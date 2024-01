7 melhores VPNs Grátis para Fire TV Stick em 2024

Top das melhores VPNs grátis para Firestick

ProtonVPN — A melhor VPN gratuita para Fire Stick em geral devido à sua capacidade de dados Ilimitados e velocidade incrível PrivadoVPN — Uma VPN gratuita e confiável que pode desbloquear vários sites de streaming diferentes AtlasVPN — Uma das VPNs para firestick 100% grátis mais rápidas com suporte ao WireGuard Avira Phantom — Uma VPN decente que oferece conexões simultâneas ilimitadas, ou seja, você pode usar em todos os seus dispositivos TunnelBear — Uma excelente VPN gratuita com uma grande frota de servidores para acessar conteúdo de qualquer lugar

Hide.me — Um sólido serviço gratuito que oferece aplicativos para todos os principais dispositivos, incluindo extensões de navegador Windscribe — Uma das melhores soluções gratuitas para usuários de dispositivos móveis, graças aos seus aplicativos poderosos

As Melhores VPNs grátis para o Fire TV Stick, em análise

Agora, vamos analisar com mais detalhes essas 7 excelentes VPNs grátis para Fire TV Stick, para que você possa tomar uma decisão bem informada sobre qual é a melhor para você.

1. ProtonVPN – A melhor, entre as melhores VPNs grátis para Fire TV Stick

O ProtonVPN é de fato um provedor de VPN gratuito único, pois oferece um plano gratuito com banda larga ilimitada, característica essa que faz com que poucos possam competir. Além disso, ele está sediado na Suíça, fora da Five Eyes Alliance (aliança de inteligência Cinco Olhos).

Apesar de haver apenas três locais de servidor disponíveis (EUA, Holanda e Japão) e permitindo que apenas um dispositivo possa ser conectado de cada vez, esse pacote ainda é incrivelmente bom, dada a ausência de custos.

Dito isso, sendo a nossa principal escolha gratuita para usuários do Firestick, você não terá dificuldades em acessar seu streaming, graças à capacidade impressionante da VPN de contornar conteúdo bloqueado por geolocalização e também a velocidade de processamento oferecidas pelo protocolo WireGuard.

Número de servidores Velocidade média Capacidade de dados Serviços desbloqueados 23 servidores em 3 países 200Mbps ilimitada Netflix, YouTube, BBC iPlayer, Channel 4

Entre as VPNs grátis, tanto a versão paga quanto o plano gratuito constantemente recebem as melhores pontuações em testes de velocidade e demonstraram ser mais do que capazes de lidar com conteúdo em HD sem apresentar qualquer lentidão irritante, em sua Fire TV Stick. Além disso, você deve ser capaz de acessar alguns conteúdos bloqueados por geolocalização nos Estados Unidos, Holanda e Japão usando a pequena frota de servidores disponíveis para você.

Inúmeros dispositivos são compatíveis com o ProtonVPN, independentemente do sistema operacional, você pode instalá-lo em Mac, Linux e PCs, bem como em dispositivos Android ou Apple. No entanto, a edição gratuita do ProtonVPN permite apenas um dispositivo conectado de cada vez.

Todas as medidas de segurança desta VPN estão disponíveis para os usuários da edição gratuita sem restrições, incluindo um interruptor de segurança (kill switch), criptografia de 256 bits, proteção contra vazamentos de DNS e IPv6, NetShield e um bloqueador de anúncios, malware e rastreadores. Além disso, o ProtonVPN adere a uma rigorosa política de não registrar atividades dos usuários, proporcionando uma maior proteção.

No entanto, se você pretende fazer download de arquivos de torrents, saiba que não será possível utilizando o servidor gratuito do Proton. Para isso, será necessário assinar um plano pago. Também vale ressaltar que não há um aplicativo ProtonVPN disponível para o Firestick, portanto, será necessário realizar o download e a instalação manualmente para que funcione.

No geral, o ProtonVPN é, sem dúvida, a melhor solução gratuita para usuários do Firestick – ele oferece velocidade sólida, boa segurança, banda larga ilimitada e streaming confiável, tudo isso sem custos.

