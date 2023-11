As melhores VPNs de Streaming: Top 10 comparadas para 2023

As 10 melhores VPNs de Streaming Classificadas Abaixo, apresentamos uma breve visão de nossas classificações, com a ExpressVPN liderando graças ao desempenho incomparável oferecido pelo protocolo Lightway da empresa. Aqui está o motivo de cada uma ter entrado em nossa lista: ExpressVPN – Em geral, a melhor VPN para streaming devido às velocidades incrivelmente rápidas oferecidas pelo protocolo Lightway – seja bem-vindo ao streaming sem atrasos. NordVPN – Uma excelente VPN para streaming que pode contornar a maioria dos conteúdos bloqueados por geolocalização e possui servidores otimizados para a função. Ivacy – Uma VPN acessível que pode desbloquear Netflix e outros serviços de streaming por apenas $1/mês. PureVPN – VPN robusta para streaming, pois possui servidores em mais de 140 países em todo o mundo, perfeita para desbloquear várias bibliotecas da Netflix. Surfshark – Uma VPN popular para streaming em vários dispositivos, oferecendo conexões simultâneas ilimitadas. AtlasVPN – A melhor VPN gratuita para streaming, pois apresenta um generoso plano freemium com uma franquia de dados de 5GB. CyberGhost – VPN robusta com um grande número de servidores e planos de baixo custo para streaming. ProtonVPN – VPN ultra segura que apresenta a tecnologia Secure Core, que roteia sua conexão por vários servidores em países que prezam pela privacidade. Norton VPN – Uma opção fácil de usar para streaming, com aplicativos de fácil navegação e excelentes opções de suporte ao cliente, ideal para iniciantes. StrongVPN – VPN confiável com um recurso útil de ‘melhor servidor disponível’ que seleciona o servidor mais rápido para você, ideal para streaming sem atrasos.

O que torna uma VPN boa para Streaming?

Uma boa VPN para streaming é essencial para usuários que desejam acessar conteúdo restrito por geolocalização, proteger sua privacidade online e manter uma conexão à internet rápida e estável durante o streaming. Aqui estão algumas das características-chave que tornam uma VPN adequada para streaming:

Rede de Servidores: Uma VPN para streaming deve ter uma rede de servidores ampla e diversificada. Quanto mais locais de servidor uma VPN oferece, melhores são as chances de contornar as restrições geográficas. Deve também ter servidores na região específica em que você deseja acessar conteúdo.

Como as melhores VPNs de Streaming evitam ser bloqueadas pelos serviços de streaming?

As melhores VPNs de streaming utilizam uma combinação de táticas para evitar serem detetadas e bloqueadas pelos serviços de streaming. Uma técnica comum é a rotação de servidores, na qual as VPNs frequentemente adicionam novos endereços IP e mudam as localizações dos servidores para se antecipar à deteção pelos serviços de streaming.

Essa estratégia torna mais desafiador para as plataformas de streaming identificarem e posteriormente bloquearem os endereços de IP dos servidores VPN. Esse jogo de gato e rato entre provedores de VPN e plataformas de streaming está em curso, e as VPNs se adaptam continuamente para aprimorar seus métodos de deteção.

Outro método é o uso de recursos de ofuscação ou camuflagem, oferecidos por alguns dos principais provedores, como o NordVPN. Esses recursos ocultam o tráfego da VPN, fazendo com que pareça tráfego HTTPS típico. Ao disfarçar o tráfego da VPN, torna-se difícil para os serviços de streaming detetar o uso de VPN por meio da inspeção profunda de pacotes.

Devemos acrescentar que não é ilegal usar uma VPN para fazer streaming de conteúdo, mas pode ir contra as diretrizes de uso.

Comparação entre as melhores VPNs para a melhor experiência de Streaming

A seguir, há uma tabela útil que oferece uma visão breve de algumas das principais métricas, como velocidades médias, o número de servidores e o plano mais barato. Isso deve facilitar a obtenção de uma visão superficial de cada provedor:



VPN Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta ExpressVPN $6,67/mês Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+, and more 480Mbps Mais de 3.000 Mais de 94 30 dias NordVPN $3,79/mês Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+, and more 320Mbps Mais de 5.800 Mais de 60 30 dias IvacyVPN $3,29/mês Netflix, BBC iPlayer, Youtube 320Mbps Mais de 5.700 Mais de 68 30 dias PureVPN $2,08/mês Netflix, BBC iPlayer, YouTube 210Mbps Mais de 6.500 Mais de 78 31 dias Surfshark $2,30/mês Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, and more 210Mbps Mais de 3.200 Mais de 100 30 dias AtlasVPN $2,19/mês Netflix, BBC iPlayer, YouTube 460Mbps Mais de 1.000 Mais de 42 45 dias CyberGhost $4,99/mês Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+ 400Mbps Mais de 9.400 Mais de 91 30 dias ProtonVPN $3,66/mês Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+, and more 100Mbps Mais de 2.970 Mais de 69 30 dias Norton VPN $19,99/ano ($1,66/mês) BBC iPlayer, Max, and Amazon Prime Video 200Mbps Mais de 1.000 Mais de 29 45 dias StrongVPN $3,99/mês Hulu, HBO Max, Disney+, and Amazon Prime Video 150Mbps Mais de 2.000 Mais de 75 30 dias

Avaliação das melhores VPNs de Streaming

É hora de examinar mais de perto as melhores VPNs de streaming, começando com nossa escolha principal, o ExpressVPN. Nestas análises, vamos explorar a adequação de cada provedor para streaming, analisando o número de servidores, a velocidade geral, a segurança e outros aspetos importantes que encontramos durante nossos testes.

