança usar. Ele oferece vários protocolos de alto nível, como OpenVPN, IKEv2 e L2TP/IPsec, e a escolha de mais de 200 locais de servidores em 60 países diferentes.

Além do mais, você pode configurar o PrivateVPN no seu roteador para que a VPN proteja todos os dispositivos da sua casa. Dessa forma, até mesmo sua Smart TV ou console de jogos estará protegido contra espionagem governamental e predadores online.

PrivateVPN é uma excelente escolha para apostas online porque é muito acessível e fácil de usar. Além disso, está repleto de recursos que mantêm você seguro e protegido ao fazer apostas.

💲 Preço:

Por apenas US$ 2,00/mês, você pode assinar o plano de 3 anos do PrivateVPN e aproveitar todos os recursos desta excelente VPN.

A PrivateVPN também oferece um teste gratuito de 7 dias, para que você possa experimentá-lo antes de se comprometer com uma assinatura paga.

9. VyprVPN – Excelente VPN para restrições geográficas

A VyprVPN vem com uma política rigorosa de não registro, além de todo o seu tráfego ser criptografado e enviado através de uma rede privada. Isso torna impossível para qualquer pessoa ver o que você está fazendo online, além de ser incrivelmente confiável quando você deseja ocultar seu IP.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores US$ 5,00/mês US$ 5,00/mês Não há 30 dias 10 Mais de 700 Mais de 96

👍 Prós:

Ótimo suporte ao cliente

Ótimo suporte ao cliente Estritamente sem registros (auditado)

Estritamente sem registros (auditado) Servidores protegidos contra DDoS 👎 Contras:

Mais caro do que algumas outras VPNs

A indústria de apostas é uma das mais fortemente regulamentadas do mundo. Para cumprir os regulamentos, os operadores de apostas online devem recolher e armazenar dados pessoais sobre os seus clientes. Esses dados podem incluir tudo, desde seu nome e endereço até informações financeiras, como números de cartão de crédito.

Se você está procurando uma VPN para apostar online, a VyprVPN é uma excelente escolha. Com sua política de não registro e conexões rápidas, ela ajudará você a manter sua privacidade e ganhar muito.

💲 Preço:

Comparado aos seus concorrentes, a VyprVPN é cara. Mas oferece muitos recursos por esse preço, incluindo banda larga ilimitada e comutação de servidores, bem como proteção DDoS. Infelizmente, apenas dois planos estão disponíveis; o plano mensal de $ 10 e o plano anual de $ 5/mês.

10. ProtonVPN – VPN simples para apostas

ProtonVPN é uma ótima escolha se você deseja apenas uma VPN básica para apostar online. É um provedor simples, fácil de usar e que oferece uma boa relação custo-benefício.





Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores Locais de servidores US$ 4,99/mês para 2 anos US$ 5,99/mês Plano gratuito ilimitado 30 dias 10 Mais de 1.400 Mais de 60

👍 Prós:

Sem registros

Sem registros Servidores altamente seguros

Servidores altamente seguros Excelente criptografia e protocolos 👎 Contras:

Servidores limitados na Ásia

O ProtonVPN não possui tantos recursos quanto algumas das outras desta lista de melhores VPNs, mas ainda é uma excelente escolha para apostar em sites de apostas. É rápido, confiável, seguro e possui servidores em mais de 60 países.

Ele também oferece um plano gratuito que você pode usar para suas apostas. Mas é relativamente lento e oferece servidores apenas em três países. Se quiser jogar com ProtonVPN sem quaisquer restrições, você precisará se inscrever em um plano pago.

💲 Preço:

Os planos pagos começam em US$ 4,99 mensais (cobrados a cada dois anos), o que é bastante razoável. Os planos pagos dão acesso a todos os recursos do ProtonVPN, incluindo sua frota de mais de 1.400 servidores e banda larga ilimitada.

Do preço à contagem de servidores, esta tabela útil ajudará você a encontrar a VPN que melhor atende às suas necessidades:



VPN Plano mais barato Plano anual Versão gratuita Garantia do seu dinheiro de volta Máximo de dispositivos suportados Contagem de servidores NordVPN R$ 10,90/mês para plano de dois anos R$ 16,90/mês Não 30 dias 6 Mais de 5.500 ExpressVPN US$ 6,67/mês por 1 ano US$ 6,67/mês Não 30 dias 5 Mais de 3000 Private Internet Access R$ 10,93/mês por 3 anos R$ 17,60/mês Não 30 dias 10 Mais de 29.000 Surfshark/SSOne R$ 12,62/mês por 2 anos Não Teste móvel de 7 dias 30 dias Ilimitado Mais de 3.200 PrivadoVPN Grátis US$ 2,50/mês Sim 30 dias 10 Mais de 346 Cyberghost VPN R$ 11,10/mês por 2 anos Não há Teste de 1 dia 45 dias 7 Mais de 9.200 IPVanish US$ 3,99/mês US$ 3,99/mês Não há 30 dias Ilimitado Mais de 2.000 PrivateVPN US$ 2,00/mês para 3 anos US$ 6,00/mês 7 dias 30 dias 10 Mais de 200 VyprVPN US$ 5,00/mês US$ 5,00/mês Não há 30 dias 10 Mais de 700 ProtonVPN US$ 4,99/mês para 2 anos US$ 5,99/mês Plano gratuito ilimitado 30 dias 10 Mais de 1.400

Como escolher as melhores VPNs para sites de apostas

Escolher as melhores VPNs para sites de apostas não é uma tarefa fácil. Existem muitos fatores a serem considerados ao tomar sua decisão. Consideramos todos eles para lhe dar a opção das melhores VPNs de apostas.