👍 Prós Oferece dados ilimitados gratuitamente

Excelente velocidade para streaming

Um interruptor de segurança (kill switch) confiável e seguro

Excelentes aplicativos de fácil utilização para a maioria dos dispositivos principais

Sediada na Suíça, que possui leis de privacidade voltadas para o usuário

Um dos principais VPNs para Netflix 👎 Contras Sem suporte para P2P

Sem suporte para P2P A versão gratuita apresenta dificuldade para desbloquear muitos serviços de streaming

2. PrivadoVPN – Uma VPN gratuita e confiável que pode desbloquear vários sites de streaming diferentes

O PrivadoVPN é um provedor relativamente novo no mercado de VPNs grátis para Fire TV Stick com sede na Suíça, mas não se deixe enganar por isso. Seu serviço de VPN gratuito está entre os melhores e, apesar de algumas pequenas falhas e restrições, acreditamos que vale a pena conferir.

Com servidores compatíveis com P2P disponíveis em nove países ao redor do mundo, incluindo França, México e Estados Unidos, há muitas opções para escolher. Além disso, o PrivadoVPN Free permite desbloquear serviços de streaming de TV como Netflix, Disney Plus e Amazon Prime, um recurso que geralmente é encontrado apenas em planos premium.

Número de servidores Velocidade média Capacidade de dados Serviços desbloqueados 9 servidores em 3 países 200Mbps 10GB Netflix, Disney Plus, Amazon Prime

Todo mês, o PrivadoVPN Free oferece 10GB de acesso à internet criptografada, o que permite assistir a 20 horas de televisão, navegar na internet ou trabalhar por cerca de 120 horas. Uma vez que você atinge esse limite, não será completamente desconectado; no entanto, você só poderá se conectar a um único servidor holandês com uma velocidade substancialmente mais lenta.

O PrivadoVPN também fornece aos seus usuários vários níveis de segurança. Ele não rastreia ou salva nenhuma de suas atividades na internet, pois apresenta uma rigorosa política de não registro. Qualquer serviço de VPN deve ter esse recurso, para garantir que ninguém, nem mesmo o provedor, possa acessar as informações que você navega.

Ele inclui recursos de segurança que frequentemente não são oferecidos em outros serviços gratuitos. Isso inclui um interruptor de segurança (kill switch), túnel dividido (split tunneling) e suporte para os protocolos WireGuard e OpenVPN, tornando suas informações impossíveis de rastrear ou decifrar caso sejam interceptadas.

No entanto, ao contrário de alguns outros provedores, a política de não registro do PrivadoVPN ainda não passou por uma auditoria independente até o momento da redação deste artigo. Além disso, os aplicativos estão disponíveis em todas as principais plataformas, como Mac, Windows, Android e iOS, mas infelizmente, não há suporte para Linux, o que pode ser um problema para quem utiliza esse sistema operacional.

👍 Prós Um conjunto decente de recursos premium, como um interruptor de segurança (kill switch) e proteção contra vazamentos

Desbloqueia o Netflix dos EUA, Disney Plus, Amazon Prime Video, Player

10GB de dados a cada 30 dias, mais do que suficiente para acessar streaming em um Firestick

Aplicativos de fácil uso perfeitos para usuários iniciantes

A melhor VPN gratuita para Android 👎 Contras Poder de desbloqueio inconsistente no plano gratuito

3. AtlasVPN – Uma das VPNs 100% gratuitas mais rápidas com suporte ao WireGuard

No mercado das VPNs, o AtlasVPN é um forte concorrente e um provedor que agrada bastante, sendo popular entre aqueles que desejam assistir a conteúdo bloqueado por geolocalização, grátis em sua Fire TV Stick. Isso se deve ao ótimo plano freemium rico em recursos oferecido pelo fornecedor, juntamente com uma excelente versão premium.

Você não terá dificuldades para contornar o conteúdo restrito por geolocalização, pois o serviço possui mais de 750 servidores espalhados por mais de 37 países, com quantidades generosas na Itália, no Reino Unido ou no Japão. Você não vai precisar pagar nada para assistir aos seus programas favoritos, pois esses servidores estão disponíveis tanto na versão gratuita quanto nos planos de assinatura.

