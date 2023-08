10 melhores VPNs baratas em 2023: Comparação de preços de VPNs

As melhores VPNs baratas em 2023: Lista

Se você está procurando e não sabe como encontrar as VPNs mais baratas, saiba por onde começar, aqui está uma visão geral das melhores VPNs mais baratas para 2023:

NordVPN — A melhor VPN barata em geral. Um pacote de segurança completo com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Surfshark — A Melhor VPN Barata para Streaming. Dispositivos Ilimitados e Garantia de Reembolso de 30 Dias. CyberGhost — A Melhor VPN Barata para Iniciantes. Vem com uma enorme garantia de devolução do dinheiro em 45 dias. StrongVPN — Uma VPN barata e decente disponível em todos os sistemas operacionais, com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. AtlasVPN — Uma VPN barata com monitoramento de violação de dados e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. IPVanish — Uma VPN barata que oferece muita personalização e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. PrivateVPN — A melhor VPN barata para Tor. Econômica e com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. ProtonVPN — Uma VPN barata de uma grande marca. Confira seu serviço Freemium antes de se comprometer. VyprVPN — Uma ótima VPN barata para a China. Muitos recursos de segurança e uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Private Internet Access — Ótimos Recursos para quem tem orçamento modesto. Aproveite a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias!

Os melhores serviços VPN baratos: Avaliações detalhadas

Existem dezenas de provedores de serviços VPN por aí. Pesquisar e comparar todos eles, levaria semanas, se não meses, e isso assumindo que você tenha o conhecimento para discernir qual VPN oferece uma boa relação custo-benefício.

Para economizar seu tempo valioso e ajudá-lo a escolher a melhor VPN para suas necessidades, reunimos análises detalhadas das melhores VPNs mais baratas. Continue lendo para saber tudo sobre segurança, recursos, servidores, velocidade e quanto custa uma VPN em diferentes planos de preços das 10 principais VPNs mais baratas.

1. NordVPN — A melhor VPN barata em geral

A NordVPN não é a VPN mais barata do mercado, a partir de US$ 5,29/mês em um plano de dois anos. No entanto, se você considerar o grande número de recursos de segurança que a NordVPN oferece, é evidente que ela oferece um ótimo custo-benefício.

O que destaca a NordVPN do mar de VPNs é a proteção contínua contra ameaças. Além de ocultar seu IP e localização física e criptografar seus dados online, a NordVPN atua como um escudo que protege você contra malware, rastreadores e anúncios 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Mesmo que sua conexão com um dos mais de 5.600 servidores da NordVPN caia, o kill switch bloqueará imediatamente o acesso à Internet até que a conexão com um servidor VPN seja restabelecida. Isso garante que seus dados não fiquem desprotegidos nem por um milissegundo.

Outro recurso da NordVPN que vale a pena mencionar é o monitoramento contínuo da Dark Web. Se algum dos seus dados online vazar e aparecer nos cantos escuros da internet, a NordVPN irá notificá-lo imediatamente para que você possa reagir, atualizar suas senhas e ativar a autenticação de dois fatores.

Com a NordVPN você pode até mesmo estabelecer uma rede peer-to-peer segura e protegida por VPN conectando-se diretamente a outro usuário da rede. Isso torna a NordVPN ideal para empresas que compartilham informações entre membros da equipe, jogadores que desejam se conectar com seus amigos e qualquer pessoa que deseja compartilhar arquivos diretamente com outro usuário com segurança.



