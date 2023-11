Saiba como proteger sua pegada online: Guia detalhado sobre quem pode acessar seu histórico de navegação

É importante perceber que todas as atividades realizadas na Internet, desde operações bancárias online e interações em redes sociais até o monitoramento de sua saúde, são constantemente guardados em servidores que, por mais seguros que sejam, estão sempre em risco. Então, proteger sua pegada online é absolutamente fundamental.

Infelizmente, hackers sofisticados com softwares maliciosos podem acessar esses registros e o histórico de navegação de um usuário para roubar informações sensíveis ou causar violações de dados. Então, nunca foi tão importante proteger sua pegada online, como agora.

A boa notícia é que existem maneiras de proteger sua pegada online, de forma segura e inacessível a criminosos cibernéticos.

Compilamos uma visão geral abrangente de quem pode ver suas atividades na Internet, como eles realizam tais atos e estratégias para proteger sua pegada online.

Proteger sua Pegada dos oito olhos observando suas atividades online

Desconhecido para a maioria das pessoas no espaço tecnológico, há olhos sobre sua atividade de navegação, observando o que você faz e o que visita. Este guia abordará oito categorias de pessoas e organizações na Internet que podem acessar seus dados. Também examinaremos que tipo de dados eles podem ver. Com estas informações esperamos te ajudar a proteger sua pegada online.

👀 Provedores de Serviço de Internet (ISPs)

Seu provedor de serviço de Internet (ISP) age como seu ponto de entrada para o mundo online e sistematicamente coleta dados substanciais sobre sua persona online. Portanto, a menos que haja uma restrição definida em suas configurações, seu ISP pode acessar uma ampla gama de informações, como:

Sites visitados. Tempo gasto em sites ou aplicativos específicos. Tipo de conteúdo transmitido em diferentes plataformas. Conteúdo e formato de arquivos baixados. Região geográfica do usuário online. Tipos de dispositivos registrados para presença online.

Além disso, seu ISP ainda está ciente de sua atividade mesmo quando você usa o modo de navegação anônima ocultando algumas informações sobre seu navegador, de sites que você visita.

Os ISPs podem aprender mais sobre você do que você se sentiria confortável, como fatos sobre sua situação financeira ou saúde pessoal. Usando essas informações, eles podem criar um perfil preciso conectado ao seu endereço IP.

Afinal, a maioria dos provedores de serviços de Internet pode manter esses dados arquivados por muito tempo, de meses a anos, dependendo das leis de seu país. Por exemplo, a publicidade direcionada pode ocasionalmente ser usada com os dados salvos ou para atingir objetivos como monitoramento e aplicação da lei.

Para proteger sua privacidade online, um dos passos primordiais é ocultar seu endereço IP. Definitivamente, a melhor maneira para alcançar esse nível de segurança e anonimato é com a ajuda de uma Rede Virtual Privada (VPN) confiável.

Serviços como ExpressVPN fornecem uma forte criptografia e uma rede de servidores, tornando muito mais difícil para os ISPs rastrear suas atividades online.

👀 Sistema operacional do dispositivo

Todos os sistemas operacionais usados em qualquer dispositivo, incluindo Windows, iOS e Linux, mantém um banco de dados de informações sobre o usuário. Armazenar esses dados, geralmente usados para suportar operações como recuperação de arquivos e backup de dados, garante uma experiência do usuário impecável.

O mecanismo de funcionamento do sistema operacional é comparável à função de controle dos pais, que é frequentemente usada para a segurança na Internet de crianças. Como usuário, para ter uma ideia do tipo de dados acessíveis que seu sistema operacional possui, você pode imaginar como um pai supervisiona as atividades de uma criança.

Eles são capazes de observar e rastrear as seguintes informações:

Sites que você visita com seu dispositivo.

O conteúdo de vídeos visualizados.

Plataformas de redes sociais utilizadas.

A localização exata do usuário.