1. ExpressVPN – Em geral, a Melhor VPN de Streaming

O ExpressVPN conquistou a posição de destaque por seu desempenho notável em desbloquear conteúdo restringido geograficamente em várias plataformas de streaming. Não há dúvida de que no cerne do apelo do ExpressVPN está sua impressionante rede de servidores.

Com milhares de servidores em mais de 94 países, ele proporciona acesso incomparável a conteúdos de streaming globais. Essa vasta rede garante que, quer você esteja interessado na Netflix dos EUA, BBC iPlayer ou Hulu, você pode facilmente contornar as restrições geográficas e desbloquear o conteúdo desejado.

Outro dos principais fatores que diferenciam o ExpressVPN da concorrência são suas velocidades incrivelmente rápidas. Transmitir em alta definição sem buffering ou atrasos é fácil, graças aos servidores de streaming otimizados do ExpressVPN e ao protocolo Lightway da empresa.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $6,67/mês Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+, e mais 480Mbps Mais de 3.000 Mais de 94 30 dias

A VPN também segue uma rigorosa política de não registros, assegurando aos usuários que suas atividades online permanecem privadas. Para adicionar uma camada extra de segurança, o ExpressVPN oferece uma função de interruptor de perda de conexão (kill switch) caso sua conexão VPN caia inesperadamente. Isso cortará imediatamente sua conexão com a internet, evitando qualquer vazamento de dados.

Essa característica é especialmente importante para usuários que desejam manter sua anonimato durante o streaming. Como discutimos em nossa análise completa do ExpressVPN, não encontramos problemas ao testar essa funcionalidade.

Descobrimos também que o ExpressVPN oferece aplicativos fáceis de usar para todos os dispositivos, seja no Windows, macOS, Android ou iOS. A interface é intuitiva e fácil de navegar, tornando-o uma escolha ideal tanto para novatos em VPN quanto para usuários experientes que desejam uma experiência de streaming sem complicações.

Além disso, você poderá aproveitar o ExpressVPN em todos os seus dispositivos, pois ele permite cinco conexões simultâneas, o que significa que você pode proteger vários dispositivos com uma única assinatura. Embora isso não seja o melhor da indústria, oferece um ótimo custo-benefício, considerando tudo.

💲 Preços

Embora o desempenho do ExpressVPN seja inquestionavelmente de alto nível, vale a pena notar que essa excelência tem um preço premium. Comparado a algumas VPNs no mercado, ele é caro. No entanto, para aqueles que exigem a melhor experiência de streaming com segurança e privacidade intransigentes, o ExpressVPN vale cada centavo.

Além disso, o ExpressVPN oferece uma garantia de reembolso de 30 dias, permitindo que você teste o serviço sem riscos. Não há um teste gratuito, o que é um pouco dececionante, mas essa garantia de reembolso deve proporcionar tranquilidade.





👍 Prós Desempenho super rápido graças ao protocolo Lightway

Desempenho super rápido graças ao protocolo Lightway Excelentes medidas de segurança, incluindo criptografia AES-256 e um interruptor de desativação (kill switch)

Excelentes medidas de segurança, incluindo criptografia AES-256 e um interruptor de desativação (kill switch) Aplicativos fáceis de usar para todos os dispositivos e suporte a roteadores

Aplicativos fáceis de usar para todos os dispositivos e suporte a roteadores Garantia de reembolso de 30 dias em todos os planos

Garantia de reembolso de 30 dias em todos os planos As velocidades médias também o tornam uma das principais VPNs para jogos 👎 Contras Um pouco caro, e sem teste gratuito

2. NordVPN – Uma VPN Incrívelmente Popular para Contornar Restrições Geográficas em Streaming

A NordVPN conquista a segunda posição com sua robusta rede de servidores e excelentes capacidades de streaming. Ela oferece velocidades impressionantes por meio do protocolo Nordlynx, segurança à prova d’água na forma de um interruptor de desativação (kill switch) e ofuscação, além de servidores dedicados para streaming.

Tudo isso garante acesso ininterrupto aos seus programas e filmes favoritos. Uma das características marcantes da NordVPN é sua vasta rede de servidores, pois ela atualmente possui servidores em mais de 60 países, proporcionando uma ampla gama de opções para acessar conteúdo de todo o mundo.

A rede é projetada para desbloquear facilmente plataformas de streaming populares, incluindo Netflix, Amazon Prime Video e Hulu. Para auxiliar nisso, a tecnologia SmartPlay da NordVPN conecta automaticamente você ao servidor mais adequado para streaming, garantindo uma experiência sem interrupções.

Você também obtém velocidades de conexão ultrarrápidas por meio do protocolo Nordlynx, otimizado para velocidade e desempenho, e funcionou superbamente quando o testamos para nossa análise detalhada da NordVPN. Isso significa que você pode assistir todos os seus filmes e programas favoritos, em gloriosa alta definição, sem o receio de lag ou buffering irritantes.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $3,79/mês Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+, e mais 320Mbps Mais de 5.800 60 30 dias

Além disso, a NordVPN segue uma rigorosa política de não registros, o que significa que suas atividades online não são registradas ou monitoradas pelo seu provedor de serviços de internet ou pelo governo. Você também pode usar a útil opção de VPN dupla para rotear seu tráfego de internet por dois servidores separados, adicionando uma camada extra de criptografia e anonimato.

Embora isso possa não ser necessário para streaming, pode ser um ativo valioso para usuários que priorizam a privacidade online. Além disso, há até mesmo um interruptor de perda de conexão, automático, para proteger sua conexão no caso de interrupções. Descobrimos que tudo isso não apenas torna a NordVPN uma escolha principal para streaming, mas também uma VPN de topo para torrenting.

Finalmente, a NordVPN permite até seis conexões simultâneas, o que significa que você pode proteger vários dispositivos com uma única assinatura. Essa flexibilidade é excelente para famílias ou indivíduos que desejam proteger ou transmitir de vários dispositivos, de laptops e smartphones a smart TVs e consoles de jogos.

