VPN, Proxy e TOR: Principais Diferenças e Casos de Uso

Definições para VPN, Proxy e Tor

Você provavelmente já ouviu falar sobre VPNs (redes privadas virtuais), seja para o trabalho, para uso doméstico ou mesmo apenas para navegar na Internet. As VPNs estão por toda parte por um bom motivo. São uma ótima maneira de proteger as suas atividades online e também uma ferramenta popular para quem deseja acessar novos conteúdos em plataformas de streaming, como a Netflix.

No entanto, é possível que você esteja menos familiarizado com os termos Proxy e Tor (The Onion Router), pois eles são um pouco mais complexos, mas não são difíceis de entender. Cada um deles também tem seu uso principal ou uma área em que se destaca mais que o outro. Por isso, criamos uma tabela com uma breve definição e o principal caso de uso de cada um.

Definição Melhor caso de uso VPN Criptografa e protege sua conexão com a Internet por meio de um servidor (ou mais, se o multi-hop estiver disponível), aumentando a privacidade e a segurança online. Proteger sua conexão com a Internet e superar bloqueios geográficos. PROXY Conecta-se por meio de um servidor e atua como intermediário entre o seu dispositivo e a Internet. Não há criptografia, mas ele pode mascarar o seu IP para determinadas atividades online. Mascarar o seu endereço IP. TOR Uma rede orientada para a privacidade que criptografa sua conexão por meio de nós gerenciados por voluntários, permitindo ocultar sua presença online e aumentar sua proteção. Ocultar as suas atividades online acessando a rede Tor.

Em poucas palavras, estas são as principais diferenças entre VPN, Proxy e Tor. Mas, se você ainda estiver com dúvidas, confira abaixo uma descrição mais detalhada de cada um deles:

VPN

Uma VPN estabelece uma conexão segura e criptografada com a Internet. Permite que você navegue na Internet de forma quase anônima, protegendo quaisquer dados pessoais, além de permitir que você acesse conteúdos bloqueados geograficamente, roteando seu tráfego por meio de um de seus diversos servidores.

Proxy

Um proxy atua como intermediário entre você e a Internet sem criptografar seu tráfego. Pode mascarar o seu endereço IP, permitindo uma navegação mais segura na web e acesso a conteúdo restrito geograficamente. Os proxies melhoram a privacidade, a segurança e podem ser usados para uma série de atividades online, desde web scraping até acesso a conteúdo com restrição geográfica.

Tor

Tor é uma rede focada na privacidade, que direciona o tráfego da Internet através de uma série de nós operados por voluntários, criptografando seus dados em cada etapa. Essa criptografia em várias camadas aumenta sua privacidade, dificultando o rastreamento de atividades online.

Diferenças entre VPN, Proxy e Tor: Prós e Contras completos

Cada um desses métodos tem o seu próprio conjunto de prós e contras e, para ajudá-lo a entender melhor, listamos os pontos cruciais abaixo. Conhecer as principais diferenças entre VPN, Proxy e Tor pode ajudar você a decidir qual desses métodos é o mais adequado às suas necessidades.

VPN

👍 Prós Protege seus dados contra diversas ameaças online

Protege seus dados contra diversas ameaças online Permite ignorar conteúdo bloqueado geograficamente em sites de streaming (normalmente) e muito mais

Permite ignorar conteúdo bloqueado geograficamente em sites de streaming (normalmente) e muito mais Mantém você protegido contra possíveis ataques DDoS

Mantém você protegido contra possíveis ataques DDoS Oculta os dados pessoais de navegação do seu provedor de Internet (ISP)

Oculta os dados pessoais de navegação do seu provedor de Internet (ISP) Pode ser usado para evitar limitação de largura de banda baseada em conteúdo 👎 Contras Pode diminuir a velocidade da sua internet

Pode diminuir a velocidade da sua internet Incompatível com alguns dispositivos

Incompatível com alguns dispositivos VPNs premium podem ser caras

Proxy

👍 Prós Permite acessar sites bloqueados geograficamente

Permite acessar sites bloqueados geograficamente Mascara seu endereço IP e alguns dados pessoais

Mascara seu endereço IP e alguns dados pessoais Pode ser usado por empresas ou como forma de controle parental, para restringir determinado conteúdo

Pode ser usado por empresas ou como forma de controle parental, para restringir determinado conteúdo Às vezes pode ser mais rápido que VPNs e muito mais rápido que Tor 👎 Contras Sem criptografia ou criptografia mais fraca que uma VPN