👍 Prós Proteção contínua contra ameaças

Proteção contínua contra ameaças Monitoramento da dark web 24 horas por dia, 7 dias por semana

Monitoramento da dark web 24 horas por dia, 7 dias por semana Conexões ponto a ponto (P2P) seguras e protegidas por VPN

Conexões ponto a ponto (P2P) seguras e protegidas por VPN Servidores ofuscados e proteção VPN dupla

Servidores ofuscados e proteção VPN dupla Endereço IP dedicado

Endereço IP dedicado Interruptor de interrupção da Internet 👎 Contras Mais caro que algumas concorrentes

Preço de renovação mais barato US$ 5,29/mês em um plano de dois anos Número de servidores mais de 5.600 máx. Dispositivos suportados 6 Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

2. Surfshark — A Melhor VPN Barata para Streaming

A Surfshark é uma provedora de serviços VPN premiada que oferece proteção online premium a um preço acessível; daí ser listada aqui como um das melhores VPNs baratas. Por apenas US$ 2,49/mês em um plano de dois anos, você desfrutará de segurança sólida, total privacidade online, uma experiência online sem anúncios e uma conexão de internet de alta velocidade em todos os seus dispositivos.

A Surfshark usa criptografia inquebrável AES de 256 bits e oferece quatro protocolos VPN seguros para escolher, impede o rastreamento online e oculta sua identidade e atividade online de cibercriminosos, empresas de publicidade e até mesmo do seu ISP.

Existem mais de 3.200 servidores em mais de 95 países para escolher, todos apenas com RAM. Isso significa que o Surfshark não armazena nenhum de seus dados e sua atividade online é excluída automaticamente após cada sessão, tudo para que ninguém possa rastreá-lo ou roubar seus dados, não importa o quanto eles tentem.

Por segurança, a Surfshark permite que você aproveite a conexão Multi-Hop para rotear seu tráfego online por meio de dois servidores VPN, dessa forma, seus dados são criptografados duas vezes. Além dos recursos de segurança premium, a Surfshark fornece o CleanWeb, que bloqueia todos os anúncios, banners e rastreadores irritantes.

Com a Surfshark VPN você não precisa se preocupar com sites infectados por malware, pois a VPN não permite que eles exibam os pop-ups que contêm links para download de software nocivo.



👍 Prós Criptografia padrão do setor e quatro protocolos VPN seguros

Criptografia padrão do setor e quatro protocolos VPN seguros Conectividade MultiHop

Conectividade MultiHop CleanWeb para bloquear anúncios, banners, rastreadores e pop-ups

CleanWeb para bloquear anúncios, banners, rastreadores e pop-ups Grande frota de servidores espalhados pelo mundo

Grande frota de servidores espalhados pelo mundo Permite que você proteja todos os seus dispositivos com uma única assinatura 👎 Contras A velocidade de download pode variar muito ao baixar filmes, programas de TV e jogos

Preço de renovação mais barato $ 2,49 / mês em um plano de dois anos Número de servidores mais de 3.200 máx. Dispositivos suportados Ilimitado Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

3. CyberGhost — A Melhor VPN Barata para Iniciantes

A CyberGhost VPN está entre as VPNs mais baratas do mercado, a partir de US$ 2,19/mês em um plano de dois anos (um dos planos de dois anos mais baratos do mercado). O que a torna uma das melhores opções para pessoas que nunca usaram uma VPN antes é sua garantia de reembolso de 45 dias.

Isso lhe dá um mês e meio para experimentar a VPN, testar todos os seus recursos, na prática, e ver se é a escolha certa para você, tudo isso sem precisar fazer um compromisso de longo prazo.

Em termos de segurança e proteção, a CyberGhost oferece criptografia AES-256 padrão do setor e três protocolos VPN poderosos e seguros — IKEv2, OpenVPN e WireGuard.

A CyberGhost também bloqueia todas as tentativas de rastreamento online, garante total privacidade e anonimato online por meio de seus servidores NoSpy e permite que você ignore a censura na Internet e acesse sites e conteúdo com restrição geográfica em todas as plataformas populares de streaming.

Além disso, a CyberGhost também possui uma das maiores frotas de servidores de todos os provedores de serviços VPN que analisamos, com mais de 9.000 servidores ultra rápidos em mais de 90 países.