💲 Preços

A NordVPN oferece ótimo custo-benefício, especialmente se optar por alguns dos seus planos de 2 anos. Você também tem opções de assinatura mensal ou anual, todas as quais incluem uma garantia de reembolso de 30 dias.





👍 Prós Ótimas velocidades de servidor fornecidas pelo protocolo Nordlynx

Ótimas velocidades de servidor fornecidas pelo protocolo Nordlynx Incrivelmente fácil de usar, perfeito para iniciantes em VPN

Incrivelmente fácil de usar, perfeito para iniciantes em VPN Recursos de segurança sólidos, auditados de forma independente

Recursos de segurança sólidos, auditados de forma independente Oferece uma enorme variedade de servidores espalhados pelo mundo 👎 Contras Desempenho mais fraco em dispositivos iOS

3. Ivacy – Uma VPN de Streaming de Alto Nível e Amigável ao Orçamento

Ivacy é outra VPN de streaming de alto nível, famosa por seus preços amigáveis ao orçamento e conjunto fundamental de recursos. Embora não ostente o mesmo reconhecimento de marca que alguns concorrentes, sua relação custo-benefício a torna uma opção atraente para usuários em busca de uma VPN confiável para streaming.

Para começar, apesar do preço, o serviço oferece servidores especializados otimizados para streaming, garantindo que você possa acessar conteúdo de uma ampla variedade de fontes. Isso é respaldado por velocidades bastante impressionantes, graças ao suporte ao Wireguard.

Embora talvez não atinja consistentemente as velocidades ultrarrápidas do ExpressVPN, oferece conexões confiáveis e estáveis para assistir aos seus filmes e programas favoritos, como testamos detalhadamente em nossa análise completa do IvacyVPN.

Além disso, para aqueles que desejam a opção de personalizar sua experiência VPN, o Ivacy VPN oferece o tunelamento dividido (split tunneling), que permite escolher quais aplicativos ou sites passarão pelo túnel VPN e quais usarão sua conexão de internet regular.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $3,29/mês Netflix, BBC iPlayer, Youtube 320Mbps Mais de 5.700 68 30 dias

Você também obtém criptografia AES-256 de qualidade militar, então você pode ficar tranquilo sabendo que seu streaming é seguro. Mas talvez a área em que o Ivacy realmente se destaca seja na experiência do usuário – seus aplicativos são fáceis de instalar e usar em várias plataformas, incluindo Windows, macOS, Android e iOS.

Outro ponto a favor do Ivacy VPN é a capacidade de conectar até dez dispositivos simultaneamente com uma única assinatura. Essa generosa permissão é particularmente benéfica para famílias ou indivíduos com vários dispositivos – e oferece um incrível custo-benefício, considerando os preços.

Mas, embora o Ivacy VPN ofereça uma excelente experiência de streaming e uma segurança robusta, ele não possui a mesma extensa rede de servidores que algumas outras VPNs premium. No entanto, isso não afeta significativamente sua capacidade de desbloquear conteúdo de streaming, e para a maioria das pessoas, os servidores fornecidos são absolutamente adequados.

💲 Preços

O maior atrativo de todos é o preço, e se você se inscrever para um plano de 5 anos, pagará apenas $1/mês. No entanto, recursos como um endereço IP dedicado e encaminhamento de porta só estão disponíveis como complementos pagos, o que pode aumentar um pouco o preço.

Mas com planos de baixo custo e uma útil garantia de reembolso de 30 dias, certamente há muito a gostar no Ivacy.



👍 Prós Desbloqueia uma boa variedade de serviços de streaming, incluindo Netflix e BBC iPlayer

Desbloqueia uma boa variedade de serviços de streaming, incluindo Netflix e BBC iPlayer Planos incrivelmente acessíveis, incluindo uma opção de $1/mês para 5 anos

Planos incrivelmente acessíveis, incluindo uma opção de $1/mês para 5 anos Boas velocidades graças ao protocolo WireGuard 👎 Contras Sem aplicativo para usuários de Linux

Sem aplicativo para usuários de Linux Baseado em Singapura, que tem restrições à privacidade

4. PureVPN – Principal VPN de Streaming com cobertura global

PureVPN é uma VPN de streaming de alto nível que oferece um conjunto rico de recursos, uma extensa rede de servidores e desempenho confiável para streaming. Ela ostenta uma ampla variedade de servidores em países de todo o mundo, tornando-se uma excelente opção para streaming de conteúdo.

Com servidores em mais de 140 países, ela proporciona uma ampla gama de opções para acessar conteúdo de streaming de todo o mundo. Essa presença global é essencial para aqueles que procuram conteúdo de diferentes regiões ou países, como a extensa biblioteca da Netflix no Japão ou nos EUA.

Em termos de desempenho, a velocidade de streaming é um fator crucial, e, como cobrimos em nossa análise do PureVPN, ele não dececiona nesse aspeto. Embora talvez não corresponda consistentemente às VPNs mais rápidas como a NordVPN em termos de velocidade, ele oferece uma conexão estável e confiável para streaming, graças ao protocolo Wireguard.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $2,08/mês Netflix, BBC iPlayer, YouTube 210Mbps Mais de 6.500 78 31 dias

Além disso, o PureVPN utiliza criptografia AES-256 bits, que é o padrão ouro para proteção de dados, além de seguir uma rigorosa política de não registros, assegurando aos usuários que suas atividades online não são registradas. Além disso, você ainda conta com um útil bloqueador de anúncios integrado.