Número de servidores Velocidade média Capacidade de dados Serviços desbloqueados 3 servidores em 2 países 200Mbps 10GB Netflix, BBC iPlayer, YouTube

Além disso, você pode acessar conteúdo de streaming em HD de qualquer lugar do mundo com a ajuda do protocolo WireGuard, que permite uma experiência de streaming sem buffering. Para um desempenho ideal, sugerimos escolher um dos servidores especificamente projetados para streaming.

Com os servidores oferecidos, você pode facilmente desbloquear alguns dos principais serviços de streaming, como BBC iPlayer, Netflix e YouTube. E também existem aplicativos fáceis de usar para praticamente todos os principais dispositivos, incluindo Android, iOS, Windows e Mac.

Nas questões de segurança e criptografia, o AtlasVPN atualmente utiliza o AES-256 cipher, que atualmente é o padrão da indústria para proteção de dados, inclusive é usado por muitas instituições governamentais e financeiras. Para fornecer um outro nível de segurança avançada, eles também implementaram o ChaCha20 cipher com o autenticador Poly1305.

O plano gratuito já se destaca bastante; no entanto, com uma conta paga, você pode ter conexões simultâneas ilimitadas, para que você e sua família possam desfrutar do AtlasVPN com uma única assinatura acessível, o que é raro mesmo na maioria das VPNs premium.

👍 Prós Conexões simultâneas ilimitadas, para que você possa usar em todos os seus dispositivos

Desbloqueia a maioria dos sites de streaming, incluindo Netflix e BBC iPlayer

Generoso limite de dados de 10GB a cada 30 dias

Servidores de streaming úteis para uma excelente experiência de streaming 👎 Contras Não é compatível com roteadores

4. Avira Phantom – Uma VPN decente que oferece conexões simultâneas ilimitadas

A promessa do Avira Phantom é transformá-lo em um ‘fantasma online’ com seu pacote completo de VPN, e ele entrega um trabalho bastante satisfatório. Possui uma interface de fácil utilização, além de oferecer uma velocidade decente e a possibilidade de desbloquear alguns serviços de streaming em seu plano gratuito.

Apesar de ter servidores em apenas 33 países, a velocidade geral dos servidores oferecidos são estáveis e mais do que capazes de transmitir seus filmes e programas favoritos em HD. Nesse sentido, ele é muito competente em desbloquear sites populares de streaming, incluindo Hulu, Netflix e Amazon Prime Video, o que o torna uma excelente escolha para usuários do Fire TV Stick, nomeadamente, entre as VPNs grátis.

Número de servidores Velocidade média Capacidade de dados Serviços desbloqueados 47 servidores em 33 países 73Mbps 500MB Netflix, YouTube, Hulu, Amazon Prime

O Avira Phantom VPN abrange alguns dos sistemas operacionais mais conhecidos, incluindo Windows, macOS, Android e iOS, e inclui também um plugin para o Chrome. Infelizmente, roteadores baseados em Linux, dispositivos de transmissão de mídia e outros hardwares não são suportados.

A VPN da Avira também pode ser utilizada em um número ilimitado de dispositivos com uma única assinatura, embora seja difícil usá-la em dispositivos que não suportam aplicativos VPN nativos, devido à falta de compatibilidade com roteadores e uma solução Smart DNS.

Como um renomado antivírus, para mantê-lo seguro, o Avira Phantom utiliza Proteção de Vazamento de DNS e IPv6 de primeira classe e Criptografia AES-256, conhecida por ser inquebrável e incrivelmente segura.

Embora esta VPN gratuita seja famosa por permitir download de arquivos de torrent, você não poderá baixar muito, pois há um limite de dados bastante restrito de 500MB que você precisa seguir no plano gratuito. Por esse motivo, recomendamos experimentá-lo sem riscos e fazer um upgrade se estiver satisfeito com o serviço.

👍 Prós Nenhuma informação de pagamento é necessária no cadastro

Aplicativos de fácil uso para a maioria dos dispositivos

Conexões simultâneas ilimitadas

Bom para streaming 👎 Contras Não possui protocolo WireGuard, portanto a velocidade é mais lenta

Não possui protocolo WireGuard, portanto a velocidade é mais lenta Oferece apenas uma cota de dados de 500MB

5. TunnelBear — Uma excelente VPN gratuita com uma grande frota de servidores para acessar diversos conteúdos

O Tunnelbear acerta em cheio nos princípios básicos de uma VPN. Esta que é uma das melhores VPNs grátis, é fácil de usar no Fire TV Stick, oferece uma boa velocidade e pode desbloquear a Netflix nos Estados Unidos. Contudo, a grande limitação é o pequeno limite de dados mensal de 500 MB, que só pode ser aumentado se você twittar sobre a empresa.