Ademais, alguns servidores são otimizados para streaming de programas de TV e filmes na Netflix, para que você possa assistir a conteúdo online sem buffer ou interrupções. Esta VPN está disponível em todos os dispositivos e sistemas operacionais, incluindo smart TVs e consoles. Devido ao seu desempenho estável e velocidades de conexão ultra rápidas, também é uma das melhores VPNs para jogos em 2023.



👍 Prós Mais de 9.000 servidores para escolher

Mais de 9.000 servidores para escolher Conexões VPN estáveis ​​e extremamente rápidas

Conexões VPN estáveis ​​e extremamente rápidas Desbloqueia de forma confiável o conteúdo com restrição geográfica

Desbloqueia de forma confiável o conteúdo com restrição geográfica Compatível com todos os dispositivos, incluindo consoles de jogos

Compatível com todos os dispositivos, incluindo consoles de jogos Garantia de reembolso de 45 dias 👎 Contras Opções de pagamento limitadas

Preço de renovação mais barato $ 2,19 / mês em um plano de dois anos Número de servidores mais de 9.000 máx. Dispositivos suportados Ilimitado Garantia de devolução de dinheiro 45 dias

4. StrongVPN — Uma VPN barata e decente disponível em todos os sistemas operacionais

A StrongVPN é uma opção VPN decente e acessível, entre as melhores VPNs baratas, disponível em todos os dispositivos e sistemas operacionais. Ela oferece criptografia de dados rígida e poderosos protocolos VPN, incluindo WireGuard. Além disso, oculta seu endereço IP e localização física.

Ademais, a StrongVPN atua como um firewall, protegendo você contra malwares, rastreadores e outras formas de ataques cibernéticos. No entanto, ela não bloqueia anúncios irritantes e não oferece proteção VPN dupla ou conectividade Multi-Hop para maior segurança.

A StrongVPN tem mais de 750 servidores espalhados em mais de 30 locais, a maioria dos quais na Europa e América do Norte. Embora seja uma opção decente para essas regiões, os usuários na Ásia e na América do Sul terão que procurar alternativas melhores.

Comparado aos principais provedores de VPN baratos como NordVPN e Surfshark, com mais de 3.000 servidores cada e uma infinidade de recursos de segurança adicionais, a StrongVPN fica um pouco aquém, mas ainda é uma opção decente no geral, principalmente se considerarmos que seu plano anual custa apenas $ 2,47 por mês.



👍 Prós Criptografia forte e protocolos VPN poderosos, incluindo WireGuard

Criptografia forte e protocolos VPN poderosos, incluindo WireGuard Disponível em todos os dispositivos e sistemas operacionais

Disponível em todos os dispositivos e sistemas operacionais Proteção integrada contra malware 👎 Contras Sem recursos de bloqueio de anúncios

Sem recursos de bloqueio de anúncios Kill switch está disponível apenas no Windows

Preço de renovação mais barato US$ 2,47/mês em um plano anual Número de servidores mais de 750 máx. Dispositivos suportados 12 Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

5. AtlasVPN — Uma VPN barata com monitoramento de violação de dados

Por apenas US$ 1,99/mês em um plano de três anos, a AtlasVPN é uma das VPNs mais baratas do mercado. Além disso, a proteção que você obtém pelo seu dinheiro é excelente. A AtlasVPN conta com a criptografia AES-256 padrão do setor, oferece quatro protocolos VPN seguros para escolher e vem com proteção integrada contra malware e rastreador.

Além disso, você pode aproveitar a conectividade MultiHop+ da VPN para rotear seu tráfego online por meio de vários locais VPN rotativos, impossibilitando para qualquer pessoa rastrear sua atividade online ou obter acesso aos seus dados.

Os servidores SafeSwap oferecidos pela AtlasVPN permitem que você acesse a Internet por meio de vários endereços IP simultaneamente, garantindo anonimato online completo. Isso significa que ninguém, sejam hackers, seu ISP ou seu governo, pode dizer quais sites você está visitando e o que está procurando online.

