As VPNs mais rápidas de 2023 revistas e comparadas

As VPNs mais rápidas são o seu passaporte para explorar livremente streaming, jogos, torrenting, e sua navegação na internet de uma forma geral. No entanto, com tantas opções, não é tão fácil encontrar o provedor de VPN mais adequado. Continue lendo para descobrir qual se encaixa melhor em suas necessidades e, como plus, saiba o porquê de alguns não performarem tão bem.

Com foco na velocidade, segurança e acessibilidade, nós compilamos e fizemos o review dos top 9 mais rápidos serviços de VPN. Desde os mais poderosos NordVPN e ExpressVPN, exploramos profundamente as VPNs mais rápidas, por isso, você poderá tomar uma decisão com informação.

Nós testamos dezenas de VPNs para concluir com segurança que o NordVPN é o mais rápido VPN no mercado, atualmente. Não apenas pela média de 417 Mbps, mas também porque ele aparece como líder da indústria da criptografia e segurança, um poder fenomenal de desbloqueio e uma grande variedade de opções de servidores. Aqui está a nossa conlcusão para a escolha dos Top 9 das VPNs mais rápidas:

Pegamos a lista das VPNs mais rápidas acima e criamos uma série de reviews a seguir para te dar uma ideia melhor sobre o que esses VPNs podem fazer por você e como eles se diferem uns dos outros.

NordVPN é sem dúvidas o mais popular e, claro, entre os mais rápidos no mercado e portanto é o motivo de ter por trás embaixadores como PewDiePie e Casey Neistat, que usam o produto em seus negócios.

Em termos de velocidade, NordVPN tem uma média impressionante de 417 Mbps e oferece a você 5.600 servidores em mais de 60 países ao redor do mundo. É a razão da sua alta velocidade, já que tem um protocolo exclusivo NordLynx.

Este protocolo oferece túneis ágeis e velocidade e estabilidade fenomenais – algo que se desenvolve repetidamente em testes independentes. Por todos os lados a velocidade tem bom desempenho, NordVPN raramente tem uma queda 50% maior em comparação com as melhores velocidades.

Houve locais onde os resultados foram impressionantes, como Ásia, em particular, Singapura, com uma queda de apenas 30% na velocidade. Com o NordVPN você pode usar uma conta simples para seis diferentes dispositivos, incluindo macOS, Windows, iOS, Android e Firestick.

Além disso, é uma das melhores VPNs para Linux. O único ponto negativo é que devido a essa popularidade nos Estados Unidos, a maioria dos usuários tende a usar esses servidores, com o que resulta em uma maior queda de velocidade.

No entanto, devemos considerar que essas quedas são comuns em todo o setor de VPN e, certamente, não é nada exclusivo do NordVPN, nada que afete dramaticamente a sua velocidade.

Os pacotes mensais começam a partir de US$ 9,99, mas se você considerar economizar de dois a três meses antecipadamente com um pagamento único, dessa forma o valor real poderá ser de US$ 2,49/mês.



👍 Prós

Ótimo servidor e distribuição

Ótimo servidor e distribuição Velocidade e segurança fenomenais

Velocidade e segurança fenomenais Garantia de devolução de pagamento após 30 dias de teste

Garantia de devolução de pagamento após 30 dias de teste Possibilidade de usar até seis dispositivos com uma conta

Possibilidade de usar até seis dispositivos com uma conta Aplicativos para Android, iOS, Windows, Mac, PlayStation, e Xbox 👎 Contras

API pode ser melhorada

API pode ser melhorada Elevado número de servidores americanos

Velocidade Média 417Mbps Menor preço de renovação US$2.49/mês + 3 meses grátis (plano de 3 anos) Número de servidores 5,600+ Máximo de dispositivos ligados 6 Garantia de devolução de pagamento 30 dias Locais 60+

Experimente a NordVPN

2. ExpressVPN — Mais popular entre as VPNs mais rápidas com baixa queda de velocidade

A popularidade do ExpressVPN é muito grande por conta de sua consistência de velocidade oferecida – uma média decente de 475Mbps, com muitos servidores com taxa de queda de apenas 2%. Nada menos que um notável desempenho.

A velocidade do ExpressVPN se dá à qualidade dos seus servidores, além do seu exclusivo protocolo Lightway, líder do setor, com o qual permite que os servidores se alternem automaticamente, para manter uma velocidade consistente.