Isso não apenas aprimora sua experiência de streaming, mas também o protege contra anúncios potencialmente maliciosos que poderiam comprometer sua segurança. No entanto, embora o PureVPN seja sem dúvida rico em recursos, vale ressaltar que pode não desbloquear consistentemente todas as plataformas de streaming, conforme relatado por alguns usuários.

Embora seja digno de nota que não enfrentamos dificuldades em nossa experiência com a VPN. Em uma observação lateral, o PureVPN também permite até dez conexões simultâneas, tornando-o uma excelente escolha para famílias ou indivíduos com vários dispositivos.

💲 Preços

Você pode ter acesso a tudo isso por apenas $2,08/mês, tornando o PureVPN uma das VPNs de streaming mais baratas. Não há teste gratuito ou plano, mas você pode aproveitar a garantia de reembolso de 31 dias para avaliar o serviço tranquilamente.





👍 Prós Ótimas velocidades graças ao WireGuard

Ótimas velocidades graças ao WireGuard Planos econômicos a partir de apenas $2,08 por mês

Planos econômicos a partir de apenas $2,08 por mês Uma generosa garantia de reembolso de 31 dias

Uma generosa garantia de reembolso de 31 dias Inclui um complemento de gerenciador de senhas para segurança extra durante o streaming 👎 Contras Pode ter dificuldades em desbloquear alguns conteúdos georreferenciados

5. Surfshark – Melhor para Streaming em Dispositivos Ilimitados

O Surfshark é um dos maiores e mais conhecidos provedores de VPN, famoso por sua excelente velocidade e segurança, ambos os quais o tornam uma excelente VPN para streaming. Ele também possui uma ótima seleção de servidores e medidas de segurança robustas para mantê-lo seguro ao navegar.

Em primeiro lugar, o SurfsharkVPN ostenta uma extensa rede de servidores ao redor do mundo. Com mais de 3.200 servidores em 100+ países, ele pode facilmente contornar as restrições geográficas impostas por plataformas de streaming como Netflix, Max e Disney+.

Na verdade, como exploramos em nossa análise do Surfshark VPN, há muito pouco em termos de serviços de streaming que esta VPN não pode desbloquear. Mas um destaque sério do SurfsharkVPN é suas conexões simultâneas ilimitadas – uma verdadeira raridade no espaço de VPN, você pode cobrir dispositivos ilimitados com uma assinatura.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $2,30/mês Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, e mais 310Mbps Mais de 3.200 100 31 dias

Há também uma extensão de navegador que realmente gostamos, facilitando o streaming via Chrome ou Firefox. Em termos de segurança, o Surfshark não economiza e utiliza a criptografia AES-256, padrão da indústria, para manter seus dados seguros contra olhares curiosos.

Além disso, sua rigorosa política de não registros garante que suas atividades online permaneçam confidenciais em relação ao seu provedor de serviços de internet ou outros bisbilhoteiros em potencial. Aliado a um bloqueador de anúncios e scanner de malware integrados, o Surfshark garante uma experiência de streaming segura e agradável para todos.

Para aqueles que buscam ainda mais privacidade e anonimato, há até mesmo um recurso MultiHop, que roteia sua conexão por vários servidores em locais diferentes. Se você apenas deseja streaming seguro, pode ser melhor deixar isso desativado, pois pode afetar as velocidades de streaming.

💲 Preços

O Surfshark é uma das melhores e mais baratas VPNs do mercado, com preços a partir de apenas $2,49/mês. Isso, somado ao teste gratuito de 7 dias no Android, iOS e macOS, ou à garantia de reembolso de 30 dias, torna o Surfshark uma excelente escolha acessível.





👍 Prós Conexões simultâneas ilimitadas, para que você possa fazer streaming em todos os seus dispositivos

Conexões simultâneas ilimitadas, para que você possa fazer streaming em todos os seus dispositivos Possui uma ampla variedade de servidores otimizados para streaming ao redor do mundo

Possui uma ampla variedade de servidores otimizados para streaming ao redor do mundo Desbloqueia a maioria das plataformas de streaming, incluindo Netflix, Amazon Prime Video, Hulu e muito mais 👎 Contras A ausência de tunelamento dividido em dispositivos iOS pode ser um problema para alguns

6. AtlasVPN – A Melhor VPN ‘Freemium’ para Streaming

A AtlasVPN é outra VPN de streaming de alta qualidade, pois pode desbloquear facilmente uma série de serviços de streaming, como Netflix, Disney+, Hulu e muitos mais, com facilidade. Ela consegue fazer isso com uma das frotas de servidores mais pequenas, o que é ainda mais impressionante.

Com ela, você terá segurança robusta e algumas peculiaridades extras que a destacam verdadeiramente. Embora possa não ter a maior rede de servidores, ela possui uma presença substancial em locais-chave em todo o mundo, em mais de 30 países.

Como a maioria das VPNs, nossa equipe de especialistas fez um teste e revisão completa da AtlasVPN, onde descobrimos que ela contorna efetivamente as restrições geográficas, concedendo aos usuários acesso a uma variedade de bibliotecas de conteúdo globais. Se você é um entusiasta da Netflix, fã da Hulu ou devoto do BBC iPlayer, a AtlasVPN pode desbloqueá-los todos.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $1.83/mês Netflix, BBC iPlayer, YouTube 260Mbps Mais de 1.000 42 45 dias

Em termos de velocidade, a AtlasVPN opera no protocolo WireGuard e, nos testes, apresenta um desempenho sólido. Você será capaz de transmitir seus programas e filmes favoritos em HD cristalino sem qualquer buffering irritante ou tempos de carregamento lentos.

Além disso, ela utiliza a robusta criptografia AES-256 para proteger seus dados contra ameaças potenciais, além de aderir a uma rigorosa política de não registros. Junto a isso, você encontrará um interruptor de desativação integrado, essencial para o streaming, que adiciona uma camada extra de segurança desconectando sua internet se a conexão VPN for interrompida.