A AltasVPN também fornece monitoramento de violação de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se algum de seus dados pessoais for comprometido, ela soará instantaneamente o alarme, permitindo que você reaja a tempo e evite roubo de dados ou perda financeira.



👍 Prós Excelente contrato de três anos

Excelente contrato de três anos Criptografia padrão da indústria e poderosos protocolos VPN

Criptografia padrão da indústria e poderosos protocolos VPN Conectividade MultiHop+ e servidores SafeSwap

Conectividade MultiHop+ e servidores SafeSwap Monitoramento proativo de violação de dados 👎 Contras Pequeno número de servidores

Preço de renovação mais barato US$ 1,99/mês em um plano de três anos Número de servidores mais de 750 máx. Dispositivos suportados Ilimitado Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

6. IPVanish – Uma VPN barata que oferece muita personalização

A IPVanish é outra opção entre as melhores VPNs baratas, a partir de $ 3,99 em um plano anual. Embora o acordo oferecido pela IPVanish não seja tão bom quanto alguns dos descontos oferecidos por algumas das principais alternativas, o preço um pouco mais alto é justificado, dado o fato de que a IPVanish fornece proteção integrada contra ransomware e malware.

Além disso, você não precisa se inscrever em um plano plurianual para obter o preço mais baixo da IPVanish. Ademais, você pode conectar quantos dispositivos quiser ao IPVanish com uma única assinatura, incluindo seu PC, laptop, Android ou iPhone e até mesmo sua Fire TV.

O que é interessante sobre a IPVanish é que os mais de 40.000 endereços IP oferecidos pela IPVanish são compartilhados entre os usuários. Isso fornece uma camada adicional de proteção sobre a criptografia padrão do setor, tornando praticamente impossível vincular uma determinada atividade online a um único usuário.

Com mais de 2.000 servidores em mais de 75 países, um switch de interrupção de VPN, conexões estáveis ​​de alta velocidade e uma política anti logs verificada, a IPVanish é uma ótima opção para quem deseja se proteger contra ameaças cibernéticas.



👍 Prós Proteção integrada contra malware e ransomware

Proteção integrada contra malware e ransomware Endereços IP compartilhados, para que ninguém possa rastrear sua atividade online

Endereços IP compartilhados, para que ninguém possa rastrear sua atividade online Grande frota de servidores

Grande frota de servidores Conexões ilimitadas com uma única assinatura 👎 Contras Sem bloqueio de anúncios

Sem bloqueio de anúncios Mais caro que as concorrentes

Preço de renovação mais barato US$ 3,99/mês em um plano anual Número de servidores mais de 2.000 máx. Dispositivos suportados Ilimitado Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

7. PrivateVPN — Melhor VPN barata para Tor

A PrivateVPN é uma das melhores VPNs baratas, que já encontramos. Se você optar pelo plano de três anos, receberá 36 meses de PrivateVPN por apenas US$ 72,00. Isso equivale a US$ 2,00 por mês nos primeiros três anos, tornando a PrivateVPN uma das VPNs mais acessíveis do mercado.

Dito isso, você não pode simplesmente olhar para o preço em si – é crucial entender o serviço que você está obtendo pelo seu dinheiro. Quando se trata de segurança online, privacidade e velocidade, a PrivateVPN está no mesmo nível das principais VPNs do mundo.

No entanto, não oferece nada além da proteção VPN padrão. O que falta é qualquer tipo de proteção contra ameaças em tempo real e a capacidade de bloquear anúncios irritantes em sites obscuros.

Embora provedores como ExpressVPN e NordVPN ofereçam recursos de segurança integrados, o PrivateVPN ainda precisa alcançá-los. O que a PrivateVPN tem a oferecer é velocidade ilimitada de largura de banda, muitos protocolos VPN para escolher e desbloquear conteúdo de forma confiável na grande maioria das plataformas populares de streaming.