À parte da velocidade bruta, o ExpressVPN oferece uma segurança líder de mercado que garante a você usufruir da sua experiência online de forma segura. Uma garantia dada devido a sua rigorosa política de criptografia e de privacidade completamente protegida.

Com sua fenomenal experiência, velocidade, segurança e suporte – ExpressVPN está entre os líderes de VPN para uma vasta finalidade de uso. Quer seja jogos, streaming, navegação ou jogos de azar, ExpressVPN é a sua melhor aposta.

Com tudo isso, não surpreende que ExpressVPN tenha acumulado mais de meio milhão de usuários, vencido prêmios e ocupado o topo de publicações como esta.

Os planos mensais começam com US$ 12,95 e com um plano anual, o equivalente mensal seria de US$ 8,95. Considerando valor e oferta, o preço é justificável. Experimente, agora, grátis, com uma garantia de devolução do dinheiro após 30 dias. Você não tem nada a perder e ainda ganha sua liberdade online.



👍 Prós

Alta ênfase em segurança

Alta ênfase em segurança Boa relação valor/serviço

Boa relação valor/serviço Velocidade fenomenal e consistente

Velocidade fenomenal e consistente Alto nível de suporte ao cliente 👎 Contras

Pode ser caro para algumas pessoas

Velocidade Média 457Mbps Menor preços de renovação US$8,32/mês (plano anual) Número de servidores 3,000+ Máximo de dispositivos ligados 5 Garantia de devolução de pagamento 30 dias Locais 94+

3. Private Internet Access – VPN rápida com a melhor relação custo/benefício

A Private Internet Access possui servidores de 10 Gbps em toda a sua enorme frota global – com velocidades médias de 510 Mbps sendo comuns, é uma sólida escolha top 3 para quem procura uma VPN rápida.

Além disso, a PIA permite-lhe escolher a localização mais adequada para obter velocidades ideais com base na sua localização, com testes que concluem uma queda média de 30% para a maioria dos servidores.

Além da qualidade do servidor, a PIA oferece velocidades fenomenais graças aos seus mais de 35.000 servidores, bem como à sua combinação de código aberto e os populares protocolos WireGuard.

A PIA vem com uma série de recursos que tornam essa VPN impressionante e totalmente personalizável. Os destaques incluem bloqueio de anúncios e malware, endereços IP dedicados, criptografia avançada e, claro, software de código aberto.

As definições personalizáveis permitem uma VPN altamente configurável. É possível alterar aspectos como definições de DNS personalizadas, reencaminhamento de portas, portas remotas, proxies e um kill switch baseado na firewall (que evita fugas de dados se a ligação cair).

O pacote com melhor relação qualidade/preço da Private Internet Access é a oferta de 3 anos, que começa a partir de apenas US$ 1,67/mês. Isto inclui 3 meses grátis – junte a isto a garantia de reembolso de 30 dias, e tem um dos pacotes VPN mais competitivos do mercado neste momento.

👍 Prós

Ligar 10 dispositivos com uma assinatura

Ligar 10 dispositivos com uma assinatura Oferece a maior frota de servidores do mercado

Oferece a maior frota de servidores do mercado Oferece velocidade e segurança de alto nível

Oferece velocidade e segurança de alto nível Um dos poucos a oferecer VPNs de código aberto, o que significa um aumento na velocidade

Um dos poucos a oferecer VPNs de código aberto, o que significa um aumento na velocidade Apoio ao cliente 24/7 👎 Contras

As velocidades não são tão rápidas em servidores fora dos EUA

Velocidade Média 510Mbps Menor preços de renovação US$1,67/mês + 3 meses grátis (plano 3 anos) Número de servidores 35,000+ Máximo de dispositivos ligados 10 Garantia de devolução de pagamento 30 dias Locais 84+

4. Surfshark – A VPN mais rápida para cobrir dispositivos ilimitados com uma assinatura

A Surfshark apresenta velocidades ultrarrápidas de até 980 Mbps – provando ser, de longe, uma das VPNs mais rápidas que testamos. Na verdade, graças aos seus mais de 3.200 servidores em mais de 100 países, vimos uma queda de apenas 17% nos servidores dos EUA – uma das melhores do setor.