No entanto, vale ressaltar que, no que diz respeito ao rastreamento, há maneiras de gerenciar os dados coletados enquanto se mantém a privacidade do usuário.

De acordo com a legislação da União Europeia, a coleta de dados deve ser transparente, e os consumidores devem ter acesso a relatórios detalhados sobre as informações coletadas sobre eles.

Além disso, uma opção prática para melhorar a privacidade dos dados é modificar as configurações de privacidade de seu sistema operacional, como o Windows 10 ou o MacOS. Você pode ter mais controle sobre quais informações são coletadas e como são usadas personalizando essas opções de acordo com suas preferências.

Os usuários também devem observar que o uso de software proprietário por sistemas operacionais, como o Safari para MacOS ou o Edge para o Windows, ainda pode incluir alguns termos de compartilhamento de dados.

Portanto, os usuários devem equilibrar e revisar suas preocupações de privacidade, com a funcionalidade e conveniência do software antes de aceitá-lo para proteger sua pegada online.

👀 Controlador de rede Wi-Fi

É importante evitar realizar tarefas importantes, como verificar suas finanças ou pagar contas, ao usar redes Wi-Fi abertas ou públicas. Essas redes não possuem criptografia, o que expõe seus dados à possibilidade de serem intercetados por ações maliciosas.

É crucial estar ciente de que o administrador, da rede pública, pode ser capaz de ver suas ações online, além do risco de hacking. Eles podem ser capazes de ver informações como:

Histórico de sites abertos. Tipos de arquivos que você acessou. Tempo gasto nos sites que você visitou. Histórico de bate-papo e plataformas de mensagens usadas.

Evite o uso de redes Wi-Fi públicas devido ao alto risco de exposição de privacidade. Para proteger sua pegada online e garantir maior segurança em caso de erro, adote medidas preventivas mais rigorosas.

Uma medida eficaz sem complicações é verificar sempre que acede a sites com endereço começado em HTTPS, que fornecem aos usuários camadas adicionais de segurança em cenários extremos.

Quando o HTTPS está ativado no navegador de um dispositivo, o controlador de Wi-Fi não tem visibilidade sobre os sites que um usuário abre, mantendo assim a privacidade dos dados. Um método simples para confirmar sua presença é verificar se há um cadeado próximo ao endereço de cada site que você abre.

Assim, é possível enviar seus dados e realizar transações sem que terceiros os vejam ou acessem posteriormente.

👀 Sites visitados

Websites geralmente incorporam em seus sistemas a coleta de informações dos usuários para aprimorar suas ofertas e fornecer recomendações mais relevantes. Dessa forma, alguns usam cookies e fragmentos de texto com informações salvas de sites visitados.

Então, esses cookies são aplicados para lembrar algumas partes de suas interações online como usuário.

A seguir uma visão geral das informações que os sites podem ter sobre você por meio de cookies e outras medidas de coleta de dados:

Páginas visitadas.

Formulários, links e conteúdos de interação online.

Produtos e serviços do site que geraram uma ação do usuário.

A localização recente do usuário, dispositivo e navegador.

Outros sites concorrentes que você visitou ou interagiu.

Usando esse recurso de monitoramento para espionar seus usuários, os sites que você visitou podem entender que tipo de cliente você é e que serviço você deseja.

Por exemplo, se você foi a uma loja de roupas online e navegou por uma seleção de botas de inverno resistentes sem fazer nenhuma compra, os cookies do site podem rastrear essa atividade.

Como resultado, pode haver produtos relacionados, como botas semelhantes, em sites de redes sociais. Esses anúncios no Facebook ou Instagram podem vir com descontos tentadores ou ofertas especiais para o cliente.

Além disso, algumas plataformas usam as informações coletadas para expandir o escopo dos produtos recomendados além do primeiro que você viu. Partindo do seu interesse em botas de inverno, eles sugerem itens complementares como pranchas de snowboard, meias de inverno ou pacotes de férias para lugares como os Alpes Suíços.