👍 Prós Criptografia padrão da indústria (AES-256)

Criptografia padrão da indústria (AES-256) Oito protocolos VPN para escolher

Oito protocolos VPN para escolher Excelentes recursos de desbloqueio de conteúdo 👎 Contras Um pequeno número de servidores

Um pequeno número de servidores Sem recursos integrados de bloqueio de anúncios

Preço de renovação mais barato $ 2 / mês em um plano anual Número de servidores mais de 200 máx. Dispositivos suportados 10 Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

8. ProtonVPN — Uma VPN barata de uma grande marca

O ProtonVPN é um renomado provedor de serviços de VPN suíço, oferecendo aos seus usuários a opção de permanecer protegido na Internet gratuitamente daí a considerarmos uma das melhores VPNs baratas do mercado. Embora o plano gratuito seja limitado apenas a servidores de velocidade média em três países, ainda é uma ótima maneira de experimentar o ProtonVPN antes de se comprometer com uma assinatura mensal.

Você pode levar uma semana, um mês ou até um ano para testar todos os recursos do ProtonVPN e ver se gosta sem pagar um centavo. Por outro lado, a versão premium da VPN é relativamente cara, começando em US$ 4,99/mês em um plano de dois anos. Se você decidir atualizar, terá acesso a mais de 1.700 servidores VPN de alta velocidade, bloqueador de malware e de anúncios, além de um acelerador VPN.

O ProtonVPN segue uma política estrita de não registro e todos os seus aplicativos são de código aberto e auditados de forma independente. Isso significa que a empresa não armazena nenhum de seus dados em seus servidores.

Além disso, o tráfego VPN é roteado por vários servidores Securecore antes de sair da rede ProtonVPN, impossibilitando que hackers, bisbilhoteiros e rastreadores obtenham seus dados online.



👍 Prós Plano gratuito para experimentar o ProtonVPN sem se comprometer com uma assinatura mensal

Plano gratuito para experimentar o ProtonVPN sem se comprometer com uma assinatura mensal Bloqueador integrado de malware e de anúncios

Bloqueador integrado de malware e de anúncios Acelerador VPN para uma conexão mais rápida e estável

Acelerador VPN para uma conexão mais rápida e estável Servidores Securecore como uma camada adicional de proteção

Servidores Securecore como uma camada adicional de proteção Forte dedicação à privacidade e uma política verificada de zero logs 👎 Contras Plano Premium caro

Preço de renovação mais barato US$ 4,99/mês em um plano de dois anos Número de servidores mais de 1.700 máx. Dispositivos suportados 10 Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

9. VyprVPN — Uma ótima VPN barata para a China

VyprVPN pode não ser a opção de VPN mais barata disponível, começando em US$ 5,00/mês em um plano anual, mas também não é a mais cara. O que faz a VyprVPN se destacar da concorrência é a capacidade de desbloquear conteúdo online censurado de forma consistente e confiável, ignorando a vigilância do governo.

A VyprVPN permite que você gere um endereço IP que se origina de qualquer um de seus servidores globais, protege seus dados online com o padrão de criptografia mais forte e impede que seu provedor de serviços de Internet (ISP) execute inspeção profunda de pacotes (DPI) de sua conexão.

Isso torna a VyprVPN uma escolha ideal para pessoas em países/regiões que possuem leis cibernéticas rígidas e impõem censura online, como China, Turquia, Rússia e alguns países do Oriente Médio.

Além de criptografia forte e protocolos VPN seguros, a VyprVPN oferece proteção Wi-Fi pública e inclui um interruptor de interrupção da Internet para interromper imediatamente sua conexão com a Internet sempre que seu dispositivo se desconectar da VPN. Isso garante que você não fique desprotegido nem por um milissegundo e efetivamente evita qualquer tentativa de rastreamento ou espionagem.