Para aqueles que buscam recursos adicionais de privacidade, a AtlasVPN até mesmo oferece um modo de navegação seguro e privado chamado SafeBrowse. Isso bloqueia anúncios, rastreadores e sites maliciosos, aprimorando ainda mais sua segurança online.

💲 Preços

Ficamos entusiasmados por ver finalmente um plano gratuito sendo oferecido pela AtlasVPN. Claro, ele só pode oferecer 5GB de dados, então não é ideal para streaming, mas é ótimo para testar o serviço e ver se você gosta.

Além disso, os planos pagos começam a partir de apenas $2,05/mês, o que representa um excelente custo-benefício e a coloca na lista das VPNs de streaming mais acessíveis.



👍 Prós Oferece um ótimo plano gratuito com até 5GB/mês

Oferece um ótimo plano gratuito com até 5GB/mês Inclui conexões simultâneas ilimitadas com uma assinatura

Inclui conexões simultâneas ilimitadas com uma assinatura Desbloqueia a maioria dos sites de streaming como Netflix, Disney+ e Max 👎 Contras Não é compatível com nenhum roteador

Não é compatível com nenhum roteador Possui uma frota pequena de servidores

7. CyberGhost VPN – Oferece uma Grande Frota de Servidores para Streaming

O CyberGhost oferece uma solução acessível e confiável para aqueles que desejam transmitir e desbloquear uma infinidade de novos conteúdos. Ele fornece medidas de segurança robustas, velocidades gerais respeitáveis e incríveis 9.600+ servidores em 94 países.

Isso o torna facilmente uma das VPNs mais abrangentes, oferecendo uma vasta seleção de diversos endereços IP para transmitir seu conteúdo favorito de qualquer lugar. Este é, sem dúvida, o maior trunfo do CyberGhost, permitindo que ele contorne as restrições geográficas com facilidade.

Esteja você desejando acesso às bibliotecas da Netflix de diferentes regiões, exclusividades da BBC iPlayer ou qualquer outra coisa, o CyberGhost garante que você possa desfrutar de tudo. Além disso, como seria de esperar, ele também coloca uma forte ênfase na experiência do usuário, o que é evidente em seus aplicativos fáceis de usar e ampla compatibilidade com os diversos dispositivos.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $2,19/mês Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+ 400Mbps Mais de 9.400 91 45 dias

Em termos de segurança e privacidade, você ficará satisfeito em saber que o CyberGhost não faz concessões. Ele usa criptografia AES-256 para proteger seus dados de olhares curiosos, e sua rigorosa política de não registros garante a confidencialidade de suas atividades online; além disso, para segurança adicional, inclui um interruptor de desativação automático, por perda de conexão (Kill Switch).

O CyberGhost também vai além, oferecendo um recurso dedicado de perfil de streaming, que otimiza sua conexão para streaming, priorizando velocidade e estabilidade e facilitando o acesso ao seu conteúdo favorito.

💲 Preços

O CyberGhost oferece uma garantia de reembolso incrivelmente generosa de 45 dias, permitindo aos usuários bastante tempo para testar suas funcionalidades de streaming sem riscos. Também é um dos provedores mais baratos por aí, com preços a partir de apenas $2,19/mês.





👍 Prós Oferece uma das maiores frotas de servidores entre todas as VPNs

Oferece uma das maiores frotas de servidores entre todas as VPNs Desbloqueia todos os principais serviços de streaming como Netflix, Hulu e BBC iPlayer

Desbloqueia todos os principais serviços de streaming como Netflix, Hulu e BBC iPlayer Generosa garantia de reembolso de 45 dias em todos os planos

Generosa garantia de reembolso de 45 dias em todos os planos Tem opções de baixo custo a partir de apenas $2,19/mês 👎 Contras Alguns usuários relataram velocidades lentas após a conexão inicial

8. Proton VPN – VPN Ultra Segura para Streaming

O Proton VPN, embora seja principalmente reconhecido por suas características de segurança à prova d’água, também se mostrou como um concorrente forte no mundo do streaming — apesar de ter uma frota de servidores relativamente pequena, especialmente quando comparada com o CyberGhost.

Descobrimos que ele ainda pode desbloquear uma ampla variedade de serviços de streaming e fornecer velocidades decentes para assistir a conteúdo, mas uma das características mais distintivas do ProtonVPN é seu compromisso com a privacidade e segurança.

Isso não deve surpreender, já que é desenvolvido pelos criadores do ProtonMail, conhecido por seu foco em privacidade, e essa ética se estende à VPN. Ele usa criptografia AES-256 para proteger seus dados, e como a maioria das principais VPNs, adere a uma rigorosa política de não registros.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $4,99/mês Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+, e mais 100Mbps Mais de 2.970 69 30 dias

Você poderá assistir a esses serviços de streaming nos aplicativos fáceis de usar do ProtonVPN para plataformas principais, incluindo Windows, macOS, Android e iOS – há até suporte para uma variedade de roteadores, Chromebooks e dispositivos de streaming.

Em termos de velocidade, o ProtonVPN oferece desempenho consistente e confiável para streaming, e você poderá assistir a conteúdos em HD sem muitos problemas. Claro, não atinge as alturas vertiginosas do ExpressVPN, mas há recursos suficientes para uma experiência agradável de streaming.

Uma última característica digna de nota que achamos que merece menção é a tecnologia Secure Core do ProtonVPN, que roteia sua conexão por vários servidores em países que respeitam a privacidade antes de chegar ao servidor de destino desejado para o máximo anonimato ao fazer streaming.

💲 Preços

Em termos de preços, estamos empolgados em ver um plano gratuito oferecido pelo ProtonVPN. Com ele, você pode acessar sólidos 2900+ servidores em mais de 65 países, transmitir conteúdo sem restrições de velocidade e muito mais.