Em um viés mais positivo, o Tunnelbear está disponível em 48 países e possui mais de 3000 servidores, e os usuários gratuitos têm praticamente o mesmo acesso a todos esses servidores que um membro pago teria – o que achamos muito bom.

Sua velocidade também é satisfatória, e não há problemas para acessar streaming de conteúdo ou baixar arquivos de um de seus muitos servidores – mas se você for um usuário gratuito, recomendamos evitar downloads, devido ao pequeno limite de dados de 500MB mensais à disposição.

Número de servidores Velocidade média Capacidade de dados Serviços desbloqueados 500+ servidores em 23 países 55Mbps 500MB Netflix (US), BBC iPlayer, YouTube

O Tunnelbear também permite acessar plataformas de streaming, como BBC iPlayer, YouTube e o Netflix dos EUA (às vezes), mas nenhum outro serviço importante está disponível. Com a menor alocação de dados, você ainda deve conseguir terminar um filme ou alguns episódios de sua série favorita no seu Firestick.

Portanto, embora os aspectos básicos estejam todos atendidos, o limite de dados torna difícil recomendá-lo, em comparação a outros provedores gratuitos. Você pode acessar o Netflix dos EUA, o que é um ponto positivo, mas relatórios recentes sugerem que isso frequentemente depende de tentativa e erro.

Os aplicativos são bem simples de usar e navegar, e estão disponíveis na maioria dos dispositivos principais. No entanto, como o Tunnelbear não suporta configuração de roteador e não há um aplicativo para o Firestick, você precisará instalá-lo por meio do aplicativo Downloader.

Além disso, o TunnelBear inclui um recurso chamado VigilantBear para Windows, Mac e Android, que funciona de maneira semelhante a um interruptor de segurança, interrompendo sua conexão para proteger seus dados sensíveis. Isso é projetado para identificar vazamentos de IPv6 e DNS para proteger seus dados em caso de violação de segurança.

👍 Prós Segue uma rigorosa política de não registro

Velocidade decente nos servidores

Oferece recursos de segurança premium no plano gratuito

Conexões ilimitadas de dispositivos 👎 Contras Sem reembolso ou garantia de devolução do dinheiro

Sem reembolso ou garantia de devolução do dinheiro O suporte ao cliente é muito ruim

6. Hide.me — Um sólido serviço de VPN gratuito com aplicativos para todos os principais dispositivos, incluindo extensões de navegador

O Hide.me é um provedor experiente no espaço das VPNs grátis para Fire TV Stick e oferece um plano gratuito decente, assim como uma boa opção paga. Ele possui um limite de dados generoso e até mesmo é capaz de desbloquear alguns sites de streaming, tornando-o uma boa VPN grátis para Fire TV Stick.

O plano gratuito possui um limite de dados de 10GB por mês, mas ainda é melhor do que a maioria das empresas (algumas nesta lista oferecem apenas 500MB) e isso será suficiente para garantir várias horas de navegação ou streaming.

No entanto, o plano gratuito só permite acesso a cinco localizações: as costas leste e oeste dos EUA, Canadá, Alemanha e Países Baixos, enquanto os clientes pagos têm acesso a 70 localizações. Não é de todo ruim, mas ainda não se compara a alguns dos outros provedores que analisamos.

Número de servidores Velocidade média Capacidade de dados Serviços desbloqueados Não divulgado 19Mbps 10GB YouTube

Há também uma boa seleção de aplicativos, incluindo extensões para navegadores Chrome e Firefox, além de suporte para Windows, Mac, Android, iOS e Linux. Embora o Hide.me possa ser instalado em quantos dispositivos desejar, o plano gratuito permite apenas a conexão de um dispositivo por vez.

Em relação aos recursos, começamos com algumas notícias ruins: o protocolo WireGuard rápido não é mais suportado no plano gratuito do Hide.me. No entanto, o IKEv2, OpenVPN, SoftEther, SSTP e outros protocolos ainda estão disponíveis, mas nenhum deles consegue igualar a velocidade do WireGuard.