Ao atravessar a Europa, as velocidades caem, mas mesmo com uma perda de 40%, é provável que funcione bem na maioria das ligações. A Austrália registrou a maior queda, de quase 60%, mas isto é de se esperar, dada a localização dos servidores principais e o local de teste onde nos encontramos.

O Surfshark oferece tanto o WireGuard como o OpenVPN para uma segurança e velocidade de qualidade, além de poderem ser utilizados servidores DNS privados.

As características dignas de nota incluem um kill switch, ligação automática, o bypasser (permite-lhe escolher quais os sites e aplicações que utilizam a VPN) e um apoio excelente 24 horas por dia, 7 dias por semana, juntamente com uma secção de FAQ.

Além de tudo isto, deve-se salientar que é possível descarregar o Surfshark One, que é um pacote que inclui a VPN, o Antivírus, a Pesquisa e o Alerta. Estas ferramentas são potentes por si só, mas como um pacote, a relação qualidade-preço oferecida é verdadeiramente fenomenal.

A função de Pesquisa remove anúncios e quaisquer ligações patrocinadas, os alertas notificam se os seus dados pessoais estiverem sendo utilizados e o antivírus bloqueia malware malicioso e o acesso a sites ou cookies com os quais simplesmente não se deve ter contato.

Os preços começam em apenas US$ 1,77 /mês, com base num contrato de 24 meses, e incluem 2 meses gratuitos. O pacote mensal é de US$ 11,19, e eles oferecem um contrato de 12 meses a US$ 3,45/mês.

Você recebe uma garantia de reembolso de 30 dias para testar o Surfshark sem risco com os contratos de 12 e 24 meses.

👍 Prós

Uma das VPNs mais rápidas dos EUA

Uma das VPNs mais rápidas dos EUA Excelente relação custo-benefício por apenas US$ 1,77 / mês

Excelente relação custo-benefício por apenas US$ 1,77 / mês Tem servidores distribuídos em mais de 100 países

Tem servidores distribuídos em mais de 100 países Acesso ao Surfshark One que inclui antivírus e navegação segura

Acesso ao Surfshark One que inclui antivírus e navegação segura Não há limite para o número de dispositivos que podem ser utilizados com uma única conta

Não há limite para o número de dispositivos que podem ser utilizados com uma única conta VPN ideal para streaming, torrenting e jogos 👎 Contras

Planos de preços a longo prazo pouco claros

Velocidade Média 390-980 Mbps Menor preço de renovação US$1,77/mês + 2 meses grátis (plano 2 anos) Número de servidores 3,200+ Máximo de dispositivos ligados Ilimitado Garantia de devolução de pagamento 30 dias Locais 100+

5. PrivadoVPN — O VPN grátis mais rápido (com opções pagas)

A PrivadoVPN está no top 5 da nossa lista devido ao seu generoso plano gratuito. Embora não seja certamente a VPN mais rápida, está entre as mais rápidas das VPNs totalmente gratuitas – com uma média consistente de 50-170+Mbps.

O pacote gratuito vem com um limite de uso de 10 GB a cada 30 dias e permite que você se conecte a servidores em até 12 cidades. Na pior das hipóteses, registramos uma quebra de velocidade de cerca de 50% e, na melhor, de cerca de 20%. Isto o coloca na coluna do meio, numa troca de velocidade por menor custo.

Eles usam servidores físicos para alimentar a VPN, e isso significa que você pode escolher locais sólidos para se conectar. Gostamos do fato de o PrivadoVPN recomendar localizações de servidores com base na utilização da plataforma no momento da ligação, o que fez uma grande diferença nos nossos testes e garantiu velocidades consistentes.

O OpenVPN é a ferramenta de criptografia de eleição e, embora obtenha velocidades reduzidas desta forma, obtém uma plataforma muito mais segura. Além disso, o PrivadoVPN também tem IKEv2, WireGuard e SOCKS5, além de uma política rigorosa de não registro, um kill switch e todas as outras funcionalidades que se esperaria de um serviço premium – gratuito.

Os aplicativos estão disponíveis para descarregar no macOS, Android, iOS e Fire TV. A usabilidade é boa, mas peca em termos de estética, especialmente com o aplicativo Fire TV, que pode ser um pouco temperamental em relação a problemas de travamento.