Estratégias de marketing

Essas estratégias são desenvolvidas como parte fundamental de sistemas de publicidade e sugestão personalizados, guiados por dados de marketing. Elas apresentam ofertas e conteúdos mais pertinentes com base em suas preferências e interesses previamente expressos.

Embora isso possa ser útil, é igualmente crucial estar ciente das configurações de privacidade e fazer escolhas para limitar a forma como seus dados são utilizados para esses propósitos. Com isso em mente, não podemos dizer que os cookies são bons ou ruins.

Na verdade, eles são muito úteis quando um usuário revisita um site, pois salvam informações anteriores. Os cookies mantêm detalhes de login intactos e podem agir como catalisadores essenciais para redirecionamento de anúncios, proporcionando aos usuários uma experiência de navegação melhor.

No entanto, por meio de cookies, vários sites obtêm feedback dos usuários que os visitam. Portanto, uma regra de Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) governa a permissão para cookies, o que também é uma maneira de proteger sua pegada online.

Os desenvolvedores de sites devem implementar um segmento que solicite permissão antes que os cookies possam ser ativados nos usuários finais.

Embora seja importante ser cauteloso sobre os sites nos quais você aceita cookies, recusá-los pode comprometer o bom funcionamento do site.

👀 Acesso aos motores de busca

De acordo com a Statista, a Google possui capacidades substanciais de coleta de dados devido à sua dominação nos negócios de busca online. Ele coleta diversos dados através de suas consultas de pesquisa e suas interações com outros serviços.

Além disso, a coleta de dados pode ser de aplicativos vinculados à sua conta do Google, como YouTube, Google.com, Chrome, Gmail, Hangouts, Maps e Google.com.

Como resultado da considerável quantidade de dados coletados desses sites, o Google pode desenvolver perfis de usuários detalhados e concisos para personalização dos resultados de pesquisa. A personalização do mecanismo de busca também pode aprimorar a experiência do usuário, fornecendo material voltado para gostos e hábitos específicos.

Os usuários devem entender que nem todos os motores de busca usam os mesmos métodos de coleta de dados. A anonimidade de seus usuários é uma maneira pela qual o DuckDuckGo se diferencia na hora de proteger qualquer pegada online.

Eles se concentram na pesquisa anônima e não coletam dados do usuário.

Além do mais, os resultados no DuckDuckGo não são personalizados para cada usuário, e as pesquisas precisam ser mantidas. Para fornecer uma criptografia robusta e garantir o anonimato do usuário, o DuckDuckGo faz uso da rede Tor, tornando-o uma escolha desejável para pessoas preocupadas com sua privacidade online e histórico de navegação.

No final, escolha o mecanismo de busca com base em seus desejos e prioridades pessoais. Ou seja, optando por resultados personalizados ou focando em anonimato e privacidade.

As coisas que os motores de busca podem ver incluem, mas não se limitam a:

Todas as informações, sites e palavras pesquisadas.

URL clicado.

Localização, tipo de navegador, dispositivo e endereço IP.

Dados de pesquisa e histórico.

👀 Dados de aplicativos

É verdade que aplicativos em diferentes dispositivos, como desktops, laptops, tablets e smartphones, estão abertos a diversos tipos de dados da Internet. Essas informações frequentemente seguem sua funcionalidade e propósitos.

As informações mais típicas que os aplicativos coletam estão compiladas abaixo:

Histórico de navegação.

Informações transacionadas dentro e fora do aplicativo.

Contatos na lista e informações fornecidas.

Localização do usuário.

Cada aplicativo geralmente inclui um contrato ou política de privacidade que detalha os dados que coleta e suas justificativas para fazê-lo. Os usuários devem ter acesso a essas informações para entender e escolher aplicativos confiáveis para usar.