Sem criptografia ou criptografia mais fraca que uma VPN Pode ficar muito caro, especialmente para usuários empresariais

Pode ficar muito caro, especialmente para usuários empresariais Pode ser difícil de configurar

Tor

👍 Prós Totalmente gratuito, ao contrário de VPNs e servidores proxy

Totalmente gratuito, ao contrário de VPNs e servidores proxy Oferece anonimato

Oferece anonimato Opera em uma rede descentralizada e de código aberto 👎 Contras Velocidades muito mais lentas que uma VPN ou proxy, pois seu tráfego é retransmitido várias vezes

Velocidades muito mais lentas que uma VPN ou proxy, pois seu tráfego é retransmitido várias vezes Pode ser bastante complexo de definir para pessoas menos experientes em tecnologia

Pode ser bastante complexo de definir para pessoas menos experientes em tecnologia Os administradores de rede geralmente bloqueiam o Tor, o que significa que às vezes você precisa de uma VPN para acessá-lo

Comparação de velocidade, segurança e facilidade de uso: Diferenças entre VPN, Proxy e Tor

Cada um desses métodos pode ser uma forma eficaz de se proteger online. Alguns são mais úteis que outros, especialmente em quesitos essenciais como velocidade, facilidade de uso e segurança. Para ajudá-lo a entender melhor sobre qual desses métodos é mais eficaz para suas necessidades, fizemos uma comparação entre as principais diferenças entre VPN, Proxy e Tor.

Velocidade: Qual é o mais rápido?

As VPNs são conhecidas por sua capacidade de criar túneis que protegem o tráfego de dados e também podem, em alguns casos, estabilizar e otimizar a velocidade, ao mesmo tempo que garantem altos níveis de segurança.

Com servidores de alta velocidade bem posicionados e espalhados por diferentes países, bem como protocolos de criptografia avançados, como OpenVPN e WireGuard, as VPNs podem oferecer uma boa experiência de usuário, superando a limitação de largura de banda e permitindo excelentes velocidades para plataformas de streaming e jogos.

As melhores VPNs, como a NordVPN mostrada abaixo, também têm seu próprio protocolo chamado NordLynx, que é essencialmente a versão da própria empresa sobre o Wireguard. Ele oferece velocidades de conexão mais rápidas e confiáveis para navegação diária, streaming e muito mais.

Por outro lado, os proxies, atuando como intermediários, encontram um meio-termo com rapidez. Embora possam fornecer boas velocidades (para atividades como navegação na web e acesso a conteúdo com restrição geográfica em plataformas de streaming), suas limitações tornam-se mais aparentes em tarefas que exigem muita largura de banda. Às vezes, os proxies podem ter o mesmo nível das velocidades oferecidas pelas VPNs, mas nem sempre é esse o caso.

VPNs, proxies e Tor têm seus prós e contras, mas as VPNs oferecem um bom equilíbrio entre velocidade e segurança.

Os proxies oferecem ganhos moderados de velocidade para tarefas específicas, ao mesmo tempo que mantêm algum nível de privacidade.

Por que o Tor é tão lento?

No outro extremo, a rede Tor, projetada para maior privacidade, traz um reflexo significativo para a velocidade.

A criptografia multicamadas no processo de onion routing do Tor resulta em uma lentidão percetível, tornando-o menos adequado para atividades que exigem muita largura de banda. Portanto, embora o Tor seja muito bom em preservar a privacidade do usuário, fornece velocidades apenas aceitáveis para navegação básica na rede.

No geral, as VPNs lideram no fornecimento de uma combinação equilibrada de velocidade e segurança, os proxies oferecem um compromisso adequado para determinadas tarefas e o Tor prioriza a privacidade em detrimento da velocidade. Portanto, a escolha ideal realmente depende do caso de uso desejado. Mas, se você estiver interessado apenas no método mais rápido para a maioria das situações, as VPNs podem ser a melhor opção.

Segurança: diferenças entre VPN, Proxy e Tor. Qual é o mais seguro?

As VPNs, conhecidas por sua preocupação com segurança, oferecem proteção contra ameaças potenciais, como hackers, e fazem isso empregando protocolos de criptografia avançados.

Garantem, ainda, a proteção dos dados do usuário, tornando-se uma escolha interessante para quem prioriza uma experiência online segura. Os principais provedores, como a NordVPN, também possuem um vasto conjunto de recursos voltados para a segurança, incluindo o protocolo XChaCha20 e uma criptografia AES-256-CBC. Isso significa que você estará mais seguro online.

Os proxies não possuem a criptografia abrangente das VPNs e são mais adequados para cenários onde a segurança online não é fundamental, mas você deseja algum grau de proteção.