Os planos pagos começam a partir de apenas US$ 4,99/mês para um contrato de 12 meses ou US$ 7,99 se decidir pagar mensalmente. Com isso, você obtém dados ilimitados, acesso a servidores em todas as 62 cidades e até 10 conexões simultâneas.



👍 Prós

A plataforma de utilização gratuita é a melhor do seu gênero

A plataforma de utilização gratuita é a melhor do seu gênero Ênfase impressionante na segurança

Ênfase impressionante na segurança Garantia de reembolso de 30 dias nos planos pagos

Garantia de reembolso de 30 dias nos planos pagos Velocidades decentes para a maioria das atividades 👎 Contras

Limitado a 10 GB/mês no plano gratuito

Limitado a 10 GB/mês no plano gratuito Menos servidores podem levar a uma sobrelotação e a velocidades lentas

Velocidade Média 50-170+ Mbps Menor preços de renovação Grátis para usar a plataforma e US$ 4,99/mês plano pago. Número de servidores 300+ Máximo de dispositivos ligados Ilimitado Garantia de devolução de pagamento 30 dias Locais 62+

6. CyberGhost – A melhor VPN para streaming otimizado

A CyberGhost tem uma média impressionante de 540 Mbps, o que certamente o torna um dos provedores de VPNs mais rápidas. De fato, nos nossos testes, vimos a queda padrão da indústria de cerca de 30% na maioria dos servidores que testamos.

As velocidades para desportos, streaming e jogos foram todas sólidas como uma rocha, e não tivemos qualquer queda.

A rede é uma das maiores, com mais de 9.000 servidores baseados em mais de 90 países para uma ampla escolha. Independentemente do que pretenda fazer, velocidades e confiabilidade como esta são certamente uma vantagem.

Desde o desbloqueio dos principais serviços de streaming, como Netflix e Hulu, até uma experiência de jogo sem buffer, a popularidade do CyberGhost não surpreende – e, claro, ele vem com todos os recursos de segurança que você procura em um dos melhores serviços VPN.

Para melhorar as coisas, você pode obter o CyberGhost por apenas US$ 1,78/mês num plano de 2 anos – o que o torna de longe uma das VPNs mais baratas do mercado.

Naturalmente, o custo mensal sobe para US$ 10,89 e, para adoçar ainda mais o negócio, o CyberGhost oferece uma garantia de 45 dias para testar sem riscos.



👍 Prós

Interface intuitiva

Interface intuitiva Capacidade de ajustar a forma como pretende que a sua VPN funcione

Capacidade de ajustar a forma como pretende que a sua VPN funcione Grande variedade de servidores e localizações à escolha

Grande variedade de servidores e localizações à escolha Zero desistências em qualquer um dos nossos testes

Zero desistências em qualquer um dos nossos testes Generosa garantia de reembolso de 45 dias 👎 Contras

Os preços a longo prazo podem ser confusos

Os preços a longo prazo podem ser confusos Não foi efetuada qualquer auditoria por terceiros

Velocidade Média 540+ Mbps Menor preço de renovação US$ 1,78/mês (plano 2 anos). Número de servidores 9.200+ Máximo de dispositivos ligados 7 Garantia de devolução de pagamento 45 dias Locais 90+

7. IPVanish — VPN rápida excelente para jogos

A IPVanish conta com mais de 2.000 servidores localizados em mais de 75 locais em todo o mundo – não é a maior frota, mas as velocidades médias são fenomenais – uns impressionantes 890 Mbps nos seus servidores locais.

Ao longo dos nossos testes, as velocidades mantiveram-se consistentes, não houve estrangulamento (o que o torna fenomenal para a transferência de torrents) e, no que diz respeito à navegação geral, apenas registramos uma quebra de cerca de 10%, e ainda menos nas plataformas de jogos.

No geral, o IPVanish é um nome digno de figurar nesta lista se você estiver à procura de uma VPN incrivelmente rápida, com uma interface simples e amplas opções de servidores para se ligar. Em termos de preços, seus pacotes começam a partir de apenas US$ 3,99 / mês no plano anual e US$ 10,99 com um plano mensal.

Além disso, você pode experimentar o IPVanish sem arriscar o seu dinheiro com a sua garantia de reembolso de 30 dias.