👍 Prós Ignora a censura online e permite que você acesse qualquer site na internet

Ignora a censura online e permite que você acesse qualquer site na internet Oculta sua atividade online do seu ISP e do governo

Oculta sua atividade online do seu ISP e do governo Impede a inspeção profunda de pacotes (DPI)

Impede a inspeção profunda de pacotes (DPI) Inclui um interruptor de internet

Inclui um interruptor de internet Protege você em redes Wi-Fi públicas 👎 Contras Relativamente caro

Preço de renovação mais barato $ 5 / mês em um plano anual Número de servidores mais de 700 máx. Dispositivos suportados 5 Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

10. Private Internet Access – Ótimos recursos para quem tem orçamento modesto

A Private Internet Access (PIA) é uma VPN acessível e de código aberto que oferece criptografia de nível militar e recursos avançados de segurança por pouco mais de US$ 2 por mês.

Se você optar pelo plano de três anos da PIA, economizará mais de 80% em sua assinatura. Você também pode aproveitar a garantia de reembolso de 30 dias para experimentar o PIA por um mês totalmente sem riscos.

A Private Internet Access conta com criptografia AES de 256 bits e poderosos protocolos VPN de código aberto, como WireGuard e OpenVPN, para manter seus dados 100% seguros e ocultar sua atividade online de hackers, rastreadores e até mesmo de seu provedor de serviços de Internet (ISP) e do governo.

A PIA até colocou sua política de não registro à prova, aparecendo no tribunal duas vezes. Esta VPN também vem com um bloqueador de anúncios integrado, para que você não precise se preocupar com anúncios irritantes que interrompem sua experiência online.

Se você optar pela PIA, terá acesso a mais de 20.000 servidores de alta velocidade espalhados por mais de 84 países em todo o mundo. Todos os servidores da PIA têm portas de até 10 Gbps, o que torna esta VPN ideal para streaming de conteúdo online, jogos e torrent de filmes e programas de TV.

A melhor parte da PIA é o fato de ser compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais, e você pode usar uma única assinatura para proteger até 10 dispositivos!



👍 Prós Excelente distribuição de servidores e excelente velocidade

Excelente distribuição de servidores e excelente velocidade Fortes recursos de privacidade e uma política estrita de não registro

Fortes recursos de privacidade e uma política estrita de não registro Configurações de VPN altamente personalizáveis

Configurações de VPN altamente personalizáveis Bloqueio de anúncios integrado e proteção contra malware/rastreador 👎 Contras Compatibilidade P2P limitada

Preço de renovação mais barato $ 2,03/mês + 3 meses grátis em um plano de três anos Número de servidores mais de 20.000 máx. Dispositivos suportados 10 Garantia de devolução de dinheiro 30 dias

Tabela de comparação das melhores VPNs baratas

Esta tabela oferece uma visão geral, fácil de ler das melhores VPNs mais baratas disponíveis no mercado, para que você possa comparar rapidamente os principais provedores de hoje e tomar uma decisão embasada.



Melhores opções baratas de VPN Preço de renovação mais barato Número de servidores máx. Dispositivos suportados Garantia de devolução de dinheiro NordVPN US$ 5,29/mês em um plano de dois anos mais de 5.600 6 30 dias Surfshark $ 2,49 / mês em um plano de dois anos mais de 3.200 Ilimitado 30 dias CyberGhost $ 2,19 / mês em um plano de dois anos mais de 9.000 Ilimitado 45 dias StrongVPN US$ 2,47/mês em um plano anual mais de 750 12 30 dias AtlasVPN US$ 1,99/mês em um plano de três anos mais de 750 Ilimitado 30 dias IPVanish US$ 3,99/mês em um plano anual mais de 2.000 Ilimitado 30 dias PrivateVPN $ 2 / mês em um plano anual mais de 200 10 30 dias ProtonVPN US$ 4,99/mês em um plano de dois anos mais de 1.700 10 30 dias VyprVPN $ 5 / mês em um plano anual mais de 700 5 30 dias Private Internet Access $ 2,03/mês + 3 meses grátis em um plano de três anos mais de 20.000 10 30 dias