Caso você deseje todas as opções de servidores para assistir a mais de seu conteúdo favorito sem limitações, você sempre pode fazer upgrade para um plano mensal, anual ou de 2 anos, todos cobertos por uma garantia de reembolso de 30 dias.



👍 Prós Oferece um plano gratuito fantástico para necessidades básicas de streaming

Oferece um plano gratuito fantástico para necessidades básicas de streaming Desbloqueia uma variedade de sites de streaming como Netflix, Hulu, Disney+ e mais

Desbloqueia uma variedade de sites de streaming como Netflix, Hulu, Disney+ e mais Extremamente fácil de usar, adequado para iniciantes em VPNs 👎 Contras Planos pagos são bastante caros

9. Norton Secure VPN – VPN de Streaming Fácil de Usar

O Norton VPN se destaca como um nome bem estabelecido conhecido por sua sólida reputação em cibersegurança — e embora possa ser sinônimo de software antivírus, seu serviço de VPN silenciosamente se tornou um companheiro confiável para os amantes de streaming.

Ele faz isso oferecendo uma rede de servidores robusta que abrange mais de 30 países, permitindo que você contorne as restrições geográficas impostas por plataformas de streaming — de maneira bastante consistente, podemos acrescentar.

Uma das características distintivas do Norton VPN é sua integração com a suíte de ferramentas de cibersegurança da Norton, garantindo que você não apenas tenha acesso a conteúdo de streaming, mas também se beneficie de uma segurança aprimorada para ter a tranquilidade de que suas atividades online estão em boas mãos.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $19,99/ano ($1,66/mês) BBC iPlayer, Max, and Amazon Prime Video 200Mbps Mais de 1.000 29 60 dias

Além disso, ao contrário de algumas VPNs que podem causar slowdowns perceptíveis, o Norton VPN surpreendentemente mantém conexões estáveis e rápidas, o que é crucial para streaming ininterrupto, especialmente para conteúdo em HD. Novamente, não alcança as mesmas velocidades que o ExpressVPN ou o NordVPN, mas há o suficiente aqui para ficar satisfeito.

Mas uma área onde o Norton realmente se destaca é com seu serviço de atendimento ao cliente 24/7, com sua equipe dedicada disponível o tempo todo. Descobrimos que você pode entrar em contato com eles via chat ao vivo através do aplicativo, por telefone ou por meio de um sistema de tickets de e-mail. Isso é uma grande vantagem para quem é novo em VPNs.

💲 Preços

A Norton adota uma abordagem inteligente e ligeiramente diferente para seus planos, pois você pode escolher entre cobertura para 1, 5 e 10 dispositivos. Você só tem a opção de pagar anualmente, mas o primeiro ano tem uma taxa reduzida, tornando-o um ótimo custo-benefício.

Além disso, há uma generosa garantia de reembolso de 60 dias, dando a você 2 meses para experimentar o serviço antes de se comprometer ainda mais com um plano de longo prazo.



👍 Prós Vem com uma generosa garantia de reembolso de 60 dias

Vem com uma generosa garantia de reembolso de 60 dias Desbloqueia uma boa variedade de sites de streaming como Netflix e Max

Desbloqueia uma boa variedade de sites de streaming como Netflix e Max Equipe de atendimento ao cliente fantástica disponível 24/7

Equipe de atendimento ao cliente fantástica disponível 24/7 Dos criadores de uma das melhores soluções antivírus 👎 Contras Frota de servidores menor do que a maioria dos provedores nesta lista

Frota de servidores menor do que a maioria dos provedores nesta lista Os preços de renovação podem ser bastante caros

10. Strong VPN – Boa Escolha para Iniciantes

Strong VPN é um nome menos conhecido no mundo da segurança online, mas é uma VPN para streaming bastante sólida por várias razões. Apesar de ter a menor rede de servidores, ela desbloqueia alguns serviços de streaming e oferece velocidades decentes para assistir a todos os seus programas favoritos.

Possui servidores estrategicamente posicionados em mais de 60 cidades em 40 países. Essa cobertura pequena, mas confiável, garante que contornar as restrições geográficas seja bastante rotineiro, quer você esteja ansioso por shows exclusivos da Netflix ou eventos esportivos internacionais.

Você também obtém uma interface muito amigável em todos os aplicativos do StrongVPN, que inclui todos os dispositivos usuais, além de alguns extras como Smart TVs, Windows Phones, Roku e Chromecast. Você praticamente pode fazer streaming de qualquer dispositivo com o StrongVPN.





Plano mais barato Serviços de streaming desbloqueados Velocidade média Quantidade de servidores Localizações dos servidores Garantia do seu dinheiro de volta $3,97/mês Hulu, HBO Max, Disney+, e Amazon Prime Video 150Mbps Mais de 2000 75 30 dias

Isso é respaldado por excelente privacidade e segurança, ambos fundamentais para o StrongVPN. Você encontrará a criptografia AES-256 usual para proteger seus dados contra possíveis ameaças, uma política rigorosa de não registro e um interruptor de desligamento para protegê-lo caso sua conexão caia em algum momento.

Finalmente, uma característica notável que diferencia o StrongVPN dos demais é sua configuração de “Melhor Local Disponível“. Este recurso analisa as localizações dos servidores e recomenda a mais adequada para a sua conexão, ajudando-o a aproveitar ao máximo sua experiência de streaming.

💲 Preços

O Strong VPN tem uma das estruturas de preços mais simples, com a opção de mensal ou anual, sendo que esta última traz as melhores economias. Ambas são protegidas por uma garantia de reembolso de 30 dias.

Não é a VPN mais barata por aí, e o fato de ter menos servidores e recursos do que outros provedores nesta lista, como o NordPVN, é por isso que ela ocupa o 10º lugar.