Comparados a alguns dispositivos Android, dispositivos iOS como iPhones e iPads têm uma vantagem nesta área quando se trata de privacidade do consumidor. De acordo com as regras da empresa, todo software lançado na Apple Store deve ter uma política de privacidade clara.

Essas políticas fornecem aos usuários informações abrangentes sobre procedimentos de coleta, uso e compartilhamento de dados. Devido a essa transparência, os usuários do iOS podem ler e estudar rapidamente as regras de privacidade antes de instalar e usar aplicativos.

👀 Registros governamentais

Muitos governos precisam monitorar ou manter registros do que as pessoas estão navegando. Como parte de investigações ou processos legais, eles frequentemente têm mecanismos que permitem obter dados de Provedores de Serviço de Internet (ISPs) ou outras empresas.

Esta recuperação de dados pode gerar detalhes como:

Tempo gasto no site.

Número de arquivos baixados.

Informações do navegador e dispositivo.

Mensagens de texto.

A localização do usuário.

Vídeos e imagens visualizados pelo usuário.

É importante observar que o governo usa esses dados coletivos para identificar qualquer evidência de crimes cibernéticos ou atos terroristas. No entanto, a maioria das pessoas consideraria desconfortável, como se o governo estivesse espionando seus assuntos.

Ainda pior, como as informações coletadas podem ser armazenadas em seus bancos de dados por um longo tempo, eles podem usá-las para implicações futuras e violações de privacidade.

Isso ocorre principalmente em governos autoritários que usam esse privilégio para restringir a liberdade de seus cidadãos e persegui-los. Neste caso, o uso de VPNs pode ajudar, e a liberdade de acessar servidores pode ser garantida.

👀 Atividades de Hackers

Hackers são outro fator que influencia a coleta de dados dos usuários. Eles usam o histórico de navegação de contas online para obter suas informações ilegalmente. Seus diferentes métodos incluem:

Dados de navegação e histórico.

Mensagens e e-mails trocados em diferentes aplicativos.

Arquivos baixados armazenados no dispositivo.

A localização, endereço residencial e número de seguro social.

Credenciais de nome de usuário e senha para diferentes plataformas.

Hackers usam uma variedade de estratégias para expor as vulnerabilidades de suas vítimas. Essas informações podem ser facilmente utilizadas contra você se estiver lidando com um criminoso cibernético real ou um hacker mal-intencionado.

Os casos mais graves podem resultar em roubo de identidade, golpes, doxing, sextorsão e outras formas de fraude.

É por isso que você precisa se defender contra tais ataques e proteger sua pegada online. Para evitar golpes de phishing, mantenha-se informado, forneça informações pessoais apenas em sites confiáveis e pratique um uso seguro da Internet. Existem mais práticas de segurança, que vamos considerar, conforme avançamos.

Como evitar o excesso de visibilidade no seu histórico de navegação e proteger sua pegada online?

A ideia de dados abertos e acessíveis a muitas pessoas ou entidades não agrada aos usuários online. Apesar de poderem adotar medidas como abrir sites no modo de navegação anônima, isso não é muito eficaz na maioria dos casos.

Embora possa ajudar a evitar o armazenamento do histórico de navegação em seu dispositivo, não oculta completamente seu endereço IP ou concede anonimato. Vamos considerar as seguintes precauções adicionais, focando em ocultar seu endereço IP para obter maior anonimato online.

✔ Rede virtual privada (VPN)

Uma rede virtual privada (VPN) oferece uma técnica confiável para alterar seu endereço IP, dificultando o rastreamento e sendo uma ferramenta para proteger sua pegada online. Elas vêm em diferentes variedades como entidades online que oferecem forte criptografia para proteger suas informações contra acessos indesejados.

Assim, são mestres em garantir maior privacidade e segurança ao usar a Internet.

Como nem todos os serviços de VPN oferecem o mesmo nível de desempenho e anonimato, escolher o melhor provedor de VPN é crucial. Localizações dos servidores, técnicas de criptografia, velocidade de conexão, práticas de registro e aplicativos fáceis de usar são coisas a se pensar ao escolher um serviço de VPN.