O que torna uma VPN excelente e barata? Como escolhemos as melhores VPNs econômicas

Ao pesquisar e testar as melhores VPNs mais baratas, levamos em consideração vários fatores para oferecer a você uma lista abrangente dos dez principais provedores de serviços de VPN acessíveis. Aqui estão todas as variáveis ​​que pesaram em nossa decisão:

Custo x benefício

Ao procurar a melhor VPN barata, você deve olhar além do preço. O que é muito mais importante é o nível de proteção, o número de recursos avançados de segurança e a velocidade e confiabilidade do servidor que você obtém pelo seu dinheiro.

Os principais provedores de serviços VPN da nossa lista fornecem o mais alto nível de segurança, vários servidores espalhados por todo o mundo e velocidades de conexão consistentemente altas a preços baixos.

Padrão de criptografia e protocolos VPN

Para uma VPN ser considerada boa, ela precisa contar com a criptografia AES de 256 bits padrão do setor. Esse padrão de criptografia é virtualmente inquebrável, pois usa um gerador de números aleatórios (RNG) e uma chave de cifra de 256 bits, o que significa que existem 2^256 combinações possíveis que alguém precisaria tentar decifrar para obter acesso a seus dados.

Um supercomputador levaria mais de 2 bilhões de anos para executar todas as permutações possíveis e quebrar a cifra, então os cibercriminosos não têm a menor chance. Todos os provedores da nossa lista contam com AES-256 e oferecem os protocolos VPN mais poderosos e seguros, como WireGuard, OpenVPN e Ikev2.

Número de servidores e distribuição de servidores

A distância física entre você e um servidor VPN afeta muito a velocidade e a estabilidade da conexão. Idealmente, você deseja escolher um provedor de serviços VPN com muitos servidores igualmente espalhados por todo o mundo.

Isso permitirá que você se conecte a uma ampla variedade de servidores locais ao baixar torrents e jogos, além de oferecer muitas opções remotas ao transmitir conteúdo com restrição geográfica.

Velocidade e confiabilidade da conexão VPN

Além do grande número de servidores, é importante observar a velocidade do servidor. As melhores VPNs mais baratas oferecem servidores com portas de até 10 Gbps, o que significa que você não experimentará uma queda significativa na velocidade de conexão, independentemente do servidor ao qual se conectar.

Os servidores também devem ser confiáveis, o que significa que eles não interromperão a conexão VPN com frequência e deixarão você vulnerável a ataques cibernéticos no tempo que a VPN leva para se reconectar a um de seus servidores.

Capacidade de ignorar a censura e desbloquear conteúdo restrito geograficamente

A maioria das pessoas usa VPNs para acessar sites restritos, que são bloqueados pelo governo ou pelo servidor do site. Outro uso comum para VPNs é acessar conteúdo com restrição geográfica em plataformas populares de streaming, como Netflix, Hulu e HBO Max.

Por esse motivo, classificamos as VPNs que conseguem contornar a censura de forma consistente e desbloquear conteúdo restrito no topo da nossa lista de VPNs mais baratas.

Compatibilidade com diferentes dispositivos e sistemas operacionais

Antes de se comprometer com uma assinatura mensal, anual ou plurianual de um determinado serviço VPN, verifique se você pode usá-lo para proteger todos os seus dispositivos. Mesmo que seja apenas US$ 2/mês, o dinheiro será desperdiçado se a VPN não for compatível com seu iPhone ou se você não puder usá-la em seu PC.