👍 Prós

Muito fácil de utilizar

Muito fácil de utilizar 3 protocolos à escolha

3 protocolos à escolha Interface com bom aspeto

Interface com bom aspeto Sem limite para o número de ligações

Sem limite para o número de ligações Não são armazenados registros de atividades de quaisquer sites 👎 Contras

Sem extensões de navegador

Velocidade Média até 890 Mbps (servidores locais) Menor preços de renovação US$ 3,99/mês (plano 1 anos). Número de servidores 2000+ Máximo de dispositivos ligados Ilimitado Garantia de devolução de pagamento 30 dias Locais 75+

8. PrivateVPN – A VPN mais rápida para torrenting

A PrivateVPN está sediada na Suécia e é uma excelente opção para quem vive na Europa. Tem mais de 200 servidores em 63 países, proporcionando uma rede pequena, mas impressionantemente rápida.

Vale a pena notar que a maior densidade de servidores se encontra nos EUA (12 localizações no total), mas a rede é alimentada a partir da Europa para chegar lá, por isso, nem sempre são os mais rápidos, pelo menos nos nossos testes.

A marca colocou uma grande ênfase na diminuição da latência, o que, por sua vez, aumenta a velocidade da VPN, e a disseminação de servidores permite a você fazer isso com maior eficiência. Infelizmente, as opções são limitadas em comparação com outros serviços VoIP líderes.

No entanto, o apoio da PrivateVPN é de qualidade. É possível falar com agentes 24 horas por dia, e eles incluem uma seção de FAQ/ajuda decente para questões mais genéricas. Eles até o ajudarão a configurar a VPN no dispositivo de sua escolha, caso esteja tendo problemas problemas.

Além disso, é possível executar até 10 dispositivos ao mesmo tempo e ter velocidades consistentes para torrenting. As características comuns incluem partilha ilimitada de ficheiros P2P, largura de banda sem restrições, criptografia de grau militar de 2048 bits e acesso a sites que podem ser proibidos na sua localização.

O pacote de melhor valor é o de um contrato de 36 meses, que lhe dá todas as funcionalidades premium por apenas US$1,89/mês, faturado anualmente. Se quiser testá-lo durante um mês, pode fazê-lo por US$ 9,29 dólares com a sólida garantia de reembolso de 30 dias ao seu lado.



👍 Prós

Baseado na Suécia para uma segurança de qualidade

Baseado na Suécia para uma segurança de qualidade Grande ênfase na redução da latência, o que melhora a velocidade

Grande ênfase na redução da latência, o que melhora a velocidade Equipe de apoio interna acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana

Equipe de apoio interna acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana Criptografia de nível militar de 2048 bits 👎 Contras

Um número limitado de servidores que pode causar velocidades lentas

Velocidade Média 60 a 120 Mbps Menor preços de renovação US$ 1,89/mês (plano 3 anos). Número de servidores 200+ Máximo de dispositivos ligados Ilimitado Garantia de devolução de pagamento 30 dias Locais 63+

9. VyprVPN – A melhor VPN para velocidades consistentes e grandes restrições geográficas

A VyprVPN tem acesso a mais de 700 servidores em 70 localizações diferentes. Inclui comutação dinâmica (que pode desativar) que o moverá automaticamente de servidor para servidor para obter velocidades ótimas sem causar quedas na ligação.

Em termos de velocidade, o VyprVPN foi muito bem classificado em todos os dispositivos testados. Usando um Firestick, vimos uma queda mínima de cerca de 20%, com os números aumentando ligeiramente tanto para jogos quanto para torrenting. No geral, esta VPN tem uma média sólida de 210-250 Mbps.

O pacote empresarial faz com que o VyprVPN se destaque da multidão.

Você pode obter gerentes de contas dedicados, aplicativos individuais para funcionários, várias contas para um único pacote, uso ilimitado e firewalls NAT para impedir que as pessoas acessem sites que não deveriam – tudo por US$ 299 / ano.

Existem dois pacotes para usuários individuais, que são processados a US$ 4,50/mês para um contrato de 12 meses ou US$ 9/mês para contratos renováveis. Este pacote inclui uma garantia de reembolso de 30 dias.