Além disso, o fato de que o pacote gratuito do Hide.me exclui seus servidores otimizados para streaming, indica que você não deve criar grandes expectativas para o Netflix. Testes confirmaram isso, quando o serviço não conseguiu desbloquear o Netflix dos EUA ou do Canadá, Amazon Prime ou Disney+.

👍 Prós Generoso limite de dados de 10GB

Suporte para P2P, o que permite utilização de torrent

Excelentes aplicativos móveis

Suporte ao cliente excepcional 👎 Contras Sem WireGuard, portanto velocidade abaixo da média

Sem WireGuard, portanto velocidade abaixo da média Dificuldades para desbloquear a maioria dos sites de streaming

7. Windscribe — Uma das melhores opções gratuitas devido ao seu generoso limite de dados de 10 GB

O Windscribe oferece aos usuários um generoso limite de dados mensal de 10GB com seu plano gratuito, o que é muito bom quando comparado a maioria dos outros provedores de VPNs grátis para Fire TV Stick. A velocidade não é a mesma que você conseguiria com um serviço premium, mas com conexões ilimitadas e possibilidades de desbloqueio do Netflix, há muitos pontos positivos aqui.

Além disso, encontramos alguns benefícios bastante úteis ao optar pelo Windscribe Free, incluindo um bloqueador de DNS. A principal função deste recurso é bloquear anúncios, rastreadores e até mesmo vírus, mas também inclui filtragem de internet para bloquear conteúdo indesejado, como sites adultos e redes sociais.

Número de servidores Velocidade média Capacidade de dados Serviços desbloqueados 14 servidores em 11 países 96Mbps 10GB Netflix, BBC iPlayer, YouTube, Channel 4

Como esta é uma VPN gratuita, a lista de servidores é muito menor do que a de outros provedores pagos, mas você ainda tem acesso a 14 servidores em 11 países, o que é mais do que suficiente para usar esta que é uma das melhores VPNs grátis para Fire TV Stick, e aproveitar o conteúdo de sua escolha.

Nesse sentido, a velocidade é perfeitamente capaz de transmitir conteúdo em HD nítido, contudo, tendo um limite de dados é aconselhável evitar downloads. Se você usar o Windscribe apenas para transmitir conteúdo, poderá fazê-lo sem problemas de lentidão – apenas fique atento ao seu uso.

Ele também pode desbloquear alguns outros provedores de streaming, como BBC iPlayer e YouTube, mas não consegue acessar outros serviços como Hulu ou Disney+. Trata-se de uma oferta bastante generosa para uma VPN gratuita, mas esteja ciente de que o desbloqueio desses sites pode ser uma questão de tentativa e erro, já que os servidores costumam ser bloqueados e adicionados à lista negra pelos provedores de streaming.

No geral, como uma VPN gratuita, esta é uma oferta interessante, pois você recebe uma quantidade decente de dados a cada mês, capacidades de desbloqueio e uso em vários dispositivos, embora funcione melhor em iPhones e Android, já que os aplicativos móveis são excelentes.

👍 Prós Inclui um firewall decente para proteção adicional

Boa velocidade nos servidores

Pode desbloquear vários sites de streaming

Conexões ilimitadas de dispositivos 👎 Contras Velocidade média dos servidores

Velocidade média dos servidores Aplicativos difíceis de navegar

Comparação das Melhores VPNs Grátis para Fire TV Stick

Para ajudar você a comparar cada um deles lado a lado, aqui está uma tabela prática:

Provedor Número de servidores Velocidade média Capacidade de dados Serviços desbloqueados ProtonVPN 23 Servers in 3 Countries 200Mbps Ilimitado Netflix, YouTube, BBC iPlayer, Channel 4 PrivadoVPN 9 Servers in 3 Countries 200Mbps Ilimitado Netflix, Disney Plus, Amazon Prime AtlasVPN 3 Servers in 2 Countries 200Mbps 10GB Netflix, BBC iPlayer, YouTube Avira Phantom 47 Servers in 33 Countries 73Mbps 500MB Netflix, YouTube, Hulu, Amazon Prime TunnelBear 500+ Servers in 23 Countries 55Mbps 500MB Netflix (US), BBC iPlayer, YouTube Hide.me Não divulgado 19Mbps 10GB YouTube Windscribe 14 Servers in 11 Countries 96Mbps 10GB Netflix, BBC iPlayer, YouTube, Channel 4

Devo usar uma VPN para Fire TV Stick, grátis, ou paga?