Todos os provedores em nossa lista estão disponíveis em dispositivos Windows, macOS, Android e iPhone, portanto, você não errará de qualquer maneira. Alguns até oferecem suporte a roteador, para que você possa criptografar todos os seus dados online, esteja usando seu laptop, telefone ou até mesmo seu console de jogos para se conectar à Internet.

Número de conexões simultâneas

Se você estiver preocupado com o orçamento, considere quantos dispositivos você pode conectar à VPN simultaneamente com uma única assinatura. Alguns provedores de serviços VPN, suportam apenas meia dúzia de conexões simultâneas, enquanto outros permitem que você proteja um número ilimitado de dispositivos.

Se você deseja garantir que todos os dispositivos em sua casa estejam protegidos por VPN, recomendamos fortemente que opte por uma VPN que não limite o número de dispositivos aos quais você pode conectá-la por vez.

As VPNs baratas são seguras?

No mundo das redes privadas virtuais, acessível não significa necessariamente ruim. Na verdade, algumas das VPNs mais poderosas e seguras do mercado, como Surfshark, NordVPN e CyberGhost, oferecem planos com preços super acessíveis.

Todas as principais VPNs mais baratas contam com a criptografia mais forte atualmente disponível (AES-256) e oferecem vários protocolos VPN seguros para você escolher. As melhores VPNs mais baratas também têm políticas rígidas de zero logs, o que significa que não armazenam nenhum de seus dados.

Nossa escolha número um de VPN barata, NordVPN, tem uma política restrita de não registro, mostrando a todos que você pode obter uma VPN acessível sem sacrificar a privacidade dos dados ou a segurança online. A principal razão pela qual tantos provedores de serviços VPN oferecem planos de preços acessíveis ou grandes descontos é a concorrência acirrada.

Existem dezenas de excelentes VPNs no mercado, e a única maneira de uma VPN segura e confiável ganhar vantagem sobre a concorrência é oferecer seus serviços a um preço mais baixo.

Uma VPN reduzindo o custo de seu plano anual em 80% inicia um efeito dominó, onde todos os outros provedores de serviços VPN líderes devem seguir o exemplo. Como resultado, todos nós temos acesso a recursos VPN premium a um preço mais acessível!

Conclusão: Qual é a melhor VPN entre as VPNs baratas?

Se você deseja manter sua atividade online privada, acessar conteúdo restrito e se proteger contra malware e ataques cibernéticos, uma VPN é obrigatória.

Aqui está um rápido resumo de nossas 10 principais VPNs mais baratas, para que você possa tomar uma decisão embasada e começar a desfrutar de uma experiência online protegida por VPN hoje mesmo:

NordVPN — A VPN barata com mais recursos. Um pacote de segurança completo com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Surfshark — A Melhor VPN Barata para Streaming. Dispositivos Ilimitados e Garantia de Reembolso de 30 Dias. CyberGhost — A Melhor VPN Barata para Iniciantes. Vem com uma enorme garantia de devolução do dinheiro em 45 dias. StrongVPN — Uma VPN barata e decente disponível em todos os sistemas operacionais, com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. AtlasVPN — Uma VPN barata com monitoramento de violação de dados e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. IPVanish — Uma VPN barata que oferece muita personalização e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. PrivateVPN — A melhor VPN barata para Tor. Econômico e tem garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. ProtonVPN — Uma VPN barata de uma grande marca. Confira seu serviço Freemium antes de se comprometer. VyprVPN — Uma ótima VPN barata para a China. Muitos recursos de segurança e uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Private Internet Access — Ótimos Recursos para quem tem orçamento modesto. Aproveite a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias!

Como é possível perceber, você pode obter um serviço VPN barato, acesso a recursos avançados de segurança e velocidade de conexão ultrarrápida por um preço inferior a uma xícara de café no Starbucks. Portanto, aproveite a garantia de reembolso de 30 dias da NordVPN e uma excelente reputação de uma VPN econômica que pode lidar com tudo.



Perguntas frequentes sobre as VPNs baratas