Entre as melhores recomendações, temos a ExpressVPN, que é bem conhecida por ser um provedor confiável e respeitado de serviços de VPN. Ela oferece diversas funcionalidades e robustas medidas de segurança para proteger seu histórico de navegação e privacidade online.

Como todo produto tecnológico, há prós e contras, que compartilhamos abaixo:

👍 Prós: Criptografia forte para proteger dados.

Criptografia forte para proteger dados. Fácil de usar.

Fácil de usar. Rede de servidores ampla.

Rede de servidores ampla. Garantia de 30 dias.

Garantia de 30 dias. Jurisdição privada amigável.

Jurisdição privada amigável. Alta velocidade.

Alta velocidade. Recomendado para torrenting e streaming. 👎 Contras: Funciona em um plano pago, que pode ser caro.

Funciona em um plano pago, que pode ser caro. Anúncios podem ocorrer frequentemente devido à falta de bloqueadores de malware.

No geral, a jurisdição privada da ExpressVPN se destaca, pois sua localização não está sujeita às leis de retenção de outros países, e os usuários podem ter certeza da proteção de seus dados.

✔ Servidores proxy

Seu endereço IP é ocultado por meio de um servidor proxy, impedindo que os sites que você visita o descubram. No entanto, um proxy não criptografará seus dados, ao contrário de uma VPN. Como resultado, partes externas ainda podem lê-lo.

Portanto, embora seja muito útil contornar restrições geográficas online, evite usar um proxy para enviar informações sensíveis e proteger sua pegada online. A anonimidade e segurança geralmente oferecidas por um proxy são bastante limitadas.

Por outro lado, você está sempre mais seguro usando uma VPN.

✔ Navegador Tor

Você pode encaminhar todo o seu tráfego na web por meio de uma rede global de servidores usando o navegador Tor. O navegador oferece uma criptografia rigorosa e acesso à dark web.

O Tor é projetado especificamente para proporcionar aos usuários uma experiência online segura e privada, e, dessa forma, proteger sua pegada online. No entanto, sua criptografia robusta resulta infelizmente em uma conexão notavelmente mais lenta.

Por outro lado, algumas configurações, quando feitas de maneira diferente, podem prejudicar sua navegação segura. Portanto, em tais casos, outras maneiras são recomendadas.

Outras formas de proteger sua pegada online

Existem outras maneiras de proteger seu histórico de navegação além de usar uma VPN. Abaixo estão algumas delas.

Altere as configurações de privacidade do seu navegador. Basta acessar ‘Configurações’ e depois ‘Privacidade’ e alterá-las. Inscreva-se em serviços online com um pseudônimo, como um nome falso, pois isso ajuda a proteger suas atividades. Após navegar na Internet, limpe seu histórico de navegação e comece do zero na próxima vez que navegar. Use um navegador que se concentre na privacidade de seus usuários. Não habilite cookies em seu navegador; desative-os se já os tiver ativado.

Conclusão

Não é segredo que muitas pessoas e organizações se dedicam à recolha de suas informações pessoais, online e offline. Podem utilizar essas informações para planejar anúncios ou aprimorar serviços. No entanto, elas também têm o potencial de espionar você ou cometer fraudes.

Portanto, é crucial proteger sua privacidade e histórico de navegação. Uma VPN, o navegador Tor ou um proxy podem ser usados para isso. Embora um proxy não criptografe sua atividade na Internet, o navegador Tor e uma VPN podem oferecer maior segurança.

Se você usar ambos, seus dados estarão ainda mais protegidos, já que você pode usar o navegador Tor e uma VPN simultaneamente. Mesmo que seus dados estejam apenas parcialmente seguros, menos pessoas serão motivadas a roubar suas informações pessoais após várias tentativas fracassadas.

FAQs