Embora existam alguns provedores de VPN de gratuitos, renomados, nesta lista, eles ainda ficam muito aquém dos serviços fornecidos por suas versões mais premium. Dito isso, eles são uma ótima maneira de testar um serviço antes de se inscrever em um plano pago e também podem ser mais do que suficientes para a finalidade que você pretende usá-lo.

No entanto, como fica evidente em nossa lista, eles apresentam algumas desvantagens importantes, incluindo: limites de dados baixos, velocidades mais lentas, menos servidores, menos segurança e a incapacidade de desbloquear a maioria dos serviços de streaming. No geral, você terá uma experiência melhor com um plano premium e, nós, sempre os recomendamos.

Para ajudá-lo a escolher, selecionamos nossos 5 principais para você:

ExpressVPN – A melhor VPN Premium devido à sua velocidade de servidor ultra rápido; custa apenas $6,67/mês IvacyVPN – A melhor VPN Premium em termos de custo-benefício custando apenas $1,19/mês Surfshark – Uma VPN acessível que permite conexões simultâneas ilimitadas por apenas $2,30/mês NordVPN – Uma VPN versátil com velocidade e segurança excelentes por um preço de $3,29/mês CyberGhost VPN – Uma VPN confiável com servidores de streaming dedicados e as melhor velocidade por $2,19/mês

Cada uma dessas opções conta ainda com garantias de reembolso prolongadas que você pode usar para experimentar as ferramentas sem riscos. Para mais informações, recomendamos conferir nossa página sobre as melhores VPNs econômicas, pois as VPNs premium superam em muito qualquer oferta gratuita, mas isso não significa que você precise arriscar uma grande quantia de dinheiro.

Como escolher as melhores VPNs grátis, para Fire TV Stick

Para garantir que escolhemos apenas as melhores VPNs grátis, para Fire TV Stick, adotamos critérios específicos e um conjunto de recursos que procuramos, incluindo velocidade, compatibilidade, e outros. Aqui estão alguns dos fatores que você deve levar em consideração antes de escolher uma VPN para o seu Firestick:

Velocidade

Grande velocidade e suporte a protocolos de tunelamento de última geração, como WireGuard, são duas características que as melhores VPNs para dispositivos Fire TV devem possuir. Com isso, você pode desfrutar de streaming contínuo sem buffer e sem interrupções.

Em geral, as VPNs grátis para Fire TV Stick, não oferecem a melhor velocidade, mesmo se utilizarem o WireGuard. Isso ocorre porque a maioria delas oferece poucas localizações de servidor e poucas opções, o que resulta em congestionamento de servidor e largura de banda lenta.

Portanto, os principais provedores pagos, como o ExpressVPN, utilizam seu próprio protocolo Lightway, que oferece velocidade incomparável, e com milhares de servidores em todo o mundo, o congestionamento de servidor não é um problema que você terá com um provedor como esse.

Capacidades de desbloqueio

É possível desbloquear serviços de streaming populares como Netflix, Hulu, HBO e outros usando as melhores VPNs grátis para Fire TV Stick – no entanto, as VPNs gratuitas costumam ter dificuldade em contornar o conteúdo bloqueado geograficamente, pois possuem um pequeno número de servidores e menos IPs em rotação para usuários gratuitos, o que aumenta a chance de esses serviços detectarem o uso de uma VPN.

Embora possa ser uma questão de tentativa e erro, os melhores provedores desta lista certamente irão oferecer acesso a novas bibliotecas da Netflix e a algum outro conteúdo online de serviços de streaming como o YouTube e o Prime, por exemplo.

Aplicativo dedicado para Firestick

As VPNs grátis provavelmente não oferecem aplicativos dedicados para o Fire TV Stick, mas recomendamos procurar uma VPN que ofereça suporte para isso. Por exemplo, o ExpressVPN e o NordVPN fornecem aplicativos específicos para o Firestick que suportam vários dispositivos Fire TV, incluindo os de 4K ou de 2ª e 3ª geração.