Um dos principais fatores a considerar se você optar por proxies é o nível de segurança que eles oferecem. Os proxies vêm em vários tipos, com distinções na forma como lidam e criptografam os dados do usuário.

Os proxies HTTPS, por exemplo, usam os protocolos Secure Sockets Layer (SSL) ou Transport Layer Security (TLS) para criptografar os dados transmitidos entre o usuário e o servidor proxy.

Essa criptografia oferece mais segurança, protegendo as suas informações de possíveis ameaças.

No entanto, a rede Tor, projetada com foco principal na privacidade, introduz múltiplas camadas de criptografia e roteamento. Embora seja bastante eficaz para ocultar a identidade do usuário, a abordagem de segurança do Tor difere daquela das VPNs, e o conteúdo transmitido pode não ser tão seguro.

Como o Tor oferece segurança online

O recurso de segurança fundamental do Tor é o seu processo onion routing. Neste processo, os pacotes de dados são criptografados em camadas (daí o nome ‘onion’). Cada nó da rede Tor descriptografa uma camada, revelando as instruções para o próximo na transmissão.

Essa criptografia em várias camadas garante que nenhum nó ao longo da rota tenha visibilidade completa da origem e do destino dos dados, aumentando a privacidade do usuário – mas comprometendo fortemente a velocidade, como mencionamos acima. No entanto, se você puder teoricamente assumir o controle de um nó de saída, poderá rastrear pelo menos parcialmente algumas das conexões.

No geral, para obter a melhor opção de segurança, é mais indicado o Tor se você estiver disposto a comprometer a velocidade e a facilidade de uso, pois ele realmente oferece a experiência mais segura.

Facilidade de uso: diferenças entre VPN, Proxy e Tor. Qual é o mais fácil de usar?

As VPNs fizeram avanços significativos para melhorar a experiência geral do usuário, e fazem isso oferecendo interfaces simplificadas e recursos de conectividade com um clique.

A maioria dos provedores de VPN prioriza a facilidade de uso, especialmente quando se trata de aplicativos móveis, como você pode ver na imagem abaixo. Isso permite que até mesmo as pessoas com menos conhecimento de tecnologia naveguem facilmente nos aplicativos.

Com aplicativos fáceis de usar e processos de configuração simples, as VPNs são ideais para pessoas que buscam uma experiência online segura, sem precisar lidar com procedimentos de configuração complexos e configurações técnicas mais confusas.

As VPNs também possuem atendimento ao cliente, incluindo opções de chat ao vivo para aqueles que têm dúvidas, ou sistemas por e-mail para problemas mais complexos. Existem, também, fontes de informações com inúmeros feedbacks de usuários e tutoriais sobre como aproveitar ao máximo a sua assinatura VPN.

Os proxies, em comparação, geralmente oferecem uma configuração mais simples. Muitas vezes, os usuários só precisam inserir os detalhes do servidor nas configurações do navegador ou do dispositivo para começar a usar um proxy. No entanto, esta simplicidade tem seus custos. Os proxies podem encontrar problemas de compatibilidade com aplicações específicas, exigindo configurações manuais para obter os melhores resultados.

Embora os proxies sejam fáceis de usar para tarefas básicas como navegação na web, sua simplicidade pode apresentar desafios na solução de problemas ou na adaptação a diversas atividades online. Além disso, a falta de configurações de criptografia abrangentes em muitos proxies limita as opções de personalização para usuários que buscam uma experiência online personalizada.

Quão complexo é o Tor?

O Tor, por outro lado, introduz um nível de complexidade que o diferencia das VPNs e dos proxies. O processo de instalação e configuração pode ser mais complicado, exigindo que os usuários baixem e configurem navegadores compatíveis com Tor.

A arquitetura exclusiva do Tor, incluindo seu sistema de roteamento multinó, adiciona uma camada extra de segurança.

Embora o Projeto Tor trabalhe continuamente para melhorar a experiência e a privacidade do usuário, você deve estar ciente da presença de agências de vigilância, principalmente devido ao grande volume de atividades ilícitas que podem ser acessadas através do navegador Tor.

O Tor continua sendo uma ferramenta adequada para aqueles que desejam investir tempo na compreensão de todas as suas complexidades.

O enorme contraste entre privacidade e velocidade introduz certos problemas que o tornam menos adequado para aqueles que estão habituados à experiência simples proporcionada por VPNs e proxies.

Por exemplo, esqueça de tentar transmitir qualquer coisa no Tor, pois o desempenho não permite isso – ao contrário das VPNs.