👍 Prós

Muito fácil de utilizar

Muito fácil de utilizar Pacotes comerciais personalizados disponíveis

Pacotes comerciais personalizados disponíveis Não há qualquer envolvimento de terceiros com a empresa

Não há qualquer envolvimento de terceiros com a empresa As velocidades foram consistentes durante os testes

As velocidades foram consistentes durante os testes Poder de desbloqueio fenomenal para streaming 👎 Contras

Contratos caros a longo prazo

Velocidade Média 210 – 250 Mbps Menor preço de renovação US$ 4,50/mês (plano 1 ano). Número de servidores 700+ Máximo de dispositivos ligados Ilimitado Garantia de devolução de pagamento 30 dias Locais 70+

O que é que faz uma VPN rápida? Como escolhemos as VPNs mais rápidas

Quando avaliamos os serviços VPN mais rápidos, consideramos certos aspetos. Alguns deles são relativamente simples; no entanto, há outras áreas que visamos, que não são tão comuns, mas que podem ter um grande efeito sobre o desempenho da VPN.

Velocidade da VPN

O primeiro ponto é a velocidade total. Podemos fazer isso usando uma plataforma como speedtest.net que testa para ver que tipo de velocidade sua internet está puxando. Esta é estritamente a velocidade que chega através da sua ligação, e é medida em Mbps.

É importante anotar as velocidades de download e upload, pois ambas podem ser relevantes com base na forma como se utiliza a Internet. Por exemplo, se você está à procura da VPN mais rápida para streaming, então quer ter o mínimo de queda possível no download.

Por outro lado, se quiser a VPN mais rápida para fotografia, então precisa de um upload mais rápido para processar as suas fotos.

Queda na velocidade

Há muitas métricas que podem afetar a velocidade. Na seção de análise, você verá que nos referimos ao número de servidores e localizações que a VPN fornece. Mais servidores significa que podem processar mais tráfego sem perda de velocidade.

Mais localizações significam menos hipóteses de servidores sobrecarregados e velocidades reduzidas. Para gerir a carga de trabalho, uma VPN irá limitar as velocidades para permitir que mais pessoas utilizem esse serviço. Por exemplo, cada servidor tem um limite para a quantidade de dados que pode processar num determinado momento.

Quanto mais dados ele precisar processar, mais tempo levará. Assim, se um único servidor processar 100 pessoas que tentam transmitir o Netflix, o seu funcionamento será muito mais lento do que se tiver 10 servidores que processam 10 utilizadores em qualquer nível.

Isto é o que se designa por estrangulamento.

Aceleração do ISP

Um dos fatores mais importantes a se levar em conta é a velocidade oferecida pelo seu provedor de Internet. Se você paga 500 Mbps e (sem uma VPN) descobrir que esta diminui significativamente quando faz determinadas atividades, é provável que a sua velocidade seja limitada pelo seu ISP.

Uma VPN super-rápida só pode dar a velocidade de Internet que o seu fornecedor lhe permitir, por isso, com as VPNs mais rápidas, você poderá contornar essa limitação e desbloquear todo o potencial da Internet pela qual paga.

Outros fatores

Nem sempre é apenas a velocidade direta que analisamos.

Queremos uma VPN confiável com quase nenhum tempo de inatividade, uma interface fácil de usar, conexões seguras, uma ampla gama de locais para escolher e uma excelente relação custo-benefício – com tudo isso em mente, fomos capazes de identificar as 9 VPNs mais rápidas do mercado para confiabilidade geral.

Por que que preciso de uma das VPNs mais rápidas?

Quando você utiliza uma VPN, procura mascarar a localização em que se encontra e, essencialmente, enganar a plataforma que está usando, fazendo-a pensar que se encontra em outro local.

Isto aumenta a segurança e significa que você pode acessar sites ou programas que podem ser proibidos pelo seu ISP (Internet Service Provider) principal.

Uma VPN reduzirá a velocidade que o seu ISP principal produziria. As VPNs mais rápidas limitam menos a velocidade e, por isso, permitem-lhe fazer streaming, jogar, descarregar, trabalhar ou o que quer que seja, com o mínimo de interrupções.

Jogos

Os jogos, seja na PlayStation, na Xbox, no PC ou no celular, são muitas vezes os mais intensivos em termos de recursos que se pode encontrar, e consomem uma grande quantidade de dados durante o jogo online.