Se você optar por uma gratuita, será necessário um trabalho extra, como configurar uma VPN para o seu roteador e, em seguida, conectar sua smart TV com um Firestick à conexão Wi-Fi, caso queira instalar uma VPN em um Amazon Fire Stick.

Servidores

Possuir vários servidores em países de todo o mundo significa que você pode desbloquear uma grande variedade de conteúdo em sites como Netflix, HBO Max e BBC iPlayer. Portanto, certifique-se de que a VPN para o Fire Stick tenha uma ampla variedade de servidores em várias regiões, caso você queira assistir a conteúdo local e internacional.

Isso é especialmente importante com VPNs gratuitas – o que nos leva de volta ao problema do congestionamento de servidor e velocidade – quanto mais servidores, melhor.

Preços

Existem muitas VPNs baratas e excelentes no mercado, e às vezes é difícil identificar quais as diferenças entre uma e outra. Algumas VPNs custam muito mais do que outras, mas na verdade não oferecem o conjunto de recursos para respaldar esse custo.

Portanto, é importante encontrar uma VPN que ofereça uma boa relação entre recursos e preço. Devido às limitações dos planos gratuitos, recomendamos comparar os melhores serviços premium de VPN, dessa forma você poderá obter uma VPN sólida por menos de $2 por mês com dados ilimitados, milhares de servidores e capacidade de desbloqueio confiável.

Como faço para conectar minhas VPNs grátis no Fire TV Stick?

Existem diferentes maneiras de configurar sua VPN no Fire Stick, e vamos guiá-lo pelo método mais fácil:

Passo 1 — Permitir fontes desconhecidas

No seu Firestick, navegue até a guia de configurações, depois para dispositivo, e localize ‘opções de desenvolvedor‘. A partir daqui, ative ‘permitir fontes desconhecidas‘ e ‘depuração ADB‘.

Passo 2 — Instale o aplicativo Downloader

No seu dispositivo Fire, pesquise por ‘Downloader’ na barra de pesquisa (aquela com o logotipo laranja). Inicie o Downloader e, em seguida, insira a URL de download direto do arquivo APK do aplicativo VPN. Após o download ser concluído, será solicitado a instalação do aplicativo. Se não, clique no arquivo APK abrindo seus downloads no aplicativo Downloader. É isso – agora você pode usar a VPN no seu dispositivo Fire.

Passo 3 — Conecte sua VPN

Volte ao menu principal no dispositivo Fire Acesse Configurações e, em seguida, Aplicativos Selecione Gerenciar aplicativos instalados Encontre e selecione o aplicativo VPN Selecione Iniciar aplicação Insira as credenciais de login do seu provedor de VPN

Outros métodos

Com alguns provedores de VPN premium, como o ExpressVPN e o NordVPN, você pode conectá-los ao seu roteador e, dessa forma, abranger todos os dispositivos conectados a ele, como um Fire Stick. Cada roteador e provedor de VPN tem uma maneira diferente de fazer isso, portanto, recomendamos seguir as etapas no site do provedor para configurá-lo.

Uma outra alternativa pode ser buscar o seu provedor de VPN no seu Fire TV Stick, já que alguns têm aplicativos dedicados para esses dispositivos, e você pode instalá-los em apenas alguns cliques diretamente no seu dispositivo.

Conclusão | Quais as melhores VPNs grátis para Fire TV Stick, em 2024?

As VPNs gratuitas são especialmente atrativas porque, bem, são gratuitas. Se você pode acessar algum conteúdo novo da Netflix e se manter seguro online por um tempo, então está tudo bem. No entanto, apesar da tentação, as VPNs gratuitas têm algumas desvantagens que as tornam muito difíceis de serem recomendadas.

Por exemplo, elas frequentemente oferecem baixos limites de dados, o que significa que assistir a um filme completo no seu Fire Stick pode não ser possível, ou têm um número limitado de servidores, o que torna quase impossível burlar o conteúdo bloqueado por região.

Alguns provedores gratuitos, como o ProtonVPN, oferecem dados ilimitados e podem desbloquear algumas bibliotecas da Netflix, tudo mantendo sua segurança online – Experimente grátis agora.