👍 Prós Desbloqueia a maioria dos serviços de streaming, como Max, Hulu e BBC iPlayer

Desbloqueia a maioria dos serviços de streaming, como Max, Hulu e BBC iPlayer Útil recurso ‘melhor local disponível’ para encontrar o melhor servidor para você

Útil recurso ‘melhor local disponível’ para encontrar o melhor servidor para você Interface direta, ideal para iniciantes em VPN 👎 Contras Mais cara do que os principais provedores, mas oferece menos recursos

Mais cara do que os principais provedores, mas oferece menos recursos Tem uma rede pequena de servidores

Posso usar uma versão grátis das melhores VPNs de Streaming online?

Embora seja possível usar uma VPN gratuita para transmitir online, há várias considerações e limitações importantes a ter em mente. Por exemplo, é provável que elas tenham limites de dados pequenos que tornarão quase impossível transmitir um filme inteiro. Abaixo estão alguns dos outros riscos de usar uma VPN gratuita:

Servidores Limitados: As VPNs gratuitas geralmente oferecem um número limitado de servidores e locais. Isso frequentemente resulta em velocidades mais lentas e pode não fornecer acesso ao conteúdo de streaming desejado. Serviços de streaming populares muitas vezes bloqueiam endereços IP conhecidos associados a servidores de VPN gratuitos.

As VPNs gratuitas geralmente oferecem um número limitado de servidores e locais. Isso frequentemente resulta em velocidades mais lentas e pode não fornecer acesso ao conteúdo de streaming desejado. Serviços de streaming populares muitas vezes bloqueiam endereços IP conhecidos associados a servidores de VPN gratuitos. Restrições de Velocidade e Largura de Banda: Muitas VPNs gratuitas impõem limitações de velocidade e largura de banda. A transmissão requer uma conexão estável e rápida, então essas restrições podem levar a buffering e uma experiência de streaming ruim.

Muitas VPNs gratuitas impõem limitações de velocidade e largura de banda. A transmissão requer uma conexão estável e rápida, então essas restrições podem levar a buffering e uma experiência de streaming ruim. Limites de Dados: VPNs gratuitas frequentemente têm limites de dados, o que significa que você só pode usar uma quantidade limitada de dados por mês. Isso não é ideal para streaming, que consome uma quantidade significativa de dados, então você pode exceder rapidamente esses limites.

VPNs gratuitas frequentemente têm limites de dados, o que significa que você só pode usar uma quantidade limitada de dados por mês. Isso não é ideal para streaming, que consome uma quantidade significativa de dados, então você pode exceder rapidamente esses limites. Desempenho Inconsistente: VPNs gratuitas podem ter períodos de inatividade ou desempenho instável devido a servidores superlotados, o que pode interromper suas sessões de streaming.

VPNs gratuitas podem ter períodos de inatividade ou desempenho instável devido a servidores superlotados, o que pode interromper suas sessões de streaming. Riscos de Segurança: Algumas podem não priorizar a segurança e privacidade do usuário. Na verdade, não é incomum que VPNs gratuitas registrem suas atividades online, exibam anúncios ou até mesmo vendam seus dados para terceiros. Isso compromete sua privacidade e não vale a pena o risco.

Algumas podem não priorizar a segurança e privacidade do usuário. Na verdade, não é incomum que VPNs gratuitas registrem suas atividades online, exibam anúncios ou até mesmo vendam seus dados para terceiros. Isso compromete sua privacidade e não vale a pena o risco. Sem Garantias: As VPNs gratuitas raramente garantem acesso a plataformas de streaming específicas. Serviços como Netflix, Hulu e Amazon Prime Video atualizam frequentemente seus métodos de detecção para bloquear o tráfego de VPN, e as VPNs gratuitas muitas vezes não conseguem contornar essas medidas.

Portanto, em vez de usar uma VPN gratuita que vem com todos os riscos listados acima, recomendamos que você experimente um provedor premium como o ExpressVPN. Eles têm uma vasta gama de servidores comprovados para desbloquear os principais serviços de streaming, e são respaldados por velocidades de conexão ultrarrápidas para uma transmissão sem lag.

As melhores VPNs de Streaming afetam suas velocidades?

Sim, os VPNs podem de fato afetar suas velocidades de internet. Quando você se conecta a um servidor VPN, seu tráfego de internet é criptografado e roteado por meio desse servidor. Esse processo introduz alguma latência e pode reduzir a velocidade geral da sua conexão.

Entretanto, um fator crucial é a distância física entre sua localização e o servidor VPN, e se você se conectar a um servidor que está longe, pode resultar em velocidades mais lentas devido ao aumento do tempo que leva para os dados viajarem de ida e volta.

Além disso, a carga do servidor desempenha um papel; se um servidor estiver lotado de usuários, isso pode diminuir a velocidade da sua conexão, pois ele lida com várias transmissões de dados simultaneamente. Isso é, infelizmente, comum em VPNs gratuitos que oferecem apenas alguns servidores.

A escolha do protocolo VPN também é importante, já que alguns protocolos, como o WireGuard, priorizam a velocidade e têm um impacto mínimo na sua conexão, enquanto protocolos mais seguros, como o OpenVPN, podem reduzir a velocidade da sua internet devido ao processo de criptografia.

Dito isso, sua velocidade de internet original também desempenha um papel, já que uma conexão de linha de base mais rápida pode tornar a desaceleração causada pelo VPN menos perceptível.