A velocidade é importante para eliminar a lentidão e ter uma experiência de jogo suave. Se o seu jogo ficar lento, não terá praticamente nenhuma hipótese de ganhar e, consequentemente, toda a experiência de jogo será afetada negativamente. Felizmente, praticamente todas as nossas escolhas de topo são VPNs fenomenais para jogos.

As VPNs rápidas têm geralmente um limite de utilização enorme (ou ilimitado), o que é necessário para os jogos. Por exemplo, o Call of Duty na Xbox utiliza cerca de 1 GB de dados a cada 5 horas. Uma VPN que tenha um limite de dados significa que você está limitado a quanto pode jogar por mês utilizando a VPN.

Streaming

O streaming é uma grande parte do nosso cotidiano. Plataformas como Netflix, Amazon Prime, Disney+ e HBO Max dão-nos acesso a milhares de programas de televisão e filmes, tudo através de uma plataforma online.

Uma VPN rápida fará duas coisas pelo streaming. Em primeiro lugar, limita o tempo de carregamento inicial do programa e, em segundo lugar, limita o armazenamento em buffer à medida que o programa se desenrola.

Com o streaming, a quantidade total de utilização é quase tão importante quanto a velocidade. Um único filme no Netflix utiliza cerca de 1 GB de dados para definição padrão e até 7 GB para 4k por hora.

Este valor é muito superior ao dos jogos, pelo que tem de se certificar de que a sua VPN tem dados suficientes para utilizar este tipo de plataforma.

Torrents

O Torrenting é, sem dúvida, o que mais beneficia a utilização da VPN mais rápida. Trata-se de descarregar e até carregar dados de várias plataformas.

Uma VPN rápida significa que pode completar o download ou o upload no menor tempo possível.

No entanto, é necessário ter cuidado com as torrents, uma vez que nem todas as VPNs as utilizam devido ao grande volume de dados que têm de passar pelos seus serviços. Pode-se utilizar uma técnica chamada “traffic shaping”, que indica à VPN que você precisa dar prioridade ao tráfego com essa rede.

A PrivateVPN é uma das VPNs mais rápidas para torrenting, pois não limita a velocidade ou os dados com plataformas como o BitTorrent.

Proteção contínua no dia a dia

Muito se fala sobre a utilização de uma VPN para jogos, streaming e torrents, mas a realidade é que a maioria das pessoas a utiliza para proteção geral do dia a dia.

Permite aos utilizadores manterem-se seguros e protegidos quando estão online, especialmente se estiverem fazendo transações online ou acessando sites/contas a que não querem que as pessoas tenham acesso.

A velocidade não desempenha um papel tão importante neste contexto, uma vez que a navegação geral em websites e meios de comunicação social utiliza muito menos dados do que os acima mencionados. No entanto, isto pressupõe que você está usando uma ligação forte, como o Wifi.

Se estiver usando uma ligação 3G, então uma VPN rápida será uma necessidade para limitar a queda de velocidade com uma ligação que já é muito limitada.

Por que algumas VPNs são tão lentas?

Nesta seção, vamos abordar a razão pela qual algumas VPNs são lentas. Use isto se estiver com problemas que você pode resolver para aumentar a velocidade da sua VPN.

Congestionamento do servidor

O congestionamento do servidor é quando há muitos usuários conectados ao mesmo servidor. Cada servidor está limitado à quantidade de dados que pode produzir num determinado momento, por isso, se a procura for elevada, para garantir que todos recebam pelo menos alguns dados, estes são distribuídos de forma muito dispersa.

Esta é provavelmente a razão mais comum pela qual algumas VPNs são tão lentas e porque sugerimos que você escolha uma VPN como a NordVPN, ExpressVPN, ou Private Internet Access, que oferecem milhares de servidores em todo o mundo.

Servidores lentos/antigos

A tecnologia avança rapidamente, e os servidores VPN não são diferentes. Assim como um computador começa a ficar lento após anos de uso, um servidor faz o mesmo. Não é capaz de processar os dados tão rapidamente como antes, o que significa que as velocidades serão baixas.

Com VPNs líderes como estas, isso não será uma preocupação para você.