Estes são alguns dos principais fatores a serem considerados:

Preço

Se você aposta, sabe que o dinheiro é essencial. É por isso que consideramos o preço da VPN ao tomar nossa decisão. A última coisa que você quer é gastar muito dinheiro em uma VPN e não poder apostar com ela.

Analisamos o plano mais barato para cada VPN de apostas, bem como o valor entre recursos e preço oferecido, e levamos isso em consideração ao compilar nossa lista das melhores VPNs para sites de apostas. Quantidade de servidores

O número de servidores que uma VPN possui é importante quando se aposta. Você quer ter certeza de que terá muitas opções quando se trata de servidores. Dessa forma, você pode se conectar ao servidor mais próximo do site de apostas que está tentando acessar. Quanto mais servidores uma VPN tiver, melhor – isso não afeta apenas as restrições geográficas, mas também a sua velocidade. Garantia do seu dinheiro de volta

Se esta for a primeira vez que você usa uma VPN para apostar, talvez não tenha certeza se ela é a certa para você. Verificamos as garantias de devolução de dinheiro oferecidas ao tomar nossa decisão.

Com uma dessas que apresentamos, você tem a oportunidade de experimentar a VPN e ver se ela é adequada para você. Caso contrário, você pode receber seu dinheiro de volta sem se preocupar com nada. Segurança

A maior preocupação de qualquer apostador é a segurança. Se tiver criptografia AES de 256 bits e um kill switch, ele definitivamente poderá protegê-lo. Os ataques DDoS também são uma grande preocupação quando se aposta online. Garantimos que todas essas VPNs são seguras e protegerão você de quaisquer ameaças potenciais quando estiver dando seus palpites. Restrições geográficas

Alguns sites de apostas são restritos geograficamente. Isso significa que eles só podem ser acessados ​​em determinados países. Se quiser jogar em um site com restrição geográfica, você precisará de uma VPN para contornar essas restrições. Também listamos algumas VPNs que podem contornar o Grande Firewall da China; tornando-as excelentes para desbloquear praticamente qualquer coisa.

Como configurar uma VPN para sites de apostas | Como acessar sites de apostas no exterior

Se você quiser aprender como usar uma VPN para apostas esportivas e acessar sites como Betfair, 888Casino ou Bet365 de fora do seu país, mostraremos aqui.

Aqui está um guia passo a passo para configurar o NordVPN, a melhor VPN para apostas online.

Passo 1: Faça a assinatura da NordVPN

Visite o site oficial da NordVPN, clique em “Obtenha a NordVPN”.

Escolha um dos três planos disponíveis. Forneça seu endereço de e-mail e insira suas informações de pagamento para concluir a compra.

Passo 2: Instale o aplicativo

Navegue até o site da NordVPN e clique no botão “Baixar VPN”.

Se quiser jogar no seu smartphone, você pode baixar o aplicativo VPN diretamente do Google Play ou App Store.

Depois de instalado, inicie o aplicativo e faça login usando suas credenciais.

Passo 3: Conecte-se a um servidor VPN seguro

Para se conectar a um servidor, basta tocar no país ao qual deseja se conectar na lista de servidores.

Por exemplo, se quiser desbloquear o 888Casino, que está disponível apenas no Reino Unido, selecione o Reino Unido como seu país. Uma vez conectado, inicie o 888Casino no seu navegador e comece a jogar.

Se você ainda está se perguntando se deve usar uma VPN para sites de apostas online, a resposta é um grande sim. Além das restrições que impedem você de desfrutar de sua paixão, a segurança é uma grande preocupação em muitos sites de apostas.

Felizmente, com uma destas 10 principais VPNs para sites de apostas online, nenhuma destas situações será uma preocupação:

NordVPN — No geral, a melhor VPN para sites de apostas online. Possui recursos robustos e uma sólida garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. ExpressVPN — VPN para apostas online rápida e confiável com segurança líder do setor. Experimente agora, sem riscos, com a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Private Internet Access — a melhor VPN barata para sites de apostas para quem tem um orçamento limitado. Experimente com a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Surfshark/SSOne — VPN para sites de apostas com a melhor relação custo-benefício. Com servidores rápidos, recursos fenomenais, avaliação de 7 dias e política de reembolso de 30 dias. PrivadoVPN – Melhor VPN grátis para apostas online, velocidade sólida e segurança. Ainda tem garantia de reembolso de um mês sem riscos. CyberGhost VPN — VPN líder em sites de apostas para iniciantes. Interface intuitiva e teste de 1 dia, além de garantia generosa de devolução do dinheiro em 45 dias. IPVanish — Melhor VPN para apostar em dispositivos móveis com alta velocidade e segurança de alto nível. Oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. PrivateVPN — Possui segurança personalizável, ótima para sites de apostas, além de uma avaliação gratuita de uma semana e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. VyprVPN — Excelente VPN para restrições geográficas estritas, também possui uma generosa política de reembolso de 30 dias. ProtonVPN — VPN simples para sites de apostas. Tem um plano gratuito limitado e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

Essas VPNs são ótimas opções para apostadores, pois oferecem velocidades rápidas e segurança robusta, além de estarem localizadas em países com leis de apostas frouxas. No entanto, estamos confiantes em escolher a NordVPN como a melhor VPN para apostas em geral devido à sua extensa rede de servidores, altas velocidades e segurança confiável.

É um serviço premium que protege sua conexão com criptografia AES de 256 bits, IPv6 e proteção contra vazamento de DNS, além de um kill switch. Portanto, se você procura a melhor segurança e privacidade possíveis ao jogar online, não procure mais, escolha a NordVPN.

Perguntas frequentes sobre as melhores VPNs para sites de apostas