Como testamos as melhores VPNs de Streaming

Para garantir que escolhemos apenas os melhores VPNs para streaming, submetemos cada provedor a uma série de testes. Isso inclui testar suas capacidades de desbloqueio, verificar velocidades de servidor e outros aspectos importantes. Abaixo está a lista completa dos critérios:

Serviços de Streaming: Utilizamos Netflix, BBC iPlayer, YouTube, Hulu e outros serviços de streaming populares para avaliar as habilidades de streaming de cada VPN. Isso fornece uma indicação justa de como um serviço opera ao desbloquear várias plataformas e garante que você não terá problemas no caminho.

Utilizamos Netflix, BBC iPlayer, YouTube, Hulu e outros serviços de streaming populares para avaliar as habilidades de streaming de cada VPN. Isso fornece uma indicação justa de como um serviço opera ao desbloquear várias plataformas e garante que você não terá problemas no caminho. Velocidade: O segundo aspecto mais importante dos VPNs para streaming é a velocidade, e o desempenho deve ser super-rápido e confiável para streaming, especialmente em resoluções UHD e 4K. Procuramos resultados de retenção de velocidade acima de 70% da velocidade inicial sem conexões VPN.

O segundo aspecto mais importante dos VPNs para streaming é a velocidade, e o desempenho deve ser super-rápido e confiável para streaming, especialmente em resoluções UHD e 4K. Procuramos resultados de retenção de velocidade acima de 70% da velocidade inicial sem conexões VPN. Recursos Extras: Também avaliamos quaisquer recursos extras que possam melhorar a experiência geral de streaming, como SmartDNS, que ajuda a configurar um VPN em uma Smart TV ou vários outros dispositivos. Outros recursos incluem divisão de túneis, obfuscation, servidores otimizados para streaming e muitos outros.

Também avaliamos quaisquer recursos extras que possam melhorar a experiência geral de streaming, como SmartDNS, que ajuda a configurar um VPN em uma Smart TV ou vários outros dispositivos. Outros recursos incluem divisão de túneis, obfuscation, servidores otimizados para streaming e muitos outros. Escala da Rede: É muito importante ter uma ampla variedade de servidores ao redor do mundo, pois isso aumenta a quantidade de conteúdo disponível para você. Garantimos que cada provedor tenha servidores em diferentes continentes, países e cidades para que você possa obter a melhor experiência de streaming.

É muito importante ter uma ampla variedade de servidores ao redor do mundo, pois isso aumenta a quantidade de conteúdo disponível para você. Garantimos que cada provedor tenha servidores em diferentes continentes, países e cidades para que você possa obter a melhor experiência de streaming. Preço: Pagar mais por um VPN não significa automaticamente que você está obtendo o melhor serviço; da mesma forma, optar pelo mais barato não significa que será ruim. Para ajudar, comparamos a relação entre recursos e preço de cada VPN para garantir que você esteja obtendo um bom custo-benefício.

Nossos Outros Guias de VPNs

Se você ainda não tem certeza de qual provedor de VPN é o melhor para você, nossa equipe de especialistas em VPN criou vários guias úteis sobre as melhores VPNs. Aqui estão nossos guias mais populares que recomendamos conferir:

Como usar as melhores VPNs de Streaming: Guia rápido

Esperamos que você tenha decidido qual VPN para streaming é a mais adequada para suas necessidades. Talvez você precise de um pouco de ajuda para começar. Não se preocupe, compilamos um guia rápido sobre como usar sua VPN para streaming abaixo, usando o ExpressVPN como exemplo (o processo é semelhante para praticamente todas as VPNs).

Passo 1 – Baixar e Instalar

O primeiro passo é acessar o site do ExpressVPN. Agora, vá até a guia ‘Download VPN’ e selecione seu dispositivo na lista suspensa. Em seguida, localize o arquivo no Explorador de Arquivos e inicie o assistente de instalação.

Passo 2 – Escolher Seu Plano

Agora que você baixou e instalou o ExpressVPN, é hora de escolher um plano e criar sua conta. Para fazer isso, clique no botão ‘Get ExpressVPN’ no centro da tela. Agora, você deve ser apresentado com a escolha de 3 planos: mensal, semestral e anual. Selecione o plano desejado e siga as próximas etapas na tela.

Passo 3 – Criar uma Conta

Agora que você selecionou seu plano, basta inserir alguns detalhes básicos, incluindo seu endereço de e-mail e número de pagamento. Se você deseja permanecer anônimo, pode inserir um novo endereço de e-mail, desde que possa acessar a conta e verificá-la. Você também pode optar por pagar com criptomoeda para aumentar ainda mais a privacidade.

Passo 4 – Conectar-se a um Servidor

Finalmente, o último passo é se conectar a um servidor. Você pode fazer isso iniciando o aplicativo ExpressVPN em seu dispositivo escolhido e fazendo login com os detalhes que você usou para se inscrever no seu plano.

Você será recebido pelo painel do ExpressVPN, que possui uma lista de servidores em países de todo o mundo. Basta escolher seu país e servidor preferidos, clicar nele e você está pronto para começar.

Conclusão — Quais as Melhores VPNs de Streaming em 2023?

As melhores VPNs para streaming podem desbloquear um mundo de novos conteúdos para você ao contornar as restrições geográficas impostas pelos serviços de streaming. Elas fazem isso ao direcionar seu endereço IP através de um servidor no país de sua escolha, fazendo parecer que você está realmente lá.

Todos os provedores desta lista funcionam incrivelmente bem para streaming, mas nossa escolha geral é o ExpressVPN. Ele se destaca graças às suas velocidades incomparáveis proporcionadas pelo protocolo Lightway da empresa, bem como seus servidores dedicados para streaming, que garantem uma experiência sem lag.

Melhor ainda, você pode experimentar o ExpressVPN gratuitamente por 30 dias graças à generosa garantia de reembolso da empresa, e se estiver satisfeito com o desempenho para streaming, pode assinar um plano pago por apenas $6,67mês.

FAQs sobre as melhores VPNs de Streaming