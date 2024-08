10x Research gợi ý mua BTC ngay khi nó chạm mốc 40.000 USD

Markus Thielen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại công ty phân tích 10x Research, đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về tình hình biến động giá của Bitcoin (BTC).

Theo những chia sẻ mới nhất từ Thielen trên mạng xã hội X, Bitcoin đang trong giai đoạn nỗ lực phục hồi sau những cú sụt giảm gần đây. Tuy nhiên, ông cho rằng đồng tiền điện tử hàng đầu này sẽ còn trải qua một đợt giảm giá nữa, có thể xuống gần mức 40.000 USD, trước khi có thể bứt phá mạnh mẽ trở lại.

Nhận định của Thielen được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đang giao dịch quanh mức 57.374 USD, giảm 4,8% trong vòng 24 giờ qua và mất tới 13,6% giá trị chỉ trong vòng một tuần, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Trên trang X của mình, 10x Research cũng đã đăng tải một bài phân tích chi tiết về tình hình hiện tại của Bitcoin. Theo đó, mặc dù đồng tiền này đang cố gắng phục hồi, nhưng nó sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đặc biệt là ngưỡng kháng cự mạnh mẽ từ xu hướng giảm giá đã được thiết lập từ trước.

#Bitcoin Rebound Attempt Underway: Can It Last?

Bài viết cũng chỉ ra rằng các đợt giảm giá của Bitcoin đang ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Nếu như vào tháng 5, đồng tiền này chỉ giảm xuống mức 56.500 USD, thì đến tháng 7 và tháng 8, mức giảm đã lần lượt là 53.500 USD và 49.100 USD.

Dù vậy 10x Research vẫn nhìn thấy những tín hiệu tích cực cho Bitcoin, việc đồng tiền này đảo chiều tăng giá sau khi chạm đến ngày ra mắt dự kiến của Bitcoin Spot ETF vào ngày 11/12 tháng 1 năm 2024 được xem là một dấu hiệu đáng mừng. Cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang đặt niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của Bitcoin trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng cần thận trọng và hiểu rõ những phân tích kỹ thuật về biến động giá của Bitcoin để có thể đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt nhất.

Dữ liệu từ 10x Research cho thấy Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi vào thứ 2 vừa qua, sau khi chạm đến một ngưỡng kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, Markus Thielen, trưởng bộ phận nghiên cứu của 10x Research, cũng cảnh báo rằng các nhà đầu tư cần phải hết sức thận trọng, bởi các đợt giảm giá của Bitcoin đang có xu hướng ngày càng mạnh hơn.

Thực tế, Bitcoin vẫn đang trong quá trình nỗ lực phục hồi sau những cú trượt giá gần đây. Tuy nhiên, con đường này không hề dễ dàng, đặc biệt là khi đồng tiền này đã rơi xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng. Theo phân tích của Thielen, Bitcoin đã chạm đáy ở mức 56.600 USD vào tháng 5, 53.500 USD vào tháng 7 và 49.100 USD vào tháng 8 năm 2024.

Không chỉ Thielen, chuyên gia kinh tế mạng Timothy Peterson cũng có chung quan điểm. Ông tin rằng trong vòng 60 ngày tới, Bitcoin có thể sẽ trải qua những biến động mạnh, với khả năng giảm xuống mức 40.000 USD hoặc tăng vọt lên 60.000 USD.

Tuy nhiên, Peterson không đưa ra những phân tích cụ thể để giải thích cho dự đoán của mình. Trên trang cá nhân, ông chỉ viết ngắn gọn:

“Bitcoin có khả năng đạt 40.000 USD và 80.000 USD như nhau trong 60 ngày tới.”

Một nhà phân tích khác, Crypto Rover lại tập trung vào việc phân tích các biểu đồ kỹ thuật. Theo ông, nếu Bitcoin phá vỡ mức hỗ trợ hiện tại trên biểu đồ, đồng tiền này có thể sẽ giảm xuống còn 40.000 USD.

Trong khi 10x Research cho rằng Bitcoin đang trên đà phục hồi sau khi chạm mức kháng cự quan trọng thì David Gokhshtein, đối tác của Gemini lại bày tỏ mong muốn Bitcoin sẽ giảm sâu hơn nữa, xuống mức 50.000 USD hoặc thậm chí 40.000 USD. Ông cho rằng đây chính là cơ hội vàng để các nhà đầu tư có thể mua thêm Bitcoin trước khi giá tăng trở lại.

Tuy nhiên, việc Bitcoin đã phá vỡ mức hỗ trợ 60.000 USD, vốn được xem là rất vững chắc từ tháng 3 đã khiến Markus Thielen, trưởng bộ phận nghiên cứu của 10x Research tỏ ra khá thận trọng. Ông cho rằng các nhà đầu tư không nên quá mạo hiểm với chiến lược mua và nắm giữ Bitcoin trong bối cảnh thị trường biến động khó lường như hiện nay.

Thielen cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội giá Bitcoin hiện tại để tích lũy thêm, nhưng đồng thời cũng nên đặt lệnh dừng lỗ ở mức 54.000 USD để phòng ngừa rủi ro..

Một cái nhìn bi quan hơn đến từ nhà phân tích Crypto Rover. Dựa trên các biểu đồ kỹ thuật, ông dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống còn 40.000 USD nếu phá vỡ mức hỗ trợ hiện tại.

Cùng chung quan điểm với Crypto Rover, nhà phân tích Ali Martinez cũng cho rằng Bitcoin có thể sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm trong thời gian tới. Ông đã chỉ ra tín hiệu bán trên biểu đồ 4 giờ của Bitcoin và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc giá Bitcoin giảm sâu hơn nữa.

Chỉ số Biến động Ngụ ý Bitcoin Volmex đã tăng lên mức 97,14 vào ngày 5 tháng 8, mức cao nhất kể từ sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào năm 2022. Cho thấy Bitcoin đang trải qua những biến động mạnh mẽ chưa từng có trong vòng 20 tháng qua. Sự biến động này đã đẩy giá Bitcoin xuống mức thấp nhất là 49.813 USD.

Tuy nhiên, Bitcoin đã nhanh chóng phục hồi và hiện đang giao dịch trên mức 57.000 USD. Mặc dù vậy, nhiều nhà giao dịch tương lai vẫn tỏ ra bi quan về triển vọng của đồng tiền này.

Aggressive sell off would assume price to stall for a bit and give us a range.

Looking for a similar build up as previous price action

