Chuyên gia nhận định sự phục hồi của XRP có thể khởi đầu xu hướng tăng giá mạnh

Chuyên gia phân tích tiền điện tử EGRAG gần đây đã đăng một cập nhật liên quan đến giá của XRP. Theo chuyên gia này, nếu XRP có thể tăng giá 41% thì sẽ kích hoạt một đợt tăng giá lớn cho đồng coin này. EGRAG đưa ra dự đoán trong thời điểm giá của XRP vẫn đang dao động xung quanh mốc 0,5 USD.

Nhiều chuyên gia phân tích khác cũng tin rằng XRP đang lặp lại mô hình tương tự vào năm 2017 trước khi giá tăng mạnh.

XRP được xếp hạng là một trong top các đồng coin hiện tại nhưng giá của nó vẫn đang dưới mức 1 USD. Tuy nhiên, EGRAG và nhiều nhà phân tích khác đều lạc quan tin rằng XRP có thể vượt quá 1 USD nếu như đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

EGRAG đã đưa ra một biểu đồ về kịch bản tăng giá cho XRP, nêu bật khả năng giá sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng XRP cần phải tăng được 41% để di chuyển đến rìa của tam giác đối xứng.

🚀 #XRP The Next 41% Pump Will Be EPIC! 🚀

In a MACRO view, the chart below is insanely #Bullish, and the breakout to the upside will be NOTHING SHORT OF LEGENDARY! 💥📈

We need a 41% pump to be on the edge of the triangle. In 2017, we experienced a similar 41% surge, and then… pic.twitter.com/uLWbyekEJw