Protocolo de criptografia errado

Os protocolos estão associados a todas as VPNs e funcionam para definir instruções sobre como o seu dispositivo se liga à VPN. A maioria vem com um protocolo padrão. No entanto, este pode não ser o ideal para o servidor ou para o tipo de utilização para a qual necessita da sua VPN.

Para resolver este problema, os melhores serviços de VPN rápidas oferecem uma substituição manual para definir o protocolo de que necessita. A NordVPN e a ExpressVPN têm todas as opções de protocolo habituais, bem como as suas próprias opções líderes do setor para um desempenho e segurança de ponta.

Distância do servidor

A distância desempenha um papel importante no desempenho de um servidor. É o mesmo princípio de uma ligação WIFI em que, quanto mais longe você estiver do seu roteador, menor será a ligação/velocidade.

É por isso que a maioria das VPNs tem várias localizações para escolha. As melhores serão sempre as mais próximas da sua localização física e, com estas, haverá menor quantidade de queda.

Limitação da largura de banda

A limitação da largura de banda é quando a quantidade de dados que utiliza diminui a velocidade geral da sua ligação. Isto é comum com os ISPs, mas também pode ocorrer com uma VPN.

Por exemplo, se descarregar grandes quantidades de conteúdo, a VPN pode considerar que a sua ligação utiliza mais dados do que a média, limitando assim a sua velocidade para permitir que o servidor continue a funcionar como deveria para os outros usuários.

Existem soluções alternativas para isso, e a maioria das VPNs mais rápidas de que falamos nesta página são ilimitadas. Também vale a pena notar que uma VPN também pode aumentar sua velocidade.

Se estiver ocorrendo estrangulamento por parte do seu ISP, então a VPN pode ajudar a contornar estas restrições para remover quaisquer limites que possam estar atrapalhando.

As VPNs mais rápidas são seguras?

Todas as marcas de VPNs que recomendamos são seguras. Dedicamos tempo para garantir que se tratam de empresas legítimas, que estão sediadas em áreas consideradas seguras, bem como auditorias de segurança independentes e análises de usuários.

As próprias VPNs têm elevados níveis de criptografia para garantir que os seus dados estejam completamente seguros. Também não há armazenamento de quaisquer dados quando se sai de uma página.

Como acelerar a sua VPN

A velocidade da sua VPN dependerá provavelmente da finalidade do uso e da quantidade de utilização que está exigindo do servidor. Quanto mais intenso for, maior é o risco de as velocidades serem limitadas.

Incluímos algumas formas de aumentar facilmente a velocidade da sua VPN com pouco ou nenhum esforço.

Mudar de OpenVPN (TCP) para OpenVPN (UDP)

Um OpenVPN (TCP) confirma todos os dados que passam por ele. Isto significa que demora mais tempo para processar os dados.

Um OpenVPN (UDP) não tem confirmação, o que significa que os dados são processados muito mais rapidamente. Isto é extremamente benéfico tanto para jogos como para streaming, uma vez que obtém velocidades de transferência mais rápidas, mas você pode achar que as velocidades não são tão rápidas para torrenting.

Alterar o protocolo

Uma VPN terá um protocolo definido. Isto é, diz aos servidores como reagir à sua ligação em termos de velocidade e segurança. Geralmente, ele faz um bom trabalho para encontrar um equilíbrio entre os dois, mas a maioria das VPNs mais rápidas permitirá que você altere essas configurações para aumentar a velocidade.

O OpenVPN é o processo experimentado e testado aqui, mas novas tecnologias como o WireGuard e o IKEV2 são protocolos leves que removem muito do código e permitem processar dados muito mais rapidamente.

A NordVPN tem o WireGuard e o seu próprio protocolo NordLynx, e a ExpressVPN também tem o WireGuard e o rápido Lightway. Se você procura flexibilidade em termos de mudança de protocolos, estas são as melhores aplicações VPN do mercado.

Nossos testes mostraram que o ExpressVPN é a VPN mais rápida que vale a pena usar. Não só tem sido capaz de mostrar consistentemente velocidades extremamente rápidas, mas também tem um dos melhores pacotes em recursos e valor que analisamos.

No entanto, todos os produtos da lista abaixo são alternativas fortes, caso você deseje explorar suas opções:

Experimente o NordVPN agora com a sólida garantia de reembolso de 30 dias – estamos confiantes de que você ficará tão impressionado quanto nós com esta VPN gigantesca.