Para resumir, as VPNs estão novamente na vanguarda, já que a maioria dos provedores pode oferecer aplicativos excelentes, simples de usar e eficazes em todos os aspectos. Os proxies são uma boa opção para aqueles que têm mais conhecimento na área ou que entendem de tecnologia, ou mesmo para departamentos de TI que buscam implementar medidas de segurança.

Portanto, a pontuação final é de dois pontos para VPNs, um ponto para Tor e zero para proxies – mas ainda recomendamos que você faça a sua própria pesquisa para descobrir qual é o mais adequado para você.

Diferenças entre VPN, Proxy e Tor: qual deles é o melhor para você?

Considerando as principais diferenças entre VPN, Proxy e Tor, a melhor ferramenta depende de suas necessidades específicas. Para tarefas diárias com foco na segurança contínua e na facilidade de uso, uma VPN pode ser a melhor escolha.

Se a sua prioridade é ignorar bloqueios geográficos para atividades específicas e você se sente confortável com possíveis limitações de velocidade, um proxy pode atender às suas necessidades. Enquanto isso, se a privacidade é indispensável, o Tor talvez seja a ferramenta de sua escolha.

Na prática, muitos usuários consideram benéfica uma combinação dessas ferramentas. Por exemplo, usar uma VPN para segurança geral e um Proxy ou Tor para tarefas específicas que requerem maior privacidade. É por isso que recomendamos a NordVPN como uma ótima opção, pois oferece um recurso Onion Over VPN, conforme mostrado abaixo, que garante toda a segurança da rede Tor com o bônus adicional de um túnel VPN.

Você pode até configurar um proxy com NordVPN. Portanto, se não conseguir decidir sobre as diferenças entre VPN, Proxy e Tor, essa pode ser uma ótima opção para obter velocidade ideal, facilidade de uso e segurança, tudo em uma assinatura acessível.

Bônus: VPNs e proxies gratuitos são seguros?

Por mais tentador que seja optar por uma VPN ou proxy totalmente gratuito, sugerimos que você evite isso. Claro, existem algumas VPNs que oferecem planos gratuitos confiáveis, mas limitados, com boa capacidade de dados, mas, na maioria das vezes, podem ser bons demais para ser verdade.

Por serem totalmente gratuitos, geralmente você se depara com uma infinidade de anúncios pop-up, pois essa é uma forma de um provedor ganhar dinheiro sem cobrar de você. Também houve vários relatos de VPNs e proxies gratuitos vendendo dados de clientes para anunciantes terceirizados – exatamente o oposto do que você espera desses serviços.

Há, também, o problema das violações de dados, que devastaram e arruinaram a reputação de muitos provedores de VPN gratuitos, como o SuperVPN.

No caso do SuperVPN, mais de 360 milhões de registros de usuários foram expostos. Isso ocorreu apesar do provedor alegar que tinha uma política rígida de ausência de logs.

Também não é provável que você obtenha a mesma quantidade de recursos à sua disposição e, na verdade, podem não ser opções seguras. As VPNs gratuitas geralmente impõem limites de dados baixos e mantêm recursos premium apenas com um acesso pago, como os proxies.

Em vez disso, sugerimos optar por um serviço pago de um dos principais fornecedores, como NordVPN. Com uma dessas opções, você pode garantir velocidades confiáveis, sem limites de dados e segurança incomparável para manter suas atividades online seguras.

Diferenças entre VPN, Proxy e Tor: saiba como escolher

Conforme abordamos ao longo deste artigo de comparação dos casos de uso e principais diferenças entre VPN, Proxy e Tor, saber qual dos três é melhor para você é provavelmente o fator mais importante ao tomar sua decisão.

Para o uso diário, não temos dúvidas de que uma VPN é a melhor opção geral, pois oferece as melhores velocidades, é incrivelmente fácil de usar e é apoiada por criptografia em nível de banco e protocolos de segurança.

O Tor também é uma ótima opção. No entanto, os tempos de carregamento das páginas e as velocidades gerais podem ser frustrantes, portanto, isso é recomendado apenas para indivíduos com mais experiência em tecnologia que desejam permanecer totalmente anônimos.

Os proxies oferecem um meio-termo e são frequentemente usados para fornecer melhor segurança, mas cada vez mais empresas estão recorrendo a VPNs para manter sua força de trabalho remota segura. Portanto, recomendamos uma VPN confiável para uso comercial ou doméstico, pois ela oferece a melhor experiência completa para a maioria dos casos de uso.

Perguntas frequentes